10 melhores ferramentas de recorte para gravações de vídeo em 2024

Sua ferramenta de recorte integrada do Windows ou do MacOS simplesmente não dá mais conta do recado. (trocadilho intencional)

Capturar e compartilhar gravações é mais importante hoje do que nunca, seja para criar tutoriais rápidos, demonstrações detalhadas ou simplesmente para compartilhar algo legal que você encontrou on-line.

Mas com tantas ferramentas de recorte diferentes disponíveis, encontrar a ferramenta certa pode parecer assustador.

Passei horas testando e comparando diferentes ferramentas de recorte para encontrar as melhores para gravações em 2024.

Não importa se você é um usuário casual que precisa de uma rápida gravação de tela ou um profissional de criação de conteúdo que procura recursos avançados, esta lista tem algo para todos. Portanto, vamos nos livrar dos recortes básicos e começar a criar como um profissional! ✂️

O que você deve procurar nas ferramentas de recorte?

Você já tem seus motivos para abandonar as ferramentas de recorte básicas. Vamos falar sobre o que realmente diferencia as melhores.

Quais são os principais recursos que você deve considerar?

Facilidade de uso

Isso pode parecer óbvio, mas, acredite, é crucial. Você não quer passar séculos tentando descobrir como capturar um simples vídeo.

O ideal é que a ferramenta tenha uma interface limpa e intuitiva que permita gravar e editar seus vídeos com o mínimo de esforço. Você quer uma ferramenta que pareça uma extensão do seu fluxo de trabalho, não um obstáculo.

Flexibilidade para personalizar

Você quer poder escolher exatamente o que está gravando, seja uma área específica da tela, uma janela inteira ou até mesmo apenas uma parte de uma página da Web.

Pontos de bônus para ferramentas que permitem adicionar anotações, setas ou texto diretamente às suas gravações para destacar pontos importantes.

Formatos de saída de vídeo

Esse pode não ser o recurso mais interessante, mas é essencial.

Certifique-se de que a ferramenta escolhida seja compatível com formatos de vídeo populares, como MP4 e MOV. Isso garante a compatibilidade com diferentes plataformas e softwares de edição, para que você possa compartilhar facilmente suas gravações sem problemas.

Recursos de bônus

Embora a funcionalidade principal seja importante, algumas ferramentas oferecem recursos extras que podem ser realmente revolucionários.

Esses extras podem incluir recursos de gravação de tela (além de trechos de vídeo), armazenamento em nuvem para fácil acesso e compartilhamento ou até mesmo integração com outros aplicativos de produtividade que você usa. Eles podem otimizar seu fluxo de trabalho e facilitar muito sua vida.

A melhor ferramenta de recorte é aquela que se adapta às suas necessidades e preferências específicas.

Portanto, dedique algum tempo para explorar as opções e encontrar aquela que o ajude a capturar e compartilhar facilmente suas gravações de vídeo.

10 melhores ferramentas de recorte para usar em 2024

1. ClickUp (Melhor para capturar e compartilhar gravações de tela com sua equipe)

Use a seção "My clips" (Meus clipes) para ver todos os seus clipes gravados em um só lugar

O ClickUp é mais do que um poderoso gerenciador de projetos; ele também é uma ferramenta poderosa e versátil com uma ferramenta de recorte integrada, Clipes do ClickUp para capturar e compartilhar gravações de vídeo. Seu recurso de gravação de vídeo incorporado se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos.

Capture gravações de vídeo claras, concisas e informativas diretamente no ClickUp, eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas. O Clips do ClickUp é um excelente alternativa ao Loom .

Melhores recursos do ClickUp

Captura sem esforço: Grave áreas específicas da sua tela com um único clique, eliminando a necessidade de ferramentas externas complicadas

Grave áreas específicas da sua tela com um único clique, eliminando a necessidade de ferramentas externas complicadas Narre com clareza: Inclua sua voz junto com a captura de tela, fornecendo explicações claras e contexto nas gravações

Inclua sua voz junto com a captura de tela, fornecendo explicações claras e contexto nas gravações Faça anotações para dar ênfase: Como as tarefas do ClickUp, adicione textos, setas e textos diretamente às suas gravações para destacar os pontos principais e garantir a clareza para os espectadores

Como as tarefas do ClickUp, adicione textos, setas e textos diretamente às suas gravações para destacar os pontos principais e garantir a clareza para os espectadores Fluxo de trabalho integrado: Capture capturas de tela e gravações diretamente no ClickUp Tasks e nos documentos, mantendo tudo centralizado e eliminando os problemas de troca de aplicativos

Capture capturas de tela e gravações diretamente no ClickUp Tasks e nos documentos, mantendo tudo centralizado e eliminando os problemas de troca de aplicativos Compartilhamento simplificado: Compartilhe suas gravações de forma privada com sua equipe ou publicamente com links e permissões personalizáveis, garantindo que as pessoas certas tenham as informações de que precisam

Compartilhe suas gravações de forma privada com sua equipe ou publicamente com links e permissões personalizáveis, garantindo que as pessoas certas tenham as informações de que precisam Transcrição de IA: Os clipes do ClickUp usamCérebro do ClickUp (IA) para transcrever automaticamente suas gravações, facilitando a revisão de pontos-chave e o compartilhamento de insights com sua equipe

Os clipes do ClickUp usamCérebro do ClickUp (IA) para transcrever automaticamente suas gravações, facilitando a revisão de pontos-chave e o compartilhamento de insights com sua equipe Reprodução perfeita: Garante uma reprodução suave em diferentes dispositivos, para que sua equipe possa acessar e visualizar suas gravações sem problemas

Garante uma reprodução suave em diferentes dispositivos, para que sua equipe possa acessar e visualizar suas gravações sem problemas Duração personalizável: Precisa de uma explicação rápida ou de um passo a passo detalhado? Ele permite que você grave pelo tempo que precisar, dando-lhe controle total sobre o seu conteúdo

Precisa de uma explicação rápida ou de um passo a passo detalhado? Ele permite que você grave pelo tempo que precisar, dando-lhe controle total sobre o seu conteúdo Armazenamento simplificado: Suas gravações são armazenadas com segurança no espaço de trabalho do ClickUp, eliminando a necessidade de soluções de armazenamento externo e mantendo tudo organizado

O Clips do ClickUp ajuda diferentes equipes de uma empresa, como a de marketing, a capturar, armazenar e compartilhar vídeos de produtos e capturas de tela com os usuários, o que o torna mais um acréscimo significativo ao ferramenta de vídeo de marketing combinação de pilha.

O modelo de produção de vídeo do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a otimizar o processo de produção de vídeo.

A criação de vídeos pode ser complexa e desgastante. Com Modelo de produção de vídeo do ClickUp com o modelo de produção de vídeo do ClickUp, equipes de todos os tamanhos - de grandes estúdios a pequenos criadores de conteúdo interno - podem se manter organizadas e coordenadas durante todo o processo, desde o brainstorming de ideias até as edições finais.

Esse modelo simplifica a produção de vídeo, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo e resultados de alta qualidade. Ele agiliza o seu fluxo de trabalho ao fornecer uma estrutura clara de planejamento, produção e pós-produção.

Ele oferece vários benefícios, como organização sem esforço, comunicação aprimorada e redução de erros.

Com recursos personalizáveis e um guia fácil de seguir, o ClickUp capacita as equipes a criar vídeos de alta qualidade com eficiência. Faça o download deste modelo

Limitações do ClickUp

Integração do ClickUp: A funcionalidade Clips do ClickUp está atualmente limitada aos usuários do ClickUp com uma assinatura

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificação e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (9500+ avaliações)

4,7/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4100+ avaliações)

2. Movavi (Melhor para capturar áreas específicas da tela e edição básica)

Via: Movavi O Movavi é fácil de usar e oferece gravação de tela e captura de tela. Ele tem uma interface limpa, diferentes modos de gravação e opções básicas de edição.

Esqueça as configurações complicadas; o Movavi permite capturar exatamente o que você precisa na tela, seja uma janela específica ou toda a área de trabalho, com apenas alguns cliques.

Melhores recursos do Movavi

Selecione a área específica da tela que deseja gravar ou escolha uma janela inteira

Inclua sua narração de voz junto com a captura de tela para explicar conceitos ou fornecer comentários

Use as ferramentas básicas de edição do Movavi, como corte e recorte, para ajudá-lo a aprimorar suas gravações de forma rápida e fácil

Salve suas gravações em vários formatos, como MP4, AVI e MOV

Limitações do Movavi

Não possui recursos avançados, como anotações, transições ou efeitos

Não é ideal para criar produções de vídeo complexas.

Preços do Movavi

Para Windows Licença pessoal: $44,95/ano Licença comercial: $69,95/ano

Para Mac * Licença Pessoal: $44,95/ano * Licença comercial: $69,95/ano

Classificação e comentários da Movavi

G2: 4,5/5 (mais de 45 avaliações)

4,5/5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 850 avaliações)

3. ShareX (Melhor para usuários avançados que precisam de amplas opções de personalização)

Via: CompartilharX ShareX é um gravador de tela gratuito e uma ferramenta de código aberto repleta de recursos. Ele permite que você personalize tudo, use teclas de atalho e até mesmo se integre a plataformas como Dropbox e Imgur.

Melhores recursos do ShareX

Configure teclas de atalho, escolha modos de captura (tela inteira, áreas específicas, rolagem de páginas da Web)

Gravar GIFs

Carregue suas capturas de tela e gravações diretamente em várias plataformas, como Imgur ou Dropbox

Por ser de código aberto, ele se beneficia de um fluxo constante de atualizações e aprimoramentos de uma comunidade dedicada

Limitações do ShareX

Suas amplas opções de personalização têm um pouco de curva de aprendizado em comparação com ferramentas mais simples

A personalização avançada requer conhecimento técnico

Preços do ShareX

Uso gratuito

Classificação e avaliações do ShareX

G2: 4,8/5 (75+ avaliações)

4,8/5 (75+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. ScreenRec (Melhor para criar tutoriais e demonstrações em vídeo rápidos e fáceis com gravação de tela e áudio)

Via: TelaRec O ScreenRec tem tudo a ver com simplicidade. Não há softwares complexos nem dores de cabeça de edição aqui - basta um clique e você estará capturando facilmente gravações de tela cristalinas. Não há necessidade de mexer em configurações complicadas ou softwares de edição.

Portanto, da próxima vez que precisar capturar um bug ou explicar algo a um colega de equipe que mora do outro lado do mundo, use o ScreenRec. Ele também funciona como um excelente software de vídeo de treinamento .

Melhores recursos do ScreenRec

Capture o áudio do sistema, o áudio do microfone ou ambos, o que é ótimo para fazer vídeos de treinamento Integre sua webcam às gravações, o que lhe permite dar um toque pessoal ou vencer seu medo da câmera Faça upload facilmente para plataformas populares ou crie links compartilháveis personalizados

Use o armazenamento em nuvem para suas gravações

Limitações do ScreenRec

As durações de gravação estendidas e o armazenamento em nuvem exigem uma assinatura paga para necessidades de gravação mais pesadas

Não há opções avançadas de edição

Preços do ScreenRec

Gratuito para sempre: $0

$0 Pro: $8,32/mês

$8,32/mês Premium: $81,66/mês

Classificação e avaliações do ScreenRec

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

5. LightShot (Melhor para captura de tela básica, edição e compartilhamento instantâneo)

Via: LightShot O LightShot é outra opção gratuita para capturas de tela rápidas e edição básica. Esse software leve funciona como uma ferramenta de recorte do Windows (usando a tecla 'prnt scr') e prioriza a velocidade e a facilidade de uso, permitindo que os usuários capturem áreas específicas da tela com um único toque de tecla.

Ele oferece ferramentas de anotação, armazenamento em nuvem e compartilhamento fácil.

Melhores recursos do LightShot

Capture imagens rapidamente usando o processo simples de captura de tela com uma função de captura de um único toque

Use ferramentas de anotação para adicionar dicas visuais, como setas, texto e formas, às suas capturas de tela

Depois de capturadas e anotadas, compartilhe prontamente as capturas de tela por meio de plataformas populares, como Imgur, mídias sociais ou links personalizados para uma distribuição mais ampla

Consome o mínimo de recursos do sistema para funcionar

Limitações do LightShot

Não possui ferramentas avançadas de edição, como corte ou redimensionamento

Prioriza opções de compartilhamento simples, limitando sua funcionalidade para usuários que precisam de recursos específicos de colaboração em equipe ou fluxos de trabalho de compartilhamento mais complexos

Preço do LightShot

Uso gratuito

Classificação e comentários do LightShot

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

4,7/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

6. PicPick (Melhor para criadores visuais que precisam de vários modos de captura e recursos de edição abrangentes)

Via: PicPick O PicPick é uma ferramenta versátil que combina gravação de tela, captura de tela e edição de imagens. É fácil de usar e tem uma ampla gama de recursos, o que a torna uma excelente opção para profissionais criativos e comunicadores visuais.

O PicPick foi projetado para ser intuitivo, tornando-o acessível a usuários iniciantes e experientes. Sua ampla variedade de recursos garante que você tenha todas as ferramentas de que precisa em um só lugar, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos.

Não importa se você está criando conteúdo para mídias sociais, preparando uma apresentação profissional ou simplesmente capturando informações para uso pessoal, o PicPick tem tudo o que você precisa.

Melhores recursos do PicPick

Use uma variedade de métodos de captura, desde tela inteira e regiões específicas até janelas de rolagem e até mesmo extração de texto de capturas de tela

Corte, redimensione, adicione efeitos e aplique marcas d'água com seu robusto kit de ferramentas de edição

Adicione setas, caixas de texto, formas e até mesmo desenhos à mão livre às suas capturas de tela e gravações

Capture imagens, demonstrações, tutoriais ou webinars sem esforço e escolha entre vários formatos de gravação

Compartilhe suas imagens em plataformas populares e serviços de armazenamento em nuvem

Limitações do PicPick

Requer uma ligeira curva de aprendizado em comparação com ferramentas mais simples

Exige um pouco mais de recursos do sistema em comparação com ferramentas leves de captura de tela

Preços do PicPick

Plano individual: US$ 24/usuário (2 dispositivos/usuário)

US$ 24/usuário (2 dispositivos/usuário) Plano de equipe: varia por usuário

Classificação e comentários do PicPick

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Não há comentários suficientes

7. Greenshot (Melhor para entusiastas de código aberto que precisam de opções avançadas de captura)

Via: Foto verde Outra alternativa de ferramenta de recorte gratuita e opção de código aberto, o Greenshot, é excelente para personalização. Ele oferece vários modos de captura, ferramentas de anotação e até mesmo recursos de script para usuários avançados.

Ele atende tanto a usuários casuais quanto a pessoas experientes em tecnologia que buscam funcionalidade avançada.

Melhores recursos do Greenshot

Use uma seleção diversificada de modos de captura, incluindo tela inteira, áreas específicas, janelas, janelas de rolagem e até mesmo captura de região com atrasos

Personalize as teclas de atalho de captura, defina formatos de saída e estabeleça fluxos de trabalho automatizados

Recorte, redimensione, adicione efeitos, aplique marcas d'água e use uma variedade de ferramentas de anotação para editar capturas de tela com seu abrangente pacote de edição

Beneficie-se de uma comunidade dedicada, o que leva a atualizações frequentes, correções de bugs e até mesmo ao desenvolvimento de plugins

Limitações do Greenhot

O extenso conjunto de recursos requer alguma exploração inicial para novos usuários

Requer um pouco mais de conhecimento técnico em comparação com opções pré-construídas e prontamente disponíveis

Preços do Greenhot

Windows: download gratuito

download gratuito MacOS: 1,99/download

Classificação e comentários do Greenshot

G2: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

4,8/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

8. Awesome Screenshot (Melhor para equipes de design que precisam adicionar feedback diretamente nas capturas de tela)

Via: Captura de tela incrível Esta gravador de tela de vídeo Extensão do Chrome permite capturar capturas de tela e vídeos diretamente no navegador. É uma ferramenta poderosa e versátil para profissionais ocupados que buscam uma solução completa para capturar, editar e compartilhar capturas de tela e gravações de tela.

A facilidade de uso, o rico conjunto de recursos e a integração perfeita com navegadores e fluxos de trabalho populares fazem dele um recurso valioso para qualquer pessoa focada na produtividade.

Melhores recursos do Awesome Screenshot

Capture áreas específicas da sua tela com um único clique: a tela inteira, uma região específica ou uma janela de rolagem.

Capture gravações de tela com narração de áudio, perfeitas para criar tutoriais, demonstrações ou capturar interações de sites para relatórios de bugs

Recorte, redimensione, adicione anotações (setas, texto, formas) e até mesmo desfoque informações confidenciais com seu robusto conjunto de edição

Faça upload facilmente para plataformas populares como o Google Drive ou crie links compartilháveis personalizados para compartilhar no Slack, Teams, etc

Limitações de capturas de tela incríveis

Recursos limitados de edição avançada em comparação com o aplicativo completo para desktop

As durações de gravação estendidas e o espaço adicional de armazenamento na nuvem exigem uma assinatura paga para uso mais intenso

Preço do Awesome Screenshot

Para pessoas físicas Gratuito: $0 Básico: $6/mês Pro: $8/mês

Para equipes Workplace lite: $0 Workplace premium: $10/usuário/mês Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas



Classificação e críticas incríveis de capturas de tela

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)

9. Droplr (Melhor para compartilhamento rápido e fácil com anotações simples e uploads instantâneos na nuvem)

Via: Droplr O Droplr tem tudo a ver com compartilhamento e colaboração. É uma solução simplificada para equipes criativas e indivíduos que precisam compartilhar capturas de tela, gravações de tela e arquivos sem problemas.

Seu foco no compartilhamento instantâneo, nos recursos de anotação e na integração perfeita com fluxos de trabalho populares o tornam um recurso valioso nos ambientes de trabalho colaborativos atuais.

Melhores recursos do Droplr

Capture capturas de tela, gravações de tela ou carregue qualquer arquivo com um único clique

O conteúdo compartilhado pode ser acessado instantaneamente pelos membros da sua equipe ou clientes por meio de links seguros e compartilháveis. Centralize todos os seus ativos visuais em um local de fácil acesso

Faça anotações em suas capturas de tela e gravações diretamente na plataforma, destaque áreas importantes e adicione comentários

Integre-se a ferramentas populares de gerenciamento de projetos e plataformas de comunicação

Disponível em todos os principais sistemas operacionais e plataformas

Limitações do Droplr

O plano gratuito oferece uma amostra das funcionalidades do Droplr, mas tem limitações de armazenamento e restrições a recursos avançados, como marcas personalizadas ou ferramentas de gerenciamento de equipes

Não é ideal para tipos de arquivos complexos ou colaboração de documentos que exijam recursos de edição detalhados

Preços do Droplr

Para indivíduos Pro Plus: $8/mês

Para empresas Equipe: $9/mês Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas



Classificação e avaliações do Droplr

G2: 4,5/5 (395+ avaliações)

4,5/5 (395+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 115 avaliações)

10. FlameShot (Melhor para usuários avançados que exigem altos níveis de personalização)

Via: Tiro de fogo O Flameshot é uma ferramenta gratuita e de código aberto com recursos avançados, o que o torna uma opção atraente para os usuários do Linux.

Sua interface intuitiva, seu design leve e suas funcionalidades essenciais proporcionam uma ferramenta de captura de tela fácil de usar e rica em recursos, tornando-a uma adição valiosa ao kit de ferramentas de qualquer usuário do Linux.

Melhores recursos do FlameShot

Execute-o sem problemas na maioria dos sistemas Linux sem atrapalhar seu fluxo de trabalho

Capture e faça anotações em capturas de tela facilmente com sua interface simples

Use vários modos de captura, incluindo tela inteira, áreas específicas, janelas e até mesmo regiões de rolagem

Use uma seleção de ferramentas de anotação, como setas, caixas de texto, formas e até mesmo um marcador de texto

Copie rapidamente a imagem para a área de transferência para facilitar a colagem em documentos ou e-mails

Limitações do FlameShot

Não possui ferramentas avançadas de edição, como corte ou redimensionamento

Projetado especificamente para usuários do Linux. Talvez você precise explorar alternativasferramentas de gravação de tela para Windows ou Mac

Preços do FlameShot

Uso gratuito

Classificação e comentários do FlameShot

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

**Vá além dos Snips básicos: Clique, capture e conquiste!

O mundo da gravação de tela evoluiu. Seja você um usuário casual que captura um momento engraçado ou um profissional criativo que elabora tutoriais sofisticados, há uma ferramenta perfeita esperando para ser descoberta.

Esta lista explorou uma série de soluções de gravação de tela, cada uma com seus pontos fortes.

Se você é um usuário avançado ou um profissional criativo, o mundo é sua ostra! O ClickUp's Clips lhe dará acesso a modos de captura avançados, recursos de edição robustos para aprimorar suas gravações e integração perfeita com os populares ferramentas populares de gerenciamento de projetos de vídeo e plataformas de comunicação.

Esse nível de funcionalidade permite que você crie gravações de tela de alta qualidade que comunicam a sua mensagem de forma eficaz e deixam uma impressão duradoura.

Melhore suas gravações de vídeo com as melhores ferramentas de recorte. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e revolucione a forma como você captura e compartilha conteúdo!