10 melhores ferramentas de marketing do TikTok para expandir seus negócios em 2024

Com mais de um bilhão de usuários ativos, o TikTok é um canal imperdível para que profissionais de marketing experientes alcancem seu público-alvo.

Os profissionais de marketing e criadores de conteúdo usam os recursos do TikTok, como o TikTok Live, a edição de vídeo e o TikTok Shop, para interagir com seus fãs do TikTok.

As empresas de todos os setores estão aderindo ao marketing do TikTok para se destacarem diante de seu público-alvo. Para o profissional de marketing moderno, o TikTok, como plataforma de marketing, é uma luta por olhos.

Seja para aproveitar o poder dos anúncios do TikTok ou do conteúdo orgânico, você precisa das melhores ferramentas do TikTok para ver sua empresa e seus seguidores crescerem nessa plataforma de mídia social.

Este artigo reúne nossa lista das 10 melhores ferramentas do TikTok para elevar seu conteúdo no aplicativo TikTok, otimizar suas campanhas e impulsionar o crescimento dos negócios.

O que você deve procurar nas ferramentas de marketing do TikTok?

Veja a seguir o que você deve procurar em uma ferramenta de marketing do TikTok.

Interface fácil de usar : Escolha uma ferramenta de marketing do TikTok com uma interface intuitiva para uma experiência perfeita para profissionais de marketing novos e experientes, permitindo que sua equipe navegue pelos recursos sem esforço

: Escolha uma ferramenta de marketing do TikTok com uma interface intuitiva para uma experiência perfeita para profissionais de marketing novos e experientes, permitindo que sua equipe navegue pelos recursos sem esforço **Análises e percepções do TikTokAnálise do TikTok ajuda a decodificar seu público do TikTok analisando as visualizações de vídeo, as taxas de engajamento, o tempo médio de exibição e o desempenho do conteúdo. Procure ferramentas de análise do TikTok que ofereçam relatórios robustos e painéis de análise para tomar decisões orientadas por dados

Recursos de criação de conteúdo : Os vídeos são uma parte essencial de sua campanha do TikTok, portanto, certifique-se de que sua ferramenta de edição de vídeo do TikTok ofereça suporte à criação fácil de conteúdo e tenha recursos de edição para filtros e efeitos visuais para que seu conteúdo se destaque

: Os vídeos são uma parte essencial de sua campanha do TikTok, portanto, certifique-se de que sua ferramenta de edição de vídeo do TikTok ofereça suporte à criação fácil de conteúdo e tenha recursos de edição para filtros e efeitos visuais para que seu conteúdo se destaque Programação e automação: Para alcançar seus seguidores do TikTok no momento certo, a ferramenta de programação do TikTok que você escolher deve permitir a programação de postagens em massa. Isso permitirá que você planeje e publique seu conteúdo na conta do TikTok em horários ideais para obter o máximo de alcance

Para alcançar seus seguidores do TikTok no momento certo, a ferramenta de programação do TikTok que você escolher deve permitir a programação de postagens em massa. Isso permitirá que você planeje e publique seu conteúdo na conta do TikTok em horários ideais para obter o máximo de alcance Pesquisa e rastreamento de hashtag: As hashtags formam o núcleo de uma estratégia de marketing do TikTok. Escolha uma ferramenta que faça pesquisa de hashtag para encontrar tags de tendência e rastrear o desempenho histórico da hashtag

As hashtags formam o núcleo de uma estratégia de marketing do TikTok. Escolha uma ferramenta que faça pesquisa de hashtag para encontrar tags de tendência e rastrear o desempenho histórico da hashtag Medidas de segurança: Escolha uma ferramenta do TikTok com mecanismos de segurança robustos e conformidade com os regulamentos de privacidade e segurança em nível de país e de setor

As 10 melhores ferramentas de marketing do TikTok para usar em 2024

1. Iconosquare

via Iconosquare Você está fazendo malabarismos entre diferentes aplicativos para fazer seu jogo de mídia social funcionar? Facilite sua vida com um software de marketing e conecte todos os seus canais de mídia social em um painel centralizado, inclusive seu perfil do TikTok.

Caso em questão: uma marca líder de vestuário com uma equipe de mídia social de mais de 10 pessoas usa o Iconosquare para gerenciar todos os aspectos de seus esforços de marketing de mídia social. Desde o planejamento e a programação do conteúdo até o gerenciamento de várias contas do TikTok e a análise dos anúncios da concorrência no TikTok, tudo acontece no Iconosquare.

O Iconosquare é uma ferramenta multifuncional do TikTok para criar vídeos, analisar o conteúdo das postagens, acompanhar o desempenho e impulsionar as postagens com opções avançadas de segmentação. A interface fácil de usar vem com ferramentas de segmentação de público do TikTok, que ajudam você a alcançar seus fãs, e o TikTok ferramentas de marketing de influenciadores para colaborar com os principais influenciadores no aplicativo TikTok.

Melhores recursos do Iconosquare

Você pode entender seu desempenho e engajamento para tomar decisões baseadas em dados com a análise do TikTok

Analise a origem de sua comunidade, os idiomas que falam, a idade e o gênero para otimizar sua conta do TikTok

Interaja com todos os seus seguidores e não perca nenhum comentário marcando-o como lido ou não lido

Limitações do Iconosquare

Os usuários não recebem notificações quando a postagem programada não é publicada devido a um erro

Uma curva de aprendizado para navegar e usar os principais recursos

Preços do Iconosquare

Usuário único: € 49,00/usuário/mês

€ 49,00/usuário/mês Equipes: € 49,00/usuário/mês

€ 49,00/usuário/mês Preços personalizados para soluções específicas

Avaliações e resenhas do Iconosquare

G2: 4,5/5 (116 avaliações)

4,5/5 (116 avaliações) Capterra: 4,4/5 (51 avaliações)

2. Campeão social

via Campeão social A maioria dos profissionais de marketing do TikTok planeja seus calendários para todas as plataformas de mídia social com antecedência. Seja para se preparar com antecedência para um próximo festival ou um grande evento esportivo, as ideias de posts do TikTok são finalizadas, criadas e programadas com antecedência.

Os profissionais de marketing usam o Social Champ para planejar seu calendário de mídia social, programar vários vídeos e posts do TikTok e acompanhar o desempenho de suas campanhas do TikTok em um único painel.

Melhores recursos do Social Champ

Produção de conteúdo em escala com o recurso de upload de vídeos em massa e agende vídeos do TikTok de até 60 segundos diretamente do compositor de conteúdo

O conjunto de IA do Champ permite que os profissionais de marketing gerem cópias e imagens para suas postagens no TikTok

Colaboração baseada em funções no TikTok Scheduler para criar fluxos de trabalho de aprovação e gerenciar o calendário de conteúdo do TikTok

Limitações do Social Champ

Recursos limitados no aplicativo móvel

Não há visualização disponível para postagens agendadas

Preços do Social Champ

Gratuito

Campeão: $26/mês (2 usuários)

$26/mês (2 usuários) Empresa: $89/mês (6 usuários)

$89/mês (6 usuários) Agência: Preço personalizado

Social Champ avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (31 avaliações)

4,5/5 (31 avaliações) Capterra: 4,5/5 (59 avaliações)

3. CapCut

via CapCut Seu CMO lhe enviou um vídeo viral do TikTok de seu concorrente. Ele agora quer que você entre ao vivo no TikTok e crie anúncios semelhantes no TikTok que seus seguidores vão adorar. No entanto, você não quer perder tempo nem ter o orçamento para uma campanha completa.

As ferramentas de criação do TikTok do CapCut permitem que você faça isso rapidamente e com um orçamento limitado. O editor de vídeo avançado permite que os usuários criem vídeos impressionantes na plataforma.

Melhores recursos do CapCut

A ferramenta de edição de vídeo do TikTok corta vídeos, ajusta a velocidade e mescla vários vídeos - um recurso útil quando você está lidando com várias contas do TikTok

Estabilização inteligente, remoção de fundo, conversão de texto em fala e geração de legendas automáticas para usuários avançados

Trilhas sonoras plug-and-play para seus vídeos do TikTok

Limitações do CapCut

Não é compatível com o modo paisagem em dispositivos móveis

A remoção do plano de fundo nem sempre é precisa

Preços do CapCut

Gratuito

CapCut Pro: US$ 9,99/mês ou US$ 74,99/ano

Avaliações e opiniões sobre o CapCut

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. PicsArt

via PicsArt Os modelos são o sonho de todo profissional de marketing do TikTok, já que o acesso a modelos prontos para uso e recentemente adicionados ao TikTok permite que eles se adaptem às tendências e criem postagens virais rapidamente.

O PicsArt é um aplicativo completo de edição de imagens e vídeos com modelos premium para todas as ocasiões e recursos de IA generativa para aprimorar seus esforços de marketing no TikTok.

Melhores recursos do PicsArt

Premium personalizávelmodelos de mídia socialpara aumentar a velocidade de criação de conteúdo

Recurso de gerenciamento de contas para convidar membros da equipe para colaboração

Adicione legendas aos seus vídeos para tornar seu conteúdo mais acessível

Limitações do PicsArt

O aplicativo deixa de responder e fica lento quando você adiciona filtros ou efeitos

A versão para desktop não é fácil de usar em comparação com o aplicativo móvel

Preços do PicsArt

Gratuito

PicsArt Plus: $5/mês cobrado anualmente

$5/mês cobrado anualmente PicsArt Pro: US$ 7/mês com cobrança anual

PicsArt avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (489 avaliações)

4,5/5 (489 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Analisa.io

via Análise Quando foi a última vez que você deu uma olhada nas suas análises do TikTok? Você sabe qual é a sua taxa de engajamento ou onde seus seguidores assistem aos seus vídeos? Você perdeu a oportunidade de acompanhar a última tendência mais uma vez antes que ela se tornasse comum demais?

Analisar o desempenho do TikTok e as hashtags de tendência são estratégias essenciais de growth hacking. As ferramentas de edição do TikTok permitem que você crie vídeos e publicações visualmente atraentes.

A Analisa é uma plataforma de análise social com tecnologia de IA que faz tudo isso. Profissionais de marketing de marcas, agências de marketing digital e de desempenho e influenciadores do TikTok usam essa ferramenta para obter um relatório abrangente em tempo real sobre sua estratégia no TikTok. Seja publicando conteúdo orgânico ou usando o TikTok para promover anúncios, a Analisa ajuda você com análise da concorrência, rastreamento de desempenho histórico, mapeamento de influenciadores e painéis de relatórios.

Melhores recursos do Analisa.io

Elimine os relatórios baseados em planilhas com o Analisa e exporte relatórios analíticos visualmente atraentes para PDF ou CSV

Identifique seus públicos-alvo com base em idade, gênero e região e verifique a qualidade para minimizar fraudes

Encontre conteúdo envolvente e influenciadores do mercado do TikTok Creator com análises em tempo real de postagens, legendas e hashtags

Extraia dados históricos de postagens e insights sociais de intervalos de datas personalizados

Limitações do Analisa.io

Recursos avançados, como benchmarking de hashtag e análise demográfica, estão disponíveis em planos pagos

Os usuários reclamam de análises imprecisas

Preços da Analisa.io

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 48,30/mês cobrado anualmente

US$ 48,30/mês cobrado anualmente Plus: $104,30/mês cobrado anualmente

$104,30/mês cobrado anualmente Pro: $167,30/mês cobrado anualmente

Analisa.io avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Observação da marca

via Observação da marca O abrangente pacote de mídia social Brandwatch permite que as marcas usem marketing digital e anunciar em vários pontos de contato com o cliente usando uma única plataforma.

Por exemplo, uma marca de produtos para a pele lança e gerencia sua campanha de marketing de influenciadores no TikTok usando a Brandwatch. A equipe usa recursos vitais, como monitoramento de mídia social, análise de sentimentos, gerenciamento de desempenho de campanha e cria relatórios detalhados de campanha a partir dessa plataforma.

Melhores recursos do Brandwatch

Caixa de entrada fácil de usar e personalizável para acompanhar os comentários e atribuí-los aos membros da equipe para garantir que nenhum comentário fique sem ser lido

Obtenha relatórios personalizáveis em tempo real para publicações e métricas em nível de conta para compartilhar com diferentes partes interessadas

Registre os detalhes de contato do influenciador e as informações de pagamento e capture outros dados primários com campos personalizados

Limitações do Brandwatch

Ocasionalmente, as postagens não são publicadas de acordo com a programação

O painel leva tempo para ser atualizado

Preços do Brandwatch

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Brandwatch

7. Fechadura

via Fechadura O objetivo do TikTok é ser relevante e responder às tendências atuais!

Ficar por dentro das tendências do TikTok e analisar as menções à marca ajuda os profissionais de marketing a reagir proativamente ao jogo social em constante mudança.

A Keyhole para monitoramento de mídias sociais ajuda as marcas a analisar o que outros usuários do TikTok dizem sobre a marca e o sentimento geral da marca, programar publicações no TikTok para vários perfis do TikTok e compartilhar relatórios analíticos prontos para publicação com a liderança.

melhores recursos do #### Keyhole

Use o Unlimited Smart Publishing da Keyhole para programar e publicar seus posts em plataformas de mídia social

O rastreamento e a análise de hashtag melhoram o alcance do TikTok

Os recursos de marketing de influência medem as colaborações e o desempenho da campanha

Limitações do Keyhole

O listening social não é abrangente e precisa ser aprimorado

Falta de tutoriais de produtos para usuários iniciantes

Preços da Keyhole

Individual: $63/mês

$63/mês Equipe: $119/mês

$119/mês Pro : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Avançado: $359/mês

$359/mês Enterprise: A partir de US$ 833/mês

Keyhole avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (68 avaliações)

4,3/5 (68 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. SocialBee

via SocialBee O planejamento de conteúdo é a primeira etapa de uma campanha de marketing no TikTok ou em outras plataformas de mídia social. Ao escolher entre as melhores ferramentas do TikTok, opte por aquela que torne intuitiva a visualização do seu plano de conteúdo e que o coloque no ar com apenas alguns cliques.

Assuma o controle de seu calendário de postagens com a SocialBee. Visualize as próximas postagens, decida os melhores horários para postar on-line e use a IA para obter um plano de conteúdo acionável em minutos.

Melhores recursos do SocialBee

Opções de edição e agendamento para todos os tipos de postagens do TikTok

Integrações com Canva, Unsplash e GIPHY para acessar uma ampla variedade de modelos de design

Copiloto alimentado por IA para criar automaticamente conteúdo para qualquer plataforma de mídia social

Limitações do SocialBee

O aplicativo móvel não tem alguns dos recursos avançados disponíveis no aplicativo para desktop

Não é intuitivo alterar as datas de uma publicação já programada no TikTok

Preços do SocialBee

Bootstrap: $24/mês

$24/mês Accelerate: $49/mês

$49/mês Pro: $82/mês

$82/mês Agência Pro50: $149/mês

$149/mês Agency Pro100 : uS$ 274/mês

: uS$ 274/mês Agency Pro150: uS$ 374/mês

Avaliações e resenhas do SocialBee

G2: 4,8/5 (334 avaliações)

4,8/5 (334 avaliações) Capterra: 4,6/5 (36 avaliações)

9. Planejável

via Planejável Você ainda usa planilhas para monitorar suas campanhas do TikTok? Os desafios de usar calendários do TikTok baseados em planilhas são erros de cópia e colagem, visibilidade limitada das próximas publicações e campanhas e criação manual de relatórios.

A ferramenta de gerenciamento de mídia social da Planable traz todos os seus posts do TikTok das planilhas para uma interface limpa. Exporte seus relatórios de desempenho com apenas alguns cliques e automatize a criação de relatórios visualmente atraentes.

Melhores recursos do Planable

As ferramentas de criação de conteúdo ajudam a personalizar o conteúdo e oferecem uma visualização para várias contas de mídia social, incluindo a plataforma TikTok

Recursos de colaboração com acesso baseado em funções para que diferentes membros da sua equipe trabalhem juntos em uma campanha

Opções flexíveis de agendamento com visualizações de conteúdo, como visualização de feed, visualização de calendário e muito mais

Limitações planejáveis

Curva de aprendizado acentuada no início

A análise do TikTok não pode ser baixada como um documento PDF

Preços planejáveis

Gratuito

Essencial: $11/usuário/mês

$11/usuário/mês Pro: $22/usuário/mês

$22/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Planable avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (595 avaliações)

4,6/5 (595 avaliações) Capterra: 4,5/5 (305 avaliações)

10. Planejar

via Planejado O Planly é uma plataforma de gerenciamento de mídia social com uma interface fácil para categorizar publicações, mídia e canais sociais. Sua ferramenta integrada para agendamento automático permite que os usuários do TikTok publiquem automaticamente publicações e vídeos do TikTok.

Para o profissional de marketing digital ocupado que gerencia vários clientes, o Planly combina todas as tarefas em um único painel, desde o gerenciamento do calendário até o agendamento e a análise.

Melhores recursos do Planly

Edite, corte e adicione legendas aos seus vídeos do TikTok e use a visualização de calendário semanal e mensal para ficar por dentro das próximas postagens do TikTok

Acompanhe, meça e analise seu desempenho em um único painel de análise do TikTok

Integre sua conta do TikTok com o Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest e Google Business Profile para publicar automaticamente vídeos do TikTok em outras plataformas

Limitações do Planly

Alguns recursos essenciais só vêm com o plano pago

Preços do Planly

Inicial: $15/usuário/mês

$15/usuário/mês Pro : uS$ 40/usuário/mês

: uS$ 40/usuário/mês Guru: uS$ 80/usuário/mês

Planly avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de marketing: ClickUp

Enquanto o TikTok ferramentas de marketing as ferramentas de marketing mais comuns se concentram na escuta e na edição social, enquanto soluções como o ClickUp adotam uma abordagem holística. O ClickUp otimiza seu fluxo de trabalho e aprimora seu resultado geral.

Melhores recursos do ClickUp

Os recursos do ClickUpgerenciamento de projetos de mídia social permite que os usuários da conta do TikTok gerenciem e criem projetos relacionados a mídias sociais e todas as tarefas em um único painel

A ferramenta pré-construída do ClickUpmodelos de mídia social libere seu tempo simplificando seus processos de mídia social

Lance sua próxima campanha de mídia social com este modelo abrangente

UseIA do ClickUp para fazer brainstorming de ideias de conteúdo, criar seu calendário de conteúdo e escrever legendas de mídia social e scripts de vídeo do TikTok

Está sem inspiração para sua próxima publicação nas mídias sociais? Deixe a ClickUp AI ajudar você

Ao planejar sua estratégia para o TikTok, com várias ideias em andamento na equipe, aproveite oquadro de ideias para capturar e otimizar boas ideias e convertê-las em tarefas acionáveis

Organize suas ideias com clareza e comece a conquistar o mercado com este modelo de quadro branco do ClickUp Roadmap

Quadro branco do ClickUp foi criado especificamente para que as equipes de mídia social colaborem, adicionem notas e conectem notas e fluxos de trabalho existentes

Após o estágio de ideação, useDocumentos do ClickUp para executar as ideias, incorporar as diretrizes da sua marca e editar em tempo real junto com sua equipe

Crie cada etapa do fluxo de trabalho de sua campanha neste modelo de briefing no ClickUp Docs

Limitações do ClickUp

A versão gratuita limita o acesso a recursos avançados, como linhas do tempo do projeto

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2 **4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

Capterra : 4,7/5 (3900+ avaliações)

Comece a usar as ferramentas certas do TikTok para aumentar sua produtividade e se tornar viral

Escolha uma ferramenta do TikTok que permita a você gerenciar vários projetos e campanhas de mídia social em um painel consolidado.

Os recursos do ClickUp ferramenta de gerenciamento de projetos tem recursos essenciais, como modelos de calendário de conteúdo recursos de IA, Docs e recursos de colaboração, permitindo consolidar suas ideias criativas do TikTok em um só lugar.

O ClickUp gerencia suas tarefas, projetos e fluxos de trabalho com o mínimo de esforço e poupa o trabalho de usar várias ferramentas e plataformas. Planeje, gerencie e acompanhe todas as suas estratégias do TikTok nessa ferramenta completa de gerenciamento de projetos com os melhores modelos personalizáveis para aumentar sua produtividade.

Além disso, o ClickUp se integra a outros marketing digital e ferramentas de inbound marketing para automatizar o fluxo de dados entre esses aplicativos.

Comece a usar ClickUp gratuitamente .