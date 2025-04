Os 13 melhores geradores de vídeo com IA para conteúdo impressionante

👀 Você sabia? O algoritmo do Instagram para Reels muda a cada quatro semanas.

Quando você pensa que decifrou o código, ele muda as coisas novamente. 🔄

Com os altos custos de contratação de editores de vídeo profissionais e estúdios de reserva, talvez seja difícil produzir vídeos de alta qualidade suficientes para atender às suas necessidades.

Quer conhecer minha estratégia para criar vídeos incríveis em um curto espaço de tempo? Usando um gerador de vídeo com IA. 🚀

Um gerador de vídeo com IA e um editor de vídeo podem criar desde clipes do tamanho de bytes até vídeos de longa duração em segundos. Esses vídeos gerados por IA não apenas têm boa aparência, mas também levam muito menos tempo para serem produzidos.

Neste artigo, compartilharei as melhores ferramentas de vídeo com IA que já usei e adorei. Discutiremos seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações on-line.

O que você deve procurar em um gerador de vídeo com IA?

Ao escolher o melhor gerador de vídeo com IA, sempre considero alguns recursos importantes.

Primeiro, os recursos de edição de vídeo são importantes. Você quer um editor de vídeo com IA que ofereça um processo de edição contínuo, como corte, adição de música de fundo ou incorporação de videoclipes e imagens de banco de imagens.

Em seguida, verifique se há opções de personalização. 🎨

Quer esteja fazendo vídeos explicativos, vídeos para mídias sociais ou vídeos cinematográficos mais longos para o YouTube, os melhores criadores de vídeo com IA devem permitir que você trabalhe com modelos de vídeo e oferecer flexibilidade na criação de conteúdo em qualquer formato de vídeo.

Recursos avançados como Avatares de IA e texto para vídeo podem mudar o jogo para produzir conteúdo rapidamente.

Por exemplo, quando criar vídeos com ferramentas populares de vídeo com IA como Pictory ou Synthesia, posso simplesmente carregar um script, selecionar meu avatar de IA preferido e gerar um vídeo profissional com apenas alguns cliques.

Por fim, a experiência do usuário é importante.

por exemplo, com algumas ferramentas, você pode criar vídeos incríveis prontos para publicação, sem passar horas editando ou se preocupando com a qualidade da produção.

Leia também: As 50 principais ferramentas e softwares de IA em 2024

Os 13 melhores geradores de vídeo com IA para experimentar em 2024

1. Synthesia (melhor para vídeos de treinamento e marketing gerados por IA)

via Synthesia O Synthesia é um gerador de vídeo de IA líder que torna simples e intuitiva a criação de vídeos sem grandes habilidades de produção de vídeo.

Usei o Synthesia para transformar artigos de ajuda longos e complexos em vídeos fáceis de usar (especialmente benéficos para equipes de atendimento ao cliente).

Os vários avatares de IA do Synthesia e os recursos avançados de narração tornam seu conteúdo de vídeo envolvente, especialmente para a criação de vídeos de treinamento e marketing.

Melhores recursos do Synthesia

Avatares de IA: Escolha entre uma seleção diversificada de avatares para tornar os vídeos mais envolventes e inclusivos

Escolha entre uma seleção diversificada de avatares para tornar os vídeos mais envolventes e inclusivos Locuções instantâneas: Converta roteiros em locuções de alta qualidade com centenas de vozes de IA que soam naturais

Converta roteiros em locuções de alta qualidade com centenas de vozes de IA que soam naturais Traduções com um clique: Traduza vídeos em mais de 140 idiomas para alcançar um público global

Traduza vídeos em mais de 140 idiomas para alcançar um público global Assistente de vídeo com IA: Transforme ideias, decks, PDFs e sites em vídeos usando IA e modelos predefinidos

Transforme ideias, decks, PDFs e sites em vídeos usando IA e modelos predefinidos Ferramentas de colaboração: Trabalhe em conjunto em tempo real e gerencie projetos em espaços de trabalho compartilhados

limitações do #### Synthesia

Limitações na duração do vídeo: Restringe a criação de vídeos mais longos nos planos gratuitos e pagos

Restringe a criação de vídeos mais longos nos planos gratuitos e pagos Variedade limitada de avatares e modelos: Oferece amplas opções de personalização, mas fornece uma seleção mais restrita de avatares e modelos de IA em comparação com os concorrentes

Oferece amplas opções de personalização, mas fornece uma seleção mais restrita de avatares e modelos de IA em comparação com os concorrentes Problemas de moderação de conteúdo: Cria desafios com a moderação de conteúdo, especialmente para tópicos políticos, levando a rejeições injustificadas de vídeos

Cria desafios com a moderação de conteúdo, especialmente para tópicos políticos, levando a rejeições injustificadas de vídeos Não há versão gratuita: Não há versão gratuita, exigindo que os usuários se inscrevam para ter acesso

Preços do Synthesia

Iniciante: US$ 18/mês (cobrado anualmente)

US$ 18/mês (cobrado anualmente) Criador: US$ 64/mês (cobrado anualmente)

US$ 64/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Synthesia avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

Leia também: 10 alternativas ao Synthesia AI para vídeos gerados por IA

2. Pictory (melhor para criação de vídeos com IA sem esforço)

via Fotos Como alguém que frequentemente cria conteúdo para mídia social e cursos on-line, o Pictory tem sido um gerador de vídeo com IA que mudou o jogo para mim.

Esse criador de vídeos atende a uma ampla gama de usuários, incluindo criadores de conteúdo, profissionais de marketing e educadores, e funciona bem para usuários que não têm experiência em edição de vídeo e para aqueles que são novos na criação de vídeos. Os recursos de texto para vídeo do Pictory estão no mesmo nível dos principais geradores de vídeo com IA.

Além disso, o gerador de vídeo tem um recurso de legenda automática, e você pode gerar conteúdo compatível com a mídia social em alguns minutos.

Melhores recursos do Pictory

Geração de texto para vídeo: Converta scripts ou artigos em vídeos com visuais e trilhas sonoras relevantes

Converta scripts ou artigos em vídeos com visuais e trilhas sonoras relevantes Locuções de IA: Escolha entre uma variedade de vozes de IA realistas para narrar seu conteúdo

Escolha entre uma variedade de vozes de IA realistas para narrar seu conteúdo Legendas automáticas: Gerar legendas automaticamente para aumentar a acessibilidade

Gerar legendas automaticamente para aumentar a acessibilidade Destaques de vídeo: Crie rapidamente rolos de destaques a partir de vídeos mais longos para envolver os espectadores com resumos concisos

Crie rapidamente rolos de destaques a partir de vídeos mais longos para envolver os espectadores com resumos concisos Opções de personalização: Personalize vídeos com elementos de marca, como logotipos, cores e fontes

Limitações de exibição

Variação de voz limitada na versão gratuita: Oferece opções mínimas de voz, exigindo uma atualização para obter mais variedade

Oferece opções mínimas de voz, exigindo uma atualização para obter mais variedade Recursos avançados restritos: Oferece os principais recursos avançados somente em planos de nível superior, limitando a funcionalidade para usuários básicos

Oferece os principais recursos avançados somente em planos de nível superior, limitando a funcionalidade para usuários básicos Integrações limitadas: Integra-se principalmente com o Zapier, que pode não acomodar todos os fluxos de trabalho

Preços do Pictory

Teste gratuito

Padrão: US$ 23/mês (ou US$ 19/mês anualmente)

US$ 23/mês (ou US$ 19/mês anualmente) Premium: US$ 47/mês (ou US$ 39/mês anualmente)

US$ 47/mês (ou US$ 39/mês anualmente) Teams: $119/mês (ou $99/mês anualmente)

Pictory classificações e comentários

G2: 4,7/5 (75 avaliações)

4,7/5 (75 avaliações) Capterra: 4,8/5 (140 avaliações)

Leia também: 10 resumidores de vídeo com IA para transcrever seu trabalho

3. HeyGen (melhor para criar vídeos curtos de avatar orientados por IA)

via HeyGen Se você é um criador de conteúdo que deseja falar vários idiomas ou expandir para novos mercados, o HeyGen pode ajudá-lo a criar vídeos de alta qualidade com narrações e avatares personalizáveis.

Em vez de se posicionar como um gerador de vídeo com IA para todos os fins, a fama do HeyGen está em seus recursos de geração de vídeo, que produzem vídeos com qualidade de estúdio em mais de 175 idiomas. Você pode até mesmo personalizar seu avatar de vídeo com várias roupas e temas.

A ferramenta também tem uma interface de usuário bastante intuitiva.

No entanto, o HeyGen tem integrações nativas úteis, mas limitadas, com a maioria das integrações roteadas via Zapier. Isso pode complicar o fluxo de trabalho de criação de vídeos.

Melhores recursos do HeyGen

Avatares diversos: Acesse mais de 120 avatares personalizáveis que podem ser adaptados para diferentes públicos

Acesse mais de 120 avatares personalizáveis que podem ser adaptados para diferentes públicos Locuções multilíngues: Crie vídeos com recursos de sincronização labial em mais de 300 vozes em mais de 40 idiomas, aumentando assim o alcance global

Crie vídeos com recursos de sincronização labial em mais de 300 vozes em mais de 40 idiomas, aumentando assim o alcance global Conversão de texto em vídeo: Transforme scripts em vídeos envolventes com apenas alguns cliques

Transforme scripts em vídeos envolventes com apenas alguns cliques Roupas geradoras: Personalize o traje do avatar usando avisos de IA para se adequar a vários temas e ocasiões

Personalize o traje do avatar usando avisos de IA para se adequar a vários temas e ocasiões Integração da API: Integre os recursos do HeyGen em outras plataformas para a criação automatizada de vídeos

Limitações do HeyGen

Variação limitada de voz na versão gratuita: Oferece opções mínimas de voz, exigindo uma atualização para obter variedade adicional

Oferece opções mínimas de voz, exigindo uma atualização para obter variedade adicional Recursos avançados restritos: Inclui os principais recursos avançados apenas em planos de nível superior, limitando a funcionalidade para usuários básicos

Inclui os principais recursos avançados apenas em planos de nível superior, limitando a funcionalidade para usuários básicos Integrações limitadas: Integra-se principalmente com o Zapier, que pode não se adequar a todos os fluxos de trabalho

Preços do HeyGen

**Gratuito

Plano Creator: US$ 24/mês (cobrado anualmente)

US$ 24/mês (cobrado anualmente) Plano de equipe: US$ 69/mês (cobrado anualmente)

US$ 69/mês (cobrado anualmente) Plano Enterprise: Preços personalizados

HeyGen classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 520 avaliações)

4,8/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

Leia também: 10 melhores softwares de marketing de vídeo em 2024

4. InVideo (melhor para criação rápida e fácil de vídeos)

via InVideo Ideal para profissionais de marketing, educadores e criadores de conteúdo que precisam produzir vídeos de alta qualidade com eficiência - o InVideo é outra excelente ferramenta de geração de vídeo com IA que torna a produção de vídeo acessível a todos, independentemente de suas habilidades técnicas.

O InVideo tem mais de 4.000 modelos de vídeo, oferecendo aos novos usuários uma ótima chance de começar sem aprender o básico.

Além disso, adicionar narração e música de fundo é um benefício útil oferecido na maioria dos planos do InVideo.

Melhores recursos do InVideo

Conversão de texto em vídeo: Transforme facilmente scripts ou artigos em vídeos com recursos visuais e trilhas sonoras relevantes

Transforme facilmente scripts ou artigos em vídeos com recursos visuais e trilhas sonoras relevantes Extensa biblioteca de modelos: Acesse mais de 4.000 modelos personalizáveis adequados para várias plataformas e finalidades

Acesse mais de 4.000 modelos personalizáveis adequados para várias plataformas e finalidades Edição com IA: Use a IA para automatizar a geração de scripts, a seleção de cenas e as narrações

Use a IA para automatizar a geração de scripts, a seleção de cenas e as narrações Suporte multilíngue: Crie vídeos em mais de 50 idiomas, ampliando seu alcance

Crie vídeos em mais de 50 idiomas, ampliando seu alcance Ferramentas de colaboração: Trabalhe com os membros da equipe em tempo real para agilizar o processo de criação de vídeos

Limitações da InVideo

Exportações de vídeo limitadas: Restringe o número de exportações de vídeo, o que pode ser limitante para criadores de alto volume

Restringe o número de exportações de vídeo, o que pode ser limitante para criadores de alto volume Tempos de renderização lentos: Relatos de tempos de renderização lentos podem atrasar a conclusão do projeto

Preços da InVideo

Gratuito

Plus: $20/mês (cobrado anualmente)

$20/mês (cobrado anualmente) Máximo: $48/mês (cobrado anualmente)

InVideo avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

Leia também: Os 10 principais softwares de vídeo de treinamento para integração e educação

5. Fliki (melhor para criação versátil de conteúdo de áudio e vídeo com IA)

via Fliki O Fliki torna a criação de conteúdo incrivelmente fácil, seja para converter blogs em vídeos ou adicionar dublagens a projetos.

Com mais de 1.300 vozes de IA e suporte para mais de 75 idiomas, ele é perfeito para produzir conteúdo com repercussão global.

Eu o utilizei para transformar rapidamente uma postagem de blog em um vídeo elegante do YouTube, sem necessidade de edição avançada.

O recurso de clonagem de voz do Fliki também acrescenta um toque pessoal, mantendo a consistência em todos os projetos. A criação de vídeos de IA com a ferramenta é rápida, simples e escalonável - perfeita para criadores, profissionais de marketing e educadores.

Embora as locuções do Fliki às vezes possam soar robóticas, essa é uma pequena compensação pela velocidade e versatilidade que ele oferece.

Melhores recursos do Fliki

Conversão de texto em vídeo: Transforme scripts sem esforço em vídeos cativantes usando ferramentas orientadas por IA

Transforme scripts sem esforço em vídeos cativantes usando ferramentas orientadas por IA Biblioteca de voz extensa: Acesse mais de 1.300 vozes ultrarrealistas em mais de 80 idiomas e 100 dialetos

Acesse mais de 1.300 vozes ultrarrealistas em mais de 80 idiomas e 100 dialetos Clonagem de voz de IA: Crie vozes exclusivas ou replique a sua própria voz para obter conteúdo personalizado

Crie vozes exclusivas ou replique a sua própria voz para obter conteúdo personalizado Rica biblioteca de mídia: Use milhões de ativos de mídia licenciados para aprimorar a qualidade do vídeo

Use milhões de ativos de mídia licenciados para aprimorar a qualidade do vídeo Suporte multilíngue: Produza conteúdo em vários idiomas para atingir um público global

Limitações do Fliki

Sistema de crédito confuso: O sistema de crédito é difícil de entender, o que leva ao rápido esgotamento do crédito

O sistema de crédito é difícil de entender, o que leva ao rápido esgotamento do crédito Interface esmagadora para novos usuários: Apesar de ser fácil de usar, a interface parece esmagadora para novos usuários

Apesar de ser fácil de usar, a interface parece esmagadora para novos usuários Altos custos de crédito: Impõe altos custos para créditos, especialmente para uso extensivo por pequenos criadores

Preços do Fliki

Gratuito

Standard: $28/mês (cobrado anualmente)

$28/mês (cobrado anualmente) Premium: US$ 53/mês (cobrado anualmente)

US$ 53/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Fliki

G2: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

4,8/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Leia também: Gerenciamento de projetos para produção de vídeo

6. Veed.io (melhor para edição versátil de vídeo on-line)

via Veed.ioVeed.io é provavelmente um dos geradores de vídeo com IA mais populares atualmente.

A ferramenta torna a edição de vídeo simples para todos, desde iniciantes até profissionais, seja para aperfeiçoar demonstrações de clientes ou criar conteúdo de mídia social.

Com recursos como clipes de arrastar e soltar e legendas geradas automaticamente, ela foi projetada para ser eficiente.

\Você pode até mesmo remover ruídos de fundo com apenas alguns cliques. Embora a versão gratuita ofereça recursos básicos, o upgrade desbloqueia ferramentas mais avançadas, como exportações em 4K e armazenamento adicional. É uma boa opção se você deseja criar vídeos de qualidade sem uma curva de aprendizado significativa.

Ele também tem um recurso de edição de várias trilhas que combina perfeitamente filmagens de várias fontes, inclusive B-roll fornecido pelo cliente, vídeo de estoque e animações personalizadas.

Melhores recursos do Veed.io

Edição de várias trilhas: Combine várias trilhas de vídeo e áudio com facilidade

Combine várias trilhas de vídeo e áudio com facilidade Ferramentas acionadas por IA: Utilize recursos inteligentes, como legendagem automática e remoção de fundo

Utilize recursos inteligentes, como legendagem automática e remoção de fundo Biblioteca de mídia extensa: Acesse uma vasta coleção de imagens, músicas e efeitos sonoros

Acesse uma vasta coleção de imagens, músicas e efeitos sonoros Kit de marca: Mantenha a consistência com cores, fontes e logotipos personalizados

Mantenha a consistência com cores, fontes e logotipos personalizados Ferramentas de colaboração: Trabalhe perfeitamente com membros da equipe e clientes em tempo real

Limitações do Veed.io

Efeitos de vídeo avançados limitados: Oferece uma gama limitada de efeitos de vídeo avançados em comparação com o software para desktop

Oferece uma gama limitada de efeitos de vídeo avançados em comparação com o software para desktop Curva de aprendizado para iniciantes: Requer tempo para dominar todos os recursos, embora seja fácil de usar

Requer tempo para dominar todos os recursos, embora seja fácil de usar Não há avaliação gratuita: Exige que os usuários se inscrevam em planos pagos para experimentar a ferramenta

Preços do Veed.io

Lite : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Pro : uS$ 55/mês por usuário

: uS$ 55/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Veed.io

G2: 4,6/5 (850+ avaliações)

4,6/5 (850+ avaliações) Capterra: 3,4/5 (50 avaliações)

Leia também: Como usar a comunicação por vídeo assíncrona para melhorar o trabalho remoto

7. DeepBrain AI (melhor para vídeos de avatar de IA hiper-realistas)

via DeepBrain AI Em minha experiência, a integração do ChatGPT do DeepBrain AI é um recurso de destaque - ele grava scripts para seus avatares, tornando a criação de vídeos quase sem esforço (quase nenhuma habilidade de edição de vídeo necessária).

Isso o torna extremamente fácil de usar para usuários que não têm experiência prévia com criação ou edição de vídeo.

Além disso, a biblioteca de modelos oferece muitas opções prontas para uso, economizando seu tempo em caso de necessidade.

Os melhores recursos do DeepBrain AI

Avatares de IA hiper-realistas: Escolha entre uma ampla gama de humanos digitais realistas ou crie avatares personalizados

Escolha entre uma ampla gama de humanos digitais realistas ou crie avatares personalizados Suporte multilíngue: Gere vídeos em mais de 80 idiomas com vozes de IA que soam naturais

Gere vídeos em mais de 80 idiomas com vozes de IA que soam naturais Sincronização labial perfeita: Os movimentos da boca dos avatares com IA combinam perfeitamente com as palavras faladas

Os movimentos da boca dos avatares com IA combinam perfeitamente com as palavras faladas Criação de avatar personalizado: Crie apresentadores de IA exclusivos com base em pessoas reais ou mascotes de marcas

Crie apresentadores de IA exclusivos com base em pessoas reais ou mascotes de marcas Suíte de edição de vídeo: Ferramentas integradas para adicionar gráficos, legendas e animações

Limitações da IA do DeepBrain

Investimento de tempo: Requer um investimento de tempo significativo para aprender todos os recursos, apesar de ser fácil de usar

Requer um investimento de tempo significativo para aprender todos os recursos, apesar de ser fácil de usar Controle limitado da expressão do avatar: Oferece recursos abrangentes, mas tem limitações no ajuste fino das expressões do avatar

Preços do DeepBrain AI

Pessoal: $24/$48/$96 por mês (cobrado anualmente), dependendo do número de créditos

$24/$48/$96 por mês (cobrado anualmente), dependendo do número de créditos Equipe: $72/$142/$216 por mês (cobrados anualmente), dependendo do número de créditos

$72/$142/$216 por mês (cobrados anualmente), dependendo do número de créditos Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o DeepBrain AI

G2: 4,4/5 (360 avaliações)

4,4/5 (360 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Procure por Ferramentas de edição de vídeo com IA incluindo recursos de texto para vídeo e avatares de IA.

8. Elai (melhor para criação de vídeo com IA escalável e avatares personalizados)

via Elai.io Você precisa criar conteúdo de vídeo personalizado em escala, mas sem a dor de cabeça da edição interminável? Testei o Elai para ver se ele poderia enfrentar esse desafio.

O recurso de avatar personalizado imediatamente chamou minha atenção. Eu poderia criar apresentadores digitais com aparência profissional e que falassem vários idiomas - perfeito para atingir públicos diversos.

A função de texto para vídeo foi outro ponto forte. Eu podia gerar instantaneamente scripts de vídeo simplesmente carregando descrições de produtos, o que economizava muito tempo. No entanto, embora a precisão da sincronização labial seja impressionante, às vezes acho que os movimentos dos avatares de IA gerados são rígidos.

Com a integração da API, você pode automatizar centenas de vídeos personalizados da noite para o dia, o que nenhuma outra plataforma conseguiu fazer com tanta facilidade até o momento.

melhores recursos do #### Elai

Avatares de IA personalizados: Crie apresentadores digitais realistas adaptados à sua marca

Crie apresentadores digitais realistas adaptados à sua marca Conversão de texto em vídeo: Transforme conteúdo escrito em scripts de vídeo envolventes

Transforme conteúdo escrito em scripts de vídeo envolventes Suporte multilíngue: Gere vídeos em mais de 75 idiomas com vozes de IA que soam naturais

Gere vídeos em mais de 75 idiomas com vozes de IA que soam naturais Produção de vídeo escalável: Crie centenas ou milhares de vídeos rapidamente usando a integração da API

Crie centenas ou milhares de vídeos rapidamente usando a integração da API Elementos interativos: Adicione botões clicáveis e questionários para aumentar o envolvimento

Limitações do Elai

Investimento de tempo: Requer tempo para dominar todos os recursos, apesar de ser fácil de usar

Requer tempo para dominar todos os recursos, apesar de ser fácil de usar Personalização limitada de avatares: Oferece uma gama limitada de opções de personalização de avatares

Oferece uma gama limitada de opções de personalização de avatares Processamento lento para grandes projetos: Apresenta atrasos significativos em projetos de vídeo de grande escala

Elai preços

Gratuito

Basic: US$ 23/mês (cobrado anualmente)

US$ 23/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Elai ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Runway (melhor para geração e edição de vídeos cinematográficos com IA)

via runway E se você pudesse gerar instantaneamente uma saída de vídeo futurista e de alta qualidade ou adicionar efeitos complexos sem o software VFX tradicional? Testei o Runway para ver se ele funciona.

O recurso de texto para vídeo se destacou para mim. Digitei instruções simples e, em poucos minutos, o vídeo gerado por IA foi entregue e precisou apenas de alguns pequenos ajustes.

Outro destaque foi a ferramenta Motion Brush. Ela me permitiu adicionar rapidamente animações fluidas que normalmente levam horas.

A ferramenta de imagem para vídeo também funcionou bem. Fiz o upload de uma renderização estática e gerei uma rotação de 360 graus que parecia incrivelmente realista. Sua capacidade de gerar automaticamente música de fundo foi um toque agradável.

melhores recursos do #### Runway

Geração de texto para vídeo: Crie vídeos a partir de descrições de texto detalhadas

Crie vídeos a partir de descrições de texto detalhadas **Pincel de movimento: adicione animações direcionadas a áreas específicas de seu vídeo

Imagem para vídeo: Transforme imagens estáticas em sequências de vídeo dinâmicas

Transforme imagens estáticas em sequências de vídeo dinâmicas Edição aprimorada por IA: Simplifique o processo de edição com ferramentas inteligentes

Simplifique o processo de edição com ferramentas inteligentes Avatares realistas de IA: Gere seres humanos digitais realistas para seus vídeos

Limitações da pista

Investimento de tempo: Requer tempo para dominar todos os recursos, apesar de ser fácil de usar

Requer tempo para dominar todos os recursos, apesar de ser fácil de usar Processamento mais demorado para gerações complexas: Demora mais para gerações complexas, especialmente em qualidades mais altas

Demora mais para gerações complexas, especialmente em qualidades mais altas Discrepâncias de interpretação da IA: Podem resultar em interpretações que não correspondem perfeitamente à sua visão

Preços de pista

Gratuito

Padrão : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Pro : $28/mês por usuário

: $28/mês por usuário Ilimitado : uS$ 76/mês por usuário

: uS$ 76/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Runway ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Synthesys (melhor para criação de vídeos de IA escalonáveis com avatares realistas)

via Synthesys.io Testei o Synthesys para explorar seus recursos como editor de vídeo com IA e, no geral, o desempenho foi muito bom.

Os avatares de IA multilíngues gerados eram realistas, com expressões e movimentos suaves, o que funcionou bem para conteúdo de vídeo profissional. Entretanto, a personalização do avatar pareceu um pouco limitada.

O recurso de conversão de texto em fala e os vários modelos de vídeo da plataforma foram precisos, mas o tempo de renderização de vídeos mais longos pode ser frustrantemente lento.

Os modelos de vídeo da plataforma foram úteis e economizaram tempo, embora algumas opções fossem bastante básicas.

melhores recursos do #### Synthesys

Avatares de IA realistas: Escolha entre uma gama diversificada de apresentadores digitais ultrarrealistas

Escolha entre uma gama diversificada de apresentadores digitais ultrarrealistas Suporte multilíngue: Gere vídeos em mais de 140 idiomas com vozes de IA que soam naturais

Gere vídeos em mais de 140 idiomas com vozes de IA que soam naturais Criação de avatares personalizados: Crie apresentadores de IA exclusivos e adaptados à sua marca

Crie apresentadores de IA exclusivos e adaptados à sua marca Modelos de vídeo: Acesse uma biblioteca de modelos personalizáveis para criação rápida de vídeos

Acesse uma biblioteca de modelos personalizáveis para criação rápida de vídeos Processamento em lote: Gere vários vídeos simultaneamente para produção de alto volume

limitações do #### Synthesys

Curva de aprendizado acentuada: Leva tempo para aprender todos os recursos, apesar de ser fácil de usar

Leva tempo para aprender todos os recursos, apesar de ser fácil de usar Flexibilidade limitada da expressão do avatar: Limita a flexibilidade das expressões do avatar com base nas preferências do usuário

Preços do Synthesys

Gratuito

Pessoal: US$ 20/mês (cobrado anualmente)

US$ 20/mês (cobrado anualmente) Creator: $41/mês (cobrado anualmente)

$41/mês (cobrado anualmente) Business Unlimited: $69/mês (cobrado anualmente)

Synthesys ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

11. Visla (melhor para criação abrangente de vídeos com tecnologia de IA)

via visla_ Precisa de uma plataforma de IA que lhe permita lidar com storyboard, roteiro, B-roll, narração, legendas e muito mais para diferentes estilos de vídeo? O Visla faz isso e muito mais.

O recurso de geração de scripts de IA economiza tempo, criando scripts bem estruturados a partir de resumos básicos de produtos.

Os avatares de IA são bastante realistas, embora eu tenha achado a seleção um pouco limitada para setores de nicho (imagine não poder fazer com que seu avatar de chef de IA use o icônico chapéu branco de chef).

No entanto, a ferramenta de texto para vídeo era eficiente, extraindo automaticamente imagens relevantes e adicionando animações, mas as opções de personalização para usuários avançados pareciam restritas.

O Visla também oferece ferramentas sólidas de branding, simplificando a manutenção dos visuais na marca com logotipos e esquemas de cores. A adaptação multilíngue e os recursos de colaboração foram úteis, especialmente para equipes de várias regiões.

Melhores recursos do Visla

Geração de scripts de IA: Cria scripts profissionais a partir de informações básicas do produto

Cria scripts profissionais a partir de informações básicas do produto Avatares realistas de IA: Oferece uma gama diversificada de apresentadores digitais realistas

Oferece uma gama diversificada de apresentadores digitais realistas Conversão de texto em vídeo: Transforma scripts em vídeos completos automaticamente

Transforma scripts em vídeos completos automaticamente Extensa biblioteca de ações: Fornece acesso a milhões de imagens e filmagens de alta qualidade

Fornece acesso a milhões de imagens e filmagens de alta qualidade Integração de kit de marca: Garante a consistência da marca em todos os vídeos

Garante a consistência da marca em todos os vídeos Suporte multilíngue: Oferece tradução e narração com tecnologia de IA em vários idiomas

Oferece tradução e narração com tecnologia de IA em vários idiomas Ferramentas de colaboração: Permite a cooperação de toda a equipe em projetos de vídeo

Limitações do Visla

Curva de aprendizado: Requer um investimento moderado de tempo para aprender

Requer um investimento moderado de tempo para aprender Necessidade de ajuste fino do conteúdo de IA: Requer ajuste fino do conteúdo gerado por IA para corresponder a visões criativas específicas

Preços do Visla

Gratuito

Pro: US$ 9/mês

US$ 9/mês Business: $39/mês

$39/mês Enterprise: Preços personalizados

Visla classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: os 10 melhores gravadores de tela de IA em 2024: Um guia para profissionais

12. Hour One (melhor para vídeos de avatar de IA em escala rápida)

via Hour One Testei a criação de vídeos com avatar de IA da Hour One e a considerei útil para produzir vídeos rapidamente, especialmente para comunicações internas.

Os avatares de IA eram bastante realistas, embora não tão refinados quanto eu esperava. A correspondência entre a voz e a expressão dos avatares às vezes era um pouco estranha, afetando o realismo geral.

O recurso multilíngue foi destacado, permitindo que eu criasse versões localizadas com sincronização labial precisa em vários idiomas.

Em geral, o Hour One é eficaz para a criação rápida e escalável de vídeos, mas há potencial para melhorias na qualidade do avatar e na sincronização de expressões.

Melhores recursos do Hour One

Avatares de IA semirrealistas: Crie seres humanos digitais personalizados ou escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares predefinidos

Crie seres humanos digitais personalizados ou escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares predefinidos Conversão de texto em vídeo: Transforme scripts em vídeos profissionais com seleção e edição de cenas com tecnologia de IA

Transforme scripts em vídeos profissionais com seleção e edição de cenas com tecnologia de IA Suporte multilíngue: Gere vídeos em mais de 140 idiomas com sincronização labial perfeita

Gere vídeos em mais de 140 idiomas com sincronização labial perfeita Personalização da marca: Incorpore facilmente logotipos, esquemas de cores e outros elementos da marca em seus vídeos

Incorpore facilmente logotipos, esquemas de cores e outros elementos da marca em seus vídeos Integração de API: Automatize a criação de vídeos conectando o Hour One aos seus sistemas de gerenciamento de conteúdo existentes

Limitações do Hour One

Investimento de tempo: Requer tempo para dominar todos os recursos, especialmente para projetos de vídeo complexos, apesar de ser fácil de usar

Requer tempo para dominar todos os recursos, especialmente para projetos de vídeo complexos, apesar de ser fácil de usar Falta de criatividade com nuances: Falta a criatividade com nuances encontrada em vídeos produzidos por humanos

Falta a criatividade com nuances encontrada em vídeos produzidos por humanos Opções de ações limitadas para setores especializados: Oferece opções abrangentes, mas pode parecer limitado para setores altamente especializados

Preços da Hora Um

Gratuito

Lite: US$ 25/mês (cobrado anualmente)

US$ 25/mês (cobrado anualmente) Business: $95/$120/$160 por mês (cobrado anualmente), dependendo do uso

$95/$120/$160 por mês (cobrado anualmente), dependendo do uso Enterprise: Preços personalizados

Hour One classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

13. Colossyan (Melhor para criação prática de vídeos com tecnologia de IA)

via Colossyan A revisão do Colossyan foi interessante.

A plataforma oferece muitos recursos para que qualquer pessoa possa criar vídeos com IA, mas há áreas que podem ser melhoradas. O suporte a vários idiomas é um ponto forte, com traduções precisas e sincronização labial que facilitam a localização do conteúdo.

No entanto, embora os avatares de IA parecessem realistas, uma perceptível oscilação da cabeça fazia com que parecessem um pouco artificiais, e suas expressões nem sempre combinavam com o tom de suas vozes.

A integração com o PowerPoint foi tranquila, convertendo rapidamente os slides em vídeos dinâmicos com animações e narrações, o que economizou tempo. Elementos interativos, como questionários, aumentaram o envolvimento, mas faltaram algumas opções avançadas de personalização.

Leia também: Como gravar seu próprio vídeo apresentando um PowerPoint

Melhores recursos do Colossyan

Texto para vídeo com tecnologia de IA: Transforme scripts em vídeos profissionais com apenas alguns cliques

Transforme scripts em vídeos profissionais com apenas alguns cliques Suporte extensivo a idiomas: Crie e traduza vídeos em mais de 70 idiomas

Crie e traduza vídeos em mais de 70 idiomas Criação de avatares personalizados: Crie apresentadores de IA exclusivos e adaptados à sua marca

Crie apresentadores de IA exclusivos e adaptados à sua marca Importação de PowerPoint e PDF: Converta facilmente apresentações existentes em vídeos envolventes

Converta facilmente apresentações existentes em vídeos envolventes Elementos de vídeo interativos: Adicione questionários, pontos de acesso e cenários de ramificação para aumentar o envolvimento

Adicione questionários, pontos de acesso e cenários de ramificação para aumentar o envolvimento Espaço de trabalho colaborativo: Trabalhe em conjunto com sua equipe em projetos de vídeo

Trabalhe em conjunto com sua equipe em projetos de vídeo **Integração da API: conecte o Colossyan às suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes

Limitações do Colossyan

Investimento de tempo: Requer tempo para dominar todos os recursos, especialmente para projetos complexos, apesar de ser fácil de usar

Requer tempo para dominar todos os recursos, especialmente para projetos complexos, apesar de ser fácil de usar Interações semi-realistas do avatar: Oferece interações que podem parecer semi-realistas em comparação com ferramentas especializadas de modelagem 3D

Oferece interações que podem parecer semi-realistas em comparação com ferramentas especializadas de modelagem 3D Tempo de renderização: Demora mais para gerar vídeos complexos com várias cenas e efeitos

Preços do Colossyan

Inicial: $19/mês (cobrado anualmente)

$19/mês (cobrado anualmente) Pro: US$ 61/mês (cobrado anualmente)

US$ 61/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Colossyan avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 410 avaliações)

4,6/5 (mais de 410 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de criação de vídeo

Enquanto ClickUp não é uma ferramenta tradicional de criação de vídeo, mas se destaca no gerenciamento de projetos de vídeo e no aprimoramento do seu fluxo de trabalho com seus recursos versáteis. Você também pode criar vídeos explicativos fantásticos com o Clipes do ClickUp ! Mais sobre isso abaixo.

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp foi projetado para simplificar o gerenciamento de projetos, o acompanhamento de tarefas e a colaboração em equipe. Com sua interface intuitiva e funcionalidade robusta, o ClickUp capacita as equipes a se manterem organizadas e eficientes, tornando-o a escolha ideal para criadores de conteúdo e profissionais de marketing. 🎯

Crie vídeos instrutivos ou explicativos com o ClickUp Clips

Clipes do ClickUp para gravação de tela Clipes do ClickUp se você estiver capturando uma atualização rápida, explicando um processo complexo ou fazendo um brainstorming de novas ideias, o Clips facilita a comunicação visual com sua equipe.

Um recurso de destaque do Clips é o seu capacidade de transcrição alimentada por IA. Quando você grava um clipe, o ClickUp gera automaticamente uma transcrição do vídeo, permitindo que você leia o conteúdo e pule para partes específicas clicando na transcrição. Isso economiza muito tempo para revisar o material e identificar momentos importantes sem precisar assistir novamente a vídeos inteiros.

**Os clipes são ideais para

Capturar atualizações rápidas de vídeo

Gravar reuniões ou discussões da equipe

Documentar sessões de brainstorming

Criar tutoriais ou orientações

Ao facilitar o compartilhamento e a revisão de discussões importantes, o Clips aprimora a colaboração e mantém todos na mesma página.

Maximize o envolvimento do conteúdo em todas as plataformas

Com o ClickUp Clips, você pode reaproveitar seu conteúdo gravado para obter o máximo de envolvimento. Extraia os principais insights e destaques das gravações de reuniões para transformá-los em vídeos envolventes do YouTube ou clipes de mídia social. Isso não apenas amplia o valor de seu conteúdo, mas também mantém seu público envolvido em várias plataformas.

**Para os criadores do YouTube, os clipes podem ser um divisor de águas

Simplificar a estratégia de conteúdo : A gravação e a transcrição de sessões de brainstorming ou ideias de vídeo simplificam a organização e o refinamento do seu plano de conteúdo.

: A gravação e a transcrição de sessões de brainstorming ou ideias de vídeo simplificam a organização e o refinamento do seu plano de conteúdo. Aprimorar o SEO : Use o recurso de transcrição para criar descrições de vídeo detalhadas, títulos, tags e registros de data e hora, aumentando a capacidade de pesquisa do seu vídeo.

: Use o recurso de transcrição para criar descrições de vídeo detalhadas, títulos, tags e registros de data e hora, aumentando a capacidade de pesquisa do seu vídeo. Melhorar o envolvimento do espectador: O conteúdo bem organizado com descrições e registros de data e hora claros incentiva os espectadores a assistirem por mais tempo e a se envolverem mais com seu canal.

Aprimore seu fluxo de trabalho com o ClickUp AI

Leve sua criação de conteúdo para o próximo nível combinando Clips com ClickUp AI . esse assistente inteligente atende às suas necessidades de curadoria de vídeo:

Brainstorming de tópicos de vídeo : Gera ideias novas e relevantes para seu próximo projeto.

: Gera ideias novas e relevantes para seu próximo projeto. Elaboração de roteiros : Crie rapidamente roteiros de vídeo atraentes com base em seus esboços ou anotações.

: Crie rapidamente roteiros de vídeo atraentes com base em seus esboços ou anotações. Resumir ideias: Condensar longas discussões em tópicos importantes e itens acionáveis.

O ClickUp AI atua como um parceiro criativo, oferecendo sugestões e organizando seus pensamentos para que você possa se concentrar em fornecer conteúdo de alta qualidade ao seu público.

Para otimizar ainda mais o processo de criação de vídeos, considere criar modelos no ClickUp para diferentes tipos de vídeos, como tutoriais, atualizações ou sessões de brainstorming. Isso permite padronizar o fluxo de trabalho, facilitando o planejamento, a gravação e a edição dos clipes.

Inclua seções para títulos de vídeo, pontos-chave a serem abordados e registros de data e hora com base na sua transcrição. Ao ter um modelo estruturado pronto, você pode economizar tempo, manter a consistência e se concentrar mais em fornecer conteúdo envolvente que repercuta no seu público. 📈✨

Quer você esteja gerenciando um canal do YouTube ou fazendo a curadoria de conteúdo de mídia social, as ferramentas do ClickUp ajudam a criar um calendário de conteúdo coeso, garantindo que sua presença on-line seja consistente e envolvente.

O modelo de produção de vídeo do ClickUp O modelo de produção de vídeo do ClickUp ajuda a otimizar significativamente seu processo de criação de vídeo.

Modelo de produção de vídeo do ClickUp

Este modelo inclui fluxos de trabalho pré-criados para os estágios de pré-produção, produção e pós-produção, facilitando o gerenciamento de projetos de vídeo complexos, desde a concepção até a entrega final.

Comece estabelecendo expectativas claras com relação ao objetivo, ao público e ao cronograma. Em seguida, crie uma linha do tempo para organizar as tarefas e garantir que os prazos sejam cumpridos.

Feito isso, atribua tarefas à sua equipe, detalhando quem cuida de cada etapa. ✅

Por fim, monitore o progresso de perto para acompanhar os projetos, os cronogramas, as atribuições de tarefas e o progresso geral do seu projeto de vídeo.

melhores recursos do #### ClickUp

Integração perfeita: Você pode se conectar sem esforço com o Slack, o Google Drive e muitos outros programas

Você pode se conectar sem esforço com o Slack, o Google Drive e muitos outros programas Adicionar comentários ao vídeo: Você pode adicionar comentários diretos aos clipes de vídeo para obter críticas claras e concisas

Você pode adicionar comentários diretos aos clipes de vídeo para obter críticas claras e concisas Organização em um só lugar: Você pode gerenciar todos os seus videoclipes em um hub de clipes organizado, para que seja fácil navegar e encontrar um conteúdo específico

limitações do #### ClickUp

Recursos limitados de edição de vídeo: Falta de recursos avançados de edição de vídeo, exigindo a dependência de um software separado para edições de vídeo

Falta de recursos avançados de edição de vídeo, exigindo a dependência de um software separado para edições de vídeo Curva de aprendizado acentuada: Apresenta desafios para alguns usuários na navegação pela plataforma

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (4.000+ avaliações)

Gerar vídeos incríveis com IA

As pessoas quase sempre se esquecem de uma parte crucial do trabalho de um editor de vídeo: contar histórias. ✨

Se as tendências técnicas mais recentes e em constante mudança o atrapalharem constantemente, sua criatividade poderá se perder rapidamente na tradução. Não é o ideal, certo?

O ClickUp garante que esse não seja o caso.

Ao integrar a IA ao seu fluxo de trabalho, você permanece no banco do motorista. Você mantém o controle da narrativa enquanto reduz drasticamente o trabalho pesado. 💪

É uma situação em que todos ganham.

E aqui está a melhor parte: O ClickUp é a maneira mais econômica de tornar essa estratégia uma realidade. Ah, e eu mencionei a parte do bônus? Você também recebe uma ferramenta integrada de gerenciamento de projetos que facilita muito a delegação, a organização e a execução do seu projeto!

Não acredite apenas em minha palavra. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje e veja por si mesmo! 🚀