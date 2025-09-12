Como medir e acompanhar sua participação na conversa?

A Adidas é mais popular do que a Nike? As pessoas falam mais sobre a Netflix do que sobre a Amazon Prime no Instagram? A Taco Bell recebe mais atenção do que o McDonald's?

Esses são os tipos de perguntas que as equipes fazem sobre suas próprias marcas todos os dias. E não se engane, os concorrentes estão observando essas tendências com a mesma atenção.

Essa fatia dos holofotes é o que chamamos de participação na mídia. Isso é importante porque as pessoas não compram apenas produtos; elas compram as marcas com as quais se sentem conectadas. Na verdade, 76% dos clientes preferem escolher uma marca com a qual se sentem ligados do que optar por um concorrente.

Saber qual é a participação da sua marca nas conversas torna mais fácil identificar quais campanhas de marketing estão funcionando e quais precisam de um empurrãozinho.

Neste artigo, exploraremos como medir a participação na conversa de maneira eficaz, incluindo menções nas redes sociais, participação em SEO, publicidade paga e vários canais de marketing.

O que é participação na voz (SOV)?

Em sua essência, a participação na conversa diz respeito ao quanto sua marca ocupa na mente e nas conversas das pessoas em comparação com seus concorrentes.

Pense nisso como estar em uma sala movimentada, cheia de marcas, e perceber com que frequência seu nome é mencionado. Quanto mais forte e significativa for sua presença, mais forte será o reconhecimento da sua marca.

Mas se trata apenas de ruído? Não. A SOV tem a ver com permanecer visível em locais onde o seu público já está prestando atenção; isso é diferente da “participação de mercado”, que também é um termo usado para descrever a popularidade de uma marca.

Vamos aprender sobre as diferenças entre eles com alguns exemplos.

🧠 Você sabia? Em 2022, a Shiseido apostou no conteúdo gerado por usuários nas redes sociais, incentivando os fãs a compartilharem seus looks com os produtos da marca. Como resultado, as menções à maquiagem da Shiseido aumentaram significativamente em comparação com o ano anterior, mostrando como a visibilidade nos espaços certos pode elevar drasticamente a presença de uma marca.

Comparação entre participação no mercado e participação na conversa

Imagine duas redes de cafeterias: a marca A é mencionada em todos os lugares nas redes sociais, mas vende menos xícaras do que a marca B, que domina as vendas reais. Nesse caso, a marca A tem uma participação de voz maior, enquanto a marca B detém uma participação de mercado maior. Uma mostra visibilidade, a outra mostra poder de receita.

Para entender melhor as diferenças entre eles, veja uma comparação abrangente:

Aspect Participação na conversa (SOV) Participação de mercado (SOM) Definição Mede a visibilidade, as menções e a presença da marca em comparação com os concorrentes Mede as vendas ou a receita que sua empresa detém no mercado Foco Conscientização da marca e alcance do marketing Vendas, receita e aquisição de clientes Exemplo No Instagram, se a Netflix aparecer em 2.000 das 10.000 menções totais de streaming, sua SOV é de 20% Se a Netflix obtém US$ 2 bilhões em receita de streaming em um mercado avaliado em US$ 10 bilhões, sua SOM é de 20% Por que isso é importante Mostra a presença da sua marca nas conversas e na mídia Mostra o desempenho real da sua empresa e sua solidez financeira

📖 Leia também: Os melhores modelos de relatórios de mídia social para acompanhamento de desempenho

Por que a SOV é importante na análise competitiva

Conhecer sua participação no mercado ajuda você a ver onde sua marca se posiciona em relação às outras.

Se a Nike domina as conversas sobre roupas esportivas, mas a Adidas registra um aumento nas menções durante uma campanha, isso é um sinal de mudança na visibilidade da marca.

Da mesma forma, se a Taco Bell de repente ficar mais popular do que o McDonald's nas menções nas redes sociais, isso pode revelar os interesses dos consumidores ou o impacto do lançamento de um novo produto.

Existe um equívoco comum de que a análise de voz consiste em copiar os concorrentes, mas o que você realmente está tentando fazer é identificar as lacunas e oportunidades. Concentre-se em aprimorar o que é eficaz e obtenha insights sobre como a presença da sua marca evolui ao longo do tempo.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento admitem que as decisões muitas vezes passam despercebidas quando estão enterradas em chats, e-mails ou planilhas. Sem um único local para registrá-las, insights valiosos se perdem na confusão. Com o Gerenciamento de Tarefas do ClickUp, cada decisão pode se tornar instantaneamente uma tarefa rastreável. Transforme chats, comentários, documentos ou até mesmo e-mails em ação com apenas um clique

Canais para medir a participação na voz

A melhor parte da participação na conversa é que ela não está vinculada a apenas uma campanha ou mesmo a um canal. Se você estiver ficando para trás em uma plataforma, pode compensar isso em outra.

Então, vamos revisar os principais canais onde sua marca deve estar presente e ser medida.

Menções nas redes sociais

69% das pessoas afirmam que veem o conteúdo de marca mais envolvente no Instagram, e quase metade gostaria que as marcas o usassem com mais frequência. Isso por si só mostra a importância das mídias sociais para a participação da sua marca.

Cada tag, comentário ou menção é um sinal da presença da sua marca nas conversas diárias. Acompanhar essas menções nas redes sociais em plataformas como Instagram, X, LinkedIn ou TikTok ajuda você a ver não apenas a frequência com que sua marca aparece, mas também o que as pessoas estão dizendo.

Considere um café local que aparece nas histórias dos clientes. Uma publicação leva a outra e, em breve, a marca faz parte de uma conversa mais ampla. É assim que a participação na conversa de uma marca cresce.

👀 Curiosidade: quando o filme da Barbie chegou às telas em 2023, ele criou uma onda cultural que foi muito além das bilheterias. Parte de sua magia veio de uma campanha social inteligente: os usuários foram convidados a criar seus próprios pôsteres no estilo Barbie usando uma ferramenta alimentada por IA, que ganhou 13 milhões de usuários.

Visibilidade nos mecanismos de busca (participação na voz do SEO)

Alguns dizem que o SEO está menos eficaz agora. As pessoas estão lendo rapidamente os resumos da IA do Google ou recorrendo a ferramentas como o ChatGPT, em vez de percorrer longas listas de links. Mas isso não torna a visibilidade nos mecanismos de busca irrelevante. Significa apenas que ela mudou.

Para se manter visível, sua marca agora precisa aparecer não apenas nos principais resultados de pesquisa, mas também nas respostas que as ferramentas de IA extraem. É por isso que ter uma forte participação de voz em SEO continua sendo crucial.

Quanto mais vezes o seu site aparecer para palavras-chave e tópicos relevantes, mais provável será que os motores de busca e os assistentes de IA mostrem o seu conteúdo.

Quando a maior parte do tráfego orgânico para uma palavra-chave vai para o seu site, isso mostra que você possui uma forte participação de voz nesse espaço.

📖 Leia também: Ferramentas de software de análise de marketing

Mídia paga (PPC e anúncios gráficos)

A publicidade online é outro lugar para medir a participação na voz. As contas do Google Ads fornecem métricas como a participação nas impressões para mostrar com que frequência seus anúncios aparecem em comparação com a concorrência.

Se sua marca obtiver mais impressões para as consultas de pesquisa certas, você estará ocupando mais espaço publicitário e melhorando sua presença. Uma queda na participação nas impressões pode indicar a necessidade de ajustar os lances, refinar a segmentação ou repensar as configurações da campanha.

Isso é importante porque pesquisas mostram que anúncios e promoções direcionados capturam a atenção de cerca de um terço das pessoas, e esse número sobe para quase 50% para a Geração Z.

Relações públicas e cobertura jornalística

Cada vez que sua marca aparece em um artigo ou site de notícias, ela aumenta sua participação na mídia. Esse tipo de mídia espontânea gera credibilidade e molda a reputação da sua marca de maneiras que os anúncios não conseguem.

Acompanhar as menções nas notícias e a cobertura de relações públicas ajuda você a ver se seus esforços estão colocando sua marca diante do público certo

📖 Leia também: Modelos gratuitos de relatórios de marketing digital para insights baseados em dados

Fóruns do setor e discussões da comunidade

Fóruns de nicho, sites de avaliações e comunidades online são frequentemente locais onde as pessoas compartilham opiniões sinceras.

Ao monitorar as discussões nesses espaços, você pode medir a frequência com que sua marca é mencionada em comparação com os concorrentes.

Essas menções são valiosas porque mostram o interesse genuíno dos consumidores e a opinião dos usuários. Estar presente e responder a essas conversas ajuda a fortalecer a posição da sua marca.

📌 Exemplo: imagine um novo aplicativo de fitness sendo discutido no fórum r/Fitness do Reddit. Dezenas de usuários o recomendam em detrimento de concorrentes maiores, dando à marca um aumento notável na participação na comunidade.

Como calcular a participação na conversa: guia passo a passo

Imaginemos que você acabou de lançar uma nova marca de café. Este mês, as pessoas mencionaram você cerca de 50 vezes online. Simultaneamente, seus concorrentes receberam coletivamente 450 menções. Você quer saber quanto espaço ocupa nessa conversa mais ampla. É aí que entra a participação na conversa.

Veja como você pode descobrir isso passo a passo:

Etapa 1: Decida o que medir

Podem ser menções nas redes sociais, impressões de anúncios, tráfego do site ou até mesmo cobertura jornalística. Escolha o canal (ou canais) onde você deseja avaliar a presença da sua marca.

Etapa 2: Colete os números da sua marca

Conte quantas vezes sua marca foi mencionada, quantos cliques seu anúncio recebeu ou quanto tráfego seu site obteve nesse canal.

Etapa 3: Colete os números totais

Agora some os mesmos dados para todos os seus concorrentes nesse espaço. Isso lhe dará uma visão completa do mercado.

Etapa 4: Faça as contas

Aqui está a fórmula simples:

Participação no mercado = (número da sua marca ÷ número total) × 100 No nosso exemplo da marca de café: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Isso significa que sua marca detém 10% das conversas nesse mercado no momento.

A beleza dessa fórmula é que ela funciona em qualquer lugar. Nas redes sociais, você pode medir as menções. Com anúncios, você pode usar a participação de impressões do Google Ads. Para pesquisas, você pode verificar a frequência com que seu site aparece em comparação com outros. E para relações públicas, você pode acompanhar a frequência com que sua marca aparece em artigos ou notícias.

📖 Leia também: Criando uma estratégia de comunicação de marketing matadora

Métricas-chave e KPIs a serem monitorados para SOV

Quer entender realmente como medir a participação de voz da sua marca? Aqui estão os fundamentos, o que eles significam e como usá-los.

1. Total de menções em comparação com os concorrentes

Esta é a visão clássica da participação na conversa. Conte as menções à sua marca em um canal, some as menções aos concorrentes e calcule sua porcentagem.

Fórmula: SOV = (menções à sua marca ÷ total de menções no mercado) × 100 Essa mesma ideia também funciona para outros sinais, como cliques ou tráfego. Veja como isso ajuda: Mostra a presença da sua marca na conversa em comparação com outras marcas

Funciona para menções nas redes sociais, cobertura de RP e até mesmo fatias de tráfego pago ou orgânico quando você deseja uma maneira simples de medir e calcular a participação

2. Impressões e alcance

O alcance é o número de pessoas únicas que viram seu conteúdo. As impressões são o total de vezes que ele foi exibido, incluindo repetições. Acompanhe ambos para entender a amplitude da visibilidade da sua marca e a frequência com que ela aparece.

💡 Dica profissional para profissionais de marketing de desempenho: no Google Ads, adicione as colunas de participação de impressões para ver qual porcentagem das impressões elegíveis você realmente capturou. Suas impressões, divididas pelo total de impressões elegíveis, fornecem um sinal de visibilidade claro, no estilo SOV, para campanhas pagas.

Organize todos os seus números nos Painéis do ClickUp para alinhar visualmente seus esforços:

3. Taxa de engajamento

A taxa de engajamento indica o nível de interação das pessoas com seu conteúdo em relação ao tamanho ou alcance do seu público. Pense em curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos e cliques. É uma verificação de qualidade útil, além da contagem bruta de menções.

O engajamento consistente é um forte indicador da saúde da marca e da presença ativa online.

Fórmula: Engajamento por alcance = (Total de engajamentos/Alcance por postagem) X 100 Formas rápidas de ler: O aumento do engajamento com alcance constante geralmente significa que seu conteúdo está repercutindo

Use o mesmo método para você e para os concorrentes para manter a comparação justa

4. Análise de sentimentos

Nem todas as menções são iguais. A análise de sentimentos classifica as conversas como positivas, negativas ou neutras, para que você possa ver como as pessoas se sentem quando falam sobre você.

Combinar volume com tom fornece uma imagem mais realista da presença da sua marca.

Veja como usar: Fique atento às oscilações após lançamentos ou esforços de relações públicas

Compare a opinião dos seus clientes com a opinião dos concorrentes para identificar oportunidades nas mensagens

5. Classificação de palavras-chave e visibilidade de pesquisa

Como vimos anteriormente, a participação na pesquisa orgânica estima a proporção do tráfego potencial de pesquisa orgânica para um conjunto específico de palavras-chave direcionadas ao seu site, em comparação com o recebido pelos concorrentes.

Ele conecta classificações e cliques a uma participação de visibilidade simples para que você possa ver sua posição na página de resultados.

Os tópicos em que você costuma aparecer no ranking e receber cliques mostram uma forte visibilidade nas pesquisas, enquanto as lacunas, nas quais os concorrentes aparecem em posições mais altas, mostram onde você pode melhorar ou criar conteúdo.

Aqui estão alguns recursos úteis para consultar: Google Search Console para impressões, cliques e posição média, que fundamenta suas estimativas de SOV em dados reais

Rastreadores de classificação como Ahrefs e outros para posições dos concorrentes e métricas de visibilidade automatizadas no estilo SOV

Você está preocupado em “usar palavras-chave suficientes” em seus textos? Este tópico do Reddit apresenta um equilíbrio útil. Uma opinião nos lembra de escrever para as pessoas e não forçar frases exatas:

Se você usar a frase literalmente de forma não natural ao longo do texto, isso provavelmente prejudicará você a longo prazo. Não escreva para o Google; escreva para as pessoas.

Se você usar a frase literalmente de forma não natural ao longo do texto, isso provavelmente prejudicará você a longo prazo. Não escreva para o Google; escreva para as pessoas.

Outra opinião diz que cada artigo deve ter um objetivo claro para manter o foco:

Direcione cada artigo para uma palavra-chave específica. Isso ajudará você a se concentrar e, consequentemente, a escrever melhor.

Direcione cada artigo para uma palavra-chave específica. Isso ajudará você a se concentrar e, consequentemente, a escrever melhor.

Ambas as ideias funcionam bem juntas. Escolha um tema claro, escreva algo genuinamente útil e use uma linguagem natural. Em seguida, use técnicas de participação na conversa para verificar se suas páginas estão obtendo uma participação justa no tráfego de pesquisa orgânica.

Aqui está um breve resumo das métricas que acabamos de abordar:

Métrica O que isso mostra Por que isso é importante Total de menções em comparação com os concorrentes Com que frequência sua marca é mencionada em comparação com outras Revela sua fatia da conversa e ajuda a calcular a participação Taxa de engajamento Como as pessoas interagem com seu conteúdo Mostra se o seu público considera o seu conteúdo significativo e envolvente Impressões e alcance Quantas pessoas viram seu conteúdo e com que frequência? Destaque a visibilidade da sua marca e o desempenho dos anúncios Análise de sentimento Sejam as menções positivas, negativas ou neutras Ajuda a monitorar a reputação da marca e a opinião dos clientes Classificação de palavras-chave e visibilidade de pesquisa Sua posição nos resultados de pesquisa e participação no tráfego Indica sua participação na voz do SEO e oportunidades para melhorar a visibilidade

Medir a participação na conversa pode parecer complicado à primeira vista, mas existem várias ferramentas que facilitam muito esse processo. Essas ferramentas reúnem as menções, impressões e dados de pesquisa para você, para que possa dedicar mais tempo a compreender a história por trás dos números.

Pronto para explorar suas opções? Vamos começar.

1. Plataformas de monitoramento de redes sociais

via Brandwatch

Uma das maneiras mais fáceis de acompanhar a participação da sua marca é por meio de ferramentas de monitoramento de redes sociais. Em vez de percorrer manualmente feeds intermináveis, use essas plataformas para reunir todas as conversas sobre sua marca e seus concorrentes, para que você possa ter uma visão geral

Ferramentas como Brandwatch e Sprout Social permitem acompanhar menções à marca, hashtags e até mesmo a opinião dos clientes em diferentes contas de mídia social. Elas destacam quando as pessoas estão falando sobre você, o que estão dizendo e como sua presença se compara à de outros no seu segmento.

Com a análise do sentimento do cliente, você pode entender se as pessoas estão entusiasmadas, frustradas ou neutras quando mencionam sua marca. Esse contexto ajuda você a tomar decisões mais inteligentes.

💡 Dica profissional: o verdadeiro valor dessas plataformas está na capacidade de mostrar padrões ao longo do tempo. Acompanhe-os para identificar quais tópicos geram mais engajamento, como sua participação muda durante as campanhas e onde você tem as maiores oportunidades de aumentar a presença da sua marca.

via Ahrefs

Se você deseja entender a visibilidade da sua marca nas pesquisas, as ferramentas de SEO são suas melhores aliadas.

Plataformas como Semrush e Ahrefs permitem calcular sua participação de voz em SEO, mostrando quanto do tráfego de pesquisa potencial para um conjunto de palavras-chave está indo para o seu site em comparação com outros.

Você pode ver em quais tópicos está ganhando, onde os concorrentes estão à frente e quais novas palavras-chave podem valer a pena criar conteúdo.

O que torna essas ferramentas especialmente úteis é que elas colocam o desempenho da sua pesquisa em contexto. Em vez de apenas saber que você está em 5º lugar para uma palavra-chave, você pode ver quanto tráfego provavelmente está capturando nessa posição e como isso muda se você subir mais.

💡 Dica profissional: use o Semrush ou o Ahrefs para identificar lacunas nas quais os concorrentes têm uma classificação superior à sua. Essas lacunas geralmente apontam para os tópicos exatos que interessam ao seu público, fornecendo um roteiro claro para novos conteúdos.

via Cision

Quando sua marca aparece em notícias, blogs ou publicações do setor, você deve garantir que acompanha toda essa cobertura. No entanto, fazer isso sozinho pode ser uma tarefa difícil. É aí que entram as ferramentas de monitoramento de RP.

Plataformas como Meltwater e Cision coletam menções à sua marca em sites de notícias, revistas online e até mesmo podcasts.

Essas ferramentas também mostram o alcance de cada peça e o sentimento por trás dela. Isso ajuda você a avaliar se seus esforços de RP estão colocando sua marca diante do público certo e moldando uma reputação positiva.

📌 Exemplo: imagine uma startup de tecnologia que acaba de lançar um novo aplicativo. Usando o Cision, a equipe percebe que sua história foi divulgada por três grandes blogs do setor, gerando sentimento positivo e milhares de impressões. Eles também veem um concorrente mencionado em um jornal nacional, o que os ajuda a decidir onde se posicionar para aumentar sua própria participação na mídia.

4. ClickUp para centralizar o acompanhamento e a geração de relatórios de SOV

Acompanhar sua participação na mídia (SOV) em todos os canais pode facilmente sair do controle. O problema é que picos nas redes sociais, quedas no SEO, menções em notícias e comentários dos concorrentes acontecem todos ao mesmo tempo... e os dados geralmente ficam armazenados em ferramentas diferentes.

O ClickUp reúne todos esses elementos em uma estrutura coesa para que sua equipe possa parar de se atrapalhar e começar a conduzir a conversa.

Centralize o acompanhamento e os relatórios de SOV

Documente relatórios semanais de SOV para que todos vejam a mesma história em um só lugar usando o ClickUp Docs

Pense no ClickUp Docs como o caderno de anotações da sua equipe. Em vez de arquivos espalhados ou PDFs estáticos, você pode manter todos os seus relatórios de SOV em um único lugar que é atualizado à medida que você trabalha.

Crie um painel ao vivo que reúne menções, visibilidade de SEO e sentimento para que as mudanças sejam detectadas instantaneamente através dos Painéis ClickUp

Adicione e compile seus dados de SOV nos painéis do ClickUp e, de repente, esses números ganham vida. Um gráfico mostrando suas menções nas redes sociais fica ao lado de um gráfico da atividade dos concorrentes, e ambos estão vinculados às notas e insights brutos que sua equipe vem coletando.

📌 Exemplo: imagine uma equipe de marketing em uma empresa de SaaS. Eles criaram uma pasta “Participação na voz” no ClickUp com listas separadas para mídias sociais, SEO, RP e mídia paga. Cada relatório se torna uma tarefa dentro dessas listas, completa com campos para menções, sentimento e participação dos concorrentes. Quando a equipe analisa seu painel em uma reunião na segunda-feira, ela pode ver exatamente como sua participação está mudando em todos os canais, sem precisar clicar em uma dúzia de planilhas.

Automatize a importação de dados a partir do monitoramento de redes sociais

*Usando o ClickUp Automations, configure uma automação que crie uma tarefa sempre que houver um aumento nas menções dos concorrentes

A beleza do ClickUp é que ele não se limita à organização.

Copiar manualmente números de diferentes painéis de marketing não é apenas cansativo, mas também uma receita para erros. É aqui que as integrações e automações do ClickUp se destacam.

Ao conectar o ClickUp a ferramentas como Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs ou até mesmo Google Sheets, seus dados podem fluir diretamente para o seu espaço de trabalho. Em seguida, as automações entram em ação para atualizar tarefas, campos personalizados ou até mesmo painéis no momento em que novos números aparecem.

📌 Exemplo: Uma agência digital vincula o Brandwatch ao ClickUp usando uma integração. Sempre que o Brandwatch detecta um aumento repentino nas menções aos concorrentes, uma automação cria instantaneamente uma nova tarefa na lista “Competitor Watch” (Observação dos concorrentes). Essa tarefa vem pré-carregada com menções, volume, sentimento e um link para as publicações originais.

Encontre padrões nos dados

O ClickUp Brain combina inteligência artificial com conhecimento contextual para identificar coisas que você pode deixar passar. Ele pode destacar aumentos incomuns nas menções, resumir as atividades semanais ou sugerir o que fazer a seguir.

Por exemplo, uma loja de moda observa números estáveis em seu painel, mas o ClickUp Brain aponta que as menções no TikTok estão aumentando rapidamente depois que um microinfluenciador postou sobre ela. Ele sinaliza a tendência e também sugere dobrar a aposta no conteúdo do TikTok. Com um clique, as equipes de marketing que usam o ClickUp podem atribuir tarefas à equipe de conteúdo para aproveitar o momento.

Analise as tendências em seus dados de SOV e, em seguida, gere os próximos passos claros com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: quando você está soterrado por relatórios de participação na conversa, é fácil perder a história por trás dos números. É aí que o ClickUp Brain MAX facilita as coisas. Você pode simplesmente fazer uma pergunta, como “Quem nos mencionou mais esta semana?”, e obter uma resposta clara sem precisar vasculhar relatórios. As equipes que usam o ClickUp Brain Max economizam cerca de um dia inteiro por semana, concluem seu trabalho até três vezes mais rápido e reduzem os custos em até 86%. Ele funciona em vários modelos de IA de ponta, incluindo GPT-5, Claude e Gemini, para que você tenha diferentes ângulos em vez de uma visão limitada. Aqui está um cenário real de como o ClickUp Brain MAX pode ajudar: Você está se preparando para uma reunião semanal. Em vez de reunir notas de meia dúzia de ferramentas, você pede ao Brain para reunir os destaques. Em segundos, você tem um resumo organizado que pode inserir em um documento do ClickUp e compartilhar com sua equipe. Parece menos uma tarefa a mais e mais uma ajuda que mantém você focado no que é importante.

Como melhorar sua participação na conversa

A verdadeira arte da memória é a arte da atenção.

A verdadeira arte da memória é a arte da atenção.

Para as marcas, a atenção é tudo. As pessoas lembram-se dos nomes que aparecem com frequência, nos locais certos e de forma genuína.

Aqui estão algumas dicas sobre como conquistar uma atenção significativa e duradoura:

Junte-se às tendências culturais ou do setor de maneiras que pareçam naturais para sua marca, adicionando sua perspectiva em vez de apenas copiar o que todos os outros estão fazendo

Crie conteúdo que as pessoas queiram compartilhar com seus próprios círculos, sejam instruções úteis, histórias inspiradoras ou algo que simplesmente as faça sorrir

Estabeleça parcerias com influenciadores ou marcas com ideias semelhantes para que sua mensagem seja transmitida por vozes nas quais seu público já confia

Incentive seus funcionários a compartilhar suas experiências e histórias, pois menções de pessoas reais costumam parecer mais genuínas do que campanhas polidas

Fique de olho no que os concorrentes estão fazendo e, em seguida, procure lacunas ou ângulos que eles deixaram passar para que sua marca possa aparecer em lugares onde a deles não aparece

📖 Leia também: KPIs de reconhecimento da marca

Erros comuns ao medir a SOV

Em 2017, a United Airlines enfrentou uma reação negativa massiva depois que um passageiro foi removido à força de um voo. As menções à companhia aérea dispararam, mas não pelos motivos certos.

Se alguém tivesse analisado apenas o volume da participação na conversa, poderia parecer que a United estava dominando a conversa. Na realidade, a reputação da marca estava sendo seriamente prejudicada porque o sentimento era extremamente negativo.

A participação na conversa não se resume apenas a ser comentado. Trata-se do que as pessoas estão realmente dizendo.

Aqui estão os erros mais comuns a serem observados: Olhar apenas para o volume e ignorar o sentimento pode fazer com que uma enxurrada de menções negativas pareça um progresso, quando na verdade é um sinal de alerta

Acompanhe todas as plataformas igualmente, em vez de se concentrar nos canais onde seu público realmente passa tempo e interage com sua marca

Comparar-se apenas aos maiores players do seu setor pode fazer com que vitórias pequenas, mas importantes, pareçam invisíveis

Trate a SOV como um relatório único, em vez de uma métrica viva que muda com as tendências, campanhas e comportamento do consumidor

Esquecer de conectar a participação na conversa a resultados reais, como engajamento, tráfego do site ou vendas, deixando sua análise sem um próximo passo claro

📖 Leia também: Metas e objetivos de SEO a serem alcançados

Meça e aumente sua participação no mercado com o ClickUp

A participação na conversa (SOV) serve como uma plataforma para que a narrativa da sua marca se destaque em um mundo barulhento. Ao medi-la com cuidado e agir com intencionalidade, você dá à sua empresa a chance não apenas de participar da conversa, mas também de liderá-la.

É aqui que o ClickUp se destaca ✨.

Com a capacidade de reunir todos os seus dados de SOV em um só lugar, ele automatiza as partes tediosas e revela insights que você poderia ter perdido.

Outra vantagem do ClickUp são seus recursos colaborativos e assistente de IA. Com eles, você pode trabalhar com sua equipe em tempo real para refinar as configurações de palavras-chave e campanhas para anúncios, gerenciar os gastos com publicidade em diferentes canais de marketing e analisar a publicidade total do mercado, entre outras coisas.

Combinado com a capacidade de analisar dados de monitoramento de mídias sociais e gerar insights de SEO por meio do ClickUp Brain, o ClickUp facilita a visualização do desempenho de uma determinada marca em todos os canais.

Veja como fica mais fácil quando todo o seu acompanhamento da participação no mercado está em um único espaço simples e poderoso. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes (FAQs)

Tecnicamente, não. Ela sempre será apresentada como uma porcentagem do total. Mas se a maioria das menções for negativa, ela pode parecer negativa, pois a atenção que você está recebendo não é do tipo que você deseja.

Pense nisso como verificar seu bem-estar. O acompanhamento mensal oferece uma visão agradável e estável, enquanto as verificações semanais ajudam a detectar surpresas de novas campanhas ou notícias de última hora. Você pode usar a fórmula da participação na conversa para medir com precisão o crescimento da sua participação no mercado de forma consistente.

A maneira mais simples é dividir as menções à sua marca por todas as menções em seu setor e, em seguida, multiplicar por 100. Portanto, se você teve 500 menções e os concorrentes juntos tiveram 1.500, sua participação na mídia seria de 2%. Existem ferramentas que podem fazer os cálculos para você, mas é benéfico entender a dinâmica subjacente

O engajamento torna sua voz mais alta. Quando as pessoas curtem, compartilham ou comentam, isso amplia seu alcance e ajuda mais pessoas a ouvirem falar de você. Esse tipo de efeito cascata realmente aumenta sua visibilidade nas conversas. Você pode usar ferramentas de monitoramento de redes sociais para obter esses dados com mais precisão.

Nem sempre. Ser discutido com mais frequência coloca você em destaque, mas as vendas acontecem quando essa atenção é acompanhada de confiança, boas experiências e produtos que as pessoas realmente querem. Use pesquisas de mercado para entender as tendências de consumo e, em seguida, execute campanhas de marketing digital para impulsionar suas vendas para o público-alvo.

Sim. A IA pode analisar uma grande quantidade de publicações, notícias e até imagens com o seu logotipo. Ela ajuda você não apenas a contar as menções, mas também a entender como as pessoas se sentem quando falam sobre você.