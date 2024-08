As 10 principais ferramentas de escuta social para impulsionar sua estratégia social em 2024

Imagine o seguinte: Você está em 2015. Como profissional de marketing, você está entrando em contato com os clientes por meio de formulários de feedback ou organizando reuniões para entrevistá-los e encontrar as lacunas em seu produto/serviço.

Seus clientes detestam preencher pesquisas, e obter feedback honesto por meio de conversas on-line assíncronas em ambientes formais é um desafio.

Hoje em dia, o mesmo acontece com a maioria das marcas.

Agora, os clientes expressam suas emoções e compartilham feedback sobre o produto no Facebook, Twitter e Instagram por meio de histórias, tweets ou comentários. Existe uma maneira de simplificar a coleta de feedback do cliente com base em conversões sociais?

Com bilhões de conversas acontecendo nas mídias sociais, os profissionais de marketing buscam ferramentas de escuta social para coletar informações sobre os clientes, identificar tendências e conversas relevantes e responder às consultas dos clientes.

Uma ferramenta de monitoramento de mídia social permite que as marcas monitorem as conversas relacionadas a elas ou a um tópico de interesse e descubram insights valiosos para uma estratégia de engajamento de mídia social orientada por dados.

Neste artigo, compartilhamos nossa lista das 10 melhores ferramentas de monitoramento de mídia social para impulsionar sua estratégia de mídia social.

O que você deve procurar nas ferramentas de monitoramento de mídia social?

Veja a seguir o que você deve procurar em uma ferramenta de monitoramento de mídias sociais.

Insights holísticos: Uma ferramenta de monitoramento de mídias sociais vai além do rastreamento de palavras-chave, oferece análise de sentimentos, identifica os principais influenciadores e apresenta as próximas tendências. A melhor plataforma de gerenciamento de mídias sociais garante que você não apenas ouça o seu público, mas que realmente entenda o que o move para criar sua estratégia de mídias sociais

As 10 melhores ferramentas de monitoramento de mídias sociais para impulsionar sua estratégia social em 2024

1. Sprout Social

via Sprout Social A ferramenta de escuta social do Sprout Social ajuda a rastrear conversas sobre sua marca, entender seu público e identificar outros influenciadores em seu nicho. A solução de monitoramento de hashtags e mídias sociais do Sprout, juntamente com a análise de sentimentos, fornece insights sobre o cliente, o monitoramento da marca, a concorrência e o setor.

Por exemplo, uma plataforma de tecnologia educacional usaria ferramentas de escuta social para rastrear as conversas nas redes sociais sobre as promoções de um novo curso que eles lançaram.

Os recursos de escuta social permitem que a marca meça a resposta do público-alvo nas mídias sociais, as hashtags de tendência e a análise geral do sentimento do público-alvo.

Equipada com uma estratégia de listening social, a marca sabe como aumentar a presença e o envolvimento nas mídias sociais.

Melhores recursos do Sprout Social

O AI Assist recomenda respostas alternativas para melhorar o tom de voz ou criar uma resposta mais elaborada de acordo com o comentário

Use o SproutLink como sua solução de link-in-bio para aumentar o tráfego para seu site ou páginas de destino, incluindo-o em seus perfis sociais

Compartilhe seu calendário de conteúdo com partes interessadas externas, trabalhe em colaboração com notas de calendário e interaja em tempo real com conversas internas

Limitações do Sprout Social

As contas de mídia social são desvinculadas apesar do uso regular

Não há teste gratuito para usuários de primeira viagem

Preços do Sprout Social

Preço padrão : uS$ 249/mês

: uS$ 249/mês Profissional : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Avançado : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (570 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Sprout Social !

2. Observação da marca

via Observação da marca A cada minuto, há cerca de 510 mil comentários publicados no Facebook, 66 mil postagens feitas no Instagram e 575 mil tweets enviados no X! Manter o controle de tudo o que é dito nas mídias sociais é o pesadelo de um profissional de marketing de marca.

Os profissionais de marketing contam com as melhores ferramentas de escuta social para analisar todas essas conversas e obter insights valiosos. Eles usam a plataforma de listening social da Brandwatch para gerenciar vários canais de mídia social em um só lugar, rastreando conversas de um banco de dados de 1,6 trilhão de conversas históricas e monitoramento de mídia social em tempo real.

Acompanhe as principais métricas de listening social, como reconhecimento da marca, sentimento social e compartilhamento social de voz, para impulsionar sua presença na mídia social e o gerenciamento da reputação em todas as plataformas.

Melhores recursos do Brandwatch

A análise de segmentos permite que você categorize sua conversa por feedback, reclamações, opiniões e muito mais

Interface fácil de usar com recursos de escuta social para gerenciar seu conteúdo orgânico e pago em todos os canais sociais

Ferramenta de marketing de influência com um banco de dados de mais de 30 milhões de criadores para executar, medir e gerar relatórios sobre campanhas de marketing de influenciadores multicanal e medir o desempenho usando a pontuação de influência

Painel de análise intuitivo e detalhado comferramentas de análise da concorrência para entender seu desempenho em relação a seus concorrentes

Limitações do Brandwatch

O Brandwatch não permite o agendamento da mesma postagem em todas as plataformas

Tempo lento de download e atualização do painel

Preços do Brandwatch

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Brandwatch

G2: 4.1/5 (789 avaliações)

4.1/5 (789 avaliações) Capterra: 4,3/5 (224 avaliações)

3. Menção

via Menção O Mention é uma ferramenta de monitoramento social que permite rastrear mais de um bilhão de fontes de dados na Web, incluindo Twitter, Facebook e Instagram, e criar e salvar filtros para encontrar facilmente o que está procurando.

Uma das melhores ferramentas de monitoramento de redes sociais, o Mention permite que os profissionais de marketing de marcas e as agências de marketing digital realizem uma análise aprofundada de sentimentos, acompanhem as menções às mídias sociais da sua marca ou a qualquer tópico por até dois anos e configurem alertas em caso de qualquer atividade incomum.

Melhores recursos do Mention

Acompanhe sempre que você for mencionado para entender a reputação da marca com alertas em tempo real com recursos de escuta social

Ferramenta abrangente de monitoramento social com análises e filtros para se aprofundar em um concorrente, marca, produto ou tópicos em nível de setor

Agende relatórios detalhados para que diferentes partes interessadas os recebam periodicamente por e-mail

Interaja com o seu público nas principais plataformas de mídia social (como Twitter, Instagram e Facebook) e elabore, agende e publique postagens de vários canais

limitações do #### Mention

Não captura dados históricos após a criação de uma pesquisa booleana

Não conta com a ferramenta de análise preditiva

Preços do Mention

Solo : uS$ 41/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 41/mês (cobrado anualmente) Pro : uS$ 83/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 83/mês (cobrado anualmente) ProPlus: uS$ 149/mês (cobrado anualmente)

Mention ratings and reviews

G2: 4,3/5 (439 avaliações)

4,3/5 (439 avaliações) Capterra: 4,7/5 (286 avaliações)

4. Agorapulse

via Agorapulse O Agorapulse é um alternativa ao Hootsuite que permite que os profissionais de marketing assumam o controle total de seu gerenciamento de mídia social.

Com uma interface de publicação intuitiva, ferramentas de escuta social e análises criteriosas, a Agorapulse, como plataforma de gerenciamento de mídia social, garante que você nunca perca nenhuma menção à sua marca, seja do seu público ou de colegas do setor.

Melhores recursos da Agorapulse

Gerencie suas mídias sociais, publicações, relatórios, monitoramento de mídias sociais e colaboração em equipe a partir da caixa de entrada social unificada do Agorapulse

Acesso às ferramentas de escuta social da Agorapulse por meio do aplicativo móvel para Android e iOS

Recursos de gerenciamento de projetos para colocar em prática seus fluxos de trabalho de publicação, compartilhar notas, rastrear itens de ação e atribuir o conteúdo a ser aprovado

Limitações da Agorapulse

Impossibilidade de exportar publicações programadas para compartilhamento com o cliente

O limite de caracteres é definido como 300 caracteres para postagens no LinkedIn, embora a própria plataforma permita o uso de mais caracteres

Preços da Agorapulse

Padrão : uS$ 49/usuário/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 49/usuário/mês (cobrado anualmente) Profissional : uS$ 79/usuário/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 79/usuário/mês (cobrado anualmente) Avançado : $119/usuário/mês (cobrado anualmente)

: $119/usuário/mês (cobrado anualmente) Soluções personalizadas de acordo com suas necessidades comerciais

Agorapulse avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (919 avaliações)

4,5/5 (919 avaliações) Capterra: 4,5/5 (706 avaliações)

5. Digimind

via Digimind Quão fácil seria sua vida como profissional de marketing ou proprietário de marca se você pudesse acompanhar as conversas dos clientes em diferentes canais de mídia social em tempo real?

As ferramentas de escuta social da Digimind fornecem uma compreensão abrangente do seu público e das postagens sociais dos concorrentes.

Por exemplo, uma startup de entrega de comida on-line usaria ferramentas de escuta social como a Digitmind para que suas equipes de marketing de mídia social monitorassem as conversas sociais no Facebook e no Instagram e criassem uma campanha de marketing com base em tendências virais. Esses dados do cliente também ajudam a identificar lacunas na experiência e nas expectativas do cliente.

Melhores recursos do Digimind

Motor alimentado por IA, o AI Sense ajuda na curadoria automatizada e nas ações recomendadas para os profissionais de marketing

Digimind Social Analytics para analisar e fazer benchmark de quantas contas sociais você quiser

O módulo proprietário Top Reputation permite que você acompanhe o que seus clientes querem saber sobre sua marca, seus produtos e os de seus concorrentes

Crie relatórios usando os modelos pré-concebidos do Digimind Socialmodelos de mídia social para avaliar as principais métricas

Limitações da Digimind

A interface do usuário não é fácil de usar e requer treinamento para entender a plataforma

A profundidade dos dados não é abrangente

Preços da Digimind

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Digimind

G2: 4,6/5 (180 avaliações)

4,6/5 (180 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Emplifi

via Emplifi As ferramentas de monitoramento social da Emplifi oferecem criação e publicação de conteúdo, análise, UGC, marketing de influência, gerenciamento de comunidade, comércio ao vivo, gerenciamento de reputação e atendimento.

Melhores recursos do Emplifi

Receba alertas automáticos sobre mudanças repentinas e anomalias na atividade de mídia social diretamente na plataforma ou por e-mail

Recursos de monitoramento social e um painel personalizável com dados dinâmicos de monitoramento em tempo real e percepções do consumidor

Ferramentas de IA para rotulagem automatizada, análise de sentimentos e roteamento avançado

Limitações de emplificação

A ferramenta não captura as principais métricas, como visualizações do TikTok para concorrentes ou swipe-ups do IGS

É complicado e frustrante editar postagens programadas

Preços do Emplifi

Essencial: US$ 2.400/ano (10 perfis)

US$ 2.400/ano (10 perfis) Padrão : Preços personalizados

: Preços personalizados Business: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preço personalizado

Emplifi avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (202 avaliações)

4,3/5 (202 avaliações) Capterra: 4,2/5 (38 avaliações)

7. YouScan

via YouScan O YouScan é uma ferramenta de escuta de mídia social com tecnologia de IA que vem com tecnologia de reconhecimento de imagem, ajudando as empresas a analisar as opiniões dos consumidores, descobrir insights acionáveis e gerenciar a reputação da marca.

Caso em questão: suponha que uma empresa de cuidados com a pele esteja procurando entender como os clientes percebem a marca, e os métodos tradicionais de pesquisa não estão dando conta do recado.

Uma ferramenta de escuta social, como o YouScan, ajuda a marca a obter feedback com base em conversas sociais, rastrear menções não marcadas e incluir depoimentos de usuários em suas promoções de mídia social para obter os melhores resultados.

Melhores recursos do YouScan

O Visual Insights do YouScan, baseado em IA, detecta logotipos, objetos, cenas, atividades e informações demográficas em imagens

Categorização automática de menções e comentários recebidos em categorias como elogios, louvores ou reclamações

Tags personalizadas para segmentação e filtros para categorizar as menções em categorias

Alertas em tempo real para identificar possíveis ameaças, detectar o uso indesejado de produtos e descobrir menções visuais negativas para proteger a imagem da sua marca

Limitações do YouScan

Limitação de hashtags disponíveis na visualização da nuvem de palavras

A análise de sentimentos nem sempre é precisa

Preços do YouScan

Inicial : $299/mês (cobrado anualmente)

: $299/mês (cobrado anualmente) Planos ilimitados: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do YouScan

G2: 4,8/5 (92 avaliações)

4,8/5 (92 avaliações) Capterra: 4,9/5 (61 avaliações)

8. Menções à marca

via Menções à marca Você já esteve em uma situação em que um cliente insatisfeito reclama de sua marca on-line, mas você não é notificado e, portanto, não consegue resolver o problema?

As ferramentas de monitoramento de mídia social rastreiam as menções à marca, mesmo quando o cliente se esquece de rastrear sua marca nas plataformas de mídia social. Especialmente quando um cliente insatisfeito se manifesta, você precisa estar no topo do seu jogo, e ferramentas de escuta social como o BrandMentions são úteis.

O BrandMentions pesquisa todos os cantos digitais em busca de menções à sua marca, palavras-chave relevantes para sua empresa e hashtags e palavras-chave da concorrência para garantir que sua estratégia de marketing de mídia social esteja no topo do jogo.

Melhores recursos do BrandMentions

A ferramenta de monitoramento de mídia social rastreia menções em vários canais de mídia social, fóruns, sites de notícias, notícias e outras fontes da Web, inclusive avaliações

Notificações de monitoramento da marca em tempo real por e-mail sobre as principais menções e se algum link novo está direcionando tráfego para o seu site

Detecção automática de tom e análise de sentimento negativo para conversas que mencionam sua marca

Programação de relatórios com rótulos brancos sobre menções à sua marca para diferentes partes interessadas

Limitações do BrandMentions

Não é possível rastrear conversas em grupos fechados do Facebook

Você atingirá os limites mensais de rastreamento rapidamente se não configurar suas palavras-chave adequadamente

Preços da BrandMentions

Negócios em crescimento: US$ 79/mês (cobrado anualmente)

US$ 79/mês (cobrado anualmente) Empresa: $249/mês (cobrado anualmente)

$249/mês (cobrado anualmente) Empresa/Agência: US$ 399/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do BrandMentions

G2: 4,6/5 (42 avaliações)

4,6/5 (42 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Hootsuite

via Hootsuite De acordo com um relatório da McKinsey, as marcas que não respondem aos clientes nas plataformas sociais têm uma taxa de rotatividade 15% maior em comparação com as empresas que respondem. Você quer estar do lado vencedor. Para isso, você precisa de uma ferramenta de monitoramento de mídia social como a Hootsuite.

A Hootsuite é uma suíte completa de gerenciamento de mídia social que permite que as marcas programem publicações em vários canais de mídia social, gerenciem conteúdo social orgânico e pago, monitorem menções à marca, fiquem por dentro das conversas com os clientes, acompanhem as menções à marca e obtenham insights - tudo em um painel intuitivo.

Melhores recursos da Hootsuite

O Streams da Hootsuite monitora menções, palavras-chave e hashtags

Responda, salve e curta comentários públicos diretamente do painel do Hootsuite

Integra-se com as principais ferramentas de monitoramento social, como Brandwatch e Talkwalker

Limitações do Hootsuite

Os relatórios analíticos não são em tempo real

Há limites para o número de concorrentes que você pode monitorar em cada nível de preço

Preços da Hootsuite

Profissional: US$ 99/mês (cobrado anualmente)

US$ 99/mês (cobrado anualmente) Equipe: $249/mês (cobrado anualmente)

$249/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Hootsuite

G2: 4,1/5 (4102 avaliações)

4,1/5 (4102 avaliações) Capterra: 4,3/5 (3620 avaliações)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo Ao publicar conteúdo em diferentes plataformas de mídia social, você ainda depende de suposições para entender o que está repercutindo no seu público-alvo?

Comece a descobrir ideias de conteúdo de tendências em seu nicho no Facebook, Twitter, Reddit e YouTube, e identifique os principais influenciadores para sua estratégia de mídia social com a plataforma de escuta social do Buzzsumo.

O BuzzSumo é um software de marketing de conteúdo que monitora seus concorrentes e analisa publicações em mídias sociais, menções e atualizações do setor. Uma das principais ferramentas de escuta social,

Buzzsumo fornece alertas para identificar eventos importantes que não se perdem em milhões de conversas que acontecem nas plataformas de mídia social. Filtre e estude compartilhamentos, links e tendências para verificar que tipo de conteúdo repercute em seu público e como criar uma vantagem sobre seus concorrentes.

Melhores recursos do BuzzSumo

Acompanhe as menções em feeds de conteúdo relacionados ao seu setor para entender seus usuários e ficar atualizado com as últimas notícias e tendências

Integração com ferramentas de comunicação como o Slack para receber alertas sobre menções de marcas ou palavras-chave

Classifique histórias por Trending Scores para identificar as próximas tendências virais e agir de acordo com elas. Compare tendências examinando os últimos cinco anos de dados de desempenho de conteúdo

Alertas de notificação em tempo real para rastrear novos links e menções à medida que eles acontecem

Limitações do BuzzSumo

Os alertas da ferramenta de monitoramento podem se tornar repetitivos

Caro para proprietários de pequenas empresas

Preços do BuzzSumo

Criação de conteúdo: US$ 199/usuário/mês

US$ 199/usuário/mês RP e comunicação : $299/5 usuários/mês

: $299/5 usuários/mês Suite : uS$ 499/10 usuários/mês

: uS$ 499/10 usuários/mês Enterprise: $999/30 usuários/mês

Avaliações e resenhas do BuzzSumo

G2: 4,5/5 (102 avaliações)

4,5/5 (102 avaliações) Capterra: 4,5/5 (141 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de mídia social

ClickUp

Enquanto as ferramentas de escuta de mídia social se concentram na escuta e no monitoramento social, o ClickUp é uma software de gerenciamento de fluxo de trabalho para equipes de marketing que aprimora seu resultado geral. O ClickUp dá suporte à sua estratégia de marketing, ajudando-o a gerenciar projetos, campanhas e tarefas de mídia social.

Deseja acompanhar o seu calendário de mídia social ou maneiras criativas de criar campanhas eficazes de mídia social? O ClickUp dará conta do recado.

Use o ClickUp para hospedar todas as suas promoções e iniciativas de mídia social em um só lugar. Essa ferramenta de gerenciamento de mídia social permite que os membros da equipe e as partes interessadas colaborem em tempo real.

Quer esteja fazendo um brainstorming de ideias de campanha, criando metas de equipe ou trabalhando no calendário de conteúdo do novo trimestre, o ClickUp ajuda em todas as etapas do processo.

Use o ClickUp para gerenciar respostas a postagens sociais e coletar feedback encontrado com ferramentas de escuta social.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize seus processos de mídia social com os recursos pré-criados do ClickUpmodelos de campanha de mídia social* Faça brainstorming de ideias de conteúdo, crie seu calendário de conteúdo e escreva suas legendas de mídia social usandoIA do ClickUp

O ClickUp AI é seu parceiro criativo para escrever e-mails para clientes, planos de mídia social e legendas envolventes para mídias sociais

Adicione sinalizadores de prioridade e notificações de alerta para manter a equipe informada e atualizada sobre as alterações instantaneamente

O ClickUp'sModelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social elimina o trabalho pesado de criar uma estratégia de promoções de mídia social do zero

Use o modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social personalizável do ClickUp para planejar e realizar tarefas importantes relacionadas à mídia social

O modeloModelo de quadro branco de análise competitiva permite monitorar as campanhas de marketing de seus concorrentes e os níveis de satisfação de seus produtos

Identifique seus principais concorrentes com o modelo de análise competitiva do ClickUp WhiteBoard e acompanhe o desempenho de seus produtos

Colete dados sociais e on-line de ferramentas de monitoramento de mídia social para obter insights

Limitações do ClickUp

A versão gratuita limita o acesso a recursos avançados, como o ClickUp AI

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/usuário/mês

$7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

ClickUp ratings and reviews

G2 **4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

Capterra : 4,7/5 (3900+ avaliações)

Escolha as ferramentas de escuta social certas para impulsionar sua estratégia social

Escolha uma ferramenta de monitoramento social que permita acompanhar as conversas e monitorar as menções à marca em todos os seus canais de mídia social em um painel consolidado.

Os recursos de monitoramento social do ClickUp e gerenciamento de projetos de mídia social têm recursos importantes, como modelos de conteúdo, recursos de IA e recursos de colaboração em equipe para permitir que sua equipe social gerencie campanhas, projetos e tarefas de mídia social em um só lugar.

Desde o acompanhamento do feedback do cliente e das conversas sociais em tempo real até a criação de modelos de campanhas de marketing, o ClickUp faz tudo isso.

A melhor parte é que o ClickUp se integra às principais ferramentas de escuta social para o fluxo de dados entre diferentes fontes, eliminando o trabalho manual de exportar dados em vários canais.

Em vez de fazer malabarismos entre diferentes ferramentas de monitoramento social, use o ClickUp para gerenciar facilmente seus projetos de monitoramento social e insights. Planeje, gerencie, acompanhe e colabore em todas as suas estratégias de mídia social no ClickUp com modelos personalizáveis pré-criados.

Comece a usar ClickUp para uma avaliação gratuita.