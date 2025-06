Como usar a IA no desenvolvimento de software (casos de uso e ferramentas)

A IA é a tecnologia disruptiva mais promissora há algum tempo, e sua aplicação logo se tornará onipresente na indústria.

O Estudo Global sobre Inteligência Artificial da PwC confirma isso: espera-se que a IA contribua com até US$ 15,7 trilhões para a economia global em 2030.

A inteligência artificial está destinada a ser a principal fonte de transformação em praticamente todos os setores. Ela continuará a evoluir e a resolver problemas de eficiência, precisão e produtividade.

As equipes de desenvolvimento de software também podem aproveitar as ferramentas baseadas em IA para se tornarem mais produtivas e eficientes.

A IA pode automatizar tarefas repetitivas, como geração de código, testes e depuração de funcionalidades comuns. Isso libera os desenvolvedores para se concentrarem nos aspectos criativos da resolução de problemas e na concepção de soluções inovadoras.

A IA também pode analisar grandes bases de código para identificar possíveis erros, problemas de segurança ou áreas a serem melhoradas, economizando tempo e esforço valiosos dos desenvolvedores. Continue lendo para descobrir mais casos de uso e exemplos de como a IA pode ajudar no desenvolvimento de software.

Entendendo a IA no desenvolvimento de software

Não, a IA não vai substituir os engenheiros de software! Nem é a solução milagrosa para acabar com todos os desafios existentes no desenvolvimento de software.

Em vez disso, está sendo usada como uma ferramenta poderosa para moldar o futuro do domínio. Os líderes de tecnologia que adotam ferramentas de codificação de IA e aprendizado profundo podem melhorar a produtividade e a eficiência de suas equipes, traduzindo-se em uma vantagem competitiva no cenário tecnológico em constante evolução.

Desde a fase inicial de design, os sistemas de IA podem ajudar as equipes a criar soluções eficazes e sustentáveis. À medida que as ferramentas de IA aceleram a tomada de decisões, a codificação, a documentação e a entrega, todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software se torna mais suave.

Espera-se que a depuração se torne obsoleta, uma vez que a IA ajuda a identificar e analisar código para resolver problemas mais rapidamente. Isto leva a lançamentos de funcionalidades mais rápidos, correção mais rápida de bugs e um ciclo de desenvolvimento mais responsivo.

Para entender as aplicações práticas da IA, vamos examinar as tendências e os casos de uso da engenharia de software.

Como usar a IA no desenvolvimento de software para diferentes casos de uso

A IA apresenta várias oportunidades para o desenvolvimento de software, mas para utilizar essas ferramentas de forma eficaz é necessário saber quando e como integrá-las no seu fluxo de trabalho. Vamos aprofundar as aplicações mais promissoras da IA e da aprendizagem automática, que irão moldar o futuro do processo de codificação e do desenvolvimento de produtos.

1. Revisão e teste automatizados de código

A garantia de qualidade na era pré-IA dependia de um processo altamente repetitivo de revisões frequentes de código e verificações manuais. A IA injeta eficiência nesse processo, automatizando grande parte do processo de teste.

Por exemplo, ferramentas de revisão de código baseadas em IA, como o Codacy, são uma ótima maneira de melhorar a qualidade do código e otimizar o processo de desenvolvimento. Ele se integra a plataformas de desenvolvimento populares, como GitHub, GitLab e Bitbucket.

Essas ferramentas utilizam algoritmos de aprendizado de máquina treinados em enormes conjuntos de dados de código para analisar sua base de código em busca de vários problemas, como code smells, identificação de possíveis bugs e correção de vulnerabilidades de segurança.

Em essência, a IA complementa os testes humanos para obter a cobertura mais abrangente. Ela também pode realizar testes A/B, comparando variações do programa para identificar a solução ideal.

2. Gerando documentação

Gere documentação clara, como relatórios visuais, ajudando os desenvolvedores a identificar problemas e garantir a consistência ao longo do ciclo de vida do projeto.

Por exemplo, o DocuWrite.ai é uma ferramenta alimentada por IA que ajuda os desenvolvedores a gerar de forma rápida e fácil documentação API abrangente diretamente a partir de sua base de código. Ele analisa seu código em busca de definições de funções, comandos de código e estruturas de dados; em seguida, com base na análise, gera documentação API que inclui descrições claras, exemplos de código, detalhes de parâmetros e valores de retorno.

3. Depuradores

Os depuradores são ferramentas poderosas que permitem aos programadores analisar e resolver problemas no seu código, eliminando bugs e garantindo o bom funcionamento do programa. No entanto, também podem ser demorados, especialmente em bases de código complexas.

O SinCode, uma ferramenta de IA, pode ajudá-lo a analisar os traços de execução do código e identificar a linha exata que está causando o comportamento inesperado. Ele usa aprendizado de máquina para correlacionar alterações no código com erros subsequentes, ajudando os desenvolvedores a entender a causa raiz de forma mais eficaz, especialmente para bugs intermitentes ou difíceis de reproduzir.

4. Refactoring

Melhore a legibilidade, a manutenção e o desempenho do código com refatoração. A refatoração não adiciona novos recursos nem altera o funcionamento do programa. Trata-se de tornar o código existente mais limpo, mais eficiente e mais fácil de gerenciar a longo prazo.

Como desenvolvedor de software, você pode usar o Sourcery, que analisa seu código e sugere oportunidades de refatoração com base nas melhores práticas e padrões comuns. Ele pode identificar áreas onde a duplicação de código pode ser eliminada, funções podem ser simplificadas ou nomes de variáveis podem ser tornados mais descritivos. O Sourcery fornece aos desenvolvedores explicações claras e exemplos de código para as refatorações sugeridas, permitindo que eles melhorem a qualidade do código de forma eficiente.

5. Manutenção de código legado

A manutenção de código legado refere-se ao processo contínuo de manter uma base de código antiga funcional e atualizada. Essa base de código pode ter sido escrita em uma linguagem de programação desatualizada, usar bibliotecas obsoletas ou simplesmente carecer da organização e clareza enfatizadas pelas práticas modernas de codificação.

Para manter o código legado, os desenvolvedores de software podem usar o DeepCode, uma ferramenta alimentada por IA projetada para ajudar os desenvolvedores a manter e melhorar bases de código legadas. Ela aproveita modelos de aprendizado de máquina treinados em vastos conjuntos de dados de código para analisar seu código em busca de code smells, bugs e vulnerabilidades em código aberto. Ela também fornece informações contextuais para cada problema, incluindo referências de código e possíveis correções. Por exemplo, a Synk emprega um processo exclusivo do setor para criar a base de conhecimento DeepCode AI que alimenta o Snyk Code. Ao combinar IA simbólica e generativa, vários métodos de aprendizado de máquina e a experiência dos pesquisadores de segurança da Snyk, eles garantem um alto nível de precisão sem alucinações.

6. Integração do processamento de linguagem natural (NLP)

Com a IA, você pode escrever código simplesmente descrevendo o que deseja que ele faça! As ferramentas de PLN preenchem a lacuna entre a linguagem humana e o código. Os desenvolvedores podem aproveitar essas ferramentas para converter requisitos de linguagem natural em código funcional, reduzindo a necessidade de codificação manual e diminuindo a barreira de entrada para novos desenvolvedores de linguagens de programação.

Por exemplo, a integração de PNL pode permitir que você descreva um recurso desejado, como uma tela de login, que requer um nome de usuário e senha para autenticação, e a ferramenta pode traduzir essa descrição no código correspondente para construir essa tela de login.

Os desenvolvedores de software podem aproveitar o Microsoft Copilot (não confundir com o GitHub Copilot), uma ferramenta alimentada por IA que integra o Processamento de Linguagem Natural (NLP) para se tornar o melhor amigo de escrita do desenvolvedor. Ele entende o código que você escreve. Não se limita a analisar linhas e funções, mas compreende a lógica e a intenção por trás da sua criação.

A ferramenta usa seu poder de PNL para traduzir sua explicação em uma documentação clara, concisa e bem estruturada. Digamos que você esteja refatorando uma seção do código e queira garantir que tudo permaneça intacto.

O Copilot pode analisar suas alterações e prever possíveis efeitos colaterais. Ele usa seu conhecimento das relações e dependências do código para destacar áreas onde podem surgir consequências indesejadas.

As ferramentas de copiloto de IA atuam como assistentes de codificação inteligentes. É como ter um colaborador que entende seu estilo de codificação, lembra o contexto do seu projeto e pode prever o que você pode precisar a seguir.

Os copilotos analisam seu código existente, a estrutura do projeto e o estilo de codificação para sugerir trechos de código, chamadas de função e nomes de variáveis relevantes enquanto você digita. Essa inteligência contextual reduz significativamente as chances de erros e tarefas repetitivas de codificação.

Essas ferramentas podem entender o objetivo do seu código e propor linhas ou até mesmo blocos de código que se encaixam perfeitamente no seu projeto. Isso pode ser particularmente útil ao trabalhar com bibliotecas ou estruturas desconhecidas, pois uma ferramenta de copiloto pode sugerir a sintaxe e o uso corretos com base na sua compreensão do contexto.

Algumas ferramentas populares de copiloto que você pode usar:

GitHub Copilot (baseado no OpenAI Codex) USP: Integração perfeita com o GitHub, preenchimento automático de código sensível ao contexto e suporte a vários idiomas

Avaliação: "Na maioria das vezes, ele sugere um código que eu teria que escrever de qualquer maneira. Se a sugestão estiver errada, eu simplesmente começo a digitar o que quero e ele geralmente descobre rapidamente." – MasterEvanK, Reddit Tabnine USP: Sugestões de código personalizadas com base no seu estilo de codificação e no contexto do projeto, funcionalidade offline e integração com vários IDEs

Avaliação: "Adapta-se rapidamente ao meu estilo e formatos de código, atualizando-se para acomodar as variáveis e funções que defini. Extrapolando rapidamente a direção que o seu código está tomando e oferecendo sugestões contextuais. Acelerou o meu tempo de desenvolvimento e me ajudou a aprender novas linguagens. Também gosto do fato de funcionar com todos os IDE" – David C, G2 Codeium USP: Foca na qualidade e na manutenção do código; analisa o código em busca de possíveis problemas, sugere oportunidades de refatoração e gera documentação automaticamente

Avaliação: "O Codeium é muito fácil de usar e oferece sugestões realmente úteis. Como é tudo feito no local, é super rápido, mesmo para quem trabalha remotamente, é imperceptível."– Eric Y., G2

8. Bots de IA especializados

Os modelos de IA e os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados com os dados específicos da sua organização — repositórios de código, sistemas de controle de versão, plataformas de gerenciamento de conhecimento e muito mais. Você cria "bots" de IA personalizados que entendem seu sistema exclusivo.

Por exemplo, ao democratizar a IA para desenvolvedores, plataformas como ChatGPT Playground e Hugging Face estão derrubando barreiras à entrada. Essas plataformas oferecem modelos e ferramentas de IA pré-treinados que os desenvolvedores podem usar para criar seus modelos personalizados. Isso permite que os desenvolvedores vão além das soluções pré-construídas e adaptem as funcionalidades da IA às necessidades específicas de suas aplicações.

Esses bots podem acessar e analisar insights de linguagem natural. Novos contratados — e até mesmo engenheiros experientes — podem fazer perguntas e obter orientações valiosas.

Está com dificuldades com sugestões de código? O bot pode analisar sua base de código e sugerir soluções ou documentação relevante. Está enfrentando um problema de desempenho de produção? O bot pode indicar os engenheiros ou recursos certos para solucionar o problema.

Os bots de IA generativa preenchem a lacuna de conhecimento deixada por documentação desatualizada e conhecimento institucional perdido para ajudar engenheiros de todos os níveis de experiência a navegar em seus sistemas, encontrar respostas e ser mais produtivos.

A Alibaba, maior empresa de comércio eletrônico da China, usa cinco chatbots com IA para lidar com as interações dos clientes no Taobao, que representam cerca de 75% das consultas online da Alibaba e 40% das consultas por telefone. Os resultados iniciais mostram que os chatbots aumentaram a satisfação dos clientes em 25% e economizaram mais de US$ 150 milhões por ano para a empresa.

A Alibaba reconhece que, apesar de suas conquistas, a IA não substitui completamente o atendimento ao cliente humano. Para perguntas simples, a IA pode responder aos usuários sem esforço.

No entanto, em situações complexas, como disputas, a IA entra em ação automatizando tarefas manuais (coletando detalhes de recursos/vouchers e oferecendo soluções preliminares). Em seguida, os seres humanos analisam as conclusões da IA juntamente com informações adicionais para emitir julgamentos finais.

Para otimizar essa colaboração, a Alibaba investe continuamente em uma interação perfeita entre humanos e máquinas. Seus bots de IA monitoram constantemente as interações, identificando problemas dos clientes e limitações do suporte de IA.

9. Análise preditiva e gerenciamento de projetos

Conciliar tarefas, recursos e prazos apertados muitas vezes parece um ato de equilibrismo. Portanto, o planejamento estratégico e a execução impecável são fundamentais. Felizmente, a IA está entrando no cenário do gerenciamento de projetos, oferecendo ferramentas poderosas para otimizar o fluxo de trabalho e aumentar os lucros.

A IA pode analisar a alocação de recursos e dados históricos de projetos, atuando como uma bola de cristal para prever cronogramas futuros, necessidades de recursos e possíveis obstáculos. Com essas informações, os gerentes de projeto podem tomar decisões informadas, alocar recursos com eficiência e mitigar riscos de forma proativa.

Por exemplo, o Odin é uma ferramenta de produtividade empresarial generativa baseada em IA que se integra ao ClickUp e simplifica a colaboração em projetos e o gerenciamento de recursos.

A IA pode identificar tarefas repetitivas que sobrecarregam sua equipe. Ao automatizar essas tarefas, ela libera um tempo valioso para que os desenvolvedores se concentrem em iniciativas essenciais de codificação.

Vejamos como a vida de um desenvolvedor de software pode mudar com uma solução de gerenciamento de projetos baseada em IA!

Usando software de IA para desenvolvimento de software (com ClickUp)

O software de IA está se tornando cada vez mais um divisor de águas no desenvolvimento de software, e um software que pode fornecer uma solução completa para desenvolvedores é o ClickUp!

Vejamos como o ClickUp e sua tecnologia de IA proprietária, Clickup Brain, melhoram as capacidades das equipes de software:

1. Plataforma centralizada com tecnologia de IA

Mantenha suas equipes de engenharia, produto e stakeholders trabalhando em sincronia com roteiros visuais no Software de Gerenciamento de Projetos de Equipes de Software da ClickUp

A plataforma de gerenciamento de projetos de equipes de software da ClickUp oferece uma variedade de ferramentas inovadoras para aumentar a eficiência do desenvolvimento:

Colabore de forma integrada com sua equipe usando roteiros, sprints e backlogs, tudo em uma única plataforma intuitiva

O ClickUp Dashboards é o seu centro de relatórios, oferecendo visibilidade completa do projeto

Visualize o progresso da sua equipe através dos painéis do ClickUp

O ClickUp Sprints facilita seu fluxo de trabalho com priorização automatizada e gerenciamento de tarefas. Monitore o progresso com facilidade e visualize as conquistas da sua equipe com gráficos claros de Burndown e Burnup

Economize tempo e colabore com sua equipe em projetos através do ClickUp Sprints

Os gráficos dinâmicos do ClickUp Gantt organizam seus sprints, acompanham marcos e se adaptam facilmente a obstáculos ou mudanças nos cronogramas com atualizações rápidas

Combinada com o ClickUp Brain, a plataforma tem algo para atender às necessidades de todos os desenvolvedores — desde recursos de automação de tarefas, verificações de qualidade de código e modelos de rastreamento de bugs até ferramentas úteis de IA.

Experimente o ClickUp Brain Use as ferramentas de IA do ClickUp Brain para capturar seus requisitos e criar fluxos de trabalho com tecnologia de IA

O ClickUp Brain elimina o trabalho pesado das suas atualizações semanais. Este assistente inteligente vai além — ele pode simplificar significativamente todo o seu processo de desenvolvimento de software:

Documentação automatizada: gere documentos de especificações técnicas instantaneamente, economizando seu valioso tempo

Revisões de código mais rápidas: agilize a revisão e o teste de código com a geração rápida de casos de teste

Aumente a eficiência: libere o tempo da sua equipe deixando que as ferramentas de IA cuidem das tarefas rotineiras — gerar atualizações para reuniões, responder a comentários e resumir notas — tudo em questão de segundos

2. Eficiência automatizada para um melhor desenvolvimento de projetos

Aumente sua eficiência e priorize tarefas importantes usando o ClickUp Automations. Escolha entre mais de 100 automações pré-criadas para simplificar fluxos de trabalho, lidar com tarefas rotineiras e facilitar transições de projetos.

Você pode até mesmo criar automações personalizadas em linguagem simples através do ClickUp Brain.

Automatize suas tarefas e concentre-se no que importa com o ClickUp Automations

Use as integrações do ClickUp para conectar-se perfeitamente a ferramentas externas como GitHub, GitLab e BitBucket e centralizar o desenvolvimento de software em uma única plataforma.

Transforme respostas de formulários em tarefas acionáveis que se conectam diretamente aos seus fluxos de trabalho no ClickUp

Você pode coletar solicitações de bugs e problemas com os formulários do ClickUp e, em seguida, convertê-las em tarefas rastreáveis para sua equipe priorizar. Você também pode vincular problemas relacionados, adicionar tags e gerenciar seu backlog com campos personalizados, status e rollups.

Além dos recursos acima, use o modelo de projeto de software ClickUp para gerenciar melhor seu próximo projeto.

Baixe este modelo Visualize sua próxima ideia de produto de software, desde o conceito até o lançamento, com o modelo de projeto de software ClickUp

Os projetos de software podem rapidamente se tornar complexos. Mas e se houvesse uma maneira de simplificar o processo e alcançar o sucesso? Este modelo prepara você para:

Estabeleça uma estrutura de projeto clara e completa, garantindo que todos estejam em sintonia

Acompanhe o progresso com facilidade e garanta que todas as metas sejam cumpridas dentro do prazo

Otimize o trabalho em equipe entre colegas e partes interessadas com status personalizados, ferramentas de IA e visualizações flexíveis

3. Modelos pré-criados para simplificar os fluxos de trabalho

Use o ClickUp Brain para gerar modelos para diversos projetos de desenvolvimento de software ou use modelos pré-criados em uma biblioteca de modelos de desenvolvimento de software. Simplifique e agilize o planejamento de sprints, eventos de sprint, agile scrum, roadmaps, histórias de usuários, desenvolvimento de aplicativos e muito mais.

Modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Por exemplo, o modelo de desenvolvimento de software ClickUp simplifica o gerenciamento de projetos de software do início ao fim, tudo em um só lugar.

Baixe este modelo Gerencie novos projetos de software do início ao fim com o modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Precisa de ajuda para gerenciar várias ferramentas para suas equipes de Produto, Design, Engenharia, Controle de Qualidade e DevOps? Este modelo completo oferece tudo o que sua equipe precisa para começar a trabalhar imediatamente no ClickUp.

Use-a para:

Crie e mantenha um roteiro claro para o produto , garantindo que todos estejam alinhados com a visão do produto

Entregue recursos de produtos com eficiência com fluxos de trabalho simplificados e visualizações flexíveis

Adote metodologias ágeis (Scrum ou Kanban) para lidar com bugs e desafios de desenvolvimento como uma equipe unificada

Modelo de registro de alterações do software ClickUp

E se você precisar de ajuda para enviar alterações de log e organizá-las em um único lugar? O modelo de log de alterações de software da ClickUp simplifica esse processo, mantendo você no controle total ao criar um hub central para todas as suas atividades de software.

Baixe este modelo Mantenha um registro preciso das modificações, que são tratadas adequadamente e seus efeitos avaliados completamente com o modelo de registro de alterações de software do ClickUp

Isso ajudará sua equipe a:

Mantenha um registro claro de todas as alterações de software , garantindo transparência e um processo de evolução tranquilo em uma visualização em forma de planilha

Crie e atribua tarefas relacionadas a cada mudança e monitore o progresso em tempo real com uma visão clara do cronograma

Faça brainstorming e refine ideias com as partes interessadas usando os recursos integrados Docs e Quadros Brancos

Categorize tarefas para facilitar o acompanhamento e visualize o progresso com uma organização clara no Scrum ou com uma organização clara no Scrum ou na visualização Kanban do ClickUp

Automatize notificações para mantê-lo atualizado sobre todas as etapas do processo de mudança, eliminando falhas de comunicação

Discuta o progresso e resolva problemas em reuniões de forma integrada usando de forma integrada usando o ClickUp Chat View ou integrações com o Google Workspace ou Zoom

Monitore e analise tarefas para identificar gargalos e maximizar a produtividade geral da sua equipe usando um painel de controle

O futuro da IA no desenvolvimento de software (e no ClickUp)

A IA está destinada a se tornar uma poderosa colaboradora — e não uma concorrente — dos engenheiros de software. Embora a IA seja excelente na automatização de tarefas e no tratamento de aspectos repetitivos da codificação, o toque humano continua a ser insubstituível no design, na resolução criativa de problemas e na tomada de decisões éticas.

O futuro da IA no desenvolvimento de software é brilhante. Ela promete simplificar os fluxos de trabalho, elevar a qualidade do software e criar experiências excepcionais para os usuários.

Não sabe por onde começar? Aumente os superpoderes da sua equipe de desenvolvimento de software com ferramentas baseadas em IA e software de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!