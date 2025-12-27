As 13 melhores ferramentas de IA para educadores remotos em [ano]

Você já sabe que o aprendizado centrado no aluno leva a um maior envolvimento e melhores resultados. Mas o tempo limitado e o crescente trabalho administrativo podem fazer com que esse objetivo pareça inatingível.

É aqui que o uso adequado de ferramentas de inteligência artificial pode fazer uma diferença significativa. Elas assumem tarefas repetitivas que consomem seu tempo e energia. Essas ferramentas GenAI ajudam você a criar caminhos de aprendizagem mais personalizados, monitorar o progresso continuamente e fornecer feedback oportuno.

Neste guia, exploraremos as melhores ferramentas de ensino de IA para educadores que oferecem suporte ao ensino remoto e ao aprendizado personalizado.

Aqui está uma rápida visão geral das principais ferramentas de IA generativa para educadores remotos e o que cada uma delas traz para o seu fluxo de trabalho. 📊

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Documentos para organizar planos de aula; tarefas, status personalizados e campos personalizados para acompanhar o ritmo e os padrões; automações para otimizar os fluxos de trabalho dos professores; painéis para visualizar o progresso; IA para recuperação de conhecimento e assistência. Escolas e professores que desejam planeamento instrucional e gestão de projetos num único local Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas MagicSchool AI Automação da criação de aulas, suporte à educação especial (IEP, planos 504), painéis analíticos, exportação fácil para Docs/Word/Classroom/Canvas. Professores que desejam uma preparação rápida e diferenciada das aulas e suporte SPED Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12,99/mês por usuário. Eduaide. ai Mais de 110 ferramentas de ensino, conteúdo alinhado aos padrões (5E, baseado na pedagogia), bot de feedback com rubricas Professores que precisam de recursos diversificados e alinhados aos padrões para sala de aula Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5,99/mês. Ensino dinâmico Integração direta com o Google para feedback, reprodução do processo de escrita (Inspect Writing), tradução para mais de 50 idiomas, em conformidade com FERPA e COPPA. Professores que utilizam ferramentas do Google e desejam feedback simplificado e acessibilidade Plano gratuito disponível; preços personalizados para escolas e distritos. ChatGPT Planos de aula personalizados, GPTs personalizados para ensino padronizado, ajuda na comunicação multilíngue, integração com Canva e Drive/M365. Professores remotos e híbridos que desejam planejamento versátil, criação de conteúdo e comunicação. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês. Wayground (Quizizz) Criação de recursos de IA a partir de prompts/arquivos/URLs, avaliação automatizada para respostas abertas/áudio, grande biblioteca de conteúdos criados por professores. Professores que desejam questionários envolventes e insights baseados em dados Plano gratuito disponível; preços personalizados para escolas e distritos. Gradescope Instituições que lidam com grandes volumes de notas com foco na equidade e na análise Instituições que lidam com grandes volumes de notas com foco na equidade e na análise Plano gratuito disponível; preços personalizados para instituições. Curipod Aulas interativas geradas por IA, feedback instantâneo da IA com rubricas, carregamento e aprimoramento de slides existentes, em conformidade com a FERPA e a COPPA. Professores que precisam de interação ao vivo em salas de aula remotas ou híbridas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês. Diffit Geração de recursos de aprendizagem a partir de textos/uploads/links, organizadores gráficos e estruturas, alinhamento de padrões e controle de vocabulário. Professores que precisam de materiais de leitura adaptáveis para turmas com alunos de diferentes níveis de habilidade Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês. Turnitin Relatórios de similaridade para plágio e conteúdo gerado por IA, comentários embutidos, QuickMarks, rubricas, feedback de voz/mídia, detecção de manipulação (texto branco, troca de caracteres) Professores que desejam verificações de integridade acadêmica e notas digitais estruturadas Preços personalizados Khanmigo Planos de aula, questionários, ganchos e rubricas gerados por IA, conteúdo alinhado ao currículo da Khan Academy. Professores que desejam criar conteúdo rapidamente dentro do ecossistema da Khan Academy Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/mês. Copiloto Educacional Planejador de aulas com IA, suporte em inglês + espanhol, nível e estrutura ajustáveis, mais de 10 ferramentas que economizam tempo. Professores que precisam de um ponto de partida rápido para planos de aula e planilhas Avaliação gratuita por 30 dias; planos pagos a partir de US$ 9/mês. Kahoot! Aprendizagem baseada em jogos, kahoots ao vivo ou individualizados, vários tipos de perguntas, design acessível (leitura em voz alta, alto contraste, leitor de tela). Professores focados no desempenho dos alunos e na verificação do entendimento em tempo real Preços personalizados

O que torna uma ferramenta de IA boa para educadores?

Uma boa ferramenta de IA para professores ajuda você a sugerir caminhos de aprendizagem personalizados e fornece recursos ou conteúdos adaptados às necessidades de cada aluno.

Aqui estão alguns recursos avançados que você deve procurar nas ferramentas GenAI para professores.

Avaliação e feedback precisos: pontue automaticamente questionários, avalie respostas curtas ou verifique redações, fornecendo feedback prático.

Suporte à aprendizagem adaptativa: identifique lacunas de habilidades, sugira exercícios personalizados e recomende recursos para o estilo de aprendizagem de cada aluno.

Criação rápida de conteúdo: elabore planos de aula, gere sugestões de redação, resuma leituras ou crie materiais de estudo rapidamente.

Integração perfeita: integre-se facilmente ao seu LMS, calendários e sistemas de gerenciamento de sala de aula existentes, para que você não precise alternar entre várias plataformas.

Privacidade e segurança dos dados: mantenha as informações dos alunos seguras e garanta a conformidade com regulamentos como FERPA ou GDPR.

Análises perspicazes: analise padrões no desempenho, participação e envolvimento dos alunos, para que você possa intervir precocemente e ajustar suas estratégias de ensino.

Colaboração e engajamento: obtenha ferramentas que oferecem suporte ao trabalho em grupo, discussões e feedback em tempo real para manter os alunos engajados em ambientes remotos ou híbridos.

Aqui estão as principais ferramentas de IA generativa que facilitam o planejamento de aulas, o acompanhamento dos alunos e o ensino para educadores remotos. 👇🏼

1. ClickUp (o melhor espaço de trabalho completo para planejamento, avaliação e comunicação)

84% dos professores afirmam que não têm tempo suficiente durante o horário normal de trabalho para concluir as avaliações, planejar aulas, lidar com a papelada ou responder aos e-mails dos pais. Quando cada tarefa é realizada em uma ferramenta diferente, mesmo o trabalho mais simples se torna mais demorado do que deveria.

O ClickUp reúne tudo em um espaço de trabalho de IA convergente para que você possa dedicar mais tempo ao ensino, em vez de alternar entre aplicativos. Com tecnologia de IA, ele entende o seu contexto e exibe o que você precisa instantaneamente; chega de trabalho excessivo!

Suas tarefas, questionários, planos de aula, documentos e comunicações permanecem conectados em um único espaço de trabalho organizado com IA conectada.

Veja como o software de gerenciamento de projetos ClickUp Education ajuda você a gerenciar o ensino remoto com mais facilidade:

Gere materiais didáticos e instruções

O ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado, ajuda você a gerar rapidamente planos de aula, questões para tarefas, diretrizes para projetos e muito mais. Essa IA responsável fica ao lado de suas aulas, documentos e tarefas, fornecendo o suporte necessário no momento em que você precisa.

Gere materiais de aprendizagem e personalize-os para cada aluno usando o ClickUp Brain.

Veja como você pode usar essa IA para alunos e fazer uma diferença real no seu dia a dia:

Planejamento de aulas mais inteligente: transforme suas anotações em um esboço claro e fácil de ensinar, com objetivos e atividades.

Criação mais rápida de questionários: gere perguntas de avaliação em segundos a partir de suas leituras ou vídeos.

Instruções mais claras para todos os alunos: simplifique orientações complexas para garantir que todos os alunos compreendam a tarefa.

Feedback rápido sem esgotamento: forneça comentários de alta qualidade e acionáveis sem o esforço manual demorado.

Experimente estas sugestões: Transforme essas notas em um plano de aula de 45 minutos com objetivos de aprendizagem e uma atividade final

Crie cinco questões de múltipla escolha para o 7º ano com gabaritos

Simplifique estas instruções para alunos de ESL (Inglês como Segunda Língua) do 6º ano

Resuma esta resposta e indique um ponto forte e uma área a ser melhorada

Pule a página em branco. Descreva suas necessidades, deixe o ClickUp Brain criar o rascunho e comece a ensinar imediatamente. Assista a este vídeo para ver como é fácil.

Centralize recursos e colabore com colegas

Depois que o Brain o ajuda a criar seus materiais, o ClickUp Docs se torna o lugar onde você os transforma em recursos estruturados e prontos para serem usados em sala de aula. Você pode formatar planos de aula, colaborar com colegas em tempo real, adicionar instruções de atividades, incorporar recursos visuais ou links e compartilhá-los com alunos ou colegas professores.

Colabore com outros professores e crie bases de conhecimento com o ClickUp Docs.

O ClickUp Docs também funciona como seu sistema de gestão de conhecimento, ajudando você a construir uma biblioteca crescente com tudo o que você ensina. Categorize por assunto ou unidade, aplique tags pesquisáveis para encontrar instantaneamente o que você precisa e mantenha documentos acadêmicos importantes organizados ano após ano.

💡 Dica profissional: o modelo de plano de aula do ClickUp College facilita muito o planejamento das aulas. Você pode criar e personalizar facilmente planos de aula e, em seguida, organizar todo o conteúdo das aulas, tarefas e provas em um só lugar. Cada aula se torna uma tarefa na qual você acompanha o progresso com status e prazos claros. Basta adicionar seu esboço do Brain, preencher os objetivos e atividades e transformá-lo em uma aula pronta para os alunos, que você pode reutilizar com confiança a cada semestre. Obtenha um modelo gratuito Crie planos de aula e organize o conteúdo com o modelo de plano de aula do ClickUp College.

Planeje tarefas para cada atividade ou sessão

O ClickUp Tasks transforma seus planos de ensino em um fluxo de trabalho claro e rastreável. Crie uma tarefa para cada aula ou trabalho, adicione listas de verificação para as atividades da aula e anexe todos os arquivos ou slides necessários.

Gerencie suas sessões de ensino e conclua as aulas dentro do prazo com o ClickUp Tasks.

Automatize o trabalho rotineiro e reduza a carga de trabalho

Quando várias tarefas atrasam, os comentários se acumulam e um questionário ainda precisa ser revisado, o acompanhamento manual pode rapidamente ficar fora de controle. O ClickUp oferece duas maneiras de aliviar essa pressão: automação baseada em regras e agentes de IA de linguagem natural trabalhando em conjunto.

O ClickUp Automations cuida dos fluxos de trabalho rotineiros e repetitivos. Você define a regra uma vez e o ClickUp a aplica de forma consistente. Por exemplo, quando um aluno envia uma tarefa, uma automação pode mover essa tarefa para sua lista de notas, atualizar o status e até mesmo enviar lembretes para os próximos prazos de avaliação.

Use regras predefinidas ou crie agentes de IA personalizados para automatizar tarefas rotineiras.

Os agentes de IA do ClickUp lidam com o trabalho mais flexível que não está vinculado a regras predefinidas.

Você pode simplesmente pedir: “Reúna todas as tarefas sem feedback e adicione-as a uma lista de prioridades” ou “Envie uma mensagem aos alunos cujos trabalhos precisam de revisão”. O agente entende sua solicitação e conclui a ação em todo o seu espaço de trabalho.

Automatize suas tarefas rotineiras por meio de entradas de gatilho com os agentes de IA do ClickUp.

Oriente os alunos a se manterem organizados

Ajude os alunos a se manterem em dia com os deveres de casa, projetos e lembretes com o software de gerenciamento de projetos ClickUp Student. Eles podem marcar o progresso, anexar seus trabalhos às tarefas, adicionar comentários e saber sempre o que está pendente e o que já foi feito.

O Calendário ClickUp pode ajudá-los a planejar sua semana, mapeando visualmente tarefas, testes e sessões de revisão em um único lugar.

Planeje e gerencie tarefas, atribuições e prazos sem esforço com o ClickUp Calendar.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser um pouco complicada para usuários iniciantes.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 afirma:

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam ferramentas de IA para tarefas pessoais todos os dias, e 55% as utilizam várias vezes ao dia. E quanto à IA no trabalho? Com uma IA centralizada alimentando todos os aspectos do gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e colaboração, você pode economizar até mais de 3 horas por semana, que de outra forma gastaria procurando informações, assim como 60,2% dos usuários do ClickUp!

2. MagicSchool AI (ideal para planejamento de aulas geradas por IA e fluxos de trabalho focados no professor)

via MagicSchool AI

A MagicSchool reúne a criação de aulas, o apoio aos alunos e as tarefas administrativas numa única plataforma de IA.

Isso é especialmente útil para necessidades educacionais especiais. Você pode gerar planos IEP e 504, planos de intervenção comportamental, sugestões de acomodação e recursos estruturados que ajudam todos os alunos a acessar a lição.

Compartilhar seu trabalho é igualmente simples. Exporte as aulas para o Google Docs ou Microsoft Word, ou envie-as diretamente para o Google Classroom ou Canvas sem qualquer formatação extra.

Quando você deseja ter visibilidade sobre o que está funcionando, o MagicSchool fornece painéis analíticos que destacam o progresso dos alunos e as tendências de engajamento. Isso ajuda você a tomar decisões pedagógicas baseadas em dados claros.

Principais recursos da MagicSchool AI

Use a opção “mostrar um exemplo” em cada ferramenta para visualizar exemplos e escolher o que melhor atende às suas necessidades.

Evite prompts complicados e gere resultados em segundos, mantendo a possibilidade de personalizá-los para o contexto da sua escola.

Confie nas proteções integradas que sinalizam preconceitos, priorizam a precisão factual e protegem informações de identificação pessoal.

Limitações da IA da MagicSchool

Muitas vezes, elas podem deixar passar a criatividade sutil e a expressão pessoal dos alunos, que só um professor pode realmente reconhecer.

Preços da MagicSchool AI

Gratuito

Mais: US$ 12,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a MagicSchool AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a MagicSchool AI?

Uma avaliação no Reddit diz:

Eu adoro a escola de magia. Eu crio bots personalizados e peço aos alunos que os utilizem em diferentes projetos. Posso monitorar os registros dos alunos em tempo real. Os alunos utilizaram IA ao aprender sobre o processo de projeto de engenharia, e eu defini o contexto como se eles estivessem em uma nave espacial em Marte e acabariam realizando o desafio de queda de ovos como uma “aterrissagem de emergência”.

Eu adoro a escola de magia. Eu crio bots personalizados e peço aos alunos que os utilizem em diferentes projetos. Posso monitorar os registros dos alunos em tempo real. Os alunos utilizaram IA ao aprender sobre o processo de design de engenharia, e eu defini o contexto como se eles estivessem em uma nave espacial em Marte e acabariam realizando o desafio da queda do ovo como uma “aterrissagem de emergência”.

⚡ Arquivo de modelos: modelos gratuitos de tutoria para planejar aulas e gerenciar tarefas administrativas

3. Eduaide.ai (Ideal para criar materiais didáticos diferenciados em poucos minutos)

Com o Eduaide.ai, você pode gerar mais de 110 tipos de recursos de ensino. Isso inclui questionários, listas de vocabulário, aulas estruturadas, atividades de sala de fuga, jogos em sala de aula e organizadores gráficos.

Todo o material gerado tem base pedagógica. O conteúdo segue estruturas educacionais estabelecidas e melhores práticas, incluindo modelos instrucionais estruturados, como a estrutura 5E.

A plataforma também facilita a revisão do trabalho. Um bot de feedback fornece comentários práticos e baseados em rubricas para o trabalho dos alunos. Além disso, o criador de avaliações permite criar perguntas com dificuldade ajustável e formatos diferentes.

Melhores recursos do Eduaide.ai

Faça um brainstorming com o Erasmus AI Assistant para refinar ideias de aulas e criar materiais didáticos personalizados que se adaptem aos seus objetivos de ensino.

Exporte recursos diretamente para o Google Docs, Microsoft Word ou PDF para compartilhá-los, imprimi-los ou editá-los.

Gere materiais em vários idiomas para melhor apoiar os alunos multilíngues em sua sala de aula.

Limitações do Eduaide.ai

As ferramentas de edição do espaço de trabalho podem parecer limitadas e pouco práticas, dificultando a alteração do conteúdo diretamente na plataforma.

Preços do Eduaide.ai

Gratuito

Pro: US$ 5,99/mês

Escolas e distritos: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Eduaide.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: os professores já usavam abordagens lúdicas muito antes de “gamificação” se tornar uma palavra da moda. O Oregon Trail, uma ferramenta de aprendizagem baseada em jogos, foi criado por Don Rawitsch, Bill Heinemann e Paul Dillenberger em 1971 para ser usado em uma aula de história do 8º ano. No jogo, os jogadores assumem o papel de um líder de carroça que guia um grupo de colonos que viajam do Missouri para o Oregon na década de 1840. O jogo ensina história por meio de consequências, mostrando como as escolhas e as concessões moldaram as jornadas dos colonos.

Bônus: O ClickUp BrainGPT funciona como seu assistente de IA no desktop, reunindo IA contextual, pesquisa de informações e automação de fluxo de trabalho em todas as ferramentas que você usa para ensinar online. Em vez de guias de IA separadas e recursos dispersos, você obtém um sistema inteligente que já conhece seus cursos, trabalhos dos alunos e tarefas em sala de aula. Veja como o ClickUp BrainGPT apoia o ensino à distância: Escolha entre os melhores modelos de IA, como GPT, Claude e Gemini, dependendo do tipo de aula ou conteúdo que você está criando.

Receba respostas com base no seu contexto acadêmico real, como progresso dos alunos, planos de aula e notas, em vez de resultados gerais da web.

Localize instantaneamente arquivos ou referências no ClickUp, Google Drive, conteúdo LMS e pastas compartilhadas da equipe.

Gere recursos para os alunos, escreva comentários ou crie atualizações da turma sem perder tempo com prompts de engenharia.

Use o recurso Talk to Text , que prioriza a voz, para ditar ideias para aulas, atribuir tarefas, enviar mensagens aos pais ou resumir reuniões enquanto você ensina ou se movimenta pela sala. Pesquise em seus materiais didáticos e use os melhores modelos de IA para gerar recursos de aprendizagem usando o ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (ideal para edição alinhada ao currículo e adaptação instantânea do conteúdo da sala de aula)

via Brisk Teaching

O Brisk é uma ferramenta de IA para educadores que ajuda você a criar conteúdo instrucional e personalizar o aprendizado sem sair do seu fluxo de trabalho atual.

Você pode criar rapidamente recursos para a sala de aula, como apresentações, notas guiadas, roteiros de podcasts e atividades interativas. Além disso, o Brisk se integra diretamente às ferramentas do Google, facilitando o envio de feedback. Escolha um estilo de feedback e insira comentários diretamente no Google Docs para orientar seus alunos de forma mais eficaz.

O recurso “Inspect Writing” oferece uma reprodução em vídeo da jornada de redação de cada aluno, desde o primeiro rascunho até a versão final. Veja o que eles digitaram, excluíram, colaram e revisaram, incluindo como responderam ao feedback. Isso facilita o diagnóstico das dificuldades de redação e destaca as melhorias.

Principais recursos do Brisk Teaching

Traduza textos digitais para mais de 50 idiomas para tornar o aprendizado acessível a uma sala de aula diversificada.

Proteja os dados dos alunos com a conformidade com as normas FERPA e COPPA, essenciais para uso em escolas ou distritos escolares.

Integre diretamente com o Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive e muito mais, sem sair do seu fluxo de trabalho habitual.

Limitações do Brisk Teaching

Trata-se principalmente de uma extensão do navegador, portanto, oferece valor limitado quando você trabalha offline ou fora de ferramentas baseadas na web.

Preços do Brisk Teaching

Gratuito

Escolas e distritos: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Brisk Teaching

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brisk Teaching?

Uma avaliação no Reddit diz:

5. ChatGPT (ideal para explicações abertas, geração de ideias e suporte flexível aos alunos)

via ChatGPT

O ChatGPT é mais do que apenas uma ferramenta de redação de IA. Carregue informações dos alunos, como pontos fortes ou preferências de aprendizagem, e ele gera planos de aula personalizados que atendem às necessidades de cada aluno.

Você também pode padronizar modelos e recursos em toda a sua escola usando GPTs personalizados. Nada do que você compartilha com o ChatGPT para Professores é usado para treinar modelos por padrão, e os dados são protegidos com criptografia, autenticação multifatorial e SSO.

Além disso, elas ajudam você a se conectar mais facilmente com alunos multilíngues. Traduza instruções, rubricas, atualizações da sala de aula ou e-mails para idiomas como espanhol, francês, italiano e muitos outros, mantendo sua mensagem precisa e profissional.

Melhores recursos do ChatGPT

Planeje aulas, edite materiais em conjunto e compartilhe projetos com sua equipe.

Crie apresentações no Canva e importe seus planos de aula ou arquivos do Google Drive ou Microsoft 365.

Descubra ideias de ensino prontas para usar e acesse sugestões de IA para professores compartilhadas por educadores diretamente no produto.

Limitações do ChatGPT

Ela pode gerar respostas que estão factualmente erradas, então você ainda precisa verificar a precisão antes de compartilhar o conteúdo com os alunos.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20 por mês

Pro: US$ 200 por mês

Equipe: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 280 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Uma avaliação no Reddit diz:

6. Wayground (ideal para questionários gamificados e envolvimento dos alunos em tempo real)

via Wayground

O Wayground (anteriormente Quizizz) evoluiu de uma simples ferramenta de questionários para uma plataforma abrangente de aprendizagem com IA. Você pode criar uma grande variedade de conteúdos educacionais, incluindo avaliações, questionários, lições, passagens de leitura, flashcards e vídeos interativos, utilizando mais de 18 tipos diferentes de perguntas.

Cada sessão que você realiza vem com informações detalhadas sobre a turma e os alunos, que você pode editar, baixar, imprimir ou compartilhar com os pais e responsáveis.

O Wayground também oferece acesso a milhões de recursos disponíveis publicamente, criados por outros professores. Utilize os recursos da biblioteca para atribuir sessões ao vivo, trabalhos de casa ou incorporar perguntas individuais nas suas aulas e atividades.

Principais recursos do Wayground

Gere recursos em minutos usando IA digitando um comando, enviando um documento ou colando o URL de uma página da web.

Automatize a avaliação de perguntas abertas e com resposta em áudio definindo a disciplina, o nível escolar e os critérios de avaliação.

Selecione modos de jogo para tornar o aprendizado envolvente, incluindo Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode e muito mais.

Limitações do Wayground

Não há opção para remover ou pausar facilmente alunos individuais no meio do questionário. Portanto, se alguém sair ou for chamado para fora da sala de aula, você acaba tendo que encerrar cada pergunta para todos.

Preços do Wayground

Starter: Gratuito

Escolas e distritos: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wayground

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 540 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wayground?

Uma avaliação da Capterra afirma:

👀 Você sabia? Sessenta por cento dos educadores agora usam IA em suas salas de aula. Os professores mais jovens lideram essa tendência, com aqueles com menos de 26 anos relatando a maior adoção de ferramentas de IA para ensino e apoio aos alunos.

7. Gradescope (ideal para a avaliação simplificada de provas manuscritas, digitais e de STEM)

via Gradescope

O Gradescope é uma plataforma online de avaliação e classificação criada para lidar com grandes volumes de trabalhos dos alunos, mantendo um feedback de alta qualidade. Ele suporta vários formatos de envio, incluindo exames manuscritos, planilhas, folhas de respostas, respostas digitadas e até mesmo tarefas de programação.

Você pode começar com as rubricas que planejou com antecedência ou criar novas enquanto avalia. Se você ajustar pontos ou critérios no meio da avaliação, a plataforma atualiza retroativamente as pontuações de todos os envios para refletir a alteração.

A Gradescope AI acelera ainda mais o processo sem comprometer a precisão. Ela agrupa automaticamente respostas semelhantes, permitindo que você as revise e avalie em lote.

Para garantir a imparcialidade, a ferramenta utiliza um fluxo de trabalho baseado em perguntas e oculta a identidade dos alunos (nomes e endereços de e-mail) durante a avaliação. Isso minimiza o viés e mantém seu foco na qualidade de cada resposta.

Melhores recursos do Gradescope

Analise estatísticas por pergunta e por rubrica para identificar erros comuns e lacunas de aprendizagem.

Envie notas aos alunos com um clique ou exporte-as para o seu livro de notas para facilitar o acompanhamento.

Integre-se às principais plataformas LMS, como Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle e Sakai, para sincronizar listas de alunos e exportar notas de forma integrada.

Limitações do Gradescope

O sistema de avaliação baseado em rubricas pode ser restritivo para tarefas complexas ou criativas que não se encaixam perfeitamente nas categorias rígidas das rubricas.

Preços do Gradescope

Básico : Gratuito

Institucional: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Gradescope

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gradescope?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Eu confio muito no Gradescope para corrigir questões de múltipla escolha que são feitas em sala de aula usando uma folha de respostas. O Gradescope torna o processo extremamente simples, integrando-se perfeitamente ao Blackboard para obter a lista de alunos e vinculá-la automaticamente à respectiva folha de respostas de cada aluno.

Eu confio muito no Gradescope para corrigir questões de múltipla escolha que são feitas em sala de aula usando uma folha de respostas. O Gradescope torna o processo extremamente simples, integrando-se perfeitamente ao Blackboard para obter a lista de alunos e vinculá-la automaticamente à respectiva folha de respostas de cada aluno.

8. Curipod (ideal para slides interativos de aulas e atividades de participação dos alunos)

via Curipod

O Curipod é uma plataforma de ensino interativa baseada na web, criada em torno da criação de slides e atividades com tecnologia de IA. Você pode usá-la para criar aulas completas, revisões rápidas e atividades envolventes para o ensino remoto.

Começar é simples. Crie aulas do zero com o Curipod AI ou carregue apresentações de slides existentes do PowerPoint ou Google Slides. A partir daí, você pode aprimorar sua aula com elementos interativos, como enquetes, desenhos ou nuvens de palavras.

À medida que os alunos respondem com respostas, desenhos ou respostas abertas, o Curipod fornece feedback instantâneo de IA alinhado com a rubrica. O Curipod também protege a privacidade dos alunos e está em total conformidade com a FERPA e a COPPA, tornando-o uma opção segura para salas de aula remotas.

Principais recursos do Curipod

Gere aulas completas e alinhadas aos padrões para qualquer matéria e série, bastando digitar uma solicitação.

Veja relatórios sobre a participação em sala de aula, respostas individuais dos alunos e equívocos comuns para orientar o ensino.

Ofereça aulas envolventes de preparação para testes para avaliações estaduais (como STAAR, CAASPP) e ACT com feedback personalizável de IA.

Limitações do Curipod

O sistema de código QR para moderar as respostas dos alunos nem sempre funciona bem.

Preços do Curipod

Gratuito

Premium: US$ 24/mês

Escola e distrito: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Curipod

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Curipod?

Uma avaliação da G2 afirma:

🌟 Bônus: com apenas alguns comandos em linguagem natural, os educadores podem criar um Super Agente no ClickUp para automatizar e otimizar tarefas repetitivas, fornecer suporte em tempo real e aumentar o envolvimento dos alunos. Veja o que os Super Agentes podem fazer: Planejamento automatizado de aulas: gere planos de aula, sugira recursos e crie listas de verificação para cada turma com base nos objetivos do currículo ou em aulas anteriores.

Agendamentos e lembretes: agende aulas automaticamente, envie lembretes aos alunos e acompanhe as datas de entrega das tarefas.

Distribuição de conteúdo: compartilhe materiais didáticos, links e tarefas de casa com os alunos por meio de bate-papo ou atribuições de tarefas.

Acompanhamento do progresso: monitore os envios dos alunos, sinalize trabalhos atrasados e forneça aos professores relatórios de progresso diários ou semanais.

Suporte por perguntas e respostas: responda às perguntas mais comuns dos alunos sobre tarefas, prazos ou conteúdo das aulas em canais de bate-papo ou mensagens diretas.

Coleta de feedback: reúna feedback dos alunos após cada aula e resuma as ideias para o professor.

Saiba mais sobre os Super Agentes 👇

🧠 Curiosidade: as salas de aula estão adotando a IA de novas maneiras. As principais ferramentas no ambiente educacional são os jogos educativos baseados em IA, com 51%. Logo atrás estão as plataformas de aprendizagem adaptativa, com 43%, e os sistemas de avaliação automatizada, com 41%, ambos ajudando a personalizar a aprendizagem e a aliviar a carga de trabalho.

9. Diffit (ideal para adaptar um único texto a vários níveis de leitura)

via Diffit

Diferenciar os materiais de aula leva tempo, mas pode mudar completamente a forma como o aprendizado é acessível para cada aluno. O Diffit é uma ferramenta de ensino de IA que ajuda você a fazer isso, gerando recursos de aprendizagem adequados a diferentes níveis de leitura e idioma.

Basta inserir um tópico, colar um texto, enviar um documento ou compartilhar um link de página da web ou vídeo. A ferramenta transforma tudo isso em passagens e atividades diferenciadas, adaptadas aos níveis de leitura dos seus alunos.

Você também terá acesso a organizadores gráficos e estruturas que ajudam os alunos a decompor ideias complexas, auxiliando-os a compreender e responder com mais confiança.

Principais recursos do Diffit

Exporte recursos como PDFs, documentos editáveis do Google Docs, Slides ou Forms, bem como arquivos do Microsoft 365 para facilitar o uso em sala de aula.

Ajuste o alinhamento dos padrões, a profundidade dos níveis de conhecimento e as metas de vocabulário para corresponder aos seus objetivos instrucionais.

Incorpore eventos atuais, tópicos em destaque e textos envolventes para tornar a prática de leitura mais significativa em todas as disciplinas.

Limitações do Diffit

A ferramenta não possui painéis integrados para acompanhamento do progresso dos alunos nem análises de feedback para acompanhar o progresso da aprendizagem.

Preços da Diffit

Teste gratuito

Professores individuais : US$ 14,99 por mês

Escolas: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Diffit

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Diffit?

Uma avaliação no Reddit diz:

10. Turnitin (ideal para detecção de plágio, integridade acadêmica e insights de redação com IA)

via Turnitin

O Turnitin é uma plataforma de integridade acadêmica e avaliação que ajuda a detectar citações inadequadas e textos copiados nos trabalhos dos alunos.

A ferramenta permite comparar os envios com um extenso banco de dados de páginas da web, revistas acadêmicas e trabalhos enviados anteriormente para gerar “Relatórios de Similaridade”. Esses relatórios mostram onde as fontes foram usadas corretamente e onde podem existir problemas de citação.

Com o conteúdo gerado por IA se tornando mais comum, a ferramenta também destaca a probabilidade de que partes de um trabalho tenham sido escritas por ferramentas como o ChatGPT. Isso ajuda você a entender quanto do trabalho representa a escrita autêntica do aluno.

Se seus alunos fizerem avaliações manuscritas ou em papel, você pode digitalizar as respostas e importá-las para o sistema para avaliação digital.

Melhores recursos do Turnitin

Adicione comentários em linha, aplique QuickMarks, use rubricas e dê feedback por voz ou mídia aos alunos.

Detecte tentativas de manipulação de texto, incluindo texto branco, caracteres inseridos e troca de caracteres.

Integre-se perfeitamente com sistemas populares de gestão de aprendizagem, como Canvas e Moodle, com suporte para login único.

Limitações do Turnitin

Ela pode sinalizar erroneamente trabalhos originais ou devidamente citados como plágio, levando a uma revisão extra tanto para alunos quanto para professores.

Preços do Turnitin

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Turnitin

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Você sabia? O modelo VARK, criado por Neil Fleming em 1987, ajuda você a entender como seus alunos aprendem melhor. Ela identifica quatro tipos de aprendizagem: Visual: Os alunos memorizam gráficos, diagramas e cores de forma mais eficaz.

Auditivo: ouvir explicações, palestras ou discussões ajuda a absorver informações.

Leitura/escrita: notas, artigos e instruções escritas são suas ferramentas preferidas.

Cinestésico: atividades práticas e exercícios do mundo real facilitam o aprendizado para eles. Ao usar essas informações, você pode adaptar suas aulas a diferentes estilos de aprendizagem e ajudar todos os alunos a terem sucesso.

11. Khanmigo (Ideal para aulas particulares orientadas e domínio de conceitos com tecnologia de IA)

via Khanmigo

Com o Khanmigo, você pode gerar rapidamente planos de aula, perguntas para questionários, bilhetes de saída, rubricas, ganchos de aula e grupos de alunos adaptados às diferentes necessidades de aprendizagem. Além disso, você obtém resumos sob demanda do trabalho dos alunos para verificar o progresso e identificar áreas em que os alunos precisam de apoio.

Por estar conectada ao ecossistema de aprendizagem da Khan Academy, a ferramenta tem acesso a uma biblioteca ampla e confiável de aulas, vídeos e exercícios sobre diversos assuntos. Você obtém conteúdo alinhado ao currículo sem perder tempo procurando recursos confiáveis.

Melhores recursos do Khanmigo

Gere rascunhos para e-mails, rubricas, conjuntos de problemas e atividades em sala de aula com respostas corretas.

Personalize as aulas criando ganchos baseados nos interesses dos alunos, como Taylor Swift ou Roblox.

Revise e reutilize trabalhos anteriores acessando seu histórico de bate-papo no Khanmigo.

Limitações do Khanmigo

Os alunos que estudam temas avançados, como cálculo ou física, podem achar as explicações do Khanmigo extremamente simples.

Preços do Khanmigo

Professores: gratuito

Pais e alunos: US$ 4/mês

Famílias: US$ 4/mês

Ferramentas distritais: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Khanmigo

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Turnitin?

Uma avaliação da G2 afirma:

12. Education Copilot (ideal para a criação rápida de planos de aula, rubricas e documentos para a sala de aula)

via Education Copilot

O Education Copilot é uma plataforma de planejamento de aulas e criação de conteúdo com tecnologia de IA que ajuda você a reduzir o tempo de preparação. Você pode gerar planos de aula totalmente estruturados para qualquer assunto ou conceito em apenas alguns segundos usando o planejador de aulas com IA integrado.

Personalize cada recurso ajustando o nível, o escopo e a estrutura, para que o conteúdo se adapte melhor aos objetivos do seu currículo e às necessidades dos seus alunos.

O Education Copilot oferece um ponto de partida rápido, para que você possa dedicar mais tempo ao ensino e menos tempo formatando planilhas ou elaborando planos do zero.

Melhores recursos do Education Copilot

Acesse modelos gerados por IA para planos de aula, sugestões de redação, relatórios de alunos, esboços de projetos e muito mais.

Crie apostilas que abordem claramente os principais tópicos, conceitos ou áreas temáticas, tanto para você quanto para seus alunos.

Use mais de 10 ferramentas integradas para economizar tempo durante e após as aulas.

Limitações do Education Copilot

A plataforma oferece suporte apenas para inglês e espanhol, deixando de fora muitos outros idiomas amplamente falados.

Preços do Education Copilot

30 dias de teste gratuito

Professores: US$ 9/mês

Escolas e distritos: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Education Copilot

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: alunos do ensino médio estão aproveitando a GenAI para facilitar o aprendizado. 67% a utilizam para resumir e compreender conceitos complicados, 61% confiam nela para escrever ideias para trabalhos e 55% a utilizam para criar seus próprios materiais de estudo.

13. Kahoot! (Ideal para jogos de aprendizagem divertidos e competitivos e questionários ao vivo)

O Kahoot! é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos que transforma aulas em questionários e atividades interativas. É ideal para aumentar o envolvimento dos alunos, verificar a compreensão em tempo real e trazer energia para a sala de aula.

Você pode criar “kahoots” (questionários Kahoot) em poucos minutos e executá-los ao vivo ou atribuí-los como exercícios individuais ou trabalhos de casa. As perguntas podem incluir imagens, vídeos e mídia da biblioteca integrada do Kahoot para tornar a experiência de aprendizagem mais visual e divertida.

Os alunos participam a partir de seus próprios dispositivos, enquanto as perguntas são exibidas em uma tela compartilhada, tornando a participação colaborativa e dinâmica.

Com recursos de acessibilidade, como suporte para leitura em voz alta, modo de alto contraste e compatibilidade com leitores de tela, todos os alunos podem participar confortavelmente.

Kahoot! melhores recursos

Crie atividades usando vários tipos de perguntas, como enquetes, quebra-cabeças, nuvens de palavras, perguntas abertas e perguntas com resposta digitada.

Reutilize ou adapte Kahoots existentes da biblioteca pública para economizar tempo e desenvolver ideias compartilhadas.

Analise relatórios e análises pós-jogo para medir o desempenho da turma.

Limitações do Kahoot!

As perguntas do Kahoot! são limitadas aos formatos de múltipla escolha ou verdadeiro/falso, impedindo que os alunos criem suas próprias respostas ou expressem seu raciocínio.

Preços do Kahoot!

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kahoot!

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2880 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kahoot!?

Um usuário do G2 afirma:

Automatize as tarefas em sala de aula com o ClickUp e priorize o aprendizado dos alunos

O ensino remoto não deve parecer uma constante escolha entre personalizar o aprendizado e lidar com o trabalho administrativo. As melhores ferramentas de ensino de IA para educadores oferecem maneiras de gerenciar tarefas, criar conteúdo e acompanhar o progresso dos alunos em todo o seu distrito escolar.

Antes de se comprometer, teste versões de avaliação e demonstrações gratuitas em cenários reais. Testes práticos garantem que você escolha uma plataforma que economize tempo e ofereça suporte aos seus alunos.

Se você deseja uma plataforma que reúna planejamento de aulas, criação de conteúdo, acompanhamento de tarefas e análise de alunos, o ClickUp é uma opção poderosa. Sua geração de conteúdo baseada em IA, documentos centralizados, tarefas, automações e painéis ajudam você a ensinar sem precisar alternar entre vários aplicativos.

A comunidade do ClickUp cresceu de 14 milhões para mais de 24 milhões de usuários, com mais de 10 milhões de novas inscrições recentemente. Esse tipo de adoção mostra quantos educadores e equipes estão escolhendo um único lugar para gerenciar seu trabalho.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e simplifique seu fluxo de trabalho de ensino remoto.

Perguntas frequentes (FAQ)

Se você está procurando as melhores ferramentas de IA generativa que facilitam o planejamento de aulas, vale a pena experimentar o ClickUp. Ele oferece suporte tanto aos aspectos criativos quanto práticos do planejamento de aulas. O ClickUp Brain ajuda você a esboçar as ideias centrais para sua aula, enquanto o ClickUp Docs permite transformar essas ideias em um plano completo que é fácil de gerenciar, atualizar e reutilizar a cada semestre.

Sim. Muitas ferramentas de IA podem corrigir automaticamente questionários, perguntas de múltipla escolha e até mesmo respostas escritas curtas, verificando a precisão e seguindo critérios de pontuação. Elas oferecem feedback instantâneo aos alunos e economizam tempo dos professores. No entanto, os professores ainda podem revisar as notas finais para garantir a justiça, especialmente para trabalhos criativos ou abertos.

As ferramentas de IA coletam informações dos alunos para personalizar o aprendizado, portanto, você precisa garantir que os dados sejam armazenados com segurança e acessados apenas por pessoas autorizadas. Você também deve garantir que eles não sejam usados para rastreamento, publicidade ou compartilhados sem consentimento. Revisar as políticas de privacidade e permissões ajuda a proteger as informações dos seus alunos.

Alguns dos melhores criadores de apresentações de IA para aulas remotas de nível universitário são o Canva e o Curipod. O Canva ajuda você a criar slides em minutos usando IA para sugerir layouts, recursos visuais e até mesmo apresentações completas a partir de uma breve solicitação. O Curipod adiciona interatividade ao gerar slides com enquetes, nuvens de palavras, desenhos e sugestões de discussão que mantêm os alunos envolvidos à distância.

As ferramentas de IA ajudam você a personalizar a experiência de aprendizagem, adaptando o conteúdo ao ritmo, pontos fortes e estilo de cada aluno. A IA pode sugerir questões práticas, fornecer feedback direcionado e recomendar recursos com base nas áreas em que o aluno precisa de apoio. Você também pode usar os insights da IA para agrupar alunos que precisam de apoio no mesmo tópico.

Os assistentes de avaliação de IA fornecem pontuação instantânea em questionários e respostas curtas, reduzindo a carga de trabalho manual e retornando feedback mais rapidamente. A avaliação tradicional leva mais tempo, mas permite avaliar a criatividade, o raciocínio e a expressão pessoal com mais precisão. A melhor abordagem é usar a IA para verificações repetitivas enquanto você se concentra em uma avaliação mais profunda. Você pode então avaliar aspectos como a capacidade do aluno de construir um argumento, aplicar conceitos ou expressar ideias originais.