15 exemplos de vídeos de treinamento: Práticas recomendadas para o desenvolvimento impactante de funcionários

O treinamento corporativo ainda faz você pensar em salas de conferência abafadas e intermináveis slides de PowerPoint?

Você ficaria surpreso ao saber o quanto mudou.

Vídeos de treinamento inteligentes, interativos e, ousamos dizer, divertidos estão redefinindo o aprendizado e o desenvolvimento em todos os lugares - de redes de lanchonetes a corretoras. Esses vídeos são mais do que apenas recursos visuais para materiais enfadonhos; eles estão se tornando catalisadores poderosos para o crescimento e a retenção de funcionários.

Um vídeo de treinamento é um recurso educacional criado para aumentar as competências e o desempenho dos funcionários. Eles são oferecidos em vários formatos, desde tutoriais simples até módulos interativos envolventes, todos com o objetivo de alcançar resultados de aprendizado específicos.

De fato, de acordo com a Forbes

Tipos de vídeos de treinamento

Os vídeos de treinamento vêm em vários formatos, cada um deles adaptado a diferentes objetivos de aprendizado e necessidades do público.

A compreensão desses tipos pode ajudá-lo a escolher o estilo certo para suas metas de treinamento.

Vídeos tutoriais

Esses vídeos de treinamento oferecem demonstrações passo a passo projetadas para ensinar habilidades ou tarefas específicas.

Quer se trate de integração de um novo funcionário está em sua simplicidade e acessibilidade.

Diferentemente do software de edição de vídeo tradicional, o Clips permite que qualquer pessoa grave vídeos explicativos curtos (como um vídeo de screencast) diretamente na plataforma ClickUp.

Não são necessárias suítes de edição sofisticadas! Isso permite que os criadores de L&D e motive a equipe a criar módulos de treinamento rápido sobre recursos, processos ou etapas de solução de problemas específicos.

Como as equipes de L&D podem aproveitar o ClickUp Clips?

O ClickUp Clips permite que as equipes de L&D criem módulos de treinamento em vídeo curtos e envolventes que atendam à preferência do aluno moderno por informações de fácil digestão.

Veja a seguir um detalhamento dos principais recursos que tornam o ClickUp Clips uma ferramenta valiosa para os profissionais de L&D:

Criar em conversas: Grave facilmente um clipe diretamente em qualquer conversa do ClickUp, incentivando a comunicação e a colaboração claras. Isso não é tudo - você pode clicar em qualquer parte de um ClickUp Clip para deixar um comentário e iniciar uma discussão. O ClickUp exibe uma linha do tempo de todos os comentários feitos no vídeo, permitindo que você reproduza qualquer segmento com apenas um clique

Comente e inicie uma conversa com apenas um clique no ClickUp Clips

Transcrever com IA:Cérebro ClickUp_ -o assistente de IA integrado do ClickUp- transcreve automaticamente todos os clipes, incluindo registros de data e hora e trechos, facilitando a localização de informações específicas. As transcrições dos clipes também são indexadas pelo ClickUp Brain, permitindo que você pesquise conteúdo específico na sua biblioteca de clipes

Transcreva todos os clipes do ClickUp com o ClickUp Brain

Compartilhe em um clique: Incorpore seu clipe diretamente emTarefas do ClickUp ouDocumentos do ClickUp compartilhe-o com um link público ou faça o download do arquivo de vídeo para uma distribuição mais ampla

Incorpore seu clipe diretamente emTarefas do ClickUp ouDocumentos do ClickUp compartilhe-o com um link público ou faça o download do arquivo de vídeo para uma distribuição mais ampla Transforme qualquer clipe em uma tarefa: Converta qualquer clipe em uma tarefa do ClickUp, atribuindo proprietários e agindo de acordo com as ideias compartilhadas no vídeo. Incorpore qualquer clipe à descrição de uma tarefa, atribua membros da equipe e transfira a tarefa sem problemas para qualquer lista, pasta ou espaço em que o trabalho já esteja em andamento

Incorpore qualquer ClickUp Clip na descrição de uma tarefa e adicione responsáveis

Gerencie tudo no Clips Hub: O Clips Hub ajuda a manter tudo em ordem. Cada clipe que você registra, seja em um comentário, tarefa ou documento no ClickUp, é salvo automaticamente no Clips Hub para referência posterior. Aqui, você pode pesquisar, classificar e gerenciar seus clipes da maneira que preferir, para nunca perder um clipe que tenha feito

Gerencie tudo em um só lugar com o ClickUp Clips Hub

2. Vídeo da HubSpot: Segmentação de anúncios do Facebook

A HubSpot Academy oferece vídeos abrangentes de treinamento em marketing digital.

Este vídeo sobre segmentação de anúncios do Facebook aborda um tópico complexo: alcançar o público certo com seus anúncios. Mas, em vez de sobrecarregar os espectadores com jargões, ele divide o assunto em etapas claras.

Aqui estão alguns motivos pelos quais esse pode ser um bom formato de vídeo de treinamento:

Ele divide tópicos complexos em etapas fáceis de entender

Usa recursos visuais, como capturas de tela, para ilustrar conceitos

O vídeo é longo o suficiente para cobrir o tópico, mas não muito longo para que os espectadores percam o interesse

3. Vídeo do Canva: Como o Expedia Group economizou 120 horas de design por semana com o Canva

Aqui, um funcionário do Expedia Group explica como o Canva beneficiou sua empresa. Esse tipo de vídeo de treinamento é um depoimento de cliente.

Ele fornece um exemplo real de como um produto pode ser usado com sucesso. Se esse vídeo for usado na integração de equipes de sucesso do cliente, ele poderá ajudar os funcionários a ver o impacto positivo do produto e a entender como ele poderia beneficiar outras empresas semelhantes.

Aqui estão alguns motivos pelos quais esse pode ser um bom formato de vídeo de treinamento:

Quando os alunos veem a experiência de uma pessoa real, é mais provável que acreditem em sua eficácia

Os depoimentos destacam os benefícios específicos que o produto/serviço oferece, demonstrando sua proposta de valor de uma forma relacionável

As histórias são naturalmente envolventes, tornando os depoimentos mais memoráveis do que os vídeos tradicionais de treinamento de produtos

4. Vídeo do Google Analytics: Principais eventos e conversões no Google Analytics

Este vídeo explicativo de atualização de software explica uma atualização no Google Analytics, explicando as alterações e o raciocínio por trás delas.

Esse formato pode ser um bom formato de vídeo de treinamento, pois ele dedica tempo a explicar o contexto básico da atualização.

Razões pelas quais esse formato de vídeo de treinamento funciona:

Ele divide a atualização em etapas claras e explica o motivo da mudança

O uso de sobreposições de texto e animações simples ajuda a ilustrar as mudanças entre a terminologia antiga e a nova

O instrutor evita elementos de conversação desnecessários e se concentra em fornecer as principais informações

5. Vídeo da Adobe Creative Cloud: Princípios da teoria das cores

Neste vídeo, o palestrante fornece um histórico sobre a teoria das cores, explica os conceitos de cores primárias, secundárias e terciárias e discute os atributos das cores, como matiz, saturação e valor.

Esse formato de vídeo de treinamento oferece várias vantagens:

Ele fornece uma visão geral abrangente de um tópico de forma estruturada

Os conceitos são explicados por alguém com credibilidade e autoridade, o fundador da Blok Design, um premiado estúdio de design gráfico

Usa recursos visuais para ajudar os espectadores a entender os conceitos que estão sendo discutidos

6. Vídeo da Analyst Academy: Os 5 clides mais populares da Ccnsulting (e como criá-los)

Este é um vídeo de treinamento sobre a criação de slides do PowerPoint voltado especificamente para consultores.

O palestrante argumenta que os consultores usam cinco layouts de slides principais repetidamente.

Ao ensinar aos espectadores como criar esses cinco slides, ele pretende economizar tempo e melhorar suas apresentações.

Aqui estão os principais benefícios de usar esse formato de vídeo de treinamento:

Ele adapta as informações e os exemplos diretamente às necessidades do público-alvo (consultores)

Ele divide o processo de criação em etapas fáceis de seguir

Demonstra como os modelos são usados na prática com exemplos reais

7. Vídeo de Gong: Tratamento de objeções - 7 etapas para superar qualquer objeção em vendas

Se você quiser instruir os profissionais de vendas sobre como lidar com objeções de vendas de forma competente, este pode ser útil como um vídeo de treinamento abrangente.

Ele guia os espectadores pelas sete etapas do processo de vendas B2B da Gong com uma apresentação clara e estruturada.

Alguns dos fortes motivos para escolher esse formato de vídeo de treinamento incluem:

Ele fornece uma apresentação de slides que os funcionários podem baixar e usar como ferramenta de referência durante as chamadas de vendas reais

O vídeo usa efetivamente cenários da vida real para demonstrar suas soluções, tornando o conteúdo mais prático e acionável

Ele divide o conceito em etapas ou seções distintas, permitindo que o aluno compreenda nuances mais profundas

8. Vídeo do Xenium HR: Como dar feedback construtivo

Este vídeo é uma dramatização sobre como dar um feedback construtivo feedback aos funcionários_

. No vídeo, Brandon vai até a mesa de seu colega de trabalho para reclamar que não se sente apoiado por ele.

A colega de trabalho então explica sua perspectiva e sugere maneiras de melhorar a comunicação no futuro.

Veja por que esse formato de treinamento pode ser ideal:

Ele simula uma situação do mundo real que os funcionários podem encontrar, permitindo que eles vejam como lidar com ela de forma eficaz

O vídeo destaca as abordagens de comunicação positivas e negativas, oferecendo conclusões claras para os espectadores

Os espectadores podem ver a situação de ambos os lados, ajudando-os a entender diferentes pontos de vista e possíveis respostas

9. Vídeo da Nvidia: Podando modelos de IA para obter o máximo desempenho

Este vídeo animado discute um novo método de treinamento de modelos para veículos autônomos chamado Hardware-Aware Latency Pruning (HELP). Ele argumenta que esse método é adequado para vídeos de treinamento porque é eficiente e preciso.

Esse formato é eficaz porque oferece aos espectadores uma sólida compreensão do problema, da solução e dos benefícios da solução.

Aqui estão mais alguns motivos para escolher esse formato para vídeos de treinamento corporativo:

O vídeo começa explicando o problema e depois explica como o novo método pode resolvê-lo, dando aos alunos mais contexto sobre a necessidade da solução

As animações e outras ilustrações visuais dos conceitos ajudam os espectadores a entender melhor os materiais

O vídeo se concentra em aplicações práticas e do mundo real

10. Vídeo do McDonald's: Como fazer um hambúrguer no McDonald's

Dando um exemplo de como manter o aprendizado simples e prático, este vídeo de instruções usa exemplos da vida real para mostrar aos novos funcionários todas as etapas da preparação de um hambúrguer do McDonald's.

Veja por que esse formato é bom para treinamento:

O vídeo divide o processo em um fluxo passo a passo, o que é benéfico para os alunos que são novos na tarefa

O vídeo repete informações importantes, como os nomes das partes do pão (coroa e calcanhar). Essa repetição pode ajudar os alunos a memorizar detalhes importantes

O vídeo enfoca a técnica adequada. Isso pode ajudar os alunos a evitar erros e garantir resultados consistentes e de alta qualidade

11. Vídeo da ReachOut Australia: Bullying no local de trabalho

Lidar com o bullying no local de trabalho é um assunto difícil. Apesar da complexidade do tópico, o vídeo de treinamento animado o simplifica de forma eficaz. Ele usa elementos gráficos e narrações para fornecer instruções claras e fáceis de entender. Essa abordagem garante que os espectadores possam acompanhar o conteúdo com facilidade.

Considere esse formato de vídeo de treinamento por esses motivos:

O uso de humor e dramatização pode ajudar a manter os espectadores envolvidos no material

O vídeo usa exemplos claros e relacionáveis de comportamentos de bullying, tanto óbvios quanto sutis

O vídeo oferece os próximos passos e recursos claros, incentivando os espectadores a procurar ajuda, se necessário

12. Vídeo da SafetyCulture: Boas práticas de fabricação (GMP) para segurança de alimentos

Este vídeo é um ótimo exemplo do poder de um bom roteiro! Em vez de depender de cores vivas e recursos visuais elaborados, esse vídeo de treinamento opta por um estilo limpo e direto, o que ajuda os espectadores a se concentrarem na narração.

Essa ênfase no roteiro garante que a mensagem permaneça central, com os recursos visuais desempenhando um papel de apoio para aprimorar a comunicação.

Veja por que esse formato é perfeito para vídeos de treinamento:

O vídeo mantém as informações curtas e objetivas, maximizando a atenção do espectador e a retenção do conhecimento

A apresentação de cenários do mundo real ajuda os espectadores a entender como o processo se aplica em situações cotidianas

Ao dividir as diretrizes em partes menores e digeríveis, o vídeo facilita o processamento e a memorização das informações

13. Vídeo do Burger King: Grilled Dogs ft Snoop Dogg

Esse é um vídeo interativo para os funcionários do Burger King sobre a preparação de seu novo item de menu, Grilled Dogs.

O Burger King apimenta seu treinamento ao apresentar Snoop Dogg como apresentador, introduzindo o produto de forma animada e envolvente.

Ao aproveitar o apelo de sua cultura pop, eles garantem que o treinamento seja memorável e tenha repercussão em um público amplo

Veja por que esse formato funciona:

O uso de uma celebridade como Snoop Dogg pode chamar a atenção e tornar a sessão de treinamento mais envolvente para os funcionários

O vídeo usa slogans e rimas cativantes para ajudar os funcionários a se lembrarem das principais informações

O vídeo explica claramente o novo item do cardápio e explica de forma concisa como preparar os cachorros-quentes e quais coberturas estão disponíveis

14. Vídeo da Ahref: Curso completo de SEO para iniciantes

Os vídeos de treinamento da Ahrefs são um exemplo de destaque de conteúdo educacional eficaz.

Eles combinam produção de alta qualidade com insights educacionais e demonstrações práticas de suas ferramentas, o que os torna um recurso inestimável para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades de SEO. Está claro por que esses vídeos são tão bem vistos na comunidade de SEO.

Aqui estão alguns motivos convincentes para considerar esse formato de vídeo de treinamento:

O vídeo é dividido em módulos, o que facilita a navegação dos alunos e a localização das informações que estão procurando

O vídeo é visualmente atraente e inclui screencasts para ajudar a ilustrar os conceitos que estão sendo discutidos

O palestrante envolve os espectadores fazendo perguntas e fornecendo exercícios, aumentando a retenção e a aplicação prática do conhecimento

15. Vídeo de Neil Patel: Como tornar seu podcast mais popular

Os vídeos de aprendizado de Neil Patel no YouTube são um tesouro para profissionais de marketing iniciantes e experientes que desejam aprimorar suas habilidades em marketing digital.

Neste vídeo, suas apresentações diretas e sem complicações estão repletas de insights ricos e estratégias acionáveis, tornando tópicos complexos acessíveis e gerenciáveis.

Neil usa com eficiência recursos visuais e exemplos que o mantêm envolvido, garantindo que você não esteja apenas assistindo passivamente, mas aprendendo ativamente.

Veja por que esse é um bom formato de vídeo de treinamento:

Neil compartilha lições práticas de sete anos de podcasting, oferecendo conselhos valiosos e baseados em dados

O vídeo fornece dicas imediatamente aplicáveis para aumentar a visibilidade e o envolvimento do podcast

Em menos de seis minutos, o vídeo garante o envolvimento do aluno sem exigir muito tempo

A combinação de recursos visuais com pontos-chave ajuda a reforçar a retenção de informações

Agora que você viu os melhores exemplos de vídeos de treinamento, vamos ver como você pode criar seu próprio vídeo instrutivo.

Etapas para criar vídeos de treinamento

Este é um guia direto para a criação de um programa de treinamento em vídeo que mantenha seu público envolvido:

1. Comece com um planejamento sólido

Assim como você não começaria uma história sem saber o final, não apresse a produção do seu vídeo de treinamento corporativo. Comece delineando seus objetivos. Quem é o seu público? O que você quer que eles aprendam?

Essa visão clara evitará que seu vídeo se transforme em um enredo confuso.

Além disso, usar um modelo de plano de treinamento de funcionários_

pode ajudá-lo a fazer um brainstorming, delinear, desenvolver e compilar suas estratégias de treinamento.

2. Elabore um roteiro claro

Pense no seu roteiro como a espinha dorsal do seu vídeo de treinamento. Ele deve guiar suavemente os espectadores pelo conteúdo e não deve ter nada de desnecessário.

Considere o uso de técnicas de narração de histórias. A inclusão de uma narrativa em seu roteiro pode tornar o conteúdo mais identificável e memorável. Pense em incorporar cenários do mundo real ou estudos de caso.

Mantenha o texto curto, direto e sem jargões - a simplicidade é sua melhor amiga. Faça referência a alguns argumento de venda_

para aprender como conceitos complexos podem ser condensados.

3. Foco na produção de qualidade

Agora é sua hora de se concentrar nos recursos visuais e sonoros.

**A iluminação ruim pode distrair e dificultar o acompanhamento por parte dos espectadores. Procure obter uma iluminação natural e uniforme sempre que possível

**Priorize um áudio claro. Isso não é negociável. Elimine o ruído de fundo e garanta que sua voz (ou a voz de qualquer narrador) seja nítida e fácil de entender. Considere o uso de um microfone de alta qualidade

4. Edite para causar impacto

Até mesmo as cenas mais bem filmadas podem usar alguma mágica de edição. Use ferramentas de edição para eliminar atrasos, melhorar as transições e sincronizar os recursos visuais com sua narrativa. Essa etapa aprimora seu vídeo em um pacote elegante e profissional.

5. Distribua com sabedoria

Não guarde apenas seus próprios vídeos de treinamento. Escolha uma plataforma de distribuição que melhor se adapte ao seu público.

Para treinamento interno: Utilize o Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) de sua empresa ou crie um canal de vídeo dedicado em sua intranet

Utilize o Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) de sua empresa ou crie um canal de vídeo dedicado em sua intranet Para públicos externos: Considere plataformas como YouTube, Vimeo ou mídia social, dependendo do seu público-alvo

Considere plataformas como YouTube, Vimeo ou mídia social, dependendo do seu público-alvo Otimize seu vídeo para os mecanismos de busca: Use palavras-chave relevantes e títulos claros para garantir que seu público-alvo possa encontrar facilmente seu vídeo de treinamento

Dica profissional: torne seu vídeo facilmente acessível: Forneça legendas ou transcrições para atender aos espectadores com deficiência auditiva ou àqueles que preferem aprender lendo.

Crie vídeos de treinamento com o ClickUp

Os vídeos de treinamento revolucionaram o aprendizado corporativo, transformando-o em experiências envolventes e eficazes.

Planejando cuidadosamente, garantindo alta qualidade de produção e distribuindo seus vídeos de forma cuidadosa, é possível criar conteúdo que cativa e aumenta a retenção do aprendizado.

Os 15 exemplos que vimos - desde os tutoriais de tamanho reduzido da ClickUp Clips até o treinamento detalhado de vendas da Gong - demonstram uma variedade de abordagens eficazes para envolver os alunos e melhorar a retenção do conhecimento.

Ferramentas como o ClickUp oferecem recursos como o Clips, que facilitam a produção, a organização e o compartilhamento do seu conteúdo de treinamento. Com esses recursos, você pode criar vídeos de treinamento impactantes que desenvolvem uma força de trabalho experiente e capacitada, pronta para enfrentar os desafios futuros.

