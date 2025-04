Já foi a uma lanchonete fast-food enquanto seguia um plano de dieta? O que acontece quando aqueles vídeos de produtos com batatas fritas crocantes e nuggets de frango dourados começam a passar?

Sua dieta está frita.

Mas não culpe a sua falta de autocontrole. Esses vídeos de produtos atraentes são projetados para atraí-lo.

🎥 Da perspectiva de um profissional de marketing: Os vídeos de marketing de produtos não são apenas um colírio para os olhos - eles são ferramentas poderosas para destacar os benefícios de um produto, criar uma conexão com os clientes e, por fim, impulsionar as vendas.

Por exemplo, a incorporação de vídeos em uma página de destino pode aumentar as conversões em até 86% .

Os vídeos de produtos podem ser usados de todas as formas criativas. Eles são ideais para criar entusiasmo em torno de um lançamento, mostrar os principais recursos em ação ou tranquilizar os possíveis compradores com experiências autênticas de clientes.

Resumo de 60 segundos

**Como criar vídeos de produtos impactantes

Capture a atenção logo no início : Com um tempo médio de atenção de apenas 8 segundos, prenda seu público rapidamente em seus vídeos de produtos

: Com um tempo médio de atenção de apenas 8 segundos, prenda seu público rapidamente em seus vídeos de produtos Mostre os recursos de forma eficaz : Use recursos visuais claros, fotos de demonstração (para vídeos de demonstração de produtos) e aplicativos da vida real para destacar o que faz seu produto se destacar

: Use recursos visuais claros, fotos de demonstração (para vídeos de demonstração de produtos) e aplicativos da vida real para destacar o que faz seu produto se destacar Narrativa incorporada : Crie narrativas que se conectem emocionalmente com os espectadores e tornem seu produto identificável

: Crie narrativas que se conectem emocionalmente com os espectadores e tornem seu produto identificável Personalizar o conteúdo : Personalize os vídeos de acordo com as preferências de seu público-alvo, como a Adidas fez com sua campanha para a Maratona de Boston

: Personalize os vídeos de acordo com as preferências de seu público-alvo, como a Adidas fez com sua campanha para a Maratona de Boston Use vídeos de depoimentos de clientes : Crie confiança ao incluir clipes de clientes satisfeitos compartilhando suas experiências

: Crie confiança ao incluir clipes de clientes satisfeitos compartilhando suas experiências Adicione uma forte chamada para ação (CTA) : Oriente os espectadores a darem o próximo passo, como visitar seu site ou fazer uma compra

: Oriente os espectadores a darem o próximo passo, como visitar seu site ou fazer uma compra Otimize para plataformas : Personalize a duração e o formato do vídeo para se adequar a plataformas como Instagram, TikTok ou YouTube

: Personalize a duração e o formato do vídeo para se adequar a plataformas como Instagram, TikTok ou YouTube Acompanhe as métricas: Monitore a contagem de visualizações, a taxa de reprodução, o envolvimento e as conversões para avaliar o sucesso do seu vídeo e ajustar as estratégias

O essencial para criar vídeos de marketing de produtos

Se você entrar no Instagram ou no YouTube hoje, o universo decidiu que você deve assistir a vídeos e curtas.

Eles estão por toda parte. E hoje, uma estratégia de marketing B2B sem vídeos de produtos é como tentar soletrar "negócios" sem o "B"

Seja um vídeo explicativo superinformativo ou um TikTok divertido da Geração Z, os vídeos de produtos se tornaram uma parte importante de muitas estratégias de marketing B2B.

Mas por onde começar? Surgem muitas perguntas, como:

Qual é o formato de vídeo ideal para seu produto e público-alvo? Ele deve ser curto e rápido ou mais explicativo e profundo?

Como garantir que o vídeo de marketing do seu produto seja preparado para mecanismos de pesquisa e plataformas de mídia social?

Como você acompanhará o desempenho do seu conteúdo de vídeo em todas as plataformas e ajustará sua abordagem?

Não se preocupe, nós o ajudamos.

Aqui estão 8 dicas para criar vídeos de marketing de produtos inesquecíveis que farão com que seu público-alvo aperte o play.

Dica 1: O contexto é rei

Não basta apenas exibir seu produto - mostre como ele se encaixa na vida de seus clientes! Um anúncio em vídeo de produto impactante deve se aprofundar nessas questões-chave:

Qual é o problema que seu produto resolve?

Como ele melhora a experiência cotidiana de seus clientes?

Ele os inspirará a fazer mais?

Esse produto traz um pouco mais de alegria?

Ao se concentrar nos recursos do seu produto, você transforma um vídeo comum em uma poderosa ferramenta de marketing de produto que realmente repercute no seu público-alvo.

Leia também Como dominar o marketing de vídeo: Estratégias, tendências e ferramentas

Dica 2: Mostre e conte

É claro que os vídeos de produtos impecáveis em um cenário pitoresco são visualmente atraentes, mas você precisa garantir que os espectadores não fiquem se perguntando o que você está vendendo.

O vídeo do seu produto deve revelar o que o faz funcionar e por que ele é especial.

Fale sobre os recursos de destaque do produto, compartilhe sua história de fundo ou, no mínimo, mostre como ele é usado.

Aqui estão alguns tipos testados e comprovados de vídeos de produtos que fazem um trabalho fantástico de "mostrar e contar":

Demo : Um vídeo de demonstração destaca o produto em ação, mostrando alguém usando-o - simples, mas eficaz!

: Um vídeo de demonstração destaca o produto em ação, mostrando alguém usando-o - simples, mas eficaz! Explicativo : Esses vídeos combinam áudio e recursos visuais para orientar os clientes sobre como o produto funciona

: Esses vídeos combinam áudio e recursos visuais para orientar os clientes sobre como o produto funciona Tutorial: Os tutoriais fornecem orientação passo a passo para os usuários e são particularmente úteis para aqueles que já possuem o produto e querem tirar o máximo proveito dele

Dica 3: Compartilhe sua história ou deixe seus clientes fazerem isso

**Você sabia?

Sobre o 72% dos clientes têm maior probabilidade de confiar em em uma marca com relação a depoimentos e avaliações em vídeo positivos

Já passamos da época do consumismo sem sentido. Use os vídeos de seus produtos para explicar a história por trás da existência de sua empresa.

Aborde as questões mais importantes, como:

Sua empresa faz parceria com iniciativas de justiça social?

Você doa uma parte dos lucros para organizações locais?

Sua mídia social é uma plataforma para educar os seguidores sobre questões sociais?

Você está tomando medidas em prol da sustentabilidade, como abandonar os plásticos de uso único ou buscar a neutralidade de carbono?

Dica profissional: Deixe que seus clientes satisfeitos sejam sua equipe de divulgação. Os depoimentos podem ser rápidos que preenchem um único quadro ou entrevistas sinceras nas quais os clientes explicam como seu produto fez a diferença na vida deles.

Dica 4: Personalização em vídeos de produtos

Todos nós entendemos a importância da personalização como uma estratégia de marketing, mas poucos entendem (e fazem) isso tão bem quanto a Adidas.

Durante a maratona anual de Boston, a Adidas não se limitou a colocar seu logotipo nos banners - ela fez um grande esforço.

Capturando imagens ao vivo de cada corredor, eles criaram e enviaram 30.000 vídeos personalizados no próprio dia da corrida. O vídeo de cada corredor apresentava os dados de sua corrida e clipes de sua corrida real.

O resultado? Uma impressionante taxa de conclusão de vídeo de 95% e um aumento de quase 12 vezes nas vendas de e-mails com esses vídeos personalizados.

A personalização realmente vai além (sem trocadilhos)

Portanto, quando você criar um vídeo de produto, pense nele como a primeira impressão do seu produto. Imagens claras e de alta qualidade são essenciais. Imagens borradas ou cores fora da marca? Essa é uma maneira rápida de ver suas vendas caírem.

Para aumentar a consistência da marca, tente incorporar elementos exclusivos da sua marca, como seu logotipo ou esquema de cores exclusivo. Você também pode ir além e usar o mesmo porta-voz, música tema ou motivo reconhecível em cada vídeo.

Lembre-se: A familiaridade gera confiança, e a confiança gera lealdade.

**Leia também Como criar uma estratégia eficaz de lançamento de produtos

Dica 4: Atendendo ao seu público-alvo

Você sabia que pode pedir sopa no McDonald's de Portugal? Ou que o McDonald's de Hong Kong tem no cardápio o Matcha Red Bean Layer Cake?

Por que o remix global? É importante se conectar com seu público-alvo, é claro.

Seja concentrando-se em um grupo demográfico específico ou adaptando-se a uma determinada região, é essencial personalizar seus vídeos de marketing de produtos para que repercutam entre seus clientes em potencial.

Afinal de contas, uma abordagem de tamanho único raramente conquista corações (ou cliques). Torne seu conteúdo o mais relevante e relacionável possível para atrair essa atenção

Dica profissional: Crie várias versões de seus vídeos para testar o que envolve os espectadores de forma mais eficaz, mantendo-os em torno de 90 segundos. Tenha como objetivo 30 a 60 segundos para as páginas de destino para manter o interesse sem sobrecarregar o público.

Dica 5: adicione personalidade aos seus vídeos de produtos

Em 2012, o fundador do Dollar Shave Club, Michael Dubin, criou um vídeo agora lendário que revolucionou completamente a forma como o marketing de produtos poderia ser abordado.

Ele se posicionou como o CEO direto e peculiar que fala francamente sobre um produto tipicamente chato: lâminas de barbear. Em vez de um discurso corporativo polido, ele fez um monólogo cômico caminhando por um armazém, fazendo piadas sobre os preços das lâminas de barbear e a experiência de compra tradicional.

O vídeo não foi uma produção de alto orçamento. Parecia algo que uma pessoa real criaria, o que o tornou instantaneamente identificável.

Ao injetar humor e autenticidade, o Dollar Shave Club:

Comunicou informações complexas (modelo de assinatura, preço) por meio do entretenimento

Reduziu o ruído da publicidade

Fez com que os consumidores sentissem que estavam ouvindo de um amigo, não de uma empresa

Quando as marcas acrescentam uma personalidade genuína, elas criam conexões emocionais. Nesse caso, os consumidores não viram apenas um anúncio de lâminas de barbear - eles viram um ser humano identificável que parecia entender suas frustrações com a compra tradicional de lâminas de barbear.

O resultado final? Não hesite em mostrar a identidade exclusiva de sua marca.

**Leia também 7 modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado que você deve ter em mãos

Dica 6: Incluir uma chamada para ação

Enquanto estiver se divertindo com a criação do vídeo de produto perfeito, não se esqueça do toque final crucial.

Depois que sua obra-prima for concluída, facilite para os clientes em potencial a ação de acordo com o interesse deles.

Como? Adicione uma chamada para ação (CTA) clara ou uma próxima etapa para que eles sigam.

Dica 7: Criando conexões humanas

É muito tentador falar com seu público em um vídeo de produto, mas lembre-se de que é mais impactante falar com ele. Como o objetivo é iniciar uma conversa com um cliente em potencial, procure alcançar a pessoa que está do outro lado da tela.

📌 Exemplo: Imagine que você está fazendo um vídeo para uma pequena empresa de café. Em vez de mostrar apenas grãos de café e latte art sofisticado, apresente aos espectadores a Sarah, a simpática barista que seleciona cada mistura a dedo, ou apresente Mark, um cliente fiel que começa as manhãs com seu café para aguentar o trajeto até o trabalho. Faça com que Sarah fale sobre sua paixão por encontrar sabores exclusivos e deixe Mark compartilhar uma história rápida sobre como descobriu seu café em uma manhã difícil de segunda-feira.

Dica 8: Use o ClickUp para gerenciamento de projetos e colaboração

O gerenciamento eficaz da produção de vídeo não é brincadeira - é essencial para manter tudo (e todos) funcionando sem problemas. Veja por quê:

Ele promove a colaboração entre os principais participantes, como diretores, cinegrafistas, editores e engenheiros de som, garantindo que todos estejam na mesma página (e na mesma cena)

Ajuda a gerenciar os recursos com sabedoria e a evitar os temidos estouros de orçamento

Os possíveis problemas são detectados com antecedência - sem mau funcionamento do equipamento, clima imprevisível ou cancelamentos de última hora

Fornece resultados que excedem as expectativas do cliente, criando clientes satisfeitos

Para manter tudo isso organizado, uma ferramenta sólida de gerenciamento de produção de vídeo como ClickUp pode fazer toda a diferença.

Com o ClickUp, você pode dividir seu projeto de vídeo em tarefas gerenciáveis, atribuí-las aos membros da equipe e definir prazos realistas para que todos saibam suas funções e os prazos sejam claros.

Por exemplo, Visualização de lista do ClickUp ajuda a acompanhar todas as tarefas do projeto em um relance, enquanto o Board View mostra visualmente cada estágio da produção.

Organize e acompanhe seus projetos de vídeo de produto de forma eficiente com a Visualização de lista do ClickUp Visualizações personalizadas do ClickUp permitem que você se concentre em necessidades específicas, como tarefas que exigem determinados equipamentos ou membros da equipe. As dependências e prioridades das tarefas ajudam a otimizar a alocação de recursos, definindo quais tarefas dependem umas das outras.

Otimize a alocação de recursos para seus projetos de vídeo de produto com o Workload View do ClickUp

Enquanto isso, Rastreamento de tempo do ClickUp registra exatamente quanto tempo as tarefas levam, o que otimiza o gerenciamento de tempo e recursos.

Visualize e gerencie seu fluxo de trabalho de produção de vídeo de produto com o ClickUp

Leia também: Gerenciamento de projetos para produção de vídeo

Como filmar vídeos de produtos

Se você acha que criar vídeos de produtos incríveis significa contratar uma agência de vídeo cara, fique tranquilo: há outras opções.

É claro que todos nós adoramos o visual polido de uma produção de grande orçamento, mas com algum planejamento e o equipamento certo, você pode fazer vídeos de marketing de produtos que deslumbram sem gastar muito.

Equipamento necessário para a filmagem

Para começar, você não precisa de uma DSLR de ponta. Na verdade, com a tecnologia atual dos smartphones, um iPhone ou Android com modo retrato pode capturar belas fotos de produtos. Mas se você quiser ir além, aqui estão alguns itens essenciais:

Um tripé para fotos estáveis

Iluminação básica de estúdio (ou até mesmo um bom anel de luz para configurações rápidas)

Um microfone para um áudio nítido, especialmente se estiver gravando diálogos ou narrações

Dica profissional: Um plano de fundo simples e limpo, como uma configuração branca ou plana, é perfeito para focar em seu produto.

Etapas para gravar vídeos de produtos de alta qualidade

Passo nº 1: Inspire-se

Veja os vídeos de produtos que você adora e observe o que faz com que eles se destaquem. Isso ajuda a definir o tom e o estilo que você está buscando.

Etapa nº 2: Defina sua estratégia de vídeo

Considere quem assistirá ao seu vídeo. Você está criando um anúncio curto e rápido para a mídia social ou uma demonstração mais detalhada para o seu site? Adapte seu vídeo para falar com seu público e se encaixar no estágio certo da jornada dele - conscientização, consideração ou decisão.

Etapa nº 3: Esboce seu vídeo

Esboce a história que deseja contar e os detalhes de cada tomada. Decida se você precisará de atores, filmagens de b-roll ou apenas closes do produto. Visualize cada cena para garantir que seu vídeo flua sem problemas.

Passo #4: Criar uma lista de tomadas

Essa lista passo a passo inclui cada cena, com detalhes sobre tempo, ângulos de câmera e requisitos especiais. Ela o mantém organizado e ajuda a garantir que você obtenha todas as tomadas necessárias.

Etapa #5: Agende a filmagem

Estabeleça um cronograma claro para o dia. Priorize as fotos obrigatórias e deixe algum tempo de reserva para refazer ou fazer ajustes de última hora.

Etapa #6: Prepare-se para o grande dia

Reúna e verifique novamente todo o seu equipamento, desde luzes e câmeras até baterias extras. Faça uma lista de verificação e embale tudo na noite anterior para evitar estresse de última hora.

Passo #7: Comece a fotografar

Capture cada cena de acordo com sua lista de fotos e não tenha medo de ser criativo! Experimente diferentes ângulos ou configurações de iluminação para ver o que faz seu produto se destacar.

Etapa #8: Edição mágica

Comece a editar quando a filmagem estiver pronta. Organize seus clipes para contar uma história coesa, adicione música de fundo, ajuste as cores e adicione alguns efeitos sonoros para dar um toque especial. Softwares de edição como o Adobe Premiere Pro ou opções ainda mais simples como o iMovie podem fazer maravilhas.

Etapa #9: Revisão final e polimento

Assista ao vídeo de ponta a ponta para garantir que ele flua e permaneça envolvente. Reduza as partes que se arrastam e garanta que o corte final esteja nítido, empolgante e pronto para prender a atenção dos espectadores.

Etapa #10: Adicione uma chamada para ação

Encerre o vídeo com uma frase de chamariz clara, como "Shop Now" (Compre agora) ou "Learn More" (Saiba mais), facilitando para os espectadores a próxima etapa.

Leia também: 10 softwares de vídeo de treinamento fáceis de usar para educar, aprimorar e requalificar

Exemplos de vídeos de produtos eficazes

Aqui estão seis exemplos de marcas que acertaram em cheio com seus vídeos de produtos.

💄 Série Get Ready with Me da Glossier

O lema da Glossier, "Fazemos produtos inspirados na vida real", transparece em seus vídeos.

Geralmente denominados vídeos "Get Ready with Me" (ou GRWM), eles apresentam mulheres acordando e conduzindo os espectadores por suas rotinas matinais usando os produtos Glossier.

É como um bate-papo casual com um amigo, mostrando como a Glossier se encaixa perfeitamente na vida real.

🛀🏻 Promoção de Halloween da Lush

A Lush mantém as coisas frescas com um vídeo com tema de Halloween que apresenta cada bomba de banho exclusiva e assustadora em sua coleção sazonal.

Os espectadores recebem uma demonstração completa de como usar cada produto, o que há dentro dele e até mesmo um toque da fragrância. Com cada design bonito e festivo, você pode praticamente sentir as vibrações do Dia das Bruxas - e com itens por tempo limitado, há aquela pitada perfeita de urgência.

**Leia também Estratégias eficazes de promoção: Impulsione as vendas e aumente o conhecimento da marca

Comercial de trilha da Lululemon

Os vídeos da Lululemon são uma chamada para viver um estilo de vida ativo.

Esses clipes apresentam pessoas reais em movimento e são apoiados por narração e legendas, tornando-os visualmente envolventes e relacionáveis. A abordagem da Lululemon se conecta com qualquer pessoa que goste de se manter ativa e destaca como seus produtos são confiáveis para qualquer aventura.

🪑 Série de turnês domésticas da IKEA

Os vídeos de tour pela casa da IKEA são um salva-vidas quando o espaço ou o estilo são difíceis de encontrar em suas aspirações de design de interiores.

Esses vídeos abordam os desafios comuns de mobília doméstica, apresentando ideias de design e soluções práticas.

Os espectadores serão inspirados por dicas sobre como criar um espaço elegante e funcional e poderão ver quais as peças da IKEA que melhor se adequam às suas necessidades para criar a casa dos seus sonhos.

📹 Série de aventuras da GoPro

Os vídeos da GoPro são nada menos que emocionantes.

Eles capturam momentos reais de alta adrenalina com a câmera de ação HERO12, mostrando os aventureiros em ação e destacando seus impressionantes recursos.

Esses vídeos não apenas mostram o produto - eles fazem você querer mergulhar de cabeça em sua aventura, com a HERO12 na mão.

🍪 Vídeos de receitas da Oreo

A Oreo adota uma abordagem divertida e deliciosa com vídeos que mostram receitas criativas de sobremesas com seus icônicos biscoitos.

Cada vídeo divide a receita em etapas e ingredientes fáceis, tornando-a simples para os espectadores recriarem em casa. Essa abordagem criativa inspira os espectadores a pegar um pacote de Oreos e começar a cozinhar.

Como criar um vídeo de produto excepcional em minutos

Com as ferramentas que temos disponíveis hoje e alguns truques inteligentes, não são necessárias horas (ou uma equipe de produção completa) para criar um vídeo deslumbrante.

Desde métodos rápidos de criação até a mágica da automação, veja aqui como levar o vídeo do seu produto da ideia para a tela mais rápido do que nunca:

1. Visão geral dos métodos de criação rápida de vídeo 2 milhões de curtas do YouTube são vistos a cada segundo. Essa é a sua chance de colocar o vídeo do seu produto nos feeds dos seus clientes.

Aqui estão alguns métodos rápidos de criação de vídeo para você começar:

Mantenha-o curto e agradável : Procure usar de 30 a 60 segundos para maximizar o engajamento, especialmente em plataformas como Instagram e TikTok. Vídeos rápidos não apenas economizam tempo, mas também fazem com que os espectadores permaneçam até o final

: Procure usar de 30 a 60 segundos para maximizar o engajamento, especialmente em plataformas como Instagram e TikTok. Vídeos rápidos não apenas economizam tempo, mas também fazem com que os espectadores permaneçam até o final Fotografe com o que você tem : Não pense demais no equipamento se você estiver com pouco tempo. Um bom smartphone com iluminação decente é tudo de que você precisa para fazer filmagens de alta qualidade em movimento

: Não pense demais no equipamento se você estiver com pouco tempo. Um bom smartphone com iluminação decente é tudo de que você precisa para fazer filmagens de alta qualidade em movimento Experimente modelos para estruturação : UseModelos do ClickUp para vídeos promocionaistutoriais ou formatos explicativos. Os modelos aceleram a produção e mantêm as coisas organizadas, especialmente quando você tem um cronograma apertado

: UseModelos do ClickUp para vídeos promocionaistutoriais ou formatos explicativos. Os modelos aceleram a produção e mantêm as coisas organizadas, especialmente quando você tem um cronograma apertado Filmagem em lote: Grave vários clipes em uma sessão e edite-os em vídeos separados. Essa abordagem economiza tempo, mantém a consistência visual e ajuda você a criar rapidamente uma biblioteca de conteúdo de vídeo

**Leia também 10 modelos gratuitos de plano de marketing de produto para planejar campanhas

2. Ferramentas para acelerar e dimensionar a produção de vídeos

Quando o tempo é curto, ferramentas como o ClickUp podem ajudá-lo a economizar tempo no processo de produção de vídeo:

ClickUp Brain Cérebro ClickUp é o assistente com tecnologia de IA da plataforma e é como ter um parceiro criativo que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana!

Automatize tarefas, gere ideias e aprimore seu processo de produção de vídeos de produtos com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain auxilia seu orçamento reduzindo os custos de pós-produção, transcrevendo automaticamente clipes de áudio e vídeo e adicionando carimbos de data e hora. Isso facilita muito a edição e a revisão, transformando horas de trabalho árduo em minutos de trabalho inteligente.

Ele ainda tem um gerador de scripts de vídeo para criar roteiros e fluxos para seus vídeos.

Em resumo, é um hub central para tudo relacionado a scripts. A melhor parte? Com o ClickUp, você pode armazenar suas anotações de reuniões, transcrições e até mesmo ideias de brainstorming em um único local para fácil acesso e colaboração em tempo real.

**Leia também 12 melhores ferramentas de IA para edição de vídeo em 2024

Clipes ClickUp

Precisa compartilhar feedback rápido ou capturar uma ideia criativa na hora? Clipes do ClickUp permite gravar vídeos curtos de gravação de tela com narração de voz diretamente na plataforma

Converta suas ideias de vídeo e feedback em tarefas práticas com o ClickUp

Além disso, cada clipe é organizado em um Clips Hub, para que você nunca perca o controle das filmagens - basta classificar, pesquisar e pronto!

💡 Dica profissional: Mantenha todos os comentários e feedbacks centralizados no ClickUp para que você possa consultá-los a qualquer momento durante a produção. Isso reduz a confusão de e-mails e garante que todos estejam em sincronia.

Tarefas do ClickUp

A beleza de usar as ferramentas Clips e Brain do ClickUp é que elas tornam ridiculamente fácil transformar qualquer ideia criativa ou anotação rápida em ação Tarefas do ClickUp .

Imagine o seguinte: você captura uma ideia brilhante no ClickUp Clips e, com alguns cliques, ela é transformada em uma tarefa atribuída à pessoa certa. O feedback é centralizado, os comentários são fáceis de rastrear e a colaboração deixa de ser caótica e passa a ser coordenada - sem mais e-mails perdidos ou anotações perdidas.

Visualize as relações entre as tarefas, acompanhe o progresso e evite atrasos com as Dependências de Tarefas do ClickUp

Com o ClickUp Tasks, você pode fazer tudo isso e muito mais.

Além disso, você pode programar tarefas, definir lembretes e gerenciar a alocação de recursos em tempo real por meio de um cronograma de produção claro.

Mantenha seus vídeos de produtos organizados e permaneça produtivo com o ClickUp Reminders

Modelo de produção de vídeo do ClickUp

Além de seu poderoso gerenciamento de tarefas, o ClickUp oferece modelos prontos para uso e personalizáveis que simplificam a estruturação de projetos de vídeo complexos.

Pegue Modelo de produção de vídeo do ClickUp por exemplo.

Ele foi projetado para iniciantes e profissionais experientes, fornecendo tudo o que é necessário para organizar e gerenciar cada etapa da produção.

Definir metas, programar recursos e acompanhar o progresso se torna algo natural.

Portanto, quer esteja produzindo um único vídeo corporativo ou uma série inteira, o modelo de produção de vídeo do ClickUp mantém seu fluxo de trabalho organizado e consistente.

**Leia também 15 modelos de planos de marketing gratuitos para criar uma estratégia de marketing

Implementação de vídeos de produtos na estratégia de marketing

🎥 Fato divertido: Sobre 91% das empresas usam vídeo marketing como estratégia principal.

E não é de se admirar: o conteúdo em vídeo demonstrou aumentar o reconhecimento da marca, gerar leads e aumentar as vendas.

Portanto, vamos nos aprofundar em como integrar facilmente vídeos de produtos em seus canais de marketing e acompanhar o sucesso deles.

Integrar vídeos em vários canais de marketing significa inserir seu conteúdo de vídeo em plataformas como mídia social, e-mail, site e até mesmo anúncios digitais.

**Leia também 10 melhores softwares de marketing de vídeo em 2024 (avaliações e preços)

Principais estratégias para integração de vídeo

1. Mídia social

Compartilhe clipes curtos e atraentes no Instagram, TikTok, Facebook e Twitter. Use recursos específicos da plataforma, como Reels no Instagram ou Stories no Facebook, para atrair mais atenção para o seu conteúdo.

Exemplo: Os Stories do Instagram da Glossier apresentam demonstrações rápidas de maquiagem com links para o site para facilitar a compra.

2. Site

Incorpore vídeos onde eles causam mais impacto - demonstrações de produtos em páginas de destino, vídeos explicativos que destacam os principais recursos ou depoimentos de clientes para gerar confiança.

Exemplo: A Apple usa vídeos explicativos em suas páginas de produtos para dar aos possíveis compradores uma visão detalhada de cada recurso.

3. Marketing por e-mail

Aprimore os boletins informativos incluindo visualizações prévias de vídeo com um botão "assista agora" com link para um vídeo mais longo.

Exemplo: As campanhas de e-mail do Airbnb geralmente incluem vídeos curtos e cativantes sobre novos recursos ou dicas de viagem, que levam a um conteúdo mais detalhado em seu site.

4. Canal do YouTube

Crie um canal no YouTube para conteúdo mais longo, como tutoriais, análises de produtos e vislumbres dos bastidores. Faça promoção cruzada de seus vídeos do YouTube em outros canais para obter mais alcance.

Exemplo: O canal da GoPro no YouTube apresenta conteúdo aventureiro gerado pelo usuário e tutoriais, que a empresa promove em suas outras plataformas sociais.

5. Publicidade paga

Execute anúncios em vídeo direcionados em plataformas sociais como Facebook, YouTube ou até mesmo anúncios do Google para capturar dados demográficos específicos.

Exemplo: Os anúncios em vídeo da Nike no YouTube têm como alvo os entusiastas de esportes com mensagens motivacionais e demonstrações de produtos.

6. Marketing de conteúdo

Integre vídeos educativos em postagens de blog para oferecer mais valor aos leitores e aumentar o engajamento.

Exemplo: A HubSpot incorpora vídeos explicativos em seus blogs, aprimorando o conteúdo e melhorando a retenção de espectadores.

Leia também: Como fazer um vídeo de treinamento no trabalho?

Medição de sucesso para vídeos de produtos

Então, você criou um vídeo de produto incrível. E agora?

É hora de medir seu sucesso!

A melhor maneira de avaliar a eficácia é acompanhar as principais métricas que revelam como os espectadores se envolvem com seu conteúdo.

Contagem de visualizações : Considere essa a pontuação de popularidade do seu vídeo - ela mostra quantas vezes as pessoas apertam o play. Lembre-se de que a contagem de visualizações difere de acordo com a plataforma (o YouTube conta as visualizações após 30 segundos, enquanto o Facebook conta após apenas 3). Uma alta contagem de visualizações significa que seu vídeo está atingindo um público amplo

: Considere essa a pontuação de popularidade do seu vídeo - ela mostra quantas vezes as pessoas apertam o play. Lembre-se de que a contagem de visualizações difere de acordo com a plataforma (o YouTube conta as visualizações após 30 segundos, enquanto o Facebook conta após apenas 3). Uma alta contagem de visualizações significa que seu vídeo está atingindo um público amplo Taxa de reprodução : Essa métrica informa a porcentagem de pessoas que clicam em reproduzir quando encontram seu vídeo. Se sua taxa de reprodução for baixa, tente mover seu vídeo para um local mais proeminente na página ou ajustar a miniatura e o texto ao redor

: Essa métrica informa a porcentagem de pessoas que clicam em reproduzir quando encontram seu vídeo. Se sua taxa de reprodução for baixa, tente mover seu vídeo para um local mais proeminente na página ou ajustar a miniatura e o texto ao redor Engajamento : O engajamento mostra quanto do seu vídeo os espectadores assistem, o que lhe dá uma ideia de quão atraente é o seu conteúdo. Procure padrões nos pontos de interrupção para identificar seções que talvez precisem ser reforçadas

: O engajamento mostra quanto do seu vídeo os espectadores assistem, o que lhe dá uma ideia de quão atraente é o seu conteúdo. Procure padrões nos pontos de interrupção para identificar seções que talvez precisem ser reforçadas Taxa de cliques (CTR) : A CTR indica quantos espectadores seguiram sua chamada para ação (CTA), como clicar em uma página de destino. Uma CTR alta sugere que a mensagem do seu vídeo está repercutindo e provocando ações

: A CTR indica quantos espectadores seguiram sua chamada para ação (CTA), como clicar em uma página de destino. Uma CTR alta sugere que a mensagem do seu vídeo está repercutindo e provocando ações Taxa de conversão : Essa é a medida definitiva de sucesso. Ela rastreia o número de espectadores que se tornam clientes após assistirem ao vídeo, o que pode ser um ótimo indicador da eficácia do seu vídeo em gerar vendas

: Essa é a medida definitiva de sucesso. Ela rastreia o número de espectadores que se tornam clientes após assistirem ao vídeo, o que pode ser um ótimo indicador da eficácia do seu vídeo em gerar vendas Compartilhamentos sociais: Compartilhar é se importar! Essa métrica revela o quanto seu público adora seu conteúdo ao compartilhá-lo com outras pessoas. É uma ótima maneira de aumentar o reconhecimento da marca e alcançar novos espectadores

**Leia também Criando uma estratégia de comunicação de marketing matadora: Guia passo a passo

Use o ClickUp para rastrear e analisar métricas de vídeo

Como líder de projeto, ter visibilidade em tempo real do progresso da produção de vídeo faz de você um gerente melhor.

Com o Quadros Kanban do ClickUp com o Kanban Boards do ClickUp, você tem uma maneira intuitiva e visual de monitorar cada estágio do projeto. Ao organizar as tarefas em colunas como "A fazer", "Em andamento", "Revisar" e "Concluído", você pode ver rapidamente em que pé está cada parte do projeto.

adapte facilmente seu fluxo de trabalho às prioridades em constante mudança e aos estágios do projeto de vídeo do produto_

Mas isso não é tudo Painéis do ClickUp também facilitam o controle das métricas de vídeo.

Você pode configurar painéis personalizados para monitorar as principais métricas, como contagem de visualizações, taxa de reprodução, taxa de envolvimento, taxa de cliques (CTR), taxa de conclusão de vídeo (VCR), taxa de conversão, taxa de rejeição e tempo na página em um único local.

Visualize seu projeto de vídeo de produto com os quadros Kanban do ClickUp

⚡ A vantagem: Essa visão centralizada dos dados é perfeita para dimensionar a produção de conteúdo, pois ajuda a identificar rapidamente as tendências, medir o que está funcionando e fazer ajustes imediatos em sua estratégia de vídeo.

Luzes, câmera, ClickUp

A questão é a seguinte: você quer um software de produção de vídeo que simplifique a sua vida e ajude todos os membros da sua equipe a manter a sincronia.

É por isso que ter uma plataforma centralizada para comunicar, armazenar e refinar os vídeos de seus produtos é um divisor de águas.

Sempre que lançamos um novo produto ou promoção, nossa equipe de design gráfico envia a criação por meio do ClickUp. Em vez de fazer malabarismos com e-mails e reuniões, posso simplesmente comentar no documento, tornando o processo mais eficiente. O recurso de comentários do ClickUp economiza facilmente cerca de 50% do meu tempo.

Caelin Smith, Diggs

Com o ClickUp, a criação de vídeos é fácil do início ao fim.

Você pode planejar, organizar e gerenciar todos os seus projetos em um só lugar. Recursos como gravação e edição estão diretamente no aplicativo, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade sem precisar de várias ferramentas diferentes.

Pronto para experimentar o futuro da produção de vídeo? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

Qual deve ser a duração de um vídeo de anúncio de produto?

A duração ideal de um vídeo de anúncio de produto depende de seu tipo e do público-alvo. Em geral, ele deve ter entre 30 e 90 segundos. As demonstrações de produtos normalmente duram de 60 a 90 segundos, mas produtos complexos podem exigir até dois minutos.

Os vídeos personalizados são melhores com 70 a 90 segundos, enquanto os vídeos educativos podem variar de 2 a 4 minutos, dependendo da complexidade. Como o tempo médio de atenção é de apenas 8 segundos e cerca de 20% dos espectadores desistem nos primeiros 10 segundos, é fundamental captar a atenção logo no início.

🧠 Você sabia?

A capacidade de atenção média de um adulto é de apenas 8 segundos, e cerca de 20% dos espectadores clicam nos primeiros 10 segundos de um anúncio. Portanto, prenda a atenção rapidamente.

O que deve ser incluído em um vídeo de produto?

O vídeo de um produto deve destacar os principais recursos, benefícios e atrativos de uma forma que repercuta no público. Comece com uma breve apresentação do produto que descreva seus principais recursos e benefícios. Inclua uma demonstração que apresente o produto, com closes de suas funcionalidades. Adicione fotos de estilo de vida para ilustrar casos de uso na vida real e criar identificação. Recursos visuais de alta qualidade e depoimentos de clientes aumentam a credibilidade e o envolvimento. Conclua com uma forte chamada para ação, como "Compre agora", mantendo um estilo visual consistente que reflita a identidade de sua marca.

O que devo incluir em minha estratégia de marketing de produtos em vídeo?

Uma estratégia completa de marketing de produtos em vídeo deve se concentrar em entender o público-alvo, definir objetivos e fornecer conteúdo em várias plataformas para envolver os espectadores de forma eficaz.

Uma estratégia eficaz de marketing de produtos de vídeo deve envolver a compreensão do público-alvo, a definição de objetivos claros e a distribuição eficaz de conteúdo entre as plataformas. Pesquise seu público-alvo para identificar seus dados demográficos, preferências e desafios. Desenvolva diversos tipos de conteúdo, como demonstrações, depoimentos, vídeos educativos e clipes de bastidores. Incorpore uma narrativa que se conecte emocionalmente e resolva problemas, com o apoio de recursos visuais atraentes. Distribua vídeos nas mídias sociais, incorpore-os em sites e integre-os em campanhas de e-mail ou anúncios pagos. Sempre inclua uma chamada para ação clara, incentivando ações específicas, como visitar seu site ou fazer uma compra. Por fim, meça o sucesso por meio de métricas como taxas de engajamento, taxas de cliques e conversões; refine sua estratégia com base nesses insights.