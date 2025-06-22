As 11 melhores alternativas à IA Claude em 2025

O Claude AI, criado pela Anthropic, é uma ferramenta de escrita com IA ideal para pessoas que preferem respostas ponderadas, com foco na segurança e um tom de conversa natural.

Mas, dependendo das suas necessidades, você pode preferir um modelo mais rápido, mais personalizável e mais inteligente na verificação de fatos e na síntese de informações.

Existem muitas alternativas ao Claude AI que utilizam modelos linguísticos avançados (LLMs) para realizar diferentes tarefas de IA conversacional, seja escrita criativa, conteúdo de marketing em tempo real ou automação de tarefas.

E o melhor de tudo: o ClickUp pode em breve se tornar seu novo assistente de IA. Vamos mostrar por quê, por meio de uma comparação detalhada de algumas das principais alternativas ao Claude!

Por que escolher alternativas ao Claude AI

Nem todas as ferramentas de IA são adequadas para todas as tarefas. A Claude AI oferece geração de conteúdo criativo aprimorado com base em diretrizes detalhadas da marca, mas não atende às necessidades específicas de codificação impecável. Ela não pode acessar seu espaço de trabalho para obter contexto, nem pode se conectar à Internet para atualizar suas respostas com dados em tempo real.

Um usuário do Reddit sinalizou os crescentes problemas do Claude com a geração de código e o gerenciamento de instruções complexas:

Sou usuário do Claude Pro e tenho observado alguns problemas nos últimos dias. O código gerado pelo Claude parece precisar de muito mais ajustes agora. Ele costumava ser bastante sólido, mas recentemente tem se mostrado menos confiável. O Claude tem mais dificuldade com contextos longos e tarefas complexas atualmente. Ele parece perder o foco ou fornecer respostas menos coerentes em comparação com antes.

Veja o que falta no Claude AI e que você deve procurar ativamente em alternativas melhores:

Acesso à web em tempo real : obtenha dados atuais, notícias de última hora e pesquisas recentes diretamente em seu fluxo de trabalho para obter precisão factual sem precisar alternar entre ferramentas.

Geração precisa de código : gere código limpo e funcional para compilações complexas sem reescrever lógicas defeituosas ou depurar resultados incorretos.

Tratamento de contextos longos : gerencie prompts mais longos, documentos e threads complexas sem que o modelo perca estrutura ou precisão.

Salvamento e reutilização de prompts : armazene e aplique : armazene e aplique modelos de prompts de IA predefinidos para respostas mais rápidas em redação, análise e tarefas.

Suporte a entrada multimodal : analise imagens, capturas de tela, documentos ou gráficos juntamente com o texto para extrair dados ou responder com contexto.

Funções avançadas de assistente : use : use assistentes pessoais de IA personalizados para escrever, editar, automatizar, codificar, resumir e programar.

Flexibilidade: acesse suporte a idiomas mais diversificados e recursos multilíngues

Alternativas ao Claude AI em resumo

Aqui está uma lista rápida das melhores alternativas ao Claude AI, cada uma oferecendo recursos premium, para ajudá-lo a escolher os sistemas de IA que melhor se adaptam aos seus objetivos.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Indivíduos, empresas e equipes de todos os tamanhos que precisam de gerenciamento de projetos e colaboração tudo-em-um com tecnologia de IA — com acesso a vários LLMs. Assistente de escrita com IA, automação de fluxo de trabalho, pesquisa conectada Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas. ChatGPT Usuários individuais e equipes de pequeno a médio porte que precisam de uma IA versátil e multimodal com insights mais rápidos. Forte capacidade de raciocínio, suporte à codificação e ecossistema de plug-ins. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês. Perplexity AI Pessoas que buscam recuperação e pesquisa de informações em tempo real Integração com pesquisa na web em tempo real, rastreamento de citações e recursos multimodais. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês. Microsoft Copilot Equipes de médio porte e empresas que precisam de fluxos de trabalho profissionais de IA dentro do ecossistema do Microsoft 365. Integração nativa com o ecossistema Microsoft, assistência contextual e segurança empresarial. Plano gratuito disponível; planos pagos por US$ 20/mês. Google Gemini Equipes de médio porte e empresas que precisam de raciocínio multimodal e integração com o ecossistema do Google. Funcionalidade entre aplicativos, raciocínio sólido em vários formatos e amplo conhecimento. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês. Jasper AI Freelancers, empreendedores individuais e equipes que desejam produzir conteúdo de marketing alinhado à marca. Personalização da voz da marca, recursos de SEO e colaboração em equipe. Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês. Copy. ai Freelancers, empreendedores individuais e equipes que buscam redação publicitária com IA Mais de 200 fluxos de trabalho, voz da marca personalizável, recursos avançados de colaboração Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês. HuggingChat Desenvolvedores que trabalham em projetos de IA de código aberto Mais de 1000 modelos abertos, ferramentas de colaboração e ajuste fino de modelos. Gratuito Poe Freelancers, empreendedores individuais e equipes que buscam acesso a vários LLMs em um só lugar. Acesse vários modelos de IA, suporte para web, iOS, Android, etc. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,99/mês. Character.ai Criação de personagens interativos de IA Respostas de personagens semelhantes às humanas, diálogos interativos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99 por mês. YouChat Indivíduos que precisam de IA conversacional aprimorada por pesquisa na web Resultados de pesquisa integrados, rastreamento de citações, compreensão multimodal Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês.

As melhores alternativas à IA Claude para usar

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Com base nos pontos acima e em testes práticos com várias ferramentas, aqui está uma análise detalhada das alternativas ao Claude AI, incluindo ferramentas gratuitas para aumentar sua produtividade, criatividade e capacidade de tomada de decisão.

1. ClickUp (ideal para produtividade de IA baseada em tarefas e planejamento de projetos)

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Use o ClickUp Brain para integrar um poderoso modelo de IA ao seu espaço de trabalho para geração eficiente de conteúdo, resumos e gerenciamento de projetos.

Você precisa de uma alternativa poderosa ao Claude AI que se destaque em redação, brainstorming, resumos e automação de tarefas sem interromper seu fluxo de trabalho?

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, integra gerenciamento de projetos, colaboração em documentos e recursos de IA em uma plataforma unificada.

Diferentemente da maioria dos outros chatbots, o assistente de IA do ClickUp, o ClickUp Brain, é um mecanismo de IA totalmente integrado ao seu espaço de trabalho do ClickUp e desenvolvido especificamente para aumentar a produtividade. Se o Claude AI é o diplomata refinado do mundo da IA — educado e comedido —, então o ClickUp Brain é o gênio tático: rápido, adaptável e pronto para realmente executar o trabalho com você, não apenas compartilhar sugestões.

Esteja você escrevendo conteúdo, resumindo notas de reuniões, gerenciando tarefas ou revelando informações críticas ocultas em suas tarefas, documentos ou bate-papos do ClickUp, o Brain está sempre à disposição, atento ao contexto e pronto para ajudar.

Use o ClickUp Brain como um gerenciador de conhecimento de IA para obter respostas de suas tarefas, documentos e pessoas.

Quando alguém da equipe precisa de informações — seja um documento de referência de três meses atrás, uma decisão tomada em uma longa sequência de comentários ou atualizações de projetos de aplicativos integrados como Google Drive ou Slack — basta perguntar. O Brain pesquisa os wikis, documentos e chats do seu espaço de trabalho para fornecer respostas relevantes em tempo real.

Crie blogs, relatórios, e-mails e muito mais com a assistência de escrita alimentada por IA do ClickUp Brain.

Para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, o Brain surge como um assistente de redação competente. Está redigindo blogs, e-mails ou relatórios? Basta fornecer os pontos-chave em uma solicitação simples e em linguagem natural, e o Brain os transforma em conteúdo refinado e alinhado à marca.

Com o ClickUp Brain, gerar textos de marketing, documentação técnica ou respostas de suporte com base nos dados e no contexto da sua empresa leva apenas alguns segundos. Os refinadores de gramática e tom integrados garantem que seu conteúdo não seja apenas rápido, mas também impecável.

A melhor parte? Assim como o Claude, você também pode usar o Brain para ajudá-lo a programar. Escreva códigos do zero, depure códigos existentes e tenha ideias para melhorar a qualidade do código.

Crie trechos de código em segundos usando o ClickUp Brain.

Um usuário do Reddit resume bem:

Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aprimorar seus conhecimentos? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para entrar em contato com clientes? Comece com o Brain!

Precisa escrever um blog? Comece com o Brain. Precisa criar uma matriz de habilidades para aprimorar seus conhecimentos? Comece com o Brain. Precisa criar um modelo de e-mail para entrar em contato com clientes? Comece com o Brain!

Além disso, ao contrário do Claude, que está restrito a um único modelo, o Brain permite alternar entre os principais LLMs, como GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet, GPT-3.5, Gemini Flash 2.0 e muito mais. Isso significa que você não precisa escolher uma única inteligência para suas tarefas de escrita, codificação ou outras — você pode orquestrar todas elas em um único lugar.

Aproveite as vantagens de vários LLMs em uma única ferramenta de IA, graças ao ClickUp Brain.

O ClickUp Brain também atua como seu gerente de projetos de IA, automatizando atualizações, rastreando tarefas atrasadas e convertendo notas de reuniões em subtarefas acionáveis. Gere relatórios automatizados e assíncronos, resuma threads de atividades de tarefas e publique atualizações do projeto diretamente nos canais relevantes do ClickUp Chat.

💡 Dica profissional: use os recursos de preenchimento automático do ClickUp AI para automatizar os responsáveis pelas tarefas e as prioridades com as instruções que você fornecer. Informe ao ClickUp AI quando atribuir tarefas a pessoas específicas. Experimente o AI Assign para sugerir alocações de tarefas ideais com base em fatores como experiência, disponibilidade e carga de trabalho atual dos membros da equipe, enquanto o AI Prioritize define automaticamente as prioridades das tarefas, ajudando as equipes a se concentrarem em atividades de alto impacto!

Mas isso não é tudo. A maioria dos mecanismos de IA atuais é passiva. Eles dependem de pessoas que se lembram onde as informações estão armazenadas, como estão estruturadas ou quem é o proprietário delas — e não conseguem executar fluxos de trabalho de forma autônoma.

Os Autopilot™ Agents com tecnologia de IA da ClickUp oferecem mais do que IA generativa. Com esses recursos de IA agênica, você pode automatizar fluxos de trabalho reais sem levantar um dedo. Veja o que é possível fazer com os Autopilot Agents pré-construídos no ClickUp:

Agente O que ele faz Agente de relatórios semanais Publica uma atualização semanal em um horário especificado para os espaços, pastas e listas escolhidos. Agente de relatórios diários Publica uma atualização diária das atividades em um horário especificado para os espaços, pastas e listas escolhidos. Agente StandUp da equipe Resume a atividade da equipe em um horário específico em todos os dias úteis para os espaços, pastas e listas escolhidos. Agente de respostas automáticas Responda a perguntas sobre seu produto, serviço ou organização nos canais de bate-papo escolhidos.

💡 Dica profissional: você pode especificar quais fontes de conhecimento todos os agentes autopilot pré-construídos podem usar para responder. Além disso, todas as seções dos agentes autopilot pré-construídos — gatilhos, condições, descrições, fontes — exceto respostas automáticas são totalmente personalizáveis. Faça mais com os agentes de piloto automático de IA do ClickUp.

Para necessidades mais especializadas, os agentes autopilot personalizados do ClickUp permitem que você adapte a IA ao seu conhecimento e fluxos de trabalho exclusivos. Você pode:

Defina um objetivo claro para o seu agente (como “Ajudar na integração de novos funcionários” ou “Responder a perguntas frequentes sobre produtos”).

Forneça fontes de conhecimento específicas, como documentos, tarefas ou pastas.

Adicione orientações para moldar a forma como ele responde (tom, estilo, contexto)

Teste e refine a produção do Agente antes de implementá-lo.

📮ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

ClickUp Brain MAX – IA com prioridade de voz para listas de tarefas mais inteligentes

O ClickUp Brain MAX se baseia na automação do ClickUp Brain, adicionando um companheiro de IA com prioridade de voz que entende o contexto do seu espaço de trabalho. Com o Talk to Text, você pode ditar tarefas, notas ou atualizações sem usar as mãos e vê-las instantaneamente transformadas em itens refinados e estruturados, prontos para serem atribuídos, priorizados ou adicionados ao Docs.

O Brain MAX pode vincular suas instruções faladas aos membros certos da equipe, projetos e prazos, pesquisar no ClickUp e em ferramentas conectadas para obter contexto e até mesmo produzir resultados em vários idiomas. É uma maneira fácil de transformar ideias e instruções em ação sem interromper seu fluxo de trabalho.

Além disso, ao contrário do Claude AI, que pode oferecer soluções genéricas, o ClickUp Automations encaminha ativamente relatórios de bugs, atribui desenvolvedores com base na carga de trabalho ou urgência e alerta você sobre problemas recorrentes, mudando o foco da sua equipe da organização para a resolução de problemas.

Automatize suas tarefas diárias usando linguagem natural com o ClickUp Automations.

E tudo isso acontece com segurança de nível empresarial. O ClickUp Brain garante que suas informações permaneçam privadas, não treina modelos de IA públicos e restringe o acesso ao conteúdo apenas às pessoas que você autorizar. Isso é uma grande vantagem para organizações que gerenciam dados confidenciais de clientes ou fluxos de trabalho regulamentados.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode exigir um pouco de aprendizado, à medida que os usuários exploram as ferramentas mais relevantes para seu fluxo de trabalho.

Preços do ClickUp

Avaliações e classificações do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e utilize menos ferramentas adicionais.

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e utilize menos ferramentas adicionais.

👀 Você sabia? Estima-se que 75% dos engenheiros de software empresarial usarão assistentes de código de IA conversacional nos próximos anos.

2. ChatGPT (A melhor IA versátil e multimodal com insights em tempo real)

via OpenAI

Se você comparar o Claude com o ChatGPT, a diferença se resume a potência, flexibilidade e usabilidade no mundo real. O modelo GPT-4o avançado do ChatGPT oferece fluência em linguagem natural e respostas instantâneas por meio de uma interface limpa e fácil de usar.

Seus recursos multimodais permitem que os usuários interajam usando texto, imagens e até mesmo voz, tornando-o uma ferramenta flexível para brainstorming, criação de conteúdo e resolução de problemas em tempo real.

O recurso Deep Research do ChatGPT permite que você faça perguntas complexas e oferece GPTs personalizados, navegação na web em tempo real, análise de PDF e imagens e DALL-E para recursos visuais. Por meio do GPT-4o e do GPT-4o mini, você pode pesquisar, extrair insights e criar relatórios completos em segundos.

Melhores recursos do ChatGPT

Escreva rascunhos de blogs, publicações em redes sociais e textos de marketing usando prompts alimentados por IA.

Refine o conteúdo para aumentar a clareza, aumentar o engajamento ou melhorar as classificações de SEO.

Crie ou acesse GPTs personalizados desenvolvidos para tarefas específicas, como consultoria jurídica, tutoria ou marketing de conteúdo, que refletem seu setor, a voz da sua marca ou seus objetivos comerciais.

Desfrute de interações em tempo real, juntamente com integrações de plug-ins para uma navegação na web atualizada.

Limitações do ChatGPT

Os usuários precisam atualizar para Plus ou Pro se quiserem ter acesso a respostas mais inteligentes.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês por usuário

Pro : US$ 200/mês

Equipe: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e classificações do ChatGPT

G2 : 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Um usuário da Capterra considera-o excelente para gerar ideias:

Acho útil para encontrar ângulos de pesquisa que eu não tinha encontrado. Definitivamente, há uma diferença de qualidade entre o modelo de nível superior (que tem uso limitado) e o modelo totalmente gratuito.

Acho útil para encontrar ângulos de pesquisa que eu não tinha encontrado. Definitivamente, há uma diferença de qualidade entre o modelo de nível superior (que tem uso limitado) e o modelo totalmente gratuito.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário precisa alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

3. Perplexity AI (ideal para pesquisa e recuperação de informações em tempo real)

via Perplexity AI

Ferramentas como Claude e ChatGPT se concentram mais em simular conversas naturais. A Perplexity AI é um pouco diferente. Ela foi projetada para usuários que priorizam informações em tempo real, pesquisa e verificação de fatos.

O Perplexity não apenas pesquisa na web, mas também fornece respostas concisas com atribuição confiável da fonte. Assim, quando ele fornece dados ou estatísticas, ele indica as fontes exatas, ao contrário da maioria dos outros assistentes de IA, incluindo o Claude.

Isso o torna uma escolha superior para análise de dados, verificação de conteúdo e usuários que precisam de informações confiáveis e atualizadas — algo que o Claude AI não oferece nativamente.

Melhores recursos da Perplexity AI

Verifique citações reais para cada afirmação, estatística ou informação diretamente na resposta.

Obtenha informações atualizadas que refletem o que está acontecendo no mundo agora mesmo.

Faça perguntas complementares e obtenha respostas contextuais que mantêm a continuidade.

Alterne entre os principais modelos de IA com base em sua preferência por velocidade, tom ou precisão.

Aproveite as respostas rápidas, a precisão e menos alucinações.

Limitações da Perplexity AI

Você precisa fazer um upgrade para ter mais uso e acesso a recursos avançados de conteúdo.

Preços da Perplexity AI

Gratuito : consultas diárias limitadas

Pro : US$ 20/mês

Equipe e empresa: preços personalizados

Avaliações e classificações da Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (avaliações insuficientes)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Perplexity AI?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro a velocidade e a flexibilidade que o Perplexity Pro oferece. Ele faz um trabalho maravilhoso usando o contexto que eu forneço e suas pesquisas externas na web. A velocidade de inovação deles é impressionante. Eles são capazes de incorporar os modelos mais recentes, o que torna o Perplexity um produto de IA tão durável e facilita o uso dos melhores modelos disponíveis.

Adoro a velocidade e a flexibilidade que o Perplexity Pro oferece. Ele faz um trabalho maravilhoso usando o contexto que eu forneço e suas pesquisas externas na web. A velocidade de inovação deles é impressionante. Eles são capazes de incorporar os modelos mais recentes, o que torna o Perplexity um produto de IA tão durável e facilita o uso dos melhores modelos disponíveis.

4. Microsoft Copilot (ideal para produtividade empresarial e integração com o ecossistema Microsoft)

via Microsoft Copilot

O Copilot é um chatbot de IA e uma ferramenta de pesquisa na web que se integra perfeitamente ao pacote Microsoft. Esteja você trabalhando no Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou Teams, ele está lá para ajudá-lo a criar e-mails, resumir documentos, automatizar tarefas ou processar dados sem sair do seu fluxo de trabalho.

A plataforma usa o GPT-4 para dar suporte a essas tarefas por meio de uma interface conversacional que lida com suas consultas instantaneamente. Enquanto o Claude AI se concentra em uma IA conversacional segura e ética, a vantagem do Copilot é sua automação prática e orientada para o fluxo de trabalho e melhorias diretas de produtividade — se você for um usuário da Microsoft.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Use o Copilot diretamente no Excel, Word, Outlook, PowerPoint e Teams sem precisar mudar de plataforma.

Acione respostas por e-mail, agendamento de reuniões e geração de resumos com prompts simples.

Analise planilhas ou extraia insights de conjuntos de dados complexos usando consultas em linguagem natural.

Obtenha informações atualizadas e verificadas da web para apoiar seu trabalho instantaneamente.

Limitações do Microsoft Copilot

Os usuários podem esperar uma flexibilidade reduzida se dependerem de ferramentas fora da plataforma da Microsoft.

Preços do Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: gratuito

Microsoft Copilot Pro: US$ 20/mês

Microsoft 365 Copilot: US$ 31,50/mês

Avaliações e classificações do Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Destaques de uma avaliação da Capterra:

Gosto de poder enviar arquivos relativamente grandes para o Copilot para obter sua opinião sobre eles. Gosto que, às vezes, o Copilot mostre um contexto aparentemente humano.

Gosto de poder enviar arquivos relativamente grandes para o Copilot para obter sua opinião sobre eles. Gosto que, às vezes, o Copilot mostre um contexto aparentemente humano.

👀 Você sabia? Quase 86% dos profissionais de marketing afirmam que a IA lhes poupa pelo menos uma hora por dia, simplificando suas tarefas criativas.

5. Google Gemini (ideal para recursos multimodais e integração com o ecossistema do Google)

via Google Gemini

Anteriormente conhecido como Google Bard, o Gemini é um chatbot de IA avançado que responde às suas perguntas usando texto, código, áudio, imagens e vídeo.

O Gemini tem um bom desempenho em tarefas que envolvem raciocínio detalhado, especialmente em tarefas de escrita ou codificação. Embora possa não corresponder à criatividade do Claude em linguagem natural, devido ao acesso à web em tempo real, o Gemini processa informações mais rapidamente e retorna resultados mais precisos.

Você também tem acesso ao Gemini nos produtos do Google Cloud se usar um plano premium. Você pode escrever de forma mais inteligente no Google Docs ou fazer cálculos no Sheets sem precisar trocar de ferramenta. O Claude não oferece esse nível de integração. Além disso, combine o Gemini com o Google Search Console para fazer pesquisas baseadas em dados ou aplicá-lo como um recurso de produtividade em seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Google Gemini

Faça perguntas ou execute comandos usando vários formatos e obtenha respostas rápidas e precisas.

Use os principais recursos do Gemini sem precisar pagar por uma assinatura ou licença.

Comunique-se em mais de 40 idiomas em mais de 195 países.

Obtenha suporte nativo para tarefas multimídia e de dados em grande escala.

Limitações do Google Gemini

O Gemini frequentemente produz respostas imprecisas ou sem relação com a solicitação.

Preços do Google Gemini

Gemini Free : recursos básicos sem custo

Gemini Advanced : US$ 19,99/mês (incluído no Google One AI Premium)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e classificações do Google Gemini

G2 : 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

Uma avaliação do G2 diz:

É muito fácil de usar. Quando redijo um e-mail para meus clientes, ele é muito útil para manter o profissionalismo nas minhas mensagens. Como profissional de segurança, quando tenho dúvidas sobre a identificação de vulnerabilidades — sejam elas comportamentos intencionais ou não —, o Gemini é muito útil para fornecer uma explicação correta sobre se é um problema ou não [...] Às vezes, quando procuro informações, o contexto que forneço é confuso, o que torna difícil entender se a solução é legítima ou não.

É muito fácil de usar. Quando redijo um e-mail para meus clientes, ele é muito útil para manter o profissionalismo nas minhas mensagens. Como profissional de segurança, quando tenho dúvidas sobre a identificação de vulnerabilidades — sejam elas comportamentos intencionais ou não —, o Gemini é muito útil para fornecer uma explicação correta sobre se é um problema ou não [...] Às vezes, quando procuro informações, o contexto que forneço é confuso, o que torna difícil entender se a solução é legítima ou não.

👀 Você sabia? O Los Angeles Times se tornou o primeiro jornal a publicar uma matéria sobre terremotos escrita por inteligência artificial. O jornalista e programador Ken Schwencke criou um algoritmo que gera instantaneamente artigos curtos quando ocorrem terremotos, marcando um passo ousado para o jornalismo automatizado.

6. Jasper AI (ideal para conteúdo de marketing alinhado à marca)

via Jasper AI

O Jasper AI oferece acesso a um assistente de redação para a criação de conteúdos longos ou artigos de marca com uma estrutura detalhada e sugestões. Ele também garante a consistência da marca usando informações pré-definidas da empresa ou recursos salvos.

Você também recebe o Jasper Chat, que funciona melhor para conteúdos de rápida produção, como anúncios no Facebook, títulos ou slogans. Você pode usar o redator de IA para criar esboços detalhados com estilo de redação, tom e comprimento já definidos. Além disso, escolha entre mais de 500 prompts de IA na biblioteca integrada para acelerar a geração de ideias.

Melhores recursos do Jasper AI

Obtenha ferramentas personalizadas para SEO, consistência da voz da marca e colaboração em equipe para ajudar na criação de materiais de marketing e conteúdo.

Aproveite o suporte multilíngue — escreva e traduza conteúdo em mais de 25 idiomas.

Conecte-se a ferramentas como Grammarly e SurferSEO para melhorar o processo de redação.

Acesse modelos prontos para diversas necessidades de marketing e geração de conteúdo em escala.

Mude para o Jasper Chat para obter resultados mais rápidos que continuam a soar refinados e claros.

Limitações da Jasper AI

Não possui plano gratuito

Resultados de escrita mais simples do que os chatbots de IA de código aberto, como o ChatGPT.

Preços do Jasper AI

Criador: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 69/mês por usuário

Negócios: preços personalizados

Avaliações e classificações do Jasper AI

G2 : 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.840 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI?

Uma avaliação do G2 diz:

O JasperChat cria conteúdo decente quando recebe instruções específicas. Seu mecanismo neural é rápido e decisivo.

O JasperChat cria conteúdo decente quando recebe instruções específicas. Seu mecanismo neural é rápido e decisivo.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de escrita com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

7. Copy.ai (melhor para redação com IA)

Copy.ai é uma plataforma de redação de IA bem conhecida que ajuda equipes de marketing a gerar posts de blog, páginas de destino, e-mails e conteúdo de liderança inovadora usando prompts de IA.

Como alternativa ao Jasper AI, o Copy.ai é ideal para empresas que precisam de conteúdo em grande volume, graças ao seu modelo de preços ilimitado por palavra. Você pode enviar um briefing e receber uma postagem de blog em segundos usando fluxos de trabalho integrados. Você também pode escrever anúncios para marketing de mídia social, incluindo campanhas no Facebook, com base nos detalhes salvos da persona do cliente.

Melhores recursos do Copy.ai

Escolha entre mais de 200 fluxos de trabalho para criar e-mails, anúncios, publicações em blogs ou páginas de destino em menos etapas.

Aplique o estilo e a linguagem específicos da empresa para que todo o seu conteúdo soe de acordo com a marca.

Convide colegas de equipe, atribua funções e edite conteúdo em conjunto em projetos compartilhados e pastas de campanha.

Desfrute de uma experiência mais especializada, com ênfase na automação do fluxo de trabalho e na consistência da marca.

Limitações do Copy.ai

Alguns usuários dizem que o resultado parece robótico e menos natural do que a escrita humana.

Organizar projetos fica difícil sem subpastas, ao contrário de algumas outras alternativas à Claude AI.

Preços do Copy.ai

Gratuito

Starter: US$ 49/mês

Avançado : US$ 249/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e classificações do Copy.ai

G2 : 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy.ai?

Um usuário do G2 compartilha:

Adoro o copy.ai porque é muito simples de usar. Posso escolher um tom e o formato é muito intuitivo. Há muitos modelos à escolha e o conteúdo é sempre excelente.

Adoro o copy.ai porque é muito simples de usar. Posso escolher um tom e o formato é muito intuitivo. Há muitos modelos à escolha e o conteúdo é sempre excelente.

8. HuggingChat (ideal para projetos de IA de código aberto)

via Hugging Face

O HuggingChat, desenvolvido pela Hugging Face, oferece tudo o que você precisa para trabalhar em projetos de IA de código aberto sem restrições de plataforma.

Originalmente desenvolvido para desenvolvedores, agora qualquer pessoa pode usar o HuggingChat para tradução, geração de texto ou outras tarefas sem ficar preso a um único fornecedor. Você também tem acesso a uma vasta coleção de modelos pré-treinados, o que ajuda a trabalhar mais rápido e testar mais ideias.

A flexibilidade deste chatbot de IA o torna ideal para desenvolvedores e entusiastas de tecnologia que precisam de personalização total e suporte independente de plataforma em fluxos de trabalho de IA.

Melhores recursos do HuggingChat

Escolha entre milhares de modelos para impulsionar tradução, bate-papo, resumo ou outras tarefas personalizadas.

Modifique os dados de treinamento, os parâmetros ou a arquitetura para criar algo personalizado de acordo com seus objetivos específicos.

Participe de discussões, compartilhe feedback e obtenha ajuda de colaboradores que trabalham em desafios de código aberto semelhantes.

Obtenha transparência e controle por meio de sua natureza de código aberto e integração com outras ferramentas de código aberto.

Limitações do HuggingChat

Você precisa de conhecimento técnico para desbloquear toda a sua gama de recursos.

Funciona melhor para desenvolvedores com experiência em estruturas de código aberto.

Preços do HuggingChat

Gratuito

Avaliações e classificações do HuggingChat

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HuggingChat?

Um usuário do Reddit ficou realmente impressionado com a qualidade das respostas:

Experimentei o HuggingChat hoje e fiquei absolutamente impressionado com a resposta que ele deu a uma pergunta genérica que uso para testar modelos. Baixei imediatamente esse modelo e tentei obter a mesma resposta... mas não consegui. Os modelos Llama2 70b e CodeLlama-34b parecem 10 vezes mais inteligentes para o HuggingChat do que para mim.

Experimentei o HuggingChat hoje e fiquei absolutamente impressionado com a resposta que ele deu a uma pergunta genérica que uso para testar modelos. Baixei imediatamente esse modelo e tentei obter a mesma resposta... mas não consegui. Os modelos Llama2 70b e CodeLlama-34b parecem 10 vezes mais inteligentes para o HuggingChat do que para mim.

9. Poe (ideal para acessar vários modelos de IA simultaneamente)

via Poe

O Poe by Quora oferece uma interface unificada para interagir com vários modelos de IA líderes, incluindo Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini e outros. Você pode conversar com diferentes bots, explorar respostas de modelos ou criar seu próprio chatbot de IA para uso privado ou público.

Em comparação com a abordagem de modelo único da Claude AI, o Poe reúne tudo em um único painel para uma experiência flexível e multimodelo. Você pode fazer perguntas, manter discussões longas ou gerar respostas instantâneas com qualquer modelo compatível dentro do Poe.

Você pode até usar o Claude no Poe, mas terá apenas uma janela de contexto menor, como 200 mil tokens para o Claude ou 128 mil para o GPT-4o.

Melhores recursos do Poe

Compare as respostas de diferentes mecanismos de IA em um só lugar.

Gere imagens, vídeos e áudio facilmente com o modelo certo.

Acesse a ferramenta na web, iOS, Android e outras plataformas.

Limitações do Poe

Você pode observar um desempenho irregular dependendo do modelo de IA que utiliza.

Algumas pessoas relatam bugs ocasionais, pois a plataforma ainda está em fase beta.

Preços do Poe

Assinatura: a partir de US$ 4,99/mês

Avaliações e classificações do Poe

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Poe?

Uma avaliação no Reddit elogia a ferramenta:

Gosto muito do Poe. Tenho melhor acesso ao Opus. E posso facilmente fazer com que os modelos cooperem. Por exemplo, o GPT4o é muito melhor na escrita de código mermaid para fluxogramas. Isso me poupou muito tempo. Então, posso usar o @Claude_opus para revisar a saída do GPT4o e fazer recomendações. Em seguida, envio isso de volta para o GPT e reviso novamente. Além disso, eles adicionam novos modelos rapidamente.

Gosto muito do Poe. Tenho melhor acesso ao Opus. E posso facilmente fazer com que os modelos cooperem. Por exemplo, o GPT4o é muito melhor na escrita de código mermaid para fluxogramas. Isso me poupou muito tempo. Então, posso usar o @Claude_opus para revisar a saída do GPT4o e fazer recomendações. Em seguida, envio isso de volta para o GPT e reviso novamente. Além disso, eles adicionam novos modelos rapidamente.

🧠 Curiosidade: Na mitologia grega, Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, foi um dos primeiros visionários da IA. Ele construiu servos mecânicos, como o gigante de bronze Talos, que protegia Creta, e donzelas douradas que o ajudavam em sua oficina.

10. Character.ai (ideal para dramatizações e conversas interativas)

O Character.ai oferece aos usuários uma maneira divertida de interagir com personagens personalizados criados para contar histórias, dramatizações, pensamento criativo ou até mesmo conversas casuais com personagens gerados por IA.

A plataforma permite que você crie personagens únicos e se envolva em qualquer coisa, desde piadas leves até conversas profundas e reflexivas. Por meio de conversas e cenários fictícios, você pode explorar facilmente diferentes personalidades de personagens ou criar diálogos.

Escritores, gamers ou qualquer pessoa interessada em prompts criativos podem usar o Character.ai para ter novas ideias. Ele funciona bem para usuários que desejam uma interação baseada em histórias, sem estar preso à experiência tradicional de um chatbot.

Melhores recursos do Character.ai

Tenha acesso a mais de 10 milhões de personagens com características únicas e crie arcos narrativos complexos, desenvolva diálogos ou simule mundos fictícios.

Receba respostas melhores ao longo do tempo, à medida que a IA se adapta ao seu estilo e preferências de entrada exclusivos.

Obtenha interações de IA mais divertidas e orientadas para a personalidade do que a IA Claude, mais utilitária.

Limitações do Character.ai

Nem todas as respostas parecem profundas ou emocionalmente complexas.

Pode exigir maior criatividade dos usuários para iniciar diálogos mais complexos.

Preços do Character.ai

Gratuito

Character. AI+: US$ 9,99 por mês por usuário

Avaliações e classificações do Character.ai

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Character.ai?

Um usuário do Reddit considera o aplicativo viciante, afirmando:

Para mim, foi semelhante a jogar um jogo, como missões de texto, só que mais legal, porque você pode influenciar o enredo. O principal problema é que minha memória é péssima e esquece os pontos principais.

Para mim, foi semelhante a jogar um jogo, como missões de texto, só que mais legal, porque você pode influenciar o enredo. O principal problema é que minha memória é péssima e esqueço os pontos principais.

11. YouChat (ideal para assistência pessoal e navegação na web)

via YouChat

O YouChat combina IA conversacional com pesquisa na web em tempo real, fornecendo respostas atualizadas e oferecendo suporte a consultas multimodais (texto, imagens, código). A ferramenta funciona melhor quando você deseja atualizações rápidas ou precisa de ajuda para se manter informado sobre tópicos em alta ou urgentes.

Ao contrário do Claude AI, este chatbot de IA concentra-se em respostas diretas com citações relevantes e confiáveis e pode gerar textos semelhantes aos humanos. Você pode pedir que ele obtenha informações atuais, gere resultados simplificados ou ajude a acelerar pesquisas básicas.

Melhores recursos do YouChat

Obtenha os artigos, resumos e fatos mais recentes diretamente da internet em segundos.

Use citações integradas para verificar fatos ou aprofundar-se em partes específicas da resposta.

Processe solicitações complexas com facilidade, desde responder perguntas até criar conteúdo, solicitar resumos de livros e fornecer fontes precisas.

Crie conteúdo bem pesquisado por meio do acesso a dados da web em tempo real.

Limitações do YouChat

Espere resultados básicos ao abordar tópicos que exigem raciocínio abstrato ou narrativa.

Preços do YouChat

Gratuito

Pro : US$ 20/mês por usuário

Equipe : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e classificações do YouChat

G2 : 4,7/5 (mais de 10.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o YouChat?

Uma avaliação do G2 diz:

É gratuito e o servidor quase nunca fica sobrecarregado. Relativamente mais fácil de usar. [Mas] não é tão bom quanto o ChatGpt. Nem sempre consegue obter as respostas corretas. Não tem tantos recursos.

É gratuito e o servidor quase nunca fica sobrecarregado. Relativamente mais fácil de usar. [Mas] não é tão bom quanto o ChatGpt. Nem sempre consegue obter as respostas corretas. Não tem tantos recursos.

Potencialize seu trabalho com o ClickUp Brain, um sistema multi-LLM sensível ao contexto.

O Claude AI e suas alternativas oferecem diferentes níveis de qualidade de resposta, opções de personalização e preços. No entanto, a maioria deles exige que você ajuste seu fluxo de trabalho ou saia de suas ferramentas de gerenciamento de trabalho para incorporar recursos de IA em seus projetos.

É por isso que o ClickUp se destaca entre esses modelos e ferramentas de IA. Ele não altera a maneira como você trabalha, mas agrega valor com o ClickUp Brain integrado a um espaço onde suas tarefas, documentos e equipe já estão. A cada pergunta que você faz, arquivo que pesquisa e fluxo de trabalho que automatiza com a IA no ClickUp, ele aprende suas preferências e se adapta à sua maneira de trabalhar, tornando-se mais poderoso e contextual.

A melhor parte? Ao se inscrever no ClickUp, você tem acesso não apenas ao Brain, mas também aos modelos GPT, Claude e Gemini mais recentes, tornando a mudança do Claude menos dolorosa... e, bem, nem é realmente uma mudança! 🦄✨

Quer atualizar seu espaço de trabalho e aproveitar ao máximo a IA sem perder o que o Claude oferece? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!