Embora o TikTok seja uma ótima plataforma para mostrar produtos, compartilhar conteúdo dos bastidores e participar de tendências, ele precisa de esforços estratégicos para aumentar o reconhecimento da marca e expandir seu alcance.

Somente nos Estados Unidos, quase 54% de sua população digital se envolve com o TikTok, com cerca de 122 milhões de usuários.

A maioria dos criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais tem dificuldades com métricas incompletas, atualizações atrasadas e uma visão nebulosa dos dados demográficos de seu público. Então, como você pode ajustar sua estratégia de conteúdo usando análises detalhadas do público?

Este blog discutirá as 10 melhores ferramentas de análise do TikTok para aprimorar sua estratégia no TikTok. Descubra insights sobre seus seguidores, amplie seu público e crie campanhas impactantes para expandir seus negócios.

O que você deve procurar nas ferramentas de análise do TikTok?

Veja o que procurar nas ferramentas de análise do TikTok para ajudá-lo a entender seu público, identificar tendências e fortalecer seu jogo no TikTok:

Verificação de desempenho: Procure ferramentas de análise que revelem a visualização, as curtidas e os compartilhamentos do seu vídeo para medir o sucesso do seu conteúdo

As 10 melhores ferramentas de análise do TikTok para usar em 2024

1. Análise

via Analisa

A Analisa é uma ferramenta de análise de mídia social que usa IA para analisar perfis e hashtags no TikTok e no Instagram. Ela ajuda a encontrar o melhor cronograma de publicação, conteúdo para publicações, estratégias da concorrência, dados demográficos do público, campanhas de influenciadores, conteúdo gerado pelo usuário e tendências geográficas.

Você pode obter insights sobre a atividade social e o desempenho dos seus perfis ou dos perfis e hashtags dos concorrentes por meio dos recursos Profile e Competitor Analysis.

melhores recursos do #### Analisa

Dados demográficos e autenticidade: Identifique seu público-alvo com fatores demográficos e, ao mesmo tempo, garanta a qualidade e a autenticidade deseu conteúdo permaneçam consistentes

Identifique seu público-alvo com fatores demográficos e, ao mesmo tempo, garanta a qualidade e a autenticidade deseu conteúdo permaneçam consistentes Análise de IA: Use IA para analisar perfis e hashtags do TikTok para ver o que funciona com seu público

Use IA para analisar perfis e hashtags do TikTok para ver o que funciona com seu público Relatórios de campanha: Avalie o sucesso de sua campanha por meio de dados sobre níveis de engajamento, alcance, impressões e taxas de cliques

limitações do #### Analisa

A geração de relatórios leva algum tempo

Não há integrações suficientes com outros softwares, como o Zapier

Preços do Analisa

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 59,35 por mês (cobrado anualmente)

US$ 59,35 por mês (cobrado anualmente) Plus : $109,55 por mês (cobrado anualmente)

: $109,55 por mês (cobrado anualmente) Pro: uS$ 199,35 por mês (cobrado anualmente)

Analisa avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

2. Campeão social

via Social Champ

O Social Champ é uma das melhores ferramentas gratuitas de análise do TikTok. É uma ferramenta de análise digital completa que simplifica o gerenciamento e a análise da plataforma de mídia social.

O Social Champ oferece recursos de postagem diária, testes A/B e otimização para melhorar sua presença no TikTok e em outras plataformas de mídia social.

Você pode analisar o desempenho de postagens sem esforço e gerar relatórios em PDF com etiquetas brancas e gráficos. Compare seu desempenho semanal/mensal e planeje sua estratégia de marketing no TikTok de acordo.

melhores recursos do #### Social Champ

Calendário tudo em um: Agrupe clientes em espaços de trabalho, alterne entre eles sem esforço e use filtros para navegar rapidamente pelas postagens com o calendário intuitivo do Social Champ. Ele simplifica o agendamento, permitindo fácil visualização, edição e reagendamento de postagens do TikTok

Agrupe clientes em espaços de trabalho, alterne entre eles sem esforço e use filtros para navegar rapidamente pelas postagens com o calendário intuitivo do Social Champ. Ele simplifica o agendamento, permitindo fácil visualização, edição e reagendamento de postagens do TikTok Caixa de entrada social: Responda instantaneamente a comentários, anúncios, avaliações e mensagens em suas contas do TikTok para uma comunicação perfeita. Salve respostas automatizadas, responda aos clientes

limitações do #### Social Champ

Os usuários podem não receber notificações quando uma de suas contas for desconectada, resultando em falhas nas postagens programadas

Sequências de postagem de aplicativos móveis não confiáveis, levando a problemas como perda de postagens ou postagem de conteúdo incorreto

Preços do Social Champ

Versão gratuita : Disponível (3 contas sociais)

: Disponível (3 contas sociais) Campeão: $26 por mês (12 contas sociais)

$26 por mês (12 contas sociais) Business: US$ 89 por mês (40 contas sociais)

US$ 89 por mês (40 contas sociais) Agência: Preço personalizado (mais de 100 contas sociais)

Social Champ avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

3. Marca24

via Brand24

O Brand24 é uma ferramenta de análise do TikTok projetada para rastrear e monitorar menções on-line de sua marca, produtos ou palavras-chave em várias plataformas de mídia social, blogs, fóruns e outras fontes on-line.

Você pode obter insights detalhados sobre a marca usando o Gráfico de Volume de Discussão. Acompanhe as flutuações no número de menções de suas palavras-chave, alcance de mídia social e alcance não social. Com esses dados, você pode abordar questões problemáticas antes que elas se agravem e aprimorar suas campanhas de mídia social.

Melhores recursos do Brand24

Feed e análise de menções: Reúna uma lista de menções à marca em plataformas de mídia social e contas do TikTok. O Analytics Center, criado para uma análise aprofundada da mídia social, permite que você saiba a pontuação do influenciador, o sentimento, as curtidas, os compartilhamentos e outras métricas associadas a cada menção

Reúna uma lista de menções à marca em plataformas de mídia social e contas do TikTok. O Analytics Center, criado para uma análise aprofundada da mídia social, permite que você saiba a pontuação do influenciador, o sentimento, as curtidas, os compartilhamentos e outras métricas associadas a cada menção Análise de sentimento: Esse recurso categoriza as menções de sua palavra-chave rastreada como positivas (verde), negativas (vermelho) ou neutras em um piscar de olhos

Esse recurso categoriza as menções de sua palavra-chave rastreada como positivas (verde), negativas (vermelho) ou neutras em um piscar de olhos Alertas inteligentes: Configure alertas para receber notificações automáticas por e-mail ou no aplicativo quando um gatilho predefinido for atingido

Limitações da Brand24

Não permite a inserção de posts individuais para estatísticas específicas

Essa ferramenta não tem recursos de agendamento ou publicação, ao contrário de outras ferramentas

Preços da Brand24

Individual: $79 por mês (3 palavras-chave)

$79 por mês (3 palavras-chave) Equipe: $149 por mês (7 palavras-chave)

$149 por mês (7 palavras-chave) Pro: $199 por mês (12 palavras-chave)

$199 por mês (12 palavras-chave) Empresa: $399 por mês (25 palavras-chave)

Brand24 avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

4,6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4. TikBuddy

via TikBuddy

O TikBuddy é uma ferramenta de análise do TikTok e de gerenciamento de mídia social que ajuda a obter insights sobre o desempenho do TikTok.

Além disso, ele oferece uma extensão de navegador gratuita perfeitamente integrada ao TikTok que permite o gerenciamento de contas sem esforço.

Melhores recursos do TikBuddy

Kit de ferramentas de análise e gerenciamento: Descubra recursos interessantes de vídeo e música, gerencie várias contas do TikTok e monitore as alterações de dados para melhorarestratégia de marketing. Você também pode encontrar criadores direcionados e rastrear dados de vídeos cooperados em tempo real

Descubra recursos interessantes de vídeo e música, gerencie várias contas do TikTok e monitore as alterações de dados para melhorarestratégia de marketing. Você também pode encontrar criadores direcionados e rastrear dados de vídeos cooperados em tempo real Após o feedback: Gere um relatório abrangente que detalha seu desempenho e obtenha estratégias para melhorar seu desempenho nas mídias sociais com base nas principais métricas

Limitações do TikBuddy

O site é um pouco lento e pode levar algum tempo para carregar todos os dados do TikTok

Preços do TikBuddy

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do TikBuddy

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. Melody Socials

via Melody Socials

O Melody Socials é um aplicativo que aprimora sua experiência no TikTok, fornecendo recursos avançados de pesquisa.

Ele permite que você pesquise com eficiência em vários perfis do TikTok, automatizando o processo e fornecendo resultados 100 vezes mais rápidos do que a pesquisa manual.

Melhores recursos do Melody Socials

Análise de localização: Aproveite os dados de localização de publicações recentes e palavras-chave em biografias para fazer uma análise criteriosa

Aproveite os dados de localização de publicações recentes e palavras-chave em biografias para fazer uma análise criteriosa Recursos de filtragem: Refine as pesquisas com base na contagem de seguidores, no envolvimento recente e nas palavras-chave vistas na descrição do perfil de qualquer conta do TikTok para encontrar perfis segmentados em seu nicho

Limitações do Melody Socials

Recursos limitados para analisar o desempenho do TikTok

O preço é um pouco alto, considerando os recursos limitados

Preços do Melody Socials

Marca: US$ 199 por mês (cobrado anualmente)

US$ 199 por mês (cobrado anualmente) Agência: US$ 349 por mês (cobrado anualmente)

US$ 349 por mês (cobrado anualmente) Plataforma: US$ 699 por mês (cobrado anualmente)

Melody Socials classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

6. Exolyt

via Exolyt

A Exolyt é uma plataforma de inteligência social que ajuda com o conteúdo orgânico do TikTok. A Exolyt ajuda a ouvir as redes sociais, os dados demográficos do público, as últimas tendências e as contas de monitoramento.

Com suas percepções baseadas em IA, é como ter um amigo inteligente ajudando você a navegar pelas métricas do TikTok.

Melhores recursos do Exolyt

Compartilhamento de voz: Meça o impacto de sua marca no TikTok usando esse recurso para rastrear mudanças, concorrentes e esforços de marketing. Obtenha insights sobre conteúdo gerado pelo usuário e análises de hashtag

Meça o impacto de sua marca no TikTok usando esse recurso para rastrear mudanças, concorrentes e esforços de marketing. Obtenha insights sobre conteúdo gerado pelo usuário e análises de hashtag Tendências dinâmicas: Antecipe as mudanças no mercado e as influências culturais para garantir a relevância e aprimorar sua estratégia de conteúdo com insights em tempo real. Explore as tendências diárias específicas do setor, as preferências do público e exporte relatórios de tendências para análise e compartilhamento

Limitações do Exolyt

O preço pode ser caro para pequenas empresas

Preços da Exolyt

Essenciais: $272 por mês

$272 por mês Avançado: $654 por mês

Avaliações e opiniões sobre o Exolyt

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

7. Popsters

via Popsters

O Popsters é uma ferramenta robusta de análise de conteúdo de mídia social criada para permitir que você analise, compare e meça a eficácia das postagens em várias plataformas de mídia social, incluindo o TikTok.

Analise qualquer página pública em 11 redes sociais - mesmo sem acesso de administrador - para obter um conhecimento aprofundado sobre as atividades sociais e o desempenho do conteúdo, a fim de criar conteúdo, postagens e anúncios .

Melhores recursos do Popsters

Monitoramento de desempenho: Monitore o desempenho de suas contas de mídia social examinando os dados totais e a eficiência média das postagens. Avalie as postagens publicadas em horários diferentes com várias hashtags e verifique as estatísticas de atividade da página

Monitore o desempenho de suas contas de mídia social examinando os dados totais e a eficiência média das postagens. Avalie as postagens publicadas em horários diferentes com várias hashtags e verifique as estatísticas de atividade da página Exportação de dados: Exporte os dados do Popsters para vários formatos de arquivo, incluindo XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV ou PPTX, e edite-os para obter relatórios e análises perfeitos

Limitações do Popsters

O Popsters pode ter análises integradas limitadas para o TikTok

Certos recursos, especialmente a análise do TikTok, podem exigir extensões adicionais do navegador, o que adiciona uma camada extra de dependência

Preços do Popsters

Teste gratuito: Disponível

Disponível Mês: $9,99

$9,99 Trimestre: $26,99

$26,99 Especial: $49.99

$49.99 Planos corporativos: Preços personalizados

Popsters avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

8. Enviável

via Sendible

A Sendible é uma plataforma para gerenciar com eficiência a mídia social em grande escala. Essa solução completa facilita o crescimento do público, a atração de clientes e o alcance das metas de mídia social.

Você pode usar os insights sociais detalhados da Sendible para entender melhor o seu público, aumentar o engajamento e criar postagens atraentes nos melhores momentos para postar.

Melhores recursos do Sendible

Relatórios automatizados: Simplifique a geração de relatórios para os clientes enviando automaticamente os principais insights. Programe relatórios diários, semanais ou mensais para as partes interessadas e os membros da equipe

Simplifique a geração de relatórios para os clientes enviando automaticamente os principais insights. Programe relatórios diários, semanais ou mensais para as partes interessadas e os membros da equipe Relatórios de tráfego do site com o Google Analytics: Acompanhe o impacto do conteúdo de mídia social nas visitas ao site e descubra quais canais sociais geram mais tráfego para ajustar sua estratégia

Limitações do Sendible

A edição de posts agendados pode ser um desafio com aplicativos móveis

Embora o agendamento possa falhar às vezes, você será notificado quando uma postagem não for concluída

Preços do Sendible

Creator: US$ 29 por mês (1 usuário)

US$ 29 por mês (1 usuário) Traction: US$ 89 por mês (4 usuários)

US$ 89 por mês (4 usuários) White label: US$ 180 por mês (10 usuários)

US$ 180 por mês (10 usuários) White label+: $750 por mês (100 usuários)

Avaliações e opiniões sobre o Sendible

G2: 4,5/5 (860+ avaliações)

4,5/5 (860+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 125 avaliações)

9. YouScan

via YouScan

O YouScan é uma plataforma avançada de escuta de mídia social com tecnologia de IA que se destaca no reconhecimento de imagens.

Os insights visuais do YouScan identificam com precisão logotipos, objetos, cenas, atividades e informações demográficas nas imagens. Essa análise detalhada de imagens ajuda você a acessar insights valiosos sobre o consumidor, medições de visibilidade da marca e análise da concorrência.

Melhores recursos do YouScan

Copiloto de insights: Use o assistente de escuta de mídia social desenvolvido pelo ChatGPT para extrair insights qualitativos de milhões de conversas on-line. Receba respostas instantâneas, resuma longas conversas e aprimore sua escuta social

Use o assistente de escuta de mídia social desenvolvido pelo ChatGPT para extrair insights qualitativos de milhões de conversas on-line. Receba respostas instantâneas, resuma longas conversas e aprimore sua escuta social Insights sobre o público: Obtenha insights sobre os dados demográficos e os interesses do seu público para criar umabordagem estratégica de marketing. Identificar influenciadores com os quais colaborar para campanhas de marketing de influenciadores

Limitações do YouScan

Trabalhar com links em relatórios pode ser inconveniente

A coleta de dados históricos com muitas menções é demorada

Preços do YouScan

Plano inicial 3: $299 por mês (cobrado anualmente)

$299 por mês (cobrado anualmente) Planos ilimitados: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do YouScan

G2: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

4,8/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 60 avaliações)

10. TrendTok

via TrendTok

O TrendTok é uma ferramenta gratuita de análise do TikTok que ajuda você a prever tendências e sons antes que eles se tornem virais.

O TrendTok usa IA para encontrar tendências virais nas proximidades e fornecer sugestões personalizadas que correspondam às suas preferências. Com acesso a análises detalhadas sobre tendências novas, em ascensão e em declínio, você pode impulsionar sua crescimento de sua conta criando vídeos virais.

Melhores recursos do TrendTok

Detecção de tendências personalizada: Descubra, analise e preveja tendências e sons personalizados para seu nicho, local ou criadores favoritos

Descubra, analise e preveja tendências e sons personalizados para seu nicho, local ou criadores favoritos Análise detalhada: Obtenha insights abrangentes sobre tendências emergentes, em crescimento e em declínio

Limitações do TrendTok

Informações limitadas sobre recursos específicos

Atualmente disponível somente no IOS

Preços do TrendTok

Grátis

Plano Básico: $99 por mês

$99 por mês Plano Pro: $199 por mês

$199 por mês Plano Accelerate: $349 por mês

Avaliações e opiniões sobre o TrendTok

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Outras ferramentas de gerenciamento de mídia social

Enquanto as ferramentas de análise do TikTok analisam métricas e tendências de mídia social, soluções de gerenciamento de projetos como Clique emUp oferece um conjunto abrangente de recursos com tecnologia de IA para aprimorar suas mídias sociais e gerenciamento de projetos de marketing .

Gerencie as métricas de mídia social com os painéis do ClickUp

ClickUp

O ClickUp é a ferramenta ideal para gerenciamento de projetos de mídia social . É uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um projetada para simplificar sua vida no crescente mundo da mídia social e do marketing.

Organize, colabore e turbine suas campanhas com facilidade. Mas o ClickUp não se destina apenas ao gerenciamento de ferramentas de mídia social. Faça muito mais com esse aplicativo versátil - desde o planejamento do seu dia até o acompanhamento do progresso da sua equipe - o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Vamos examinar alguns dos melhores recursos do ClickUp que o ajudam a aumentar a produtividade e a tornar suas campanhas de mídia social bem-sucedidas.

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de projetos de marketing: Aproveite O software de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp para um espaço de trabalho flexível para fazer brainstorming, planejar e executar programas e estratégias de marketing para todas as suas campanhas e programas do TikTok. Use O modelo da equipe de marketing do ClickUp para alinhar metas, delinear cronogramas de campanha, gerenciar recursos e obter visibilidade do seu roteiro de marketing

Organize todos os membros da sua equipe de marketing por meio de fluxos de trabalho colaborativos e compartilhamento de documentos

Alimentado por IA ferramenta de marketing Acelere suas campanhas e a criação de conteúdo com Cérebro ClickUp . Ele gera ideias, resumos de conteúdo, blogs, legendas e e-mails com um toque de criatividade e experiência. Sua interface fácil de usar torna o gerenciamento de projetos intuitivo e acessível, agiliza seu fluxo de trabalho criativo, aprimora a colaboração e aumenta a produtividade.

Usando o ClickUp AI para gerar ideias de campanha com o público-alvo e as metas da campanha em mente

Gerenciamento de conteúdo: Simplifique seu processo de criação de conteúdo com o Modelos de calendário de conteúdo do ClickUp que facilitam o planejamento sem esforço, a visibilidade da equipe e a medição de metas. Organize, formate, atualize e publique seu conteúdo com o suporte de status, campos e exibições personalizados

Use o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp para visualizar calendários personalizados em vários canais

Colaboração com a equipe: Acelere seu trabalho atribuindo tarefas aos membros da equipe usando o Tarefas do ClickUp . Beneficie-se de vários responsáveis e tópicos de comentários para cada tarefa, garantindo uma conclusão eficiente. Use atualizações de status personalizáveis como "To-Do", "In Progress" e "Completed" para gerenciar o fluxo de trabalho com eficiência

Acompanhe o progresso: Supervisione as campanhas e obtenha informações sobre o progresso de cada tarefa. Rastrear projeto com a ferramenta Modelo de rastreador de projeto ClickUp . Ele ajuda você e sua equipe a permanecer no caminho certo e a identificar possíveis obstáculos antes que se tornem problemáticos

Crie recorrências selecionando datas em um calendário ou simplesmente digitando um dia, data ou hora por meio do Recurring Tasks do ClickUp

Marketing digital: Lance campanhas multicanais e eventos globais com a plataforma de fácil utilização do ClickUp, alimentada por IA, uma ferramenta poderosa para marketing digital . Ferramentas como Documentos do ClickUp e Quadros brancos ClickUp garanta que todos os colegas de equipe estejam alinhados, desde o brainstorming até o lançamento do produto. Com o Click Views e o ClickUp Dashboards, visualize o progresso da sua equipe para se concentrar em atingir as metas da sua marca.

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: US$ 5 por membro em qualquer plano pago

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Maximize o poder da análise com as ferramentas de análise do TikTok

Você vai querer usar ferramentas de análise para avaliar o desempenho do seu conteúdo do TikTok. Essas ferramentas fornecem insights sobre quem está assistindo aos seus vídeos, o grau de envolvimento deles e o desempenho do seu conteúdo.

As 10 melhores ferramentas de análise do TikTok discutidas neste blog abrem as portas para um mundo de decisões orientadas por dados, fornecendo insights cruciais para otimizar sua estratégia do TikTok.

Entre elas, o ClickUp se destaca como uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos e uma poderosa ferramenta de gerenciamento de mídia social. Sua variedade de recursos, incluindo espaço de trabalho personalizável, colaboração perfeita e rastreamento eficiente de projetos, faz dela uma ferramenta completa para elevar sua presença no TikTok.

Aproveite o ClickUp gratuitamente e impulsione um negócio bem-sucedido no TikTok.