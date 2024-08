10 exemplos de kits de marca para inspirar a criação do seu

É sábado à noite. Você está preparando o jantar e decide que sua lista de reprodução "Wine and Dine" seria o acompanhamento musical perfeito. Você pega seu telefone, abre o aplicativo e a música começa a tocar. Você mal olhou para o celular, mas seus dedos tocaram no Spotify.

Em um mundo em que somos bombardeados com milhares de imagens e mensagens diariamente - de outdoors físicos a pop-ups digitais - uma identidade de marca forte não é apenas agradável de se ter. É sua passagem para se destacar.

Pense em como os doodles divertidos do Google fazem você sorrir ou como os visuais acolhedores e convidativos do Airbnb fazem você sonhar com sua próxima escapada. Esses não são acidentes felizes; eles são o resultado de um poderoso gerenciamento de marca e kits de marca meticulosamente projetados que falam muito sem dizer uma palavra.

Nesta postagem do blog, exploraremos o mundo dos kits de marca e os melhores exemplos de kits de marca do mundo. Desde os elementos básicos que os fazem funcionar até dicas inspiradoras, compartilharemos como você pode criar uma identidade de marca que não seja apenas vista, mas sentida e lembrada.

O que é um kit de marca?

Um kit de marca é uma coleção abrangente de elementos visuais e conceituais que definem a identidade da sua marca. Ele serve como um modelo de como uma marca se apresenta ao mundo, garantindo a consistência em todos os canais de marketing e pontos de contato.

Embora muitas vezes seja confundido com um guia de estilo de marca, um kit de marca abrange uma gama mais ampla de componentes. Um guia de estilo de marca normalmente se concentra nas regras e diretrizes para o uso dos elementos da marca, enquanto um kit de marca inclui esses elementos e recursos adicionais que ajudam a executar a estratégia da marca de forma eficaz.

Os principais componentes de um kit de marca incluem:

Logotipos : Logotipos primários, secundários e variantes para diferentes aplicações

: Logotipos primários, secundários e variantes para diferentes aplicações Tipografia : Famílias de fontes, tamanhos e diretrizes de uso

: Famílias de fontes, tamanhos e diretrizes de uso Paletas de cores: Cores primárias e secundárias com códigos hexadecimais e valores RGB

Cores primárias e secundárias com códigos hexadecimais e valores RGB Layouts de página : Modelos para vários materiais de marketing

: Modelos para vários materiais de marketing Ícones e elementos gráficos : Ícones personalizados e motivos de design

: Ícones personalizados e motivos de design Perfis de público-alvo : Personas que representam seus clientes ideais

: Personas que representam seus clientes ideais Diretrizes de voz da marca : Princípios de tom, estilo e mensagens

: Princípios de tom, estilo e mensagens Estilo de imagem: Diretrizes de fotografia e ilustração

Diferentemente de um guia de estilo tradicional que pode ser um documento extenso, um kit de marca é projetado para uso prático e cotidiano. É um kit de ferramentas vivo que evolui com a sua marca, permitindo atualizações rápidas e fácil distribuição aos membros da equipe e às partes interessadas.

Um kit de marca centraliza as diretrizes da marca e ativos, capacitando sua equipe a criar conteúdo consistente sobre a marca, seja uma publicação em mídia social, um e-mail promocional ou uma campanha publicitária em grande escala.

De acordo com um estudo de 2021 a consistência da marca levou a um aumento de receita de pelo menos 10% para mais de 67% das empresas pesquisadas.

Exemplos de kits de marca para inspiração

Vamos explorar 10 exemplos excepcionais de kits de marca que definem o padrão no gerenciamento da identidade da marca.

Esses kits de marca mostram como as principais empresas mantêm a consistência e, ao mesmo tempo, permitem a criatividade e a adaptação em várias plataformas.

1. Google

A marca do Google se concentra na simplicidade, acessibilidade e inovação. O design é limpo e fácil de usar, refletindo a missão da empresa de organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis.

O sistema Material Design de código aberto do Google é uma linguagem de design altamente adaptável que permeia a identidade da marca e se estende por todo o ecossistema de produtos.

via Google O uso de cores primárias (azul, vermelho, amarelo e verde) e de uma fonte limpa e sem serifa abre espaço para a adaptabilidade em várias plataformas, mantendo uma identidade reconhecível e criando uma estética alegre e convidativa.

2. Spotify

Quer você tenha ficado fascinado ou irritado com o Spotify Wrapped, a famosa campanha de fim de ano do Spotify, que mostra os dados do usuário em um formato visualmente atraente e compartilhável, você sabe que o kit de marca do Spotify é uma aula magistral sobre como traduzir experiências de áudio em identidade visual.

via Spotify A marca adota imagens de dois tons, combinando uma imagem ou retrato em escala de cinza com um toque de cores vivas para capturar a energia e a criatividade da música. Sua paleta de cores é inspirada na arte de álbuns e na iluminação de shows. Ela é complementada pela tipografia personalizada que imita as ondas sonoras - observe o logotipo 'Burst', as três linhas curvas que emanam do círculo que representam as ondas sonoras e a difusão da música.

Sua estratégia de marca inclui recursos visuais dinâmicos que se adaptam a diferentes campanhas. Eles mostram sua abordagem inovadora de streaming de música e repercutem no público jovem.

3. Netflix

Você viu um N vermelho em negrito e ouviu um "ta-dum" fantasma enquanto lia isso?

O branding sônico tornou-se parte integrante da identidade da marca moderna, e a Netflix é um excelente exemplo de como o som pode aprimorar o reconhecimento da marca e a experiência do usuário.

via Netflix O som "ta-dum " foi projetado para evocar uma experiência cinematográfica, alinhando-se à identidade da Netflix como líder no setor de entretenimento. Seu objetivo é criar expectativa e empolgação, sinalizando aos espectadores que eles estão prestes a se envolver com conteúdo de alta qualidade e imersivo.

O "ta-dum" transcendeu sua função de mero sinal sonoro; ele se tornou um ponto de referência cultural. A Netflix até organizou um evento global de fãs chamado "TUDUM", celebrando o som e sua conexão com a marca.

Seu kit de marca inclui diretrizes para o uso de imagens que evocam emoção e narração, ecoando sua estratégia orientada para o conteúdo.

4. Airbnb

Quando o AirBnb superou sua identidade de marca original, eles procuraram o DesignStudio para ajudá-los a criar uma marca que pudesse expressar sua visão.

Enquanto a equipe pesquisava, eles descobriram que o Airbnb não se tratava apenas de alugar lugares, mas de criar um senso de pertencimento, conforto e comunidade nos lugares que as pessoas visitavam. Esse insight se tornou a base da estratégia da marca e do icônico logotipo "Bélo " - uma combinação de um coração, um pin de localização e a letra 'A' - simbolizando "pertencer a qualquer lugar"

A mensagem? Não importa onde você vá, você pode se sentir em casa com o Airbnb.

via DesignStudio A reformulação da marca foi aclamada pela crítica, provocando um frenesi na mídia social e ganhando vários prêmios de prestígio que reconheceram sua criatividade e impacto. O mais importante é que, nos anos seguintes à reformulação da marca, a avaliação do Airbnb disparou, ultrapassando a de seu concorrente mais próximo em impressionantes US$ 29 bilhões em menos de quatro anos.

Outros elementos importantes de seu kit de marca incluem:

Uma paleta de cores que inclui um rosa avermelhado quente (chamado " Rausch ") como cor primária, complementada por uma gama de tons mais suaves inspirados em culturas globais

") como cor primária, complementada por uma gama de tons mais suaves inspirados em culturas globais A família de fontes Cereal , projetada para ser amigável e acessível em vários idiomas

, projetada para ser amigável e acessível em vários idiomas Diretrizes que enfatizam imagens autênticas e não encenadas, mostrando casas e experiências reais

Um estilo de mapa personalizado que é consistente com a identidade visual geral

5. Slack

O kit de marca do Slack equilibra profissionalismo e diversão, refletindo o papel da empresa em tornar a comunicação no trabalho mais envolvente e eficiente. No entanto, o kit nem sempre apresentava o logotipo atual com quatro gotículas (ou balões de fala) e quatro pastilhas.

Em um comunicado à imprensa anunciando o novo logotipo, a empresa disse:

Nosso primeiro logotipo foi criado antes do lançamento da empresa. Ele era diferenciado e divertido, e o octotorpedo (ou sinal de libra, ou hash, ou qualquer outro nome pelo qual você o conheça) se assemelhava ao mesmo caractere que você vê na frente dos canais em nosso produto. Também era extremamente fácil errar. Tinha 11 cores diferentes e, se fosse colocado em qualquer outra cor que não fosse o branco, ou no ângulo errado (em vez da rotação de 18º prescrita com precisão), ou com as cores mal ajustadas, ficava horrível. Isso nos incomodava.

O Slack queria um logotipo que fosse melhor dimensionado, funcionasse em uma única cor e ainda captasse a personalidade divertida e enérgica da marca.

O redesenho do logotipo:

Reduziu as cores de 11 para apenas 4 tons primários, além do roxo característico do Slack

Afiou as bordas para obter uma aparência mais nítida e definida

Removemos os ângulos precisos para tornar a forma do Octothorpe (ou hash) mais orgânica e acessível

via Folga A paleta de cores simplificada e as linhas limpas também dão ao Slack uma aparência mais elevada e profissional que se alinha com sua entrada no mercado corporativo. O redesenho o posiciona como uma ferramenta de negócios séria, não apenas como um aplicativo de mensagens divertido.

6. ClickUp Kit de marca do ClickUp é caracterizado por cores brilhantes e modernas, principalmente com roxo, rosa, azul claro e amarelo. Essas cores refletem nosso compromisso de tornar a produtividade divertida e oferecer a melhor experiência ao usuário, que também é nosso principal valor.

Valorizamos a clareza e a legibilidade em nossa comunicação e, consequentemente, usamos a moderna fonte sans-serif Axiforma em todo o texto.

Siga nossas diretrizes de estilo de marca para usar o logotipo do ClickUp

Nosso logotipo inclui diversas variações - preto em um fundo branco, branco em um fundo colorido e o original que apresenta uma seta para cima em um gradiente das cores da nossa marca - para ser adaptável em diferentes contextos e manter o reconhecimento da marca.

O kit da marca também inclui diretrizes legais para o uso das marcas registradas do ClickUp, protegendo a integridade da marca e permitindo que parceiros e usuários promovam o ClickUp adequadamente.

7. Hulu

As aproximadamente diretrizes de estilo de marca de 100 páginas do Hulu enfatizam a clareza e a eficiência, fiel à sua missão de fornecer uma experiência de streaming fácil e agradável.

O mais interessante em seu kit de marca talvez seja a cor primária da marca, chamada de verde Hulu. Nas palavras da empresa:

Ela representa a nova distinção de nossa marca e se destaca das paletas de entretenimento mais tradicionais

O verde brilhante característico combinado com o preto cria uma identidade visual marcante que é imediatamente reconhecível.

via Hulu A paleta de cores ousadas é combinada com uma tipografia simples para criar um design moderno e fácil de usar que se destaca em vários planos de fundo.

O kit da marca também inclui instruções detalhadas sobre o uso, o espaçamento e o posicionamento do logotipo para manter a consistência. Ele também inclui uma seção sobre tom de voz, garantindo que todas as comunicações estejam alinhadas com a identidade da marca.

8. Yelp

O kit de marca do Yelp enfatiza o compromisso da empresa em conectar as pessoas com grandes empresas locais por meio de avaliações e classificações geradas pelos usuários.

A marca é construída em torno de alguns elementos-chave:

**O nome e o logotipo do Yelp

O nome e o logotipo do Yelp representam a missão da empresa de ajudar os consumidores a encontrar empresas em que possam confiar. O símbolo "burst" no logotipo tem o objetivo de capturar a sensação de descoberta quando alguém encontra uma ótima empresa local.

via Yelp **Diretrizes da marca

O Yelp fornece diretrizes claras sobre como usar seus ativos de marca, incluindo:

Use os logotipos "Encontre-nos no Yelp", "Yelp for Business" ou "Yelp for Restaurants" para indicar sua presença no Yelp

Não altere ou distorça os logotipos, exceto para mudar o tamanho, preservando as proporções

Atribua adequadamente trechos de avaliações, incluindo o nome de usuário do Yelp, a data da avaliação e um link para o conteúdo original

Não use as imagens de estrelas do Yelp para fazer referência à sua classificação média; em vez disso, use o recurso dinâmico de "avaliações" on-line

**Foco na comunidade

A marca do Yelp é construída em torno de sua comunidade de avaliadores, conhecidos como "Yelpers". A empresa incentiva os avaliadores a usarem nomes e fotos reais e reconhece os principais colaboradores por meio do programa Yelp Elite Squad. O Yelp emprega gerentes de comunidade para interagir com os avaliadores e organizar eventos.

Ao definir claramente os elementos de sua marca e promover uma comunidade vibrante, o Yelp tem como objetivo fornecer uma plataforma confiável para que os consumidores descubram e se conectem com empresas locais. As diretrizes da marca garantem a representação consistente da identidade do Yelp em todos os pontos de contato.

9. Shopify

O kit de marca da Shopify foi projetado para capacitar e inspirar empreendedores. Sua estética é acessível, refletindo a missão da marca de tornar o comércio eletrônico acessível a todos. Sua identidade visual combina um visual limpo e profissional com elementos que representam crescimento e possibilidade.

via Shopify Destaques do kit de marca da Shopify:

Logotipo distinto de "sacola de compras" que simboliza o comércio eletrônico e pode ser usado para representar a marca mesmo sem a marca nominativa em situações especiais

Paleta de cores versátil com um verde característico que representa crescimento e sucesso

Tipo de letra personalizado (Shopify Sans) para consistência da marca

Logotipos coloridos e monótonos para adaptabilidade a todos os tipos de fundos

Estilo de ilustração que mostra diversos empreendedores e empresas

10. Mailchimp

Você sabia que a Mailchimp começou como um projeto paralelo dos cofundadores para ajudar pequenas empresas com seu marketing? A empresa percorreu um longo caminho desde então, expandindo suas ofertas para automação de marketing, e a marca evoluiu para acompanhar esse ritmo. A marca nominativa foi atualizada e tornou-se mais ousada para refletir os recursos mais amplos da marca, com o "c" em Mailchimp agora em minúsculas para significar sua evolução além do e-mail.

via Mailchimp O kit da marca Mailchimp foi projetado para ser divertido e acessível. Os elementos de design lúdicos, incluindo o mascote chimpanzé Freddie, criam uma experiência de usuário amigável e envolvente.

Outros elementos importantes:

Paleta de cores : A marca usa o amarelo Cavendish como a cor principal da marca e o combina com pimenta para dar destaque

: A marca usa o amarelo Cavendish como a cor principal da marca e o combina com pimenta para dar destaque **Tipografia: uma mistura de fontes peculiares e modernas é usada para transmitir uma sensação de personalidade e acessibilidade

Imagem: O kit da marca incentiva o uso de recursos visuais divertidos e envolventes que repercutem entre os proprietários de pequenas empresas e inclui ilustrações e ícones desenhados à mão que acrescentam calor

Fato divertido

O kit de marca da Mailchimp também tem uma seção de perguntas frequentes para fundadores, proprietários de empresas e profissionais de marketing que desejam uma rápida introdução ou atualização sobre o desenvolvimento de seus próprios ativos de marca.

Criando um kit de marca eficaz

Criar um kit de marca sólido não significa seguir um conjunto rígido de regras. Trata-se de capturar a essência de quem você é como empresa e traduzir isso em cada ponto de contato visual e verbal.

Trata-se de ser tão consistente e flexível que, independentemente de alguém encontrar sua marca em uma minúscula tela de smartwatch ou em instalações gigantes de CGI (imagens geradas por computador), ele saberá instantaneamente que é você.

É por isso que uma pesquisa de marketing completa é fundamental antes de projetar o kit da sua marca. Compreender seu público-alvo, seus concorrentes e as tendências do mercado ajudará a moldar sua proposta de valor exclusiva e o posicionamento da marca. Isso garantirá que o kit da sua marca repercuta em seu público-alvo.

Guia passo a passo para criar um kit de marca

Depois de concluir sua pesquisa de mercado, siga estas seis etapas para criar seu próprio kit de marca usando A plataforma de gerenciamento de projetos de design do ClickUp .

1. Criar uma estratégia de marca

Comece definindo sua estratégia de marca. Essa etapa essencial envolve a articulação da missão, da visão e dos valores de sua marca, a identificação de sua proposta de venda exclusiva (USP) e o desenvolvimento da personalidade e da voz de sua marca.

Use a solução de gerenciamento de documentos do ClickUp, Documentos do ClickUp para elaborar e refinar de forma colaborativa esses elementos fundamentais. O modelo de identidade de marca da ClickUp fornece uma estrutura para orientá-lo nesse processo, garantindo que você cubra todos os aspectos essenciais da sua estratégia de gerenciamento de marca .

Modelo de identidade da marca ClickUp

Use o modelo para:

Desenvolver um conjunto exclusivo de recursos visuais que representem sua marca de forma consistente em todas as plataformas

Criar uma estratégia de comunicação eficaz para envolver os clientes

Definir objetivos claros para orientar os esforços de branding da sua equipe e alocar recursos e responsabilidades para as tarefas de branding

2. Crie sua identidade visual

Em seguida, passe para o design da identidade visual de sua marca. Essa fase abrange a criação de seu logotipo e suas variações, a escolha da paleta de cores, a seleção da tipografia e o desenvolvimento de ícones e elementos gráficos personalizados. Quadros brancos do ClickUp do ClickUp é útil aqui, permitindo que sua equipe de design faça brainstorming e esboce ideias para vários kits de marca de forma colaborativa e em tempo real.

Colabore com sua equipe e faça um brainstorming de ideias criativas usando os quadros brancos do ClickUp

À medida que você finaliza os designs, use O sistema de gerenciamento de tarefas do ClickUp para atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso de cada elemento de sua identidade visual.

3. Crie um guia de estilo de marca

Com seus elementos visuais prontos, estabeleça diretrizes abrangentes para a marca . Estabeleça regras para o uso do logotipo, defina aplicações de cores, crie hierarquias de tipografia e estabeleça estilos de imagem e fotografia. Modelo de diretrizes de marca do ClickUp oferece uma estrutura pré-construída para registrar essas diretrizes e criar um documento dinâmico que pode ser facilmente atualizado e compartilhado em toda a organização, garantindo que todos tenham acesso aos padrões de marca mais recentes.

Modelo de diretrizes de marca do ClickUp

Principais benefícios de usar esse modelo modelos de marca incluir:

Delinear os componentes essenciais da marca, incluindo logotipos, paletas de cores e tipografia

Todos os ativos de marca podem ser armazenados em um único local para facilitar o acesso e o gerenciamento

Instruções claras para o uso de visuais e logotipos, garantindo a consistência em todas as plataformas

4. Desenvolva os ativos de marca de sua empresa

Crie modelos para vários materiais de marketing, crie imagens de perfil de mídia social e fotos de capa e desenvolva assinaturas de e-mail e designs de cartão de visita. Os recursos de armazenamento de arquivos e controle de versão do ClickUp são perfeitos para gerenciar esses ativos.

dica profissional: Configure Exibições personalizadas no ClickUp para organizar os ativos por tipo ou uso, tornando mais fácil para os membros da equipe encontrar e usar os arquivos corretos.

Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para organizar os ativos da marca da maneira que preferir

5. Compile tudo em um livro de marca compartilhável

Por fim, compile todos os ativos da sua marca em um guia abrangente e fácil de usar. Inclua exemplos de uso correto e incorreto e forneça ativos e modelos para download.

Modelo de livro de marca do ClickUp

O modelo de brand book do ClickUp oferece um excelente ponto de partida para essa compilação.

Ele garante uma aparência consistente para todos os materiais de marketing, fornecendo diretrizes claras para a representação da marca para funcionários e parceiros. Use-o para documentar a história de origem de sua marca e definir narrativas.

6. Monitorar e revisar

Revise regularmente as diretrizes de sua marca para garantir que elas permaneçam relevantes. Estabeleça revisões periódicas em ClickUp usando Recurring Tasks ou lembretes para manter tudo atualizado.

Durante todo esse processo, aproveite os recursos de colaboração do ClickUp para otimizar o fluxo de trabalho e obter feedback - Comentários e Ferramentas de revisão ajudam a facilitar as discussões sobre os elementos de design, e as automações notificam os membros relevantes da equipe quando novos ativos são adicionados ou as diretrizes são atualizadas. Modelo de guia de estilo da marca ClickUp pode servir como um hub central para todos esses elementos, fornecendo uma visão geral clara do progresso do desenvolvimento de seu kit de marca.

Crie um legado de marca duradouro com o ClickUp

Uma identidade de marca forte e consistente é um diferencial poderoso. Seu kit de marca é a chave para liberar esse potencial, permitindo experiências de marca impactantes em todos os canais

Os exemplos de kits de marca que exploramos demonstram que eles vão além da mera estética. Eles encapsulam a personalidade, os valores e a posição exclusiva de uma marca no mercado. Seja o sistema de design adaptável do Google ou a abordagem centrada na comunidade do Airbnb, cada kit de marca apoia objetivos comerciais específicos e expectativas do público.

Criar e manter um kit de identidade de marca abrangente é um processo contínuo que exige planejamento cuidadoso, criatividade e colaboração. Aproveitamento software de gerenciamento de marca ferramentas como o ClickUp podem ajudar a simplificar esse processo, garantindo que seu kit de marca continue sendo um ativo vivo e em evolução que cresce com sua empresa.

Invista tempo e recursos no desenvolvimento de um kit de marca robusto e você criará uma base para o reconhecimento, a fidelidade e o sucesso da marca a longo prazo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!