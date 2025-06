as 15 melhores ferramentas de pesquisa de mercado para tomada de decisões baseadas em dados

Já lançou um produto ou campanha e não obteve resposta alguma? É isso que acontece quando se ignora a pesquisa de mercado.

Digamos que você criou uma linha de produtos para a pele voltada para adolescentes, mas descobriu que seu público-alvo prefere embalagens ecológicas e rótulos que não testam em animais. Você não percebeu isso? Você acabou de perder seus clientes.

A solução é: use ferramentas gratuitas de pesquisa de mercado. Esses recursos tecnológicos ajudam você a descobrir o que seu público-alvo realmente deseja, sem precisar adivinhar.

Sua marca corre o risco de ficar para trás quando você ignora as tendências do mercado, os insights dos consumidores ou o cenário competitivo. E isso acontece rapidamente. Mas não se preocupe.

Este guia explora as melhores ferramentas de pesquisa de mercado para ajudá-lo a coletar dados, identificar tendências e tomar decisões de negócios mais inteligentes.

🔍 Você sabia? 69% dos pesquisadores usam pontos de dados sintéticos para melhorar os insights. E cerca de 47% dependem regularmente da IA em suas pesquisas de mercado.

As melhores ferramentas gratuitas de pesquisa de mercado ajudam você a entender seu público, identificar tendências emergentes e tomar decisões seguras sem gastar tempo ou dinheiro.

Aqui estão alguns recursos a serem observados ao avaliar qualquer software de pesquisa de mercado:

Segmentação de público: Encontre uma ferramenta de marketing com IA para dividir seu mercado-alvo em perfis detalhados de clientes para uma segmentação precisa e uma compreensão mais profunda do consumidor

Acesso a dados em tempo real: procure insights atualizados sobre tendências de mercado, comportamento do cliente e consultas de pesquisa à medida que elas acontecem para tomar decisões informadas

Ferramentas de criação de pesquisas: opte por um software de pesquisa que permita criar pesquisas usando modelos ou perguntas personalizadas para coletar respostas, reunir feedback e identificar os pontos fracos dos clientes

Análise de sentimentos: escolha uma ferramenta de feedback do cliente que possa acompanhar a opinião pública e o sentimento do cliente em avaliações, fóruns e canais de mídia social para orientar as mensagens sobre os produtos

Análise competitiva: considere um software que possa monitorar o desempenho, as estratégias e a opinião dos clientes dos seus concorrentes para se manter à frente em um campo competitivo

Funcionalidade de pesquisa de palavras-chave: escolha ferramentas de pesquisa de mercado que o ajudem a descobrir o volume de pesquisa, dados de preenchimento automático e consultas de pesquisa em alta para alinhar seu conteúdo com os interesses dos clientes

Apresentação visual de dados: verifique se a ferramenta pode visualizar dados usando gráficos, mapas de calor e painéis para interpretar dados brutos e identificar padrões rapidamente

Análise robusta: escolha um software de análise de marketing para analisar as tendências que moldam o seu setor usando pontos de dados de fontes confiáveis

Aqui estão algumas das principais ferramentas de pesquisa de mercado que não só o ajudarão a realizar pesquisas de mercado. Elas lhe darão confiança para agir com base nelas, seja para refinar um produto, entender seus clientes-alvo ou explorar novas tendências do setor.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos e colaboração em pesquisas)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne suas tarefas, documentos, conversas, pesquisas demográficas, enquetes e insights valiosos em um único espaço de trabalho organizado. Ele oferece a estrutura, a velocidade e a inteligência de que você precisa para transformar ideias brutas em estratégias refinadas, sem precisar alternar entre vários aplicativos.

Crie formulários para coletar feedback detalhado dos clientes com o ClickUp Forms

Com o ClickUp Forms, você pode criar pesquisas personalizáveis para coletar opiniões, feedback sobre produtos ou insights sobre a concorrência. Adicione lógica condicional para personalizar perguntas e use campos de resposta para obter respostas detalhadas.

Assim que o formulário for publicado, todas as respostas e comentários dos usuários se tornam tarefas automaticamente.

Por exemplo, se um cliente compartilha um ponto fraco, essa resposta pode acionar uma tarefa para sua equipe de produto. Inteligente, não é? Em conjunto com a IA, o ClickUp analisa essas informações para destacar tendências ou anomalias, como se a maioria dos usuários reclama de um recurso ou elogia algo novo.

Crie um relatório conciso de análise da concorrência com instruções simples usando o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é nada menos que um assistente de pesquisa com IA. Peça para ele resumir descobertas, gerar perguntas para pesquisas, elaborar análises da concorrência ou sugerir títulos para campanhas.

Digamos que você queira saber com o que seus usuários estão tendo mais dificuldade — você pode usar o Brain para analisar os resultados do seu formulário e gerar um resumo rápido. É como ter um estrategista na discagem rápida.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras são a falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento e preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA enquanto conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho.

Organize conteúdo e edite documentos junto com equipes usando o ClickUp Docs

Você também pode organizar tudo no ClickUp Docs. Pense nisso como sua biblioteca de pesquisa centralizada. Crie wikis para concorrentes e páginas para perfis de personas e colabore facilmente com sua equipe.

Você pode marcar, comentar, atribuir ações e converter texto em tarefas instantaneamente.

Acompanhe seus dados de pesquisa facilmente usando o ClickUp Tasks

Por falar em tarefas, o ClickUp Tasks mantém você em movimento. Você pode criá-las em qualquer lugar — comentários, formulários ou até mesmo conversas. Marque-as com campos personalizados como "pesquisa", "ideia" ou "marco" para facilitar o acompanhamento.

Com os painéis do ClickUp, você pode visualizar resultados de pesquisas, desempenho de campanhas, progresso de pesquisas e cronogramas, tudo em um só lugar. Crie seu painel. Adicione gráficos, widgets de cálculo ou barras de progresso. Chega de ficar atrás de relatórios.

A melhor parte? O ClickUp oferece vários modelos que você também pode usar para ajudar nas suas campanhas!

Se você deseja otimizar todo o processo de pesquisa — tudo em um único espaço de trabalho —, o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp é a solução completa. Desde a definição dos objetivos da pesquisa até a coleta de dados e a criação de relatórios, você ficará por dentro de todas as etapas sem perder nada.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se competitivo e tome decisões informadas usando o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Além disso, você pode usar modelos de pesquisa pré-criados para uma abordagem holística. O modelo de pesquisa de feedback sobre produtos da ClickUp é usado para coletar feedback de clientes-alvo, entender suas necessidades e identificar áreas de melhoria.

Use o modelo de análise de mercado da ClickUp para entender as necessidades, preferências e comportamentos dos clientes em potencial.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Certas funcionalidades avançadas só estão acessíveis através da aplicação para computador da ClickUp

Os novos usuários podem achar os recursos abrangentes do ClickUp um pouco confusos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

Veja o que Chelsea Bennett, gerente de engajamento de marca da Lulu Press, tem a dizer sobre o ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

2. Google Trends (ideal para descobrir tópicos em alta e ideias de conteúdo)

via Google Trends

O Google Trends permite que você veja o que o mundo está pesquisando. Seja explorando palavras-chave em ascensão ou comparando termos de pesquisa, essa ferramenta gratuita de pesquisa de mercado ajuda você a descobrir o que seu público-alvo realmente deseja.

Você vai adorar a capacidade de comparar o volume de pesquisas ao longo do tempo, visualizar dados com gráficos claros e descobrir interesses regionais. Use-a para acompanhar a demanda sazonal, analisar o comportamento do consumidor ou identificar tópicos em alta em setores específicos.

Principais recursos do Google Trends

Compare termos de pesquisa entre locais e períodos para identificar rapidamente as preferências do público

Analise padrões de volume de pesquisa ao longo dos anos para prever a demanda sazonal e as tendências

Veja consultas relacionadas instantaneamente para descobrir novas ideias de palavras-chave e pontos fracos

Limitações do Google Trends

Reflete apenas pesquisas do Google, faltando dados de outras plataformas

O Google Trends usa uma amostra de pesquisas do Google, o que pode introduzir possíveis vieses ou imprecisões

Preços do Google Trends

Gratuito para sempre

Classificações e avaliações do Google Trends

G2: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

💡 Dica profissional: já sentiu que seu marketing está alcançando o público errado? Experimente criar personas de usuários eficazes para um alcance direcionado. Aqui está uma maneira infalível de criar personas de usuários: Use pesquisas, entrevistas ou formulários ClickUp para coletar dados reais dos usuários

Procure características e necessidades comuns para criar suas personas

Economize tempo e mantenha tudo organizado com o modelo gratuito de persona do usuário do ClickUp

Compartilhe suas personas e refine-as com a contribuição da equipe

Use-as em marketing, vendas e experiência do usuário

3. Qualtrics (Ideal para criar pesquisas online detalhadas e direcionadas)

via Qualtrics

O Qualtrics é uma das principais ferramentas de pesquisa de mercado para encontrar informações e coletar insights acionáveis. Ele permite que você crie pesquisas, analise respostas e acompanhe a opinião dos consumidores como um profissional.

Você pode usá-las para criar pesquisas direcionadas com lógica avançada, visualizar dados para relatórios de partes interessadas e realizar segmentação de público. É perfeito para empresas online e profissionais de marketing que desejam entender as preferências dos clientes, reduzir a rotatividade e otimizar as decisões de negócios.

Principais recursos do Qualtrics

Crie pesquisas direcionadas com lógica de ramificação avançada e padrões de pulos facilmente

Analise respostas de texto livre usando IA integrada para análise de sentimentos

Segmente os dados do público para entender o comportamento por dados demográficos e comportamentais

Limitações do Qualtrics

Esta ferramenta de pesquisa de mercado é cara, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas online

Sua interface de criação de pesquisas parece menos intuitiva em comparação com a concorrência

Preços da Qualtrics

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Qualtrics

G2: 4,4/5 (mais de 2900 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Qualtrics?

Veja o que disse um avaliador do G2:

O poder. Há tanta coisa que posso fazer com o Qualtrics – e continuo descobrindo novas maneiras de usar a plataforma para agregar valor aos meus clientes.

O poder. Há tanta coisa que posso fazer com o Qualtrics – e continuo descobrindo novas maneiras de usar a plataforma para agregar valor aos meus clientes.

4. BuzzSumo (Ideal para descobrir conteúdos em alta e tópicos virais)

via BuzzSumo

O BuzzSumo ajuda a descobrir o conteúdo mais envolvente, os tópicos em alta e as estratégias dos concorrentes em segundos. Seja você um criador de conteúdo, profissional de marketing ou empresário, esta ferramenta de pesquisa oferece uma visão do que está repercutindo com seu público.

Esta ferramenta de pesquisa de mercado pode realizar pesquisas de palavras-chave, analisar o uso das redes sociais, monitorar menções à marca e descobrir os pontos fracos do público. Ela também pode oferecer suporte à pesquisa de conteúdo, explorar consultas de pesquisa e ajudar você a planejar campanhas com base em insights valiosos.

Principais recursos do BuzzSumo

Acompanhe rapidamente o conteúdo em destaque com base no engajamento em várias plataformas

Identifique as palavras-chave, influenciadores e formatos de conteúdo com melhor desempenho em seu nicho

Monitore menções à sua marca e à dos seus concorrentes

Limitações do BuzzSumo

Os influenciadores, o conteúdo e o monitoramento de mídias sociais da ferramenta nem sempre são precisos

O BuzzSumo não oferece mais um plano gratuito, exigindo que os usuários assinem planos pagos

Preços do BuzzSumo

Criação de conteúdo : US$ 199/mês por usuário

RP e Comunicação: US$ 299/mês por 5 usuários

Pacote: US$ 499/mês por 10 usuários

Empresa: US$ 999/mês por 30 usuários

Avaliações e comentários do BuzzSumo

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

5. Tableau (ideal para visualizar dados complexos por meio de painéis interativos)

via Tableau

O Tableau vale a pena conferir para profissionais de marketing e analistas que buscam transformar dados complexos em insights claros e acionáveis. O software de pesquisa de mercado permite que os usuários se conectem a várias fontes de dados, visualizem tendências e compartilhem painéis interativos com facilidade

Seja para acompanhar o desempenho de campanhas ou analisar o comportamento dos clientes, a interface fácil de usar e as análises poderosas do Tableau ajudam você a tomar decisões baseadas em dados. Por exemplo, você pode monitorar dados de vendas em tempo real para ajustar estratégias rapidamente.

Principais recursos do Tableau

Conecte-se a várias fontes de dados de maneira integrada para unificar seu panorama de dados com eficácia

Crie painéis interativos com recurso de arrastar e soltar para visualizar dados complexos de forma intuitiva

Utilize recursos de análise de dados em tempo real para responder rapidamente às mudanças do mercado

Limitações do Tableau

Alguns usuários relatam lentidão ou erros ao lidar com grandes conjuntos de dados

O Tableau não permite que os usuários importem recursos visuais personalizados

Preços do Tableau

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tableau

G2: 4,4/5 (mais de 2300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tableau?

Veja o que disse um avaliador do G2:

É uma boa ferramenta para gerenciar dados e realizar análises de dados. Fornece informações claras e também boas comparações dia a dia. É fácil de entender depois que você passa algum tempo aprendendo a usá-la.

É uma boa ferramenta para gerenciar dados e realizar análises de dados. Fornece informações claras e também boas comparações dia a dia. É fácil de entender depois que você passa algum tempo aprendendo a usá-la.

6. Pew Research Center (Ideal para compreender a opinião pública e as tendências sociais)

via Pew Research Center

O Pew Research Center é uma ferramenta gratuita de pesquisa de mercado que realiza pesquisas de opinião pública e fornece dados abrangentes sobre opiniões públicas, tendências sociais e insights demográficos.

Como empresário, profissional de marketing ou pesquisador, você tem acesso a uma grande variedade de informações imparciais para entender os comportamentos e preferências do seu público-alvo.

Você pode utilizar seus extensos conjuntos de dados para informar seu planejamento de marketing, identificar tendências emergentes do mercado e tomar decisões baseadas em dados.

Principais recursos do Pew Research Center

Acesse conjuntos de dados que abrangem diversos tópicos e dados demográficos para uma análise abrangente

Explore ferramentas interativas para visualizar tendências e padrões de dados de maneira eficaz

Utilize pesquisas imparciais para informar processos de tomada de decisão objetivos

Limitações do Pew Research Center

Oferece cobertura limitada de nichos de mercado e não aborda questões específicas do setor

Foca principalmente em dados dos EUA, limitando a aplicabilidade internacional

Preços do Pew Research Center

Gratuito para sempre

Classificações e avaliações do Pew Research Center

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. BrandWatch (Ideal para monitoramento de mídias sociais e análise de sentimentos)

via BrandWatch

O BrandWatch permite que profissionais de marketing, pesquisadores e gerentes de marca acessem informações em tempo real sobre os consumidores, monitorando conversas online em mídias sociais, blogs, fóruns e sites de notícias. Você obtém uma compreensão abrangente dos sentimentos e comportamentos do seu público-alvo.

Os painéis personalizáveis da BrandWatch permitem visualizar tendências, realizar análises competitivas e acompanhar a reputação da marca. Você também pode monitorar discussões sobre seus produtos para identificar problemas ou oportunidades emergentes.

Principais recursos do BrandWatch

Monitore conversas em plataformas digitais para obter insights abrangentes sobre os consumidores

Personalize painéis para visualizar tendências e acompanhar o desempenho da marca de forma eficaz

Analise o sentimento para entender a percepção do público sobre sua marca ou produtos

Limitações do BrandWatch

A quantidade de dados gerados pode ser difícil de filtrar

A BrandWatch oferece apenas planos personalizados

Preços do BrandWatch

Preços personalizados

Avaliações e comentários da BrandWatch

G2: 4,4/5 (mais de 620 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BrandWatch?

Veja o que disse um avaliador do G2:

A capacidade de ter sequências de pesquisa simples ou complexas que extraem dados de títulos de mídia globais (em diferentes tipos, incluindo mídias sociais) é muito útil para avaliar o impacto de campanhas no mundo da comunicação.

A capacidade de ter sequências de pesquisa simples ou complexas que extraem dados de títulos de mídia globais (em diferentes tipos, incluindo mídias sociais) é muito útil para avaliar o impacto de campanhas no mundo da comunicação.

8. Semrush (Ideal para pesquisa e análise abrangente de palavras-chave)

via Semrush

Se você deseja melhorar seu desempenho em SEO, analisar concorrentes e refinar sua estratégia de conteúdo, considere ferramentas especializadas de pesquisa de mercado, como o Semrush. Este software abrangente de pesquisa de mercado fornece insights sobre as classificações do seu site nos mecanismos de pesquisa e as estratégias dos concorrentes.

Com o Semrush, você pode realizar pesquisas aprofundadas de palavras-chave, acompanhar a visibilidade do seu site e identificar oportunidades de crescimento. Por exemplo, a ferramenta Keyword Magic Tool ajuda a descobrir palavras-chave de alto volume relevantes para o seu nicho, para que você possa personalizar o conteúdo que mais ressoa com o seu público-alvo.

Principais recursos do Semrush

Realize pesquisas abrangentes de palavras-chave para identificar termos de pesquisa com alto tráfego

Analise as estratégias dos concorrentes para descobrir seus pontos fortes e fracos

Realize auditorias de sites para detectar e corrigir problemas de SEO prontamente

Limitações do Semrush

Recursos avançados estão disponíveis apenas em planos mais caros, o que pode limitar as pequenas empresas

Sua interface parece confusa e intimidante para novos usuários

Preços da Semrush

Pro : US$ 139,95/mês por usuário

Guru : US$ 249,95/mês por usuário

Negócios: US$ 499,95/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Semrush

G2: 4,5/5 (mais de 2600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2280 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Semrush?

Veja o que disse um avaliador do G2:

O SEMRush oferece diversos recursos excelentes e se integra a ferramentas como GA4 e LI para fornecer insights melhores. O painel de SEO é uma ótima maneira de obter uma visão geral do seu desempenho. É ótimo poder importar seus dados do GA para obter informações mais precisas sobre o desempenho do seu site.

O SEMRush oferece diversos recursos excelentes e se integra a ferramentas como GA4 e LI para fornecer insights melhores. O painel de SEO é uma ótima maneira de obter uma visão geral do seu desempenho. É ótimo poder importar seus dados do GA para obter informações mais precisas sobre o desempenho do seu site.

9. Ubersuggest (Ideal para pesquisa de palavras-chave e identificação de oportunidades de backlinks)

via Ubersuggest

o Ubersuggest é ótimo para aprimorar sua estratégia de SEO, descobrir palavras-chave de alto tráfego e analisar o desempenho online dos seus concorrentes. Essa ferramenta gratuita de pesquisa de mercado oferece insights valiosos sobre tendências de palavras-chave, oportunidades de backlinks e ideias de conteúdo, permitindo que você otimize seu site de maneira eficaz.

Ao utilizar a Visão geral de palavras-chave, você pode identificar termos de pesquisa com volume substancial e baixa concorrência, permitindo que você adapte seu conteúdo para atender às necessidades do seu público-alvo.

Principais recursos do Ubersuggest

Acompanhe a classificação do seu site nos motores de busca ao longo do tempo

Avalie perfis de backlinks para aprimorar os esforços de link building

Gere ideias de conteúdo com base em tópicos e palavras-chave em alta

Limitações do Ubersuggest

A ferramenta gratuita pode não ser suficiente para usuários que precisam de uma análise aprofundada de SEO

Segundo relatos, atrasos ocasionais nas atualizações de dados afetam a análise em tempo real

Preços do Ubersuggest

Gratuito para sempre

Individual : US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 20/mês por 2 usuários

Empresa : US$ 40/mês por 5 usuários

Preços personalizados disponíveis

Avaliações e comentários do Ubersuggest

G2: 4,2/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

🔍 Você sabia? Uma das primeiras formas de pesquisa de mercado envolvia pesquisas porta a porta, nas quais os pesquisadores perguntavam diretamente aos consumidores sobre suas preferências e necessidades.

10. Answer The Public (ideal para gerar ideias de conteúdo com base nas consultas do público)

via Answer The Public

O Answer The Public ajuda você a entrar na mente do seu público, revelando as perguntas e os tópicos que eles estão pesquisando ativamente online. Ao inserir uma palavra-chave, você descobre uma grande variedade de consultas relacionadas, o que é uma mina de ouro de ideias de conteúdo.

Por exemplo, pesquisar "marketing digital" gera perguntas como "O que é marketing digital?" e "Como começar a fazer marketing digital?". Essas informações permitem que você crie conteúdo que aborda diretamente os interesses e as necessidades do seu público, aumentando o engajamento e o desempenho de SEO.

Principais recursos do Answer The Public

Descubra uma ampla variedade de consultas de pesquisa relacionadas sem esforço

Visualize dados através de formatos envolventes e intuitivos

Identifique palavras-chave de cauda longa para aprimorar estratégias de SEO

Limitações do Answer The Public

A ferramenta gratuita restringe as pesquisas diárias e fornece resultados limitados por consulta

Preços do Answer The Public

Gratuito para sempre

Individual : US$ 5/mês por usuário

Pro: US$ 49/mês por 3 usuários

Expert : US$ 99/mês para usuários ilimitados

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Answer The Public

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

✨ Bônus: Quer descobrir tendências, analisar concorrentes ou entender o comportamento do cliente mais rapidamente? Aprenda a usar IA para pesquisa de mercado e potencialize seus insights! 🤖🔍

11. Statista (Ideal para realizar pesquisas e análises específicas do setor)

via Statista

O Statista, uma renomada ferramenta de pesquisa de mercado, oferece mais de um milhão de estatísticas em 170 setores e mais de 150 países. É uma plataforma abrangente para explorar tendências de mercado, comportamento do cliente e informações específicas do setor.

Sua interface intuitiva permite localizar e visualizar dados, auxiliando na tomada de decisões rápidas e informadas.

Por exemplo, se você estiver analisando o cenário do comércio eletrônico, a Statista fornece análises detalhadas de receita e previsões. Isso permite identificar oportunidades de crescimento e criar estratégias eficazes.

Principais recursos do Statista

Acesse uma vasta gama de estatísticas em vários setores em todo o mundo

Visualize dados com gráficos e infográficos de alta qualidade

Obtenha respostas personalizadas para suas perguntas com a ferramenta Research AI

Adquira relatórios de tendências e de mercado sobre centenas de temas

Limitações do Statista

É necessária uma assinatura para ter acesso completo a relatórios detalhados

As respostas da IA podem carecer de profundidade em determinadas áreas

Preços da Statista

Gratuito para sempre

Inicial : US$ 199/mês por usuário (cobrado anualmente)

Pessoal: US$ 599/mês por usuário (cobrado anualmente)

Profissional : US$ 1.299/mês por 5 usuários (cobrado anualmente)

Business Suite: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Statista

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Bônus: Curioso para saber o que motiva as decisões dos seus clientes? Aprenda a descobrir insights com a análise das necessidades dos clientes para transformar feedback em ouro estratégico! 🧠💡

12. Census Bureau (ideal para analisar tendências demográficas e econômicas locais)

via Census Bureau

O Census Bureau é outra ferramenta gratuita de pesquisa de mercado que oferece uma grande variedade de dados demográficos e econômicos para ajudar você a entender o panorama do seu mercado. Ele fornece insights sobre tendências populacionais, padrões de negócios e indicadores financeiros.

Suas plataformas fáceis de usar, como o Census Business Builder, permitem que você visualize dados para regiões ou setores específicos

Por exemplo, se você planeja abrir um novo café, pode usar essa ferramenta para analisar a demografia local e os hábitos de consumo dos consumidores. Isso garante que seu negócio esteja alinhado com as necessidades da comunidade.

Principais recursos do Census Bureau

Acesse dados demográficos e econômicos abrangentes para tomar decisões baseadas em dados

Utilize o Census Business Builder para análises de mercado personalizadas

Visualize dados por meio de mapas e ferramentas interativos

Limitações do Census Bureau

As atualizações dos dados econômicos podem ficar defasadas em relação aos eventos atuais

Alguns conjuntos de dados são complexos e exigem conhecimentos estatísticos especializados

Preços do Census Bureau

Gratuito para sempre

Classificações e avaliações do Census Bureau

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

✨ Bônus: Quer saber como entender verdadeiramente os comportamentos e os pontos fracos dos seus usuários? Aprenda a realizar pesquisas com usuários e coletar insights que moldam produtos e experiências melhores! 🔍👥

13. Typeform (Ideal para coletar feedback dos clientes com formulários personalizados)

via Typeform

O Typeform ajuda você a coletar informações por meio de formulários e pesquisas interativos envolventes que parecem conversas naturais. Seu design intuitivo apresenta as perguntas uma de cada vez, mantendo os respondentes focados e aumentando as taxas de conclusão.

Esteja você realizando pesquisas de mercado, coletando feedback de clientes ou gerando leads, os modelos e a ramificação lógica do Typeform oferecem experiências personalizadas. Por exemplo, ao buscar feedback sobre um produto, você pode usar o Typeform para fazer perguntas de acompanhamento relevantes com base nas respostas anteriores, obtendo insights mais profundos.

Principais recursos do Typeform

Crie formulários conversacionais que envolvam os respondentes de maneira eficaz

Personalize modelos para alinhá-los com a identidade da sua marca

Estabeleça percursos de perguntas personalizados com ramificações lógicas

Limitações do Typeform

O acesso a recursos avançados requer assinaturas de nível superior

Inclui tipos de perguntas limitados em comparação com alguns outros concorrentes

Preços do Typeform

Básico : US$ 29/mês por usuário

Mais : US$ 59/mês por 3 usuários

Negócios: US$ 99/mês por 5 usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Veja o que disse um avaliador do G2:

Gosto do fato de poder adicionar o kit da sua marca à ferramenta para garantir que a consistência da marca da sua organização permaneça intacta, apesar de ser uma ferramenta de terceiros. Também gosto do fato de poder incorporar a pesquisa na sua própria página da web, para que você não precise sair para outro site/permanecer no seu site.

Gosto do fato de poder adicionar o kit da sua marca à ferramenta para garantir que a consistência da marca da sua organização permaneça intacta, apesar de ser uma ferramenta de terceiros. Também gosto do fato de poder incorporar a pesquisa na sua própria página da web, para que você não precise sair para outro site/permanecer no seu site.

14. BrandMentions (Ideal para monitorar a presença da marca em plataformas digitais)

via BrandMentions

A BrandMentions oferece uma solução abrangente para as empresas monitorarem sua presença online, analisarem a concorrência e gerenciarem a reputação da marca. Ela permite que você acompanhe todas as menções à sua marca na web, incluindo mídias sociais, blogs e sites de notícias.

Ao fornecer alertas em tempo real, o BrandMentions permite um envolvimento imediato com seu público, cultivando relacionamentos mais fortes. Seu recurso de análise de sentimentos ajuda a discernir a percepção do público, permitindo respostas estratégicas a elogios e críticas.

Principais recursos do BrandMentions

Monitore menções à marca na web e nas plataformas sociais

Receba alertas em tempo real para oportunidades de engajamento imediato

Analise o sentimento para compreender a percepção do público de forma eficaz

Limitações do BrandMentions

Capacidade limitada de capturar conversas mais amplas ou tendências emergentes relacionadas à sua marca

Os recursos de análise de dados e relatórios são menos intuitivos em comparação com outras ferramentas

Preços do BrandMentions

Gratuito para sempre

Inicial : US$ 299/mês por usuário

Pro : US$ 499/mês por usuário

Especialista: US$ 699/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da BrandMentions

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BrandMentions?

Veja o que disse um avaliador do G2:

A ferramenta é super fácil de usar e oferece resultados rápidos e precisos. Gosto muito da personalização das campanhas. Você pode adicionar palavras-chave negativas ou excluir determinadas contas e sites. Além disso, é mais acessível do que muitas opções semelhantes disponíveis no mercado.

A ferramenta é super fácil de usar e oferece resultados rápidos e precisos. Gosto muito da personalização das campanhas. Você pode adicionar palavras-chave negativas ou excluir determinadas contas e sites. Além disso, é mais acessível do que muitas opções semelhantes disponíveis no mercado.

15. Think with Google (Ideal para compreender o comportamento do consumidor e as tendências do setor)

via Pense com o Google

A última da nossa lista de ferramentas de pesquisa de mercado, a Think with Google ajuda você a acessar as últimas informações de marketing, tendências de consumo e pesquisas do setor. Ela fornece artigos baseados em dados e estudos de caso para informar suas estratégias.

Por exemplo, explorar comportamentos emergentes dos consumidores pode ajudá-lo a entender melhor as necessidades em evolução do seu público-alvo. Além disso, ferramentas como o Google Trends e o Market Finder podem ajudá-lo a identificar novas oportunidades de mercado e otimizar sua presença online.

Pense com o Google: os melhores recursos

Explore insights do consumidor para entender os comportamentos do público e as preferências dos consumidores

Acesse estudos de caso que mostram estratégias de marketing bem-sucedidas

Utilize o Google Trends para monitorar o comportamento de pesquisa ao longo do tempo

Pense com as limitações do Google

Limitado às informações e ferramentas fornecidas pelo Google

O conteúdo se concentra principalmente em estratégias de marketing digital

Preços do Think with Google

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do Think with Google

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

✨ Menções especiais Além das muitas ferramentas de pesquisa de mercado mencionadas acima, aqui estão mais algumas que merecem destaque: SurveyMonkey: Ideal para criar e distribuir pesquisas para coletar dados quantitativos

Mintel: Ideal para relatórios abrangentes de pesquisa de mercado e análise de tendências de consumo

TacNielsen: Ideal para dados de medição de varejo, insights de painéis de consumidores e análise de mídia

Euromonitor International: Ideal para relatórios de pesquisa de mercado global, análise do setor e tendências de consumo

Otimize sua pesquisa de mercado com o ClickUp!

As ferramentas de pesquisa de mercado desta lista oferecem recursos poderosos para criação de pesquisas, análise da concorrência, acompanhamento de tendências e visualização de dados. Essas ferramentas ajudam as equipes a reunir insights, entender o público e tomar decisões mais rápidas.

Com o ClickUp, você obtém uma solução completa que combina coleta de formulários, pesquisa com inteligência artificial, colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas e relatórios visuais, tudo em uma única plataforma.

Crie pesquisas com o ClickUp Forms, analise respostas com o ClickUp Dashboards, elabore relatórios gratuitos no ClickUp Docs e descubra insights mais rapidamente usando o ClickUp Brain. Atribua tarefas, defina prazos e colabore sem esforço com sua equipe. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para simplificar seu fluxo de trabalho de pesquisa de mercado e transformar insights em ação — mais rápido do que nunca!