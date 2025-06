Modelos gratuitos de rastreador de tarefas para organizar e acompanhar prazos

Os prazos têm uma maneira sorrateira de chegar quando você menos espera. Você tem muito tempo, um minuto, e no minuto seguinte, você está digitando freneticamente às 2 da manhã, se perguntando onde tudo deu errado. É aí que os modelos de rastreador de tarefas entram em ação para salvar o dia.

Pense neles como seus ajudantes acadêmicos, ajudando você a se manter organizado, sem estresse e adiantado nas tarefas.

Um modelo de rastreador de tarefas permite planejar prazos, priorizar tarefas e manter tudo em um só lugar para que nada seja esquecido.

Pronto para encontrar o rastreador perfeito para manter suas tarefas sob controle? Vamos lá!

O que são modelos de rastreador de tarefas?

Os modelos de rastreador de tarefas são ferramentas simples, mas poderosas, projetadas para ajudar estudantes, profissionais e qualquer pessoa com prazos a se manterem organizados. Esses modelos funcionam como um roteiro para suas tarefas, oferecendo uma visão clara do que precisa ser feito, quando deve ser feito e como priorizar sua carga de trabalho.

Eles atuam como seus assistentes para alcançar o sucesso profissional e acadêmico. Normalmente incluem seções para datas de vencimento, descrições de tarefas, níveis de prioridade e acompanhamento do progresso.

Alguns modelos são planilhas básicas, como o Google Sheets, enquanto outros são planejadores digitais, aplicativos interativos ou planilhas imprimíveis que você pode personalizar para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Além de apenas listar tarefas, esses modelos ajudam a dividir projetos grandes em etapas gerenciáveis, acompanhar projetos ou revisões e reduzir o estresse.

O que torna um modelo de rastreador de tarefas bom?

Um modelo de rastreador de tarefas sólido mantém tudo organizado e fácil de gerenciar. Veja o que torna um modelo excelente:

Detalhes claros das tarefas: procure um modelo com um espaço dedicado para nomes, descrições e instruções específicas das tarefas. Isso garante que você não precise vasculhar e-mails ou anotações de aula para encontrar o que é necessário ✅

Prazos à vista: Um bom rastreador destaca claramente os prazos, para que tarefas importantes não apareçam de surpresa. Codificação por cores ou classificação por data ajudam a priorizar os trabalhos futuros ✅

Organização por assunto: As tarefas podem se acumular rapidamente, especialmente em um semestre agitado. Um bom rastreador agrupa as tarefas por assunto ou curso, facilitando a visualização do que precisa de atenção em cada aula ✅

Níveis de prioridade: Nem todas as tarefas são iguais. Ter uma coluna de prioridade (alta, média, baixa) ajuda você a manter o foco nas tarefas urgentes primeiro e planejar o trabalho com mais eficiência ✅

Acompanhamento do progresso: procure um modelo com caixas de seleção, atualizações de status ou barras de progresso. Isso ajuda a visualizar o andamento de cada tarefa ✅

Espaço para notas e recursos: Uma seção para notas extras, comentários do professor ou links para materiais de pesquisa pode ser um salva-vidas, especialmente ao trabalhar em tarefas complexas ✅

Opções digitais ou imprimíveis: Um rastreador digital, como um rastreador de tarefas do Google Sheets ou Um rastreador digital, como um rastreador de tarefas do Google Sheets ou ClickUp , oferece flexibilidade, atualizações automáticas e fácil acesso em todos os dispositivos. Por outro lado, um planejador de estudante imprimível funciona bem para aqueles que preferem anotar as coisas à mão ✅

12 melhores modelos de rastreador de tarefas

Aqui estão os 12 melhores modelos de rastreador de tarefas para garantir que você nunca mais perca um prazo:

1. Modelo de tarefas de aula ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe facilmente o desempenho e as tarefas dos alunos com o modelo de tarefas de aula do ClickUp

Acompanhar as tarefas dos alunos muitas vezes parece um quebra-cabeça sem fim — os prazos se acumulam, as listas de notas ficam cada vez mais longas e tarefas importantes se perdem. O modelo de tarefas de aula do ClickUp simplifica o gerenciamento da sala de aula, mantendo tudo em um só lugar.

Status e campos totalmente personalizáveis permitem que você organize as tarefas do seu jeito. Além disso, várias visualizações, como Lista, Exames e Trabalhos, oferecem flexibilidade no monitoramento do progresso.

🌟 Por que você vai adorar

Acompanhe e monitore o progresso dos alunos, tarefas, prazos e notas em um único local centralizado

Personalize os status (como em andamento, a fazer e concluído) e os campos (como nota e tópicos abordados) para atender às suas necessidades

Alterne entre as visualizações Lista, Exames e Trabalhos para uma melhor organização

Compartilhe facilmente tarefas, atualizações e feedback com os alunos

🔑 Ideal para: Professores e instrutores que desejam gerenciar tarefas de aula e desempenho dos alunos.

💡 Dica profissional: use a visualização por data de vencimento para acompanhar as tarefas por prazos, a visualização de exames para acompanhar os próximos exames e a visualização de trabalhos para manter suas tarefas escritas em dia! Quer fazer anotações? Use o Docs para organizar detalhes importantes, acessá-los de qualquer lugar e criar tarefas diretamente para vincular anotações e a área de trabalho.

2. Modelo de planejamento de projetos para estudantes ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique por dentro dos prazos dos projetos com o modelo de planejamento de projetos para estudantes do ClickUp

Projetos em grupo e tarefas grandes tendem a começar com entusiasmo e rapidamente se transformam em uma confusão estressante de prazos perdidos e desorganização.

O modelo de planejamento de projetos para estudantes da ClickUp ajuda a gerenciar essas tarefas, prazos e colaborações, tornando cada etapa mais estruturada. O design intuitivo ajuda a dividir os projetos em fases claras, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso.

Seja trabalhando sozinho ou em equipe, essa ferramenta de colaboração torna mais eficiente ficar por dentro de todos os detalhes e colaborar com professores e equipes.

🌟 Por que você vai adorar

Organize todas as fases do seu projeto com cronogramas claros e um orçamento

Atribua tarefas e acompanhe o progresso para manter todos responsáveis

Gerencie os recursos de forma eficaz e fique em dia com os prazos

Forneça uma descrição detalhada das responsabilidades de cada membro, juntamente com os recursos necessários, prazos e status

🔑 Ideal para: Estudantes que gerenciam projetos individuais ou em grupo e desejam manter o foco, cumprir prazos e reduzir o estresse de última hora.

3. Modelo ClickUp para estudantes

Organize suas responsabilidades acadêmicas com o modelo ClickUp Student

está se sentindo sobrecarregado com tarefas, projetos e provas se acumulando? O modelo ClickUp Student é um espaço de trabalho completo para organizar trabalhos acadêmicos, gerenciar tarefas e acompanhar o progresso sem esforço, ajudando a pavimentar o caminho para o sucesso acadêmico.

Este planejador para estudantes permite que você escreva notas para cada matéria, organize o material de estudo, receba notificações sobre prazos que estão se aproximando e colabore facilmente com colegas de classe em projetos ou notas.

🌟 Por que você vai adorar

Gerencie projetos, tarefas e horários de provas com facilidade

Acompanhe o progresso e os prazos para ficar à frente de seus objetivos com esta ferramenta de estudo

Crie listas por assunto ou semestre, vincule materiais a assuntos e classifique tarefas por status, como a fazer, em andamento ou concluída

🔑 Ideal para: Estudantes que desejam organizar suas responsabilidades acadêmicas em um só lugar.

4. Modelo de progresso do aluno ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e melhore o progresso dos alunos com o modelo de progresso do aluno do ClickUp

Quer saber como medir o progresso dos seus alunos além das notas? Aprender é mais do que notas em provas; é sobre crescimento, esforço e compreensão. E o modelo de progresso do aluno do ClickUp garante que você tenha uma visão completa.

Acompanhe o progresso dos alunos com um sistema centralizado para monitorar e avaliar o desempenho. Defina metas claras, acompanhe as conquistas e identifique áreas que precisam de atenção, garantindo que todos os alunos recebam o apoio necessário para ter sucesso.

🌟 Por que você vai adorar

Monitore o desempenho individual dos alunos, aniversários, esforços e detalhes dos pais com facilidade e identifique áreas que precisam ser melhoradas

Gere a versão mais recente do relatório para pais e administradores

Crie listas de verificação para lembrar os pontos-chave da discussão

Compartilhe o progresso com as partes interessadas e familiares usando os links Compartilhar com convidados

🔑 Ideal para: Professores e administradores que desejam acompanhar e apoiar o progresso dos alunos de forma eficiente.

Assista a este vídeo:

💡 Dica profissional: use a “Visualização de atenção necessária” para verificar quais alunos precisam de atenção e em quais áreas. Avalie o progresso deles em uma escala de Boa, Precisa de atenção, Precisa de confiança, Precisa de tarefas adicionais e Ex-aluno. Aproveite a Visualização de problemas comportamentais para gerenciar e desenvolver intervenções.

5. Modelo ClickUp para educação estudantil

Obtenha o modelo gratuito Priorize sua carga de trabalho de forma eficaz com o modelo de educação estudantil do ClickUp

manter-se organizado nos estudos é um ingrediente fundamental para o sucesso acadêmico. O Modelo de Educação para Estudantes da ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar seus trabalhos, tarefas e projetos.

Crie tarefas rastreáveis, defina prazos e priorize sua carga de trabalho de maneira eficaz. Com este modelo, você pode se concentrar mais no aprendizado e menos no gerenciamento de prazos.

Para educadores, eles ajudam a compartilhar uma estrutura curricular consistente, promover uma colaboração significativa e tornar o processo de aprendizagem mais agradável.

🌟 Por que você vai adorar

Defina prazos claros e priorize tarefas para garantir a conclusão dentro do prazo

Use campos personalizados, como número do curso, status do curso, unidades de crédito, e-mail e nota final, para visualizar as informações

Acesse várias visualizações, como Currículo e Pré-requisitos, para um melhor planejamento. A visualização Currículo é perfeita para organizar materiais e várias aulas, enquanto a visualização Pré-requisitos ajuda você a acompanhar todos os pré-requisitos necessários para concluir o curso

🔑 Ideal para: Estudantes e professores que buscam uma abordagem bem organizada para gerenciar seus estudos e currículo.

➡️ Leia também: Modelos de planos de aula pagos e gratuitos para professores e educadores

6. Modelo de planilha ClickUp College

Obtenha o modelo gratuito Organize suas inscrições para a faculdade com o modelo de planilha ClickUp College

Vai começar a faculdade em breve? Use o modelo de planilha ClickUp College para consolidar todas as informações essenciais sobre suas principais opções em um só lugar.

Organize e acompanhe informações sobre diferentes faculdades, liste os prazos de inscrição e adicione os custos estimados. Crie um cronograma personalizado, acompanhe os prazos futuros e integre-o ao seu calendário para garantir que você não perca nenhum evento importante

🌟 Por que você vai adorar

Organize as tarefas em diferentes status, incluindo Inscrição enviada, Não será processada, Concluída e A ser inscrita

Use atributos personalizados, como Data do SAT II, Curso, Redação e Bolsa de Estudos Oferecida, para salvar informações sobre inscrições em faculdades

Abra em quatro visualizações personalizadas, incluindo a visualização da lista de faculdades para uma visão geral das faculdades e do status das inscrições, a visualização da tabela de requisitos para detalhes dos requisitos de cada faculdade e o calendário de exames para visualizar os horários dos exames

🔑 Ideal para: Estudantes que procuram uma maneira eficiente de gerenciar suas inscrições e requisitos para a faculdade.

7. Modelo de rastreador de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que todos os seus projetos ocorram sem problemas com o modelo de rastreador de projetos do ClickUp

O modelo de rastreador de projetos ClickUp é uma ferramenta completa para equipes administrativas que gerenciam várias agendas simultaneamente. Ele fornece atualizações em tempo real e visualizações interativas para garantir que você fique por dentro de todos os seus projetos.

O modelo funciona como um software de gerenciamento de tarefas, permitindo que você atribua trabalhos aos membros da equipe, compartilhe o status atual com as partes interessadas e mantenha todos informados.

Os status personalizados mantêm tudo organizado, para que você sempre saiba o que está em andamento, o que está em espera e o que já foi concluído.

🌟 Por que você vai adorar

Abra em quatro visualizações, incluindo Por responsáveis, Gantt e Geral

Visualize cronogramas com gráficos de Gantt para um melhor planejamento

Acompanhe qual membro da equipe é responsável por quais tarefas usando a visualização Por responsáveis

Configure automatizações para lembretes e alertas de prazos

🔑 Ideal para: Gerentes de projetos e equipes que desejam acompanhar vários projetos.

➡️ Leia também: Dicas mais importantes de gerenciamento de projetos para estudantes

8. Modelo ClickUp Class Notes para estudantes universitários

Obtenha o modelo gratuito Tome notas de forma mais inteligente com o modelo de notas de aula para estudantes universitários do ClickUp

O modelo ClickUp Class Notes for College Students ajuda você a fazer anotações completas e entender melhor o assunto. Em vez de folhear inúmeros cadernos ou arquivos digitais intermináveis, armazene suas anotações em um repositório facilmente acessível e pesquisável. Basta adicionar o modelo ao seu espaço de trabalho e começar a digitar!

Organize suas anotações usando recursos como páginas aninhadas, aproveite a colaboração compartilhando o documento com colegas de classe e destaque os pontos principais com opções de formatação.

🌟 Por que você vai adorar

Organize notas por datas das aulas, disciplinas, semestres e importância

Faça um brainstorming de ideias e torne suas anotações mais completas compartilhando-as com professores e alunos

Crie listas de verificação e tarefas para acompanhar os pontos principais das aulas

🔑 Ideal para: Estudantes universitários que desejam melhorar suas anotações e manter materiais de aula facilmente acessíveis.

🧠 Você sabia? Pesquisas mostram que tomar notas está intimamente ligado ao sucesso acadêmico. Um estudo descobriu que alunos que tomavam notas escritas tinham melhor memória e desempenho em provas do que aqueles que não tomavam.

9. Modelo de prazos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Nunca perca um prazo com o modelo de prazos do ClickUp

Os prazos muitas vezes nos pegam de surpresa, transformando tarefas gerenciáveis em uma correria de última hora. O modelo de prazos do ClickUp transforma o gerenciamento de prazos em um processo sem estresse.

Ele oferece uma visão geral clara dos prazos futuros e vencidos, ajudando você a planejar tarefas com eficiência e colaborar perfeitamente com sua equipe.

🌟 Por que você vai adorar

Garanta que todos os prazos sejam cumpridos organizando e priorizando tarefas

Colabore sem esforço com os membros da equipe para cumprir prazos

Acesse várias visualizações, como Todas as atividades, Status das atividades e Cronograma do projeto, para obter uma visão geral abrangente

Visualize os cronogramas dos projetos usando um gráfico de Gantt para identificar quais atividades devem ser priorizadas e verificar as dependências das tarefas

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, profissionais e estudantes que desejam gerenciar prazos com eficácia.

10. Modelo de lista de verificação de planejamento para estudantes ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie a carga de trabalho com o modelo de lista de verificação de planejamento para estudantes do ClickUp

Tem muitas coisas para acompanhar em um semestre? Você não está sozinho! O modelo de lista de verificação de planejamento para estudantes do ClickUp ajuda você a se manter à frente, organizando tudo em um só lugar. Ele permite dividir tarefas grandes em etapas menores, definir prazos e acompanhar o progresso com facilidade.

Seja para conciliar várias disciplinas ou apenas para ter uma abordagem mais estruturada aos estudos, este modelo ajuda você a manter tudo sob controle.

🌟 Por que você vai adorar

Organize tarefas e prazos em um formato claro

Divida tarefas grandes em etapas gerenciáveis

Monitore seu desempenho e identifique áreas que precisam ser melhoradas

🔑 Ideal para: Estudantes que desejam manter-se em dia com suas tarefas usando listas de verificação.

11. Modelo de plano de aula universitária ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta a consistência no planejamento das aulas com o modelo de plano de aula do ClickUp College

Boas aulas são construídas com planejamento e estrutura cuidadosos. O modelo de plano de aula do ClickUp College ajuda os educadores a criar, organizar e gerenciar planos de aula para que todas as aulas transcorram sem problemas.

Com seções dedicadas ao conteúdo das aulas, tarefas e avaliações, eles garantem que nada seja esquecido. O acompanhamento do progresso integrado torna o planejamento das aulas mais eficiente e menos complicado.

🌟 Por que você vai adorar

Planeje suas aulas nos mínimos detalhes e garanta a consistência no ensino

Use campos personalizados, como Objetivos, Nota, Estrutura da aula, Plano detalhado da aula e Formulário de avaliação, para salvar informações importantes

Organize tarefas de acordo com vários status, como Análise, Concluído, Design, Desenvolvimento, Avaliação

Abra em diferentes visualizações, incluindo a fase ADDIE e planos de aula

🔑 Ideal para: Professores universitários que desejam centralizar o planejamento das aulas e se concentrar mais em envolver seus alunos.

12. Modelo de programa do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Estruture seu curso sem esforço com o modelo de programa do ClickUp

Criar um programa claro e abrangente define o tom para um curso bem-sucedido. O modelo de programa do ClickUp ajuda os educadores a planejar, organizar e acompanhar seu programa em um só lugar, tornando o gerenciamento do curso mais simples e colaborativo.

Com ferramentas integradas para definir expectativas, atribuir tarefas e acompanhar o progresso semana a semana, este modelo transforma o seu plano de curso num roteiro prático para o sucesso do ensino.

🌟 Por que você vai adorar

Defina claramente os objetivos do curso, os tópicos semanais, os prazos e as políticas de avaliação

Use campos personalizados, como nome do curso, tópicos semanais, tipo de avaliação e recursos, para manter seu programa detalhado e organizado

Acompanhe o status das tarefas com rótulos como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Colabore com outros educadores, atribua responsabilidades e anexe materiais relevantes

Visualize o cronograma do seu programa com as visualizações Lista, Calendário e Gantt para obter total clareza

🔑 Ideal para: Educadores, professores e coordenadores acadêmicos que desejam uma maneira estruturada, colaborativa e eficiente de planejar e gerenciar seus programas de curso.

Planeje sua agenda de estudos de forma mais inteligente com o ClickUp

Manter-se em dia com tarefas, prazos e projetos não precisa ser uma batalha constante.

Com as ferramentas certas, manter-se organizado torna-se algo natural, permitindo que você se concentre em aprender e alcançar o sucesso acadêmico.

Os diversos modelos do ClickUp simplificam tudo, desde o acompanhamento de tarefas até o planejamento de aulas, garantindo que você trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil. O que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!