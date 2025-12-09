As 14 melhores ferramentas de análise de sentimentos em 2026

Todos os dias, seus clientes compartilham o que pensam honestamente sobre sua marca por meio de avaliações no aplicativo, respostas a pesquisas, publicações nas redes sociais e chats de suporte. É uma mina de ouro de insights.

A parte complicada é dar sentido a tudo isso. Milhares de comentários, dezenas de canais, planilhas intermináveis. Seu cérebro tem um limite para processar informações.

As ferramentas de análise de sentimentos utilizam inteligência artificial (IA) e processamento de linguagem natural (NLP) para ler todos os comentários e identificar padrões: o que está encantando as pessoas, o que as está frustrando e o que precisa da sua atenção em primeiro lugar.

Reunimos algumas das melhores opções para ajudá-lo a ouvir em grande escala. Vamos lá! 🎧

Aqui estão as principais ferramentas de análise de sentimentos. ⚒️

Com dezenas de ferramentas de análise de sentimento de marca no mercado, encontrar a opção certa pode ser uma tarefa difícil. A melhor ferramenta para o seu negócio dependerá do volume de dados, das plataformas que você usa e da profundidade que você precisa para sua análise. Veja o que priorizar:

Precisão e compreensão contextual: procure ferramentas que detectem sarcasmo, ironia e linguagem sutil, em vez de apenas classificações básicas positivas ou negativas.

Suporte multilíngue: escolha uma plataforma que analise conteúdo em vários idiomas se você atende a públicos globais.

Integrações perfeitas: garanta a compatibilidade com seu CRM, plataformas de mídia social e sistemas de suporte ao cliente.

Profundidade da análise: determine se você precisa de uma análise de polaridade simples ou de um sentimento baseado em aspectos que identifique os sentimentos em relação a recursos específicos.

Painel de controle fácil de usar: priorize interfaces intuitivas que tornam as informações acessíveis a toda a sua equipe, sem necessidade de conhecimento técnico.

Conformidade com a privacidade de dados: verifique se a ferramenta atende a regulamentações como o GDPR, especialmente ao lidar com dados de clientes ou mídias sociais.

Estas são as nossas escolhas para as melhores ferramentas de análise de sentimentos. 👇

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho de feedback)

Analise o sentimento mais rapidamente com os formulários do ClickUp. Revele sinais de sentimento por meio dos formulários do ClickUp.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Equipes que gerenciam suporte ao cliente, insights de usuários e fluxos de trabalho de feedback tendem a se inclinar para o ClickUp porque ele traz a análise de sentimentos para o fluxo de trabalho.

Um bom ponto de partida para esse tipo de fluxo de trabalho é o ClickUp Forms, então vamos começar por aí.

Colete feedback estruturado

Os formulários no ClickUp são uma maneira estruturada de capturar feedback que flui diretamente para as tarefas do ClickUp. As equipes confiam nessa configuração para rastrear o sentimento, pois cada envio é direcionado para um fluxo de trabalho acionável.

Suponha que um gerente de sucesso do cliente envie um formulário pós-demonstração a clientes potenciais para avaliar o valor percebido e os pontos de hesitação. As respostas são automaticamente convertidas em tarefas com sentimentos marcados. A equipe de CS analisa essas tarefas semanalmente, selecionando os envios com sentimentos negativos para responsabilização e ação imediatas.

Agora que o feedback está integrado às tarefas, o próximo passo natural envolve a interpretação do sentimento.

Entenda os sinais de sentimento

Classifique o tom do feedback por meio dos campos de IA do ClickUp Brain

O ClickUp Brain enriquece as tarefas com detecção automática de sentimentos.

As equipes podem configurar um campo de IA para sentimentos em sua lista de feedback. O campo de IA é executado em descrições de tarefas, respostas de formulários e comentários e, em seguida, salva um rótulo como positivo, neutro ou negativo para cada tarefa.

Obtenha insights de sentimento através do ClickUp Brain para análise de pesquisas

Além disso, o ClickUp Brain analisa o feedback dos clientes em todo o seu espaço de trabalho e responde instantaneamente a perguntas sobre sentimentos. Você pode fazer perguntas diretas, e ele extrai o contexto de respostas de formulários, respostas de pesquisas, documentos ou qualquer item de trabalho conectado. O ClickUp Brain então apresenta tendências emocionais, classificações e o tom geral do feedback.

📌 Experimente esta sugestão: Resuma o sentimento geral nas respostas recentes dos clientes nesta lista. Destaque as principais emoções, os temas mais recorrentes e quaisquer mudanças de tom que as equipes devam abordar no próximo ciclo de revisão.

O fluxo continua naturalmente na medição, para que as equipes possam validar as tendências.

Saiba mais sobre os campos de IA:

Acompanhe as tendências de sentimento

Resuma o sentimento ao longo dos ciclos de feedback com os painéis do ClickUp. Você cria um painel, adiciona cartões que mostram métricas como tarefas por status, valores de campos personalizados ou horas registradas e, em seguida, filtra-os pelo campo de sentimento que você definiu.

Monitore as mudanças no sentimento do cliente por meio de cartões personalizados nos painéis do ClickUp

Por exemplo, se você configurou um campo de IA nas tarefas que classifica o sentimento como positivo, neutro ou negativo, pode criar um cartão no painel para contar quantas tarefas se enquadram em cada classificação na última semana.

Você pode notar que os itens com sentimento negativo aumentaram este mês na sua lista de “Feedback do Cliente”. Essa informação leva você a se aprofundar nessas tarefas e planejar medidas corretivas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode exigir um certo tempo de aprendizagem, mas os cursos gratuitos da ClickUp University ajudam nisso.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.655 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.510 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 diz tudo:

Depois de experimentar diferentes plataformas ao longo da minha carreira como gerente de projetos, posso dizer que o ClickUp se tornou o meu favorito. É uma ferramenta muito abrangente que me permite organizar todos os meus projetos em um só lugar, graças aos seus múltiplos espaços, quadros e visualizações personalizáveis. [...] Gosto particularmente da função AI Notetaker: como gerente de projetos, esse recurso é valioso. Posso me concentrar na sessão sem me distrair com anotações, pois o sistema gera resumos claros com pontos-chave, tanto em reuniões curtas quanto em longas, nas quais é difícil acompanhar todo o fio da meada. Além disso, seus formulários facilitam muito a coleta de requisitos e, como se não bastasse, as integrações com outras ferramentas (como sistemas de tickets) permitem que os fluxos de trabalho sejam muito mais ágeis, gerando tarefas automaticamente no ClickUp.

Depois de experimentar diferentes plataformas ao longo da minha carreira como gerente de projetos, posso dizer que o ClickUp se tornou o meu favorito. É uma ferramenta muito abrangente que me permite organizar todos os meus projetos em um só lugar, graças aos seus múltiplos espaços, quadros e visualizações personalizáveis. [...] Gosto particularmente da função AI Notetaker: como gerente de projetos, esse recurso é valioso. Posso me concentrar na sessão sem me distrair com anotações, pois o sistema gera resumos claros com pontos-chave, tanto em reuniões curtas quanto em longas, nas quais é difícil acompanhar todo o fio da meada. Além disso, seus formulários facilitam muito a coleta de requisitos e, como se não bastasse, as integrações com outras ferramentas (como sistemas de tickets) permitem que os fluxos de trabalho sejam muito mais ágeis, gerando tarefas automaticamente no ClickUp.

🧠 Curiosidade: Mais de 5% das palavras em inglês usadas hoje mudaram completamente de polaridade nos últimos 150 anos (por exemplo, “awful” antes significava “cheio de admiração”, agora tem um sentido negativo).

2. IBM Watson Discovery (ideal para empresas multilíngues que analisam documentos complexos)

via IBM Watson

A abordagem do IBM Watson Discovery se concentra em compreender as nuances emocionais, em vez de apenas uma classificação superficial. A plataforma detecta vários tons simultaneamente dentro da mesma passagem de texto, identificando confiança, alegria, medo e pensamento analítico na comunicação real com o cliente.

O sistema processa grandes volumes de documentos com eficiência, sem sobrecarregar, o que é importante quando você lida com milhares de interações diárias. Equipes globais se beneficiam do suporte nativo em mais de 10 idiomas, o que significa que você não precisa reconstruir consultas ou integrar ferramentas separadas para diferentes mercados.

A plataforma se integra perfeitamente ao ecossistema mais amplo da IBM Cloud, caso você já esteja comprometido com essa infraestrutura.

Principais recursos do IBM Watson Discovery

Processe em lote mais de 10.000 documentos em uma única tarefa para analisar o feedback dos clientes em todo o seu backlog trimestral de uma só vez.

Alterne os pares de idiomas durante o processo, para que o feedback multilíngue seja processado em um único fluxo de trabalho, sem dividir os conjuntos de dados.

Adicione a detecção de tom às suas pontuações de sentimento existentes para isolar simultaneamente a raiva, a confiança e o pensamento analítico.

Exporte dados de tom estruturados para análise posterior em seu data warehouse ou plataforma de CRM.

Limitações do IBM Watson Discovery

Isso requer a configuração de uma infraestrutura em nuvem por meio do ecossistema da IBM, o que adiciona atrito se você já estiver comprometido com outra empresa.

O plano gratuito tem um limite de 30.000 itens por mês, o que obriga a maioria das organizações a optar rapidamente por planos pagos.

O treinamento de modelos personalizados requer um investimento significativo de conhecimento e tempo inicial.

Preços do IBM Watson Discovery

Teste gratuito

Mais: A partir de US$ 500

Empresa: a partir de US$ 5.000

Premium: Preço personalizado

Cartucho IBM Cloud Pak for Data: preço personalizado

Avaliações e comentários do IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (mais de 95 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Watson Discovery?

De uma avaliação da G2:

Fácil de usar e conectar com documentos, recursos poderosos de processamento de linguagem natural (NLP). O Watson Discovery usa NLP para extrair insights de dados não estruturados, como documentos de texto, e-mails e publicações em mídias sociais. Isso pode ser usado para identificar tendências, padrões e relações nos dados que seriam difíceis ou impossíveis de encontrar usando métodos tradicionais.

Fácil de usar e conectar com documentos, recursos poderosos de processamento de linguagem natural (NLP). O Watson Discovery usa NLP para extrair insights de dados não estruturados, como documentos de texto, e-mails e publicações em mídias sociais. Isso pode ser usado para identificar tendências, padrões e relações nos dados que seriam difíceis ou impossíveis de encontrar usando métodos tradicionais.

📖 Leia também: Como medir e acompanhar sua participação na conversa

3. API de linguagem natural do Google Cloud (ideal para equipes que desejam preços simples de API sem contratos)

via Google Cloud NLP

A API de linguagem natural do Google elimina a complexidade, fornecendo exatamente o que você solicita, sem camadas extras. Você envia um texto e recebe uma pontuação de sentimento (onde ele se situa no espectro positivo-negativo) e magnitude (a intensidade com que esse sentimento é registrado).

A plataforma permite consultar arquivos armazenados no Cloud Storage sem precisar reenviá-los, ou você pode enviar texto bruto por meio de APIs REST, dependendo do seu fluxo de trabalho. A detecção de idioma ocorre automaticamente, portanto, você não precisa categorizar previamente o texto recebido.

A análise de sentimentos de entidades permite que você entenda como os clientes se sentem em relação a coisas específicas, como concorrentes, recursos de produtos e pessoas mencionadas em avaliações.

Principais recursos da API de linguagem natural do Google Cloud

Solicite simultaneamente a magnitude e a polaridade do sentimento para distinguir entre um apoio moderadamente positivo e um apoio entusiástico a partir da mesma chamada de API.

Analise arquivos armazenados no Google Cloud Storage sem precisar baixá-los ou enviá-los separadamente, economizando largura de banda em grandes coleções de documentos.

Envie o texto para a detecção de idioma para lidar automaticamente com feedbacks multilíngues sem pré-classificar seu conjunto de dados.

Direcione a análise de sentimentos para entidades específicas para entender os sentimentos dos clientes em relação a concorrentes, recursos ou pessoas específicas por nome.

Limitações da API de linguagem natural do Google Cloud

A análise de sentimentos de entidades funciona apenas em inglês, limitando as equipes multilíngues que precisam de detalhes em nível de aspecto.

A precisão varia de acordo com a complexidade ou especificidade do texto — terminologia médica ou linguagem jurídica podem causar erros.

A restrição de uma única solicitação por documento significa que você não pode analisar seções diferentes independentemente em uma única chamada.

Sem visualização ou painel integrado, você cria sua própria camada de relatórios do zero.

Preços da API de linguagem natural do Google Cloud

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários da API de linguagem natural do Google Cloud

G2: 4,3/5 (mais de 95 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a API Google Cloud Natural Language?

Uma avaliação da G2 compartilha:

Recentemente, trabalhei em um projeto chamado “Análise de Sentimentos” em integração com a API Google Cloud Natural Language. Quando a utilizei para analisar dados de texto para o meu projeto “Análise de Sentimentos”, ela fez um excelente trabalho identificando corretamente se o sentimento era positivo, negativo ou neutro. Além disso, o que mais gostei foi a documentação em si, que me permitiu começar a trabalhar rapidamente. Além disso, o recurso de suporte multilíngue foi um bônus interessante que pode ser útil para futuras necessidades de análise de texto.

Recentemente, trabalhei em um projeto chamado “Análise de Sentimentos” em integração com a API Google Cloud Natural Language. Quando a utilizei para analisar dados de texto para o meu projeto “Análise de Sentimentos”, ela fez um excelente trabalho identificando corretamente se o sentimento era positivo, negativo ou neutro. Além disso, o que mais gostei foi a documentação em si, que me permitiu começar a trabalhar rapidamente. Além disso, o recurso de suporte multilíngue foi um bônus interessante que pode ser útil para futuras necessidades de análise de texto.

🔍 Você sabia? Apesar de toda a tecnologia, as ferramentas de análise de sentimentos ainda têm dificuldade com sarcasmo, expressões idiomáticas e contexto. Por exemplo, a frase “Ótimo, mais uma falha!” pode ser interpretada erroneamente como positiva apenas por causa da palavra “ótimo”.

4. Amazon Comprehend (ideal para empresas baseadas em AWS que precisam de uma análise de sentimentos em nível de aspecto)

via Amazon Comprehend

Se sua infraestrutura já funciona na AWS, o Amazon Comprehend é o próximo passo natural.

O verdadeiro diferencial da plataforma é a análise de sentimentos baseada em aspectos. Em vez de apenas saber se os clientes estão se sentindo positivos ou negativos em geral, você isola exatamente quais elementos do produto geram satisfação ou reclamações.

Uma avaliação pode elogiar a duração da bateria e o design, ao mesmo tempo em que critica o atendimento ao cliente, e o Comprehend divide isso em sinais de sentimento separados.

Ele oferece suporte a 12 idiomas, lida com a detecção de PII e oferece extração de frases-chave como recursos integrados, para que você obtenha vários ângulos analíticos sem precisar usar várias ferramentas diferentes. O treinamento de modelos personalizados permite a classificação ou o reconhecimento de entidades adaptados ao vocabulário e às peculiaridades do seu setor.

Melhores recursos do Amazon Comprehend

Analise o sentimento das avaliações por aspecto, para que um único comentário do cliente gere vários sinais de sentimento sobre os recursos, o design e o suporte do produto de forma independente.

Treine modelos de entidades personalizados em sua taxonomia de produtos para que a plataforma sinalize automaticamente menções a SKUs, recursos ou nomes de concorrentes específicos.

Remova informações de identificação pessoal do texto antes de armazená-lo em seus sistemas para garantir a conformidade e a proteção da privacidade.

Aproveite 50.000 unidades mensais gratuitas durante o primeiro ano para testar em escala de produção antes de otimizar sua estrutura de custos.

Limitações do Amazon Comprehend

Modelos personalizados e reconhecimento de entidades exigem coleta de dados de treinamento e ajuste de modelos; não é uma situação do tipo “configure e esqueça”.

O processamento em lote é o modelo principal; o streaming em tempo real requer trabalho de arquitetura da sua parte.

Os custos aumentam rapidamente além dos limites do plano gratuito, especialmente para equipes que analisam milhões de textos mensalmente.

Preços do Amazon Comprehend

Teste gratuito

Preços personalizados (com base nas unidades)

Avaliações e comentários do Amazon Comprehend

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon Comprehend?

Um revisor do G2 escreve:

API fácil de usar que fornece informações importantes sobre o sentimento de uma frase. A pontuação de confiança ajuda a entender a precisão do sentimento que o Comprehend está fornecendo a você.

API fácil de usar que fornece informações importantes sobre o sentimento de uma frase. A pontuação de confiança ajuda a entender a precisão do sentimento que o Comprehend está fornecendo a você.

📖 Leia também: Como automatizar a análise de pesquisas com o ChatGPT para obter insights mais rápidos

5. Talkwalker (ideal para capturar menções à marca em vídeos, imagens e áudio)

via Talkwalker

A maioria das ferramentas de monitoramento de redes sociais se limita à análise de texto e nada mais. A Talkwalker parte do princípio de que a internet é multimodal; as pessoas discutem marcas em vídeos, imagens, áudio e texto em mais de 30 redes sociais e 150 milhões de sites simultaneamente.

Ele indexa o conteúdo de vídeo e pode analisar o que as pessoas estão dizendo sem exigir uma transcrição manual prévia. O mesmo se aplica a imagens com legendas ou trechos de áudio.

O mecanismo de IA da Blue Silk atinge 90% de precisão na detecção de sentimentos e compreende o sarcasmo. Além disso, alertas em tempo real notificam você imediatamente quando o sentimento cai ou aumenta repentinamente, dando a você alguns minutos para responder, em vez de descobrir os problemas depois que eles já se espalharam pelas redes sociais.

Principais recursos do Talkwalker

Monitore conteúdo de vídeo, imagem e áudio em busca de menções à marca sem precisar transcrever manualmente, capturando o sentimento multimodal em plataformas sociais.

Identifique menções visuais à sua marca usando reconhecimento de imagem com inteligência artificial para acompanhar mais de 30.000 logotipos de marcas.

Recorra a cinco anos de dados históricos para comparar as tendências de percepção ano a ano e identificar padrões cíclicos no sentimento dos clientes.

Configure limites que acionam alertas apenas quando o sentimento cai uma porcentagem específica em determinadas regiões ou canais.

Limitações do Talkwalker

Configurar consultas de escuta precisas requer experiência; você precisa conhecer os operadores de pesquisa booleanos e saber como estruturar consultas que capturem as conversas que lhe interessam.

A precisão do sentimento varia significativamente de acordo com o setor e a especificidade do tópico, às vezes exigindo refinamento manual para discussões de nicho.

Preços do Talkwalker

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Talkwalker

G2: 4,3/5 (mais de 135 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Talkwalker?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Esta ferramenta economiza tempo, pois agora não preciso mais pesquisar manualmente na web por menções à minha empresa. O TalkWalker faz isso por mim. [...] Gosto do fato de que, depois de configurar as palavras-chave a serem rastreadas, recebo e-mails diários com um resumo das menções dessas palavras-chave nas redes sociais e na web.

Esta ferramenta economiza tempo, pois agora não preciso mais pesquisar manualmente na web por menções à minha empresa. O TalkWalker faz isso por mim. [...] Gosto do fato de que, depois de configurar as palavras-chave a serem rastreadas, recebo e-mails diários com um resumo das menções dessas palavras-chave nas redes sociais e na web.

🧠 Curiosidade: ferramentas para historiadores agora usam análise de sentimentos para estudar textos antigos. A visualização Sentimento por período ajuda pesquisadores a acompanhar como o humor do público muda ao longo de décadas, analisando jornais, discursos e cartas.

6. Lexalytics (ideal para análise de sentimentos em jargões do setor)

via Lexalytics

Ao contrário das ferramentas que oferecem um pacote completo de gerenciamento social, a Lexalytics se concentra exclusivamente na precisão e profundidade da análise de dados não estruturados, revelando insights profundos a partir de textos, incluindo dados de mídias sociais.

A análise de texto da Lexalytics inclui bibliotecas de sentimentos que compreendem a linguagem de nicho. A terminologia médica é processada de maneira diferente do jargão financeiro ou dos dialetos regionais, porque o contexto é extremamente importante para uma classificação precisa.

Você pode ajustar como as pontuações de sentimento funcionam para o seu negócio específico. Por exemplo, “agressivo” tem um significado totalmente diferente no marketing esportivo em comparação com o setor bancário ou atendimento ao cliente.

Além disso, a ferramenta de análise de sentimentos oferece flexibilidade de implantação — configuração em nuvem, local ou híbrida, dependendo dos seus requisitos de segurança e residência de dados.

Melhores recursos da Lexalytics

Analise textos em 29 idiomas usando processamento nativo para que a tradução não perca as nuances do feedback dos clientes.

Aumente a precisão analítica usando pacotes de configuração pré-construídos específicos para cada setor (por exemplo, hotéis, farmacêutico).

Transforme hashtags, gírias e gramática incorreta em dados estruturados e insights úteis.

Crie padrões de entidades exclusivos para sua empresa, para que menções a linhas de produtos específicas, concorrentes ou termos do setor apareçam automaticamente nos resultados.

Integre por meio de APIs (por exemplo, a API Semantria) ou use o mecanismo NLP full-stack para conectar a tecnologia aos seus sistemas existentes e agir rapidamente com base nas informações obtidas.

Limitações da Lexalytics

Os custos de implementação e personalização são mais elevados do que os dos concorrentes prontos para uso, exigindo uma alocação de orçamento antecipada.

A implantação local significa que sua equipe de TI lida com a infraestrutura, as atualizações e o troubleshooting; eles precisam de recursos para suporte contínuo.

A documentação técnica pressupõe conhecimentos básicos de PLN, o que cria atrito para equipes sem formação em ciência de dados.

Preços da Lexalytics

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Lexalytics

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Lexalytics?

No G2, um usuário escreveu:

Posso implantá-la como quiser, seja no local, na nuvem ou mesmo em um ambiente híbrido. Além disso, o aprendizado de máquina que processa os dados está facilitando muito minhas tarefas diárias!

Posso implantá-la como quiser, seja no local, na nuvem ou mesmo em um ambiente híbrido. Além disso, o aprendizado de máquina que processa os dados está facilitando muito minhas tarefas diárias!

🔍 Você sabia? Em uma pesquisa sobre as eleições presidenciais dos EUA de 2024-2025, descobriu-se que as expressões faciais nas postagens do Instagram ofereciam informações adicionais além do que o texto transmitia, o que significa que, no futuro, a análise de sentimentos poderá precisar ver as emoções, e não apenas lê-las.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de formulários de feedback para coletar insights

7. Brandwatch (ideal para detectar emoções específicas juntamente com pontuações de sentimento)

via Brandwatch

A Brandwatch utiliza IA avançada, incluindo sua tecnologia proprietária BrightView, para segmentação de dados superior e identificação automatizada de insights. Isso permite que a plataforma vá além dos rótulos básicos positivo-negativo-neutro, nomeando emoções específicas: raiva, repulsa, medo, alegria, tristeza, surpresa.

A plataforma processa 22 idiomas e capta o significado dos emojis e o contexto cultural que a maioria das ferramentas ignora completamente.

Além disso, o monitoramento em tempo real nas redes sociais, blogs, notícias e fóruns mantém você à frente das questões relacionadas à reputação da marca, permitindo que você perceba mudanças emergentes no sentimento antes que elas se transformem em problemas maiores.

Melhores recursos do Brandwatch

Substitua as classificações algorítmicas por regras personalizadas quando o sistema interpretar incorretamente a terminologia ou gírias do seu setor.

Segmente o sentimento por recurso do produto ou atributo da marca para ver quais elementos geram satisfação independentemente da percepção geral da marca.

Compare o desempenho do conteúdo (seu e dos concorrentes) e use resumos de IA para descobrir quais temas estão impulsionando o engajamento ou a conversa.

Crie painéis interativos e exportações para compartilhar insights com as partes interessadas, fazer apresentações visuais e mesclar dados com outras ferramentas que você já usa.

Limitações do Brandwatch

A configuração da consulta requer uma construção cuidadosa para evitar a captura de conversas não relacionadas e a contaminação dos seus dados com ruído.

A precisão do sentimento varia de 60 a 75% para linguagem não suportada ou altamente sarcástica, exigindo revisão manual de casos extremos.

Preços da Brandwatch

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Brandwatch

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 235 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Brandwatch?

Um usuário do Reddit escreve:

Sim, eu adoro o Brandwatch! É fácil de usar e os relatórios são ótimos. Posso exportar e personalizar gráficos e tabelas com facilidade. Só o usei para monitoramento de redes sociais, mas há muitos outros recursos para profissionais de marketing de mídia social que eles oferecem.

Sim, eu adoro o Brandwatch! É fácil de usar e os relatórios são ótimos. Posso exportar e personalizar gráficos e tabelas com facilidade. Só o usei para monitoramento de redes sociais, mas há muitos outros recursos para profissionais de marketing de mídia social que eles oferecem.

💡 Dica profissional: o Twitter é mais severo do que o e-mail. Um tweet que parece normal pode, na verdade, ser agressivo. Trate as pontuações do Twitter como mais negativas do que as de outros canais.

8. Brand24 (ideal para compartilhar alertas em tempo real que detectam mudanças repentinas de sentimento)

via Brand24

A Brand24 analisa 25 milhões de fontes online em tempo real e usa IA para sinalizar quando o sentimento muda repentinamente ou quando o volume de menções aumenta inesperadamente.

O Impact Score, uma métrica projetada para medir a influência de uma menção específica, ajuda os usuários a priorizar quais conversas requerem atenção ou resposta imediata.

Você obtém visibilidade sobre quem está conduzindo as conversas, seu alcance e nível de influência, e exatamente onde as menções se originaram nos canais. Essa visibilidade é importante porque os momentos virais não esperam; descobrir problemas em um resumo diário, em vez de no momento, significa perder a oportunidade de responder de forma eficaz.

A ferramenta de análise de sentimentos também consolida métricas de alcance para mostrar a escala real das conversas nas redes sociais, notícias, fóruns e outros canais.

Melhores recursos do Brand24

Defina limites de alerta para que você só seja notificado quando o sentimento cair abaixo da sua tolerância específica ou o volume de menções se desviar significativamente da linha de base.

Identifique influenciadores que impulsionam ativamente as conversas para priorizar o engajamento com contas de alto alcance em vez de menções casuais.

Veja o alcance combinado e o potencial de impressão de todas as menções à marca em todas as plataformas simultaneamente em uma única métrica.

Filtre todo o seu conjunto de dados por plataforma, localização, sentimento e palavras-chave para analisar as conversas que realmente afetam seus negócios.

Limitações do Brand24

Alguns usuários relatam a falta de menções em fóruns de nicho ou comunidades específicas do setor, apesar da ampla cobertura geral.

Os preços refletem a amplitude do monitoramento, colocando-o fora do alcance de organizações com orçamentos mais baixos.

Preços do Brand24

Teste gratuito

Indivíduo: US$ 199/mês

Equipe: US$ 299/mês

Pro: US$ 399/mês

Negócios: US$ 599/mês

Empresa: a partir de US$ 999/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da Brand24

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 245 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Brand24?

De acordo com uma análise da G2:

Fiquei particularmente impressionado com os recursos de monitoramento de redes sociais em tempo real do Brand24 e sua capacidade de acompanhar menções em várias plataformas. O recurso de análise de sentimentos também foi incrivelmente útil para me ajudar a entender o tom e o contexto das conversas online sobre minha marca. Além disso, a interface amigável facilitou a navegação e a tomada de decisões baseadas em dados.

Fiquei particularmente impressionado com os recursos de monitoramento de redes sociais em tempo real do Brand24 e sua capacidade de acompanhar menções em várias plataformas. O recurso de análise de sentimentos também foi incrivelmente útil para me ajudar a entender o tom e o contexto das conversas online sobre minha marca. Além disso, a interface amigável facilitou a navegação e a tomada de decisões baseadas em dados.

💡 Dica profissional: compare como diferentes segmentos se comunicam: usuários gratuitos x pagos, clientes novos x fiéis, grupos de alto LTV x baixo LTV. A diferença entre os segmentos indica onde as expectativas divergem.

9. Sprout Social (ideal para gerenciar respostas nas redes sociais juntamente com a análise de sentimentos)

via Sprout Social

O Sprout Social traz a análise de sentimentos para o seu painel de gerenciamento de mídias sociais, eliminando a necessidade de alternar constantemente entre ferramentas.

A Deep Neural Network classifica automaticamente as mensagens recebidas como positivas, negativas, neutras ou não classificadas. Crie consultas de escuta que acompanhem campanhas específicas ou etapas específicas da jornada do cliente e, em seguida, filtre por sentimento para exibir primeiro as conversas de alta prioridade.

Em vez de forçá-lo a verificar vários painéis, tudo está disponível em um só lugar: suas publicações programadas, atividades de engajamento e consultas de escuta baseadas em sentimentos, tudo junto.

Melhores recursos do Sprout Social

Classifique as mensagens recebidas por polaridade de sentimento para priorizar conversas urgentes antes de lidar com consultas rotineiras em ordem cronológica.

Encontre e avalie criadores e influenciadores seguros para a marca por tópico usando ferramentas de marketing baseadas em IA.

Processe a linguagem confusa dos clientes, incluindo gírias, emojis, erros de digitação e abreviações da internet, para captar o sentimento real que o texto formal não consegue captar.

Corrija manualmente as classificações de mensagens individuais para treinar a plataforma na terminologia do seu setor e melhorar continuamente a precisão.

Limitações do Sprout Social

Os recursos de análise de sentimentos exigem o Plano Avançado, limitando a disponibilidade para equipes com orçamento limitado em níveis inferiores.

O sarcasmo e a linguagem específica do setor ainda confundem o sistema sem refinamento manual e correção contínua.

A plataforma é otimizada primeiro para gerenciamento social e, em segundo lugar, para análise de sentimentos, o que significa que os recursos de escuta compartilham espaço com ferramentas de agendamento e publicação.

Conectar ferramentas externas requer um trabalho de configuração adicional além da própria plataforma.

Preços do Sprout Social

Teste gratuito

Marketing de mídia social Padrão: US$ 199/mês por usuário

Marketing de mídia social Profissional: US$ 299/mês por usuário

Marketing de mídia social Avançado: US$ 399/mês por usuário

Marketing em mídias sociais Empresas: Preços personalizados

Marketing de influência: preços personalizados

Avaliações e comentários do Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 5.700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sprout Social?

No Capterra, um usuário escreveu:

É valioso usar as redes sociais para ampliar nossas experiências e habilidades. Extraí as melhores ideias para minha carreira das redes sociais por meio do Sprout Social. Quando é necessário envolver os clientes, o Sprout Social é a melhor plataforma para discutir a maioria desses assuntos. Em geral, é fácil de usar. Muito acessível, com um mês de teste gratuito para todos.

É valioso usar as redes sociais para ampliar nossas experiências e habilidades. Extraí as melhores ideias para minha carreira das redes sociais por meio do Sprout Social. Quando é necessário envolver os clientes, o Sprout Social é a melhor plataforma para discutir a maioria desses assuntos. Em geral, é fácil de usar. Muito acessível, com um mês de teste gratuito para todos.

10. Hootsuite (ideal para monitoramento unificado de sentimentos nas redes sociais)

via Hootsuite

O Hootsuite incorpora a análise de sentimentos diretamente em seu painel de monitoramento. Todos os planos do Hootsuite incluem rastreamento de menções, identificação de tópicos em alta e classificação de sentimentos, sem que você precise fazer upgrade para desbloquear os recursos de monitoramento.

Você monitora o que as pessoas realmente dizem sobre sua marca na internet aberta em tempo real e, em seguida, filtra essas conversas por sentimento para entender as mudanças de percepção à medida que elas acontecem.

A ferramenta de pesquisa de mercado permite pesquisar milhões de conversas simultaneamente para captar menções à marca que, de outra forma, você perderia. O acompanhamento do sentimento dos concorrentes fica ao lado das suas próprias métricas, para que você possa comparar a percepção em relação aos participantes do mercado.

A camada de escuta se integra perfeitamente às suas ferramentas de publicação, programação e engajamento, o que significa que você não precisa alternar entre diferentes plataformas.

Melhores recursos do Hootsuite

Filtre todas as menções monitoradas por polaridade de sentimento simultaneamente, para que você se concentre em responder primeiro às conversas negativas.

Identifique os tópicos em destaque por categoria e localização diretamente na interface de escuta para informar a criação de conteúdo em torno de tópicos com sentimento positivo.

Combine hashtags e tópicos em alta com suas métricas de sentimento associadas, para que você possa lançar campanhas conhecendo o contexto emocional.

Colabore de forma eficiente, atribuindo respostas e tarefas a diferentes membros da equipe dentro da plataforma.

Limitações do Hootsuite

Os recursos de escuta são amplos, mas não profundos; você obtém um acompanhamento básico do sentimento, em vez de detecção de emoções ou análise baseada em aspectos.

A migração de ferramentas de escuta independentes requer configuração de dados e mudanças no fluxo de trabalho que levam tempo para serem concluídas.

Preços do Hootsuite

Teste gratuito

Padrão: US$ 149/mês por usuário

Avançado: US$ 399/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários do Hootsuite

G2: 4,3/5 (mais de 6.610 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.780 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hootsuite?

Uma avaliação da G2 afirma:

Adoro o fato de a interface do Hootsuite ser fácil de usar e muito intuitiva, o que simplifica o gerenciamento de conteúdo e o aprendizado para novos membros da equipe. A plataforma é constantemente atualizada, adaptando-se a novas redes sociais e recursos, o que é crucial para o meu trabalho como coordenador de mídias sociais. Também valorizo o fato de o Hootsuite me permitir ter uma análise completa e centralizada das métricas de todas as redes sociais da organização, facilitando o acesso e a consulta sempre que preciso.

Adoro o fato de a interface do Hootsuite ser fácil de usar e muito intuitiva, o que simplifica o gerenciamento de conteúdo e o aprendizado para novos membros da equipe. A plataforma é constantemente atualizada, adaptando-se a novas redes sociais e recursos, o que é crucial para o meu trabalho como coordenador de mídias sociais. Também valorizo o fato de o Hootsuite me permitir ter uma análise completa e centralizada das métricas de todas as redes sociais da organização, facilitando o acesso e a consulta sempre que preciso.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Hootsuite para você conferir

11. Qualtrics XM Discover (ideal para analisar as emoções em todos os canais de interação com o cliente)

via Qualtrics XM Discover

A Qualtrics integra a análise conversacional à sua plataforma de feedback mais ampla. O sistema combinado analisa simultaneamente as emoções, as intenções e o esforço dos clientes a partir de interações que ocorrem nas redes sociais, chamadas de suporte, transcrições de bate-papos e pesquisas de feedback sobre produtos.

Inclui mais de 150 modelos pré-construídos para setores específicos, o que significa que o sentimento na área da saúde é interpretado de forma completamente diferente do que na hotelaria ou nos serviços financeiros, com base no contexto do setor.

Além disso, fluxos de trabalho automatizados podem ser acionados com base em limites de sentimento, de modo que uma interação negativa é automaticamente encaminhada aos supervisores ou direcionada a equipes de resolução especializadas, sem intervenção manual.

Qualtrics XM Descubra os melhores recursos

Incorpore gravações de chamadas de suporte e transcrições de bate-papos diretamente para que a plataforma extraia o sentimento sem a necessidade de transcrição manual prévia.

Entenda o esforço e a intenção do cliente, juntamente com o sentimento, para diagnosticar por que as interações falharam ou tiveram sucesso, além de apenas avaliações positivas ou negativas.

Encaminhe as interações automaticamente com base em limites de sentimento, para que as conversas negativas sejam encaminhadas aos supervisores sem triagem humana.

Limitações do Qualtrics XM Discover

A complexidade da plataforma e a variedade de recursos criam uma curva de aprendizado íngreme para as equipes.

A personalização geralmente requer a intervenção de serviços profissionais, em vez de configuração self-service.

Preços do Qualtrics XM Discover

Preços personalizados

Qualtrics XM Descubra avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 735 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qualtrics XM Discover?

Um revisor da Capterra acrescenta:

O Qualtrics XM nos oferece serviços excelentes. Podemos criar qualquer pesquisa, adorei a facilidade de integrá-la a anúncios nas redes sociais ou mensagens promocionais em todos os canais de comunicação. Adorei como o Qualtrics XM torna as perguntas do formulário claras e organizadas e permite que os respondentes naveguem e registrem as respostas facilmente. Adorei sua capacidade de selecionar os respondentes e garantir que eles sejam reais e pertençam ao grupo-alvo.

O Qualtrics XM nos oferece serviços excelentes. Podemos criar qualquer pesquisa, adorei a facilidade de integrá-la a anúncios nas redes sociais ou mensagens promocionais em todos os canais de comunicação. Adorei como o Qualtrics XM torna as perguntas do formulário claras e organizadas e permite que os respondentes naveguem e registrem as respostas facilmente. Adorei sua capacidade de selecionar os respondentes e garantir que eles sejam reais e pertençam ao grupo-alvo.

🔍 Você sabia? Em um estudo sobre projetos de software de código aberto, pesquisadores usaram a análise de sentimentos dos comentários dos desenvolvedores para prever se um bug seria corrigido (e com que rapidez). Descobriu-se que, quanto mais negativos eram os sentimentos na discussão, mais provável era que o bug fosse resolvido rapidamente.

12. Chattermill (ideal para transformar dados de feedback em padrões precisos e acionáveis)

via Chattermill

A Chattermill combina feedback de pesquisas, avaliações, tickets de suporte e menções nas redes sociais em um mecanismo de análise.

O Lyra AI divide o feedback em temas específicos automaticamente para que você veja exatamente quais recursos do produto ou elementos do serviço geram satisfação em comparação com reclamações. Em vez de obter uma pontuação de sentimento e ter que descobrir o que ela significa, a plataforma enfatiza a compreensão da razão por trás do sentimento.

Além disso, alertas em tempo real notificam você quando surgem novos problemas ou mudanças nas tendências de sentimento. Isso permite que você se antecipe a problemas emergentes, em vez de descobri-los em relatórios retrospectivos.

Principais recursos do Chattermill

Conecte todas as suas contas de mídia social para analisar comentários, menções e hashtags em um só lugar.

Consulte seus dados de feedback em linguagem simples, em vez de criar relatórios manualmente, para perguntar “por que os clientes estão insatisfeitos com a integração” e obter respostas.

Configure alertas que aparecem quando novos temas emergem ou tendências de sentimento mudam para responder aos problemas antes que eles se agravem.

Identifique sentimentos contraditórios em um único feedback para compreender com mais precisão as opiniões complexas dos clientes.

Limitações do Chattermill

A configuração da integração de dados exige atenção cuidadosa para consolidar com precisão os fluxos de feedback de vários sistemas de origem.

A plataforma enfatiza insights qualitativos de CX em vez do rastreamento e monitoramento de menções em mídias sociais de alto volume.

Preços da Chattermill

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Chattermill

G2: 4,5/5 (mais de 210 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chattermill?

De acordo com uma análise da G2:

O Chattermill facilita muito o gerenciamento de seus clientes e suas avaliações. Ele ajuda a fornecer um serviço melhor e excepcional aos clientes. Para as partes interessadas internas, ele possui ótimos recursos, como análise de sentimentos, que ajuda a fazer melhores alterações nos produtos e tomar melhores decisões comerciais. É fácil de implementar em uma nova equipe e se integra facilmente a outras ferramentas existentes. Todas as avaliações de nossos clientes são gerenciadas diariamente através do Chattermill.

O Chattermill facilita muito o gerenciamento de seus clientes e suas avaliações. Ele ajuda a fornecer um serviço melhor e excepcional aos clientes. Para as partes interessadas internas, ele possui ótimos recursos, como análise de sentimentos, que ajuda a fazer melhores alterações nos produtos e tomar melhores decisões comerciais. É fácil de implementar em uma nova equipe e se integra facilmente a outras ferramentas existentes. Todas as avaliações de nossos clientes são gerenciadas diariamente através do Chattermill.

13. Meltwater (ideal para equipes de relações públicas que acompanham as mudanças na mídia e na percepção do público)

via Meltwater

A Meltwater processa mais de 1 bilhão de documentos diariamente usando modelos de sentimento baseados em transformadores, a mesma arquitetura de rede neural que impulsiona os avanços modernos em IA. Ela rastreia o sentimento em notícias online, mídias sociais, blogs, podcasts e até mesmo transcrições de transmissões, para que as equipes de RP obtenham visibilidade da percepção em todos os canais de mídia espontânea.

A análise em nível de frase capta mudanças sutis e contradições que as abordagens em nível de documento deixam passar completamente. Uma única notícia pode criticar um aspecto da sua empresa e elogiar outro, e a análise em nível de frase revela ambos os sinais, em vez de calculá-los em uma única pontuação de sentimento.

Seu ponto forte é a cobertura holística da mídia, permitindo que os usuários entendam como as campanhas na mídia espontânea, própria e social afetam a reputação e o desempenho geral da marca.

Principais recursos do Meltwater

Compare seu sentimento e participação no mercado com os concorrentes usando tendências históricas para visualizar a trajetória relativa ao longo do tempo.

Acesse consultas de pesquisa ilimitadas e um arquivo abrangente de 15 meses para pesquisas extensas sobre tendências e concorrência.

Exporte todos os dados de sentimento via API para o Tableau, Power BI ou Looker Studio para que você tenha controle sobre seus painéis e não fique preso à interface do Meltwater.

Configure alertas em tempo real e detecção de picos para ser notificado no momento em que uma conversa ou tendência ganhar importância, para que você possa agir rapidamente.

Limitações do Meltwater

A precisão do sentimento varia de acordo com o idioma e o setor vertical, às vezes exigindo verificações manuais e refinamentos.

O processamento em grande escala gera quantidades impressionantes de dados — você precisa de uma estratégia forte de filtragem e segmentação para se concentrar no sinal em vez do ruído.

Preços da Meltwater

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Meltwater

G2: 4/5 (mais de 2.395 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 95 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Meltwater?

De acordo com uma análise da G2 sobre o software de análise de sentimentos:

A Meltwater melhorou significativamente nossa capacidade de acompanhar a gestão da reputação, tanto para nossa organização quanto para nossos concorrentes. A conveniência de receber alertas diretamente no Teams nos ajuda a manter-nos atualizados sobre uma série de tópicos importantes, facilitando a supervisão eficiente e eficaz da percepção pública de nossa organização. Além dos alertas, os recursos de relatórios da Meltwater oferecem informações valiosas sobre tendências, temas-chave, menções e participação de voz para nós e nossos concorrentes, e esses relatórios podem ser facilmente compartilhados com a liderança.

A Meltwater melhorou significativamente nossa capacidade de acompanhar a gestão da reputação, tanto para nossa organização quanto para nossos concorrentes. A conveniência de receber alertas diretamente no Teams nos ajuda a manter-nos atualizados sobre uma série de tópicos importantes, facilitando a supervisão eficiente e eficaz da percepção pública de nossa organização. Além dos alertas, os recursos de relatórios da Meltwater oferecem informações valiosas sobre tendências, temas-chave, menções e participação de voz para nós e nossos concorrentes, e esses relatórios podem ser facilmente compartilhados com a liderança.

14. Medallia (ideal para capturar o sentimento em todos os pontos de contato e interações com o cliente)

via Medallia

A Medallia é especializada na captura e análise de feedback em pesquisas, centrais de atendimento, canais sociais e interações digitais, em vez de isolar essas fontes de dados separadamente.

Sua PNL revela temas e padrões de sentimentos automaticamente a partir de comentários abertos dos clientes, sem forçá-lo a marcar manualmente cada resposta. Além disso, o feedback em vídeo adiciona uma dimensão que a maioria das plataformas ignora completamente.

Os fluxos de trabalho em circuito fechado transformam insights em ações reais, em vez de deixar o feedback parado em bancos de dados. Quando as pontuações de sentimento sinalizam um problema, você pode configurar o sistema para notificar automaticamente as equipes, encaminhar para os supervisores ou acionar ações de acompanhamento sem intervenção humana.

Melhores recursos da Medallia

Configure fluxos de trabalho para que o sentimento negativo seja automaticamente encaminhado aos supervisores ou acione ações de acompanhamento sem revisão manual.

Crie painéis em tempo real que acompanham o sentimento em todos os pontos de contato com o cliente simultaneamente para monitorar o progresso em relação às metas.

Extraia automaticamente temas recorrentes de comentários em texto aberto para identificar tendências e padrões emergentes sem precisar ler manualmente centenas de respostas.

Limitações da Medallia

A complexidade dos recursos da plataforma significa que a integração e o treinamento levam tempo, mesmo para equipes dedicadas de CX e sucesso do cliente.

O posicionamento empresarial coloca os preços fora do alcance de organizações menores ou departamentos com orçamentos limitados.

Preços da Medallia

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Medallia

G2: 4,5/5 (mais de 165 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Medallia?

Veja o que uma avaliação da G2 tem a dizer:

A Medallia ajuda a equipe de marketing a associar o sentimento real do cliente a elementos específicos da campanha. Podemos filtrar o feedback pelo canal em que é entregue e ler comentários diretamente relacionados à sua eficácia, como um e-mail. Isso realmente transformou a maneira como fazemos revisões pré-lançamento de ativos criativos antes de um grande lançamento. Outra característica fascinante é que citações temáticas de clientes são fáceis de extrair e compartilhar pela equipe durante os sprints ágeis.

A Medallia ajuda a equipe de marketing a associar o sentimento real do cliente a elementos específicos da campanha. Podemos filtrar o feedback pelo canal em que é entregue e ler comentários diretamente relacionados à sua eficácia, como um e-mail. Isso realmente transformou a maneira como fazemos revisões pré-lançamento de ativos criativos antes de um grande lançamento. Outra característica fascinante é que citações temáticas de clientes são fáceis de extrair e compartilhar pela equipe durante os sprints ágeis.

Todos os sinais apontam para o ClickUp

A escolha das ferramentas certas de análise de sentimentos se resume à clareza. Agora você sabe o que cada plataforma faz bem, onde ela se encaixa e como lida com o feedback real dos clientes. Isso oferece uma maneira prática de combinar suas necessidades com os recursos que realmente ajudam a acompanhar o tom, identificar padrões e tomar decisões mais rápidas.

O ClickUp reúne todas essas peças em um único fluxo de trabalho.

Os formulários coletam feedback, o ClickUp Brain lê o sentimento, os painéis mostram as tendências e os agentes de IA ficam de olho nas mudanças para que você perceba as mudanças importantes com antecedência. Tudo fica conectado, para que sua equipe trabalhe com informações confiáveis sem precisar alternar entre ferramentas. Essa é a vantagem de um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp.

Se você deseja uma maneira mais clara e focada de agir com base no sentimento do cliente, pode começar agora mesmo. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅