Perplexity vs. Claude para codificação: qual IA é melhor para desenvolvedores?

Você precisa de ajuda com uma integração de API complicada. Você recorre à ferramenta de IA que pesquisa a documentação atual ou àquela que pode ler toda a sua base de código?

Essa é uma decisão que os desenvolvedores enfrentam diariamente. Perplexity e Claude se tornaram dois dos assistentes de IA mais comentados nos círculos de programação, mas funcionam de maneiras fundamentalmente diferentes.

O Perplexity pesquisa na web em tempo real e apresenta respostas atuais. O Claude lê milhares de linhas de código e raciocina sobre arquitetura.

Nesta postagem do blog, compararemos o Perplexity e o Claude para codificação com base no que é importante quando você está tentando lançar um produto: qualidade do código, ajuda na depuração e se eles entendem o que você está construindo.

Perplexity vs. Claude em resumo

Aqui está uma tabela resumida das duas ferramentas, com uma ferramenta bônus:

Critérios Perplexity Claude Bônus: ClickUp ⭐️ Funcionalidade principal Mecanismo de respostas com respostas de codificação rápidas e baseadas na web Modelo que prioriza o raciocínio para tarefas complexas de codificação Plataforma de trabalho completa com IA contextual para código, documentos e gerenciamento de projetos. Assistência à codificação Trechos rápidos e correções de fontes em tempo real A codificação robusta em várias etapas ajuda em várias linguagens Sugestões de código sensíveis ao contexto, geração de blocos de código e suporte ao fluxo de trabalho de engenharia. Geração de código Ideal para scripts curtos e exemplos Geração mais consistente e estruturada para recursos completos Escreve código que corresponde às convenções da sua equipe e à estrutura do projeto usando o contexto do espaço de trabalho. Depuração Ótimo para encontrar soluções conhecidas por meio da pesquisa Análise profunda de erros e raciocínio sobre a causa raiz Apresenta documentos relevantes, relatórios de bugs anteriores e trechos de código para solução de problemas no contexto. Tratamento de contexto Focado em pesquisa; contexto limitado de código longo Janela de contexto grande adequada para projetos com vários arquivos Contexto profundo de tarefas, documentos e base de código; vincula o código ao histórico do projeto e à documentação. Personalização Controle básico de prompt Estilo forte, personalidade e ajuste rápido do sistema Suporte multimodelo (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI); adapta-se ao fluxo de trabalho e ao estilo da equipe Colaboração Ideal para respostas rápidas compartilhadas Melhor para programação em pares e revisões iterativas Colaboração em tempo real em códigos, documentos e tarefas; sugestões de IA vinculadas às discussões da equipe Casos de uso Pesquisas em bibliotecas, depuração rápida, exemplos de API Criação de recursos, refatoração e documentação Desenvolvimento de software de ponta a ponta: planejamento, codificação, documentação, revisão e envio Integrações Baseado em navegador/extensão Compatível com API e IDE por meio de ferramentas de terceiros Integração nativa com gerenciamento de projetos, documentos, bate-papo e painéis em um único espaço de trabalho.

O que é o Perplexity?

via Perplexity

O Perplexity é um mecanismo de respostas que pesquisa a web em tempo real para fornecer respostas baseadas em fontes atuais. Ele sintetiza informações de várias fontes e apresenta respostas diretas com citações.

Para os desenvolvedores, isso significa obter documentação atualizada, notas de lançamento da estrutura e as últimas alterações na API, tudo isso incorporado diretamente ao seu fluxo de trabalho.

Ao solucionar uma mensagem de erro ou aprender uma nova tecnologia, a Perplexity AI conecta você às informações mais atuais disponíveis online, tornando-a particularmente valiosa para ecossistemas onde as atualizações de documentação são frequentes.

🧠 Curiosidade: em uma pesquisa com desenvolvedores do Stack Overflow, 81% dos desenvolvedores afirmaram que aumentar a produtividade era o maior benefício que esperavam obter com o uso de ferramentas de codificação de IA.

Recursos do Perplexity

O Perplexity combina pesquisa com ferramentas de IA para fornecer respostas fundamentadas para perguntas técnicas. Aqui estão os principais recursos nos quais os desenvolvedores confiam:

Recurso nº 1: Pesquisa na web com citações

Obtenha respostas precisas para perguntas sobre a web

O Perplexity pesquisa na internet enquanto você faz perguntas, exibindo documentação atual, referências de API, questões do GitHub e discussões da comunidade. Todas as respostas incluem citações diretas com links para as fontes originais, sejam elas documentos oficiais, tópicos do Stack Overflow ou publicações recentes em blogs.

Recurso nº 2: Modo de pesquisa profissional

Analise o código com o modo Pro Search

O Pro Search é o modo de raciocínio avançado do Perplexity, que realiza uma análise mais profunda antes de responder. Ele leva mais tempo para responder, mas realiza uma pesquisa mais completa em várias fontes, avalia a qualidade das informações e fornece explicações técnicas detalhadas.

Para questões complexas sobre arquitetura de sistemas, otimização de desempenho ou comparação de várias abordagens para resolver um problema, a Pesquisa Profissional examina nuances que a pesquisa básica pode deixar passar.

🔍 Você sabia? Grandes empresas, como Google e Microsoft, relatam usar código gerado por IA para aproximadamente 30% do novo código em determinados projetos, com algumas empresas afirmando que os desenvolvedores concluem tarefas até 83% mais rápido ao usar ferramentas de codificação de IA.

Recurso nº 3: Coleções para organização de projetos

Organize conversas de chat com coleções

As coleções permitem organizar pesquisas, fontes e conversas em torno de projetos específicos ou tópicos de pesquisa.

Se você estiver avaliando bibliotecas de autenticação, pesquisando estratégias de migração de banco de dados ou reunindo recursos para uma nova estrutura, pode salvar pesquisas relevantes para escrever documentação técnica para código e construir uma base de conhecimento.

As coleções oferecem suporte à colaboração, permitindo que os membros da equipe contribuam com descobertas e compartilhem pesquisas em um espaço centralizado.

📮 ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso de IA que mais lhes interessam. Por exemplo, trabalhadores não técnicos podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão suas respostas. Como o aplicativo completo para o trabalho, a IA do ClickUp se destaca nisso. Ela sabe em qual projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código com facilidade.

Preços do Perplexity

Gratuito

Perplexity Pro: US$ 20/mês

Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Enterprise Max: US$ 325/mês por usuário

🎥 Assista: Neste vídeo, descobrimos os melhores agentes de IA para codificação — ferramentas que geram código, detectam bugs, propõem melhorias e permitem que você desenvolva com foco. O que você encontrará aqui: ✔ Os melhores assistentes de codificação de IA, de geradores de código a corretores de bugs✔ Comparação: GitHub Copilot vs. ClickUp vs. Tabnine vs. outros✔ Como incorporar agentes de codificação de IA em seu IDE e fluxo de trabalho✔ Dicas para evitar armadilhas e manter sua base de código saudável

O que é o Claude?

via Claude

O Claude é um assistente de IA desenvolvido pela Anthropic, especializado em compreender e gerar código por meio de conversas extensas e sensíveis ao contexto.

O que diferencia o Claude como ferramenta de codificação de IA é sua enorme janela de contexto, capaz de processar centenas de milhares de tokens em uma única conversa. Isso significa que o Claude pode ler bases de código inteiras, revisar vários arquivos relacionados simultaneamente, analisar longos registros de erros e manter a compreensão em discussões técnicas complexas.

O Claude também raciocina sobre problemas técnicos, explica conceitos complexos e ajuda você a refletir sobre decisões de design com uma análise detalhada das vantagens e desvantagens.

🔍 Você sabia? Um estudo com 96 engenheiros em tempo integral descobriu que a assistência de IA reduziu o tempo de conclusão das tarefas em cerca de 21%, mostrando que há velocidade mensurável, além do hype.

Recursos do Claude

Ao usar o Claude para codificação, você tem acesso a recursos projetados para trabalhos técnicos complexos e colaboração contínua. Veja o que o torna valioso para tarefas de desenvolvimento:

Recurso nº 1: Compreensão avançada de código + geração

Escreva funções Python com a IA Claude

O Claude Sonnet lê e escreve código em dezenas de linguagens de programação, incluindo Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust e muito mais. Além da sintaxe, o Claude entende padrões de design, princípios arquitetônicos e convenções específicas de frameworks.

Ele pode gerar funções completas com tratamento adequado de erros, refatorar código para melhorar a legibilidade e o desempenho, escrever conjuntos de testes abrangentes com casos extremos e explicar algoritmos complexos passo a passo.

Recurso nº 2: Artefatos para desenvolvimento de código interativo

Veja o código gerado no Claude Artifacts

Quando o Claude gera um código substancial, ele cria Artefatos, que são painéis interativos onde você pode visualizar o código formatado com destaque de sintaxe, copiar implementações diretamente para o seu editor de código e iterar através das versões.

Se você pedir ao Claude para modificar uma abordagem ou tentar um padrão diferente, o Artifact será atualizado, preservando o histórico da conversa.

Recurso nº 3: integração do conhecimento do projeto

Carregue o conhecimento do projeto para o Claude

O Claude pode processar e consultar os arquivos README, diretrizes de contribuição, guias de estilo e documentação existente do seu projeto durante uma conversa. Isso significa que as respostas estão alinhadas com as convenções, decisões arquitetônicas e padrões de codificação da sua equipe, sem que você precise repetir os requisitos.

Carregue sua documentação uma vez em um Projeto e as sugestões do Claude respeitarão seus padrões estabelecidos.

🔍 Você sabia? Os engenheiros do JPMorgan Chase aumentaram a eficiência em 10-20% após adotarem um assistente interno de codificação de IA.

Preços do Claude*

Individual

Gratuito

Prós: US$ 20/mês

Preço: a partir de US$ 100/mês por usuário

Equipe

Licença padrão: US$ 30/mês por usuário

Assento premium: US$ 150/mês por usuário

Empresa

Preços personalizados

Educação

Preços personalizados

💡 Dica profissional: use o encadeamento de prompts para orientar as ferramentas de codificação de IA em tarefas complexas, passo a passo: Comece com um prompt que peça à IA para descrever a lógica ou a abordagem.

Insira um segundo prompt para gerar o código real com base nesse esboço.

Adicione outro prompt para refatorar ou simplificar o código.

Termine com uma solicitação para testes ou verificações de casos extremos.

Perplexity vs. Claude para codificação: comparação de recursos

Tanto o Claude quanto o Perplexity oferecem recursos valiosos para desenvolvedores, mas abordam a assistência à codificação de ângulos diferentes. O Perplexity se destaca por conectá-lo a recursos e documentação da web atuais, enquanto o Claude é especializado em análise profunda de código e raciocínio com contexto massivo.

Vamos comparar como elas se comparam. 🧑‍💻

Recurso nº 1: acesso a informações em tempo real

Quando você lida com desafios de desenvolvimento de software que envolvem estruturas em rápida evolução ou bugs descobertos recentemente, o acesso a informações atualizadas se torna fundamental.

Perplexity

O Perplexity pesquisa a web em tempo real a cada consulta, extraindo informações da documentação atual, discussões recentes no Stack Overflow, questões no GitHub e blogs de desenvolvedores.

As citações mostram exatamente de onde vêm as informações, permitindo que você clique para ler o contexto completo ou verificar detalhes técnicos.

Claude

Os dados de treinamento do Claude se estendem até janeiro de 2025, abrangendo uma quantidade substancial de conhecimentos de programação e melhores práticas estabelecidas.

Para perguntas sobre tecnologias maduras, fundamentos de linguagem ou estruturas estáveis, o Claude pode responder diretamente a partir de seu treinamento, sem a necessidade de fontes externas. Ele também possui capacidade de pesquisa na web, mas não pesquisa por padrão todas as perguntas sobre codificação.

🏆 Vencedor: Perplexity vence esta rodada! É ideal para desenvolvedores que precisam verificar frequentemente se as soluções refletem as melhores práticas atuais.

Recurso nº 2: compreensão e contexto da base de código

Para entender como as diferentes partes de um projeto se conectam, é preciso ter uma visão geral. Vamos ver como o Perplexity e o Claude se saem em comparação no que diz respeito à codificação:

Perplexity

O Perplexity lida com conversas mantendo o contexto em perguntas subsequentes, o que ajuda ao aprofundar um tópico específico. Você pode enviar arquivos no plano Pro para análise. No entanto, há limites práticos para a quantidade de código que o Perplexity pode processar simultaneamente.

Claude

A janela de contexto de 200.000 tokens do Claude é ideal para aumentar a produtividade dos desenvolvedores. Você pode colar de 10 a 15 arquivos de código substanciais, e o Claude analisará como eles interagem, identificará inconsistências entre os arquivos, sugerirá melhorias arquitetônicas e compreenderá o escopo completo de uma tarefa de refatoração.

🏆 Vencedor: Claude vence! Ele tem uma grande vantagem nesta categoria. A capacidade de processar estruturas de projetos inteiras e manter um contexto profundo torna o Claude substancialmente mais eficaz.

Recurso nº 3: qualidade da geração de código

Gerar código funcional que siga as melhores práticas e lide adequadamente com casos extremos determina se uma ferramenta de IA para desenvolvedores economiza tempo ou cria mais trabalho.

Perplexity

O Perplexity gera exemplos de código extraídos de documentação, tutoriais e recursos da comunidade. Como ele pesquisa fontes atuais, o código geralmente reflete a sintaxe moderna e as alterações recentes na API. No entanto, a geração de código não é o foco principal do Perplexity. Seu foco é conectar você a exemplos e explicações relevantes da web.

Claude

O Claude gera código abrangente e pronto para produção, com atenção detalhada ao tratamento de erros, casos extremos e manutenção. Ele escreve testes, adiciona documentação apropriada e considera as implicações de segurança. A qualidade do código reflete consistentemente um profundo conhecimento de expressões idiomáticas, convenções de estrutura e princípios de engenharia de software.

🏆 Vencedor: Escolha o Claude! Ele gera código com melhor raciocínio, tratamento de erros mais abrangente e consideração mais profunda das implicações arquitetônicas.

Perplexity vs. Claude para codificação no Reddit

Recorremos ao Reddit para ver como os usuários falam sobre o Perplexity e o Claude para codificação. Veja o que eles têm a dizer.

Um usuário descreveu como o Perplexity oferece suporte a tarefas de criação mais amplas:

Eu uso o Perplexity Pro Labs para criar páginas de sites, criar imagens, codificar alguns efeitos de estilo... Ele me fornece todas as etapas com uma explicação detalhada... Escolha o que funciona melhor para você e entende suas instruções.

Eu uso o Perplexity Pro Labs para criar páginas de sites, criar imagens, codificar alguns efeitos de estilo... Ele me fornece todas as etapas com uma explicação detalhada... Escolha o que funciona melhor para você e entende suas instruções.

Outro usuário destacou seus pontos fortes e limites técnicos:

O Perplexity tem um sistema RAG sólido... no entanto, sua janela de contexto é limitada a cerca de 60 mil.

O Perplexity tem um sistema RAG sólido... no entanto, sua janela de contexto é limitada a cerca de 60 mil.

Quando se trata de profundidade de codificação, um usuário do Reddit compartilhou:

As melhores são sonnet 3. 5 e o1, mas não use o Perplexity para codificação, a menos que esteja fazendo coisas muito simples; ele simplesmente não foi feito para esse uso. [...] O Perplexity se destaca apenas em tarefas de pesquisa em que informações (quase atualizadas) são cruciais (por exemplo, solicitar informações sobre alguma nova biblioteca) [sic]

As melhores são sonnet 3. 5 e o1, mas não use o Perplexity para codificação, a menos que esteja fazendo coisas muito simples; ele simplesmente não foi feito para esse uso. [...] O Perplexity se destaca apenas em tarefas de pesquisa em que informações (quase atualizadas) são cruciais (por exemplo, solicitar informações sobre alguma nova biblioteca) [sic]

E outro usuário do Reddit compartilhou uma avaliação da Claude AI, explicando por que ela é preferida:

O Perplexity não é realmente a melhor opção se a codificação for seu principal caso de uso. O Claude, com recursos dedicados, como integração com o GitHub, é mais ideal.

O Perplexity não é realmente a melhor opção se a codificação for seu principal caso de uso. O Claude, com recursos dedicados, como integração com o GitHub, é mais ideal.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Perplexity e ao Claude para codificação

O Perplexity e o Claude podem ajudá-lo a gerar ou refinar códigos, mas alternar entre eles (e o resto das suas ferramentas) leva diretamente à proliferação de IA. Você perde tempo, contexto e impulso (e paga várias taxas de assinatura!) alternando entre ferramentas de IA. Você precisa de um único lugar onde a codificação, o planejamento e a colaboração permaneçam conectados.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

Com o ClickUp, sua documentação de código, tarefas de sprint, especificações técnicas e discussões em equipe ficam em um único espaço de trabalho, onde a IA pode realmente entender todo o seu contexto de desenvolvimento — não apenas a pergunta isolada que você está fazendo.

O ClickUp foi criado para reduzir a alternância de contexto. Quando você obtém 100% do contexto e um único local para humanos e agentes codificarem juntos (e compartilharem memes de desenvolvimento), você elimina o Work Sprawl, aquele silencioso assassino da produtividade!

Veja como. 👀

Vantagem nº 1 do ClickUp: IA contextual

Continue sem interrupções com a assistência do ClickUp Brain durante as sessões de codificação

O ClickUp Brain oferece às equipes de software um único sistema de IA que substitui ferramentas dispersas e mantém o contexto dentro de um único espaço de trabalho. Ele consolida a inteligência e os recursos que você normalmente distribui por várias ferramentas de IA, como Claude, ChatGPT e Gemini.

Digamos que você já acompanha tarefas, documentação e conhecimento do sistema no ClickUp. O ClickUp Brain usa esse contexto automaticamente. Você não precisa copiar e colar blocos de código, fazer upload de arquivos novamente ou reafirmar informações básicas.

Ele usa esse contexto para dar sugestões precisas durante as sessões de codificação. Por exemplo, você pode solicitar um breve resumo de uma decisão antiga sobre API. Ele pega os documentos relevantes do ClickUp, extrai o raciocínio e fornece uma explicação clara que ajuda você a continuar seu trabalho atual.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Chat para debater abordagens de implementação, revisar trechos de código ou solucionar bugs diretamente nas threads de tarefas, em vez de espalhar discussões técnicas pelo Slack e e-mail. Marque colegas de equipe para opinar sobre decisões arquitetônicas e mantenha todas as conversas técnicas conectadas aos recursos específicos aos quais se referem.

Agentes que agem como colegas de trabalho que sabem codificar

Os Ambient Agents do ClickUp estão profundamente integrados a todo o seu espaço de trabalho, permitindo que eles atuem em tarefas reais, automatizem fluxos de trabalho e colaborem diretamente em seu ambiente de gerenciamento de projetos.

Ao contrário dos modelos de IA independentes, os agentes do ClickUp (incluindo os especializados, como o ClickUp Codegen ) podem receber tarefas, gerar código pronto para produção, responder a perguntas sobre código e até mesmo criar ou atualizar tarefas com base nas suas necessidades de codificação — tudo isso enquanto consultam os dados, comentários e documentação reais do seu projeto.

Essa conexão perfeita entre assistência à codificação e execução real de projetos torna os agentes de IA do ClickUp excepcionalmente poderosos para desenvolvedores que trabalham em equipe ou gerenciam projetos complexos.

Vários modelos de IA premium em um só lugar

Além disso, o ClickUp Brain oferece vários LLMs em um só lugar.

Você pode escolher entre Claude, ChatGPT, Gemini ou o modelo especializado do ClickUp, dependendo da tarefa. Essa abordagem fornece respostas precisas para pesquisa, raciocínio estruturado para refatoração e explicações claras para depuração.

Você permanece dentro de um único sistema e ainda tem acesso aos pontos fortes de diferentes modelos de IA sem precisar mudar de plataforma.

Use vários LLMs sem trocar de ferramenta através do ClickUp Brain

Geração de código que se adapta à estrutura real do seu projeto

Além disso, o ClickUp Brain escreve código que se alinha à sua estrutura existente.

Produza código que corresponda à estrutura da sua equipe através do ClickUp Brain

Suponha que sua equipe use uma convenção de nomenclatura específica ou siga um padrão de módulo rígido. O ClickUp Brain aprende esses padrões a partir de suas tarefas e documentos e, em seguida, produz sugestões que os respeitam. Essa abordagem elimina suposições e permite que você faça a transição da solicitação para a implementação com mais eficiência.

📌 Experimente este prompt: Escreva um código limpo, conciso e pronto para produção que resolva o seguinte problema. Inclua comentários apenas quando necessário, evite explicações desnecessárias e gere o bloco de código completo. O código deve seguir as melhores práticas e ser facilmente modificável. Aqui está o problema: crie um temporizador de produtividade simples que permita aos usuários definir uma duração, fazer a contagem regressiva e imprimir uma notificação no final.

💡 Dica profissional: Crie clipes do ClickUp com narração para mostrar exatamente como um recurso funciona ou explicar uma lógica complexa e, em seguida, incorpore esses clipes diretamente na documentação técnica ou nos comentários das tarefas.

Liberte a IA mais poderosa além do Brain

A maioria das ferramentas de codificação de IA só vê o trecho de código ou a pergunta que você fornece no momento. O ClickUp BrainGPT é diferente porque tem acesso a todo o seu espaço de trabalho de desenvolvimento.

Alterne entre os principais modelos de IA dentro do ClickUp usando o BrainGPT.

Ele está ciente de suas tarefas de sprint, especificações técnicas, documentação de API, discussões anteriores sobre revisão de código e decisões da equipe. Isso significa que o BrainGPT pode sugerir implementações que se alinham aos padrões da sua base de código existente, consultar os critérios de aceitação reais das suas histórias de usuário e compreender as dependências entre os recursos que você está criando. Ele atua como um assistente de codificação que entende o contexto específico do seu projeto.

Além de tudo isso, o BrainGPT também oferece:

Atualizações por voz: use : use o Talk to Text para criar relatórios de bugs, atualizar o status de tarefas ou fazer perguntas técnicas enquanto você depura longe do teclado.

Comece a ditar códigos e instruções com o Talk To Text do ClickUp Brain MAX.

Pesquise em códigos, documentos e conversas : a pesquisa unificada do Brain MAX encontra informações relevantes em sua documentação técnica, discussões anteriores sobre códigos em comentários, registros de decisões de arquitetura e repositórios conectados.

Vários modelos de IA para diferentes tarefas de codificação: assim como o ClickUp Brain, o Brain MAX também integra ChatGPT, Claude, Gemini e outros modelos de IA líderes em seu espaço de trabalho.

💡 Dica profissional: Hospede o ClickUp SyncUps para reuniões diárias ou planejamento de sprints e deixe o ClickUp Brain extrair automaticamente bloqueadores, itens de ação e decisões técnicas em tarefas rastreadas.

Vantagem do ClickUp nº 2: documentação técnica

O ClickUp Docs fica ao lado de suas tarefas, sprints e discussões, para que a documentação permaneça sempre vinculada ao trabalho que descreve.

Vincule tarefas de engenharia à documentação por meio do ClickUp Docs

Suponha que você documente um novo serviço de mensagens. Você pode conectar o Doc às tarefas relacionadas do ClickUp, vinculá-lo ao seu backlog e manter o histórico claro para trabalhos futuros. Essa configuração fornece aos engenheiros o contexto completo e elimina a necessidade de pesquisar em sistemas dispersos.

E digamos que sua equipe defina um padrão compartilhado de tratamento de erros.

Você pode criar um bloco de código limpo com um comando de barra, soltar o trecho e dar à equipe um ponto de referência confiável que nunca se perde em threads de bate-papo ou capturas de tela.

Armazene trechos de código legíveis através do ClickUp Docs

Além disso, o ClickUp Brain fortalece ainda mais o Docs. Ele analisa suas tarefas, comentários e páginas existentes e, em seguida, formata seções claras que mantêm todos os detalhes técnicos precisos.

Suponha que sua equipe atualize um script de implantação ou introduza uma nova integração. O ClickUp Brain analisa o trabalho conectado e produz uma explicação estruturada que se encaixa diretamente no Doc. Essa abordagem mantém a documentação atualizada e elimina o esforço de reescrever as mesmas atualizações em várias ferramentas.

Escreva documentação técnica usando o ClickUp Brain no Docs

🚀 A vantagem do ClickUp: Automatize ações rotineiras durante o desenvolvimento ativo com os Agentes ClickUp. Execute fluxos de trabalho de engenharia consistentes usando o ClickUp Agents Digamos que você conclua uma tarefa de recurso e a envie para revisão de código. Um agente atualiza subtarefas relacionadas, designa o revisor, publica um resumo no chat da equipe e anexa o documento mais recente criado pelo ClickUp Brain. Esse fluxo mantém um alto ritmo e elimina o esforço disperso de alternar entre ferramentas para concluir o mesmo conjunto de ações todos os dias.

Vantagem nº 3 do ClickUp: gerenciamento de projetos de software

Ofereça às equipes de engenharia uma configuração rápida com a solução Agile PM do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a visibilidade entre as equipes com uma configuração rápida usando o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp.

Experimente o modelo de desenvolvimento de software do ClickUp para organizar sprints, backlogs, recursos, bugs e lançamentos em uma estrutura que se adapta à forma como as equipes de software desenvolvem e entregam seus produtos. Suponha que você configure um novo serviço ou inicie um novo ciclo.

Você carrega o modelo, insere suas prioridades e passa diretamente para o planejamento, sem precisar projetar um sistema do zero. Alguns dos principais elementos deste modelo de desenvolvimento de software são:

Listas de sprint que definem ciclos ativos para o trabalho de engenharia

Um backlog que contém recursos, bugs, dívida técnica e tarefas de pesquisa

Itens do roteiro que dividem grandes iniciativas em partes gerenciáveis

Campos personalizados do ClickUp para atribuição de sprints, complexidade, componentes e tags de lançamento

Visualizações que organizam o trabalho em quadros, listas, cronogramas e mapas de carga de trabalho

Estruturas de acompanhamento de lançamentos que mostram o progresso em recursos e correções

💡 Dica profissional: use o ClickUp Sprints para dividir o trabalho de desenvolvimento em iterações com prazos definidos, metas claras e acompanhamento da velocidade. Planeje a capacidade do sprint, arraste as tarefas para sprints ativos e monitore o gráfico de burndown para ver se sua equipe está no caminho certo para concluir o trabalho comprometido antes do fim do sprint.

Um usuário compartilha sua experiência com o uso do ClickUp:

Usamos o ClickUp para acompanhar nossos projetos de desenvolvimento de software internamente; gerenciar vários projetos e equipes facilita as coisas para mim, esta é uma das melhores ferramentas que já usei até agora para lidar com meus projetos scrum e ágeis modernos.

Usamos o ClickUp para acompanhar nossos projetos de desenvolvimento de software internamente; gerenciar vários projetos e equipes facilita as coisas para mim, esta é uma das melhores ferramentas que já usei até agora para lidar com meus projetos scrum e ágeis modernos.

Visão geral das percepções dos desenvolvedores

Além disso, os painéis do ClickUp oferecem às equipes de software um centro de comando em tempo real que mostra o estado de todo o ciclo do produto. Você controla o que deseja rastrear, como deseja visualizar e quais fontes de dados são mais importantes para sua equipe.

Veja insights em tempo real sobre sprints e lançamentos nos painéis do ClickUp

Suponha que seus desenvolvedores avancem para o Sprint 14 e o controle de qualidade envie correções para o lançamento. Você abre o painel e vê tudo em um só lugar: tarefas concluídas, itens bloqueados, bugs ativos, velocidade, carga de trabalho da equipe e lançamentos que precisam de atenção.

Os cartões de IA nos painéis adicionam outra camada de clareza. Eles leem a atividade do sprint e o movimento das tarefas e, em seguida, apresentam insights que ajudam sua equipe a identificar riscos antecipadamente.

Use painéis para acompanhar esses KPIs:

Reestruture seu conjunto de ferramentas em torno do ClickUp

O Perplexity oferece pesquisas rápidas e respostas atualizadas.

O Claude oferece raciocínio aprofundado e forte suporte durante refatorações complexas. Ambos resolvem problemas reais para desenvolvedores, mas nenhum deles se encaixa no local onde sua equipe realiza o trabalho.

O ClickUp segue um caminho diferente. Ele mantém seus sprints, documentos, tarefas, conversas e IA no mesmo espaço de trabalho.

O ClickUp Brain entende seu contexto técnico, formata suas notas de engenharia, atualiza documentos, escreve código estruturado e oferece suporte a todas as etapas do seu ciclo de desenvolvimento sem empurrá-lo para a expansão descontrolada da IA.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e construa de forma mais inteligente desde o seu primeiro sprint! ✅