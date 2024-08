10 melhores ferramentas de marketing de influência para agências em 2024

Os influenciadores são pessoas comuns e, ainda assim, têm muito poder quando se trata de promover uma marca. Vimos várias empresas expandirem suas base de clientes com o marketing de influência nos últimos anos.

Veja o Tinder, por exemplo - o gigante dos aplicativos de namoro on-line colaborou com os principais influenciadores do TikTok em 2020-21 para aumentar o conhecimento da marca entre os usuários da Geração Z. Foi um sucesso estrondoso, com a marca atraindo 697,6 milhões de visualizações no TikTok -e muito mais seguidores, impressões, crescimento mensal do público e downloads de aplicativos do que o previsto! 💘

Se você pretende aproveitar as plataformas de mídia social para promover uma marca, um produto ou um serviço, precisa ter ao seu lado as ferramentas certas de marketing de influenciadores. Elas são projetadas para simplificar vários processos de marketing de influenciadores, como encontrar e gerenciar colaboradores ou enviar propostas de e-mail prontas.

Neste guia, discutiremos as 10 melhores ferramentas de marketing de influenciadores que podem ajudar sua empresa ou agência de marketing gerenciar campanhas e medir os resultados de forma eficaz.

O que você deve procurar nas ferramentas de marketing de influência?

Aqui estão algumas características a serem consideradas ao comparar diferentes ferramentas de marketing de influência:

Pesquisa de influenciadores:O software pode ajudar na descoberta de influenciadores com base em critérios como público-alvo, dados demográficos, interesses e nichos Rastreamento de tendências: Você deve ser capaz de monitorar tópicos populares, hashtags e desafios, o que pode ajudá-lo a criar conteúdo viral 💃 Rastreamento de engajamento: Será um benefício adicional se a ferramenta permitir que você monitore as impressões e o envolvimento gerados pelas publicações de influenciadores Ferramentas de marketing: Uma ótima plataforma de marketing de influenciadores deve ajudá-lo a personalizar e executar sua campanha de marketing de influenciadores com recursos comoalocação de recursos e cronogramas de entrega Ferramentas de relatório:Você deve ser capaz de medir o crescimento da campanha e o sucesso do influenciador com análises detalhadas e ferramentas de benchmarking da concorrência Modelos de mídia social: Muitas ferramentas de marketing vêm com modelos predefinidos para orientá-lo no processo de gerenciamento de conteúdo de mídia social ou de contratação e gerenciamento de influenciadores Integrações: Certifique-se de que as ferramentas possam se integrar a outras plataformas que você usa, comogerenciamento de mídia social ouFerramentas de CRM

As 10 melhores ferramentas de marketing de influência para usar em 2024

As soluções de marketing de influência disponíveis no mercado vêm com diferentes conjuntos de recursos. Normalmente, você encontrará produtos em três categorias:

Gerenciamento de campanhas de influenciadores Descoberta de influenciadores Medição de campanhas e esforços de marketing de influenciadores

Vamos dar uma olhada mais de perto nas ferramentas de marketing de influenciadores mais funcionais para cada categoria e suas possíveis aplicações! 🌼

Melhor para gerenciar campanhas

Aproveite as mais de 15 visualizações do ClickUp para personalizar seus fluxos de trabalho de marketing de influenciadores

O ClickUp é uma ferramenta tudo em um ferramenta de gerenciamento de marketing com recursos adequados para lidar com campanhas de influenciadores em todos os nichos. Ela é voltada para ajudar você a criar planos de marketing e executar eventos promocionais em qualquer escala.

Gerenciar serviços de influenciadores é muito fácil com o Modelo de contrato de influenciador do ClickUp . Ele ajuda você a configurar um contrato de serviço para definir elementos como:

Escopo do serviço

Termos de pagamento

Diretrizes para influenciadores

Mensagens da marca

Direitos de propriedade intelectual

Além de orientá-lo na criação de um acordo profissional, o modelo ajuda a gerenciar o progresso de cada contrato de influenciador. Use Campos personalizados para adicionar rótulos como orçamento ou fase de marketing a cada contrato.

Alavancagem mais de 15 visualizações do ClickUp como List, Gantt workload e Calendar, para monitorar e registrar nomes quando encontrar influenciadores relevantes.

Elabore seu próximo contrato com o modelo de documento de contrato de influenciador do ClickUp

Depois de iniciar uma campanha de marketing de influência, encontre suporte com centenas de gerenciamento de projetos de marketing ferramentas na plataforma! Por exemplo, você pode usar Metas do ClickUp para criar Targets ou Marcos para vendas ou qualquer outra métrica a ser medida tarefas do influenciador .

Com Painéis do ClickUp no ClickUp Dashboards, você pode supervisionar o trabalho de seus colaboradores de marketing em campanhas ao vivo. Designe um timeline para cada influenciador e configure notificações para atualizações.

O ClickUp também oferece o melhor suporte do setor para colaboração criativa em tempo real com a ajuda de Quadros brancos , Mapas mentais e Comprovação . 😌

E já mencionamos que usamos IA do ClickUp para otimizar seus esforços de marketing? Ele vem com prompts específicos de função para gerar ideias de campanhas de influenciadores, resumos de conteúdo e estudos de caso de marketing!

Use Automações do ClickUp para tarefas repetitivas de marketing, como receber notificações de pagamento de influenciadores e enviar e-mails de gotejamento.

Melhores recursos do ClickUp

Suporte completo ao gerenciamento de campanhas

Modelos para gerenciar processos de marketing e de influenciadores

Totalmente personalizávelQuadros brancos ClickUp para colaboração visual

Documentos do ClickUp para armazenar tudorecursos de marketing* Integração com mais de 1.000 aplicativos

Definição e monitoramento de metas mensuráveis

Assistente de IA do ClickUp para ajudar nas estratégias de marketing

Poderoso kit de ferramentas de gerenciamento de tarefas

Automações de marketing fáceis

Limitações do ClickUp

Os iniciantes precisam de tempo para explorar todos os recursos de marketing disponíveis

O aplicativo móvel não tem tantos recursos quanto as versões para desktop e web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 :4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

:4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra:4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. SocialLadder

Via: Escada social O SocialLadder é uma solução completa de gerenciamento de embaixadores de marcas. Ela ajuda principalmente no marketing de influenciadores, embaixadores e afiliados, permitindo que você automatize fluxos de trabalho, simplifique a comunicação e monitore o envolvimento.

Melhore colaboração com influenciadores usando as opções de chat no aplicativo, anúncios de feed e notificações push personalizadas. A plataforma permite atribuir tarefas e manter registros do valor da mídia obtida em diferentes plataformas.

Identifique os funcionários com melhor desempenho com as ferramentas de relatório do SocialLadder. Você pode mantê-los motivados por meio de um sistema de recompensa ou pagamento gamificado. Acesse seu inventário de recompensas em um painel de controle centralizado . 🎁

Realizar uma análise aprofundada para calcular ROI (retorno sobre o investimento) do valor gasto com colaboradores contratados e influenciadores relevantes.

Melhores recursos do SocialLadder

Simplifica as campanhas de marketing de mídia social e de influenciadores

Inclui rastreamento de ROI

Sistema de recompensa baseado em pontos

Função de bate-papo para uma comunicação perfeita

Análise avançada com relatórios personalizáveis

Limitações do SocialLadder

Você não pode aprovar o conteúdo enviado em massa

O recurso de bate-papo pode ser melhorado em comparação com outros softwares de marketing de influenciadores

Preços do SocialLadder

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do SocialLadder

G2 :4,7/5 (5+ avaliações)

:4,7/5 (5+ avaliações) Capterra:4,5/5 (menos de 5 avaliações)

3. Awario

Via: Arquivo O Awario é um software de monitoramento de mídia social que ajuda a posicionar sua marca por meio de atividades de influenciadores que acionam o marketing boca a boca. Ele é perfeito para monitorar menções à marca, desempenho de conteúdo e estatísticas de engajamento.

Encontre influenciadores em seu nicho usando o Mention Feed. Examine o conteúdo e os perfis deles para identificar possíveis colaboradores. Depois de fazer parceria com as pessoas certas, monitore o compromisso delas rastreando hashtags, palavras-chave e menções da marca em seus respectivos feeds. 🗣️

Com a Análise de influenciadores, você pode reunir dados de escuta social para medir o desempenho de cada influenciador. Gere relatórios de comparação de influenciadores e de sentimento de postagem para analisar o que funcionou e o que não funcionou em sua campanha.

Melhores recursos do Awario

Ideal para monitoramento de marcas on-line

Os recursos de descoberta de influenciadores ajudam a encontrar influenciadores de nicho

Monitoramento de influenciadores por meio de alertas de palavras-chave e hashtags

Inicie conversas facilmente

Limitações do Awario

Alguns usuários desejam mais materiais de treinamento para usar a plataforma de marketing de influenciadores

Ajustar os filtros de pesquisa pode dar muito trabalho

Preços do Awario

Iniciante :US$ 39/mês por membro da equipe

:US$ 39/mês por membro da equipe **Pro $119/mês para 10 membros da equipe

Enterprise: uS$ 399/mês (membros ilimitados da equipe)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Awario

Capterra :4.4/5 (mais de 40 avaliações)

:4.4/5 (mais de 40 avaliações) G2:4/5 (mais de 35 avaliações)

Melhor para encontrar influenciadores

4. Lâmina social

Via: SocialBlade A primeira etapa para o lançamento de uma campanha de marketing de influenciadores é identificar os influenciadores alinhados com sua marca. O Social Blade é uma ferramenta de análise de mídia social perfeita para esse trabalho! 🌹

Mantenha o controle sobre os influenciadores desejáveis para as plataformas de mídia social alvo - por exemplo, Instagram, TikTok, Twitch e YouTube - e gere uma lista classificável por métricas como seguidores, curtidas, visualizações e uploads.

Clique no perfil de seu interesse para explorar estatísticas mais relevantes, como o número de curtidas e uploads que o influenciador recebe semanalmente, e determine quem pode oferecer mais exposição à sua marca no momento.

O Social Blade é excelente para o marketing do YouTube - se você quiser colaborar com YouTubers populares, encontre-os consultando listas selecionadas com base no número de assinantes, nos países em que são populares e em categorias como comédia, educação, música, esportes e viagens. ✌️

Melhores recursos do Social Blade

Localiza influenciadores em várias plataformas de mídia social

Filtros de pesquisa práticos

Diversas métricas para monitorar as atividades dos influenciadores

Consultas especiais disponíveis no YouTube

Limitações do Social Blade

O recurso de pesquisa pode ser melhorado em comparação com outras ferramentas de marketing de influenciadores desta lista

Não é tão útil para plataformas de mídia social além do YouTube, o que pode limitar o acompanhamento de suas campanhas de marketing de influenciadores

Preços do Social Blade

Bronze :$3.99/month

:$3.99/month Silver :$9.99/month

:$9.99/month Gold :$39.99/month

:$39.99/month Platinum:$99.99/month

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Social Blade classificações e comentários

Capterra :4.4/5 (5+ avaliações)

:4.4/5 (5+ avaliações) G2:4,2/5 (10+ avaliações)

5. Influência positiva

Via: Influência positiva O Upfluence ajuda você a encontrar criadores de conteúdo com base no público, no conteúdo e no desempenho nas principais plataformas, como Instagram, YouTube e Facebook. Além de trazer criadores de conteúdo complementares, ele funciona como um hub central para monitorar envios e emitir pagamentos. 💸

O banco de dados da Upfluence consiste em milhões de influenciadores, microinfluenciadores e celebridades. Limite sua pesquisa com mais de 20 filtros, incluindo palavras-chave, tamanho do público e plataformas sociais.

Você pode até mesmo fazer uma busca detalhada para encontrar influenciadores que já mencionaram sua marca, tornando-os mais propensos a se comprometerem com colaborações. Experimente e-mails automatizados para entrar em contato com eles.

O Upfluence oferece modelos de influenciadores para contratos e e-mails de contato para economizar seu tempo. ⌛

Melhores recursos do Upfluence

Perfis de influenciadores ricos em dados em várias plataformas de mídia social

Simplifica o contato por meio de e-mails automatizados

mais de 20 filtros para ajudar na descoberta de influenciadores

Plug-in do Chrome disponível

Limitações do Upfluence

Não há política de cancelamento disponível

Não é tão fácil de usar quanto outras ferramentas de marketing de influenciadores

Preços da Upfluence

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas da Upfluence

G2 :4.6/5 (mais de 120 avaliações)

:4.6/5 (mais de 120 avaliações) Capterra:4,1/5 (mais de 30 avaliações)

6. Caçador

Via: Caçador O Hunter é um busca de e-mails que ajuda a reunir as informações de contato de vários profissionais, inclusive influenciadores de negócios, para melhorar seu alcance. Basta acessar seu banco de dados e definir o tipo de colaborador com o qual deseja se conectar, e o Hunter sugerirá resultados correspondentes a partir de seu repositório de 100 milhões de endereços de e-mail. ✉️

A função Domain Search ajuda a localizar influenciadores em um domínio comercial específico. Esse recurso é particularmente útil se você estiver procurando por blogueiros convidados com experiência em um nicho.

A Hunter garante que você obtenha endereços de e-mail válidos por meio da função Email Verifier. Vale a pena observar que o Hunter prioriza a obtenção de endereços de e-mail profissionais em vez daqueles de domínios comuns, como Gmail e Yahoo.

Vincule o Hunter a plataformas como Salesforce e Google Workspace para reunir leads e otimizar o alcance de seus negócios.

Melhores recursos do Hunter

Enorme banco de dados de endereços de e-mail de profissionais

Ferramenta prática de verificação de e-mail

Permite a pesquisa por domínio ou nome da pessoa

Influenciadorcampanhas de marketingo recurso ajuda você a enviar e-mails de divulgação no piloto automático

Limitações do Hunter

É difícil encontrar informações de contato para empresas menores

A experiência do usuário da plataforma de marketing de influência precisa de otimizações

Preços do Hunter

Gratuito :US$ 0/mês para uma conta de e-mail

:US$ 0/mês para uma conta de e-mail Starter :US$ 49/mês para três contas de e-mail

:US$ 49/mês para três contas de e-mail Growth :$149/mês para 10 contas de e-mail

:$149/mês para 10 contas de e-mail Business:$499/mês para 20 contas de e-mail

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Hunter avaliações e comentários

Getapp :4.6/5 (mais de 580 avaliações)

:4.6/5 (mais de 580 avaliações) G2:4,4/5 (mais de 500 avaliações)

7. Klear

Via: Limpar A Klear (anteriormente Twtrland) é uma ferramenta completa para descobrir influenciadores, monitorar campanhas e gerenciar pagamentos. A plataforma fácil de usar tem um portal de descoberta equipado com filtros de pesquisa inteligentes para encontrar influenciadores com atributos físicos e de habilidades exclusivos.

É fácil usar a ferramenta: escolha a plataforma de mídia social na qual deseja se concentrar e defina os filtros. Aqui estão três exemplos:

Filtro de tópico: Permite a descoberta de influenciadores por seu tipo de conteúdo, como DIY, viagens e moda Filtro de localização: Ideal para campanhas específicas por local - ele ajuda a otimizar os influenciadores em uma determinada área geográfica 📌 Filtro demográfico: permite encontrar influenciadores por dados demográficos, como idade e gênero, para atrair o seu público-alvo

Experimente o recurso Brand Search para encontrar criadores que já tenham colaborado com uma marca que compartilhe seus valores. Além disso, esse recurso pode ser usado para realizar auditorias de concorrentes e analisar as estratégias de marketing de influenciadores de seus rivais.

melhores recursos do #### Klear

Ferramenta de descoberta de influenciadores fácil de usar

Critérios de filtragem ricos

recurso Brand Search para encontrar criadores compatíveis com o valor

para encontrar criadores compatíveis com o valor Métricas de progresso da campanha disponíveis

Insights sobre as estratégias de marketing dos concorrentes

limitações do #### Klear

As integrações de pagamento podem ser complicadas de configurar

Não é o melhor para encontrar microinfluenciadores com um público ultra-nicho

Preços da Klear

Solicite uma demonstração para obter uma cotação

Avaliações e opiniões sobre o Klear

Capterra :4.3/5 (mais de 10 avaliações)

:4.3/5 (mais de 10 avaliações) G2:4,2/5 (mais de 280 avaliações)

8. BuzzSumo

Via: BuzzSumo O BuzzSumo oferece suporte à pesquisa baseada em ideias de influenciadores e conteúdo de tendências. Identifique e registre os influenciadores de acordo com seu valor em termos de conexões genuínas, alcance e autoridade. A plataforma também tem um banco de dados de 500.000+ jornalistas influentes que podem divulgar sua marca com artigos estratégicos.

O recurso Content Analyzer fornece uma lista do conteúdo mais compartilhado relevante para sua marca. Selecione View Top Sharers para descobrir os influenciadores que têm influência significativa no campo.

Aprofunde-se explorando o número médio de retweets para saber mais sobre o envolvimento do público de um criador. É nesses influenciadores que você deve se concentrar, pois eles têm maior probabilidade de orquestrar a exposição que você deseja. 📸

Se estiver fazendo benchmarking, encontre os concorrentes certos gerando relatórios de Análise de conteúdo e escolha as estratégias que geram mais engajamento ao longo do tempo.

Melhores recursos do BuzzSumo

Pesquisa de descoberta de influenciadores em várias plataformas

Oferece um banco de dados de jornalistas

Análise baseada em engajamento, ideal para campanhas detalhadas de marketing de influenciadores

Permite a exportação de dados nos formatos CSV e Excel

Limitações do BuzzSumo

Não é para empresas com baixo orçamento de conteúdo

A interface do usuário não é a melhor nesta lista de opções de software de marketing de influenciadores

Preços do BuzzSumo

Básico : uS$ 199/mês por um usuário

: uS$ 199/mês por um usuário Criação de conteúdo : $249/mês por cinco usuários

: $249/mês por cinco usuários PR & Comms : $249/mês por cinco usuários

: $249/mês por cinco usuários Suite : uS$ 499/mês para 10 usuários

: uS$ 499/mês para 10 usuários Enterprise: $999/mês para 30 usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do BuzzSumo

Capterra :4.5/5 (mais de 130 avaliações)

:4.5/5 (mais de 130 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

Melhor para medir resultados de campanhas

9. Traackr

Via: Rastreamento O Traackr é uma excelente ferramenta para medir o sucesso de sua campanha de marketing por meio de rastreamento de conteúdo, medições de ROI e envolvimento de influenciadores e afiliados. Você também pode analisar o desempenho da sua marca em relação aos concorrentes.

A plataforma oferece cinco produtos exclusivos:

Grow: Para a integração de influenciadores **Activate (Ativar): Para colaboração de conteúdo e gerenciamento de relacionamento Medir: Para rastrear o ROI, benchmarks e desempenho competitivo Otimizar: Para otimização do orçamento e do processo Escala: Para ampliar os programas de influenciadores com consolidação de dados globais

Acompanhe as menções à marca automaticamente em um alimentação personalizado em tempo real para ver se você está obtendo a exposição esperada. Use os insights juntamente com as principais hashtags de tendência em sua comunidade para aprimorar suas estratégias de marketing. 🤩

Melhores recursos do Traackr

Análise de ROI e benchmark

Rastreador automático de _menções

Ferramentas abrangentes de gerenciamento de influenciadores

Permite alocações de orçamento otimizadas

Limitações do Traackr

Atrasos e falhas ocasionais

Os fluxos de trabalho de campanha tendem a ser desajeitados

Preços do Traackr

Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas do Traackr

G2 :4.2/5 (mais de 240 avaliações)

:4.2/5 (mais de 240 avaliações) Capterra:4,6/5 (mais de 30 avaliações)

10. Influência

Via: Influência O Influencity é outra ferramenta completa para gerenciar influenciadores, lançar campanhas de marketing e medir resultados. Seu produto Campaign Reports permite ilustrar os principais insights das postagens e delinear os resultados do marketing de influenciadores de maneira profissional. 🧑‍💼

Use relatórios totalmente personalizáveis para representar os resultados tangíveis derivados de uma campanha em termos de ROI e outras métricas adequadas. Escolha entre uma variedade de gráficos, tabelas, widgets e pontos de dados para criar relatórios adaptados a KPIs, produtos, campanhas, marcas e influenciadores.

O Influencity também permite que você compartilhe relatórios sem esforço com influenciadores, fornecedores, investidores ou outras partes interessadas por meio de links.

Melhores recursos do Influencity

Centro de marketing de influenciadores personalizável

Extensas opções de relatórios

KPIs rastreáveis para cada campanha

Painel de controle visual

Limitações do Influencity

A ferramenta de filtragem poderia ser mais intuitiva

Suporta apenas YouTube, Instagram e TikTok

Preços da Influencity

Personalizado : A partir de US$ 98/mês

: A partir de US$ 98/mês Básico : $168/mês

: $168/mês Profissional : uS$ 348/mês

: uS$ 348/mês Empresarial: uS$ 698/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Influencity

G2 :4,5/5 (mais de 150 avaliações)

:4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra:4,2/5 (menos de 10 avaliações)

Conquiste seu público: Conquiste novos mercados com as principais ferramentas de marketing de influência!

Se você está administrando uma pequena empresa ou uma grande empresa, nossas ferramentas de marketing de influenciadores listadas podem ajudá-lo a entrar em novos territórios de mercado e levar sua marca ao topo. Use uma ou mais dessas ferramentas para descobrir novos criadores e aperfeiçoar suas campanhas com insights estelares.

Se estiver procurando um suporte completo para seus esforços de marketing, registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita . A plataforma não apenas o ajudará a gerenciar influenciadores, mas também toda a sua equipe de marketing! 🍀