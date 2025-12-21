Modelos gratuitos de lista de verificação de auditoria de RH para otimizar a conformidade

O RH é mais do que contratação e folha de pagamento; é a primeira linha de defesa contra multas e riscos regulatórios.

Se você já se esforçou para encontrar um contrato assinado ou comprovar atualizações de políticas durante uma auditoria, já sabe como as coisas podem sair do controle rapidamente sem uma estrutura.

Uma lista de verificação de auditoria de RH é uma solução para esse desafio comum. ✅

Isso dá ao seu departamento de RH uma maneira clara e repetível de revisar registros de funcionários, políticas de RH e segurança no local de trabalho em um só lugar. Quer evitar repetir o processo da lista de verificação todos os anos? Você pode usar um modelo de lista de verificação de auditoria de RH, que economiza tempo e geralmente é fácil de começar a usar.

Neste artigo, apresentaremos 14 modelos gratuitos de listas de verificação de auditoria de RH para ajudá-lo a aperfeiçoar a documentação e manter suas práticas de RH alinhadas com as leis trabalhistas e de emprego atuais.

Modelos de lista de verificação de auditoria de RH em resumo

O que são modelos de lista de verificação de auditoria de RH?

Um modelo de lista de verificação de auditoria de RH é uma ferramenta estruturada usada por profissionais de RH para avaliar sistematicamente as práticas, políticas e procedimentos de RH de sua organização usando tecnologias de RH.

Analisando esses modelos mais detalhadamente, veja o que as equipes de RH podem alcançar ao utilizá-los em várias funções de RH:

Revise os registros dos funcionários e os arquivos pessoais para verificar a precisão e a conformidade legal.

Avalie o processo de recrutamento e integração quanto à equidade e estrutura.

Analise avaliações de desempenho , programas de treinamento e programas de desenvolvimento para verificar a consistência e o impacto.

Garanta que as leis de privacidade de dados, as normas de segurança no local de trabalho e os requisitos de conformidade de RH sejam cumpridos.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de relatórios de auditoria para auditorias financeiras, de TI e de conformidade

O que torna um modelo de lista de verificação de auditoria de RH bom?

Um bom modelo de lista de verificação de auditoria de RH é claro, detalhado e adaptável às necessidades específicas de uma organização.

Ela também deve ser fácil de usar, simples de atualizar e projetada para uso prático durante o processo de auditoria de RH. Para ser mais específico, aqui está exatamente o que você deve procurar em recursos humanos:

✅ Abrange todas as áreas-chave de RH, incluindo recrutamento, integração, gestão de desempenho, pacotes de remuneração e relações com os funcionários, ao mesmo tempo que cumpre as leis e regulamentos✅ Inclui verificações específicas e mensuráveis relacionadas com registos de funcionários, descrições de funções, classificação de funcionários e políticas de RH✅ Ajuda a garantir a conformidade do projeto com as leis laborais, diretrizes de igualdade de oportunidades de emprego, compensação dos trabalhadores e leis de privacidade de dados✅ Permite personalização com base nas regulamentações do setor, tamanho da empresa e necessidades exclusivas de conformidade de RH✅ Oferece um formato estruturado com instruções claras para revisar documentação, coletar dados e planejar ações corretivas

🧠 Você sabia? De acordo com a Gallup, funcionários desmotivados custam à economia global cerca de US$ 8,8 trilhões em perda de produtividade, licenças médicas e reciclagem profissional. Ao auditar e melhorar seus processos internos, você pode reduzir esse custo dentro da sua própria organização e se adaptar bem ao mercado de trabalho.

14 melhores modelos de lista de verificação de auditoria de RH

Quando as informações de RH estão espalhadas entre conversas por e-mail, planilhas independentes e ferramentas separadas, as auditorias tornam-se manuais e lentas. Isso é o que chamamos de dispersão do trabalho de RH.

O ClickUp reúne todos esses elementos em um espaço de trabalho de IA convergente para suas equipes, onde suas listas de verificação de auditoria de RH, registros de funcionários, políticas da empresa e relatórios de incidentes podem ficar todos no mesmo espaço de trabalho do ClickUp.

Em vez de acompanhar a conformidade de RH em um aplicativo e os acompanhamentos em outro, você revisa tudo em um só lugar.

Esses 14 modelos do ClickUp ajudam você a avaliar a conformidade de RH e padronizar as práticas de RH ao longo do ciclo de vida dos funcionários.

1. Modelo de lista de verificação de auditoria interna da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite problemas de conformidade de última hora e mantenha-se em conformidade com as leis trabalhistas durante todo o ano com o modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp.

Se cada auditoria de RH parece começar do zero, este modelo oferece uma estrutura repetível. O modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp ajuda as equipes de RH a capturar itens de auditoria em recrutamento, integração, folha de pagamento, benefícios e políticas do local de trabalho em uma única lista de verificação de auditoria.

Nos bastidores, o modelo adiciona status personalizados para cada etapa da auditoria, visualizações para “Resumo”, “Não conformidade” e “Oportunidades de melhoria” e campos personalizados para pontuação da auditoria, nível de esforço, evidências e causa raiz. Isso significa que você pode documentar como corrigir problemas comuns e quem é responsável por cada acompanhamento.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre itens de auditoria de RH para recrutamento, integração, benefícios e segurança no local de trabalho em uma única lista de verificação.

Avalie as conclusões com campos personalizados para pontuação de auditoria, esforço e risco, para que você possa priorizar as correções.

Registre evidências, causas principais e planos de ação dentro de cada tarefa, em vez de documentos separados.

Use visualizações dedicadas para não conformidades e melhorias para ver rapidamente as lacunas de conformidade de RH.

Transforme uma lista de verificação de auditoria de RH concluída em um modelo para o próximo ciclo de auditoria.

✨ Ideal para: equipes de RH que realizam auditorias internas recorrentes em registros de funcionários, políticas de RH e práticas de RH.

📖 Leia também: Lista de verificação de conformidade com a SOX para equipes financeiras e de TI

Davide Mameli, gerente de unidade de negócios – ICM. S (Accenture), compartilha:

Os clientes podem criar tickets relacionados a projetos, e nossos líderes de equipe podem responder rapidamente e delegar tarefas. Isso economiza muito tempo com o envio de e-mails e proporciona uma melhor experiência ao cliente. E integrar clientes ao ClickUp é simples, pois a ferramenta é muito fácil de usar.

Os clientes podem criar tickets relacionados a projetos, e nossos líderes de equipe podem responder rapidamente e delegar tarefas. Isso economiza muito tempo com o envio de e-mails e proporciona uma melhor experiência ao cliente. E integrar clientes ao ClickUp é simples, pois a ferramenta é muito fácil de usar.

2. Modelo de plano de auditoria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a conformidade ao lidar com registros de funcionários, processos de integração ou treinamento de segurança no local de trabalho usando o modelo de plano de auditoria do ClickUp.

Se suas auditorias de RH estão estagnadas devido a cronogramas pouco claros, o modelo de plano de auditoria do ClickUp ajuda você a mapear o escopo de cada auditoria de RH, definir os objetivos da auditoria e estabelecer cronogramas realistas para planejamento e relatórios.

As equipes de RH também podem usar este modelo para revisões específicas, como práticas de remuneração igualitária ou classificação de funcionários.

O modelo vem com visualizações de lista pré-construídas, campos personalizados para fase de auditoria, prioridade e proprietário, e dependências de tarefas para que você possa ver como o trabalho de preparação, os testes e os relatórios se conectam. Combinado com as visualizações de calendário ou Gantt, ele se torna uma programação ao vivo que indica claramente qual membro da equipe de RH é responsável por cada item de auditoria.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as atividades de auditoria de RH, desde o planejamento até o acompanhamento, em um cronograma compartilhado.

Atribua itens de escopo a equipes de RH, auditores internos ou parceiros externos com prazos claros.

Use dependências para impedir que o trabalho de campo comece antes que a documentação ou o acesso estejam prontos.

Agrupe tarefas por fase ou função de RH para ver onde está o maior esforço.

Reutilize a mesma estrutura do plano de auditoria para futuras auditorias de RH com pequenos ajustes.

✨ Ideal para: Estruturar cronogramas de auditoria de RH, designar responsáveis e acompanhar todas as fases da auditoria de RH.

💡 Dica profissional: Combine seu plano de auditoria com o ClickUp Brain para uma preparação rápida. Antes do início, peça à IA para analisar os documentos relacionados do ClickUp e as auditorias anteriores e redigir um memorando de planejamento que descreva os principais riscos de conformidade de RH e as conclusões anteriores. Isso ajuda você a economizar tempo e garante que você comece cada auditoria de RH com contexto, em vez de uma página em branco.

3. Modelo de auditoria e melhoria de processos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Sinalize lacunas, atribua acompanhamentos e implemente mudanças para melhorar a eficiência com o modelo de auditoria e melhoria de processos do ClickUp.

Se as equipes de RH estão presas em etapas manuais e práticas inconsistentes, uma auditoria no nível do processo pode revelar o motivo. O modelo de auditoria e melhoria de processos do ClickUp ajuda você a mapear os fluxos de trabalho de RH, como recrutamento, integração, gestão de desempenho e administração de benefícios, e, em seguida, revisar cada etapa para identificar atrasos e problemas de transferência.

O modelo inclui visualizações para listas de processos e cronogramas, além de campos personalizados para o responsável pelo processo, nível de risco e impacto da melhoria. À medida que você identifica gargalos ou problemas de conformidade, pode atribuir imediatamente tarefas corretivas e acompanhá-las até a conclusão no mesmo espaço de trabalho.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Audite fluxos de trabalho completos de RH, desde o processo de recrutamento até entrevistas de saída, em um único lugar.

Marque cada etapa com risco e impacto para priorizar onde melhorar primeiro.

Transforme as conclusões em tarefas acionáveis com responsáveis e prazos, em vez de notas estáticas.

Use as visualizações Linha do tempo ou Gantt para ver quanto tempo os processos de RH realmente levam do início ao fim.

Acompanhe as melhorias concluídas para que você possa mostrar como as iniciativas de RH reduziram erros e retrabalhos.

✨ Ideal para: equipes de RH que identificam ineficiências em fluxos de trabalho recorrentes, como integração, revisões de desempenho e atualizações de benefícios.

📖 Leia também: Os melhores softwares de gerenciamento de auditoria para auditorias internas simplificadas

4. Modelo de formulário de auditoria interna ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Realiza verificações recorrentes nos registros dos funcionários? Experimente o modelo de formulário de auditoria interna do ClickUp.

Se os seus formulários de auditoria de RH estiverem espalhados por e-mails ou PDFs desconectados, reunir as conclusões será um processo dolorosamente lento. O modelo de formulário de auditoria interna do ClickUp transforma cada lista de verificação de auditoria de RH em um formulário estruturado que alimenta diretamente as tarefas e visualizações.

Com campos personalizados e visualizações por “Departamento”, “Risco” e “Resumo”, os profissionais de RH podem segmentar os resultados entre registros de funcionários, segurança no local de trabalho e benefícios dos funcionários. Você pode criar relatórios para a alta administração ou consultoria jurídica usando os mesmos dados, garantindo transparência e defensabilidade em seu processo de auditoria de RH.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna evidências de auditoria de RH por meio dos formulários do ClickUp, em vez de planilhas dispersas.

Padronize campos como departamento, localização, classificação de risco e responsável pela ação corretiva.

Encaminhe os formulários preenchidos para listas com status como A revisar, Em andamento e Fechado.

Filtre os resultados da auditoria de RH por função, local ou nível de risco para uma correção direcionada.

Exporte os resultados para relatórios de auditoria sem precisar mesclar arquivos manualmente.

✨ Ideal para: Documentar as conclusões da auditoria de RH e transformar as respostas dos formulários em trabalho de acompanhamento rastreável.

📮ClickUp Insight: Tarefas ocultas não são inofensivas. Elas prejudicam ativamente a produtividade. 21% dos funcionários afirmam que essas tarefas os atrasam, e 14% têm dificuldade em manter o foco. Essa mudança mental constante fragmenta a atenção e impede um trabalho profundo e significativo. O ClickUp ajuda a proteger o foco da sua equipe com recursos como Prioridades de Tarefas, Modo Eu e Dependências de Tarefas. Quando tarefas importantes permanecem visíveis e organizadas, sua equipe pode manter o fluxo e realizar o trabalho sem distrações.

📖 Leia também: Melhores ferramentas e softwares de gerenciamento de conformidade

5. Modelo de documento de auditoria empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize as conclusões e compartilhe-as com os tomadores de decisão com o modelo de documento de auditoria empresarial do ClickUp.

Se os resultados da sua auditoria relacionada a RH acabam espalhados por apresentações de slides e cadeias de e-mails, fica difícil ter uma visão completa da situação. O modelo de documento de auditoria empresarial do ClickUp oferece uma estrutura que prioriza os documentos para organizar o escopo da auditoria e as recomendações em um único lugar.

Seções para resumo executivo, observações, causas principais e planos de ação facilitam a apresentação dos resultados da auditoria de RH à alta administração e outras partes interessadas.

Como o modelo fica dentro do ClickUp Docs, você pode marcar os proprietários em seções específicas, anexar arquivos de apoio e vincular cada recomendação às tarefas da sua lista de verificação de auditoria de RH.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Documente os objetivos, o escopo e as conclusões da auditoria de RH em um relatório estruturado.

Adicione comentários em linha e atribua tarefas diretamente do Doc para acompanhamento.

Anexe evidências, como arquivos pessoais anônimos ou instantâneos de políticas para contextualização.

Vincule recomendações a itens específicos da lista de verificação de auditoria de RH e tarefas de correção.

Reutilize o mesmo layout de documento em todas as auditorias anuais de RH para obter relatórios consistentes.

✨ Ideal para: Líderes de RH e operações que precisam de um registro escrito claro das conclusões da auditoria e das ações acordadas.

👀 Curiosidade: empresas com processos de integração sólidos aumentam a retenção de novos funcionários em 82%. Mas eis o problema: apenas 12% dos funcionários afirmam que sua empresa faz uma boa integração.

6. Modelo de programa de auditoria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique áreas de não conformidade antecipadamente e atribua ações corretivas usando o modelo de programa de auditoria do ClickUp.

Gerenciar várias auditorias em diferentes funções de RH pode se tornar complicado rapidamente. O modelo de programa de auditoria do ClickUp foi criado para equipes que precisam realizar auditorias recorrentes e estruturadas sem precisar começar do zero todas as vezes.

Em vez de reunir cronogramas e relatórios manualmente, as equipes de recursos humanos que utilizam este modelo podem criar um fluxo de trabalho de auditoria claro e repetível, com pontos de verificação e responsabilidades definidos. Visualizações como “Por trimestre” ou “Por departamento” mostram quais equipes de RH estão sendo analisadas e se você está atendendo às metas de cobertura da auditoria interna.

Isso transforma sua lista de verificação de auditoria de RH de uma lista única em parte de um programa de auditoria contínua.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha um cronograma mestre de auditorias de RH ao longo do ano.

Agrupe as auditorias por função de RH ou região para garantir uma cobertura equilibrada.

Acompanhe o status de conclusão e as datas importantes para planejamento e relatórios.

Vincule cada entrada do programa a listas de verificação ou relatórios detalhados de auditoria de RH.

Mostre à liderança um painel simples com as auditorias futuras e concluídas.

✨ Ideal para: Padronizar auditorias recorrentes de RH em contratações, remuneração, segurança no local de trabalho e privacidade de dados.

7. Modelo de política de auditoria ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina as regras básicas sobre como as auditorias devem ser planejadas, executadas e revisadas usando o modelo de política de auditoria do ClickUp.

Se cada auditoria de RH for executada de maneira diferente, será difícil mostrar consistência ou garantir a conformidade. O modelo de política de auditoria do ClickUp ajuda você a elaborar uma política de auditoria que especifique o objetivo, o escopo, as funções, a frequência e as expectativas de relatórios para auditorias relacionadas a RH.

O modelo fornece um documento pré-criado com seções para responsabilidades, requisitos legais e regulatórios, padrões de documentação e caminhos de escalonamento. As equipes de RH também podem usar isso como um modelo de política da empresa e, em seguida, compartilhar a política com auditores internos e gerentes para revisão e implementação.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Documente como as auditorias de RH são planejadas, executadas e relatadas em toda a organização.

Esclareça as responsabilidades entre RH, auditoria interna e alta administração.

Consulte as leis e regulamentos aplicáveis para que as auditorias permaneçam alinhadas com as obrigações de conformidade.

Centralize as regras de auditoria em um documento fácil de atualizar e compartilhar novamente.

Forneça um ponto de referência ao integrar novos profissionais ou auditores de RH.

✨ Ideal para: equipes de RH e conformidade que definem a estrutura, a frequência e as expectativas para auditorias relacionadas a RH.

📖 Leia também: Como nossa equipe de integração usa o ClickUp

🧠 Você sabia: em um estudo recente no Reino Unido, 90% das empresas continuaram com a semana de trabalho de quatro dias, com muitas delas citando benefícios em termos de produtividade e retenção de funcionários.

8. Modelo de auditorias corporativas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene auditorias relacionadas a RH em todos os locais com o modelo de auditorias corporativas do ClickUp.

À medida que sua organização cresce, as práticas de RH muitas vezes variam entre equipes, locais ou subsidiárias. O modelo de auditorias corporativas do ClickUp ajuda você a acompanhar as auditorias em toda a empresa que abrangem RH, finanças e operações, ao mesmo tempo em que oferece visibilidade das políticas de RH, benefícios dos funcionários e políticas do local de trabalho por localização.

O modelo usa listas e painéis para acompanhar o status da auditoria por departamento e região, com campos personalizados para risco, proprietário e datas de vencimento. Você pode anexar políticas de RH e trechos do manual do funcionário às tarefas, facilitando o teste da eficácia da implementação das políticas de RH da organização na prática.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Realize auditorias multifuncionais que incluem a conformidade de RH em vários locais.

Acompanhe as conclusões por departamento ou região para ver onde existem as maiores lacunas de RH.

Anexe políticas locais, contratos ou registros de treinamento como evidência.

Use painéis para mostrar à liderança uma visão única do status da auditoria da empresa.

Alinhe as auditorias de RH com programas mais amplos de risco e conformidade corporativa.

✨ Ideal para: Gerenciar auditorias relacionadas a RH em vários departamentos, unidades de negócios ou locais.

💡 Dica profissional: Transforme todas as reuniões de auditoria em registros pesquisáveis com o ClickUp AI Notetaker. O ClickUp AI Notetaker pode participar de suas chamadas no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, gravar a conversa e gerar automaticamente uma transcrição e itens de ação em um documento do ClickUp. Em vez de depender de alguém para digitar notas durante uma sessão de início ou calibração de auditoria de RH, você obtém documentação consistente e estruturada todas as vezes. Obtenha notas e resumos automatizados com o ClickUp AI Notetaker Para o RH, isso significa que suas chamadas de planejamento de auditoria ou relatórios de investigação ficam todos em um só lugar, com conclusões que você pode transformar imediatamente em tarefas. Com o tempo, você cria um histórico pesquisável de decisões, riscos e acompanhamentos acordados que é fácil de consultar no próximo ciclo de auditoria.

9. Modelo de manual de RH da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atualize as políticas em tempo real, ajudando sua equipe a se manter alinhada com o modelo de manual de RH do ClickUp.

À medida que sua equipe cresce, também cresce o risco de mensagens inconsistentes sobre políticas e expectativas. O modelo de manual de RH do ClickUp ajuda as equipes de RH a criar uma fonte única e acessível de informações que evolui com a organização.

O modelo é um ClickUp Doc com seções pré-estruturadas para tópicos como comportamento, benefícios e segurança no local de trabalho. As equipes de RH podem adaptar as seções e manter tudo atualizado com campos personalizados, como departamento e responsabilidade pela política. Isso torna mais fácil mostrar aos auditores que os funcionários tiveram acesso a políticas claras e atualizadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Documente as políticas de RH sobre conduta, licenças, benefícios e segurança em um único manual.

Use títulos e um índice para que os funcionários possam encontrar respostas rapidamente.

Adicione campos personalizados para o proprietário da política e a data da última revisão para se manter atualizado.

Colabore com o consultor jurídico dentro do Doc para revisão e aprovação.

Vincule o manual a tarefas, listas de verificação de integração e SOPs de RH para facilitar o acesso.

✨ Ideal para: equipes de RH que estão criando ou atualizando um manual do funcionário que auxilia em auditorias e dúvidas do dia a dia.

📖 Leia também: KPIs e exemplos de recursos humanos

10. Modelo de SOP de RH da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Permita que sua equipe consulte uma única fonte que descreve exatamente o que fazer e quando fazer com o modelo de SOP de RH do ClickUp.

Se cada coordenador de RH executar os processos de maneira diferente, as auditorias destacarão lacunas em termos de justiça e consistência. O modelo de SOP de RH do ClickUp ajuda as equipes de RH a documentar procedimentos operacionais padrão para recrutamento, integração, revisões de desempenho e desligamento usando quadros brancos e documentos visuais.

O modelo de governança fornece um repositório central onde você pode mapear cada etapa, atribuir responsabilidades e vincular formulários ou documentos. Ele também ajuda os departamentos de RH a acompanhar o histórico de atividades, o que é fundamental ao revisar a conformidade com as políticas de RH e os padrões de igualdade de oportunidades de emprego.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie SOPs claros para recrutamento, integração, programas de desenvolvimento e desligamento.

Use os quadros brancos do ClickUp para visualizar fluxos de trabalho e transferências entre RH, gerentes e TI.

Armazene documentos, listas de verificação e formulários de SOP em um único hub de SOP de RH.

Mantenha os processos alinhados com os requisitos legais e as melhores práticas de RH.

Atualize os SOPs à medida que as leis trabalhistas mudam, sem perder o histórico.

✨ Ideal para: equipes de RH que precisam de SOPs consistentes e documentados ao longo do ciclo de vida dos funcionários.

💡 Dica profissional: O Talk to Text da ClickUp é um complemento para desktop e navegador que permite que você fale e transforma suas palavras em texto limpo e estruturado que pode ser reutilizado em tarefas, documentos ou mensagens. Essa ferramenta de IA foi projetada para ser até 4 vezes mais rápida do que digitar, para que os líderes de RH possam ditar notas de auditoria ou alterações de políticas enquanto revisam evidências ou caminham entre reuniões. Use sua voz para escrever notas, resumos e observações com o Talk to Text do ClickUp Como o ClickUp BrainGPT se integra aos seus aplicativos de trabalho e aos principais modelos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, a partir de uma única plataforma, você pode fazer perguntas complementares como “Resuma as principais questões das nossas duas últimas auditorias de RH” sem precisar alternar entre ferramentas. Em seguida, você pode colar ou enviar essa saída diretamente para o ClickUp Tasks ou Docs para revisão. Para as equipes de RH, isso transforma pequenas lacunas no dia a dia em um trabalho de auditoria útil: o ClickUp BrainGPT transforma essas ideias e observações em um texto pronto para auditoria que você pode compartilhar com as partes interessadas.

👀 Curiosidade: Pesquisas mostram que experiências positivas de integração liberam oxitocina (o “hormônio da confiança”), ajudando os novos funcionários a se sentirem mais conectados e confiantes.

11. Modelo de lista de verificação de integração do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê estrutura aos processos que muitas vezes são negligenciados durante o rápido crescimento com o modelo de lista de verificação de integração do ClickUp.

Se as tarefas de integração estiverem armazenadas em planilhas e e-mails separados, os novos funcionários podem perder etapas importantes, como treinamento de segurança ou reconhecimento de políticas. O modelo de lista de verificação de integração do ClickUp aplica uma lista de tarefas detalhada ao seu espaço de trabalho com uma lista de verificação de integração detalhada para cada cargo.

Com campos personalizados para datas de início, função, gerente e status do equipamento, além de atualizações de tarefas em tempo real, as equipes de RH podem ver quais tarefas de integração foram concluídas e quais ainda precisam de atenção.

Isso facilita garantir a conformidade com as políticas e leis de privacidade de dados durante o processo de integração e fornecer aos auditores um registro claro do que cada novo contratado concluiu.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie listas de verificação de integração baseadas em funções que abrangem documentação, sistemas e treinamento.

Acompanhe o progresso em RH, TI e gerentes em uma lista compartilhada.

Use campos personalizados para data de início, gerente, departamento e status de conclusão.

Automatize lembretes para que nada seja esquecido em relação aos novos funcionários.

Mantenha um histórico de conclusão de integração para auditorias de RH e revisões de relações com funcionários.

✨ Ideal para: equipes de RH que padronizam a integração entre funções, escritórios e funcionários remotos.

📖 Leia também: Modelos de melhoria de processos no ClickUp e no Word para otimizar a eficiência

12. Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize todas as etapas do processo de contratação, desde a redação de descrições de cargos até a coordenação de entrevistas com o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp.

De acordo com o Relatório da Employ Recruiter Nation, as empresas levam em média 47,5 dias para preencher uma vaga em aberto. Esse prazo se estende ainda mais quando o processo de contratação carece de estrutura. O modelo de lista de verificação de contratação da ClickUp ajuda as equipes de RH a reduzir atrasos, trazendo clareza e consistência a cada etapa.

O modelo permite acompanhar o progresso de cada candidato, coordenar tarefas entre equipes de RH e manter as práticas de contratação em conformidade com os requisitos legais. Com tarefas para verificação de antecedentes e aprovações, ele reduz problemas de conformidade e mantém seu processo de recrutamento transparente e auditável.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje e acompanhe cada etapa do processo de contratação para cada vaga disponível.

Documente descrições de cargos, critérios de seleção e etapas de entrevistas em um único lugar.

Adicione tarefas para verificações de antecedentes, documentação e aprovações para conformidade legal.

Coordene as atividades de contratação entre as equipes de RH e os gerentes de contratação.

Crie um fluxo de trabalho de contratação repetível que apoie a igualdade de oportunidades de emprego.

✨ Ideal para: Organizar tarefas de recrutamento para que todos os candidatos passem pelo mesmo processo de contratação em conformidade.

13. Modelo de política da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que todos operem com as orientações mais atualizadas usando o modelo de política da empresa do ClickUp.

Se as políticas estiverem em diferentes versões de arquivos e os novos funcionários não tiverem certeza de qual é a versão atual, as auditorias de RH irão sinalizá-la rapidamente. O modelo de política da empresa ClickUp é um documento pronto para uso que ajuda as equipes de RH e os proprietários de empresas a redigir e manter as políticas da empresa em um local acessível.

Seções predefinidas facilitam a cobertura de termos de emprego, comportamento aceitável, uso de tecnologia, segurança no local de trabalho e requisitos legais. Você também pode personalizar o modelo para sua organização e designar responsáveis pelas políticas para manter tudo atualizado para a conformidade de RH.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um documento estruturado com as políticas da empresa que abrange os principais tópicos de RH e do local de trabalho.

Use status personalizados para Rascunho, Em revisão e Publicado para acompanhar as alterações.

Atribua responsáveis às políticas para mantê-las atualizadas com as mudanças nas leis e regulamentações.

Vincule políticas de listas de verificação de integração e SOPs de RH para facilitar a consulta.

Forneça uma única fonte de informações confiáveis que apoie as auditorias de RH e o envolvimento dos funcionários.

✨ Ideal para: Departamentos de RH que estão criando ou consolidando políticas da empresa em um recurso acessível e auditável.

📖 Leia também: Como usar registros de auditoria para melhorar a segurança e a conformidade

14. Modelos de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atualize facilmente as políticas à medida que as leis trabalhistas mudam com o modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp.

O modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp ajuda as equipes de RH a criar um recurso abrangente que cobre tudo, desde políticas de folha de pagamento e férias até expectativas de conduta e segurança no local de trabalho.

O modelo inclui suporte para status personalizados, campos personalizados e várias visualizações, para que você possa categorizar documentos e conectar documentos a listas, Gantt e visualizações de carga de trabalho.

Isso mantém todas as políticas e procedimentos de RH da organização em um único local estruturado, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para usar o ClickUp AI para melhorar o conteúdo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Armazene manuais do funcionário, políticas de RH e procedimentos em um hub de documentos unificado.

Use status e campos personalizados para gerenciar rascunhos, atualizações e propriedade.

Forneça aos funcionários orientações consistentes sobre benefícios, conduta e segurança no local de trabalho.

Apoie as auditorias de RH apresentando uma biblioteca de políticas completa e bem organizada.

Conecte documentos a tarefas e painéis para obter melhor visibilidade e acompanhamento.

✨ Ideal para: equipes de RH que estão criando uma biblioteca abrangente de políticas e procedimentos que dão suporte tanto a questões diárias quanto a auditorias formais de RH.

Dica profissional: deixe os agentes de IA do ClickUp monitorarem suas listas de auditoria de RH. Configure os agentes de IA do ClickUp para monitorar listas que contêm itens da sua lista de verificação de auditoria de RH, tarefas de integração ou atualizações de políticas. Você pode instruir um agente a sinalizar tarefas em que campos obrigatórios (como classificação do funcionário ou data de revisão da política) estão faltando ou estão atrasados e criar tarefas de lembrete para as equipes de RH. Isso reduz as verificações manuais e mantém seu processo de auditoria de RH em andamento em tempo hábil.

👀 Curiosidade: Os psicólogos comportamentais dizem que os hábitos são formados em aproximadamente 66 dias. Isso significa que o seu período de integração é precisamente quando os hábitos de trabalho a longo prazo são moldados.

Tudo o que você precisa é de um bom modelo ClickUp para suas auditorias

Sem uma lista de verificação de auditoria de RH estruturada, mesmo profissionais experientes de RH podem deixar passar etapas críticas ou não documentá-las adequadamente. Os modelos oferecem ao seu departamento de RH uma maneira consistente de revisar práticas de RH, registros de funcionários e prestadores de serviços independentes e políticas da empresa.

Mas o ClickUp vai além de documentos estáticos.

Com os modelos e recursos de RH do ClickUp em um espaço de trabalho de IA convergente, as equipes de RH podem realizar auditorias e acompanhar o progresso sem precisar alternar entre ferramentas.

Isso ajuda a tornar os processos de auditoria de RH mais tranquilos e leva à retenção de funcionários e a uma avaliação abrangente das suas políticas de conformidade de RH. Pronto para ficar um passo à frente das questões de conformidade? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes

Uma auditoria de RH consiste em uma revisão completa e sistemática das políticas, procedimentos, documentação e sistemas de recursos humanos de uma organização. O processo geralmente abrange áreas-chave, como recrutamento, integração, folha de pagamento, registros de funcionários, conformidade com as leis trabalhistas e de privacidade de dados, benefícios dos funcionários, avaliação de desempenho e políticas da empresa. O principal objetivo é identificar quaisquer lacunas de conformidade, otimizar os processos de RH e garantir que todas as práticas estejam alinhadas com os requisitos legais e as melhores práticas do setor. Ao realizar uma auditoria de RH, as organizações podem abordar proativamente os riscos, melhorar a eficiência e promover um ambiente de trabalho compatível e favorável.

As cinco listas de verificação de auditoria comumente usadas em auditorias de RH concentram-se nos aspectos mais críticos da gestão de recursos humanos. Isso inclui: conformidade com as leis trabalhistas e de emprego, práticas de manutenção de registros e documentação, procedimentos de recrutamento e seleção, administração de remuneração e benefícios e gestão de desempenho, juntamente com as relações com os funcionários. Cada lista de verificação serve como um guia estruturado para garantir que as práticas de RH sejam consistentes, justas e em conformidade com a lei, ajudando as organizações a manter altos padrões e reduzir o risco de problemas legais ou operacionais.

Durante uma auditoria de RH, é importante fazer perguntas que revelem a eficácia e a conformidade dos processos de RH. Perguntas típicas incluem: Todos os arquivos dos funcionários estão completos e atualizados? Os procedimentos de contratação e rescisão estão devidamente documentados e são seguidos de forma consistente? A organização está em total conformidade com as leis trabalhistas e de privacidade de dados? A remuneração e os benefícios são administrados de forma justa e consistente em toda a força de trabalho? As avaliações de desempenho são realizadas regularmente e documentadas adequadamente? Essas perguntas ajudam a descobrir quaisquer lacunas ou riscos nas operações de RH e garantem que a organização permaneça em conformidade e eficiente.

Uma lista de verificação em RH é uma ferramenta estruturada projetada para ajudar os profissionais de RH a revisar e verificar sistematicamente se todas as tarefas, documentos e procedimentos necessários estão em vigor e em conformidade com os regulamentos. Ela funciona como um guia passo a passo para garantir que nada seja esquecido durante auditorias ou operações rotineiras de RH. Ao usar listas de verificação, as organizações podem promover a consistência, manter a conformidade legal e padronizar os processos de RH, apoiando, em última análise, uma função de RH mais organizada e eficaz.