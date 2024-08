10 ferramentas de gerenciamento de anúncios para profissionais de marketing e anunciantes em 2024

Qualquer empresa bem-sucedida sabe da importância de colocar seu produto ou serviço na frente de clientes em potencial. No entanto, se você estiver trabalhando com uma variedade de canais digitais campanhas de marketing e plataformas de gerenciamento, tudo isso pode consumir muito tempo.

É aí que uma excelente ferramenta de gerenciamento de anúncios pode fazer toda a diferença. 🙌

Aqui, exploraremos o software de gerenciamento de anúncios e o ajudaremos a entender o que procurar ao escolher uma plataforma de gerenciamento de anúncios. Em seguida, compartilharemos as melhores ferramentas para monitorar e gerenciar seus projetos ou campanhas de anúncios para economizar tempo e dinheiro.

O que é uma ferramenta de gerenciamento de anúncios?

Uma ferramenta de gerenciamento de anúncios é uma plataforma que usa ferramentas de automação para gerenciar e otimizar o fluxo de trabalho de sua campanha publicitária.

Uma ferramenta de anúncios pode ajudá-lo com a criação de anúncios, a segmentação de anúncios e o posicionamento de anúncios em vários canais. Ela também pode monitorar o sucesso de suas campanhas publicitárias, informar decisões de otimização e ajudá-lo a gerenciar seu orçamento. 💵 Gerenciamento de projetos de mídia social e software de marketing de conteúdo pode ajudá-lo a planejar e criar conteúdo que envolva seu público e se alinhe ao seu objetivos de comunicação .

No entanto, nenhuma dessas opções o manterá no topo de sua publicidade paga, como sua campanha do Google Ads, por exemplo. É por isso que você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de anúncios como parte de seu kit de ferramentas de gerenciamento de campanhas . 🛠️

O que você deve procurar em uma ferramenta de gerenciamento de anúncios?

As ferramentas de gerenciamento de anúncios oferecem uma variedade de funcionalidades. Dependendo das necessidades de sua empresa, estes são alguns elementos comuns a serem procurados:

Uma plataforma central para que você possa gerenciar campanhas em diferentes canais em um só lugar

Ferramentas de redação com IA para ajudá-lo a criar seus anúncios a partir de algumas palavras-chave

Opções de teste A/B para otimizar seus anúncios e reduzir os custos de PPC (pay-per-click)

Integração com seusoftware de CRM de marketing para que você possa identificar tendências e direcionar melhor suas campanhas

Fluxos de trabalho que automatizam tarefas repetitivas e reduzem*ineficiências do processo*poupando seu tempo e atenção onde eles são realmente necessários

Ferramentas que simplificamo gerenciamento de projetos de marketing tarefas, como planejamento de projetos e monitoramento de gastos com anúncios, em suas várias contas de anúncios

Software de rastreamento em tempo real que monitora o desempenho do anúncio e fornece feedback útil

Personalizávelferramentas de relatórios com métricas úteis, como atribuição de conversão e retorno sobre o investimento (ROI), para ajudá-lo a tomar boas decisões de otimização

Uma interface fácil de usar para que você possa começar a trabalhar rapidamente

As 10 melhores ferramentas para gerenciar anúncios em 2024

Para ajudá-lo a decidir sobre a melhor ferramenta de gerenciamento de anúncios, comece fazendo uma lista das funcionalidades de que você precisa. Em seguida, compare-a com esta lista das melhores ferramentas de marketing e gerenciamento de anúncios disponíveis no momento.

1.

ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e produtividade. É ideal para gerenciamento de projetos de marketing para que você possa criar, atribuir e monitorar tarefas de marketing, tudo em um único lugar.

Inicie o processo de planejamento da campanha fazendo um brainstorming com os membros da sua equipe sobre um Quadro branco do ClickUp ou Documento ClickUp . Em seguida, use ClickApps para criar automaticamente tarefas diretamente do seu planejamento de conteúdo, mantendo essas tarefas conectadas aos seus documentos de estratégia, calendários de conteúdo e roteiro de marketing. 🛤️

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Quer economizar ainda mais tempo? IA do ClickUp faz anotações durante sua reunião e facilita a geração de ideias para campanhas. Ele também ajuda a gerar conteúdo para blogs, e-mails e páginas de destino que os mecanismos de pesquisa adoram, além de ser atraente texto do anúncio em vários formatos para diferentes públicos-alvo.

Monitore o desempenho de sua campanha e todas as tarefas relacionadas com Painéis do ClickUp . Eles fornecem todos os dados e métricas personalizados de que você precisa para otimizar seu marketing e gerenciar seu orçamento. 🎯

Melhores recursos do ClickUp

Economize tempo com modelos práticos como oModelo de plano de campanha e uma matriz deModelos de calendário de conteúdo* Personalize seus fluxos de trabalho de acordo com sua equipe e sua empresa

Use acionadores, ações e condições para automatizar tarefas repetitivas e liberar sua equipe para tarefas mais importantes

Use gráficos, tabelas e relatórios para monitoraralocação de recursos e a análise de desempenho em tempo real

Integração com mais de 1.000 ferramentas, incluindoHubSpot, Salesforce,Microsoft Office 365, Google Workspace,*Asana*e Slack

Use o ClickUp no Windows, Mac ou Linux, além de iOS ou Android

Limitações do ClickUp

Com tantos recursos, pode levar algum tempo para que os novos usuários aprendam todos eles

A IA só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. AdRoll

via AdRoll Essa ferramenta foi projetada para todos, desde um gerente de anúncios do Facebook com orçamentos limitados até profissionais de marketing e grandes empresas de comércio eletrônico.

Use os amplos recursos de segmentação para criar um público personalizado. Configure campanhas de publicidade e retargeting em várias plataformas, como Pinterest, Instagram, Facebook e TikTok, e gerencie todas elas em uma única plataforma. Obtenha métricas de impressões, cliques e conversões usando o rastreamento de desempenho de anúncios e a funcionalidade de análise. Em seguida, use esses dados para otimizar sua campanha.

Melhores recursos do AdRoll

Lance seus anúncios e, em seguida, pause-os para otimizar e editar o conteúdo e o público-alvo para atingir melhor seu mercado-alvo

Use a IA para criar anúncios dinâmicos e personalizados, incluindo recomendações de produtos direcionados ao seu público

Aproveite os créditos de anúncios mensais no pacote Marketing & Ads Plus, além de e-mails ilimitados para sua estratégia de marketing por e-mail

Limitações do AdRoll

O pacote de anúncios pré-pagos só dá acesso a anúncios nativos e de display, além de segmentação e relatórios - não a mídia social

Alguns usuários acham que a funcionalidade de relatórios poderia ser mais flexível

Preços da AdRoll

Anúncios: Pague conforme o uso

Pague conforme o uso Marketing e anúncios Plus: A partir de US$ 36/mês, dependendo do número de visitantes mensais únicos de seu site

A partir de US$ 36/mês, dependendo do número de visitantes mensais únicos de seu site Pacote avançado: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre a AdRoll

G2: 4,0/5 (mais de 550 avaliações)

4,0/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 70 avaliações)

3. WASK

via WASK WASK é uma ferramenta de gerenciamento de anúncios que ajuda você a manter o controle de suas contas de publicidade em uma única plataforma, mesmo que você não tenha muito conhecimento técnico. Atualmente, ela integra suas contas do Google e do Facebook com o X, o LinkedIn e o TikTok em breve.

A IA analisa o comportamento de visitantes e clientes em seu site e, em seguida, usa isso para identificar automaticamente seu público-alvo de maior conversão. Ela também usa algoritmos inteligentes para calcular suas métricas de publicidade e fazer recomendações inteligentes para otimizar suas campanhas. ️

melhores recursos do #### WASK

Use a funcionalidade de IA para criar um texto de campanha de anúncios de alta conversão

Analise o volume de pesquisa de suas palavras-chave importantes para que você possa usar seu orçamento de anúncios com mais eficiência

Crie e personalize relatórios rapidamente usando a ferramenta de arrastar e soltar

Escolha pagamentos mensais, trimestrais ou anuais com descontos crescentes para pagamentos de longo prazo

Limitações do WASK

Alguns usuários gostariam de ver gráficos de desempenho de anúncios mais detalhados e personalizáveis no painel do usuário

O plano Basic não inclui a funcionalidade de otimização

Preços da WASK

Básico: US$ 19/mês

US$ 19/mês Premium: $49/mês

$49/mês Profissional: $89/mês

WASK ratings and reviews

G2: 4,5/5 (8 avaliações)

4,5/5 (8 avaliações) Capterra: 4,5/5 (11 avaliações)

4. Influ2

via Influ2 Essa ferramenta de gerenciamento de anúncios foi projetada para empresas B2B. Ela permite que você segmente tomadores de decisão específicos em seu grupo de compras e avalie como eles interagem com seu anúncio.

Garanta que as equipes de vendas e de marketing trabalhem perfeitamente juntas, alinhando o conteúdo e aproveitando os sinais de marketing. Use os dados de engajamento para educar os clientes em potencial, criar confiança e programar perfeitamente seu alcance de vendas. Em seguida, acompanhe a influência que seus anúncios têm sobre a movimentação de clientes potenciais em seu pipeline.

Melhores recursos do Influ2

Economize dinheiro selecionando seus anúncios e segmentando apenas as pessoas com probabilidade de conversão

Coloque anúncios gráficos ou anúncios de mídia social em todos os principais canais, incluindo Google, Facebook, Instagram, LinkedIn e Amazon

Proteja os dados de seus clientes com a certificação SOC2 Tipo II

Implante e integre rapidamente o sistema Influ2 com a interface de fácil utilização

Limitações do Influ2

Não é possível ver facilmente quais plataformas estão gerando engajamentos

Alguns usuários gostariam de ver modelos que economizassem tempo ao criar um público

Preços da Influ2

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Influ2

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,9/5 (7 avaliações)

5. trendHERO

via trendHERO A TrendHERO é uma ferramenta de marketing digital que conecta empresas a influenciadores. É um tipo diferente de ferramenta de gerenciamento de anúncios, mas é igualmente importante na atual cultura de mídia social orientada por influenciadores.

Use o TrendHERO para identificar os influenciadores certos para trabalhar com sua empresa usando filtros como local, idioma, categoria e tamanho. Por exemplo, você pode obter informações sobre a análise, a contagem de seguidores e as menções de um influenciador. Conecte-se com eles para discutir o que você está procurando e receba propostas de negócios antes de finalizar seu acordo. 🤝

trendHERO melhores recursos

Escolha em um banco de dados de mais de 100 milhões de influenciadores, desde o maior até o menor nível de influência

Verifique se o público de um influenciador está alinhado com seu mercado-alvo usando análises como dados demográficos e interesses do público

Enviar e-mails automatizados e personalizados para vários influenciadores de uma só vez

Acompanhe a frequência com que você e seus concorrentes são mencionados em contas de influenciadores

limitações do trendHERO

Os filtros são bastante limitados, portanto, você provavelmente precisará passar algum tempo ajustando manualmente suas escolhas

Alguns usuários acham que a funcionalidade de relatório não é tão rápida ou fácil de usar quanto poderia ser

preços do trendHERO

Gratuito: Gratuito

Gratuito Lite: $15,99/mês

$15,99/mês Pro: $39,99/mês

$39,99/mês Advanced: $119,99/mês

trendHERO avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação ainda

6. 6sense

via 6sense Voltado para empresas B2B, esse software de gerenciamento de anúncios alinha seus esforços de vendas e marketing usando dados de intenção e previsões precisas. Seu objetivo é melhorar a qualidade do pipeline, aumentar as taxas de conversação, fazer vendas mais rápidas e garantir um crescimento estável da receita. 💰

A IA 6sense avalia o comportamento dos clientes potenciais e informa onde os clientes potenciais estão na jornada de compra. Ela ajuda você a criar engajamento em todos os níveis da conta com conteúdo altamente relevante e personalizado, além de campanhas de anúncios para esse estágio. Quando os clientes potenciais estiverem prontos para comprar, você poderá segmentá-los com anúncios gráficos apropriados, criados para converter.

Melhores recursos do 6sense

Alcance seu público-alvo com mensagens exclusivas e em vários canais em escala

Obtenha sinais de compra anônimos do seu próprio site e de sites de terceiros para identificar clientes potenciais que estão pesquisando um produto ou serviço que você oferece

Segmente os dados da conta para obter insights sobre como as campanhas estão funcionando para uma conta específica

Integrar-se a outras plataformas de marketing e vendas em sua pilha de tecnologia, como a HubSpot,SalesforcesalesLoft, Outreach e muito mais

Limitações do 6sense

Como várias equipes precisam usar a ferramenta, talvez seja necessário um defensor do produto para reunir todas elas

Alguns aspectos da plataforma não são tão fáceis de usar quanto poderiam ser

Preços do 6sense

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do 6sense

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (16 avaliações)

7. RollWorks

via RollWorks A RollWorks é outra plataforma de marketing e vendas baseada em contas para empresas B2B. Essa ferramenta de gerenciamento de anúncios visa a aumentar e acelerar seu pipeline de vendas por meio do envolvimento com clientes altamente qualificados.

Configure seu perfil de cliente ideal e use-o para identificar as contas-alvo mais adequadas para sua empresa. Execute campanhas em vários canais, incluindo anúncios em mídia social e display e e-mails acionados, para envolver essas contas em diferentes níveis do funil, levando-as à conversão.

Melhores recursos do RollWorks

Personalize seus anúncios para melhor atingir públicos específicos 👪

Automatize tarefas repetitivas de marketing, como envio de e-mails e acompanhamento

Use o retargeting para se reconectar com clientes potenciais que demonstraram interesse anterior em seus produtos e serviços

Acompanhe a eficácia de suas campanhas nos níveis da conta e do contato específico

Limitações do RollWorks

O pacote Standard não permite a personalização do conteúdo de marketing para contas ou contatos

Os usuários que não são totalmente versados em marketing baseado em contas podem demorar um pouco para se familiarizar com o sistema

Preços do RollWorks

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do RollWorks

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 25 avaliações)

8. Celtra

via Celtra A Celtra ajuda você a automatizar a criação de conteúdo digital em escala e em vários idiomas. É um tipo diferente de ferramenta de gerenciamento de anúncios que permite criar anúncios dinâmicos e personalizados que melhoram o desempenho e a conversão.

Os modelos do Ad Builder ajudam você a criar facilmente anúncios exclusivos para sua marca com animação, vídeos e funcionalidade de comércio eletrônico. Conecte seu catálogo de produtos e extraia os dados relevantes do produto para personalizar seu anúncio. Você pode testar seus anúncios, ajustá-los e testá-los novamente antes de colocar a nova versão no ar. As métricas de relatório em tempo real informam exatamente o desempenho do seu anúncio para que você possa continuar a iterar para obter sucesso.

Melhores recursos da Celtra

Crie seu modelo de anúncio em camadas usando a interface de design intuitiva para aplicar cores, fontes, marcas e informações sobre o produto, sem necessidade de conhecimento de programação

Use elementos visuais e de urgência para atrair a atenção e promover a conversão

Crie diversas variações do seu anúncio para diferentes aplicativos de conteúdo e promoções

Simplifique a colaboração com a sua equipe usando o software baseado em nuvem

Limitações da Celtra

A visualização que você vê na tela nem sempre corresponde exatamente à versão que vai ao ar

Por ser baseado na nuvem, você precisa estar on-line para trabalhar na plataforma

Preços da Celtra

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Celtra

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 290 avaliações)

9. Gerenciamento de anúncios da HubSpot

via HubSpot O gerenciamento de anúncios da HubSpot faz parte da plataforma Marketing Hub da marca. Como o HubSpot é um CRM, é fácil gerar públicos a partir do seu banco de dados e, por sua vez, ver quais anúncios estão convertendo visitantes em clientes. 👀

Crie anúncios relevantes e direcionados para várias plataformas, incluindo Google, Facebook, Instagram e LinkedIn. Monitore o desempenho e otimize seus anúncios para aumentar as conversões e impulsionar o ROI, tudo em uma única plataforma.

Melhores recursos do HubSpot Ad Management

Segmente seu público para fornecer anúncios personalizados com base em dados reais

Obtenha insights sobre os leads específicos e o ROI que cada anúncio gera para maximizar os gastos

Veja relatórios em cada estágio do processo de publicidade para identificar o que está funcionando e o que não está

Fácil de usar, independentemente de seu conhecimento técnico - não são necessários processos complexos de TI

Limitações do HubSpot Ad Management

Não é possível optar apenas pelo gerenciamento de anúncios - é preciso comprar o pacote de marketing completo

Os preços da HubSpot são altos para pequenas empresas

Preços do gerenciamento de anúncios da HubSpot

Profissional: $800/mês

$800/mês Enterprise:$3,600/month

Avaliações e resenhas do HubSpot Ad Management

G2: 4,4/5 (mais de 10.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 5.700 avaliações)

10. Smartly.io

via Smartly.io O Smartly.io é uma ferramenta de gerenciamento de anúncios que permite lançar e gerenciar várias campanhas em diferentes canais de mídia social de uma só vez. Alimentada por IA e usando fluxos de trabalho automatizados, ela reduz o trabalho manual, economizando tempo e dinheiro. 💪

Use a automação para criar anúncios dinâmicos para seu público-alvo, incluindo imagens e vídeos. Faça o ajuste fino com esses insights orientados por dados que se aprofundam até o nível dos elementos criativos. Após o lançamento, os anúncios são rotacionados automaticamente para evitar a fadiga e aumentar as conversões.

Melhores recursos do Smartly.io

Use algoritmos para otimizar os lances, direcionar o conteúdo do anúncio para diferentes públicos e gerenciar melhor seu orçamento

Adapte o conteúdo em vários formatos e plataformas

Meça a atribuição e o desempenho em relação a KPIs personalizados para gerar insights para iterações futuras

Veja detalhes de suas campanhas em um painel que combina dados em tempo real de todos os seus canais

Limitações do Smartly.io

Os usuários relatam que ainda há alguns bugs a serem resolvidos pela equipe de desenvolvimento

Um treinamento mais abrangente e artigos de ajuda acelerariam a curva de aprendizado

Preços do Smartly.io

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Smartly.io

G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

4,4/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,5/5 (13 avaliações)

Simplifique seu fluxo de trabalho de marketing com a melhor ferramenta de gerenciamento de anúncios

Para expandir seus negócios, você precisa de mais clientes. No entanto, gerenciar campanhas publicitárias em planilhas estáticas consome muito tempo e não é nada eficiente - razão pela qual muitas empresas recorrem a ferramentas de gerenciamento de anúncios. ✨

O software de gerenciamento de anúncios pode oferecer suporte à criação de anúncios, ao gerenciamento de lances, à segmentação e ao lançamento de seus anúncios, bem como ao monitoramento e à otimização do desempenho dos anúncios. Ele também automatiza os fluxos de trabalho sempre que possível para liberar seu tempo para outras tarefas importantes.

Há muitos concorrentes na lista das melhores ferramentas de gerenciamento de anúncios, mas o ClickUp se mantém firme contra a forte concorrência. 🥇

A funcionalidade de gerenciamento de projetos e produtividade do ClickUp dá suporte às suas campanhas de marketing durante as fases de planejamento, criação, implementação e monitoramento. Ela o ajuda a medir, gerenciar e otimizar o desempenho, simplificando o processo com automação em cada etapa. Registre-se gratuitamente para obter o ClickUp hoje mesmo e começar a fazer valer cada centavo de seu orçamento de marketing.