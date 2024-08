10 melhores ferramentas de software de inbound marketing em 2024

Nos últimos anos, houve uma grande mudança no marketing digital. Novas tendências, como ferramentas de inteligência artificial (IA) têm o potencial de reformular grande parte do processo de marketing.

Mas, em sua essência, a estratégia de marketing ainda se concentra no básico. Trata-se de encontrar a filosofia subjacente correta para orientar seus esforços. E, para muitas empresas, essa filosofia é o inbound marketing.

Desde a otimização do conteúdo para mecanismos de pesquisa até o marketing por e-mail e o marketing de mídia social, é possível alcançar e convencer mais clientes potenciais do que por meio de estratégias de marketing de saída mais tradicionais.

Com as ferramentas certas de inbound marketing, você estará preparando sua estratégia de marketing para o sucesso a longo prazo.

E as ferramentas certas podem automatizar isso, transformar sua análise em insights acionáveis e ajudá-lo a obter mais leads e vendas com sua estratégia de inbound marketing.

O que é Inbound Marketing?

O inbound marketing é uma filosofia de marketing que tenta atrair clientes em potencial criando conteúdo valioso que eles queiram ler e consumir.

Qualquer estratégia de inbound é uma estratégia omnichannel. Ela exige que você reúna todos os seus esforços de marketing e se concentre em alguns componentes principais:

Marketing de conteúdo, com uma estratégia abrangente de SEO e uma extensa pesquisa de palavras-chave para atrair tráfego orgânico para o seu site

Gerenciamento de mídia social para envolver seu público-alvo e aumentar o envolvimento ao longo do tempo

Criação de conteúdo gerador de leads que utiliza sistemas de gerenciamento de conteúdo e conteúdo de alta qualidade para gerar novos leads e atrair clientes

Automação de marketing que pode automatizar tudo, como suas postagens em mídias sociais e campanhas de gotejamento em seu marketing por e-mail

Graças a essas complexidades, toda estratégia de inbound marketing deve incluir um processo de planejamento de marketing . No entanto, com o processo correto em vigor, seus esforços de inbound marketing podem ser imensamente bem-sucedidos.

Por meio do inbound marketing, você alinha suas mensagens com a jornada do cliente. A criação de conteúdo útil constrói relacionamentos com os clientes em vez de simplesmente preencher o topo do funil de vendas. E quando você alcança os clientes certos em seu mercado-alvo, os benefícios para seu pipeline de vendas são imensos.

Marketing de entrada vs. marketing de saída

O inbound marketing difere do outbound marketing em um aspecto simples: O primeiro atrai visitantes interessados do site e clientes em potencial, enquanto o segundo envia mensagens de vendas.

O outbound marketing espera obter ganhos rápidos e, reconhecidamente, pode produzir resultados relativamente rápidos.

Mas, graças ao seu foco em conteúdo relevante e gerenciamento de leads, é o inbound marketing que atrai clientes com confiança imediata e disposição para criar relacionamentos de longo prazo.

Pense no inbound marketing como um sistema baseado em ímãs. Sua estratégia de conteúdo gera tráfego de pesquisa e atividade de mídia social, o que faz com que os clientes em potencial queiram verificar o que todos estão falando.

É por isso que as agências de marketing começaram a se voltar para essa opção. É também um dos principais motivos pelos quais qualquer lista dos principais softwares de inbound marketing se sobrepõe significativamente a software de agência de marketing .

10 melhores ferramentas de inbound marketing 2024

É claro que estratégias eficazes de inbound marketing precisam das ferramentas de marketing certas. E como esse assunto é tão abrangente, é provável que você queira implementar mais de uma ferramenta para elevar seu campanhas de marketing .

Por exemplo, o gerenciamento de mídia social requer abordagens e ferramentas diferentes do gerenciamento de páginas de destino. As ferramentas de SEO são mais um meio de criar uma estratégia de conteúdo eficaz.

É por isso que esta lista das melhores plataformas de inbound marketing varia tanto em termos de recursos, permitindo que você crie um conjunto de opções que pode ser utilizado para otimizar sua estratégia de inbound marketing.

1.

ClickUp

Otimize sua abordagem de inbound marketing com a plataforma e os modelos personalizáveis do ClickUp

O hub de gerenciamento de trabalho ganha por sua versatilidade. ClickUp para equipes de marketing é especialmente relevante para campanhas de inbound marketing graças a ferramentas que incluem visualizações de calendário, quadros Kanban, quadros brancos e colaboração em tempo real oportunidades.

Esta é uma software de marketing empresarial por excelência. Depois de criar uma conta gratuita, você poderá gerenciar melhor suas atividades de marketing e automatizar tarefas repetitivas.

Melhores recursos do ClickUp

Uma extensa biblioteca de modelos personalizáveis relevantes, comomodelos de jornada do clienteque transformam a análise avançada em insights acionáveis

Recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) do ClickUp que permitem melhor gerenciamento e rastreamento de leads em todo o funil

Assistente de IA do ClickUp que simplifica o processo de criação de páginas de destino, postagens de blog e outros conteúdos

Extensas integrações que permitem que o ClickUp se conecte diretamente com suas outras ferramentas de marketing

Limitações do ClickUp

Não é uma ferramenta de análise; você ainda precisará de outras ferramentas de marketing para análise de backlinks, análise de concorrentes e pesquisa de mercado avançada

Não há integrações de mídia social ou recursos de publicação direta de posts em blogs

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. HubSpot

Via HubSpot A HubSpot é pioneira em inbound marketing, afirmando até mesmo ter inventado o termo. Não é surpresa, portanto, que ela seja a ferramenta de inbound marketing dedicada mais abrangente do mercado.

Mas isso é subestimá-la. A HubSpot é, na verdade, uma combinação de ferramentas de marketing, incluindo opções para melhorar as operações da sua equipe de vendas, CRM e estratégias de inbound marketing.

Melhores recursos da HubSpot

Alinhamento estreito entre as equipes de marketing e vendas, graças a ferramentas como oSoftware de CRM* Editores de arrastar e soltar para páginas de destino, marketing por e-mail e marketing de conteúdo

Ferramenta integrada de pesquisa de palavras-chave para melhorar sua visibilidade on-line

Rastreamento e análise detalhada dos visitantes do site para aprimorar seu processo de marketing e vendas

Limitações do HubSpot

Os fluxos de trabalho de automação de marketing podem ser complexos e ter uma curva de aprendizado acentuada

A criação de páginas de destino fora de seus modelos pode ser difícil, exigindo codificação manual

Não há análise de dados reais para mecanismos de pesquisa

Preços do HubSpot

Ferramentas gratuitas

Starter: A partir de US$ 18/mês para 1.000 contatos de marketing

A partir de US$ 18/mês para 1.000 contatos de marketing CRM Suite Starter: A partir de US$ 20/mês para 1.000 contatos de marketing

A partir de US$ 20/mês para 1.000 contatos de marketing Profissionais: A partir de US$ 800/mês para 2.000 contatos de marketing

Classificações e avaliações do HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 5.500 avaliações)

3. Surfista

Via Surfista Como uma das principais ferramentas de SEO do mercado, o Surfer promete ajudar as empresas a aparecer na primeira página dos resultados dos mecanismos de pesquisa. O processo principal para chegar lá é uma análise de conteúdo automatizada para verificar seu desempenho em relação aos concorrentes, juntamente com um editor em tempo real que mostra palavras-chave relacionadas para melhorar o conteúdo à medida que você o escreve.

Melhores recursos do Surfer

O Surfer Content Editor fornece recomendações de conteúdo, palavras-chave e títulos para classificar seu texto em relação aos concorrentes em tempo real

Uma extensa ferramenta de pesquisa de palavras-chave ajuda a entender melhor quais tipos de tópicos e frases podem classificar seu conteúdo nos mecanismos de pesquisa

O Surfer AI, uma ferramenta de redação automatizada, permite que você crie artigos instantâneos e bem classificados

Os recursos de auditoria de SEO permitem que você avalie todo o seu site com base em sua capacidade de atrair clientes

Limitações do Surfer

Os usuários não podem editar palavras-chave no editor de conteúdo após a criação do conteúdo

Algumas análises podem levar um tempo significativo antes de retornar resultados acionáveis

Preços do Surfer

Essencial: $69/mês

$69/mês Avançado: $149/mês

$149/mês Max: $249/mês

$249/mês Personalizado: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações de surfistas

G2: 4,8/5 (mais de 460 avaliações)

4,8/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,9/5 (370+ avaliações)

4. Buffer

Via Buffer A mídia social assume um papel importante no elemento de automação de marketing do inbound marketing, e o Buffer está entre as melhores opções nessa área. Depois de adicionar plataformas de mídia social à sua interface, você pode programar automaticamente suas publicações e planejar suas campanhas de inbound marketing com antecedência.

Melhores recursos do Buffer

As ferramentas de publicação e programação permitem otimizar o conteúdo de mídia social em toda a jornada do cliente

A análise e os relatórios de mídia social mostram o retorno sobre o investimento (ROI) de esforços específicos de canal e omnicanal

Um assistente de IA integrado ajuda a reescrever frases, gerar ideias e otimizar as datas de publicação

O gerenciamento centralizado de comentários ajuda a envolver seu público e a atrair clientes

Limitações de buffer

Alguns relataram problemas com as integrações do Instagram que podem dificultar o agendamento

Relativamente caro em comparação com outras plataformas de automação de marketing para mídias sociais

Preço do buffer

Gratuito

Essenciais: US$ 6/mês por canal

US$ 6/mês por canal Equipes: $12/mês por canal

$12/mês por canal Agência: $120/mês para 10 canais

Classificações e avaliações de buffer

G2: 4,3/5 (980+ avaliações)

4,3/5 (980+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

5. Canva

Via Canva O inbound marketing bem-sucedido exige ativos visuais. Gráficos, infográficos e marketing de vídeo são componentes essenciais de qualquer tática de inbound marketing. É aí que entra o Canva. Ele é um software intuitivo de design e modelos que você pode usar para criar ativos visuais de forma rápida e eficiente.

Melhores recursos do Canva

Interface intuitiva de arrastar e soltar que permite a qualquer pessoa criar designs eficazes

Modelos predefinidos e personalizáveis que mantêm seuidentidade da marca consistente em todas as campanhas e canais de inbound marketing

Ferramentas simples de edição de vídeo que aprimoram seu marketing de vídeo sem a necessidade de conhecimento especializado

Funcionalidade versátil que você pode usar até mesmo como umferramenta de mapeamento de processos para sua jornada do cliente

Limitações do Canva

O editor de design é simples, mas carece de alguns dos recursos avançados de outras ferramentas de marketing, como o Adobe Creative Suite

Os ativos visuais são bloqueados após o download, impossibilitando futuras edições sem acessar o software novamente

Preços do Canva

Canva Free

Canva Pro: US$ 14,99/mês para um usuário

US$ 14,99/mês para um usuário Canva for Teams: US$ 29,99/mês para os primeiros cinco usuários

US$ 29,99/mês para os primeiros cinco usuários Canva Nonprofit: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

6. Google Analytics

Via Google Analytics O pacote de análise do Google é, há muito tempo, o padrão ouro da análise da Web, e por um bom motivo. Ele está entre as ferramentas de inbound marketing mais importantes para qualquer empresa. Use-o para analisar o tráfego da Web ou determinar quais palavras-chave seus usuários pesquisaram para encontrar seu conteúdo. Você pode até mesmo adicionar um pouco de automação de marketing aos seus processos de análise por meio de relatórios e definição de metas.

Melhores recursos do Google Analytics

O poderoso pacote de análise rastreia as fontes de tráfego e os fluxos de comportamento do usuário em todo o seu site

Os recursos de meta e valor da meta permitem estimar o ROI de campanhas individuais, definindo exatamente o valor de cada conversão

As integrações de comércio eletrônico permitem o rastreamento detalhado das compras e das jornadas dos clientes em direção a essas compras

Os dados de aprendizado de máquina aprimoram os relatórios e permitem análises preditivas - em vez de apenas dados históricos - para orientar sua estratégia de inbound marketing

Limitações do Google Analytics

A interface complexa pode dificultar a localização de informações e a criação de relatórios para novos usuários

Os recursos de personalização são limitados para usuários que desejam ir além das métricas principais e dos indicadores-chave de desempenho

Preços do Google Analytics

**Gratuito

Analytics 360: $12.500/mês

Classificações e avaliações do Google Analytics

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Grammarly

Via Gramática O inbound marketing bem-sucedido depende da credibilidade, portanto, é natural que uma das mais importantes ferramentas de inbound marketing possa ajudá-lo a manter essa credibilidade profissional, garantindo que tudo o que você escreve seja profissional. O Grammarly ajuda a garantir que todo o seu conteúdo escrito, como campanhas de marketing por e-mail, sua próxima página de destino ou até mesmo e-mails de apresentação individuais no processo de vendas, tenha o melhor som possível.

Melhores recursos do Grammarly

Integra-se perfeitamente ao MS Office, Google, navegadores da Web e outros aplicativos para verificar automaticamente seu conteúdo

Oferece sugestões avançadas de edição para ajudar a melhorar frases e parágrafos gramaticalmente corretos

Oferece uma ferramenta de IA generativa para ajudar a escrever e reescrever o conteúdo

Garante que todo o conteúdo seja original por meio do verificador de plágio

Limitações gramaticais

Algumas autocorreções de nomes e outras palavras únicas podem atrapalhar a experiência de escrita

Muitos recursos, incluindo sugestões avançadas de edição e integrações fora do navegador, não estão disponíveis na versão gratuita

Preços do Grammarly

**Gratuito

Premium: $12/mês para um usuário

$12/mês para um usuário Business: $15/mês por usuário

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 4.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (6.900+ avaliações)

8. Intercom

Via Intercomunicação Graças ao aumento da IA na automação de marketing, ferramentas como a Intercom estão se tornando ferramentas de inbound marketing cada vez mais importantes. Os usuários se beneficiam do bate-papo ao vivo e de um chatbot habilitado para IA para aprimorar o envolvimento conversacional com clientes atuais e potenciais.

Melhores recursos da Intercom

Uma caixa de entrada compartilhada permite que suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente fiquem na mesma página

As opções de entrega multicanal estão disponíveis por meio de um site, e-mail e SMS

Extensa base de conhecimento e biblioteca de ajuda para desenvolver a ferramenta e otimizar seu uso ao longo do tempo

Impressionante facilidade de uso, especialmente considerando o complexo mecanismo de IA em execução em segundo plano

Limitações de intercomunicação

Os bloqueadores de anúncios às vezes sinalizam a ferramenta Intercom como um anúncio, reduzindo sua eficácia

O suporte individual ao cliente pode ser lento

Preços da Intercom

Padrão: US$ 74/mês

US$ 74/mês Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises de intercomunicação

G2: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (970+ avaliações)

9. Olá Bar

Via Barra Hello Como seu nome amigável sugere, o Hello Bar é uma ferramenta de captura de leads que se integra diretamente ao seu site. A partir daí, várias opções de pop-ups, barras e controles deslizantes ajudam a chamar a atenção do seu público, convertê-lo em leads e aprimorar seu marketing de entrada.

Melhores recursos do Hello Bar

A ampla gama de opções para coletar mais leads do site torna essa uma das ferramentas de inbound marketing de captura de leads mais versáteis disponíveis

As barras de rolagem atraem a atenção do seu público sem distraí-lo de outros conteúdos de inbound marketing

Os alertas de usuário podem enviar mensagens direcionadas aos visitantes do site em pontos-chave da jornada deles

A segmentação avançada permite que você direcione as mensagens para os pontos mais relevantes

Limitações da barra de olá

Só pode capturar leads, enquanto alguns de seus concorrentes oferecem ferramentas mais abrangentes de automação de marketing e inbound marketing

Recurso de notificação limitado quando novos leads entram no sistema

Preços do Hello Bar

Iniciante: Grátis para sempre

Grátis para sempre Growth: $29/mês

$29/mês Premium: $49/mês

$49/mês Elite: $99/mês

Classificações e avaliações do Hello Bar

G2: 3,5/5 (4+ avaliações)

3,5/5 (4+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (10+ avaliações)

10. Calendly

Via Calendly Qualquer discussão sobre ferramentas de inbound marketing não estaria completa sem ao menos considerar o calendário de marketing . Felizmente, o Calendly é o melhor do mercado quando se trata de agendar reuniões on-line, tanto internamente quanto com clientes potenciais que estão esperando por você para serem estimulados e abordados.

Melhores recursos do Calendly

Integração nativa de calendários que evita agendamentos duplos ou sobreposições de horários e permite que você marque automaticamente as reuniões nos calendários de todas as partes

Integração comcalendários compartilhados para equipes de inbound marketing que não atribuem leads específicos a membros específicos da equipe para acompanhamento

Ampla biblioteca deIntegrações com o Calendly com outras ferramentas de inbound marketing, como o ClickUp

Recursos de automação de marketing por meio de acompanhamentos automatizados e informações adicionais que você pode enviar antes das reuniões agendadas

Limitações do Calendly

Falhas ocasionais que podem interromper o processo de agendamento em ambos os lados

Pode ter dificuldades para sincronizar um grande volume de calendários em uma operação de inbound marketing empresarial

Preços do Calendly

Básico: Sempre gratuito

Sempre gratuito Essenciais: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Profissionais: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Equipes: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.800+ avaliações)

Convencer e converter seu público com as melhores ferramentas de Inbound Marketing

As estratégias de inbound marketing são complexas, portanto, não é surpresa saber que não existe uma única "melhor" ferramenta de inbound marketing.

Em vez disso, as melhores estratégias usam uma combinação de ferramentas e encontram maneiras de integrá-las para obter o melhor desempenho.

Tomemos o ClickUp como exemplo. Nosso software não tem a pretensão de oferecer agendamento de mídia social ou análise avançada da Web. Mas ele pode se integrar com as ferramentas de inbound marketing que executam esses serviços, criando, em última análise, um centro para todos os aspectos do inbound marketing.

Então, o que está esperando? Se estiver procurando turbinar seus esforços de inbound marketing, agora é a hora de começar. Crie sua conta GRATUITA no ClickUp hoje mesmo .