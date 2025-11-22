Modelos gratuitos de diário do Evernote para produtividade e reflexão

Dizem que tempo é dinheiro. No entanto, na correria do dia a dia, o tempo é muitas vezes a única coisa que não tratamos com o devido cuidado.

Estudos mostram que 68% das pessoas sentem que não têm foco ininterrupto suficiente durante o dia. As distrações desviam sua atenção para diferentes direções, fazendo com que até mesmo pequenas tarefas demorem mais do que deveriam.

Para muitos, escrever um diário é a resposta para um dia repleto de notificações, tarefas e responsabilidades ininterruptas. Mas você não precisa começar seu diário do zero.

Um modelo de diário do Evernote é um modelo que já vem formatado como seu próprio diário digital. Ele oferece espaço para seus pensamentos, registros diários, tarefas ou reflexões sobre a vida. Neste artigo, exploraremos os melhores modelos de diário do Evernote para aqueles que desejam escrever com mais clareza.

O que são modelos de diário do Evernote?

Um modelo de diário no Evernote é uma página pronta que oferece uma estrutura de página de diário antes de você começar a escrever. Em vez de perder tempo criando o mesmo formato toda vez que você inicia uma nova página ou um novo diário, basta abrir uma nova nota, aplicar o modelo e começar a preenchê-lo.

via Evernote

Usar um modelo do Evernote pode ser uma maneira rápida de começar, especialmente se você já tiver uma conta no Evernote. O aplicativo oferece uma variedade de layouts que podem atender a diferentes necessidades — seja você um estudante, um desenvolvedor gerenciando projetos ou uma pessoa em busca de motivação na arte ou na vida cotidiana.

O que torna os modelos de diário do Evernote especialmente úteis é sua flexibilidade. Você pode escolher um na galeria do Evernote ou criar o seu próprio salvando uma nota que já usa com frequência.

Como um usuário do Evernote colocou em uma discussão no Reddit,

Tenho um modelo para cada dia que me ajuda a registrar ideias e notas de reuniões. Esse senso de direção é o que torna um modelo realmente útil.

Modelos de diário em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de diário do Evernote e do ClickUp:

O que torna um modelo de diário do Evernote bom?

Um bom modelo de diário no Evernote é aquele que facilita sentar, começar a escrever e encontrar entradas anteriores rapidamente e com o mínimo de preparação.

Os modelos mais eficazes geralmente compartilham algumas qualidades. Veja o que você deve procurar:

Use cabeçalhos e seções claros, como registro diário, reflexões ou tarefas, para que cada nota seja fácil de ler e escrever.

Inclua sugestões ou listas de verificação para orientar sua escrita e ajudá-lo a preencher os detalhes sem começar do zero.

Organize notas com datas nos títulos ou tags para que as entradas fiquem classificadas por dias, semanas e meses.

Deixe espaço para flexibilidade, para que o modelo possa ser editado conforme seus hábitos, metas ou projetos mudarem.

Facilite a revisão incluindo espaço para acompanhar o progresso, transferir tarefas incompletas e registrar insights.

Escrever um diário pode fazer maravilhas para as pessoas que o fazem regularmente. Os modelos de diário são uma ótima maneira de começar. Você também pode experimentar dicas simples, como adicionar comentários, personalizar seções e experimentar cada recurso, o que pode ajudá-lo a se sentir mais produtivo.

Os 10 melhores modelos de diário do Evernote

Nem todos os diários são iguais, e essa é a beleza de usar modelos no Evernote.

Aqui estão dez opções que podem ajudar a transformar notas dispersas em um sistema que você realmente gostará de manter.

1. Modelo de diário diário

via Evernote

Uma análise de vários estudos descobriu que as pessoas que praticavam regularmente a escrita em diários apresentavam uma melhoria de 5% nos resultados de saúde mental em comparação com aquelas que não o faziam.

O Modelo de Diário Diário no Evernote oferece seções prontas para registros, reflexões e até mesmo acompanhamento de hábitos. Em vez de se esforçar para decidir o que escrever primeiro, você pode simplesmente começar e, com o tempo, essas pequenas entradas constantes se tornarão um ritmo natural de se manter.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize cada entrada com seções claras para pensamentos, tarefas e reflexões.

Acompanhe hábitos e rotinas com caixas de seleção integradas.

Registre os destaques do dia sem se preocupar com o layout.

Analise o progresso facilmente, percorrendo as entradas datadas em um novo caderno.

✨ Ideal para: Pessoas que estão criando o hábito de escrever diariamente.

2. Modelo de calendário anual 2025

via Evernote

Todos nós tentamos ver o ano inteiro com clareza — aquela grande viagem, o casamento de um amigo e aquelas noites tranquilas em casa. Mas sem uma visão organizada do seu ano, os planos se confundem. É por isso que o modelo de calendário anual no Evernote pode proporcionar uma perspectiva revigorante.

Modelos do Evernote como este oferecem uma única página para marcar feriados, marcos e eventos importantes, para que você sempre saiba o que está por vir.

Quando tudo está organizado de forma clara, você pode ver onde estão suas semanas mais ocupadas e onde os intervalos mais tranquilos lhe dão espaço para descansar. Isso também ajuda a evitar a correria de última hora que surge quando se esquece de um aniversário ou de reservar uma viagem.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Marque feriados, prazos e eventos em um só lugar.

Planeje viagens e reuniões familiares sem perder detalhes.

Acompanhe suas metas anuais dividindo-as em meses ou trimestres.

Analise rapidamente o ano para acompanhar o progresso.

✨ Ideal para: Planejadores ambiciosos, que gostam de ter seu ano estruturado em uma visão geral.

3. Modelo de acompanhamento do planejamento de refeições

via Evernote

Muitas vezes, parece que metade da semana é gasta decidindo o que comer. Pedidos de última hora, compras esquecidas ou refeições repetidas podem deixar as pessoas exaustas e gastando mais do que o necessário. Este modelo de acompanhamento de planejamento de refeições no Evernote oferece espaço para planejar refeições diárias, acompanhar as necessidades de compras e registrar notas de preparação.

Você perceberá que as refeições começarão a parecer menos uma correria diária e mais algo que você pode aproveitar. Mesmo nas noites mais agitadas, ter um plano pronto elimina o estresse de decidir o que cozinhar quando você já está exausto.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Crie listas de compras por categoria para facilitar as compras.

Registre notas de preparação, como cozinhar em lote ou descongelar itens com antecedência.

Acompanhe suas metas nutricionais e reflita sobre seus hábitos para melhorar.

✨ Ideal para: Pessoas que desejam organizar suas refeições e compras de supermercado.

👀 Dica útil: Um dos maiores obstáculos para escrever um diário é começar — quando você tem pensamentos, mas digitar parece lento. O Talk to Text (via Brain MAX ) do ClickUp permite que você fale suas reflexões em voz alta e, em seguida, as converte em texto refinado. Capture ideias e anote pensamentos com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX.

4. Modelo de acompanhamento de exercícios físicos

via Evernote

Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito.

Este lembrete se encaixa perfeitamente com o condicionamento físico, onde o progresso real não vem de um único treino intenso, mas da prática constante ao longo do tempo.

O modelo de acompanhamento de exercícios físicos no Evernote ajuda a construir essa consistência. Ele oferece espaço para registrar cada exercício, anotar suas séries e repetições e registrar como você se sentiu durante a sessão. Você pode verificar suas metas semanais, comemorar seus recordes pessoais e refletir sobre o que poderia melhorar.

Quando você percebe como pequenas melhorias se acumulam, você se lembra de que o progresso nunca é em vão. Nos dias em que a motivação parece baixa, olhar para trás e ver o registro dos seus esforços pode ser o empurrãozinho que você precisa para continuar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Registre exercícios com séries, repetições, pesos e tempos de descanso.

Acompanhe o progresso com duração, calorias e recordes pessoais.

Defina metas semanais de treino e analise suas conquistas.

Reflita sobre seu humor, energia e áreas a melhorar após cada sessão.

✨ Ideal para: Entusiastas do fitness que desejam acompanhar o progresso diário, semanal e mensal.

5. Modelo de lista de desejos de viagem

via Evernote

Para muitas pessoas, as férias são o ponto alto do ano. A ideia de ver as cerejeiras em flor no Japão ou fazer caminhadas na Patagônia traz uma sensação de entusiasmo muito antes de as passagens serem reservadas. Mas, sem um plano, as viagens dos sonhos podem permanecer apenas isso... sonhos.

O modelo Lista de desejos de viagem no Evernote ajuda a transformar a inspiração em algo mais concreto. Ele oferece espaço para destinos dos sonhos, notas sazonais, links para guias e até mesmo listas de verificação rápidas para planejamento.

À medida que você o preenche, o modelo organiza suas ideias em categorias, permitindo que você veja o que é realista para o futuro próximo e o que pertence à sua lista de longo prazo. Chega de abas abertas no navegador, tudo fica em um só lugar onde você pode realmente começar a agir.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Liste os destinos dos seus sonhos com notas, links e as melhores épocas para visitar.

Reúna inspiração para aventuras, cultura, gastronomia e relaxamento.

Acompanhe tarefas de planejamento, como alertas de voos, verificações de vistos e orçamentos.

Armazene ferramentas de viagem e links rápidos em uma página de fácil acesso.

✨ Ideal para: Viajantes que gostam de colocar seus destinos dos sonhos em uma lista e planejar com intenção.

6. Modelo de lista de leitura

via Evernote

A maioria das pessoas tem uma pilha crescente de livros que “planeja ler algum dia”. A Geração Z tem até um termo intrigante para isso: TBR [to-be-read, a ser lido]. ✨ Infelizmente, títulos pela metade ficam nas mesinhas de cabeceira.

Mas o modelo Lista de leitura no Evernote organiza seus livros em seções claras: o que você quer ler, o que está lendo agora e o que já terminou. Além disso, esse modelo também deixa espaço para resenhas, citações favoritas e até imagens de capas de livros.

Você também pode voltar a leituras anteriores com notas e destaques prontos, quase como se tivesse uma biblioteca pessoal que lembra o que é importante para você.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Reúna recomendações de amigos e familiares em um só lugar

Acompanhe seu progresso de leitura atual com contagem de páginas e notas.

Revise livros concluídos, adicione classificações e salve citações ou insights significativos.

✨ Ideal para: Bookstagrammers, viciados em livros e qualquer pessoa que queira manter uma lista do que está lendo e do que deseja ler.

📮 Insight do ClickUp: 78% dos participantes da pesquisa têm dificuldade em manter a motivação para metas de longo prazo. Não é falta de motivação — é assim que nosso cérebro funciona! Precisamos ver as vitórias para manter a motivação. 💪É exatamente aí que o ClickUp entra em ação. Acompanhe suas conquistas com o ClickUp Milestones, obtenha visões gerais instantâneas do progresso com rollups e mantenha o foco com o ClickUp Reminders; visualizar essas pequenas vitórias cria impulso para o longo prazo. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam que conseguem lidar com cerca de 10% mais trabalho sem se sentirem sobrecarregados.

7. Modelo de lista de tarefas domésticas

via Evernote

O modelo de lista de tarefas domésticas no Evernote foi criado para tornar a vida doméstica menos sobrecarregada. Ele reúne ideias de limpeza, organização e até mesmo pequenos projetos em uma única nota simples. Com rodízios semanais e responsabilidades compartilhadas, as tarefas domésticas se tornam mais fáceis de gerenciar.

A lista de verificação agrupa tudo por cômodo, então, em vez de ficar pensando no que fazer primeiro, você tem um plano pronto para seguir.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize cada cômodo com listas de tarefas claras

Divida as responsabilidades de limpeza entre os membros da família a cada semana

Reúna ideias e inspirações para projetos em um único lugar.

✨ Ideal para: Famílias ou residências que gerenciam tarefas e agendas em conjunto.

8. Modelo de planejador semanal

via Evernote

As semanas podem passar num piscar de olhos. Num momento é segunda-feira de manhã e, antes que você perceba, chega a sexta-feira à noite com uma longa lista de coisas ainda por fazer. O modelo de planejador semanal no Evernote reúne suas prioridades, divisões diárias e pequenos hábitos em uma visualização simples.

Este modelo ajuda você a ver a semana rapidamente, equilibrar compromissos e acompanhar despesas sem precisar lidar com pedaços de papel. No final da semana, você ainda tem um espaço para fazer uma pausa, refletir e se preparar para o que vem a seguir.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Anote as principais prioridades para que as coisas importantes nunca sejam esquecidas.

Planeje cada dia com listas de tarefas para o trabalho, saúde e vida pessoal.

Acompanhe as despesas semanais para ficar atento aos gastos

Crie hábitos e reflita sobre o progresso com um rastreador simples.

✨ Ideal para: Profissionais e estudantes que desejam organizar cada dia em uma estrutura clara para organizar metas semanais, sem precisar alternar entre notas adesivas ou listas incompletas.

📮 Dica útil: O Bloco de Notas do ClickUp oferece um espaço dedicado onde você pode anotar instantaneamente ideias, entradas de diário e tarefas — tudo em um só lugar, acessível de qualquer lugar do seu espaço de trabalho: Use formatação de texto rico, listas de verificação e marcadores no Bloco de Notas para estruturar suas entradas no diário, reflexões diárias ou sessões de brainstorming.

Organize suas notas com a funcionalidade de arrastar e soltar e destaques codificados por cores, facilitando a priorização e a revisão de pensamentos importantes.

Converta instantaneamente qualquer nota em uma tarefa ou lembrete do ClickUp com um único clique, transformando suas ideias e reflexões em ações concretas. Coloque suas ideias, pensamentos e sentimentos no Bloco de Notas do ClickUp.

9. Modelo de controle de despesas

via Evernote

Muitas vezes, são as pequenas compras que desequilibram o orçamento. Alguns cafés aqui, uma assinatura de streaming ali e, no final do mês, os números não batem. O modelo Rastreador de despesas no Evernote facilita manter-se atento.

Ele oferece espaço para um registro diário, categorias para classificar gastos e resumos que mostram padrões semanais ou mensais. Ao registrar custos essenciais e inesperados, você pode identificar tendências, cortar gastos onde necessário e definir metas realistas para o futuro.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Registre as despesas diárias com detalhes como categoria, forma de pagamento e notas.

Resuma os gastos por semana ou mês para ver para onde o dinheiro está indo.

Analise insights e padrões para ajustar hábitos e reduzir o desperdício.

✨ Ideal para: Pessoas que desejam manter e monitorar de perto seus orçamentos pessoais.

🧠 Você sabia? Nos EUA, uma pessoa gasta, em média, menos de 2 minutos por dia gerenciando ativamente suas finanças. No entanto, muitos americanos passam quase 4 horas por dia pensando em dinheiro. Enquanto isso, apenas 54% afirmam se sentir suficientemente informados sobre suas finanças pessoais. Uma maior confiança financeira costuma estar associada a uma riqueza mais estável e melhores resultados a longo prazo.

10. Modelo de plano de viagem

via Evernote

É muito fácil acabar estressado em vez de animado ao planejar uma viagem. Afinal, entre reservar voos, encontrar lugares para comer e controlar os custos, é fácil perder detalhes. O Modelo de Plano de Viagem no Evernote oferece uma maneira simples de manter tudo em um só lugar.

Ele abrange seu orçamento, voos, hotéis, restaurantes e pontos turísticos imperdíveis. Também há espaço para itinerários diários e acompanhamento de despesas. Quando você estiver realmente viajando, isso tornará mais fácil manter-se presente, pois o plano já estará lá para guiá-lo em cada dia.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize os detalhes da viagem, desde voos até hotéis, em uma única nota.

Planeje itinerários diários com listas de verificação para passeios turísticos.

Acompanhe os custos estimados e reais para permanecer dentro do orçamento.

Salve ideias de restaurantes, inspirações e anotações para viagens futuras.

✨ Ideal para: Viajantes que adoram planejar itinerários detalhados.

Limitações do uso do Evernote para modelos de diário

Um usuário de longa data da conta Evernote no Reddit resumiu sua frustração dizendo:

Usei o Evernote por 10 anos e convenci uma dúzia de amigos a usá-lo também. Foi ótimo por alguns anos, até que perdeu sua razão de ser e se tornou pesado, lento, cheio de bugs, complicado e confuso.

Usei o Evernote por 10 anos e convenci uma dúzia de amigos a usá-lo também. Foi ótimo por alguns anos, até que perdeu sua razão de ser e se tornou pesado, lento, cheio de bugs, complicado e confuso.

Esse sentimento reflete uma preocupação crescente entre os usuários de diários: embora o Evernote tenha uma base sólida, seus problemas de desempenho e usabilidade às vezes prejudicam a consistência. Para pessoas que desejam que a criação de diários seja fácil e sem esforço, esses contratempos podem ser desanimadores:

Editar um modelo geralmente requer etapas extras, pois as alterações devem ser salvas como um novo modelo, em vez de aplicadas diretamente.

A personalização é limitada, com certos elementos, como tags ou tarefas, nem sempre sendo transferidos facilmente.

A galeria de modelos pode parecer dispersa, dificultando a organização e a recuperação de layouts específicos de diário.

As restrições do plano gratuito, como limites de sincronização de dispositivos e baixos limites de upload, tornam-no menos prático para diários com muitos conteúdos multimédia.

Problemas de desempenho, como carregamento lento, atrasos na sincronização ou bugs inesperados, podem interromper o fluxo da escrita diária.

Modelos alternativos de diário

Nem todas as rotinas se encaixam em um modelo de diário do Evernote. Se você deseja um novo começo, esses modelos alternativos de diário do ClickUp podem atender a diferentes estilos e necessidades.

A melhor parte? Com o ClickUp, você não precisa alternar entre seu aplicativo de notas e seu “aplicativo de trabalho”. Tudo, desde suas notas de diário até suas notas de trabalho, pode ficar no mesmo espaço.

Isso porque o ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. Os modelos de diário ficam ao lado de suas tarefas e projetos, facilitando a captura de pensamentos, o acompanhamento de padrões e a reflexão sobre o progresso sem precisar alternar entre aplicativos.

Sem dispersão de trabalho, sem entradas esquecidas. Assim, manter um diário se torna mais divertido e interativo. Para quem gosta de tomar notas e entusiastas da produtividade que querem manter um diário que realmente funcione, aqui estão alguns modelos gratuitos do ClickUp:

1. Modelo de notas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê a cada dia um espaço dedicado ao qual você possa realmente voltar, usando o modelo de notas diárias do ClickUp.

Já teve aqueles dias em que correu de tarefa em tarefa e, à noite, não conseguia se lembrar nem da metade do que fez? É aí que um sistema de notas diárias pode mudar o jogo.

Em vez de notas adesivas espalhadas ou diários pela metade, o modelo de notas diárias do ClickUp oferece uma página clara para registrar pensamentos, acompanhar o que foi feito e refletir antes do fim do dia. Você também pode transformar suas notas em itens de ação com responsáveis e prazos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Anote rapidamente notas, ideias ou lembretes assim que surgirem.

Divida as metas diárias em tarefas menores e marque o progresso à medida que avança.

Reflita sobre as vitórias e lições aprendidas no final de cada dia.

Alterne entre as visualizações de lista, quadro ou guia para manter suas notas organizadas e fáceis de revisitar.

✨ Ideal para: Profissionais ou pessoas que desejam um único local para registrar pensamentos, tarefas e reflexões diárias.

🎥 Assista: Manter um diário pode ser uma parte vital de uma rotina muito produtiva. Aqui está um pequeno vídeo para ajudá-lo a aprender como priorizar tarefas para que você possa gerenciar melhor o trabalho.

2. Modelo de plano de vida do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reflita regularmente e ajuste seus planos conforme as prioridades mudam com o modelo de plano de vida do ClickUp.

A maioria das pessoas pensa que as questões existenciais só surgem quando se chega aos 40 anos, mas isso não é verdade. Elas podem surgir a qualquer momento (muitas vezes aos 20 anos). De repente, você se pega pensando: Para onde minha vida está indo?

O modelo ClickUp Life Plan foi criado para esses momentos. Esse plano de vida estruturado cria espaço para registrar metas de longo prazo, dividi-las em marcos menores e acompanhá-las de uma forma que o mantenha avançando.

Você também pode usar campos personalizados para adicionar contexto, como a área da vida à qual pertence ou até mesmo um parceiro de responsabilidade que o mantenha no caminho certo.

🌻Por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas significativas e divida-as em tarefas menores e viáveis.

Use marcos para medir o progresso e manter-se motivado ao longo do caminho.

Organize suas metas em áreas da vida como saúde, carreira ou relacionamentos.

Com status personalizados como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”, você sempre sabe exatamente em que ponto cada meta se encontra.

✨ Ideal para: Pessoas que desejam transformar sonhos de longo prazo em metas estruturadas com marcos claros.

💡 Dica profissional: Não sabe por onde e como começar sua prática de diário? Peça ajuda ao ClickUp Brain , seu assistente pessoal de IA. Ele pode gerar perguntas bem pensadas e personalizadas para o diário com base em suas atividades, metas ou desafios recentes, ajudando você a refletir de forma mais profunda e consistente. E ele pode fazer muito mais, como: Identifique insights acionáveis a partir das entradas do seu diário e sugira ou crie tarefas e lembretes automaticamente.

Organize suas entradas de diário e notas no ClickUp para facilitar a recuperação e o crescimento contínuo.

Analise seus padrões de diário e produtividade para oferecer dicas personalizadas e sugestões de hábitos.

Resuma suas notas e compartilhe relatórios sobre suas tarefas, metas e muito mais.

3. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Priorize o que é mais importante e coloque-o no topo da sua lista diária com o modelo de plano de ação diário do ClickUp.

É comum começar o dia com intenções positivas, mas perder o foco à medida que as tarefas se acumulam. O modelo de plano de ação diário do ClickUp permite que você trace suas prioridades, divida-as em etapas menores e veja o quanto você pode realmente realizar em um único dia. Com esse modelo, o progresso parece constante, em vez de opressor.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Transforme uma única meta diária em etapas claras e práticas.

Organize as tarefas por ordem de urgência para nunca ter que adivinhar o que fazer a seguir.

Compartilhe responsabilidades com colegas de equipe sem perder a visibilidade.

Analise seu dia para ver o que funcionou e o que precisa ser ajustado amanhã.

Quatro campos personalizados — incluindo Complexidade da Tarefa e Progresso da Meta — adicionam uma camada extra de clareza para que você possa acompanhar o grau de exigência de cada tarefa.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que queira organizar o seu dia, concentrando-se primeiro nas prioridades.

4. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme aspirações vagas em progresso real usando o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp.

Um estudo descobriu que funcionários com planos de desenvolvimento individual relataram 86% de satisfação no trabalho, em comparação com apenas 44% em locais de trabalho sem esses planos. Isso é um lembrete poderoso de que o crescimento é estruturado e intencional.

Para quem leva a sério o alcance de seus objetivos, o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp ajuda a dar vida a essa clareza. Em vez de deixar suas ambições vagas, você pode dividi-las em metas específicas, acompanhar seus sucessos e refletir sobre o que está funcionando. Ele mantém seu crescimento visível e gerenciável para que você não perca o ímpeto quando a vida cotidiana fica agitada.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Identifique áreas de crescimento e defina metas realistas e significativas.

Acompanhe marcos importantes e avalie o progresso ao longo do tempo.

Organize recursos, tarefas e cronogramas em um só lugar

Reflita sobre suas conquistas e ajuste seu plano com facilidade.

✨ Ideal para: Profissionais que desejam definir metas de crescimento pessoal e acompanhar o progresso constante ao longo do tempo.

🧠 Você sabia? Empresas que oferecem programas de desenvolvimento sólidos têm 2,4 vezes mais chances de superar seus concorrentes financeiramente — e observam um aumento de 17% na produtividade após implementar planos de desenvolvimento personalizados.

5. Modelo de plano de autocuidado do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie espaço para os pequenos rituais que mantêm sua mente e seu corpo equilibrados usando o modelo de plano de autocuidado do ClickUp.

O modelo de plano de autocuidado do ClickUp ajuda você a reservar tempo para os pequenos rituais que mantêm sua mente e seu corpo equilibrados.

Você pode acompanhar cada hábito com seis status integrados, como Alcançado, Fora do rumo ou Em espera, o que deixa claro se você está mantendo o ritmo ou ficando para trás. Além disso, com a visualização de calendário do ClickUp, você pode literalmente ver seus rituais mapeados em sua semana, tornando o autocuidado tão real e visível quanto qualquer reunião ou prazo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe seu bem-estar mental, físico e emocional em um só lugar.

Use as visualizações de lista e calendário para programar cuidados pessoais diários ou semanais.

Adicione campos personalizados, como tipo de bem-estar e notas, para personalização.

Monitore o progresso com status como “Alcançado”, “Fora do caminho” ou “Em espera”.

✨ Ideal para: Pessoas que desejam criar rotinas que promovam seu bem-estar mental, físico e emocional.

6. Modelo de meta diária do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina metas diárias mensuráveis que se alinhem com seus objetivos maiores por meio do modelo de metas diárias do ClickUp.

O modelo de metas diárias do ClickUp oferece a estrutura necessária para definir prioridades, dividi-las em ações menores e acompanhar o progresso ao longo do dia. Com visualizações de quadro, lista e calendário integradas, é fácil se manter responsável.

Você pode até usar a visualização Quadro para arrastar e soltar tarefas em ordem de prioridade ou alternar para a visualização Calendário para garantir que não perderá prazos. Para anotações rápidas, a visualização Notas Diárias oferece um registro contínuo do que você se propôs a fazer e do quanto conseguiu concluir.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Use as visualizações de quadro e calendário para priorizar e programar prazos.

Acompanhe o progresso com status claros, como Concluído, Revisado ou A fazer.

Mantenha-se motivado com marcos que celebram pequenas vitórias.

✨ Ideal para: Pessoas que desejam definir pequenas metas diárias que levem a conquistas maiores.

7. Modelo de planejador diário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reflita no final do dia e leve as lições para o dia seguinte com o modelo de planejador diário do ClickUp.

As pessoas muitas vezes subestimam a quantidade de energia mental que desperdiçam ao decidir o que fazer a seguir. O modelo de planejador diário do ClickUp serve como um guia gentil, ajudando você a moldar seu dia em algo estável e gerenciável, em vez de disperso e opressor.

E é aqui que o ClickUp Docs torna as coisas ainda mais fáceis. Você pode usar um documento como complemento do seu planejador, anotando notas de reuniões, reflexões rápidas ou até mesmo as prioridades do dia seguinte. O ClickUp Docs conecta diretamente suas ideias ao trabalho que você realmente realizará. 💯

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha tarefas pessoais, profissionais e relacionadas a metas reunidas em um só lugar.

Decida o que realmente importa marcando as prioridades.

Use as visualizações de lista, tabela ou calendário para ver o seu dia da maneira que preferir.

Marque as tarefas com status simples, como “Aberto” e “Concluído”.

✨ Ideal para: Profissionais ocupados que desejam ver todas as suas prioridades e notas diárias em um só lugar.

8. Modelo de planejador mensal ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o progresso e ajuste os planos quando as coisas mudarem com o modelo de planejador mensal do ClickUp.

Um planejador mensal oferece uma visão geral para que você possa ver o que realmente precisa de atenção e o que pode esperar. O modelo de planejador mensal do ClickUp ajuda você a mapear seu mês com clareza, mantendo o trabalho, as metas pessoais e os marcos importantes em um só lugar.

Você também pode adicionar campos personalizados, como Tipo de tarefa ou Departamento, para que sua visualização mensal não seja apenas uma longa lista, mas um mapa estruturado do que pertence a cada lugar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Reúna tarefas, prazos e eventos em uma única visualização mensal.

Priorize por importância para que as grandes metas não se percam nas pequenas coisas.

Alterne entre as visualizações de lista, quadro e calendário para facilitar o planejamento.

✨ Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam planejar projetos, eventos e prazos para o mês seguinte.

9. Modelo de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Concentre-se em concluir em vez de lembrar usando o modelo de tarefas diárias do ClickUp.

O modelo ClickUp Daily Things To Do foi criado para trazer uma sensação de ordem e alívio à sua rotina diária. Em vez de lidar com notas adesivas ou lembretes mentais, ele reúne todas as suas tarefas em um único lugar organizado.

O formato de lista de verificação integrado torna cada item concluído visível, proporcionando uma sensação sutil de progresso que alimenta o ímpeto ao longo do dia. Ao final, você tem um registro claro do que foi feito, em vez de uma vaga lembrança de esforços dispersos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Liste tudo o que você precisa fazer em uma visualização clara e organizada.

Use listas de verificação integradas para dividir as tarefas em etapas menores e mais fáceis de realizar.

Adicione campos personalizados para registrar detalhes como prioridade ou data de vencimento.

Marque os itens à medida que os conclui e aproveite o impulso do progresso visível.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que queira gerenciar seu dia com listas de verificação simples e satisfatórias.

10. Modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os treinos, refeições e hábitos de bem-estar de cada dia em um só lugar com o modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Você provavelmente já viu o Desafio 75 Hard circulando no TikTok ou Instagram. As pessoas compartilham suas fotos de progresso, jarros de água e sequências de exercícios com legendas como “Dia 42, ainda forte”.

O que faz com que isso funcione não são apenas os treinos ou a leitura, mas a disciplina de aparecer todos os dias. O modelo ClickUp 75 Hard Wellness Challenge oferece uma abordagem estruturada para o desafio famoso na internet. Você pode registrar seu progresso com status como “A fazer”, “Em andamento” e “Consegui”, o que torna cada pequena vitória visível ao longo do caminho.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Use campos personalizados para registrar detalhes como metas, reflexões e marcos importantes.

Alterne entre as visualizações resumida e detalhada para ver tanto o panorama geral quanto o progresso diário.

Comemore as vitórias com status como “Consegui”, “Em andamento” ou “A fazer”.

Cinco visualizações integradas, incluindo Resumo do Desafio e Gantt do Desafio, permitem que você acompanhe as ações diárias e, ao mesmo tempo, tenha uma visão geral do quanto você já avançou.

✨ Ideal para: Pessoas prontas para se comprometer com um desafio estruturado de 75 dias para criar hábitos mais saudáveis.

11. Modelo de registro de exercícios do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Revise seu registro ao longo do tempo para identificar o progresso e comemorar as vitórias com o modelo de registro de exercícios do ClickUp.

O verdadeiro progresso na boa forma física geralmente aparece nos pequenos detalhes. Talvez seja levantar um pouco mais de peso do que na semana passada, correr alguns minutos a mais ou simplesmente comparecer nos dias em que você não estava com vontade. O modelo de registro de exercícios do ClickUp ajuda você a registrar cada treino com clareza, permitindo acompanhar seu progresso e ver o quanto você avançou ao longo do tempo.

Você também pode alternar entre visualizações como a Agenda de Treinos para planejar com antecedência ou o Registro de Exercícios para analisar o passado, facilitando a identificação do progresso e o ajuste da sua rotina quando necessário.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Registre séries, repetições, pesos e duração de cada treino.

Registre diferentes tipos de exercícios, desde cardio até força e flexibilidade.

Adicione notas sobre forma, níveis de energia ou ajustes necessários.

✨ Ideal para: Entusiastas do fitness que desejam acompanhar treinos, séries, repetições e recordes pessoais ao longo do tempo.

12. Modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reflita sobre os hábitos concluídos e refine as rotinas para obter sucesso a longo prazo com o modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp.

Você não se eleva ao nível de suas metas; você cai ao nível de seus sistemas

Você não se eleva ao nível de suas metas; você cai ao nível de seus sistemas

É aí que entra o modelo ClickUp Personal Habit Tracker. Ele oferece uma estrutura simples, mas poderosa, mantendo suas sequências visíveis e seu progresso mensurável. Em vez de tentar lembrar de tudo na sua cabeça ou rabiscar notas em três lugares diferentes, você pode ver o quanto tem sido consistente, o que está funcionando e onde precisa fazer ajustes.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas claras e transforme-as em hábitos diários que podem ser acompanhados.

Monitore o progresso com campos personalizados, como passos dados, páginas lidas ou ingestão de água.

Use as visualizações de tabela e lista para obter uma visão geral fácil da consistência.

✨ Ideal para: Pessoas que desejam se manter responsáveis, acompanhando hábitos diários e rotinas de longo prazo.

13. Modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Aproveite realmente as refeições que você está comendo com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp.

A maioria de nós já ficou em frente à geladeira às 19h, com fome e exausto, fazendo a temida pergunta: O que há para o jantar?

O modelo de planejamento de refeições do ClickUp oferece uma maneira clara de organizar receitas, planejar cardápios semanais e registrar o que há em sua despensa. Você também pode alternar entre o quadro de tipos de refeições para agrupar pratos, a visualização do calendário para programar as refeições da semana ou o resumo semanal para ver tudo de relance.

Atualizar os status de Aberto para Concluído significa que você sabe exatamente quais refeições estão prontas e quais ainda precisam ser preparadas. É como ter um assistente de cozinha que lembra sua lista de compras e ajuda você a manter a consistência com suas metas nutricionais.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje refeições semanais com listas simples de arrastar e soltar

Organize receitas em pastas fáceis de encontrar

Acompanhe os ingredientes e gere listas de compras automaticamente

Monitore calorias, macros ou necessidades alimentares com campos personalizados.

✨ Ideal para: Cozinheiros domésticos, chefs e famílias que desejam planejar refeições, organizar receitas e simplificar as compras de supermercado.

14. Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um fluxo que o mantenha estável em vez de exausto com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp.

O modelo de produtividade pessoal do ClickUp oferece um sistema claro para organizar, priorizar e acompanhar o seu dia, para que você se sinta no controle, em vez de sobrecarregado. Com até quinze status personalizados, como Refeições planejadas, Receitas ou Concluído, você pode dividir as tarefas em etapas precisas, em vez de deixá-las em uma longa lista.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize e priorize tarefas para saber o que fazer primeiro.

Acompanhe o progresso com status e visualizações claras que mantêm você focado.

Crie agendas que equilibrem prazos com espaço para respirar.

Use o controle de tempo para ver onde sua energia realmente vai a cada dia.

✨ Ideal para: Profissionais que desejam gerenciar tarefas e prioridades com mais clareza e menos estresse.

💡 Dica profissional: adicione campos personalizados para registrar detalhes adicionais e use o acompanhamento de tempo para ver onde suas horas realmente são gastas, transformando suposições em insights reais.

15. Modelo de metas anuais de fitness do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Ajuste cronogramas e tarefas à medida que sua jornada fitness evolui com o modelo de metas anuais de fitness do ClickUp.

Todo mês de janeiro, as academias começam a parecer a cena da montagem do filme Rocky: pessoas cheias de energia, determinação e metas ambiciosas de condicionamento físico. Mas, assim como nos filmes, o ímpeto pode desaparecer se não houver um plano claro para mantê-lo.

O modelo de metas anuais de fitness do ClickUp ajuda a transformar “Ano novo, vida nova” em algo mais do que um slogan. Ele oferece um sistema prático para definir, acompanhar e ajustar suas metas de fitness ao longo de doze meses, para que você possa ver um progresso real e constante, em vez de resultados passageiros.

Você pode dividir metas grandes em tarefas menores, acompanhá-las com status como Em andamento ou Concluído e adicionar campos personalizados para registrar detalhes como tipo de treinamento ou datas importantes. As visualizações do ClickUp permitem mapear os treinos ao longo do ano, enquanto os painéis do ClickUp oferecem uma visão rápida para saber se você está mantendo o ritmo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas claras e mensuráveis para força, resistência ou saúde geral.

Divida-os em marcos menores que você possa realmente acompanhar.

Use visualizações e painéis para acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

✨ Ideal para: Pessoas que desejam definir metas anuais de condicionamento físico e acompanhar o progresso mês a mês.

ClickUp: a reviravolta que você precisa em seu diário

No final das contas, manter um diário significa criar um espaço para sua voz. Seja para organizar uma mente ocupada, acompanhar pequenas vitórias ou simplesmente registrar momentos que você não quer esquecer.

Existem muitas ferramentas que prometem estrutura, mas o ClickUp se destaca discretamente porque não se limita apenas a anotações.

Ele oferece a liberdade de combinar reflexões com tarefas, metas e planos, para que seu diário se torne parte do seu ritmo diário.

Então, se você estava esperando o momento certo para começar, considere isso um sinal. 🥳 Experimente, personalize e inscreva-se gratuitamente no ClickUp agora mesmo!