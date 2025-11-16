Os 13 melhores LLM para codificação em 2025: os melhores modelos de IA para desenvolvedores

As equipes de software modernas não perdem tempo escrevendo código, mas sim fazendo tudo o que está relacionado a ele: depurando casos extremos, alternando entre ferramentas, revisando solicitações de pull e lutando com sistemas legados. Essas lentidões se acumulam rapidamente, especialmente em grandes bases de código, onde uma correção pode desencadear vários novos problemas.

Não é surpresa, então: 7 em cada 10 projetos de software ainda não cumprem seus prazos de entrega.

Para preencher essa lacuna, as equipes de engenharia estão recorrendo a grandes modelos de linguagem (LLMs) que podem gerar, refatorar e documentar código com precisão contextual. O modelo certo não apenas preenche automaticamente, mas também acelera todo o ciclo de desenvolvimento, reduzindo o trabalho repetitivo e melhorando a qualidade em todos os aspectos.

Neste guia, detalhamos os melhores LLMs para codificação, classificados por usabilidade no mundo real, capacidade de raciocínio, desempenho e integração com fluxos de trabalho de engenharia modernos.

Os 13 melhores LLMs para codificação em resumo

Aqui está uma visão geral das principais ferramentas discutidas neste artigo, juntamente com seus principais recursos, planos de preços e custo-benefício.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Geração de código + gerenciamento de projetosTamanho da equipe: Indivíduos a grandes organizações de engenharia ClickUp Brain AI Agents, integrações GitHub/GitLab, documentos com blocos de código, painéis em tempo real Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas.

O que você deve procurar no melhor LLM para codificação?

Você está correndo contra o prazo, alternando entre escrever código, corrigir bugs e testar tudo antes do lançamento. O que deveria ajudar — suas ferramentas digitais — começa a atrasá-lo. As sugestões demoram, os trechos não são precisos e as correções levam mais tempo do que deveriam.

Escolher o melhor LLM para codificação significa escolher aquele que realmente se adapta ao seu fluxo de trabalho. Ele deve ajudá-lo a resolver problemas mais rapidamente, não criar novos.

Veja o que procurar em um LLM ideal:

✅ Gera código preciso e sensível ao contexto e oferece suporte à conclusão de código em várias linguagens de programação, atendendo a padrões de referência padronizados✅ Oferece respostas rápidas com baixa latência, mesmo ao lidar com tarefas complexas de codificação✅ Funciona perfeitamente em IDEs populares, para que você não precise alternar entre ferramentas✅ Detecta bugs e explica erros de sintaxe para melhorar a qualidade geral do seu código✅ Fornece documentação clara, tutoriais e preços que funcionam para equipes reais

Os melhores LLMs para codificação devem oferecer suporte a fluxos de trabalho de codificação reais e fornecer utilidade prática em todas as etapas do desenvolvimento de software.

Os 13 melhores LLMs para codificação

Com dezenas de grandes modelos de linguagem que afirmam oferecer suporte à geração de código, encontrar o modelo certo para o seu caso de uso pode ser uma tarefa difícil.

Então, aqui está uma lista dos melhores LLMs para codificação, com base em seu desempenho em tarefas de codificação e usabilidade no mundo real.

1. ClickUp (ideal para gerar trechos de código e gerenciar projetos de software)

Ferramenta de codificação com IA ClickUp Brain

Como disse um desenvolvedor no Reddit:

No final das contas, você está trabalhando com uma ferramenta especializada em reconhecimento de padrões e geração de conteúdo, tudo dentro de uma janela de contexto limitada.

Essa é uma preocupação válida com muitos modelos de linguagem grandes, especialmente devido à memória de curto prazo ou prompts desconectados. Mas o ClickUp resolve essa limitação incorporando a geração de código com tecnologia de IA diretamente em um espaço de trabalho estruturado e rico em contexto.

Gere e gerencie código com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain transforma a forma como os desenvolvedores interagem com seu trabalho. Usando linguagem natural, você pode descrever uma função ou tarefa de codificação, e a IA irá gerar trechos de código que atendem às suas necessidades.

Gere código limpo, lide com a lógica e leve em conta casos extremos usando o ClickUp Brain

O que diferencia o ClickUp é o uso de agentes de IA que atuam em dados do espaço de trabalho em tempo real, permitindo que os desenvolvedores automatizem tarefas repetitivas de codificação, designem revisores ou acionem atualizações com base em alterações de tarefas em tempo real.

Aqui está um guia visual rápido sobre como você pode obter respostas do seu espaço de trabalho fazendo perguntas simples ao ClickUp Brain:

Os principais recursos do ClickUp Brain também incluem suporte para autocompletar e explicar códigos, além de ajudar a identificar possíveis bugs ou erros lógicos. Por exemplo, um desenvolvedor que esteja criando um analisador de dados baseado em Python pode digitar “gerar uma função para extrair data e preço de um arquivo JSON”, e o ClickUp Brain retornará uma saída limpa e estruturada, pronta para ser testada.

Na verdade, ao gerenciar o desenvolvimento de jogos de ponta a ponta no ClickUp, a Yggdrasil reduziu os custos totais de desenvolvimento em US$ 120.000, aumentou a produtividade em 37% e diminuiu as despesas relacionadas ao desenvolvimento em 30%.

Sincronize perfeitamente com as ferramentas Git com a integração ClickUp

O ClickUp se conecta ao GitHub, GitLab e Bitbucket, permitindo que os desenvolvedores sincronizem pull requests, branches e commits com tarefas automaticamente.

Isso garante um alinhamento mais estreito entre o código e os objetivos do projeto. Por exemplo, quando um desenvolvedor envia uma correção, a tarefa relacionada a ela pode atualizar seu status instantaneamente.

Formatação de blocos de código para uma comunicação clara usando o ClickUp Docs

Combine a formatação de blocos de código e o realce de sintaxe para compartilhar trechos de código limpos entre equipes usando o ClickUp Docs

Compartilhar trechos de código com equipes de produto ou controle de qualidade pode ser complicado em gerenciadores de tarefas comuns. O ClickUp resolve isso com formatação de blocos de código e destaque de sintaxe dentro do ClickUp Docs, comentários e até mesmo descrições de tarefas.

Por exemplo, você pode incorporar pseudocódigo versionado no Docs durante o planejamento do sprint ou adicionar exemplos em Python em linha com as especificações de teste para referência dos revisores.

Ferramentas de relatórios criadas para visibilidade de engenharia com os painéis do ClickUp.

Os painéis do ClickUp oferecem aos gerentes de engenharia e proprietários de produtos visibilidade em tempo real do progresso do sprint, tendências de qualidade do código e rendimento dos desenvolvedores.

Acompanhe tudo, desde a qualidade do código até a velocidade do sprint, usando painéis personalizáveis do ClickUp

Gráficos personalizados podem mostrar quantos bugs foram reabertos no último sprint, quais desenvolvedores estão sobrecarregados ou quanto tempo as PRs estão levando para serem mescladas. Isso é fundamental para gerenciar grandes bases de código e otimizar o desempenho da equipe ao longo do tempo.

Com painéis de controle de baixa latência e controle de tempo vinculado a cada tarefa, as equipes de desenvolvimento podem eliminar suposições e se concentrar em entregar códigos de alta qualidade com mais rapidez.

Modelos e automação ClickUp para fluxos de trabalho de desenvolvimento recorrentes

Se sua equipe abrange produtos, engenharia, design e controle de qualidade e precisa de uma única fonte de verdade para desenvolver software, o modelo de desenvolvimento de software da ClickUp é sua melhor aposta.

Este modelo de desenvolvimento de software ajuda equipes multifuncionais a se alinharem em um único fluxo de trabalho, facilitando o planejamento de roteiros, o lançamento de recursos e a correção de bugs sem precisar trocar de ferramenta.

Você pode até usar o ClickUp Automations para designar revisores quando um PR do GitHub é vinculado ou acionar relatórios standup quando um sprint termina. Esses recursos ajudam a reforçar a estrutura sem atrasar as equipes.

Automatize fluxos de trabalho repetitivos sem escrever uma única linha de código com o ClickUp Automations

Melhores recursos do ClickUp

Gere e explique trechos de código com o ClickUp Brain usando linguagem simples.

Sincronize solicitações de pull e commits com tarefas por meio de integrações com GitHub e GitLab.

Use a formatação de blocos de código para obter trechos limpos e legíveis em documentos e comentários.

Acompanhe a velocidade do sprint, a contagem de bugs e o desempenho da equipe com painéis em tempo real.

Automatize atribuições de tarefas, atualizações de sprint e muito mais com regras flexíveis sem código.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado mais íngreme devido à profundidade dos recursos e opções de personalização.

Alguns casos de uso específicos para desenvolvedores ainda podem exigir ferramentas externas de desenvolvimento para CI/CD ou testes de código.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Uma avaliação da G2 afirma:

O melhor de tudo é que ele [ClickUp] se integra a serviços existentes, como o GitHub, e, se você for desenvolvedor, é fácil criar integrações personalizadas, se preferir. Agora uso isso diariamente para gerenciar todos os meus projetos.

O melhor de tudo é que ele [ClickUp] se integra a serviços existentes, como o GitHub, e, se você for desenvolvedor, é fácil criar integrações personalizadas, se preferir. Agora uso isso diariamente para gerenciar todos os meus projetos.

2. Claude 3. 7 Sonnet (ideal para raciocínio avançado e tarefas de codificação do mundo real)

via Claude

O Claude 3.7 Sonnet foi desenvolvido para desenvolvedores que lidam com mais do que apenas a conclusão de código. Se você estiver depurando sistemas legados, planejando uma arquitetura full-stack ou tiver várias ferramentas abertas no seu PC, o Claude traz velocidade e estrutura ao seu processo.

O Modo de Pensamento Estendido do Claude é um de seus recursos de destaque. Os desenvolvedores podem alternar entre respostas rápidas e raciocínio passo a passo para problemas que exigem uma análise mais profunda. Esse recurso é excelente para aprender a usar a IA no desenvolvimento de software orientado a testes, lógica recursiva ou refatoração em grande escala.

O Modo de Pensamento Estendido também aumenta significativamente o desempenho em benchmarks de codificação, como SWE-bench Verified e TAU-bench, onde o Claude 3.7 supera todas as versões anteriores.

Claude 3.7 Sonnet: melhores recursos

Habilite o Modo de Pensamento Estendido para melhorar a precisão em tarefas complexas de codificação, depuração e raciocínio algorítmico.

Use o Claude Code via CLI para editar arquivos, escrever testes, executar comandos e colaborar diretamente do seu terminal.

Conecte-se aos repositórios do GitHub e trabalhe com arquivos de projetos reais para obter resultados estruturados e alterações de código confiáveis.

Obtenha resultados de ponta no SWE-bench e no TAU-bench, destacando-se no uso de ferramentas agentivas e em recursos avançados de raciocínio.

Mantenha o contexto entre sessões para fluxos de trabalho de engenharia longos e com várias etapas ou ciclos de melhoria contínua.

Claude 3. 7 Limitações do Sonnet

O Modo de Pensamento Estendido está bloqueado nos planos pagos, reduzindo o acesso para usuários da versão gratuita.

Ainda em evolução em recursos colaborativos em tempo real quando comparado a plataformas full-stack como o ClickUp.

Claude 3. 7 Preços do Sonnet

Gratuito

Pro : US$ 20/mês

Máximo: US$ 100/mês

Claude 3.7 Avaliações e comentários do Sonnet

G2 : 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Claude 3. 7 Sonnet

Esta avaliação da G2 destacou:

Modo de pensamento ampliado que permite ao modelo invocar pesquisas na web e outras ferramentas durante a conversa, ideal para análises de dados em várias etapas e fluxos de trabalho de pesquisa.

Modo de pensamento ampliado que permite ao modelo invocar pesquisas na web e outras ferramentas durante a conversa, ideal para análises de dados em várias etapas e fluxos de trabalho de pesquisa.

3. GPT-5 (ideal para geração rápida de código de uso geral em várias linguagens)

via ChatGPT

Se você está avançando rapidamente entre design, desenvolvimento e implantação, o GPT-5 oferece o equilíbrio entre velocidade e precisão que a maioria dos desenvolvedores precisa em tempo real.

O GPT-5 pode gerar código, explicar lógica, completar funções inacabadas e lidar com trechos de código em várias linguagens de programação, demonstrando o poder da inteligência artificial. Os desenvolvedores costumam usá-lo para resolver principalmente problemas básicos do Python, converter lógica em código executável ou escrever funções auxiliares com base em descrições em linguagem simples.

Além disso, essa plataforma de IA tem um bom desempenho na depuração e também é facilmente acessível.

Melhores recursos do GPT-5

Gere e explique código em Python, JavaScript, Java e outras linguagens de programação populares.

Conclua funções parciais e resolva problemas básicos de codificação com alta precisão.

Identifique problemas de sintaxe e melhore a qualidade do código por meio de sugestões em linha.

Lide com a conclusão de código e documentação com base em prompts de linguagem natural.

Disponível gratuitamente através do ChatGPT com tempos de resposta mais rápidos do que os modelos GPT-4 anteriores.

Limitações do GPT-5

Não é possível conectar-se ao GitHub ou gerenciar diretamente os arquivos do projeto.

Menos eficaz do que modelos especializados em benchmarks avançados de codificação, como SWE-bench.

Preços do GPT-5

Gratuito

Preço: US$ 4/mês

Plus : US$ 20/mês por usuário

Pro: US$ 200/mês por usuário

Avaliações e comentários do GPT-5

G2 : 4,7/5 (mais de 790 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o GPT-5

Esta avaliação do Reddit destacou:

Fiquei impressionado porque pude copiar e colar o código e ele funcionou desde a primeira execução, sem erros de compilação. Sem mencionar que é incrivelmente rápido.

Fiquei impressionado porque pude copiar e colar o código e ele funcionou desde a primeira execução, sem erros de compilação. Sem mencionar que é incrivelmente rápido.

4. Gemini (ideal para integrar código com tarefas de desenvolvimento baseadas na web, em aplicativos e na nuvem)

via Gemini

Ao contrário de outros modelos que operam de forma isolada, o Gemini pode consultar o Google Docs, o Sheets e até mesmo arquivos do Drive para oferecer suporte a tarefas de codificação mais colaborativas e sensíveis ao contexto.

Isso o torna especialmente útil para engenheiros que trabalham em estreita colaboração com equipes de produto, analistas de dados ou fluxos de trabalho de conteúdo.

Além disso, o Gemini 2.5 lida com a geração, explicação e conclusão de código em linguagens de programação populares, como Python, JavaScript, Java e muito mais. Ele foi desenvolvido para ajudar em tarefas complexas de codificação, como estruturação de API, transformações de dados e scripts de implantação em nuvem.

Melhores recursos do Gemini

Gere, explique e complete códigos em Python, JavaScript e outras linguagens de programação importantes.

Conecte-se aos aplicativos do Google Workspace para informar respostas de código com dados em tempo real ou contexto de documentação.

Gerencie e analise códigos complexos e vários arquivos usando o upload de arquivos nativos e o link do Drive.

Suporte a casos de uso de desenvolvimento de software, incluindo automação de back-end, integração de API e implantações do Google Cloud.

Permita uma saída estruturada e formatação detalhada para documentação, fluxos de trabalho e automação de processos.

Limitações do Gemini

Requer uma conta do Google Workspace para recursos de integração completos.

Ainda menos adotado do que o GPT-4 ou o Claude em fóruns de código aberto e de desenvolvedores.

Preços do Gemini

Gratuito

Google AI Pro : US$ 19,99/mês por usuário

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Gemini

G2 : 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Gemini

Esta avaliação da G2 capturou:

Qualquer pessoa que esteja começando a aprender codificação ou a escrever parágrafos pode começar a usar o Gemini para aprender de forma muito rápida e eficaz.

Qualquer pessoa que esteja começando a aprender codificação ou a escrever parágrafos pode começar a usar o Gemini para aprender de forma muito rápida e eficaz.

5. Replit Code (ideal para desenvolvimento de aplicativos de ponta a ponta com automação baseada em IA)

via Replit Code

Imagine que você é um desenvolvedor independente com um prazo se aproximando. Você precisa projetar um fluxo de login, conectar um banco de dados e escrever scripts de implantação que normalmente levam dias em diferentes ferramentas de desenvolvimento de software.

Com o Replit Code, você abre seu navegador e descreve o que precisa em linguagem natural. Em poucos minutos, o agente de IA gera o código de back-end, configura a autenticação e até sugere configurações de implantação.

Desenvolvida pela Claude 3.5 Sonnet e GPT-4, esta ferramenta de código de IA combina autocompletar código, depuração e automação com IA.

Melhores recursos do Replit Code

Automatize a estruturação de projetos, correções de bugs e criação de recursos usando o Replit Agent.

Acesse o Claude Sonnet e o GPT-4o para geração de código, depuração e conclusão de código.

Escreva, implante e hospede aplicativos em várias linguagens de programação — tudo a partir de uma única interface.

Ambiente de nuvem seguro com banco de dados integrado, autenticação e módulos de integração.

Suporte para recursos de equipe, como SSO, controle de acesso baseado em função e implantações privadas.

Limitações do código Replit

Os preços baseados em créditos podem se tornar caros durante iterações de desenvolvimento complexas.

Os LLMs às vezes não conseguem lidar com depuração detalhada ou instruções complexas de maneira confiável.

Não possui sincronização perfeita com o repositório GitHub para bases de código grandes e modulares.

Preços do Replit Code

Iniciante : Gratuito

Replit Core : US$ 25/mês por usuário

Equipes : US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Replit Code

G2 : 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Replit Code

Esta avaliação da G2 elogiou:

Tenho usado a nova ferramenta Replit Agent há vários meses e é incrível o que consigo construir sem ser programador. Criei todos os tipos de aplicativos para uso comercial e pessoal.

Tenho usado a nova ferramenta Replit Agent há vários meses e é incrível o que consigo construir sem ser programador. Criei todos os tipos de aplicativos para uso comercial e pessoal.

Quando você está gerenciando sprints em rápida evolução, o alinhamento não é uma ação única, mas um sistema vivo. É aí que o ClickUp Brain e o ClickUp Brain MAX ajudam. O ClickUp Brain reside no seu espaço de trabalho, revelando bloqueios, dependências perdidas e contextos que você pode ter ignorado, mantendo todas as conversas e tarefas conectadas. Enquanto isso, o ClickUp Brain MAX traz esses mesmos recursos para o desktop com o Talk-to-Text, permitindo que você capture ideias, notas rápidas ou insights pós-mortem sem usar as mãos. Juntos, eles facilitam a colaboração entre desenvolvedores e gerentes de projeto, traduzindo cada atualização ou discussão em um contexto estruturado e acionável que mantém o roteiro alinhado.

6. Mistral AI (melhor para personalização de IA de código aberto e pronta para uso corporativo)

via Mistral AI

A maioria dos desenvolvedores e equipes de dados enfrenta um dilema comum: escolher modelos de linguagem poderosos e grandes, sem visibilidade de como funcionam, ou se contentar com opções de código aberto que carecem de desempenho.

A Mistral AI quebra esse impasse. O editor de código oferece LLMs de alto desempenho e totalmente transparentes que você pode personalizar, ajustar e implantar de acordo com suas necessidades.

Seus modelos de peso aberto, como Mistral 7B e Mixtral 8x7B, são projetados para equipes que desejam hospedar-se, integrar-se a pilhas existentes e ajustar conjuntos de dados proprietários.

Melhores recursos do Mistral AI

Suporte a casos de uso multimodais e multilíngues em códigos, documentos e voz.

Permita a implantação local, na nuvem e híbrida com controle total dos dados.

Crie agentes de IA que orquestram ações em tempo real usando seus aplicativos e APIs.

Ajuste modelos de código aberto (Mistral 7B, Mixtral 8x7B, etc.) para uso especializado.

Habilite a janela de contexto de 128K para tarefas complexas de raciocínio de longo prazo.

Limitações da IA Mistral

Oferece integrações plug-and-play limitadas em comparação com ecossistemas mais maduros.

Requer conhecimento técnico para ajustes finos ou implantação no local.

Reserve os modelos mais avançados para acesso comercial/API, não pesos abertos.

Preços do Mistral AI

Gratuito

Pro : US$ 14,99/mês por usuário

Equipe : US$ 24,99/mês por usuário

Mistral Code : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Mistral AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Mistral AI

Esta avaliação da G2 compartilha:

É adequado para aplicações em tempo real, prototipagem e cenários de IA de ponta, sem sacrificar muito a qualidade ou a versatilidade.

É adequado para aplicações em tempo real, prototipagem e cenários de IA de ponta, sem sacrificar muito a qualidade ou a versatilidade.

7. DeepSeek (ideal para desenvolvedores de código aberto que precisam de raciocínio profundo sobre o código com controle total do modelo)

via DeepSeek

O DeepSeek é um dos poucos modelos capazes de gerar plugins para WordPress, depurar rotinas JavaScript e reescrever expressões regulares com lógica sólida.

Ao contrário de muitos geradores de código genéricos, o DeepSeek vai além da produção superficial e é capaz de construir estruturas completas de plug-ins, reescrever funções com validação de casos extremos e rastrear a lógica em prompts longos.

Se sua equipe precisa de um LLM transparente e focado no desenvolvedor, que lida com tarefas complexas de codificação sem prendê-lo a um ecossistema proprietário, vale a pena considerar o DeepSeek.

Melhores recursos do DeepSeek

Suporte a tarefas complexas de codificação com alta precisão de raciocínio.

Ofereça transparência total com acesso ao modelo de código aberto.

Execute a geração de código, a depuração e o desenvolvimento de plug-ins de maneira confiável.

Habilite fluxos de trabalho agenticos com saída JSON e chamada de função.

Mantenha o contexto de longo alcance com uma janela de token de 64K.

Limitações do DeepSeek

Dificuldades com ferramentas específicas, como AppleScript ou Keyboard Maestro.

Gera resultados excessivamente detalhados que podem exigir refinamento.

Requer um número de telefone +86 para inscrição em algumas regiões.

Preços do DeepSeek

Teste gratuito disponível

Pro/Equipe: os preços são baseados em taxas de uso por token.

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do DeepSeek

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o DeepSeek

Esta avaliação do Reddit observou:

O DeepSeek R1 é praticamente igual ou melhor (em alguns contextos) que o o1 regular da OpenAI. O R1 definitivamente se destaca acima do o1 no aspecto de visualização de seu processo de raciocínio.

O DeepSeek R1 é praticamente igual ou melhor (em alguns contextos) que o o1 regular da OpenAI. O R1 definitivamente se destaca acima do o1 no aspecto de visualização de seu processo de raciocínio.

8. Code Llama (ideal para codificação de código aberto com implantação flexível)

via Code Llama

Nem todos os desenvolvedores desejam depender de modelos proprietários para tarefas de código confidenciais.

O Code Llama da Meta é um poderoso modelo de linguagem de código aberto baseado no Llama 2, projetado especificamente para geração de código, depuração e execução de instruções.

As equipes podem implantar LLMs de alto desempenho sem dependência de fornecedores, pois o Code Llama está disponível em vários tamanhos, com até 70 bilhões de parâmetros, e oferece variantes para código Python e instruções em linguagem natural.

Principais recursos do Code Llama

Suporta várias tarefas de código, incluindo geração, conclusão e depuração.

Habilite o preenchimento automático para editar o código existente.

Ofereça variantes especializadas, como Code Llama—Python e Code Llama—Instruct.

Lida com janelas de contexto longas (até 100 mil tokens em algumas variantes)

Permita a implantação local e o ajuste fino para ambientes privados.

Limitações do Code Llama

Falta de ferramentas integradas ou playgrounds hospedados

Requer configuração técnica para inferência e serviço de modelos.

Pode ter um desempenho inferior em tarefas específicas do domínio em comparação com modelos proprietários ajustados.

Preços do Code Llama

Gratuito

Avaliações e comentários do Code Llama

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. LLaMA (O melhor para experimentação de IA de código aberto em grande escala)

via LLaMA

Para desenvolvedores individuais e criadores independentes, um dos maiores obstáculos na IA é a usabilidade, muitas vezes devido à insuficiência de dados de treinamento.

O LLaMA oferece recursos robustos de raciocínio, codificação e multilinguagem, mas, para alcançar esses recursos, muitas vezes é necessário superar vários obstáculos, como downloads de modelos, compatibilidade de estruturas, restrições de GPU e alternância de API.

A Meta apresenta o LLaMA como uma alternativa de código aberto de ponta aos LLMs proprietários, capaz de compreensão multimodal.

Melhores recursos do LLaMA

Suporte a entrada multimodal (visão + texto) por meio das versões prévias do LLaMA 4.

Oferece raciocínio nativo de contexto longo com até 128K de contexto.

Obtenha desempenho competitivo em benchmarks como LiveCodeBench e GPQA.

Habilite suporte multilíngue avançado e raciocínio matemático.

Forneça modelos de peso aberto para personalização total e implantação local.

Limitações do LLaMA

Requer configuração complexa com alta demanda de GPU (recomenda-se A10 ou superior).

A documentação e as ferramentas para desenvolvedores são fragmentadas e não são adequadas para iniciantes.

Impulso implícito para as APIs pagas da Meta, mesmo para usuários de código aberto.

Preços do LLaMA

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do LLaMA

G2 : 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o LLaMA

Esta avaliação da G2 destacou:

O Meta Llama 3 me ajudou em várias tarefas de codificação e na resolução de problemas relacionados a elas.

O Meta Llama 3 me ajudou em várias tarefas de codificação e na resolução de problemas relacionados a elas.

10. Grok (o melhor para raciocínio ultrarrápido e profundidade contextual)

via Grok

Se você já esperou por uma ferramenta de IA para concluir uma solicitação simples, como corrigir um bug ou concluir um script, sabe como respostas lentas e superficiais podem ser frustrantes. É aí que o Grok se destaca.

Desenvolvido pela xAI e integrado à plataforma X, ele oferece um raciocínio rápido e semelhante ao humano, que se assemelha mais à programação em pares do que a uma consulta a um chatbot.

Seja para depurar um script Python, gerar conteúdo ou traduzir lógica entre linguagens, o Grok acompanha você.

Melhores recursos do Grok

Forneça respostas quase instantâneas a consultas complexas de codificação e quebra-cabeças lógicos.

Suporte à retenção avançada de contexto para melhor continuidade em sessões de codificação iterativas.

Lide com facilidade com documentação de codificação multilíngue e tarefas de tradução entre idiomas.

Gere trechos completos de código e lógica de negócios em ferramentas de codificação como Python ou JavaScript com o mínimo de prompts.

Analise tarefas de raciocínio abstrato, como detecção de sarcasmo e reconhecimento de padrões longos.

Limitações do Grok

Produza resultados excessivamente cautelosos ou genéricos em casos de alto risco ou criativos.

Depende de acesso pago à API ou integração com a plataforma para uso em nível de produção.

Desempenho mediano na geração de imagens em comparação com ferramentas especializadas.

Preços do Grok 3

Super Grok : US$ 30/mês por usuário

Super Grok Heavy: US$ 300/mês por usuário

Avaliações e comentários do Grok 3

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Grok

Esta avaliação da G2 destacou:

Pode criar imagens, pesquisar na web, fornecer respostas, gerar conteúdo, fazer análise de dados, possui pesquisa aprofundada e pesquisa mais aprofundada, bom nível gratuito. O melhor em X.

Pode criar imagens, pesquisar na web, fornecer respostas, gerar conteúdo, fazer análise de dados, possui pesquisa aprofundada e pesquisa mais aprofundada, bom nível gratuito. O melhor em X.

11. GitHub Copilot (ideal para automação e edições de código perfeitas no IDE)

via GitHub

Escrever blocos de código repetitivos, depurar funções de outras pessoas ou simplesmente tentar acompanhar os tickets diários pode esgotar sua concentração.

O GitHub Copilot alivia essa carga, agindo como um colega de equipe sempre disponível dentro do seu IDE.

Quer você esteja escrevendo do zero ou editando vários arquivos, esta ferramenta de IA para desenvolvedores oferece sugestões em tempo real, detecta automaticamente efeitos em cascata e permite que você aprove as alterações com um clique, diretamente em seu ambiente.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Ofereça sugestões de código em tempo real que aprendem seu estilo de codificação enquanto você trabalha.

Habilite o modo agente para planejar, escrever, testar e entregar solicitações de pull de forma autônoma.

Permita prompts no editor para edições em vários arquivos e alterações consistentes em todo o projeto.

Integre-se a IDEs populares como VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains e Neovim.

Suporta várias opções de modelos, incluindo Claude Sonnet, GPT-4.1 e Gemini 2.5 Pro.

Oferece recursos de revisão de código que sinalizam bugs e sugerem correções antes da garantia de qualidade manual.

Limitações do GitHub Copilot

Exigir bases de código estruturadas para obter o melhor desempenho

Gerar sugestões que ainda precisam de revisão humana

Oferece menos valor para desenvolvedores independentes que escrevem e entendem todo o seu próprio código.

Limite de conclusões no plano gratuito (2.000/mês)

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Pro : US$ 10/mês por usuário

Pro+: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários do GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o GitHub Copilot

Ele não apenas fornece autocompletamento rápido de código, mas também aprimora ativamente meu fluxo de trabalho, sugerindo soluções otimizadas, estruturadas e orientadas para o desempenho.

Ele não apenas fornece autocompletamento rápido de código, mas também aprimora ativamente meu fluxo de trabalho, sugerindo soluções otimizadas, estruturadas e orientadas para o desempenho.

12. Tabnine (O melhor para assistência segura e privada com código de IA)

via Tabnine

Os desenvolvedores frequentemente enfrentam problemas relacionados à privacidade, especialmente ao compartilhar códigos confidenciais com ferramentas de IA. Todo engenheiro já passou por aquele momento de apreensão, imaginando se a próxima sugestão do autocomplete poderia vazar uma lógica proprietária.

O Tabnine foi projetado para acabar com essas preocupações. Ele oferece uma solução local e isolada que mantém seu código exatamente onde você deseja.

Com modelos treinados exclusivamente em código com licença permissiva, o Tabnine é seu parceiro de confiança para autocompletar códigos de forma rápida e contextualizada, aumentando a produtividade dos desenvolvedores.

Melhores recursos do Tabnine

Suporte a implantações totalmente privadas e isoladas, sem retenção de dados.

Gere e explique código com sugestões contextuais adaptadas aos seus projetos.

Crie agentes de IA para testes, documentação e implementação do Jira.

Valide o código em relação aos padrões internos com agentes de revisão personalizados.

Use vários LLMs ou ajuste os modelos Tabnine em seus próprios repositórios.

Limitações do Tabnine

Recursos limitados nos planos gratuitos ou básicos.

Pode consumir mais recursos do sistema durante a execução do modelo local.

Requer configuração e suporte de TI para implantação em nível empresarial.

Preços do Tabnine

Plataforma Tabnine Agentic: US$ 59/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Tabnine

G2 : 4,0/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Tabnine

Esta avaliação da G2 compartilha:

Estou realmente impressionado com a qualidade do código fornecido. Às vezes, ele me surpreende, especialmente durante a prática de DSA, identificando o problema, incluindo os limites de complexidade de tempo e espaço, e fornecendo o código adequado.

Estou realmente impressionado com a qualidade do código fornecido. Às vezes, ele me surpreende, especialmente durante a prática de DSA, identificando o problema, incluindo os limites de complexidade de tempo e espaço, e fornecendo o código adequado.

13. WizardLM (ideal para seguir instruções e raciocinar em tarefas complexas de código)

via WizardLM

Escrever código limpo já é difícil o suficiente quando se trata de explicá-lo e testá-lo. Evite a pressão adicional de mantê-lo sempre que possível.

O WizardLM surge como um LLM de código aberto otimizado especificamente para seguir instruções e raciocínio lógico, tornando-o um forte assistente de codificação para desenvolvedores que desejam mais clareza em tarefas complexas sem depender de caixas pretas proprietárias.

Melhores recursos do WizardLM

Interprete instruções vagas ou abstratas com raciocínio lógico e gradual.

Siga instruções complexas para tarefas de codificação com várias etapas.

Divida a lógica do código aninhado em um formato claro e legível.

Oferece suporte a perguntas e respostas abertas e explicações de código em várias linguagens.

Permita a implantação offline e segura como uma solução totalmente open-source.

Limitações do WizardLM

O desempenho pode ficar atrás de modelos proprietários como GPT-4 ou Claude 3.5.

Dificuldades com bases de código altamente específicas do domínio sem ajustes finos

Velocidades de inferência mais lentas em modelos maiores, a menos que otimizados.

Preços do WizardLM

Preços personalizados

Avaliações e comentários do WizardLM

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o WizardLM

Esta avaliação do Reddit destacou:

Ele fornece respostas precisas e completas para perguntas baseadas em conhecimento e é incomparável a qualquer outro modelo que testei nas áreas de raciocínio inferencial e resolução de problemas matemáticos.

Ele fornece respostas precisas e completas para perguntas baseadas em conhecimento e é incomparável a qualquer outro modelo que testei nas áreas de raciocínio inferencial e resolução de problemas matemáticos.

Aqui estão três ferramentas LLM adicionais para codificação que não são abordadas no blog, mas são semelhantes em termos de finalidade e funcionalidade:

Amazon CodeWhisperer : oferece sugestões de código personalizadas para serviços AWS, varreduras de segurança integradas para vulnerabilidades e integração perfeita com IDEs como VS Code e JetBrains.

Cody da Sourcegraph : integra-se profundamente à sua base de código para responder a perguntas sobre código, gerar explicações e refatorar a lógica.

Magic.dev : permite descrever software em linguagem natural e retorna estruturas de código full-stack implantáveis.

LLM(e) conta um segredo: a codificação fica mais fácil com o ClickUp

Os LLMs redefiniram completamente a forma como as equipes modernas abordam o desenvolvimento de software.

No entanto, como este guia demonstrou, nem todos os LLMs são iguais.

Alguns se destacam no raciocínio, mas têm dificuldade com a colaboração em tempo real. Outros oferecem sugestões de código rápidas, mas não se integram ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento real. A maioria exige que os desenvolvedores alternem entre IDEs, chatbots e gerenciadores de tarefas apenas para obter um resultado limpo.

O ClickUp se destaca nesse aspecto.

Ao incorporar recursos baseados em LLM diretamente no espaço de trabalho do seu projeto, o ClickUp permite que as equipes gerem código, gerenciem tarefas e colaborem em um único lugar. O ClickUp elimina a necessidade de prompts desconectados, sem troca de contexto.

Se sua cadeia de ferramentas atual está atrasando seu trabalho, talvez seja hora de se inscrever no ClickUp!