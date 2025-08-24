Modelos gratuitos de propostas de design gráfico para conquistar mais clientes

Tem uma ideia excelente, mas não sabe como transformá-la em uma proposta de sucesso?

Você tem apenas alguns segundos para chamar a atenção de um cliente, por isso sua proposta precisa ser clara, estruturada e persuasiva desde o início. Ela deve abranger o escopo do projeto, o cronograma, os resultados esperados e o preço. Pense na sua proposta como uma ferramenta de marketing: é sua chance de mostrar seu valor e convencer o cliente a escolher você em vez dos concorrentes.

Vamos explorar os melhores modelos de propostas de design gráfico para ajudá-lo a apresentar seus serviços com clareza e confiança.

O que são modelos de propostas de design gráfico?

Os modelos de propostas de design gráfico são documentos pré-formatados que ajudam você a apresentar seus serviços, compreensão do projeto, preços e prazos a clientes em potencial de maneira clara e profissional.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de proposta de projeto:

Página de rosto: título do projeto, nome do cliente e do designer, logotipo e data de envio

Introdução: Breve descrição da sua agência e da sua visão

Visão geral do projeto: Resumo executivo dos requisitos do cliente e do objetivo do projeto

Escopo do trabalho: Descrição detalhada dos seus serviços e métricas de sucesso para medir os resultados

Cronograma: marcos do projeto, datas de entrega e duração estimada do projeto

Estrutura de preços: Discriminação clara da estrutura de custos e da estrutura de pagamento

Amostras de trabalho: Trabalhos anteriores que se alinham às necessidades do cliente

Termos e condições: Defina limites de revisão, detalhes de propriedade, políticas de cancelamento e outros termos importantes

CTA: Próximos passos a seguir e informações de contato

Assinatura: Espaço para você e o cliente assinarem e aprovarem a proposta

O que torna um modelo de proposta de design gráfico bom?

Um bom modelo de proposta de design gráfico serve como um guia para apresentar ideias, mostrar experiência e definir expectativas claras. Portanto, ao selecionar um, certifique-se de procurar os seguintes aspectos:

Estrutura e clareza: use seções e layouts claramente definidos para ajudar os clientes a navegar facilmente pela sua proposta

Apelo visual: escolha um modelo com tipografia e espaçamento consistentes para garantir um aspecto profissional na proposta

Personalizável: escolha modelos que você pode adaptar às necessidades da sua marca e do seu projeto — isso gera credibilidade e reforça a identidade da sua marca

Elementos interativos: Um modelo de proposta de design gráfico deve ter elementos interativos, como menus suspensos, para destacar sua proposta

Estrutura abrangente: opte por um modelo com elementos abrangentes, incluindo uma introdução, depoimentos, requisitos do projeto, um cronograma e muito mais. Isso ajuda a transmitir informações completas para uma tomada de decisão informada

➡️ Leia mais: Os melhores modelos gratuitos de fluxo de trabalho no Excel e ClickUp

Modelos de propostas de design gráfico em resumo

Modelos gratuitos de propostas de design gráfico para apresentar como um profissional

Pronto para tornar a criação de propostas de design gráfico mais fácil? Aqui está uma lista dos melhores modelos de propostas de design gráfico para ajudá-lo a criar propostas atraentes e profissionais:

1. Modelo de proposta de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize ideias, crie uma lista de verificação e colabore com as partes interessadas com o modelo de proposta de projeto ClickUp

Uma proposta abrangente e profissional é a chave para que qualquer projeto seja aprovado. O modelo de proposta de projeto ClickUp ajuda você a organizar ideias e detalhes importantes.

O modelo permite destacar os objetivos e as realizações do projeto e visualizar a relação entre as tarefas do projeto, os membros da equipe e as partes interessadas, melhorando a colaboração.

Esteja você se preparando para uma compra executiva ou tentando manter a proposta do projeto abrangente, o modelo oferece um quadro branco colaborativo para organizar as informações.

Veja por que você vai gostar

Edite, destaque ou adicione informações com formas e notas adesivas

Otimize seu processo de design com acompanhamento de tarefas integrado, fases estruturadas e colaboração fácil

Aumente o impacto inserindo imagens para apoiar o conteúdo

Vincule fontes relevantes e adicione informações adicionais com cartões de sites e caixas de texto

🔑 Ideal para: Gestores de projetos, designers freelancers e agências de design que pretendem transmitir informações sobre propostas e garantir um projeto.

💡 Dica profissional: Está lidando com um trabalho desorganizado? Use o ClickUp Docs para vincular documentos a tarefas e manter a colaboração e a produtividade. Veja como isso ajuda: Crie quaisquer documentos ou wikis que atendam aos requisitos da proposta de design gráfico

Atribua comentários e itens de ação e crie tarefas rastreáveis para facilitar a colaboração

Mantenha todos os recursos organizados

Proteja seus documentos com links compartilháveis e gerencie permissões de acesso

2. Modelo de proposta para agências criativas ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Crie um banco de dados de projetos, organize equipes e defina prazos com o modelo de proposta para agências criativas do ClickUp

Está gerenciando várias propostas sem um plano? Isso é apenas multitarefa caótica com uma pitada extra de estresse. O modelo de proposta para agências criativas da ClickUp ajuda você a classificar e gerenciar propostas sem o caos adicional.

Para cada projeto, você obtém uma visão geral rápida do status de aprovação, revisões, equipes de entrega, objetivos do projeto e custo de oportunidade. Isso ajuda a otimizar o processo de gerenciamento de propostas e responder rapidamente às solicitações dos clientes.

Veja por que você vai gostar

Anexe um link para uma apresentação, para que as partes interessadas possam visualizar facilmente a proposta

Marque dependências para identificar o que precisa ser feito antes de iniciar uma nova etapa, para que a equipe permaneça sincronizada

Categorize o tipo de revisão para priorizar e planejar com eficiência

Ilustre seus argumentos usando recursos visuais, gráficos e imagens

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing, agências de design e designers freelancers que desejam gerenciar e organizar várias propostas de clientes.

➡️ Leia mais: Melhores softwares e ferramentas de colaboração em design gráfico

3. Modelo de solicitação de proposta da ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Acompanhe datas e prazos de RFP, organize informações e simplifique a comunicação com o modelo de solicitação de proposta do ClickUp

O modelo de solicitação de proposta da ClickUp ajuda você a se manter organizado, no caminho certo e ágil. Ele permite listar o prazo e a data de adjudicação, para que as fases do processo sejam concluídas dentro do prazo.

Além disso, com fases de projeto personalizadas, como planejamento, elaboração, distribuição, revisão e adjudicação, você sempre sabe em que estágio do processo de RFP se encontra. Além disso, as visualizações integradas permitem que você acompanhe e gere relatórios para se manter a par dos projetos.

Veja por que você vai gostar

Crie listas de verificação para cada etapa do processo de RFP, para que nenhuma etapa ou detalhe importante seja esquecido

Monitore o orçamento alocado para cada etapa e todo o processo

Anexe e salve arquivos relevantes em um só lugar para facilitar o acesso, a consulta e a colaboração

Liste o processo de RFP e marque as dependências, simplificando o processo de seleção da melhor proposta

🔑 Ideal para: Equipes de compras e pequenas empresas que desejam organizar o processo de solicitação de propostas para projetos futuros.

4. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie propostas atraentes, organize elementos e forneça uma visão geral clara com o modelo de proposta comercial do ClickUp

Quer conseguir aquele trabalho dos sonhos? Comece com uma proposta atraente. O modelo de proposta comercial do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso. Ele oferece um formato organizado para fornecer informações sobre a empresa e listar os clientes com quem você já trabalhou.

Além disso, o modelo permite incluir detalhes importantes, como o escopo do projeto, cronograma, detalhamento do orçamento e resultados esperados, para oferecer ao cliente uma visão geral melhor. Isso economiza tempo, pois não é necessário começar do zero todas as vezes.

Veja por que você vai gostar

Apresente os problemas, os dados para estabelecer um senso de urgência e as causas principais

Apoie os detalhes e aprimore a proposta com imagens e gráficos

Forneça informações completas sobre seus serviços, respaldadas por previsões de lucro e resultados projetados

Mantenha a clareza indicando todos os termos e condições, métodos de pagamento e informações de confidencialidade na seção do contrato

🔑Ideal para: Designers freelancers e agências de design que desejam alcançar clientes potenciais de forma atraente.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de propostas orçamentárias em Excel e ClickUp

5. Modelo de narrativa de projeto ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Defina objetivos, organize recursos e crie uma narrativa poderosa com o modelo de narrativa de projeto ClickUp

Uma narrativa atraente e abrangente prepara o terreno para uma proposta de projeto bem-sucedida. O modelo de narrativa de projeto do ClickUp ajuda a manter sua equipe alinhada e sua visão focada.

Ele oferece um formato estruturado para descrever o como e o porquê do projeto, com gráficos, diagramas e recursos visuais para tornar a narrativa mais envolvente e abrangente. Além disso, o modelo ajuda você a organizar todas as informações em um só lugar, seja para o lançamento de um novo produto ou para melhorar os já existentes, garantindo uma colaboração eficiente.

Veja por que você vai gostar

Comunique os objetivos e resultados com uma descrição clara e justificativa

Crie um cronograma para manter o projeto em dia

Forneça uma visão geral das despesas para cada resultado

Adicione fotos para apresentar sua equipe e incluir suas áreas de especialização

🔑 Ideal para: Equipes de projeto, designers freelancers, agências de design e pequenas empresas que desejam documentar os objetivos e soluções dos projetos.

Veja o que Matt Brunt, designer gráfico da Creative Element, pensa sobre o uso do ClickUp:

Especificamente, o recurso Subtarefa e a capacidade de definir dependências de projetos foram uma grande mudança para nós, pois frequentemente trabalhamos em projetos com vários componentes, muitas vezes envolvendo diferentes membros de nossas equipes (ou de nossos clientes). Além disso, a guia Página inicial, que oferece uma visão geral abrangente do projeto, tem sido muito útil para evitar atrasos desnecessários na comunicação ou na produção.

Especificamente, o recurso Subtarefa e a capacidade de definir dependências de projetos foram uma grande mudança para nós, pois frequentemente trabalhamos em projetos com vários componentes, muitas vezes envolvendo diferentes membros de nossas equipes (ou de nossos clientes). Além disso, a guia Página inicial, que oferece uma visão geral abrangente do projeto, tem sido muito útil para evitar atrasos desnecessários na comunicação ou na produção.

🎨 Quer ver como as equipes de design usam o ClickUp na vida real? Este vídeo rápido mostra como organizar fluxos de trabalho criativos, criar uma biblioteca de ativos e otimizar todas as etapas de um projeto de design, do início ao fim.

6. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Acompanhe cada etapa dos seus contratos e gerencie documentos importantes com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Gerenciar contratos não significa lidar com caos e informações dispersas. O modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp oferece um hub estruturado com espaços para armazenar documentos, gerenciar fluxos de trabalho e acompanhar cronogramas.

O modelo mostra prazos estimados e porcentagens de progresso, facilitando o acompanhamento de cada etapa. Para acompanhar facilmente o estágio de cada rascunho, você pode definir status como Em andamento, Primeiro rascunho, Revisão e Rascunho final.

Veja por que você vai gostar

Obtenha uma visão geral de todos os prazos durante um período personalizado para um acompanhamento e ajuste rápidos

Acompanhe o progresso usando um medidor integrado que é atualizado automaticamente à medida que as tarefas são concluídas

Organize e gerencie todos os documentos na visualização Docs

Discuta e colabore com sua equipe na seção de discussão

🔑 Ideal para: Gestores de projetos, designers freelancers e agências de design que pretendem gerir documentos relevantes para diferentes contratos.

💡 Dica profissional: ferramentas com inteligência artificial, como o ClickUp Brain, simplificam o processo de criação de propostas e gerenciamento de projetos de clientes. Veja como isso ajuda: Obtenha respostas em documentos, tarefas e projetos sem precisar pesquisar manualmente

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e aumentar a produtividade

Mantenha um fluxo consistente na proposta de design gráfico com sugestões baseadas em IA Simplifique o processo de criação de propostas e gerenciamento de projetos de clientes com o ClickUp Brain

7. Modelo de design gráfico ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Organize arquivos e estimativas de tempo e visualize tarefas com o modelo de design gráfico ClickUp

Quantos arquivos desorganizados você tem com nomes como projeto um, arquivo final, projeto um arquivo final dois e assim por diante? A rede de pastas e arquivos para cada cliente leva a processos ineficientes e caos. O modelo de design gráfico do ClickUp traz estrutura ao caos, com todas as ferramentas e recursos para mantê-lo criativamente organizado.

Este modelo é perfeito para designers freelancers ou pequenas equipes que desejam uma configuração simples e sem complicações para gerenciar projetos de design. Divida as tarefas por status de revisão (interno/cliente/pendente), centralize briefings e links e acompanhe as revisões em um fluxo de design estruturado.

Veja por que você vai gostar

Organize o link do briefing, o link do design e o link da cópia em um só lugar

Divida as tarefas em etapas claras para manter o processo estruturado e gerenciável

Monitorize as revisões por fase do projeto para garantir que o feedback é implementado sem problemas

Liste todas as dependências da tarefa para saber o que precisa ser concluído primeiro

🔑 Ideal para: Designers freelancers e agências de design que desejam organizar o processo e os documentos de design gráfico.

➡️ Leia mais: Como usar IA para design gráfico

8. Modelo avançado de design gráfico ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Otimize o fluxo de trabalho do início ao fim com o modelo avançado de design gráfico do ClickUp

Para fluxos de trabalho de agências ou colaboração entre vários designers, as camadas do modelo avançado de design gráfico do ClickUp são usadas na automação, classificação de tipos de arquivos (PNG, PSD, etc.) e as visualizações dos recursos são exibidas no painel. É ideal quando você está lidando com entregas complexas de marcas, gerenciando vários formatos e trabalhando de forma multifuncional.

Este modelo de design gráfico permite anexar os criativos e as imagens para que apareçam na visualização do quadro, simplificando o acompanhamento. Você pode listar tarefas relacionadas nas listas de verificação para que nada passe despercebido. Além disso, permite carregar arquivos relevantes para manter todas as informações de cada tarefa em um só lugar.

Veja por que você vai gostar

Visualize o processo desde a concepção até os projetos finais usando fluxogramas e conectores

Categorize as tarefas com os tipos de arquivo PNG, PSD, RG, JPEG e GIF

Adicione comentários para referência ao lado das tarefas

Liste todas as informações sobre as cores e o estilo da marca para manter a consistência

🔑 Ideal para: Designers gráficos freelancers e agências de design que desejam organizar os detalhes dos projetos para obter gráficos consistentes.

💡 Dica profissional: Quer colaborar melhor e projetar com eficiência? Use o ClickUp Designs para gerenciar o processo de design. Veja como isso ajuda: Use IA para gerar personas de design, componentes, jornadas do usuário, briefings criativos e muito mais

Organize o design e defina prioridades para não perder nada

Visualize a carga de trabalho da equipe para um planejamento simples

Impulsione a colaboração e simplifique o feedback

9. Modelo de ideias de design ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Faça um brainstorming de ideias, organize-as e priorize-as, e acompanhe o progresso com o modelo ClickUp Design Ideation

O modelo ClickUp Design Ideation oferece a estrutura certa para dar vida às suas ideias. Ele fornece uma abordagem estruturada para brainstorming com sua equipe e decisão sobre o plano a seguir, semelhante à forma como um quadro de ideias ajuda a capturar e organizar pensamentos em um só lugar antes de transformá-los em etapas acionáveis.

Com a automação, você pode garantir que a equipe permaneça no caminho certo. Além disso, sua visualização em quadro branco facilita a identificação de gargalos e a busca por soluções. O modelo ajuda a categorizar as ideias de acordo com seu proprietário, simplificando o acompanhamento.

Veja por que você vai gostar

Mostre a equipe do projeto, juntamente com suas fotos

Use notas adesivas para listar ideias orientadas para processos, produtos e pessoas

Mantenha a equipe no caminho certo com automações

Ilustre as ideias e o processo de forma eficiente com mapas mentais, conectores e formas

🔑 Ideal para: Designers freelancers, equipes de design gráfico e agências de design que buscam criar e organizar ideias.

10. Modelo de briefing de design ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Visualize o projeto e defina o escopo e a abordagem com o modelo de briefing de design do ClickUp

Objetivos dispersos, metas pouco claras e prazos não cumpridos? É isso que acontece quando um projeto começa de forma desorganizada.

Ideal para entrar em sintonia com o seu cliente, o modelo de briefing de design da ClickUp ajuda a definir os objetivos da marca, a visão e o público-alvo em um formato de documento. Defina cronogramas, atribua tarefas e anexe referências para otimizar o planejamento inicial.

Este modelo também permite verificar se uma tarefa envolve apenas a equipe interna, apenas o cliente ou ambos. Você também pode definir objetivos mensuráveis, o que simplifica o acompanhamento.

Veja por que você vai gostar

Liste a visão do cliente, os detalhes da marca e os objetivos para um planejamento eficaz

Defina o roteiro do projeto e a direção criativa para orientar o fluxo do projeto

Inclua informações relevantes, como público-alvo, referências e notas para referência, em um só lugar

Divida as tarefas em diferentes fases, como foco e visão, público-alvo, identificação de objetivos, marca e direção criativa, para um planejamento eficaz

🔑 Ideal para: Designers freelancers e agências de design que desejam gerenciar o processo de design e as ideias.

11. Modelo de quadro branco para briefing de design ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Defina metas, visualize o processo de design e identifique oportunidades de otimização com o modelo de quadro branco ClickUp Design Brief

Ideal para entrar em sintonia com seu cliente, este modelo de quadro branco para briefing de design da ClickUp oferece um quadro branco colaborativo e ajuda a definir as metas, a visão e o público-alvo da marca em um formato de documento. Assim como as melhores ferramentas de software de quadro branco, ele oferece suporte à colaboração visual, permitindo que as equipes definam cronogramas, atribuam tarefas e anexem referências para otimizar o planejamento inicial. Usando notas adesivas e formas, você pode organizar as informações em diferentes seções para referência rápida. Você também pode adicionar ícones e imagens para apoiar e organizar os elementos-chave.

O modelo também ajuda a identificar oportunidades de otimização para melhorar o fluxo de trabalho. Além disso, com a visualização em quadro branco, você pode colaborar com sua equipe e compartilhar ideias para uma gestão eficiente.

Veja por que você vai gostar

Forneça uma visão geral do projeto e diretrizes para manter a clareza

Liste as solicitações dos clientes, os destaques da marca e o mercado-alvo para uma ideação informada

Adicione orientações e objetivos de marketing para uma implementação e acompanhamento eficazes

Inclua referências para comprovar as informações e garantir credibilidade

🔑 Ideal para: Designers gráficos e agências de design que desejam organizar os detalhes dos projetos de cada cliente em um fluxo estruturado.

💡Dica profissional: Quer transformar ideias em ações colaborativas? Use os quadros brancos do ClickUp para executar ideias com mais eficiência. Veja como isso simplifica o processo de proposta de design: Conecte documentos, tarefas e bate-papos para manter as ideias organizadas

Coordene com sua equipe e transforme ideias em ações

Use chats e formas para construir sua visão

12. Modelo de portfólio de design ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Organize projetos, inclua detalhes importantes e compartilhe atualizações do progresso com o modelo de portfólio de design do ClickUp

Um portfólio é o seu bilhete dourado para chamar a atenção dos clientes, e o modelo de portfólio de design do ClickUp oferece a estrutura perfeita para criar um. Ele permite monitorar quais designs foram aprovados e quais precisam de revisão para gerenciar diferentes projetos com eficiência.

Este modelo simplifica o gerenciamento de vários projetos e clientes, mantendo os detalhes do design, tarefas, prazos, prioridades e categorias em um só lugar. Facilita o compartilhamento de atualizações com os clientes, mantendo todos informados.

Veja por que você vai gostar

Crie categorias como identidade da marca, aplicativo web, aplicativo móvel, site e muito mais para facilitar a organização

Descreva o processo de design com etapas como pendente, conceito, design, protótipo e entrega

Carregue os arquivos para a saída final juntamente com a tarefa do projeto para facilitar a consulta

Mantenha documentos do projeto com resumos, metas, estratégias e métricas de sucesso para evitar confusão

🔑 Ideal para: Designers freelancers e agências de design gráfico que desejam organizar e gerenciar seus projetos.

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários utilizam duas ou mais ferramentas para encontrar as informações necessárias enquanto alternam entre e-mails, chats, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mail, chat, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

13. Modelo de quadro de design ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Organize o processo de design, visualize ideias e crie espaços de trabalho colaborativos com o modelo de quadro de design do ClickUp

Monitorar de perto o processo de design nunca deve ser um desafio. O modelo de quadro de design do ClickUp ajuda você a organizá-lo para que possa monitorar cada elemento com precisão, do planejamento ao lançamento.

O cronograma de design fornece uma visão geral das tarefas que você deve concluir em um prazo personalizado. Ele também permite que você faça ajustes rápidos para manter os projetos em dia.

Veja por que você vai gostar

Escreva comentários e notas de revisão para consultar rapidamente quando necessário

Crie etapas de design com base no fluxo de trabalho de design e categorize tarefas para facilitar o planejamento e o acompanhamento

Destaque todas as dependências junto com cada tarefa para estimar o prazo e planejar o fluxo de trabalho

Inclua o link do design junto com a tarefa para evitar arquivos espalhados

🔑 Ideal para: Designers gráficos freelancers e agências de design que desejam gerenciar, organizar e monitorar projetos de design.

14. Modelo de quadro branco para wireframing ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Visualize layouts e colabore com a equipe com o modelo de quadro branco para wireframing do ClickUp

Com o modelo de quadro branco para wireframing do ClickUp, projetar o layout visual de um site será simples e intuitivo. A visualização em quadro branco do modelo ajuda você a delinear cada etapa para otimizar o processo de design.

Um layout de quadro branco claro permite que sua equipe debata ideias e colabore, para que nenhum detalhe ou ideia importante seja perdido. Além disso, com diferentes formas, o modelo permite criar um fluxo de trabalho visualmente atraente e organizado.

Veja por que você vai gostar

Visualize o processo usando conectores para mapear cada etapa com clareza

Apoie a tomada de decisões com referências adicionais ou pontos com notas adesivas

Ilustre etapas e ações usando diferentes ícones

Insira imagens para adicionar como referência ou para apoiar o fluxo de trabalho

🔑Ideal para: Equipes de design e designers freelancers que procuram uma ferramenta colaborativa para debater ideias para projetos.

➡️ Leia mais: Modelos e técnicas de brainstorming

15. Modelo de revisão de design do ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Organize ideias, compartilhe feedback e colabore com o modelo de revisão de design do ClickUp

Você deve testar o protótipo antes de lançar o produto final para identificar lacunas. O modelo de revisão de design do ClickUp ajuda a documentar problemas, encontrar soluções e refinar o processo de design.

O modelo oferece um processo consistente para avaliar e aprovar designs e manter a documentação adequada para cada produto. Além disso, você pode incluir todas as informações relevantes, colaboradores, proprietários, rascunhos, links de tarefas e outros para uma visão geral completa.

Veja por que você vai gostar

Documente os problemas juntamente com as métricas de medição para acompanhar

Desenvolva um plano de teste de design completo, incluindo maquete, cenário, fatos conhecidos e pontos a serem identificados

Descreva requisitos de design específicos e ideias para atendê-los

Crie um plano de implementação com detalhes importantes, como data, tipo de plano, mercado-alvo, notas e itens de ação

🔑 Ideal para: Equipes de design gráfico que desejam testar e melhorar o protótipo do produto antes do lançamento final.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de feedback visual para simplificar o feedback

16. Modelo de proposta de design gráfico freelance da PandaDoc

via PandaDoc

A proposta de design gráfico que você envia dá ao cliente uma visão geral da qualidade dos serviços, por isso precisa ser perfeita. O modelo de proposta de design gráfico freelance da PandaDoc oferece um formato organizado que destaca todos os detalhes essenciais.

Com uma seção dedicada, o modelo ajuda você a fornecer uma visão geral completa dos projetos anteriores e por que você é a escolha certa para o projeto do cliente.

Veja por que você vai gostar

Apresente sua equipe e forneça uma visão geral clara da proposta

Conquiste credibilidade destacando credenciais, depoimentos e trabalhos selecionados

Detalhe como você executará o projeto e a estrutura de preços

Oriente o cliente nas próximas etapas com uma forte chamada à ação

🔑 Ideal para: Designers freelancers e pequenas agências de design gráfico que desejam abordar e conquistar clientes.

➡️ Leia mais: Como criar um plano de implementação de projeto

17. Modelo de proposta de design gráfico da Proposify

via Proposify

A apresentação aos clientes ficará mais organizada com o modelo de proposta de design gráfico da Proposify.

O modelo inclui espaços dedicados para fornecer uma visão geral abrangente dos seus serviços e de como você atende aos requisitos do cliente. O modelo ajuda você a manter um tom profissional e envolvente nas suas propostas de projeto.

Veja por que você vai gostar

Inclua uma imagem de capa e uma carta limpas e profissionais para mostrar suas capacidades de design

Liste os objetivos, resultados futuros, processo, cronograma e custo do projeto

Reforce a confiança com as seções “por que nós”, “depoimentos de clientes” e “portfólio”

Defina como proceder e inclua uma assinatura eletrônica para acelerar o processo

🔑 Ideal para: Designers gráficos, empresas de design e agências que desejam apresentar seus serviços

🔍 Você sabia? Cerca de 64% dos funcionários relatam que a colaboração ineficiente lhes custa pelo menos 3 horas por semana em produtividade.

18. Modelo de proposta de design de logotipo da Get Cone

via Obtenha o Cone

O logotipo define a identidade da marca, e os clientes são muito exigentes quanto a isso. Sua apresentação deve mostrar por que você é a melhor opção para atender às necessidades do cliente.

O modelo de proposta de design de logotipo da Get Cone ajuda você a apresentar de forma profissional os principais detalhes sobre seus serviços. Com uma estrutura abrangente, o modelo de proposta de design freelance permite personalizar todos os aspectos, desde o portfólio até as condições de pagamento.

Veja por que você vai gostar

Dê uma breve visão geral da sua agência, juntamente com seus parceiros e depoimentos

Inclua uma seção sobre os serviços que você oferecerá e a estrutura de preços

Liste os termos e condições e o cronograma do projeto para garantir clareza

Expresse gratidão e forneça detalhes de contato para quaisquer dúvidas

🔑 Ideal para: Designers de logotipos e agências de design que desejam apresentar seus serviços a clientes em potencial.

🧠 Curiosidade: O primeiro logotipo criado foi o brasão, que mais tarde passou a ser usado para representar territórios.

19. Modelo de apresentação de projeto da Pitch

via Pitch

Criar uma apresentação para um cliente exige que você inclua todos os elementos que o convençam a contratar você.

O modelo fornece uma estrutura para identificar o problema, apresentar a solução, introduzir os seus serviços e fornecer informações sobre a marca. Isso garante que o cliente saiba como você se alinha aos objetivos do projeto.

Veja por que você vai gostar

Inclua recursos visuais criativos para refletir sua marca na primeira seção

Adicione estudos de caso e exemplos de trabalhos de design para mostrar como você ajudou outros clientes

Liste detalhes de contato e endereço para facilitar a comunicação

Crie um cronograma detalhado e inclua detalhes do orçamento para garantir clareza

🔑 Ideal para: Designers freelancers e agências de design que procuram um formato abrangente para apresentar os seus serviços.

20. Modelo de proposta de web design da Proposable

via Proposable

Quer que sua proposta se destaque? O modelo de proposta de web design da Proposable pode ajudar.

O formato personalizável ajuda você a editar suas propostas para diferentes clientes com apenas alguns cliques. Insira assinaturas e campos de texto para orientar o cliente nas próximas etapas. Com itens opcionais, quantidades e muito mais, mantenha um formato elegante e fácil de entender.

Veja por que você vai gostar

Adicione vídeos e mídia avançada para tornar a apresentação mais envolvente

Organize produtos e serviços em um catálogo para referência rápida

Mencione membros da equipe ou reatribua a propriedade para uma colaboração eficiente

Obtenha análises detalhadas para acompanhar a tendência de interação de cada destinatário

🔑 Ideal para: Designers freelancers, agências de design e empresas que desejam criar propostas exclusivas e criativas

21. Modelo de proposta de design gráfico da Qwilr

via QWilr

Capturar a atenção dos clientes será simples com o modelo de proposta de design gráfico da Qwilr.

Incorporando storytelling, o modelo ajuda você a criar propostas impactantes e criativas, adaptadas ao projeto e às necessidades de design do cliente. Ele permite que você destaque seus diferenciais e sua visão artística para conquistar clientes e impulsionar o sucesso.

Veja por que você vai gostar

Inclua elementos interativos para dar um aspecto profissional à sua proposta e destacá-la

Personalize a apresentação com os desafios, objetivos, prioridades e avaliação atual

Conecte-se ao seu CRM para criar apresentações e orçamentos em minutos

Demonstre os resultados para clientes anteriores na indústria do design e dê o CTA final para aceitar a proposta

🔑 Ideal para: Designers freelancers, agências de design e empresas que procuram um formato profissional e interativo para apresentar os seus serviços.

Aumente o sucesso das propostas de design gráfico com o ClickUp

Criar propostas atraentes que conquistam clientes pode parecer confuso e complexo, mas com o modelo certo, você pode criar propostas que se destacam.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita a criação de propostas que refletem a identidade da sua marca e como ela se alinha aos requisitos do cliente. Seja trabalhando sozinho como freelancer ou em equipe em uma agência de design, o ClickUp ajudará você a criar propostas atraentes, acompanhar o sucesso do projeto e gerenciar seu portfólio, tudo em um só lugar.

Evite que propostas incompletas prejudiquem os negócios. Inscreva-se gratuitamente para apresentar uma proposta clara, concisa e impossível de ignorar com o ClickUp hoje mesmo! 🚀