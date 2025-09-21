18 modelos editáveis gratuitos de aulas particulares para professores em 2025

Hoje em dia, dar aulas particulares é mais do que apenas ensinar; trata-se de gerenciar aulas, registrar metas, acompanhar o progresso, manter os pais informados e ainda assim mostrar energia para cada aluno.

É aí que entram os modelos de tutoria! Eles dão estrutura às suas sessões, liberam espaço mental e ajudam você a se concentrar no que mais importa: a jornada de aprendizagem de cada aluno que você apoia.

Neste guia, você encontrará os melhores modelos de tutoria para tudo, desde o planejamento de aulas até o acompanhamento de feedback.

O que são modelos de tutoria?

Os modelos de tutoria são layouts pré-concebidos, frequentemente utilizados para documentos de programas ou planeamento de aulas, e ajudam os tutores a criar rapidamente materiais de estudo com um aspeto profissional.

Isso significa menos tempo gasto com papelada e mais tempo para se conectar com seus alunos, entender suas necessidades e comemorar seu progresso.

A melhor parte? Eles ajudam você a se manter organizado sem perder o toque pessoal que torna as aulas particulares significativas.

O que torna um modelo de tutoria bom?

Veja o que torna um modelo de tutoria bom:

Design claro e simples: procure um bom modelo de tutoria que evite confusão e desorganização. Ele o orienta suavemente nas tarefas, sem sobrecarregar você ou seus alunos

Flexível e personalizável: procure um modelo que também acomode uma variedade de estilos e necessidades dos alunos. Ele permite que você ajuste procure um modelo que também acomode uma variedade de estilos e necessidades dos alunos. Ele permite que você ajuste planos de aula , metas, folhetos de tutoria e notas sem se sentir preso a formatos rígidos

Acompanhamento organizado do progresso: Selecione os melhores modelos que incluem maneiras fáceis de registrar conquistas e desafios, ajudando você a identificar padrões com visualizações codificadas por cores e ajustar estratégias de ensino de maneira eficaz

Recursos que economizam tempo: Escolha um bom modelo de tutoria para ajudar a reduzir o trabalho repetitivo, para que você gaste menos tempo com papelada. Escolha um bom modelo de tutoria para ajudar a reduzir o trabalho repetitivo, para que você gaste menos tempo com papelada. Exemplos e sugestões de planos de aula prontos para uso mantêm a preparação rápida e consistente

Ferramentas de agendamento integradas: escolha modelos de aulas particulares que incluam ou se integrem a recursos de agendamento que mantêm as sessões, lembretes e prazos organizados e visíveis

Gerenciamento de recursos: Os serviços de tutoria são mais eficazes quando os recursos são facilmente acessíveis. Portanto, opte pelos melhores modelos de tutoria que oferecem acesso a um espaço para armazenar materiais didáticos, imagens, modelos de folhetos, mapas mentais e ferramentas úteis

18 melhores modelos de tutoria para melhorar os serviços de tutoria

Pronto para transformar seus serviços de tutoria desde o início? Aqui estão os 18 melhores modelos de tutoria para cada caso de uso do ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho:

1. Modelo de proposta de projeto para programa de aulas particulares do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize propostas profissionais com o modelo de proposta do programa de aulas particulares do ClickUp

Lançar uma nova iniciativa de tutoria começa com uma proposta clara. O modelo de proposta de programa de tutoria do ClickUp é como seu gerente de projetos calmo e organizado em uma caixa. Ele tem espaço para tudo o que importa: metas, cronogramas, escopo, recursos e até mesmo riscos.

Ele serve como um documento de planejamento e uma apresentação persuasiva para administradores escolares ou potenciais investidores. Basta inserir seu plano, adicionar suas ideias e você terá uma proposta com aparência elegante e bem elaborada.

🌟 Por que você vai adorar:

Apresente suas ideias de uma forma elegante e cuidadosamente elaborada

Armazene todas as versões de propostas e documentos de apoio em um único espaço ClickUp

Inclua o orçamento e o planejamento de recursos na conversa desde o início

Acompanhe as aprovações e revisões das partes interessadas por meio de comentários e tarefas

Oferece espaço para descrever o currículo, estratégias de avaliação, integrações tecnológicas e resultados esperados dos alunos.

🔑 Ideal para: Tutores, equipes de coaching ou startups de educação que desenvolvem programas estruturados para escolas, plataformas ou clientes particulares.

Opinião do cliente: Veja o que Sid Babla, coordenador do programa de bem-estar do Centro de Bem-Estar Estudantil da Dartmouth College , disse sobre o uso do ClickUp: Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer líder. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximos passos (atendendo à necessidade de acompanhar e monitorar nosso ciclo de criação de conteúdo). Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer líder. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximos passos (atendendo à necessidade de rastrear e acompanhar nosso ciclo de criação de conteúdo).

2. Modelo de integração de tutores ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta um processo de integração tranquilo para os tutores com o modelo de integração de tutores do ClickUp

Os primeiros dias de trabalho de um tutor podem moldar toda a sua trajetória como professor. O modelo de integração de tutores do ClickUp elimina a parte complicada e confusa do processo de contratação, aquela em que você se pergunta: “Por onde devo começar?”. É a sua lista de verificação nos bastidores, fornecendo um fluxo de integração estruturado que inclui tarefas de orientação, reconhecimento de políticas, treinamento na plataforma e metas de desempenho.

Tudo tem seu lugar: etapas de treinamento, envio de documentos, habilidades de ensino e políticas importantes. Cada seção do modelo está vinculada a documentos, formulários ou cursos relevantes. Quer você esteja contratando cinco ou cinquenta tutores, este modelo oferece consistência e conformidade em todos os aspectos.

🌟 Por que você vai adorar:

Organize todas as tarefas de treinamento e documentação em uma única lista de verificação

Atribua sessões com mentores, observações em sala de aula e revisões de marcos importantes

Inclua material de referência, como guias de ensino e rubricas de avaliação

Reduza a confusão com cronogramas e listas de verificação claros

🔑 Ideal para: equipes de RH em agências de tutoria, diretores de educação e administradores escolares que estão integrando novos membros à equipe.

💡 Dica profissional: Mude as coisas com as visualizações do ClickUp que pensam por você! Use a Lista Completa para ver todos os tutores de uma vez e o Calendário de Integração para planejar seu treinamento. Acompanhe o progresso com a visualização do Processo de Integração, organize as informações dos tutores usando a Tabela de Novas Contratações e permita que eles preencham formulários com o mínimo de esforço usando o Formulário de Integração de Novas Contratações. Não se esqueça da visualização Recursos — é o seu centro único para tudo o que eles precisam.

3. Modelo de plano de marketing para empresas de aulas particulares ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva estratégias de marketing acionáveis com o modelo de plano de marketing para empresas de aulas particulares do ClickUp

Você está cansado de lidar com ideias de marketing espalhadas por notas e pensamentos incompletos? O modelo de plano de marketing para empresas de aulas particulares consolida tudo em um centro visual — desde branding e segmentação de público até criação de conteúdo e acompanhamento de desempenho —, permitindo que você expanda seus negócios com confiança.

Ele fornece um roteiro claro, desde a meta até o crescimento. Com isso, você pode definir seus objetivos, dividi-los em etapas de ação fáceis de executar (também conhecidas como resultados-chave) e acompanhar tudo, desde o esforço até o impacto.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina objetivos claros, alcançáveis e alinhados com suas metas comerciais

Visualize sua estratégia e defina prazos para cada tarefa com a Visualização da Linha do Tempo

Monitore o desempenho da campanha por meio de painéis integrados

Acompanhe o progresso com campos personalizados inteligentes, como esforço, tipo de tarefa, trimestre e impacto

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas de aulas particulares, líderes de marketing e empreendedores da área de educação prontos para expandir seus negócios com intenção e não apenas por sorte ou indicações.

🎥 Assista: Saiba como você pode usar o ClickUp como professor:

4. Modelo de plano de marketing de mídia social para empresas de aulas particulares ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a consistência entre as plataformas com o modelo de plano de mídia social para empresas de aulas particulares do ClickUp

Se o seu negócio de aulas particulares não está nas redes sociais, você está perdendo um canal de crescimento vital. O modelo de plano de redes sociais para negócios de aulas particulares do ClickUp permite que você crie estratégias, agende e otimize sua presença online em várias plataformas.

Ele foi criado para tutores e equipes educacionais que desejam promover um tom e uma voz consistentes em sua mensagem de marca. O calendário visual ajuda você a ver o que está por vir, enquanto as visualizações de tarefas facilitam a atribuição de postagens, a substituição de tarefas e o gerenciamento de prazos.

🌟 Por que você vai adorar:

Mapeie e expanda ideias, organize-as por plataforma e convide membros da equipe para contribuir

Acompanhe o desempenho com painéis de engajamento personalizados

Atribua tarefas a redatores, designers ou gerentes de comunidade

Planeje e visualize suas publicações nas redes sociais com a visualização do calendário integrado

🔑 Ideal para: Tutores, gerentes de mídias sociais, equipes de conteúdo e fundadores de marcas de tutoria que desejam construir confiança e permanecer na mente dos clientes.

5. Modelo ClickUp para alunos

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe notas e prazos essenciais com o modelo ClickUp Student Tracker

O modelo ClickUp Student Tracker ajuda você a organizar todas as partes do seu mundo acadêmico. Ele foi projetado para alunos, orientadores acadêmicos e plataformas que trabalham com várias pessoas, disciplinas e tarefas ao longo de um semestre.

Esta ferramenta de estudo oferece um local central para armazenar anotações de aulas, resumos de leituras e tarefas. Ela também inclui listas de tarefas, acompanhamento de notas, visões gerais de horários e repositórios de tarefas — tudo totalmente personalizável. Você pode organizar seu semestre com pastas, tags e lembretes de tarefas recorrentes.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina metas acadêmicas diárias, semanais e de longo prazo para analisar o progresso acadêmico com visualizações de marcos importantes

Organize notas de aula, resumos de grupos de estudo e leituras em visualizações claras e identificadas

Marque cada tarefa por assunto e tipo para nunca perder o contexto

Gerencie as anotações da aula e as tarefas em um modelo compartilhado

🔑 Ideal para: Alunos do ensino médio, universitários e grupos de estudo que gerenciam conteúdos de aulas, anotações e prazos em diferentes disciplinas e períodos letivos.

6. Modelo de planejamento de programa de estudos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore um plano de estudos em colaboração com seus colegas usando o modelo de planejamento de plano de estudos do ClickUp

O modelo de planejamento de programa do ClickUp traz estrutura, fluidez e trabalho em equipe para o planejamento de suas aulas. Ele foi projetado para educadores que trabalham com disciplinas ou séries compartilhadas, mantendo os planos de ensino transparentes e alinhados com os padrões institucionais.

🌟 Por que você vai adorar:

Use a Lista de Aulas para acompanhar todas as suas aulas atuais, concluídas e futuras em um só lugar

Adicione detalhes aos campos personalizados para leituras, tarefas, questionários e cronogramas de projetos

Crie uma pasta por matéria ou série — organize-a da maneira que for mais fácil para você

Veja apenas as aulas atribuídas a você usando a visualização Minhas Aulas com o “Modo Sempre Usar”

Colabore com chefes de departamento ou assistentes durante o desenvolvimento do programa do curso

🔑 Ideal para: professores, tutores, treinadores comunitários, designers de cursos e planejadores de currículo que co-criam ou editam programas de estudos.

7. Modelo de plano de aula universitária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos de aula relevantes e estratégicos com o modelo de plano de aula da ClickUp College

E se seus planos de aula fossem mais como um projeto estratégico do que uma lista de verificação de última hora? O modelo de plano de aula universitário da ClickUp dá estrutura e fluidez ao seu planejamento acadêmico com a confiável estrutura ADDIE — Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação.

As aulas são agrupadas de forma organizada por série, e o progresso é visualizado em um quadro flexível. Os educadores podem planejar palestras por módulo, marcá-las com códigos de curso e vinculá-las diretamente a leituras e recursos. E mais? Você pode usar o ClickUp Brain para planejar aulas, incluindo esboçar o conteúdo, refinar as metas de aprendizagem ou reformular estratégias de ensino em segundos.

🌟 Por que você vai adorar:

Integre tarefas, rubricas e materiais complementares em cada sessão

Use etiquetas e pastas para diferenciar entre vários cursos ou seções

Preencha detalhes detalhados da aula com campos personalizados para objetivos, estrutura da aula, links para formulários de avaliação e muito mais

Carregue planos detalhados e recursos usando arquivos dedicados e campos do site

🔑 Ideal para: Professores universitários, coordenadores de cursos acadêmicos e assistentes de ensino que planejam vários cursos ou níveis de ensino seguindo o modelo ADDIE.

📢 ClickUp Callout: Use o ClickUp Brain para gerar automaticamente estruturas de aulas, reformular objetivos ou condensar pesquisas em tópicos com sugestões de IA, tudo dentro do seu documento de planejamento. Crie planos de aula personalizados com o ClickUp Brain

8. Modelo de planejamento de aulas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sessões e acompanhe o comportamento com o modelo de planejamento de aulas do ClickUp

Planejar aulas para várias turmas pode se tornar caótico sem um sistema centralizado. O modelo de planejamento de aulas do ClickUp foi projetado para ajudar os educadores a dividir cada aula em partes gerenciáveis e organizadas — uma lista por turma e uma tarefa por aula.

Desde o acompanhamento da frequência até notas de comportamento e atividades pendentes, ele ajuda você a construir uma visão completa da sua sala de aula. Planeje aulas semanais ou mensais em massa, registre reflexões em sala de aula por meio de comentários e fique por dentro do que está acontecendo hoje com uma visualização filtrada do dia.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie uma tarefa para cada sessão, com prazos, estimativas de tempo e atribuições do professor

Adicione planos de aula completos nas descrições das tarefas ou anexe documentos e materiais diretamente

Monitore quais lições estão concluídas, pendentes ou precisam de revisão e ajuste facilmente os cronogramas para feriados, interrupções ou feedback

Reflita em tempo real com comentários com data e hora após cada sessão para acompanhar o que funcionou e o que precisa ser melhorado

Veja a distribuição das aulas por dia, semana ou unidade, com dependências integradas para trabalhos preparatórios e entregas dos alunos

🔑 Ideal para: professores do ensino fundamental e médio, coordenadores pedagógicos e tutores particulares que desejam um sistema simples para planejar aulas e acompanhar a participação.

💡 Bônus: Leve suas sessões de tutoria para o próximo nível com IA Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende suas necessidades de tutoria porque conhece seu trabalho. Elimine a sobrecarga de ferramentas, use sua voz para realizar tarefas, crie e organize modelos de aulas, atribua tarefas e otimize todo o seu fluxo de trabalho de tutoria — tudo em um só lugar. Veja como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, bem como na web, por planos de aula, planilhas, relatórios de progresso dos alunos e muito mais

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar notas de aula ou gerenciar seu fluxo de trabalho de tutoria por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma única solução pronta para uso corporativo que traz contexto e inteligência ao seu processo de tutoria Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

9. Modelo de educação para alunos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se atualizado com suas aulas com o modelo de educação para alunos do ClickUp

Muitas vezes, é difícil acompanhar todas as tarefas, projetos e prazos ao longo do ano letivo com vários alunos. O modelo de educação para alunos do ClickUp ajuda os alunos a planejar tarefas, sessões de estudo, preparação para exames e atividades extracurriculares em um único espaço.

As visualizações personalizadas oferecem suporte tanto para alunos que aprendem no seu próprio ritmo quanto para aqueles que frequentam aulas tradicionais. Além disso, elas promovem um senso de independência educacional, ajudando os alunos a manterem-se no caminho certo para atingir seus objetivos de longo prazo.

🌟 Por que você vai adorar:

Use campos personalizados, como número do curso, unidades de crédito e nota final, para visualizar as informações

Construa confiança por meio de caminhos de aprendizagem estruturados e revisões

Acompanhe prazos, tarefas e notas em um só lugar com tarefas claras e editáveis

Adicione lembretes, anexos e listas de verificação para manter o controle do início ao fim

🔑 Ideal para: Estudantes do ensino médio ou universitários que precisam conciliar várias aulas, leituras e tarefas.

10. Modelo de análise de aprendizagem ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise o que está funcionando e o que não está com o modelo de análise de aprendizagem do ClickUp

Você já terminou uma aula e se perguntou: “O que realmente ficou na cabeça?” O modelo de análise de aprendizagem do ClickUp é o seu espaço para desacelerar, refletir e ver o que funcionou.

Criado para educadores que acreditam que o aprendizado não termina quando a aula acaba, ele ajuda você a dividir cada sessão, analisar a compreensão dos alunos e ajustar sua abordagem. Com visualizações e relatórios, acompanhar o progresso e identificar lacunas fica mais fácil do que nunca. Como resultado, ele oferece suporte a intervenções baseadas em dados com o objetivo de melhorar os resultados de aprendizagem.

🌟 Por que você vai adorar:

Adicione suas observações diretamente após a aula, enquanto elas ainda estão frescas, usando a Visualização em Tabela

Use a Visualização do Quadro para organizar seus dados e identificar padrões de aprendizagem

Faça um brainstorming de ideias, forneça feedback e atribua tarefas aos membros da equipe

Destaque os módulos com alto e baixo desempenho para melhorias estratégicas

🔑 Ideal para: analistas educacionais, equipes de apoio à aprendizagem e orientadores escolares que desejam melhorar seu ensino, acompanhando os padrões, comportamentos e progresso da aprendizagem.

🧠 Curiosidade: Os alunos que recebem aulas particulares frequentes e focadas tendem a aprender significativamente mais, ganhando o equivalente a três a quinze meses adicionais de progresso. Esse nível de apoio ajuda um aluno médio a aumentar seu desempenho do 50º percentil para aproximadamente o 66º percentil.

11. Modelo de programação de aulas e estudo de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie seu tempo com sabedoria com o modelo de programação de aulas e estudo de tempo do ClickUp

O tempo é um recurso precioso, especialmente na sala de aula. O modelo de programação de aulas e estudo de tempo do ClickUp é ideal para alunos e educadores que desejam um único local para acompanhar todas as suas aulas, ver o que estudaram ou ensinaram no passado e ver o que está em sua programação agora.

Ele oferece diferentes visualizações, como Linha do tempo para acompanhar sua jornada acadêmica ano a ano, Prioridades para se concentrar no que está acontecendo agora e Segundo ano (ou qualquer outro ano em que você esteja) para personalizar sua carga de estudos atual. Com gráficos integrados e opções de tarefas recorrentes, tenha clareza sobre como a programação de cada semana se acumula.

🌟 Por que você vai adorar:

Acompanhe seus cursos ao longo dos anos com a visualização da linha do tempo, que oferece uma visão geral clara de sua trajetória acadêmica

Identifique horários subutilizados ou sobrecarregados no calendário

Use visualizações filtradas para estudar as tendências de distribuição do tempo de aula

Use a visualização do calendário para visualizar sua programação e nunca perder prazos ou eventos importantes

🔑 Ideal para: Alunos que desejam um sistema claro e fácil de usar para organizar seus cursos e atividades de estudo em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e trabalhos administrativos. Para isso, uma IA deve ser capaz de compreender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e estabelecer fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas resolvidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas abertas em sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas por meio do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho pesado!

12. Modelo de lista de verificação de planejamento do aluno ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Certifique-se de não perder nenhuma etapa com o modelo de lista de verificação de planejamento do aluno do ClickUp

Manter-se em dia com as tarefas escolares pode parecer algo exaustivo, mas não precisa ser assim. O modelo de lista de verificação de planejamento do aluno do ClickUp é uma ferramenta simples, mas poderosa, para os alunos organizarem todas as suas tarefas, desde trabalhos até provas e metas pessoais de estudo.

A lista de verificação está organizada em categorias acadêmicas, extracurriculares e administrativas, cada uma com suas próprias datas de vencimento e subtarefas.

🌟 Por que você vai adorar:

Divida suas tarefas acadêmicas em itens de lista de verificação gerenciáveis e rastreáveis

Mantenha o foco com visualizações agrupadas por prioridade ou data de vencimento, para que você sempre saiba o que vem a seguir

Classifique os itens por urgência ou assunto com códigos de cores para facilitar a priorização

Adicione detalhes da tarefa, anexe arquivos e marque o progresso diretamente em cada item da lista de verificação

🔑 Ideal para: Alunos que desejam uma maneira clara e prática de se manterem organizados, reduzir a sobrecarga e acompanhar todas as tarefas acadêmicas.

13. Modelo de programação horária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as horas de trabalho e os pagamentos de cada funcionário com o modelo de programação horária do ClickUp

Projetado para um agendamento preciso, o modelo de agendamento por hora do ClickUp divide o seu dia em blocos de tempo gerenciáveis. É ótimo para tutores que conciliam sessões com diferentes alunos ou alunos que gerenciam rotinas de estudo.

Use este modelo de programação para comparar suas estimativas de tempo com o tempo real registrado e identificar tendências na carga de trabalho e eficiência. Além disso, ele inclui blocos de tempo codificados por cores, lembretes automáticos e integração com listas diárias de tarefas.

🌟 Por que você vai adorar:

Visualize planos por hora usando técnicas de bloqueio de tempo

Combine aulas recorrentes, reuniões e tempo livre em uma única visualização

Reduza a alternância entre tarefas com atividades agrupadas e intervalos de tempo

Ajuste sua rotina de forma dinâmica sem perder visibilidade

🔑 Ideal para: Alunos ocupados, professores particulares e entusiastas da gestão do tempo que desejam acompanhar o tempo e o desempenho em um só lugar.

14. Modelo de progresso do aluno ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise e visualize o progresso dos alunos com o modelo de progresso do aluno do ClickUp

Cada aluno tem uma história, e este modelo ajuda você a capturá-la de forma colaborativa e em tempo real. O Modelo de Progresso do Aluno do ClickUp foi criado para ajudar você a acompanhar o desenvolvimento de cada aluno em todas as disciplinas, comportamentos e marcos de aprendizagem.

Adicione cada aluno como uma tarefa, inclua notas, resultados de testes e observações, e acompanhe as atualizações usando comentários com data e hora. Com visualizações dedicadas para acompanhamento de comportamento, progresso geral e alertas de atenção, fica fácil apoiar os alunos da maneira que eles mais precisam.

🌟 Por que você vai adorar:

Mantenha registros holísticos dos alunos em um sistema organizado e monitore o alcance das metas por meio de indicadores visuais de progresso

Destaque os alunos que precisam de apoio extra usando a Visualização de Atenção Necessária

Colabore com outros professores usando comentários para compartilhar ideias e estratégias que funcionam

Compartilhe tarefas individuais dos alunos com os pais como convidados para fornecer atualizações contínuas

🔑 Ideal para: Professores que acompanham o progresso individual dos alunos e co-professores que compartilham ideias entre disciplinas.

15. Modelo de livro de notas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Compartilhe facilmente os boletins escolares com o modelo de boletim escolar do ClickUp

O modelo ClickUp Gradebook oferece uma maneira centralizada, inteligente e intuitiva de gerenciar o desempenho dos alunos. Seja para acompanhar notas de provas, médias de trabalhos de casa ou participação em sala de aula, ele oferece visuais claros e insights calculados.

Criados para apoiar tanto a avaliação diária quanto o monitoramento de longo prazo, os professores podem inserir notas por matéria ou avaliação e gerar instantaneamente resumos de notas ou mapas de calor.

🌟 Por que você vai adorar:

Acompanhe o progresso de cada aluno com visualizações que fazem sentido: Lista para detalhes, Quadro para agrupamento visual e Tabela para análise de pontuação

Calcule automaticamente as notas finais com a fórmula média integrada

Exporte notas para relatórios ou atualizações dos pais com um clique

Use as tags “Classificação de participação” e “Feedback mensal” para capturar os aspectos menos quantificáveis do desempenho

Inclui filtros por turma, semestre ou nome do aluno, facilitando a geração de relatórios com gráficos de progresso e relatórios

🔑 Ideal para: Educadores, administradores escolares e orientadores acadêmicos que desejam manter registros acadêmicos acionáveis e departamentos que precisam de livros de notas compartilháveis

16. Modelo de acompanhamento de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Envie seus trabalhos de casa dentro do prazo com o modelo ClickUp Homework Tracker

Os trabalhos de casa acabaram de receber uma grande atualização. O modelo ClickUp Homework Tracker ajuda os alunos a se manterem atualizados com as tarefas de todas as disciplinas, prazos e cargas de trabalho.

Com este modelo, você não precisa mais se preocupar com prazos esquecidos ou pilhas de tarefas acumuladas. Ele cria um fluxo de trabalho tranquilo para acompanhar o que está vencido, o que está em andamento e o que foi enviado. O modelo também inclui categorização por assunto, integração com calendário e lembretes, permitindo que os alunos se antecipem aos prazos.

🌟 Por que você vai adorar:

Use campos personalizados como Progresso de conclusão, Notas adicionais e Assuntos para ver em que ponto cada tarefa se encontra

Adicione detalhes de tarefas, links e recursos diretamente em cada tarefa para que tudo fique em um só lugar

Defina lembretes e tarefas recorrentes para o trabalho semanal e evite prazos perdidos com etiquetas de aviso antecipado

Divida tarefas grandes em subtarefas menores ou listas de verificação para facilitar o progresso

🔑 Ideal para: Alunos que estudam várias disciplinas ou qualquer pessoa que deseja uma maneira mais inovadora de lidar com os deveres de casa sem estresse.

17. Modelo de notas Cornell do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva notas melhores e retenha informações com o modelo de notas Cornell do ClickUp

Tomar notas não precisa ser uma tarefa árdua ou uma confusão de rabiscos que se perdem na confusão. O modelo de notas Cornell do ClickUp oferece uma abordagem cuidadosa para capturar informações, permitindo que você as compreenda e retenha bem.

Comece anotando detalhes, sintetizando-os em ideias ou dicas importantes e resumindo os pontos mais relevantes. O modelo vem com exemplos de anotações para disciplinas como matemática e programação, para ajudar você a começar rapidamente.

🌟 Por que você vai adorar:

Use o layout em três partes do confiável sistema Cornell: coluna de palavras-chave, notas para informações detalhadas e resumo para sintetizar tudo

Aumente seu foco, orientando você a se envolver ativamente com o material

Adicione mídia ou links junto com conceitos-chave para um contexto mais rico

Comece a tomar notas com exemplos práticos para disciplinas como Ciências Gerais, Matemática e Noções Básicas de Programação

🔑 Ideal para: Estudantes, profissionais e alunos ao longo da vida que desejam uma maneira mais inteligente e clara de fazer e revisar anotações.

📢 ClickUp Docs, um assistente do professor: Diga adeus aos arquivos espalhados e às abas intermináveis com o ClickUp Docs. Ele reúne suas ideias, planos de aula, notas e projetos em um único espaço de trabalho integrado. Colabore em tempo real, incorpore multimídia, use IA para rascunhos, resumos e muito mais, e vincule tarefas relacionadas sem sair do seu fluxo de trabalho. Mantenha tudo organizado, acessível e pronto para compartilhar sempre que precisar.

18. Modelo ClickUp Class Notes para estudantes universitários

Obtenha um modelo gratuito Faça anotações eficazes com o modelo ClickUp Class Notes for College Students (Anotações de aula para estudantes universitários)

O modelo ClickUp Class Notes for College Students (Notas de aula para estudantes universitários) foi projetado para ajudar os alunos a se concentrarem no que é mais importante: resumir detalhes importantes, acompanhar recursos úteis e anotar perguntas que estimulem uma compreensão mais profunda.

Este modelo simples, mas eficaz, mantém suas anotações organizadas por curso, semestre e seção, facilitando a localização de tudo. Você pode adicionar rapidamente resumos, links para artigos ou vídeos e destacar pontos que deseja revisitar.

🌟 Por que você vai adorar:

Capture e organize os detalhes importantes da aula para manter seu material de estudo claro e focado

Colabore facilmente com colegas compartilhando notas e ideias instantaneamente

Crie notas pesquisáveis e categorizadas em todas as suas disciplinas

Insira links para fontes externas ou leituras diretamente nas seções de notas

🔑 Ideal para: Estudantes universitários e tutores que desejam aprimorar seu aprendizado e manter suas anotações de aula bem organizadas.

🧠 Curiosidade: A presença da IA na vida dos estudantes explodiu! Impressionantes 92% dos estudantes estão usando IA em 2025, contra 66% em 2024.

Faça com que cada sessão de tutoria valha a pena com o ClickUp

Os modelos de aulas particulares são a base para criar experiências de aprendizagem consistentes, eficazes e envolventes.

Usando os modelos bem projetados do ClickUp, os tutores podem otimizar o planejamento das aulas, acompanhar o progresso dos alunos com precisão e personalizar as sessões para atender às necessidades individuais.

Esses modelos reduzem a carga administrativa, permitindo que você dedique mais tempo ao que realmente importa: ajudar os alunos a crescer e ter sucesso.

