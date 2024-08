10 melhores ferramentas de apresentação para criar apresentações envolventes em 2024

O software de apresentação evoluiu desde os primeiros dias de domínio do PowerPoint. Existem dezenas de aplicativos e ferramentas de apresentação on-line, e cada um deles promete ser a chave definitiva para a criação de apresentações envolventes e interativas.

Mas aqui está o problema.

Nem todos os softwares de apresentação são iguais. Alguns deslumbram com apresentações impressionantes modelos de prova de conceito apresentações ilimitadas e integração perfeita com ferramentas como o Google Slides e o Apple Keynote, enquanto outros oferecem a capacidade de incorporar vídeo, áudio e até mesmo conteúdo interativo para manter seu público interessado.

No entanto, em meio a esse vasto mar de opções, encontrar o melhor software de apresentação para suas necessidades específicas pode ser um desafio formidável.

Este artigo mergulha no mundo das ferramentas de apresentação, analisando o que é bom, o que é ótimo e o que muda o jogo.

Vamos começar.

O que você deve procurar nas ferramentas de apresentação?

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar em suas soluções de software de apresentação:

Integração multimídia: Procure a capacidade de incorporar vídeo, áudio e outros conteúdos interativos para manter o público envolvido

Procure a capacidade de incorporar vídeo, áudio e outros conteúdos interativos para manter o público envolvido Variedade de modelos: Uma grande variedade de modelos projetados profissionalmente pode ajudar a criar apresentações visualmente atraentes

Uma grande variedade de modelos projetados profissionalmente pode ajudar a criar apresentações visualmente atraentes Opções de personalização: O melhor software de apresentação deve permitir que você personalize os layouts de slides e os elementos de design da apresentação para atender às suas necessidades

O melhor software de apresentação deve permitir que você personalize os layouts de slides e os elementos de design da apresentação para atender às suas necessidades Acesso baseado na nuvem: Procure soluções de software de apresentação baseadas na nuvem para facilitar o acesso e a colaboração

As 10 melhores ferramentas de apresentação para usar em 2024

1. ClickUp

O ClickUp se destaca como uma ferramenta versátil para elaborar apresentações envolventes e criativas. Usando o Modelos de apresentação do ClickUp os usuários podem criar, sem esforço, narrativas atraentes para qualquer público. Além disso, Quadro branco do ClickUp é um espaço de trabalho colaborativo exclusivo, que permite aos usuários incorporar imagens, desenhos, fluxogramas e outros elementos visuais em suas apresentações, promovendo a criatividade e o impacto visual.

Crie apresentações dinâmicas com a lousa interativa do ClickUp IA do ClickUp atua como seu Assistente de redação com inteligência artificial . Ele pode gerar textos claros e envolventes e economizar seu tempo na formatação. Ele também pode atuar como seu parceiro de brainstorming, ajudando você a desenvolver um conteúdo envolvente e que elimina a desordem para a sua apresentação.

Melhores recursos do ClickUp

Crie apresentações de forma rápida e eficiente com os modelos personalizáveis do ClickUp, adaptados a diferentes estilos e propósitos de apresentação

Use os quadros brancos como uma tela dinâmica parasessões de brainstorming e planejamento visual

Gere conteúdo rico aproveitando a IA do ClickUp para brainstorming, redação e edição

Avançado do ClickUp Ferramentas de IA para visualização perfeita do projeto

Gere esboços de apresentação visualmente e contextualmente ricos comGerador avançado de esboço de apresentação com IA do ClickUp* Trabalhe em conjunto com seus colegas de equipe em apresentações, compartilhe ideias e forneça feedback instantâneo, tudo na mesma plataforma

Trabalhe sem problemas com todas as suas outras ferramentas sem ter que alternar entre aplicativos, devido à integração perfeita do ClickUp com outras ferramentas e plataformas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham a interface inicialmente esmagadora devido aos inúmeros recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Prezi

Escolha entre os modelos Prezi para criar apresentações cativantes via G2 O Prezi revoluciona o mundo dos softwares de apresentação ao oferecer uma experiência única e envolvente. Devido ao seu estilo de apresentação não linear, o Prezi permite que os criadores ultrapassem os limites dos formatos tradicionais de slide por slide, como o PowerPoint, para torná-lo interativo e cativante para o público.

Melhores recursos do Prezi

Saia do linear para um caminho de apresentação mais fluido com a tela aberta do Prezi

Crie apresentações altamente visuais e envolventes, mantendo a atenção do público com transições de zoom e uma jornada espacial pelo conteúdo

Escolha entre mais de 100 modelos projetados profissionalmente para começar a criar apresentações cativantes com facilidade

Enriqueça suas apresentações com acesso a mais de um milhão de ativos, como imagens, GIFs e vídeos

Prezi limitações

Depende muito de uma conexão estável com a Internet, o que pode ser uma limitação em áreas com conectividade ruim

Alguns usuários relatam que ele pode exigir muito dos recursos do computador, especialmente em apresentações complexas

Preço do Prezi

Plus: $12/mês

$12/mês Premium : uS$ 16/mês

: uS$ 16/mês Equipes: US$ 20/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do Prezi

G2: 4,2/5 (5100+ avaliações)

4,2/5 (5100+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (2100+ avaliações)

3. Powtoon

Powtoon oferece uma ampla variedade de modelos via G2 O Powtoon é uma plataforma inovadora que usa o poder da animação e da narrativa visual para criar apresentações impactantes. Amplamente utilizado em vários setores, como marketing, treinamento, comunicações internas e educação, o Powtoon se destaca por sua capacidade de simplificar mensagens complexas em narrativas visuais cativantes.

Melhores recursos do Powtoon

Escolha entre uma grande variedade de personagens e cenários animados para fazer apresentações animadas memoráveis

Crie conteúdo visual poderoso com facilidade com seu design de apresentação fácil de usar

Escolha em uma biblioteca de modelos diversificada para criar apresentações rápidas e eficazes

Personalize animações, integre áudio e vídeo e dê um toque pessoal às apresentações

Limitações do Powtoon

O plano gratuito tem limitações em termos de recursos e acesso a ativos

Preços do Powtoon

Plano Lite : uS$ 50 por mês

: uS$ 50 por mês Plano profissional: US$ 190 por mês

US$ 190 por mês Plano comercial: uS$ 1.500 (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Powtoon

G2: 4,4 de 5 (mais de 230 avaliações)

4,4 de 5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (mais de 390 avaliações)

4. Pitch

A criação intuitiva e as poderosas ferramentas de marca do Pitch via G2 O Pitch é um dos melhores softwares de apresentação em 2024. Ele redefine a criação de apresentações ao combinar eficiência, criatividade e colaboração. Não é apenas uma ótima ferramenta para criar slides; é uma plataforma que capacita as equipes a produzir apresentações impressionantes que geram resultados. Devido à sua abordagem orientada por IA e aos recursos dinâmicos, o Pitch está se tornando rapidamente a solução ideal para empresas e indivíduos.

Melhores recursos do Pitch

Comece com um rascunho de IA para gerar rapidamente uma apresentação, economizando tempo e estimulando a criatividade

Tenha acesso a uma biblioteca rica com 100 modelos criados por especialistas

Adapte facilmente os slides à sua marca com fontes e cores personalizadas, aprimorando a aparência profissional de suas apresentações

Desfrute de adições rápidas de texto e imagem, animações elegantes ecolaboração em tempo real para uma edição perfeita

Limitações de pitch

Por ser uma ferramenta baseada na nuvem, é necessária uma conexão estável com a Internet para uso ininterrupto

Preços do Pitch

Gratuito

Pro: US$ 20 por mês

US$ 20 por mês Business: $80 por mês

$80 por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Pitch ratings and reviews

G2: 4,4 de 5 (mais de 40 avaliações)

4,4 de 5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

5. Genialmente

Crie suas próprias apresentações com Genially's elementos interativos

A Genially é uma plataforma inovadora para a criação de apresentações e conteúdo interativos e ricos em mídia. Ela foi projetada para qualquer pessoa que queira envolver seu público com experiências dinâmicas e clicáveis sem precisar de habilidades de codificação. A Genially é particularmente conhecida por seus recursos de gamificação e ampla variedade de elementos interativos, o que a torna uma das favoritas entre educadores, profissionais de marketing e empresas.

Melhores recursos da Genially

Transforme conteúdo estático em experiências interativas, aumentando o envolvimento do público

Empregar recursos de gamificação para aumentar significativamente os resultados do aprendizado e o interesse do público

Incorpore áudio, vídeo e visualizações de dados interativos, proporcionando uma experiência de mídia rica

Crie apresentações facilmente com um editor intuitivo e fácil de arrastar e soltar

Adicione facilmente elementos interativos, como pontos de acesso, janelas pop-up e rótulos ao passar o mouse, aprimorando a interatividade das apresentações

Limitações gerais

Apresentações altamente interativas ou ricas em mídia podem exigir muitos recursos

Preços gerais

**Gratuito

Pro : uS$ 7,49/mês cobrados anualmente

: uS$ 7,49/mês cobrados anualmente Master: $20,82/membro/mês cobrado anualmente

$20,82/membro/mês cobrado anualmente Equipe: US$ 70,79 para 5 membros Master/mês, cobrados anualmente

Classificações e avaliações gerais

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

6. Microsoft PowerPoint

Desenhe apresentações com o PowerPoint via G2 O PowerPoint continua sendo uma pedra angular no mundo dos softwares de apresentação, evoluindo continuamente para atender às demandas modernas. Com suas atualizações de 2023, o PowerPoint se tornou um ferramenta com recursos avançados de IA aprimorando a forma como as apresentações são criadas e entregues. Conhecido por sua confiabilidade e por seu abrangente conjunto de recursos, o PowerPoint é a escolha ideal para profissionais e educadores.

Melhores recursos do PowerPoint

Use o Copilot para transformar documentos do Word em apresentações e gerar novos slides a partir de prompts ou esboços, melhorando a narrativa

Insira objetos 3D e animações diretamente nas apresentações para uma experiência visual mais dinâmica

Use voz, toque e tinta para interação natural com suas apresentações, incluindo a conversão de anotações manuscritas em texto

Obtenha treinamento com tecnologia de IA para praticar a fala, oferecendo feedback sobre o ritmo, a escolha de palavras e muito mais

Limitações do PowerPoint

Pode consumir muitos recursos, especialmente ao usar recursos avançados como objetos 3D

Mais caro do que outras ferramentas

Preços do PowerPoint

Microsoft 365 personal: US$ 6,99/mês, inclui o PowerPoint e outros aplicativos do Office com recursos premium

US$ 6,99/mês, inclui o PowerPoint e outros aplicativos do Office com recursos premium Microsoft 365 family: US$ 9,99/mês, igual ao Personal, mas para até seis pessoas e mais armazenamento na nuvem

US$ 9,99/mês, igual ao Personal, mas para até seis pessoas e mais armazenamento na nuvem A versão Free está disponível com funcionalidades básicas, ideal para usuários casuais

está disponível com funcionalidades básicas, ideal para usuários casuais Somente PowerPoint (licença de 1 ano): $159.99

Classificações e avaliações do PowerPoint

G2 : 4.6 de 5 (mais de 4.100 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 4.100 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 20.500 avaliações)

7. SlideCamp

Gerencie e crie apresentações com SlideCamp O SlideCamp é uma solução inovadora para as equipes de vendas e marketing gerenciarem e criarem apresentações em PowerPoint. Oferecendo uma plataforma centralizada para armazenar, compartilhar e reutilizar slides de apresentações, ele garante que as equipes possam acessar o conteúdo mais atualizado e eficaz.

Melhores recursos do SlideCamp

Armazene todos os materiais de vendas e marketing em uma biblioteca centralizada, facilitando o gerenciamento e a atualização das apresentações

Facilite a igualdade de condições para os representantes, compartilhando com segurança apresentações e outros materiais de apoio com a equipe e garantindo fácil acesso às versões mais recentes dos slides

Economize tempo encontrando e reutilizando facilmente o conteúdo de apresentações antigas, em vez de começar do zero

Obtenha insights sobre o desempenho da apresentação com relatórios e análises

Limitações do SlideCamp

Projetado principalmente para usuários do PowerPoint e, portanto, pode não atender àqueles que usam outros softwares de apresentação

Embora ofereça a reutilização de slides existentes, as opções de personalização podem ser limitadas em comparação com a criação de slides do zero

Preços do SlideCamp

Plano de equipe : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Plano Ilimitado: uS$ 499 por ano

Classificações e resenhas do SlideCamp

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capítulo: Indisponível

8. VideoScribe

Crie apresentações envolventes com a criação de vídeos animados usando o VideoScribe via G2 O VideoScribe oferece uma abordagem exclusiva para a elaboração de apresentações por meio da criação de vídeos animados. É uma ferramenta de animação fácil de usar, perfeita para profissionais de marketing, educadores e pequenas empresas que desejam aprimorar suas comunicações com vídeos animados cativantes. Com uma interface intuitiva e recursos avançados, o VideoScribe facilita a criação de apresentações atraentes para usuários de todos os níveis de habilidade.

Melhores recursos do VideoScribe

Crie vídeos animados impressionantes sem precisar de conhecimentos prévios de design de apresentações com suas ferramentas fáceis de usar

Use vários estilos de animação e "mãos de desenho" para dar um toque exclusivo a cada vídeo

Adicione faixas de áudio e grave narrações para complementar o conteúdo visual

Compartilhe e exporte vídeos em vários formatos para atender a várias plataformas e necessidades

Limitações do VideoScribe

Requer uma conexão estável com a Internet para acessar recursos e modelos baseados na nuvem

Preços do VideoScribe

Plano mensal : uS$ 25,96/mês

: uS$ 25,96/mês Plano anual: US$ 10,62/mês (cobrado anualmente)

US$ 10,62/mês (cobrado anualmente) Planos de equipe: Opções personalizáveis disponíveis para equipes, com descontos em várias assinaturas

Classificações e resenhas do VideoScribe

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4,1/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

9. Deck de Haiku

Interface sem bagunça do Haiku Deck via G2 O Haiku Deck se diferencia por se concentrar na simplicidade, clareza e design profissional. É a ferramenta perfeita para quem deseja criar belas apresentações com facilidade, seja na Web, no iPad ou no iPhone. A interface amigável do Haiku Deck e a vasta gama de modelos fazem dele uma escolha popular entre professores, profissionais de marketing e de negócios.

Melhores recursos do Haiku Deck

Desfrute de uma interface simples e sem bagunça que pode melhorar o fluxo criativo

Empregue elementos de design profissional, como fontes elegantes, layouts e filtros de imagem

Acesse milhares de modelos para a criação rápida e fácil de apresentações visualmente atraentes

Acesse mais de 40 milhões de imagens gratuitas da Creative Commons

Compartilhe e acesse facilmente qualquer dispositivo conectado

Limitações do Haiku Deck

Pode não oferecer tantas opções de incorporação de vídeo ou conteúdo interativo quanto outras ferramentas

Preços do Haiku Deck

Pro: US$ 19,99/mês

US$ 19,99/mês Premium: US$ 29,99/mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Haiku Deck

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.3/5 (10+ avaliações)

10. Zoho Show

Colabore em tempo real usando o Zoho Show via G2 O Zoho Show é um software de apresentação colaborativa projetado para equipes modernas. Ele oferece uma combinação de recursos profissionais de design de slides, colaboração em equipe recursos, além de suporte e compatibilidade entre dispositivos. Portanto, é a opção ideal para empresas e educadores que precisam de flexibilidade e potência em suas ferramentas de apresentação.

Melhores recursos do Zoho Show

Mantenha-se em sincronia com sua equipe com colaboração em tempo real, comentários contextuais e notificações instantâneas

Incorpore áudio e vídeos, crie animações e use infográficos para tornar os slides baseados em dados mais envolventes

Transmita apresentações em smart TVs por meio de smartphones ou smartwatches

Importe arquivos do PowerPoint sem problemas, sem perda de formatação ou conteúdo

Limitações do Zoho Show

Alguns usuários podem precisar de tempo para utilizar plenamente seus amplos recursos

Por ser baseado principalmente na nuvem, requer uma conexão consistente com a Internet para uma funcionalidade ideal

A abundância de recursos pode ser excessiva para usuários que preferem uma ferramenta mais simples

Preços do Zoho Show

Plano gratuito

Profissional: A partir de US$ 2,2 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Zoho Show:

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Navegue pelo futuro das apresentações com as melhores ferramentas de 2024

As ferramentas de apresentação evoluídas de hoje, por exemplo, Google Slides, PowerPoint, etc., não servem apenas para criar slides; elas servem para contar histórias e dar vida às ideias de uma forma que repercuta profundamente no público.

As ferramentas de apresentação do ClickUp estão entre os melhores softwares de apresentação na vanguarda dessa revolução. Com recursos inovadores, como a criação de conteúdo orientada por IA e quadros brancos colaborativos, o ClickUp ajuda a liberar sua criatividade. Dê uma olhada no ClickUp hoje.