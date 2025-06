Como economizar tempo e obter melhores resultados com a revisão de código

Pare um momento e pense sobre o seu trabalho. Você fez um bom trabalho?

Independentemente da resposta a essa pergunta, o que você acabou de fazer é uma forma de revisão — a base do progresso.

As revisões ajudam as equipes a avaliar seu desempenho, medir resultados, identificar lacunas e integrar estratégias de melhoria. De avaliações anuais a planos de melhoria de desempenho, as organizações realizam revisões de várias maneiras.

Uma dessas práticas nas equipes de desenvolvimento de software é a revisão de código.

Nesta postagem do blog, exploramos o que é, como ajuda e como você pode integrar processos de revisão de código à sua prática de engenharia de software.

O que é revisão de código?

A revisão de código é o processo de examinar sistematicamente o código de alguém por um ou mais desenvolvedores com o objetivo de identificar erros que foram ignorados na fase inicial de desenvolvimento.

Na década de 1970, Michael Fagan, um designer de software, introduziu um processo para inspeção de código. Desde então, ele foi adaptado e aprimorado pelas gerações futuras de desenvolvedores.

A revisão de código é eficaz para garantir:

Consistência com os requisitos de design

Conformidade com padrões de codificação

Detecção de bugs no início do processo

Compartilhamento de conhecimento entre as partes interessadas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento

Manutenção e segurança

Qualidade geral do software e dívida técnica mínima

Em princípio, a revisão de código oferece benefícios extraordinários. No entanto, dependendo de suas necessidades, objetivos e sistemas atuais, alguns tipos de revisão de código podem ser mais benéficos do que outros. Vamos ver como.

Tipos de revisão de código

Desde imprimir o código e analisá-lo com um marcador até executá-lo em editores de código, existem dezenas de maneiras de realizar uma revisão de código. Aqui estão as abordagens mais comuns seguidas pelas equipes modernas de desenvolvimento de software.

Revisão formal de código

Este é um processo estruturado de revisão de código, também chamado de inspeção de software.

Processo : A revisão formal de código inclui planejamento, visão geral, preparação, reunião de inspeção e retrabalho, normalmente liderada por um moderador em uma reunião

Aplicabilidade : Esse processo é ótimo quando os padrões são extremamente altos, como conformidade em setores como saúde ou finanças

Vantagens : Eficaz e completo na detecção precoce de defeitos

Desafios: rigorosas e demoradas

Revisão informal de código

Menos formal do que a revisão tradicional, esse processo envolve um ou mais colegas analisando o código-fonte em suas mesas.

Processo : os desenvolvedores compartilham seu código com colegas para revisão

Aplicabilidade : Ótimo para treinamento e coaching de desenvolvedores juniores

Vantagens : Rápido e altamente eficaz na detecção de erros

Desafios: Falta rigor e documentação das revisões formais

Revisão de solicitação de pull

Isso é comum em sistemas de controle de versão distribuídos, como o Git, onde os desenvolvedores enviam alterações de código para um branch do repositório compartilhado.

Processo : Outros membros da equipe revisam as alterações antes de mesclá-las no branch principal.

Aplicabilidade : Para equipes distribuídas que seguem fluxos de trabalho de integração e implantação contínuas

Vantagens : Facilita o feedback assíncrono e a garantia de qualidade antes da integração de novos códigos

Desafios: sem colaboração em tempo real, o aprendizado pode ser adiado

Programação em pares

Esta é uma técnica ágil de desenvolvimento de software em que dois programadores trabalham juntos em uma estação de trabalho.

Processo : Um desenvolvedor, o motorista, escreve o código enquanto o outro, o observador ou navegador, revisa cada linha de código simultaneamente. Eles podem trocar de função regularmente.

Aplicabilidade : Ótimo para problemas complexos de programação que exigem a colaboração de várias pessoas

Vantagens : Um processo de revisão em tempo real pode detectar erros antecipadamente e compartilhar conhecimento dentro da equipe

Desafios: Cultural e comportamentalmente, a programação em pares pode ser desconfortável para os membros da equipe, tornando-se ineficaz

Revisão de código assistida por ferramentas

Este é um processo automatizado de revisão de código que conta com a ajuda de várias ferramentas criadas especificamente para esse fim.

Processo : Ferramentas verificam o código em busca de tipos específicos de erros, violações de padrões e vulnerabilidades de segurança

Aplicabilidade : Ótimo quando há falta de tempo ou recursos

Vantagens : Altamente repetível, rápido e econômico

Desafios: Não consegue lidar com códigos complexos que exigem capacidade de raciocínio crítico; geralmente útil como um processo de assistência, em vez de um substituto para a revisão manual de códigos

Seja qual for o método de revisão de código escolhido para sua organização, sua importância é inegável.

Importância de uma revisão de código

Em sua essência, as revisões de código ajudam a eliminar erros. Elas reconhecem as limitações de um desenvolvedor individual e buscam aprimorar suas capacidades de forma sistemática. A revisão de código fortalece não apenas o código, mas todo o processo de desenvolvimento de software. Veja como.

Otimização da detecção de bugs: fundamentalmente, as revisões de código ajudam a descobrir bugs e vulnerabilidades de software antes da integração da base de código principal. A análise por pares detecta vazamentos de memória, problemas de concorrência ou práticas de código inseguras.

Testes: a revisão de código aprimora os resultados dos testes ágeis com feedback contínuo sobre o produto, mesmo antes de ele chegar à fase de testes. Assim, reduz a gravidade dos defeitos que surgem durante os testes formais.

Melhoria contínua: Na estrutura scrum, as revisões de código são integradas ao ciclo de desenvolvimento para melhoria contínua. Com as revisões de código, as equipes scrum detectam e corrigem problemas antecipadamente, criando produtos que podem ser entregues.

Qualidade do software: a revisão de código é uma medida preventiva que aumenta a segurança e a confiabilidade do software, reduzindo o risco de erros dispendiosos e problemas prejudiciais após a implantação.

Produtividade do desenvolvedor: a identificação e resolução preventivas de problemas agilizam o processo de teste. Isso libera os testadores e desenvolvedores para se concentrarem em cenários mais complexos e na experiência do usuário, em vez de bugs de funcionalidade básica.

Experimente todos esses benefícios e muito mais seguindo um processo estruturado de revisão de código. Abaixo está o ponto de partida.

Etapas para realizar uma revisão de código

A revisão de código por pares é uma etapa simples e única que consiste em analisar linhas de código para verificar a qualidade e os padrões de programação. Para ser eficaz, no entanto, há várias etapas que devem ser realizadas antes e depois. Vamos analisá-las em ordem.

Planeje sua revisão de código

Antes de iniciar a revisão, prepare-se para o sucesso com um plano abrangente.

Defina o escopo e os objetivos

Identifique quais partes do código-fonte precisam ser revisadas

Atribua a revisores (ou a si mesmo)

Defina o cronograma para conclusão

Com um plano claro, você pode organizar seu processo de revisão e definir expectativas claras.

Entenda o código

Para revisar algo, você precisa entendê-lo. Comece com o contexto — converse com o desenvolvedor sobre o recurso que ele está criando, sua abordagem de solução etc. Aprenda a funcionalidade e os requisitos do código.

Analise todas as informações disponíveis na documentação relacionada, histórias de usuários ou especificações de design antes de ler o código. Se precisar de mais informações, você também pode usar formulários para equipes de software para coletá-las. Essa etapa é crucial para uma revisão significativa.

Confira o código

Puxe o código mais recente do sistema de controle de versão para garantir que você veja as alterações mais recentes. Isso evita a revisão de código desatualizado que já foi modificado.

Execute o código

Se possível, execute o código para ver seu comportamento em ação. Isso ajuda a identificar quaisquer problemas óbvios com a funcionalidade que podem não ser aparentes apenas pela leitura do código.

Revise

Avalie o código para encontrar respostas para as seguintes perguntas.

É fácil de entender? Um bom código deve ser autoexplicativo, com comentários apropriados quando necessário

Ele segue os padrões e convenções de codificação definidos?

É fácil de manter? Verifique se há um design modular, uso de padrões e extensibilidade

Ele implementa corretamente a funcionalidade pretendida?

Haverá problemas de desempenho? Verifique se há cálculos desnecessários, uso excessivo de memória ou problemas de escalabilidade

É seguro? Procure vulnerabilidades de segurança comuns, como injeções de SQL, scripts entre sites ou vazamentos de dados

Existem testes unitários ou automatizados adequados para cobrir as novas alterações?

Discuta questões e feedback

Se a revisão de seus colegas apontar problemas, discuta-os com o desenvolvedor. Se você trabalha em uma equipe distribuída, pode usar um software de feedback sobre produtos para dar dicas de forma assíncrona.

Para revisões síncronas, marque reuniões ou sessões em pares para discutir o assunto.

Possibilite a ação

Com base na revisão do código e no feedback, o desenvolvedor deve fazer as alterações necessárias. Algumas podem ser simples edições no código. Outras podem envolver uma reescrita completa para criar a funcionalidade de uma maneira mais elegante, legível e fácil de manter.

Aprovar e mesclar

Depois de lidar com o feedback, aprove o código para mesclá-lo na base de código principal.

Em alguns casos, especialmente após revisões importantes, é útil fazer uma revisão de acompanhamento para garantir que as mudanças feitas após a revisão inicial sejam satisfatórias e não introduzam novos problemas.

Reflexão e melhoria

Após a revisão, reflita sobre o processo e reúna feedback dos participantes. Você pode usar isso para melhorar futuras revisões de código.

Por mais simples que pareça, as revisões de código são atividades intensas e propensas a vários desafios. Aqui estão os que você provavelmente enfrentará.

Como evitar desafios comuns na revisão de código

As revisões de código são técnicas e comportamentais. No lado técnico, envolvem ler e executar o código para garantir que ele esteja correto. No lado comportamental, envolvem dar e receber feedback, tomar medidas e modificar processos futuros. Em combinação, isso pode ser difícil.

Alguns dos desafios mais comuns que as equipes enfrentam na revisão de código são os seguintes.

1. Grandes conjuntos de alterações: revisar grandes quantidades de código de uma só vez pode ser exaustivo e ineficaz.

👉Seja ágil. Incentive mudanças menores e incrementais. Divida recursos grandes em partes gerenciáveis que você possa revisar e mesclar separadamente.

2. Contexto insuficiente: sem o contexto adequado, os revisores podem não entender a intenção por trás do código, levando a revisões menos eficazes.

👉 Inclua descrições concisas de cada alteração no código, com links para documentação relevante, tickets ou documentos de design. Use comentários embutidos para explicar o "porquê" por trás de decisões de código não óbvias.

3. Preconceito pessoal: as revisões podem ser subjetivas, influenciadas por preferências pessoais, em vez de terem como objetivo melhorar a qualidade do código.

👉 Estabeleça e siga padrões e diretrizes de codificação documentados. Certifique-se de que a equipe de desenvolvimento de software concorda coletivamente com esses padrões.

4. Restrições de tempo: os desenvolvedores podem apressar as inspeções de código devido a prazos apertados, o que pode comprometer a qualidade da revisão.

👉 Programe revisões de código como qualquer tarefa crítica e aloque tempo dedicado a elas no cronograma do projeto.

5. Falta de experiência: os revisores nem sempre têm o conhecimento ou a experiência necessários para revisar certas partes do código de maneira eficaz.

👉 Envolva vários revisores com habilidades complementares e considere alternar as atribuições de revisão para distribuir o conhecimento da área por toda a equipe.

Com isso, vamos à parte mais importante: como você pode colocar a revisão de código em prática em sua equipe de engenharia.

Práticas recomendadas para uma revisão de código eficaz

Se você leu até aqui, já está convencido dos benefícios da revisão de código e gostaria de aprender como fazê-la da maneira certa. Nós podemos ajudar.

1. Integre isso ao gerenciamento de projetos de software

Algumas equipes veem a revisão de código como uma etapa fora do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Especialmente quando seguem revisões de código informais, isso pode ser feito de forma tangencial. Isso é um erro.

Para realizar revisões de código entre pares eficazes, integre-as ao pipeline de desenvolvimento. Se você já usa uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para gerenciar seu desenvolvimento, integre a revisão de código como uma etapa, fase ou status dentro dela.

Status personalizados do ClickUp para integrar a revisão de código ao fluxo de trabalho

2. Planeje cuidadosamente

Mostre ao revisor de código o que ele precisa revisar. Algumas das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos já possuem recursos para reunir todas as informações.

Defina uma estrutura e metas claras para cada sessão de revisão

Liste tudo o que o revisor precisa focar

Destaque os critérios de aceitação

Organize o processo em sua ferramenta de gerenciamento de projetos de software

Arquive revisões anteriores para manter a continuidade e a responsabilidade

Essa abordagem estruturada minimiza a probabilidade de ignorar questões críticas, aumenta a rigor das revisões e ajuda a acompanhar as melhorias ao longo do tempo.

Lista de verificação de tarefas do ClickUp modelos para processos repetíveis de revisão de código

3. Otimize os fluxos de trabalho

Ninguém gosta de etapas adicionais no trabalho. Portanto, certifique-se de que as revisões de código sejam uma parte integrada do fluxo de trabalho.

Adicione um status personalizado para revisão de código após a fase de WIP ou desenvolvimento

Atribua revisores de código com base na carga de trabalho e disponibilidade deles

Integre suas ferramentas de pipeline com sua ferramenta de gerenciamento de projetos para acionar inspeções automáticas de código após a criação de commits ou pull requests

Automatize notificações para desenvolvedores e revisores sobre trabalhos que estão por vir

Crie modelos de desenvolvimento de software para dar suporte a futuras revisões de código

Vincule solicitações de pull, commits e ramificações a tarefas do Github e veja todas as atividades do Github diretamente no ClickUp

4. Incentive a comunicação proativa

Ter uma comunicação clara entre os membros da equipe resolve a maioria dos problemas de código em menos iterações.

Por exemplo, em vez de simplesmente afirmar "Este código está incorreto", um revisor pode explicar o que está errado, por que isso é importante e como pode ser melhorado, possivelmente fornecendo exemplos de código ou referências.

Essa abordagem deixa claras as correções necessárias e aprimora o aprendizado e a colaboração.

Consolidar todo esse feedback no contexto da tarefa seria uma grande mudança. A visualização de chat do ClickUp foi projetada para permitir exatamente isso.

Transparência na comunicação com ClickUp para equipes de software

Hoje em dia, nem todas as tarefas de avaliação de projetos precisam ser feitas manualmente.

Automatize as revisões: você pode automatizar grande parte do processo de revisão de código de maneira eficaz e econômica com ferramentas de código de IA. Essas ferramentas podem analisar rapidamente grandes quantidades de código para identificar padrões, anomalias ou desvios das práticas recomendadas que podem ser difíceis e demorados para revisores humanos detectarem.

Automatize o gerenciamento de revisões: além de usar os melhores editores de código para revisar a base de código em si, você também pode automatizar várias tarefas relacionadas. Por exemplo, o ClickUp Brain ajuda com:

Obtenha respostas instantâneas para perguntas relacionadas a tarefas, projetos e à empresa

Documentando processos de revisão de código

Resumindo a documentação interna

Criando listas de verificação e itens de ação úteis

Envio de atualizações sobre o progresso para a equipe

Obtenha respostas rapidamente com o ClickUp Brain

6. Aprenda e melhore continuamente

Acompanhe os bugs e problemas detectados nas revisões de código. Identifique padrões. Por exemplo, se um desenvolvedor usa : em vez de ;, o que cria problemas, você poderia configurar uma autocorreção. Se determinado código cria problemas de desempenho regularmente, você pode realizar uma análise da causa raiz.

Não trate a revisão de código isoladamente como a avaliação de um trecho específico de código. Pense nisso como uma forma de fortalecer os processos de qualidade do código como uma organização.

Painéis de sprint no ClickUp

Programe melhor simplificando as revisões de código com o ClickUp

Dizer que as revisões de código melhoram a qualidade do produto é um eufemismo. Na verdade, as revisões de código têm um impacto positivo gigantesco em todos os aspectos.

Para o desenvolvedor — seja ele recém-formado ou um colaborador individual altamente experiente — as revisões de código são um presente. Com uma revisão de código, todos obtêm uma nova perspectiva sobre seu trabalho e feedback de alguém mais experiente, mais conhecedor ou simplesmente diferente.

Para o revisor, as revisões de código são uma pausa saudável na programação, sem se afastar muito. Elas permitem que eles expandam sua experiência além dos recursos em que estão trabalhando.

Para o analista de qualidade, as revisões de código servem como a primeira linha de defesa. Os pequenos bugs são resolvidos, liberando-os para testar questões mais profundas de desempenho e escalabilidade.

A menos que você transforme isso em uma tarefa árdua, tornando a vida de cada membro da equipe mais difícil, a introdução de revisões de código terá o mínimo de resistência.

Certifique-se de que isso seja benéfico para todos os envolvidos, integrando-o ao seu pipeline de desenvolvimento. Configure alguns testes automatizados. Torne todas as informações disponíveis e acessíveis. Facilite a comunicação em tempo real sem esforço.

Faça tudo isso e muito mais com a plataforma de gerenciamento de projetos da ClickUp para equipes de desenvolvimento de software.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes sobre o processo de revisão de código

1. O que é um exemplo de revisão de código?

A revisão de código é o processo de examinar sistematicamente o código de alguém por um ou mais desenvolvedores de software com o objetivo de identificar erros que foram ignorados na fase inicial de desenvolvimento.

Uma boa revisão de código se concentra em oferecer feedback e melhorar o trabalho do desenvolvedor. Por exemplo, se um desenvolvedor cometeu um erro de divisão por zero em um código, o revisor pode comentar:

"A função não lida com casos em que você passa uma lista vazia como entrada. Isso causará um 'ZeroDivisionError' ao tentar dividir por zero. Adicione uma verificação para garantir que a lista não esteja vazia antes de realizar a divisão."

2. Quais são os três tipos de revisão de código?

As três revisões de código mais utilizadas são:

Revisão formal de código

Programação em pares

Revisão automatizada de código usando ferramentas de IA

3. Como você escreve um exemplo de revisão de código?

Escrever revisões de colegas envolve fornecer feedback sobre o código, normalmente dentro de uma plataforma de hospedagem de código ou ferramenta de revisão. Para escrever uma boa revisão: