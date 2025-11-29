Recursos do projeto ChatGPT: como usá-los (guia passo a passo)

Imagine o seguinte: você pede ao ChatGPT para redigir um esboço de blog. Em seguida, um roteiro. Depois, reescrever um título. No final, você tem 12 bate-papos diferentes sem um fio condutor que os una.

Os projetos ChatGPT ajudam profissionais do conhecimento, criadores de conteúdo, desenvolvedores, profissionais de marketing e usuários avançados a trazer ordem e contexto ao seu fluxo de trabalho. Dentro de cada projeto, você pode definir instruções personalizadas para adaptar as respostas do ChatGPT especificamente ao contexto desse projeto.

Assim, ele permite que você organize trabalhos com várias etapas, gerencie o contexto entre tarefas e facilite o desenvolvimento de suas ideias. Nesta postagem do blog, exploraremos os recursos do ChatGPT Project e como usá-los. 📝

O que são projetos ChatGPT?

Os Projetos ChatGPT são espaços de trabalho inteligentes dentro do ChatGPT que nos permitem criar espaços de projeto dedicados para agrupar arquivos e conversas relacionados.

Eles permitem que você reúna todos os chats, arquivos e instruções personalizadas relacionados a um projeto, facilitando a manutenção do contexto e da continuidade em tarefas mais longas ou trabalhos colaborativos. É inestimável para redação, pesquisa, planejamento, aprendizagem e outros processos.

🔍 Você sabia? O maior custo de operação do ChatGPT não são os dados, mas a eletricidade. O processamento de suas consultas consome muita energia da GPU. É por isso que as empresas de tecnologia estão constantemente tentando tornar os modelos mais rápidos e eficientes depois de aprender como o ChatGPT funciona.

Como iniciar um novo projeto no ChatGPT?

Aqui está um passo a passo para ajudá-lo a iniciar seu primeiro projeto ChatGPT com confiança e automatizar tarefas com IA.

Passo 1: Abra o ChatGPT

Inicie o aplicativo ChatGPT para desktop ou acesse chat.openai.com no seu navegador. Certifique-se de estar conectado à sua conta Plus, Pro, Team, Enterprise ou Edu. Os projetos não estão disponíveis para usuários gratuitos.

Abrir o ChatGPT

Etapa 2: Acesse a barra lateral

Depois de entrar, olhe para a barra lateral esquerda. É aqui que seus chats e projetos existentes são exibidos. Se você já usou pastas antes, os projetos aparecerão em uma seção semelhante.

Encontre a seção Projetos na barra lateral esquerda

Etapa 3: Clique no botão “+”.

Na seção Projetos, clique no botão +; você o encontrará ao lado de Projetos ou na parte superior da lista de Projetos. Isso inicia o processo de criação de um novo espaço de projeto.

Clique no ícone + para criar uma nova pasta de projeto

📮 ClickUp Insight: Um em cada cinco funcionários afirma que simplesmente saber quando as decisões serão tomadas os ajudaria a trabalhar mais rápido. No entanto, na correria de um dia agitado, a comunicação dos prazos muitas vezes acaba sendo esquecida. É aí que o ClickUp Brain entra em ação. Atuando como seu copiloto de trabalho com tecnologia de IA, ele reúne automaticamente atualizações de tarefas, tópicos e documentos, fornecendo resumos diários, briefings de decisão e comentários resumidos. Para que você nunca mais precise correr atrás de pessoas (ou informações). 💨

Etapa 4: nomeie e personalize seu projeto

Dê ao seu projeto um nome claro e descritivo. Você também pode escolher uma cor ou ícone para ajudar a diferenciá-lo visualmente dos outros. Isso é especialmente útil se você planeja criar vários projetos para diferentes clientes ou fluxos de trabalho.

Se você já tem bate-papos relacionados a este projeto, basta arrastá-los e soltá-los em seu novo projeto. Você também pode mover os bate-papos mais tarde, se preferir começar do zero.

Dê um nome e uma cor ao seu projeto

💡 Dica profissional: clique no ícone de upload dentro do espaço de trabalho do projeto e selecione os documentos, PDFs, planilhas, imagens ou trechos de código relacionados que deseja adicionar.

Etapa 5: Defina instruções específicas para o projeto

Cada projeto pode ter suas próprias instruções personalizadas, ajudando o ChatGPT a responder com um contexto melhor. Use isso para esclarecer objetivos, tom, públicos ou quaisquer regras obrigatórias para esse projeto específico.

Agora, você está pronto. Inicie um novo bate-papo do projeto dentro do projeto ou continue de onde parou.

Adicione instruções personalizadas para o contexto do projeto

💡 Dica profissional: organize facilmente seu espaço de trabalho movendo os chats existentes para um projeto. Basta arrastar um chat para o seu projeto a partir da lista de chats ou selecionar Mover para o projeto no menu do chat. O chat herdará as instruções e o contexto do arquivo do projeto, e você poderá removê-lo a qualquer momento no mesmo menu.

Mova um chat existente para o seu projeto

Se você já usou o ChatGPT e gostaria de mover bate-papos selecionados para um projeto, veja como fazer isso:

Na lista de bate-papos, arraste um bate-papo para o seu projeto ou abra o menu do bate-papo e selecione Mover para o projeto. Após a transferência, o chat herda as instruções do projeto e o contexto do arquivo. Você pode removê-lo posteriormente no menu do chat (Remover).

Recursos dos projetos do ChatGPT

Os projetos ChatGPT são uma maneira mais inteligente de trabalhar em tarefas de longo prazo, complexas ou com várias camadas. Aqui estão alguns que podem ser úteis:

Trabalho relacionado a grupos: organize seus chats, arquivos e contexto dentro de um espaço de trabalho focado no projeto.

Personalize as respostas com instruções específicas do projeto: Defina instruções personalizadas exclusivas para cada página do projeto para que o ChatGPT conheça o tom, o objetivo e os detalhes.

Carregue e reutilize arquivos em chats: adicione PDFs, imagens, planilhas, trechos de código e muito mais ao seu projeto para que você possa consultá-los ou analisá-los.

Faça pesquisas mais aprofundadas: combine seus arquivos enviados, instruções e prompts com dados em tempo real da pesquisa na web para obter insights mais ricos e relevantes.

Aproveite o ChatGPT sem usar as mãos: use o modo de voz para debater ideias, revisar arquivos ou pensar em tarefas em voz alta enquanto se desloca.

Controle de acesso : os proprietários do projeto controlam quem pode participar e qual o nível de acesso que têm.

Colaboração em equipe : os projetos compartilhados permitem que os usuários do espaço de trabalho colaborem. Os membros da equipe podem acessar bate-papos, arquivos e instruções juntos.

Memória do projeto: cada projeto tem memória integrada, permitindo que o ChatGPT lembre seus chats e arquivos enviados dentro desse projeto específico.

🧠 Curiosidade: O “T” em GPT significa Transformer, que é a arquitetura que tornou viáveis os grandes modelos de linguagem. Os transformadores foram inventados por pesquisadores do Google em 2017 e, desde então, transformaram tudo, desde a tradução até a geração de memes.

💡 Dica profissional: Experimente o recurso Branching Chats no ChatGPT. Os usuários podem abrir um bate-papo existente e continuar a conversa para explorar uma nova ideia sem perder o tópico original. Por exemplo, um cientista de dados pode ramificar o bate-papo de um colega de equipe para testar uma nova hipótese, preservando a cadeia de pensamentos original.

Como usar os recursos do projeto ChatGPT com exemplos?

Deseja integrar os projetos ChatGPT ao seu fluxo de trabalho? Vamos examinar seus principais recursos com exemplos práticos.

1. Escrever e editar

O ChatGPT Projects permite que você armazene guias de estilo, exemplos de voz da marca e materiais de referência para que todo o conteúdo que você escrever permaneça consistente, sem precisar explicar seu tom de voz todas as vezes.

Escrevendo em projetos ChatGPT

Veja como ele ajuda a garantir a automação do fluxo de trabalho de redação:

Rascunhe, revise e estruture conteúdos longos, como livros, relatórios ou artigos.

Rastreia edições em várias versões e experimenta rascunhos alternativos.

Organize seus textos por capítulos, seções ou temas

📌 Exemplo de prompt: “Esboce o capítulo 1 do meu romance de ficção científica, com foco em uma paisagem urbana distópica” ou “Compare as duas últimas versões deste resumo executivo e destaque o que mudou”.

💡 Dica profissional: use ramificações para testar vários tons ou finais sem sobrescrever sua melhor versão. Você também pode destacar o texto e usar comentários embutidos para deixar notas de edição, lembretes ou feedback para sessões futuras.

Planejamento de produtos ou campanhas de marketing

Use os projetos do ChatGPT para armazenar briefings de campanha, pesquisas de público e diretrizes de mensagens. Quando você está fazendo um brainstorming de conceitos de anúncios ou refinando o posicionamento, a IA extrai informações desse contexto, em vez de começar do zero todas as vezes.

Organize tarefas complexas para produtos e marketing

Veja como usar os Projetos ChatGPT para campanhas de produtos ou marketing:

Centralize briefings criativos, personas, calendários de conteúdo e pesquisas.

Use a memória aprimorada do projeto para refinar as mensagens e debater ideias em vários chats.

Convide os membros da equipe para contribuir ou revisar de forma colaborativa.

📌 Exemplo de prompt: “Escreva um briefing de campanha de mídia social para o lançamento de um tênis voltado para a Geração Z” ou “Analise as mensagens dos concorrentes e sugira três maneiras de se diferenciar”.

Aprendizagem e pesquisa

Armazene listas de leitura, notas de cursos e trabalhos de pesquisa nos Projetos ChatGPT para que a IA possa ajudá-lo a sintetizar informações, testar seus conhecimentos sobre conceitos ou conectar ideias de várias fontes.

Realize análises avançadas de dados

Veja como os Projetos ajudam nesse caso de uso:

Crie uma base de conhecimento persistente com arquivos, resumos e perguntas e respostas.

Acompanhe seu aprendizado ao longo de semanas ou meses com a memória

Utiliza questionários interativos ou análises detalhadas para reforçar conceitos.

📌 Exemplo de prompt: “Resuma os principais argumentos destes quatro artigos de economia” ou “Crie uma tabela que acompanhe minhas perguntas e as respostas do GPT sobre mecânica quântica”.

Projetos de codificação

Coloque seus arquivos de projeto, documentos de API e convenções de estilo no ChatGPT Projects. Agora, quando você pedir ajuda para depurar ou criar um novo recurso, a IA já saberá como seu código está estruturado e quais padrões você segue.

Realize tarefas de codificação mais rapidamente

Veja o que você pode fazer com os projetos do ChatGPT ao trabalhar com desenvolvimento de software:

Escreva, depure e documente scripts ou aplicativos em vários arquivos

Use o contexto persistente para a resolução iterativa de problemas

Refaça com confiança com a ajuda da inteligência artificial para gerenciar memórias e arquivos.

📌 Exemplo de prompt: “Gere um script Python para extrair tweets por hashtag e exportar os resultados para CSV” ou “Adicione documentação embutida a todas as minhas funções de API e verifique se há problemas de segurança”.

Como mencionou um usuário do Reddit:

Você carrega ativos que definem um contexto comum para seus chats e pode ter instruções específicas que se aplicam automaticamente aos chats dentro dessa pasta. Sinceramente, estou muito grato por ter pastas para organizar meus chats. A janela de contexto comum é um bônus interessante.

Você carrega ativos que definem um contexto comum para seus chats e pode ter instruções específicas que se aplicam automaticamente aos chats dentro dessa pasta.

Sinceramente, estou muito grato por ter pastas para organizar meus chats. A janela de contexto comum é um bônus interessante.

🚀 Dica útil: Conheça o ClickUp Brain MAX, uma atualização poderosa que unifica várias ferramentas de IA em um hub de produtividade centralizado. Você não precisa mais alternar entre Gemini, Claude ou ChatGPT. O Brain MAX oferece modelos de IA premium em um único lugar, um espaço que entende seu ambiente de trabalho em todo o seu contexto e se conecta com suas ferramentas externas. Ele também permite que você dite tarefas por voz com o Talk to Text, gere relatórios automaticamente e acione fluxos de trabalho em outras ferramentas, como Google Drive e SharePoint. Você pode escolher o melhor modelo de IA para cada tarefa, do GPT-5.0 ao Claude Sonnet 4.

Melhores práticas para usar os recursos do projeto ChatGPT

Aqui estão algumas dicas do ChatGPT que você pode usar:

Ramificação para alternativas: crie novas ramificações para explorar reescritas, ideias ousadas ou bifurcações de recursos.

Adicione comentários embutidos: deixe perguntas, sugestões ou notas diretamente em seus arquivos; o ChatGPT pode digitalizá-los e responder a todos de uma só vez.

Faça snapshots regularmente: salve versões rotuladas antes de grandes reescritas ou alterações de código para proteger o progresso e permitir reversões rápidas.

Estruture por tipo de tarefa: Divida o trabalho em arquivos para rascunhos, pesquisas, feedback e tarefas pendentes, para que o Divida o trabalho em arquivos para rascunhos, pesquisas, feedback e tarefas pendentes, para que o gerenciador de tarefas de IA possa se manter focado e organizado.

Resuma as principais decisões: fixe um “Registro de Decisões” na parte superior dos arquivos para documentar as alterações e reduzir discussões repetidas.

Solicite revisões inteligentes: peça ao ChatGPT para resumir perguntas, listar itens de ação ou sinalizar inconsistências entre arquivos.

Proteja informações confidenciais: ajuste as configurações de compartilhamento para evitar a exposição de dados privados, como chaves de API ou conteúdo proprietário.

Projeto para transferência: inclua arquivos README ou instruções claras para que futuros colaboradores possam se integrar com o mínimo de esforço.

🔍 Você sabia? Em 2023, a OpenAI fez uma parceria com o governo da Islândia para ajudar a preservar a língua islandesa, treinando modelos GPT para entendê-la.

A OpenAI está expandindo constantemente os recursos dos Projetos ChatGPT. Aqui estão alguns a serem observados:

Ele expandiu seus recursos para suportar até 40 arquivos por projeto, interações de voz aprimoradas e ferramentas integradas como Notion, Canva e HubSpot.

Além disso, ele expandiu os Projetos para todos os usuários do ChatGPT, permitindo que contas Free, Plus e Pro criem espaços de trabalho compartilhados onde você pode convidar colegas de equipe, colaborar em bate-papos e enviar arquivos.

Os usuários agora têm controle de memória exclusivo para projetos , o que permite restringir o acesso ao contexto de outros chats dentro de um projeto.

A personalização também foi aprimorada: agora você pode escolher cores e ícones para cada projeto para organizar e personalizar melhor seu espaço de trabalho.

A OpenAI também está atualmente desenvolvendo recursos de pesquisa aprofundada (pesquisa na web + contexto do projeto) e modo de interação por voz dentro dos Projetos para uma colaboração de IA mais integrada. Olhando para o futuro, a OpenAI planeja introduzir agentes autônomos que podem executar fluxos de trabalho de várias etapas dentro dos projetos, como análise de dados ou preenchimento de formulários.

🧠 Curiosidade: O conjunto de dados de treinamento para modelos GPT inclui páginas da web públicas, livros, artigos e códigos. No entanto, a OpenAI nunca divulgou a lista completa de fontes, e certos sites — como a Wikipedia e o Stack Overflow — se opuseram à extração não autorizada de dados.

Limitações dos projetos ChatGPT (+ O que observar)

Embora o ChatGPT Projects ofereça recursos robustos, ele tem algumas limitações significativas que podem atrapalhar seu cronograma e fazer você considerar alternativas ao ChatGPT. Compreender essas restrições ajudará você a evitar armadilhas comuns:

Limites de upload de arquivos: apenas 40 arquivos por projeto para usuários Pro/Enterprise (20 para Plus), e 10 arquivos podem ser enviados por vez.

Continuidade do bate-papo: os bate-papos anteriores em um projeto não transferem automaticamente o contexto, a menos que sejam referenciados.

Limites de contexto: o ChatGPT pode perder o controle de conversas longas ou threads detalhadas de projetos.

Limites de uso: os limites de mensagens variam de acordo com o plano; usuários Pro e Plus podem atingir os limites de sessão durante o uso intenso.

Sensibilidade do prompt: prompts vagos ou ambíguos podem levar a respostas irrelevantes ou fora do alvo, também chamadas de alucinações.

Segurança dos dados: a OpenAI pode reter os dados enviados de acordo com a política, o que levanta questões de segurança e confidencialidade.

Risco de viés: as respostas podem refletir padrões prejudiciais, tendenciosos ou estereotipados dos dados de treinamento.

Sem multitarefa: o modelo processa uma consulta por vez; ele não consegue lidar com várias tarefas simultaneamente.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research , em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

Como o ClickUp ajuda a gerenciar seus projetos

Você pode usar os Projetos ChatGPT para planejar uma campanha de conteúdo, mas depois acaba copiando os resultados para documentos, criando tarefas manualmente, atribuindo-as à sua equipe e acompanhando o progresso em ferramentas separadas. Isso é o que chamamos de dispersão do trabalho.

A IA ajuda você a pensar, mas não ajuda você a executar.

O ClickUp adota uma abordagem diferente como o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo. O assistente de IA integrado do ClickUp, o ClickUp Brain, não apenas organiza as conversas de IA, mas também as conecta diretamente ao seu fluxo de trabalho real. Você pode gerar um esboço de conteúdo com o Brain. Transforme-o em tarefas instantaneamente com um único comando. Faça um brainstorming de ideias de recursos no mesmo espaço. Atribua-as aos desenvolvedores com todo o contexto. Vincule-as ao documento do projeto onde as decisões são tomadas. Veja como o ClickUp leva a automação do gerenciamento de projetos de IA e o fluxo de trabalho a um novo nível?

Um usuário real compartilha:

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Para profissionais do conhecimento e equipes cansadas de preencher manualmente a lacuna entre os resultados da IA e o trabalho real, veja por que o software de gerenciamento de projetos ClickUp supera o ChatGPT.

Projetos desenvolvidos pela IA mais poderosa

Você pode aumentar sua produtividade em 10 vezes com o ClickUp Brain. O assistente com tecnologia de IA foi criado para ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, rápida e conectada. Ele permite que você acesse instantaneamente conhecimentos, gerencie projetos e crie conteúdo em um único lugar.

Digamos que você seja um gerente de produto supervisionando um lançamento multifuncional. Basta perguntar ao ClickUp Brain: “Qual é o status atual de todos os funcionários que trabalham no projeto?” Ele resumirá instantaneamente todas as tarefas, atualizações e bloqueios relevantes em seu espaço de trabalho.

A Pesquisa Empresarial com IA do ClickUp obtém respostas instantaneamente de tarefas, documentos e conversas, enquanto o Brain pode lidar com atualizações de rotina, reuniões e acompanhamento.

Melhor ainda, a ferramenta de colaboração com IA pode gerar automaticamente uma atualização do projeto para o seu e-mail semanal aos stakeholders, sugerir novas subtarefas com base em comentários recentes ou até mesmo sinalizar itens vencidos.

E se tudo isso parecer bom demais, espere até usar o Brain MAX, seu companheiro de desktop com IA.

Consolide o contexto do ClickUp e dos aplicativos conectados para diagnosticar problemas mais rapidamente através do ClickUp Brain MAX.

Pesquisa unificada e IA contextual: pesquise instantaneamente suas tarefas, documentos, reuniões e outros aplicativos conectados para que a IA compreenda todo o escopo do seu trabalho.

Produtividade Talk-to-Text : dite ideias, notas de reuniões ou atualizações de tarefas por voz — o Brain MAX as converte em texto refinado mais rápido do que digitar.

Suporte para IA multimodelo: alterne entre diferentes modelos de IA (como GPT-4.1, Claude ou Gemini) de acordo com suas necessidades, sem perder o contexto.

Tarefas orientadas por IA: peça ao Brain MAX para gerar tarefas, projetos ou documentos com base em suas instruções de voz ou texto — e deixe-o automatizar os acompanhamentos usando o contexto do seu espaço de trabalho.

Com o Brain MAX, você pode eliminar a proliferação de ferramentas de IA, otimizar a colaboração e manter toda a sua equipe alinhada.

Deixe que os agentes realizem o trabalho repetitivo

Ao automatizar tarefas repetitivas, exibir as informações certas no momento certo e manter todos alinhados, os agentes do ClickUp liberam sua energia para trabalhos criativos, estratégicos e de alto impacto.

Como os agentes do ClickUp aprimoram especificamente o gerenciamento de projetos:

Automatize a configuração do projeto: crie planos de projeto, divida as entregas e atribua responsáveis com base no seu fluxo de trabalho.

Mantenha os projetos em andamento: monitore o progresso das tarefas, sinalize bloqueadores e envie lembretes para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Centralize a comunicação: responda a perguntas relacionadas ao projeto, resuma atualizações e publique relatórios em canais ou tópicos, para que todos fiquem alinhados.

Adapte-se ao seu processo: personalize os agentes para serem acionados em eventos importantes do projeto, como criação de tarefas, alterações de status ou prazos se aproximando, para que seu fluxo de trabalho esteja sempre otimizado.

Além disso, existem agentes pré-construídos, como Relatório Semanal, Relatório Diário, StandUp da Equipe e Agentes de Respostas, que lidam com atualizações, resumos de progresso e perguntas e respostas instantâneas nos canais do projeto com configuração mínima.

Use o Agente de IA do ClickUp para automatizar tarefas recorrentes

Para necessidades mais personalizadas, os Agentes Personalizados permitem que você defina gatilhos, ações e fontes de conhecimento específicos para se adequar aos seus fluxos de trabalho exclusivos.

💡 Dica profissional: Os gerentes de projeto passam horas em reuniões, lidando com atualizações, decisões e acompanhamentos em vários projetos. O AI Notetaker do ClickUp captura automaticamente as transcrições das reuniões, resume os pontos principais e extrai itens acionáveis. Dessa forma, os gerentes de projeto podem transformar discussões em tarefas instantaneamente. Obtenha resumos ou recapitulações automáticas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker.

Eleve o nível da sua gestão de tarefas

O ClickUp Tasks ajuda você a dividir grandes ideias em etapas menores e viáveis, com prazos, responsáveis, prioridades e campos personalizados que refletem seu fluxo de trabalho exclusivo.

Crie sua primeira tarefa no ClickUp Crie tarefas no ClickUp com responsáveis e prioridades para um gerenciamento eficiente de projetos.

Por exemplo, se você delineou uma estratégia de lançamento de produto, pode criar tarefas individuais para o texto da página de destino, criativos de anúncios, campanhas de e-mail e revisões das partes interessadas. Cada tarefa pode ser atribuída ao membro certo da equipe, com um prazo claro e vinculada a ativos relacionados dentro do software de gerenciamento de tarefas.

Para ficar por dentro de tudo, visualize essas tarefas usando as visualizações do ClickUp, como listas, quadros Kanban, calendários, gráficos de Gantt e muito mais.

⚙️ Bônus: compare o ClickUp e o ChatGPT para ver como o gerenciamento estruturado de projetos se une à assistência flexível da IA para fluxos de trabalho mais rápidos e inteligentes.

Quer economizar tempo em ações repetitivas? A automação no ClickUp permite que você defina gatilhos, condições e ações do tipo “se isso, então aquilo” que são executados automaticamente.

Elimine o trabalho repetitivo com as automações do ClickUp

Por exemplo, quando o status de uma tarefa muda para “Em revisão”, o ClickUp automaticamente a atribui ao seu líder de controle de qualidade, define uma data de vencimento para dois dias depois e publica um comentário marcando-o.

💡 Dica profissional: com os painéis do ClickUp, você tem um centro de controle em tempo real para acompanhar metas, cargas de trabalho da equipe, prazos e a saúde do projeto. Personalize cartões para monitorar o andamento das tarefas, a velocidade do sprint ou itens vencidos, para que você esteja sempre alinhado com os resultados reais.

Crie, colabore e edite no Docs

Depois de definir suas ideias e cronogramas do projeto, use o ClickUp Docs para armazenar resultados detalhados, notas de reuniões, resumos e SOPs. Você pode coeditar com sua equipe em tempo real, deixar comentários, incorporar tarefas diretamente em seu documento e manter tudo vinculado aos fluxos de trabalho do seu projeto.

Organize seu conhecimento interno com o ClickUp Docs

Se você estiver elaborando um briefing de campanha, atualização de produto ou documentos de processos internos, a habilidade de redação do Brain ajuda a economizar tempo e aprimorar sua mensagem. Basta digitar uma ideia inicial e pedir à IA para reescrever, expandir ou resumir.

Recorra ao AI Writer do ClickUp Brain para obter conteúdo refinado

Digamos que você esteja preparando um anúncio trimestral do roteiro. Você pode começar com uma lista de atualizações e, em seguida, pedir à IA para transformá-la em uma mensagem clara e profissional, com o tom e a estrutura adequados para o seu público.

Integre o ClickUp com sua pilha de tecnologia existente

Com integrações para plataformas como Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, GitLab e aplicativos de controle de tempo, o ClickUp permite que você anexe arquivos, sincronize tarefas, incorpore designs e gerencie problemas — tudo isso sem sair do hub do seu projeto.

Sincronize toda a sua pilha de tecnologia com as integrações do ClickUp.

Para gerentes de projeto, essas integrações se traduzem em visibilidade e controle em tempo real sobre todos os aspectos de um projeto.

Por exemplo, imagine um projeto de lançamento de produto em que suas equipes de marketing, design e desenvolvimento trabalham com ferramentas diferentes. Com as integrações do ClickUp, seu designer pode incorporar protótipos do Figma diretamente nas tarefas do ClickUp, permitindo que os profissionais de marketing e desenvolvedores os revisem e comentem sem sair do espaço de trabalho. Ao mesmo tempo, você pode sincronizar tarefas com o Jira para que quaisquer atualizações da equipe de desenvolvimento sejam refletidas instantaneamente no ClickUp.

Essa abordagem unificada mantém todos os ativos do projeto, feedbacks e atualizações de progresso em um só lugar, tornando a entrega do projeto mais eficiente.

Do planejamento do projeto à execução com o ClickUp

Os projetos ChatGPT são uma excelente plataforma de lançamento para ideias, briefings criativos, organização de pesquisas e planejamento colaborativo com IA. Mas para transformar esses pensamentos em ideias estruturadas, você precisará do ClickUp.

Com gerenciamento de tarefas alimentado por IA, painéis em tempo real, documentos colaborativos e fluxos de trabalho personalizáveis, a plataforma ajuda você a entregar antes do prazo.

