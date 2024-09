12 melhores ferramentas de IA para edição de vídeo em 2024

Descubra as mais recentes ferramentas de IA que ajudam você a criar vídeos de destaque com facilidade!

Essas ferramentas de edição de vídeo com IA fazem o trabalho pesado para você - cortando, recortando e corrigindo cores - tudo com apenas alguns cliques. Elas permitem que você edite conteúdo de vídeo sem a necessidade de habilidades técnicas. Elas também aceleram o processo de edição, para que você possa pular as tarefas tediosas e se concentrar na criatividade.

Passei horas testando os mais recentes Ferramentas de IA para edição de vídeo para encontrar as que realmente se destacam. Com base na minha experiência prática e nos insights da equipe do ClickUp, compilei uma lista das melhores ferramentas de IA. As ferramentas desta lista sempre apresentaram resultados de alto nível e simplificaram meu processo de edição.

Vamos mergulhar de cabeça! 🎥

O que você deve procurar nas ferramentas de edição de vídeo com IA?

Ao escolher ferramentas de edição de vídeo com IA, procure a facilidade de uso, os recursos de automação, a saída de alta qualidade, as opções de personalização, os recursos de integração, a velocidade e o suporte confiável.

Aqui estão alguns fatores importantes que levei em consideração (e que você também deveria levar) antes de selecionar uma ferramenta de edição de vídeo com IA:

Sugestões de edição automatizada : Certifique-se de que a ferramenta de edição de vídeo com IA possa analisar sua filmagem e sugerir edições, cortes e transições ideais com base no conteúdo e no fluxo

: Certifique-se de que a ferramenta de edição de vídeo com IA possa analisar sua filmagem e sugerir edições, cortes e transições ideais com base no conteúdo e no fluxo Correção de cores com IA : Opte por um software que possa ajustar automaticamente a gradação de cores, equilibrar os matizes e aprimorar os visuais para que correspondam a um padrão profissional

: Opte por um software que possa ajustar automaticamente a gradação de cores, equilibrar os matizes e aprimorar os visuais para que correspondam a um padrão profissional Texto para fala e fala para texto : Escolha uma ferramenta de edição de vídeo que possa converter texto em locuções com som natural e transcrever a fala em texto, simplificando o processo de narração

: Escolha uma ferramenta de edição de vídeo que possa converter texto em locuções com som natural e transcrever a fala em texto, simplificando o processo de narração Reconhecimento de objetos e faces : Priorize ferramentas de edição de vídeo com IA que possam reconhecer e rastrear objetos ou rostos, permitindo técnicas avançadas de edição, como zoom automático ou foco

: Priorize ferramentas de edição de vídeo com IA que possam reconhecer e rastrear objetos ou rostos, permitindo técnicas avançadas de edição, como zoom automático ou foco Legendas e legendas automatizadas : Selecione um software de edição de vídeo que gere legendas e legendas precisas automaticamente

: Selecione um software de edição de vídeo que gere legendas e legendas precisas automaticamente Aprimoramento de voz e redução de ruído : Certifique-se de que a ferramenta de edição de vídeo inclua recursos de processamento de áudio orientados por IA para melhorar a clareza da voz e reduzir o ruído de fundo

: Certifique-se de que a ferramenta de edição de vídeo inclua recursos de processamento de áudio orientados por IA para melhorar a clareza da voz e reduzir o ruído de fundo Criação de vídeo baseada em modelos : Procure ferramentas de edição de vídeo com IA que ofereçam modelos orientados por IA que permitam a criação rápida de vídeos profissionais

: Procure ferramentas de edição de vídeo com IA que ofereçam modelos orientados por IA que permitam a criação rápida de vídeos profissionais Música e efeitos sonoros gerados por IA: Escolha um software de edição de vídeo com IA que possa gerar ou sugerir música de fundo e efeitos sonoros que combinem com o clima e o tom do seu vídeo

As 12 melhores ferramentas de edição de vídeo com IA

A edição de vídeo tradicional geralmente envolve um trabalho manual meticuloso - recortar clipes, ajustar transições, gradação de cores e sincronização de áudio. Isso pode consumir muito tempo e requer um alto nível de habilidade.

As ferramentas de vídeo com IA eliminam o incômodo da edição, permitindo que você crie vídeos de qualidade profissional com facilidade.

Vamos explorar as melhores ferramentas de IA para edição de vídeo, cada uma delas projetada para otimizar seu fluxo de trabalho e aprimorar sua criatividade:

1. Synthesia (melhor para criar avatares de IA)

via Synthesia Usar o Synthesia é fácil - você não precisa ser um especialista em edição de vídeo. Basta inserir seu script nesse editor de vídeo com IA e escolher um avatar. O Synthesia gera um vídeo com um personagem realista transmitindo sua mensagem!

Você pode escolher entre inúmeras vozes, estilos e até idiomas. Esse editor de vídeo com IA on-line me poupou muito tempo e dinheiro em comparação com a produção de vídeo tradicional.

Melhores recursos do Synthesia

Escolha entre uma grande variedade de personagens realistas e animados para representar sua marca

Transforme roteiros ou artigos em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço

Crie vídeos em vários idiomas com pronúncia e sincronização labial precisas

Limitações de sinestesia

Os usuários podem encontrar restrições ao ajustar os elementos visuais de seus vídeos

Seu plano gratuito é limitado, e o acesso a recursos avançados e avatares de alta qualidade geralmente requer uma assinatura

Preços do Synthesia

**Gratuito

Inicial : uS$ 18/mês

: uS$ 18/mês Criador : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 1500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

2. InVideo AI (melhor para criar vídeos de marketing envolventes)

via em vídeo AI_ Com o InVideo AI, é fácil transformar uma ideia em um vídeo profissional em minutos. Fiz o upload do roteiro do meu vídeo e o editor de vídeo com tecnologia de IA gerou visuais, músicas e narrações correspondentes.

Ele também oferece muitos modelos personalizáveis, para que você não precise começar do zero. Usei a ferramenta de IA para tudo, desde vídeos do YouTube e publicações em mídias sociais até vídeos de treinamento para minha equipe. Ele fornece resultados impressionantes de forma consistente para todas as minhas necessidades de marketing.

Melhores recursos do InVideo AI

Converta texto em vídeos visualmente atraentes com locuções e imagens geradas por IA

Remova facilmente o fundo de imagens ou vídeos

Acesse uma variedade de ferramentas de edição, como aparar, cortar e adicionar efeitos

Use imagens, vídeos e músicas isentos de royalties

limitações da IA doInVideo

Os usuários observaram que os modelos disponíveis podem ser limitados para necessidades mais específicas

O plano gratuito desse editor de vídeo AI geralmente adiciona marcas d'água aos vídeos exportados

Preços do AIInVideo

**Gratuito para sempre

Mais : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Máximo: $48/mês

Classificações e resenhas de IA da InVideo

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

3. Runway (melhor para criar vídeos com animação)

via Pista de pouso Usei o Runway para transformar minha filmagem bruta em um vídeo cativante. Com seus recursos de IA, pude mudar facilmente os planos de fundo, remover objetos indesejados e animar personagens com apenas alguns cliques.

Com esse editor de vídeo com IA, pude fazer upscale, melhorar a qualidade do vídeo e tornar a filmagem antiga mais nítida sem perder detalhes. O Runway também tem muitos efeitos criativos com os quais você pode brincar. Fiz experiências com diferentes estilos de vídeo e filtros, e os resultados foram impressionantes.

Melhores recursos do Runway

Edite e modifique filmagens de vídeo sem esforço com a assistência da IA

Aprimorar a qualidade do áudio e criar efeitos sonoros

Gerar imagens de alta qualidade com base em descrições textuais

Limitações de pista

Os usuários observam que seu conteúdo gerado por IA reflete vieses presentes nos dados de treinamento

O acesso a recursos avançados desse editor de IA exige altas taxas de assinatura

Preços do Runway

**Gratuito para sempre

Padrão : $12/mês

: $12/mês Pro: $28/mês

$28/mês Ilimitado : $76/mês

: $76/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Runway

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Wondershare Filmora (melhor para aprimorar vídeos com música, filtros e transições)

via Wondershare Filmora Com o Wondershare Filmora, é fácil cortar, dividir, adicionar transições e sobreposições de texto, combinar clipes e adicionar animações interessantes. Usei o gerador de vídeo AI para editar tudo, desde clipes curtos de mídia social até vlogs mais longos.

O Filmora é compatível com vários formatos de vídeo diferentes, o que me ajudou a importar e exportar arquivos sem problemas. Seu recurso de tela verde é excelente para criar vídeos com aparência profissional. As ferramentas de edição de áudio são ótimas para limpar o ruído de fundo ou adicionar música.

Melhores recursos do Wondershare Filmora

Acesse uma biblioteca de músicas, efeitos sonoros e gráficos

Inserir música de fundo e aumentar a clareza do som

Adicione várias transições, títulos, filtros e sobreposições aos vídeos

Limitações do WonderShare Filmora

Comparado a um software de nível profissional, ele pode não ter algumas ferramentas de ponta

Pode ser lento para vídeos de alta resolução

Preços do WonderShare Filmora

Plano mensal multiplataforma: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Plano anual multiplataforma: US$ 29,99/mês

US$ 29,99/mês Plano perpétuo: US$ 49,99/mês

Classificações e resenhas do Wondershare Filmora

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

5. Descript (melhor para edição e transcrição de áudio)

via Descrição O Descript é uma plataforma de edição de áudio e vídeo com tecnologia de IA que oferece uma abordagem única e intuitiva para a edição. Eu a utilizei para editar meus vídeos modificando a transcrição - removendo ums, ahs e outras palavras e sons de preenchimento com um único clique, ou até mesmo substituindo frases inteiras. O vídeo se ajusta automaticamente para corresponder às alterações, economizando meu tempo e esforço.

Aproveitei seus recursos de IA para remover ruídos de fundo, ajustar os níveis de volume e até mesmo gerar narrações realistas. A Descript também oferece poderosas ferramentas de colaboração, permitindo que eu trabalhe com os membros da equipe em tempo real e refine os projetos em conjunto. Essa plataforma combina simplicidade com recursos avançados, o que a torna ideal tanto para edições rápidas quanto para trabalhos detalhados de pós-produção.

Melhores recursos da Descript

Substitua ou adicione áudio digitando o texto e deixando a IA gerar o script de vídeo

Exportar vídeos e áudio em vários formatos durante a edição de vídeos

Acesse ferramentas para aparar, cortar e adicionar recursos visuais

Limitações de descrição

Os usuários relataram que a sobregravação e atranscrição podem, às vezes, ser imprecisos

Seus recursos de edição de vídeo são limitados em comparação com os recursos de edição de áudio e texto

Preço descritivo

Gratuito para sempre

Hobbyist: $12/mês

$12/mês Criador: $24/mês

$24/mês Empresa: $40/mês

$40/mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações descritivas

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

6. DeepBrain AI (melhor para edição de vídeo de humanos gerados por IA)

via DeepBrain AI O DeepBrain AI é uma das melhores ferramentas de IA para edição de vídeo. Ele me ajudou a criar um vídeo gerado por IA para demonstrações de produtos e vídeos de treinamento em minutos. Fiz upload de um script, selecionei um avatar de IA e gerei um vídeo com aparência real. Com esse gerador de vídeo de IA, você pode criar vídeos explicativos, tutoriais ou até mesmo vídeos de discussão.

O DeepBrain AI também oferece muitas opções de personalização e me poupou horas de filmagem e edição de vídeo. O resultado final é sempre de qualidade profissional.

Melhores recursos do DeepBrain AI

Crie avatares de IA que parecem e se comportam como humanos

Permitir conversas perfeitas e envolventes com humanos com IA

Adapte os avatares humanos com IA às necessidades específicas de sua marca com edição de vídeo com tecnologia de IA

Limitações da IA do DeepBrain

A ferramenta alimentada por IA requer dados extensos para criar avatares de IA precisos e eficazes

A ferramenta supostamente tem desafios para replicar interações emocionais complexas

Preços da IA do DeepBrain

Pessoal: US$ 24/mês

US$ 24/mês Equipe: US$ 72/mês

US$ 72/mês Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações do DeepBrain AI

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: N/A

7. Wisecut (melhor para criar conteúdo de mídia social)

via Sabedoria O Wisecut é um dos melhores editores de vídeo com IA para transformar facilmente vídeos longos em clipes compartilháveis. Carreguei um vídeo longo para meu canal no YouTube e o Wisecut encontrou automaticamente as melhores partes, adicionou música cativante e até gerou legendas.

Com seu recurso de storyboarding de IA, posso reorganizar facilmente os clipes e adicionar texto diretamente ao storyboard sem precisar lidar com uma linha do tempo complicada. Usei o Wisecut para tudo, desde curtas do YouTube até Instagram Reels, e ele me poupou muito tempo.

Melhores recursos do Wisecut

Edite vídeos, remova pausas e crie jump cuts automaticamente com recursos avançados de IA

Permite a otimização de vídeos para diferentes proporções (quadrado, vertical, horizontal)

Acesse uma ampla variedade de opções de música sem direitos autorais

Limitações de corte

Os usuários observaram que o editor de vídeo com IA tem dificuldades com determinados gêneros ou estilos de vídeo

O criador de vídeos com IA pode nem sempre alinhar perfeitamente o áudio e o vídeo

Preços do Wisecut

**Gratuito para sempre

Iniciante: $10/mês

$10/mês Profissional: $29/mês

$29/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wisecut

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

8. Aivo AI (melhor para transformar rapidamente texto em vídeos)

via aivo AI_ Fiz experiências com o Aivo AI e o utilizei para transformar uma publicação de blog em um vídeo com apenas alguns cliques. Ele gerou automaticamente os recursos visuais, adicionou música de fundo e até criou uma narração em poucos minutos. Ele me permite personalizar tudo, desde estilos de texto até transições.

A IA da Aivo entende o conteúdo e sugere recursos visuais relevantes para gerar vídeos. A capacidade da ferramenta de criar rapidamente diferentes formatos de vídeo para mídias sociais é uma grande economia de tempo.

Melhores recursos da Aivo AI

Acesse uma vasta coleção de imagens e vídeos isentos de royalties para criar conteúdo impressionante

Receber sugestões automáticas em vídeos para cortes, transições e efeitos

Transforme facilmente conteúdo escrito em vídeos visualmente atraentes

Limitações do Aivo AI

O domínio dos recursos de edição de vídeo com IA envolve uma curva de aprendizado

O acesso a recursos avançados do editor de vídeo com IA exige uma taxa de assinatura mais alta

Preços da IA da Aivo

**Gratuito para sempre

Lite: $10/mês

$10/mês Elite: $19/mês

$19/mês Supreme: $99/mês

Classificações e análises da Aivo AI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Adobe Premiere Pro (melhor para gradação de cores e pós-produção)

via Blog da Adobe O Adobe Premiere Pro é um clássico e, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de edição de vídeo com tecnologia de IA. No entanto, ele tem uma curva de aprendizado, e levei algum tempo para aprender completamente as funcionalidades do software. A ferramenta pode ser muito agilizar bastante seu processo de produção de vídeo . Eu o utilizei para tudo, desde cortes simples até efeitos visuais complexos.

As ferramentas de gradação de cores desse gerador de vídeo são incríveis, e os recursos de edição de áudio são de primeira linha. O editor de vídeo pode ser muito complicado para iniciantes, mas depois que você pega o jeito, não há quase nada que não possa ser feito com o Premiere Pro.

Melhores recursos do Adobe Premiere Pro

Acesse uma vasta biblioteca de efeitos visuais e transições necessários para o processo de edição de vídeo

Gerar vídeos, áudio e imagens em vários formatos para suas diferentes necessidades

Reorganize e modifique clipes de vídeo com total flexibilidade

Limitações do Adobe Premiere Pro

Seu modelo baseado em assinatura pode ser caro

A falta de alguns recursos fáceis de usar dificulta a experiência de edição de vídeo para usuários iniciantes

Preços do Adobe Premiere Pro

uS$ 34,49/mês

Classificações e resenhas do Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (mais de 1500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

10. Clipchamp (melhor para criar vídeos curtos)

via Clipchamp O Clipchamp é outra excelente ferramenta de editor de vídeo com IA para criar vídeos curtos e rápidos para mídia social e marketing. Você pode cortar clipes com facilidade, adicionar sobreposições de texto e até mesmo criar apresentações de slides básicas. Ele tem uma interface fácil de usar e posso acessá-lo de qualquer dispositivo.

A biblioteca de ações do Clipchamp e as filmagens e músicas livres de royalties são impressionantes. Ele tem a capacidade de compactar vídeos (criados para compartilhamento on-line) sem sacrificar a qualidade.

Melhores recursos do Clipchamp

Use uma variedade de vídeos, imagens e músicas isentos de royalties de sua biblioteca de ações

Colabore facilmente com membros da equipe ou clientes para projetos

Escolha entre planos gratuitos e pagos para atender a diferentes necessidades

Limitações do Clipchamp

A versão gratuita pode incluir uma marca d'água Clipchamp para resolução de 720p e 1080p

Faltam recursos para editar projetos de vídeo complexos

Preços do Clipchamp

Grátis para sempre

Premium: $11/mês

Classificações e resenhas do Clipchamp

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

11. Lumen5 (melhor para criar vídeos rapidamente)

via Lumen5 O Lumen5 é outra ferramenta excelente para transformar publicações de blog em vídeos interessantes. Inseri o link de um artigo e a ferramenta criou um storyboard. A inteligência artificial faz um ótimo trabalho ao escolher os recursos visuais e a música que combinam com o conteúdo. Adoro a variedade de modelos que ela oferece para criar diferentes estilos de vídeo.

Você pode personalizar tudo com a Lumen5 - alterar texto e imagens e até mesmo adicionar sua própria narração. Embora não seja tão flexível quanto os editores de vídeo profissionais, a Lumen5 é definitivamente uma ótima ferramenta para gerar vídeos rapidamente.

Melhores recursos da Lumen5

Simplifique o processo de criação de vídeos com a funcionalidade de arrastar e soltar

Escolha entre uma variedade de modelos predefinidos para corresponder ao estilo de sua marca e à finalidade do vídeo

Converta o script em locuções naturais com vários sotaques e opções de voz

Limitações da Lumen5

Inadequado para projetos de vídeo complexos que exigem edição de nível profissional

Os usuários encontraram limitações ao usar modelos em termos de personalização para projetos específicos

Preços da Lumen5

Básico: US$ 19/mês

US$ 19/mês Iniciante: US$ 59/mês

US$ 59/mês Profissional: $149/mês

$149/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Lumen5

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

12. FlexClip (melhor para criar conteúdo de vídeo de mídia social)

via FlexClip O FlexClip ajuda a criar publicações em mídias sociais ou vídeos de marketing sem esforço. Ele oferece modelos predefinidos que você pode personalizar facilmente com seu próprio texto, imagens e música.

Além disso, você pode usar o FlexClip para adicionar transições legais, animações de texto e até mesmo animações básicas. É perfeito para quem deseja criar vídeos com aparência profissional sem passar horas aprendendo softwares complexos de edição de vídeo, como o Adobe Premiere Pro.

Melhores recursos do FlexClip

Acesse ferramentas orientadas por IA para tarefas como remoção de fundo de vídeo e conversão de texto em vídeo

Converta texto em narrações com som natural e adicione legendas ao conteúdo automaticamente

Exporte vídeos em vários formatos e resoluções

Limitações do FlexClip

O acesso aos recursos premium do FlexClip requer uma assinatura paga

Certos formatos ou resoluções de exportação podem ser restritos no plano gratuito

Preços do FlexClip

**Gratuito para sempre

Plus: $10/mês

$10/mês Business: $20/mês

Classificações e análises do FlexClip

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Outras ferramentas de editor de vídeo com IA

Embora ferramentas como Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora e Runway ofereçam recursos impressionantes de IA para criação e edição de vídeo, você precisa de uma solução abrangente para conceituar, executar e complementar suas iniciativas de conteúdo e vídeo.

Ferramentas como ClickUp oferece um conjunto avançado de recursos orientados por IA que otimizam todo o seu fluxo de trabalho, desde o gerenciamento de projetos e a automação de tarefas até a comunicação, a colaboração e a geração de vídeos.

ClickUp

O ClickUp se tornou minha ferramenta favorita para simplificar minhas tarefas, pois faz o trabalho pesado em meu fluxo de trabalho. Com o Cérebro do ClickUp, com a IA integrada da ferramenta, descobri que gerenciar meus projetos é mais fácil, mais eficiente e menos estressante.

mas o ClickUp Brain não gerencia apenas as tarefas - ele também ajuda a gerar conteúdo. Posso inserir prompts para criar facilmente roteiros de vídeo, postagens de blog, e-mails e conteúdo de marketing, economizando horas de redação e garantindo que meu conteúdo seja sempre nítido e envolvente.

Gere uma postagem de blog com prompts simples usando o ClickUp Brain

Também gosto dos resumos automatizados de projetos. Em vez de redigir atualizações manualmente, o ClickUp Brain as resume para que eu possa compartilhá-las com minha equipe.

Resuma notas de reunião sem esforço usando o ClickUp Brain

ClickUp Clips

Eu posso gravar minha tela ou criar um vídeo rápido para compartilhar ideias com minha equipe usando Clipes do ClickUp . Em vez de digitar longas explicações ou fazer o download de uma ferramenta de vídeo com tecnologia de IA, uso o Clips para me gravar realizando tarefas complexas, descrevendo uma experiência on-line ou fornecendo feedback de projeto visualmente. O Clips também é perfeito para criar vídeos explicativos.

Grave clipes em qualquer conversa com o ClickUp Clips e compartilhe-os facilmente com as equipes

O ClickUp Clips se integra perfeitamente ao ClickUp Brain. Após a gravação, o ClickUp Brain transcreve automaticamente o vídeo, facilitando a busca de informações específicas posteriormente. Isso foi especialmente útil quando precisei revisitar detalhes de um Clipe de um membro da equipe - não é mais necessário vasculhar vídeos inteiros para encontrar o que eu precisava.

Transcreva suas gravações em questão de minutos com o ClickUp Clips

Ao explorar o Clips, fiquei muito feliz em saber que você pode comentar diretamente no vídeo e transformar o Clips em tarefas práticas.

Você também pode aproveitar o Modelo de produção de vídeo do ClickUp para manter os projetos de produção de vídeo organizados. Com os status personalizados e os campos personalizados, é possível acompanhar todas as etapas da produção, desde o conceito até a edição final do vídeo, contar com a visualização do gráfico de Gantt para gerenciar cronogramas e atribuir tarefas à sua equipe sem esforço.

Faça o download deste modelo

Modelo de produção de vídeo do ClickUp

Usei a visualização Premiere Date para coordenar o lançamento de um vídeo no mês passado, garantindo que tudo ficasse dentro do cronograma. A estrutura simplificada do modelo reduziu as chances de perder etapas cruciais, manteve a comunicação clara e me ajudou a gerenciar os recursos com eficiência.

Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha respostas instantâneas, gere conteúdo e automatize atualizações com assistência de IA

Monitore o tempo gasto em tarefas com o controle de tempo integrado

Colaborar em documentos e wikis vinculados a tarefas e projetos no ClickUp

Defina e gerencie metas, alinhando-as com tarefas e projetos para melhor foco

Integre o ClickUp ao Slack, Google Drive e Zoom para uma colaboração perfeita

Gerar rapidamente resumos de comentários de tarefas e atualizações de projetos para facilitar a compreensão

Crie painéis inteligentes para obter insights sobre o progresso do projeto e o desempenho da equipe

Traduzir automaticamente o conteúdo e realizar verificações ortográficas para obter precisão em documentos e tarefas

Limitações do ClickUp

A configuração de fluxos de trabalho pode parecer um pouco trabalhosa no início, mas os usuários logo a consideram fácil e intuitiva

Alguns recursos avançados do ClickUp exigem uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Aproveite a IA para transformar seu fluxo de trabalho de vídeo

Exploramos as 12 melhores ferramentas de edição de vídeo com IA, detalhando seus recursos, limitações e avaliações de fontes confiáveis para ajudá-lo a fazer uma escolha informada. Cada ferramenta oferece recursos exclusivos para aprimorar seu processo de criação de vídeo.

No entanto, para realmente aproveitar ao máximo seus vídeos, você precisa do ClickUp. Com ele, você se beneficia de um conjunto completo de recursos integrados de IA projetados para aumentar a produtividade em todos os aspectos do seu trabalho. Registre-se no ClickUp e veja como ele pode otimizar seu processo de produção de vídeo e reimaginar o gerenciamento de projetos!