Melhores exemplos e ideias de vídeos corporativos para inspirar os seus

Ao vender para um cliente em potencial, qual é a única coisa que faz ou desfaz a experiência dele?

Uma ótima demonstração. Trata-se de mostrar como seu produto resolve um problema importante e facilita a vida do cliente. O verdadeiro desafio é mostrar a solução de uma forma que chame a atenção. É para isso que você precisa de vídeos corporativos.

Pense nisso: um vídeo rápido de dois minutos sobre a empresa não seria melhor do que ler longos folhetos? Pesquisas recentes mostram que os espectadores se lembram de 95% do que assistem em um vídeo em comparação com apenas 10% do que leem.

Mas grandes vídeos precisam de grandes ideias. É por isso que exploraremos alguns dos melhores exemplos de vídeos corporativos para inspirar e desenvolver a estratégia de vídeo de sua empresa. Vamos lá!

Introdução aos vídeos corporativos

Um vídeo corporativo animado é uma maneira rápida e divertida de mostrar seu trabalho e ajudar seus clientes a determinar se você é a combinação perfeita para os negócios deles.

O que são vídeos corporativos?

Os vídeos corporativos são uma forma visual de mostrar seu produto, sua marca, seus valores e sua equipe. Eles também permitem que você fale diretamente com o seu público, tornando-se, muitas vezes, uma parte importante da estratégia de marketing da sua empresa.

E a melhor parte é que você pode ser criativo com eles!

Diferentemente da publicidade tradicional, os vídeos explicativos corporativos se comunicam com o público-alvo por meio de formatos de vídeo divertidos que destacam sua missão, seus valores, sua identidade de marca e a equipe de sua empresa cultura positiva da empresa que você está construindo na organização.

Seja em uma demonstração de produto, um vídeo explicativo ou um vídeo de treinamento o objetivo é mostrar aos seus clientes como você resolve os problemas deles e por que eles devem escolher você.

Por que os vídeos corporativos são importantes em 2024?

Com o vídeo crescendo mais do que nunca, ele é a maneira perfeita de alcançar seu público.

Veja o Dropbox, por exemplo. A empresa vídeo explicativo simples aumentou o reconhecimento da marca e trouxe milhões de novos clientes ao mostrar como seu produto resolve problemas cotidianos. Isso significa que até mesmo as pequenas empresas podem criar ótimos vídeos corporativos hoje em dia, graças às ferramentas de filmagem acessíveis!

Então, o que torna os melhores vídeos corporativos diferentes de outras estratégias de marketing? Eles ajudam sua marca a se destacar da concorrência, destacando os recursos exclusivos da cultura, do produto ou do serviço de sua empresa.

**Em última análise, uma boa narrativa e um conteúdo de vídeo relativo desenvolvem o conhecimento da marca e aumentam as taxas de conversão

Falando em contar histórias, ClickUp a ClickUp, um aplicativo de tudo para o trabalho, dominou o uso do formato de vídeo para envolver seu público e mostrar sua marca. Os vídeos de marketing do ClickUp combinam narração de histórias com mensagens estratégicas para criar relevância. Vamos examinar como eles fazem isso.

Principais exemplos de vídeos corporativos ClickUp é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a gerenciar projetos, agilizar o trabalho e estabelecer colaboração. Mas eles levaram as coisas para o próximo nível com seus TikToks virais, provando que até mesmo a produção de vídeos corporativos pode ser envolvente e relacionável.

O uso inteligente do humor e de recursos sutis do produto mantém os espectadores presos. Esse é um ótimo exemplo de como o conteúdo de vídeo do SAAS pode ser divertido e eficaz.

Portanto, se estiver planejando seu próprio projeto de vídeo ou procurando uma ideia para um vídeo corporativo, siga o exemplo da ClickUp: mantenha a identificação e a diversão e observe a reação do seu público.

Os recentes TikToks virais do ClickUp

Aqui estão alguns dos melhores exemplos de vídeos corporativos do ClickUp para ajudá-lo a começar:

1. A ClickUp usa o humor para promover os recursos do produto

Neste TikTok viral da ClickUp, a equipe de mídia social usa o humor no local de trabalho para discutir os Bate-papo do ClickUp recurso. O vídeo mostra um momento engraçado no Dreamforce, em que o ClickUp 'trava' uma palestra do Chili Piper. @clickup>

O RH se esforçou demais em São Francisco. Parabéns à @Chili Piper por ter sido legal conosco por termos invadido a palestra deles em #Dreamforce>#hr>#tech>#workhumor> ♬ som original - ClickUp Embora o humor chame a atenção, o vídeo está relacionado às ferramentas de colaboração do ClickUp, o que o torna um exemplo perfeito de como eles combinam conteúdo relacionável com Ferramentas de marketing do TikTok .

2. O ClickUp mostra uma falha clássica do Zoom

Este vídeo viral do ClickUp mostrou uma falha clássica do Zoom. A equipe captou apenas metade do que foi dito devido a problemas de rede e mal-entendidos, como "vendemos mais unidades" e "vendemos a empresa" @clickup>

Qual foi o pior erro de comunicação em uma chamada de zoom que você já ouviu? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert ♬ som original - ClickUp O sucesso viral desse vídeo se deve ao fato de ser relacionável. A maioria dos espectadores já passou por chamadas de Zoom incômodas, o que faz com que o conteúdo seja imediatamente compreendido pelas pessoas.

3. ClickUp fala sobre a vida caótica dos gerentes de projeto

Esse vídeo viral usa o humor para tirar sarro dos clichês do gerenciamento de projetos. A interação brinca com o fato de as descrições de cargos poderem ser genéricas, com a piada: "Usamos gráficos de Gantt - dois T's" @clickup

Eles estão falando, mas não estão dizendo nada #projectmanager>#corporate>#corporateatelife>#9to5>#manager>#management>#leadership> ♬ som original - ClickUp Esse vídeo decolou por causa de sua abordagem relacionável e irônica, que se conecta com profissionais que gerenciam tarefas. Esse é um ótimo exemplo de como a ClickUp usou conteúdo de vídeo corporativo relacionável para envolver seu público-alvo.

4. O ClickUp quebra o jargão corporativo com referências espirituosas

Este vídeo aborda com humor o mistério em torno da função de um "scrum master" A brincadeira de vai-e-vem, repleta de frases vagas, porém familiares, exagera o quanto os títulos corporativos podem soar complexos, embora digam muito pouco. @clickup

O MESTRE SCRUM #scrum> #projectmanager #corporate #corporateatelife #9to5 ♬ som original - ClickUp Esse tipo de humor relacionável, combinado com palavras-chave do local de trabalho, faz com que esses vídeos sejam um sucesso. O ClickUp usa exemplos de vídeos corporativos descontraídos para mostrar a cultura da empresa e a identidade da marca, o que os ajuda a se destacar no espaço de conteúdo de vídeo.

Como os TikToks da ClickUp se tornaram virais?

Vamos dar uma olhada em como a ClickUp usou Hacks de crescimento do TikTok para ajudar seus vídeos a se tornarem virais:

Relevância: Os vídeos do ClickUp geralmente abordam as dificuldades cotidianas do local de trabalho. Eles tornam seu conteúdo de vídeo instantaneamente relacionável a um público amplo

Os vídeos do ClickUp geralmente abordam as dificuldades cotidianas do local de trabalho. Eles tornam seu conteúdo de vídeo instantaneamente relacionável a um público amplo Excelente narrativa: Cada exemplo de vídeo corporativo conta uma história curta e convincente. Esse estilo de vídeo envolvente capta a atenção do público instantaneamente

Cada exemplo de vídeo corporativo conta uma história curta e convincente. Esse estilo de vídeo envolvente capta a atenção do público instantaneamente Marketing visual: O ClickUp integra recursos como gráficos de Gantt à história sem ser insistente. Isso torna sua estratégia de marketing autêntica, em vez de forçada

O ClickUp integra recursos como gráficos de Gantt à história sem ser insistente. Isso torna sua estratégia de marketing autêntica, em vez de forçada Alta qualidade: O ClickUp garante que a filmagem e a edição do vídeo sejam de alta qualidade, tornando o conteúdo profissional

Outros vídeos corporativos de destaque

Vamos nos aprofundar em alguns exemplos de vídeos corporativos mais criativos que o ajudarão a criar vídeos envolventes e de destaque que seu público vai adorar:

1. Vídeos de lançamento de produtos da Apple

Os vídeos corporativos da Apple irradiam simplicidade e impacto. Eles usam recursos visuais nítidos e narração mínima para manter a atenção do público no produto.

via Apple Seus vídeos de demonstração de produtos têm um estilo de vídeo limpo e rápido que destaca a inovação e a experiência do usuário sem exageros. O objetivo é criar entusiasmo e deixar o produto falar por si mesmo. Essa abordagem mostra como uma pequena narrativa pode ser eficaz quando você deseja manter a simplicidade e o foco.

2. Campanha "Just Do It" da Nike

A Nike é um grande nome quando se trata de criar um ótimo vídeo corporativo. Seus vídeos inspiradores da campanha "Just Do It" se concentram na motivação de atletas de todas as esferas da vida.

via Nike Com narrativas emocionais, visuais impressionantes e música de fundo poderosa, a Nike se conecta profundamente com seu público, vinculando a história de sua marca à capacitação e à motivação.

3. Vídeos de marca envolventes da Microsoft

Os vídeos corporativos da Microsoft usam exemplos do mundo real para mostrar como seus produtos resolvem problemas nas áreas de saúde, negócios e educação. Eles geralmente apresentam entrevistas com clientes, demonstrações de produtos e depoimentos

para criar reconhecimento da marca e se conectar com novos clientes.

via Microsoft Cada vídeo corporativo é impactante porque combina histórias reais com soluções tecnológicas. É uma maneira eficaz de demonstrar o valor da tecnologia na vida humana.

Então, como você pode criar vídeos corporativos e de marketing atraentes para seu produto ou empresa? Vamos explorar isso juntos.

Como criar vídeos corporativos eficazes com o ClickUp?

A criação de um vídeo corporativo impactante exige criatividade, organização, colaboração e gerenciamento. Felizmente, um software de marketing de vídeo oferece tudo isso .

Para começar, conte com a equipe do ClickUp gerenciamento de projetos para produção de vídeo . Desde o brainstorming e a elaboração do roteiro até as edições e aprovações finais, o ClickUp é a ferramenta certa para executar seu plano de produção de vídeo corporativo.

Vamos ver como.

1. Planejando seu vídeo corporativo

O primeiro passo para criar seu próprio vídeo corporativo é conhecer seu público. Por exemplo, se o seu alvo são os gerentes de projeto, concentre-se em como você resolve os desafios específicos deles.

Depois de entender seu público, defina objetivos claros. O objetivo do seu vídeo é criar reconhecimento da marca, educar os funcionários ou gerar leads? Isso ajuda a esclarecer todos os envolvidos, e os objetivos podem definir a forma e o formato do seu vídeo.

A partir daí, use Metas do ClickUp para acompanhar o progresso. Com o ClickUp Goals, você pode:

Progress roll-up: Acompanhar várias metas em um só lugar para ter uma visão clara do progresso da sua produção de vídeo

Acompanhar várias metas em um só lugar para ter uma visão clara do progresso da sua produção de vídeo Task targets: Vincular tarefas a metas e acompanhar automaticamente o progresso à medida que avança

Vincular tarefas a metas e acompanhar automaticamente o progresso à medida que avança Metas numéricas: Divida as metas em unidades distintas e rastreáveis

Divida as metas em unidades distintas e rastreáveis Descrições: Adicione rótulos e descrições claras para que todos tenham clareza do processo

Acompanhe o progresso, divida as metas e adicione rótulos distintos a cada marco

Você também pode medir facilmente os KPIs (indicadores-chave de desempenho) com o ClickUp e dividir grandes projetos em tarefas menores.

Mantenha-se no caminho certo com o OKRs (Objetivos e principais resultados) enquanto atinge as metas semanais. Essa é a maneira perfeita de organizar seu projeto de vídeo e garantir que nada passe despercebido.

2. Roteiro e storyboarding

**Um ótimo vídeo começa com um roteiro narrativo forte. Seja um vídeo explicativo corporativo ou uma demonstração de produto, a história deve se conectar com seu público e abordar seus desafios de forma significativa.

A chave para uma escrita de roteiro eficaz é a simplicidade. Mantenha sua mensagem clara, concisa e focada em seus objetivos.

Depois de escrever a mensagem e o esqueleto do roteiro, passe para o storyboarding para dar vida a esse roteiro visualmente. Mapeie cada momento, garanta que cada cena tenha um propósito e faça a história avançar. Use modelos de storyboard para simplificar o processo.

💡 Dica profissional: Dê o pontapé inicial em seu processo criativo em Quadros brancos ClickUp . Mapeie os arcos da história, visualize as jornadas dos personagens e colabore com sua equipe em tempo real. E o melhor de tudo? Transforme grandes ideias em tarefas com apenas um clique!

Use o ClickUp Docs para simplificar a criação de roteiros

Depois de mapear visualmente seu roteiro, é hora de redigi-lo. Documentos do ClickUp permite que você escreva o script, deixe comentários e integre feedback.

Transforme seus pensamentos em documentos organizados com o ClickUp Docs e faça as coisas com mais rapidez

Ele solidifica todo o seu gerenciamento de projetos de marketing necessidades sem esforço. Além disso, você tem acesso a vários recursos, como:

Escrita sem distrações: Com o Modo de foco, escreva seu script sem distrações

Com o Modo de foco, escreva seu script sem distrações Páginas aninhadas: Use páginas aninhadas para estruturar seu roteiro ou storyboard. Adicione tabelas ou imagens para obter uma aparência profissional

Use páginas aninhadas para estruturar seu roteiro ou storyboard. Adicione tabelas ou imagens para obter uma aparência profissional Vinculação de tarefas: Conecte seus documentos a tarefas para que tudo o que você precisa esteja em um só lugar: scripts, linhas do tempo e progresso

Além disso, você pode simplificar todo esse processo com o ClickUp Brain, seu assistente pessoal de IA.

Use o ClickUp Brain para automatizar e otimizar

Imagine ter um assistente que sabe tudo sobre seu espaço de trabalho. Isso é Cérebro ClickUp . Com o Brain, você obtém:

Respostas instantâneas: Solicite ao ClickUp Brain atualizações de projetos, status de tarefas ou resumos de documentos para obter respostas precisas

Solicite ao ClickUp Brain atualizações de projetos, status de tarefas ou resumos de documentos para obter respostas precisas Relatórios de progresso: Automatize resumos de projetos e atualizações de progresso, economizando tempo em trabalho manual

Automatize resumos de projetos e atualizações de progresso, economizando tempo em trabalho manual Insights orientados por IA: Obtenha insights precisos e em tempo real com base em tarefas e documentos conectados

Transforme suas ideias em tarefas com o ClickUp Brain

As melhores histórias vêm de uma combinação perfeita de criatividade e organização. O ClickUp lhe oferece ambos, tudo em um só lugar.

Dica profissional: Use Modelo de storyboard do ClickUp para apresentar a progressão de cada tomada do seu vídeo com detalhes importantes sobre a tomada, a duração, os personagens, o roteiro e muito mais.

3. Produção e edição

Quando o plano, o roteiro e o storyboard estiverem prontos, é hora de começar a produção.

Aqui estão algumas dicas para garantir que a produção de seu vídeo corporativo seja perfeita:

Luz e som: Uma boa iluminação aprimora o visual, enquanto um som claro ajuda a reter a atenção. Certifique-se de gravar em um espaço silencioso e bem iluminado para melhorar a qualidade do vídeo

Uma boa iluminação aprimora o visual, enquanto um som claro ajuda a reter a atenção. Certifique-se de gravar em um espaço silencioso e bem iluminado para melhorar a qualidade do vídeo Orientação: Combine o estilo do vídeo com a plataforma. O YouTube gosta de paisagem, enquanto o TikTok e o Instagram preferem o modo retrato

Combine o estilo do vídeo com a plataforma. O YouTube gosta de paisagem, enquanto o TikTok e o Instagram preferem o modo retrato Plano de fundo: Mantenha-o limpo, consistente e de acordo com a marca. Use um plano de fundo simples ou inclua elementos de marca

Mantenha-o limpo, consistente e de acordo com a marca. Use um plano de fundo simples ou inclua elementos de marca Consistência: Use o mesmo estilo de filmagem, configuração e local em todos os seus vídeos corporativos para manter a coesão da marca

Use o mesmo estilo de filmagem, configuração e local em todos os seus vídeos corporativos para manter a coesão da marca Conhecimento técnico: Entenda as ferramentas que está usando para filmagem e edição. Isso aumenta a qualidade geral e o profissionalismo de seu vídeo

E, ei, você também pode economizar tempo usando o Modelo de produção de vídeo do ClickUp . Ele fornece uma estrutura estruturada para manter seus projetos organizados.

Modelo de produção de vídeo do ClickUp

Este modelo ajuda as equipes a acelerar todo o processo:

Estabeleça metas: Defina metas criativas e acompanhe o progresso

Defina metas criativas e acompanhe o progresso Fase de pré-produção: Organizar tarefas como programação e alocação de recursos

Organizar tarefas como programação e alocação de recursos Programação da produção: Gerenciar equipamentos e cronogramas de forma eficiente

Gerenciar equipamentos e cronogramas de forma eficiente Fase de pós-produção: Agilizar a edição e as tarefas finais

Independentemente de você estar fazendo um único vídeo corporativo ou uma série inteira, este modelo movimenta perfeitamente seu fluxo de trabalho do conceito à conclusão.

Usando a ferramenta certa para gerenciar projetos de vídeo corporativo

O gerenciamento da produção de vídeos corporativos pode ser complicado com prazos apertados, vários membros da equipe e a necessidade de conteúdo de vídeo de alta qualidade. É por isso que você precisa ter as ferramentas certas à mão. Veja como o ClickUp pode fazer tudo em um só lugar.

Gerenciamento de tarefas e cronogramas

Com Painéis do ClickUp no ClickUp Dashboards, você pode personalizar exibições, status e métricas para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Você pode até mesmo definir datas de vencimento para cada tarefa para manter todos informados.

Monitore o progresso da equipe em tempo real com os ClickUp Dashboards

E mais? Ele facilita a produção de vídeos corporativos, oferecendo uma visão completa do andamento do projeto. Veja como:

Rastreie as tarefas: Fique de olho em quantas tarefas foram concluídas a cada semana

Fique de olho em quantas tarefas foram concluídas a cada semana Monitorar o desempenho: Use gráficos visuais para ver as principais métricas, como impressões, envolvimento e alcance do vídeo

Use gráficos visuais para ver as principais métricas, como impressões, envolvimento e alcance do vídeo Visualizações personalizadas: Personalize facilmente seu painel para exibir prazos, programação de equipamentos ou atribuições de equipes

Personalize facilmente seu painel para exibir prazos, programação de equipamentos ou atribuições de equipes Atualizações em tempo real: Obtenha informações atualizadas e cumpra seus prazos prontamente

Recursos de colaboração

O ClickUp faz colaboração em equipe simples e eficiente. Organize facilmente as tarefas usando Hierarquia do ClickUp desde os espaços de trabalho até as subtarefas, para que todos saibam sua função.

Ferramentas como comentários de tarefas e @menções mantêm a comunicação fluindo, enquanto o compartilhamento de arquivos é perfeito com a integração do Google Drive e do Dropbox. A cereja do bolo são os recursos de revisão e aprovação do ClickUp, que agilizam o processo de revisão da produção de vídeo.

Falando em vídeos, da próxima vez que estiver trabalhando em projetos de vídeo para o YouTube, use o Modelos de produção de vídeo do YouTube para manter o controle, desde a fase de pré-produção até as aprovações finais.

Modelo de produção de vídeo do YouTube do ClickUp

Rastreamento e medição do progresso

As Metas do ClickUp facilitam a definição de metas, a visualização do seu progresso e o cumprimento do cronograma para atingir as metas de produção de vídeos corporativos.

Acompanhe a linha do tempo das tarefas com o controle manual de tempo no ClickUp

Com Rastreamento de tempo do ClickUp no ClickUp, você pode monitorar cronogramas de tarefas, rastrear o tempo gasto e adicionar notas para maior clareza. Esse recurso é perfeito para empresas de produção de vídeo que gerenciam tarefas para vídeos de marketing ou eventos corporativos.

dica profissional: Para agilizar ainda mais seu fluxo de trabalho, use o recurso totalmente personalizável modelos de produção de vídeo para garantir a consistência em todas as suas produções de vídeo sem precisar começar do zero.

Transcrição de vídeo e registro de data e hora

Ao gravar um vídeo, muitas vezes você deseja dar à sua equipe inúmeros comentários. É aí que entra a Clipes do ClickUp é muito útil.

Capture gravações de tela com o ClickUp Clips com tecnologia de IA

Capturar gravações de tela gravações de tela de conversas e fornecer à sua equipe o feedback necessário. Veja como isso ajuda:

Crie e compartilhe clipes: Grave e compartilhe clipes facilmente com um único clique

Grave e compartilhe clipes facilmente com um único clique Adicione comentários e feedback: Deixe comentários em momentos específicos dos clipes

Deixe comentários em momentos específicos dos clipes Transforme clipes em tarefas: Transforme clipes em tarefas práticas para a sua equipe realizar

Desbloqueie a produção de vídeo sem interrupções com a plataforma completa do ClickUp

O ClickUp sempre dá vida às visões criativas. É uma plataforma de gerenciamento de projetos completa que integra tudo o que você precisa para a produção de vídeos corporativos: **brainstorming de ideias, colaboração com equipes e acompanhamento do progresso - tudo isso sem precisar alternar entre várias ferramentas

Não importa se você tem uma equipe pequena ou uma empresa de produção de vídeo corporativo em grande escala, o ClickUp cresce com você. Além disso, seu design intuitivo o torna divertido de usar! Por que se contentar com menos quando o ClickUp mantém tudo em sincronia?

Experimente o ClickUp gratuitamente para acessar diferentes modelos de vídeo, recursos e opções de personalização e experimentar você mesmo a diferença.