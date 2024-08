Guia de Treinamento Ágil (Cursos + Processos)

procurando um guia de treinamento ágil?

Quando se trata de gerenciar um projeto Agile, você precisa aprender algumas coisas:

Métodos ágeis, conceitos, funções, responsabilidades... a lista é interminável!

Mas como você faz isso?

Com treinamento ágil!

Neste artigo, você aprenderá o que é o treinamento Agile e seus principais benefícios.

Também abordaremos sete cursos de treinamento e como você pode usar seu treinamento em Agile para se tornar um excelente profissional de gerenciamento de projetos Agile em 2022.

Vamos começar!

O que é treinamento em Agile?

O treinamento em Agile ensina os conceitos da metodologia Agile para ajudá-lo a gerenciar projetos e equipes Agile da maneira correta.

Mas o que é a Metodologia Ágil ? Ágil é um método moderno de gerenciamento de projetos que ajuda a dividir um projeto grande em fases de desenvolvimento menores, conhecidas como sprints.

No método Agile, você desenvolve o produto em sprints, obtém o feedback do cliente no final de cada fase e implementa as alterações necessárias antes da próxima versão do produto.

O resultado?

Como você envolve ativamente os clientes no processo de Processo de desenvolvimento ágil você desenvolverá um produto que atenda perfeitamente às necessidades deles, fazendo-os dançar de alegria!

3 Principais benefícios do treinamento ágil

Com certeza, a estrutura Agile é um método moderno de gerenciamento de projetos. Mas ele também traz muitos conceitos, funções e responsabilidades novos.

É por isso que, idealmente, você precisa de um curso de treinamento em Agile para isso.

Aqui estão apenas alguns dos benefícios que você obtém com um curso de treinamento em Agile:

1. Aprenda os fundamentos

Fazer um curso de treinamento ensina a você os fundamentos e conceitos aprofundados do método Agile.

Mas isso não é tudo!

O treinamento em Agile também ajuda você:

Entender como o processo Agile utiliza a melhoria contínua e os testes regulares para desenvolver produtos excelentes

Conduta Cerimônias ágeis sem problemas, como reuniões de planejamento e retrospectivas

Saiba como implementar o feedback do cliente na abordagem Agile

2. Facilitar a transformação ágil

Independentemente da escala da transformação, a adaptação a novas mudanças não é fácil.

Afinal de contas, fazer grandes mudanças no elemento fundamental de uma organização sempre será um desafio.

_Mas isso significa que você está procurando problemas?

Em geral, uma transformação ágil envolve:

Analisar a posição atual de sua organização em todas as frentes

Entender a visão e a missão da transformação

Definir regras de comunicação para os membros da equipe

Criar planos para treinar os funcionários que não estão familiarizados com o Agile

E como um curso de treinamento em Agile ensina esses aspectos, você saberá como implementar a transformação Agile adequadamente, contribuindo para uma experiência de integração mais fácil para você e sua organização.

3. Obter uma certificação

Embora um curso de treinamento tenha como objetivo transmitir o conhecimento e as habilidades da estrutura Agile, ele oferece mais.

Um curso de treinamento Agile também pode ajudá-lo a obter o número necessário de créditos ou horas de contato para fazer um exame de certificação.)

o benefício?

Ao obter uma certificação, você se tornará um profissional certificado em gerenciamento de projetos Agile. Isso agrega valor ao seu currículo e o ajuda a dar um passo adiante na área.

Verifique estes principais Certificações de gerenciamento de projetos ágeis e certificações de gerenciamento de produtos .

Os 7 principais cursos de treinamento ágil em 2022

_Sua busca por um curso de treinamento o deixou confuso?

Não se preocupe!

Aqui está uma análise detalhada de sete cursos de treinamento para conhecer suas opções.

Para cada curso de treinamento em Agile, destacaremos:

Os domínios que o curso abrange

Os Certificação Agile que você pode obter

Qual instituto de gerenciamento de projetos a oferece

Quanto custa

1. Treinamento em Fundamentos do Agile

Este curso de treinamento Agile ensina os fundamentos da metodologia Agile. Você aprenderá diferentes estruturas Agile, como Scrum , Kanban , Enxuto e XP (Extreme Programming) em detalhes.

O curso Agile Fundamentals Training abrange:

Gerenciamento de projetos ágeis

Testes ágeis

Princípios e valores ágeis

Treinamento credenciado do Agile Scrum Master

Este curso de treinamento está disponível em três formatos:

Ao vivo, conduzido por instrutor

Sob demanda

Uma versão combinada sob demanda/dirigida por instrutor

Com o curso de treinamento Agile Fundamentals ao vivo e sob demanda, você ganha:

17 Unidades de Desenvolvimento Profissional (PDU)

17 de Educação Profissional Continuada (CPE) da NASBA

**Mas o que é uma PDU e uma CPE da NASBA?

PDU : uma unidade estabelecida pelo Project Management Institute para medir o desenvolvimento profissional de um indivíduo

: uma unidade estabelecida pelo Project Management Institute para medir o desenvolvimento profissional de um indivíduo CPE: uma unidade para medir o número de horas de participação em cursos para manter o status de certificação. Um crédito de CPE da NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) é equivalente a 50 minutos de treinamento.

Certificação que você pode obter

Certificação ICAgile Certified Professional (ICP) do The International Consortium for Agile

Não há um exame de certificação específico para obter essa certificação.

sim

Tudo o que você precisa fazer é concluir um curso credenciado pela ICAgile. E, após a conclusão bem-sucedida, você receberá um convite para solicitar sua certificação.

Oferecido por

Learning Tree International

Preços dos cursos

Para aprendizado combinado: US$ 1090/ano

Para cursos ao vivo, ministrados por instrutor: US$ 1.795

Para treinamento premium: US$ 2250/ano

2. Treinamento para Scrum Master Certificado

O Certified Scrum Master Training é um curso de treinamento ao vivo de 2 dias, conduzido por instrutor (Certified Scrum Trainer). Ele ensina a estrutura do Scrum, com foco especial no rastreamento em nível de tarefa, gráficos burndown e reuniões diárias do Scrum.

Com esse curso de Scrum, você também recebe uma associação de dois anos à Scrum Alliance.

O curso de treinamento Certified Scrum Master abrange:

Fundamentos da estrutura do Scrum

Valores e princípios ágeis

Funções do Scrum

Reuniões do Scrum

Artefatos do Scrum

Este curso de treinamento de Scrum Master ajuda você a ganhar:

16 PDUs

16 Unidades Educacionais Scrum (SEU)

**O que é SEU?

Obtido ao concluir um treinamento, um SEU é um crédito que aprimora seu conhecimento como um praticante de Scrum.

Certificação que você pode obter

Certified Scrum Master da Scrum Alliance

Para obter essa certificação Scrum, você deve participar de todo o curso de treinamento Scrum Master.

Depois de concluí-lo, um link para o exame com 90 dias de acesso é enviado por e-mail. Você terá duas tentativas para passar no exame de certificação Agile, que contém 50 perguntas de múltipla escolha com um limite de tempo de 60 minutos.

Oferecido por

Cprime

Preço do curso

$895

3. Treinamento para certificação PMI-ACP

Ensina os princípios e métodos da estrutura Agile, abrangendo Scrum, Extreme Programming e Lean. Esse curso inclui materiais de preparação para o exame, auxílios de treinamento e questões práticas.

Você também recebe acesso por 6 meses ao portal de treinamento on-line da Project Management Academy.

O curso Agile Practitioner Training abrange:

Fundamentos do método Agile

Prática ágil para estimativa de projetos

Comunicação e liderança ágeis

Contratos ágeis e princípios contábeis

Esse curso de treinamento para profissionais Agile está disponível em quatro formatos:

Sala de aula virtual ao vivo

Sala de aula presencial com instrutor

Vídeo sob demanda

Internamente

Com o curso Agile Practitioner Training, você recebe 21 PDUs.

Certificação que você pode obter

Agile Certified Practitioner do The Project Management Institute

Para obter essa certificação, você precisa passar em um exame de certificação Agile que contém 120 perguntas de múltipla escolha com um limite de tempo de 3 horas.

Oferecido por

Academia de Gerenciamento de Projetos

Preço do curso

Para treinamento em sala de aula virtual: US$ 1195

Para vídeo sob demanda: $995

4. Liderando o SAFe 5.0 (Scaled Agile)

O curso de treinamento Leading Scaled Agile Framework é uma sessão de treinamento de 2 a 3 dias que ensina como escalar os princípios Agile adotando práticas de pensamento Lean e técnicas de fluxo de desenvolvimento de produtos.

Esse curso de treinamento abrange:

Estrutura Ágil Escalonada introdução

Pensamento enxuto

Desenvolvimento ágil

Transformação ágil

Scaled Agile Framework no nível da equipe

O curso de treinamento Leading Scaled Agile está disponível em dois formatos:

sala de aula presencial de 2 dias

sala de aula virtual ao vivo de 3 dias

Certificação que você pode obter

Certificação SAFe 4 Agilist da Scaled Agile

Para obter essa certificação, você precisa passar em um exame de certificação Agile com 45 perguntas e um limite de tempo de 90 minutos.

Oferecido por

Global Knowledge

Preços dos cursos

Para sala de aula virtual ao vivo: US$ 995

Para aulas presenciais ao vivo: US$ 995

5. Fundamentos de Agile e Scrum

É um curso de treinamento Agile e Scrum de 2 dias que abrange os fundamentos dos princípios Agile e da estrutura Scrum.

Esse curso de treinamento em Scrum abrange:

Modo de pensar ágil

Práticas do Scrum

Eventos do Scrum

A importância do backlog

Definição de Pronto

O curso de treinamento Agile e Scrum está disponível em dois formatos:

Sala de aula ao vivo

Sala de aula virtual ao vivo

Certificação que você pode obter

Certificação Agile Scrum Foundation do EXIN

Para obter essa certificação Agile, você precisa passar por um exame que contém 40 questões de múltipla escolha em um tempo limite de 1 hora.

Oferecido por

Global Knowledge

Preço do curso

Para sala de aula virtual ao vivo: US$ 1595

6. Treinamento de proprietário de produto Scrum certificado

É um curso de treinamento de 2 dias que aborda o papel de um proprietário de produto em uma empresa Equipe Scrum .

Você participará de exercícios e técnicas de treinamento, discussões aprofundadas e estudos de caso. Um instrutor certificado em Scrum da Scrum Alliance ministra esse treinamento de certificação em Scrum.

O curso Certified Scrum Product Owner Training abrange:

Fundamentos da função de proprietário do produto

Backlog do produto

Trabalho com as partes interessadas

Compreensão de clientes e usuários

Este curso de treinamento está disponível em dois formatos:

Ao vivo on-line

Curso presencial conduzido por instrutor

Este curso de treinamento de certificação Scrum ajuda você a ganhar:

16 PDUs

16 SEUs

Certificação que você pode obter

Proprietário de Produto Scrum Certificado pela Scrum Alliance

Não existe um exame de certificação específico para obter essa certificação.

_Mas nada de preguiça!

Você deve participar de ambos os dias desse curso de treinamento para receber a certificação.

Oferecido por

Cprime

Preço do curso

Para curso on-line ao vivo: US$ 895

Para curso ao vivo com instrutor: US$ 895

7. Workshop de Agile Coaching (ICP-ACC)

O Agile Coaching Workshop é um curso de treinamento de 2 a 3 dias ministrado por um instrutor Agile. Ele aborda as principais competências de coaching de um Coach ágil .

Este curso de treinamento em Agile abrange:

O que é um Agile Coach

Agile coach como facilitador, mentor

Mentalidade ágil

Coach de equipe

O Workshop de Agile Coaching está disponível em dois formatos:

sessão presencial de 3 dias

4 dias ao vivo on-line

Este curso de treinamento de certificação Agile ajuda você a obter 21 PMI PDUs.

Certificação que você pode obter

ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) pelo The International Consortium of Agile

Não há um exame de certificação específico para obter essa certificação. Após a conclusão bem-sucedida deste curso credenciado pelo ICAgile, você receberá a certificação.

Oferecido por

ASPE

Preço do curso

Para registro em sala de aula individual: US$ 1595

Para inscrição em sala de aula em grupo: US$ 1495

Para inscrição online ao vivo: US$ 1595

Como usar seu treinamento em Agile

Você concluiu seu curso de treinamento e até obteve uma certificação.

_Como você usa esses conhecimentos e habilidades para gerenciar projetos?

Simples: Com projetos ferramentas de gerenciamento!

As ferramentas de gerenciamento de projetos o ajudam a gerenciar as tarefas do Agile e a colaborar com suas equipes de forma eficaz.

E o ClickUp é a única ferramenta de gerenciamento de projetos de que você precisa para colocar seu treinamento Agile em prática!

**Mas o que é o ClickUp?

ClickUp é o ferramenta de gerenciamento de projetos mais bem avaliada do mundo.

Desde o planejamento do projeto até a análise do seu equipe remota o ClickUp é a única ferramenta de que você precisa!

Veja como o ClickUp traz agilidade para o processo de adoção do Agile:

1. Várias exibições para se adaptar às diferentes necessidades do projeto

Ao contrário de outras ferramentas de gerenciamento de projetos, o Multiple Views do ClickUp permite que você trabalhe da maneira que desejar.

Seja Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming ou qualquer metodologia de projeto, o ClickUp pode se adaptar facilmente às suas necessidades.

Veja a seguir uma visão detalhada do que o ClickUp oferece:

A. Visualizações de tarefas necessárias

O ClickUp oferece duas visualizações de tarefas necessárias para se adaptar ao seu processo Agile:

1. Visualização de lista A Visualização de lista do ClickUp lista as tarefas uma após a outra na forma de uma lista de verificação.

À medida que avança em seu projeto Agile, você pode lidar com cada tarefa sequencialmente e marcá-las depois de concluídas.

_O que mais?

Você pode até organizar suas tarefas da maneira que quiser!

2. Visualização da placa Se você preferir

Quadros Kanban então o Board view do ClickUp é perfeito para você.

Você pode visualizar rapidamente o progresso do seu projeto Agile e arrastar e soltar tarefas de acordo com suas necessidades!

B. Visualização da caixa _Já cochilou durante reuniões de revisão?

Não mais!

O Box View do ClickUp oferece uma visão geral das tarefas e dos projetos da sua equipe. Você pode ver facilmente quem está trabalhando em quê sem ter que participar daquelas reuniões intermináveis.

Um gerente de produto ou Mestre Scrum pode visualizar rapidamente:

Em quais tarefas os membros de sua equipe Scrum estão trabalhando atualmente

O que foi concluído até o momento

Quem tem tarefas demais

A visualização Box também ajuda a identificar se um membro da equipe está com carga de trabalho excessiva. Você pode facilmente reatribuir tarefas para evitar que o funcionário burnout .

C. Visualização do calendário Com o Calendar View do ClickUp, você pode controlar facilmente sua agenda lotada.

É a maneira mais rápida de planejar e gerenciar os cronogramas do seu projeto Agile sem perder nenhuma tarefa.

Você pode até mesmo alternar a visualização do Calendar entre:

Days : visualizar todas as tarefas de qualquer dia selecionado

: visualizar todas as tarefas de qualquer dia selecionado 4-Days : veja o cronograma de tarefas ao longo de quatro dias

: veja o cronograma de tarefas ao longo de quatro dias Week : veja suas tarefas agendadas para uma semana inteira

: veja suas tarefas agendadas para uma semana inteira Monthly: visualizar as tarefas do mês inteiro

D. Modo Me Quer ver apenas o trabalho que foi atribuído a você?

Use o Me Mode! do ClickUp

Dessa forma, você pode se concentrar melhor em suas tarefas e também evitar ser distraído pela carga de trabalho de outros membros da equipe Scrum.

Além disso, você pode personalizar facilmente os itens que deseja ver no Me Mode - basta selecionar os atributos de acordo com suas necessidades.

2. Listas de Sprint para acompanhar o progresso de seu sprint

As Listas de Sprint do ClickUp ajudam você a acompanhar o progresso do ciclo de sprint, dividindo-o em pequenas tarefas. Você pode verificar rapidamente cada item da lista de verificação à medida que avança no ciclo do sprint.

Você pode até mesmo adicionar pontos Scrum às Listas de Sprint do ClickUp para estimar o tempo que levará para concluir o item do backlog do produto.

Além disso, você pode usar as Listas de Sprint e ferramentas de retrospectiva para analisar o progresso durante os eventos do Scrum, como planejamento de sprint, revisão de sprint, retrospectiva de sprint ou reuniões diárias do Scrum.

3. Automação do fluxo de trabalho para automatizar tarefas recorrentes

Desperdiçando tempo com tarefas recorrentes?

Não mais!

O ClickUp traz várias automações de fluxo de trabalho para o seu espaço de trabalho, o que economiza muito tempo e também permite que você se concentre em tarefas essenciais. Você pode usá-las para automatizar facilmente tarefas repetitivas e acelerar o processo.

A estrutura de automação do fluxo de trabalho do ClickUp tem a seguinte aparência:

Quando a acionador é iniciado, e um condição é satisfeita, uma condição específica ação é executada automaticamente.

Para um gerente de produto, um fluxo de trabalho de automação poderia ser:

Para garantir que o projeto seja concluído no prazo, ele poderia configurar um lembrete para notificar sua equipe.

Aqui:

Gatilho: data de vencimento se aproximando

Condição: o membro da equipe especificado é o responsável

Ação: publicar um comentário "Qual é o status do projeto?"

O que mais?

Embora o ClickUp ofereça 50+ Automações pré-fabricadas, você também pode criar suas próprias Automações.

Algumas dessas automações predefinidas são:

Publicar um comentário quando todas as subtarefas de uma tarefa forem marcadas como encerradas

Atribuir automaticamente novas tarefas a membros específicos da equipe

Adicionar uma tag ou mover a tarefa para uma lista quando a prioridade for alterada

Mover uma tarefa para uma lista específica quando a lista de observadores for reatribuída

Aplicar ummodelo ágil quando o status de uma tarefa mudar

Para obter mais automações, clique em aqui .

4. Ágil Painéis de controle para uma visão geral visual de seus projetos

_Com várias equipes e projetos, como você controla todos eles?

Usando os Dashboards do ClickUp!

Os Dashboards fornecem uma visão geral de alto nível de seus projetos Agile.

Você pode adicionar seus Listas de Sprint e tarefas nesses Dashboards para ver rapidamente o andamento de seus projetos.

Veja a seguir uma visão mais detalhada dos vários gráficos que você pode usar:

Gráficos de velocidade : determine rapidamente a taxa de conclusão de suas tarefas

Gráficos de queima : destaca as tarefas que foram concluídas

Gráficos de Burndown : visualiza o desempenho da sua equipe em relação a uma linha de meta

Gráficos de fluxo cumulativo : visualize e acompanhe como o projeto está progredindo ao longo do tempo

5. Status de tarefas personalizadas para diferentes estágios do projeto

A maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos vem com um conjunto de status de projeto padrão que pode não ser relevante para todos os seus projetos.

_Ou seja, nem todos os projetos são iguais, certo?

Um status como "Testing" (Teste) seria útil para o desenvolvimento de software, mas não tanto para projetos editoriais.

Com o ClickUp, você não fica preso a status que não refletem com precisão os estágios do seu projeto.

Ele permite que você os personalize facilmente de acordo com as diferentes necessidades.

Você pode usar "Editing" (Edição), "Content Ideas" (Ideias de conteúdo), "Quality Check" (Verificação de qualidade), "Negotiation" (Negociação): tudo depende de você!

Mas isso não é tudo do ClickUp recursos !

Esse poderoso Ferramenta ágil também oferece outros recursos, como:

Prioridades : ajuda os membros da equipe a saber quais tarefas devem ser executadas primeiro

Bloco de notas bloco de notas virtual: um bloco de notas virtual para anotar coisas rapidamente

Pulso : ver o nível de atividade da sua equipe Scrum durante um dia

Dependências : garante que os membros da equipe realizem as tarefas na ordem correta

Perfis : conheça as tarefas de todos os membros da equipe Agile

Rastreamento de tempo nativo : controle o tempo que suas tarefas e projetos Agile levam

Detecção de colaboração : saiba quando outras pessoas estão trabalhando na mesma tarefa que você

Relatórios da equipe : analise o desempenho da sua equipe Scrum ou Agile com relatórios em tempo real

Aplicativos móveis : gerencie projetos em qualquer lugar com os poderosos aplicativos para iOS e Android do ClickUp

Conclusão

Embora um curso de treinamento em Agile ensine vários conceitos Agile, ele também pode ajudá-lo a obter uma certificação Agile.

No entanto, escolher um curso de treinamento não precisa ser tão desafiador quanto escolher a próxima série da Netflix para assistir.

Basta examinar os cursos de treinamento que listamos aqui para escolher o curso de treinamento em Agile que atenda às suas necessidades.

E como ter o software ágil certo é essencial para implementar seu treinamento, por que não inscrever-se no ClickUp hoje mesmo ?

Ele tem todos os recursos para ajudar os profissionais a gerenciar seus projetos de forma eficiente em um ambiente de trabalho seguro Ambiente ágil !