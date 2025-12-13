As 10 melhores alternativas e concorrentes do Bluebeam em 2026

O Bluebeam é amplamente utilizado por equipes de construção, arquitetura e engenharia para gerenciar PDFs, marcações e documentação. Mas ele pode não ser a opção ideal para todas as equipes — algumas o consideram complexo ou limitado em fluxos de trabalho específicos.

Se você precisa de uma interface mais simples, recursos aprimorados de gerenciamento de documentos, custos mais baixos ou ferramentas projetadas para colaboração remota, há inúmeras opções a serem consideradas.

Neste blog, exploraremos as principais alternativas e concorrentes do Bluebeam para o setor de construção, para que você possa encontrar uma ferramenta que funcione melhor para a forma de trabalho da sua equipe.

Antes de mergulhar nas alternativas, vamos entender por que o Bluebeam fica aquém.

Limitações do Bluebeam

Com base nos comentários e avaliações dos usuários, aqui estão algumas limitações comuns do Bluebeam:

Curva de aprendizado íngreme: muitos usuários acham o Bluebeam difícil de dominar, especialmente aqueles sem experiência prévia em edição de PDF ou software de construção. Seus recursos extensos podem parecer intimidadores, resultando em tempos de adaptação mais longos.

Funcionalidade limitada das camadas: as ferramentas de camadas são básicas e carecem de opções avançadas, como modos de mesclagem, sobreposições e controle individual de camadas, o que dificulta o gerenciamento visual das marcações.

Desafios de integração: os usuários relatam problemas ao conectar o Bluebeam a outras plataformas — as marcações podem não sincronizar corretamente, os arquivos podem não retornar e as conexões baseadas em API podem não ser confiáveis.

Problemas de desempenho com arquivos grandes: arquivos de projetos grandes costumam causar lentidão ou travamentos. O software consome uma quantidade significativa de CPU e memória, afetando a produtividade durante tarefas críticas de construção.

Limitações da hospedagem em nuvem: o Bluebeam Revu depende de uma conexão estável com a internet. Quando a conectividade cai, a falta de alertas claros pode causar confusão, perda de trabalhos não salvos ou interrupção dos fluxos de trabalho.

Embora o Bluebeam ofereça suporte à colaboração em documentos, edição de PDF e gerenciamento de projetos de construção, essas limitações podem atrapalhar o processo de construção.

10 alternativas ao Bluebeam em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das principais alternativas ao Bluebeam:

Nome Ideal para Principais recursos *Preços ClickUp Gerenciamento completo de projetos e tarefas para equipes de construção de todos os tamanhos Gerenciamento de tarefas, cronogramas, fluxos de trabalho, documentos, automação, IA e agentes de IA, controle de tempo, visualizações Gantt/Board Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas. Drawboard Projects Revisões colaborativas de projetos para equipes de AEC de médio porte Anotações em tempo real nos desenhos, acompanhamento de tarefas/problemas nos desenhos, histórico de revisões, acesso para convidados, compartilhamento de documentos Os planos pagos começam em US$ 29/mês/usuário. Fieldwire Gerenciamento de tarefas e coordenação de construção no local para equipes de campo de pequeno a médio porte Atribuição de tarefas, listas de pendências, visualização de planos, rastreamento de problemas, relatórios Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 54/usuário/mês Adobe Acrobat Pro Edição profissional de PDF e gerenciamento seguro de documentos para indivíduos e grandes equipes Criação/edição de PDF, assinaturas eletrônicas, OCR, comparação de documentos, compartilhamento seguro Os planos pagos começam em US$ 19,99/mês. PDF XChange Editor Anotação e edição de PDF leve e de alto desempenho para indivíduos e pequenas equipes Edição de PDF, anotações, OCR, assinaturas digitais Versão gratuita disponível; licença de usuário a partir de US$ 62/ano. Foxit PDF Editor Edição de PDF acessível com colaboração em nuvem para equipes de pequeno a grande porte Edição de PDF, colaboração, segurança, integração com a nuvem Os planos pagos começam em US$ 10,99/mês. Nitro PDF Criação, conversão e automação de PDFs de nível empresarial para equipes de pequeno a grande porte Criação/edição de PDF, assinatura eletrônica, compartilhamento seguro, processamento em lote Os planos pagos começam em US$ 17,70/usuário/mês. Procore Gerenciamento financeiro e de projetos de construção de espectro completo para empresas de construção de médio a grande porte Gerenciamento de projetos, orçamento, fluxos de trabalho de RFI, programação, controle de documentos, relatórios Preços personalizados Autodesk Construction Cloud Fluxos de trabalho BIM conectados e gerenciamento do ciclo de vida do projeto para grandes equipes Colaboração em projetos, controle de documentos, fluxos de trabalho BIM, análises Preços personalizados Buildertrend Gerenciamento de construção e comunicação com o cliente para equipes de construção residencial de pequeno a médio porte Agendamento, propostas, faturas, portal do cliente, gerenciamento de documentos, ferramentas financeiras Preços personalizados

As melhores alternativas ao Bluebeam para usar

Encontrar a alternativa certa ao Bluebeam não é fácil, com tantas opções de software de gerenciamento de fluxo de trabalho de construção disponíveis. Nós selecionamos as melhores opções, cobrindo os principais recursos, preços, limitações e o que as equipes de construção reais pensam de cada uma delas.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de projetos e documentos)

Nunca perca uma tarefa ou um prazo com o software de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Enquanto o Bluebeam se concentra em marcações em PDF, o ClickUp permite armazenar, organizar e colaborar em todos os tipos de documentos, incluindo desenhos, contratos e RFIs.

Escreva e colabore melhor com sua equipe e clientes com o ClickUp Docs.

Com o ClickUp Docs, você pode criar documentos dinâmicos, compartilhá-los com sua equipe e manter tudo controlado por versão e acessível de qualquer lugar. A IA integrada, ClickUp Brain, ajuda a evitar erros e fazer alterações rápidas em seus documentos.

Ferramentas integradas de revisão para imagens, PDFs e vídeos permitem que você faça anotações diretamente nos arquivos, atribua comentários como tarefas e acompanhe o feedback até a conclusão — perfeito para revisar planos e desenhos.

Revise e anote seu trabalho facilmente no ClickUp

Com o ClickUp para equipes de construção, você pode otimizar todas as etapas do processo de construção, desde o planejamento inicial até o gerenciamento em tempo real e o acompanhamento de KPIs.

Oferecendo mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp, incluindo listas, quadros Kanban, calendários e gráficos de Gantt, a equipe de construção pode planejar e visualizar todas as fases do seu projeto.

Quer visualizar todo o cronograma da sua construção? A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp exibe a duração das tarefas, dependências e marcos.

Use o gráfico de Gantt do ClickUp para visualizar facilmente os marcos do seu projeto.

Os status, automações e modelos personalizáveis do ClickUp permitem que você crie fluxos de trabalho adaptados aos processos de construção, como envios, ordens de alteração, listas de pendências e inspeções. Você pode automatizar tarefas repetitivas e garantir que nada seja esquecido.

Com os agentes de IA do ClickUp, você pode delegar processos rotineiros, obter insights instantâneos e deixar que a IA cuide dos acompanhamentos ou lembretes, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante.

Bônus: Otimizando o gerenciamento do fluxo de trabalho da construção com agentes de IA Os projetos de construção frequentemente enfrentam atrasos, falhas de comunicação e caos documental entre equipes distribuídas e locais de trabalho. Os agentes de IA transformam o gerenciamento do fluxo de trabalho da construção, conectando todas as partes interessadas, automatizando tarefas rotineiras e mantendo os projetos em dia. Automatize relatórios diários de progresso e registros do local com IA, garantindo atualizações precisas e em tempo real para todas as partes interessadas.

Atribua tarefas e acompanhamentos automaticamente com base em notas de reuniões, resultados de inspeções ou ordens de alteração.

Centralize o gerenciamento de documentos com pesquisa baseada em IA e controle de versão para projetos, licenças e solicitações de informações.

Use assistentes de chat com IA para recuperar protocolos de segurança, cronogramas ou contatos de fornecedores instantaneamente — sem precisar vasculhar a papelada.

Permita uma coordenação perfeita, transformando atualizações de campo e listas de pendências em itens acionáveis para as equipes no local e no escritório. Os Ambient Agents do ClickUp mantêm o fluxo de informações em todo o espaço de trabalho, com intervenção manual mínima.

A IA integrada do ClickUp, ClickUp Brain, elimina as tarefas repetitivas, escrevendo atualizações de status, gerando resumos de projetos e até mesmo executando standups automaticamente.

Veja como o ClickUp Brain gera instantaneamente um relatório de projeto estruturado, resumindo realizações, obstáculos e próximos passos com apenas um comando👇

Aproveite o ClickUp Brain para gerenciar seus projetos de construção com facilidade.

Acompanhe o andamento do projeto, a alocação de recursos e os prazos com os painéis e relatórios personalizáveis do ClickUp. Obtenha informações em tempo real para manter seus projetos dentro do prazo e do orçamento.

E se você quiser começar com vantagem, os modelos de gerenciamento de construção do ClickUp foram criados para lidar com tudo, desde programação até listas de verificação de segurança. Basta inserir seus dados e começar. Não é preciso começar do zero.

Obtenha um modelo gratuito Otimize todo o ciclo de vida do seu projeto de construção com facilidade usando o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp.

⭐ Bônus: O que o ClickUp pode fazer pela gestão de construção? Veja os detalhes no webinar ClickUp para Gestão de Construção.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Ele possui um amplo conjunto de recursos, exigindo algum tempo de aprendizagem para novos usuários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Usamos essa ferramenta desde 2018 e ela é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

O ClickUp reúne todas as nossas tarefas, documentos, metas e controle de tempo em um único espaço de trabalho unificado. Usamos essa ferramenta desde 2018 e ela é incrivelmente flexível para gerenciar fluxos de trabalho internos e projetos de clientes. As visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário etc.) e as opções detalhadas de automação nos poupam horas todas as semanas. Além disso, as frequentes atualizações de recursos mostram que eles levam a sério a melhoria da plataforma.

2. Drawboard Projects (ideal para revisões colaborativas de projetos)

via Drawboard Projects

O Drawboard Projects é um software colaborativo de revisão de projetos desenvolvido especificamente para equipes de arquitetura, engenharia e construção (AEC) que precisam de uma solução rápida e em tempo real para marcar planos e coordenar o trabalho.

Ao contrário dos softwares focados exclusivamente na edição de PDFs, o Drawboard Projects cria um único espaço de trabalho ao vivo, onde equipes internas e convidados com acesso limitado podem marcar simultaneamente os mesmos desenhos ou documentos.

A plataforma vincula a comunicação e a ação diretamente à documentação visual. Ao permitir que as equipes insiram tarefas e problemas rastreáveis diretamente nos desenhos, ela transforma marcações passivas em itens de trabalho ativos e atribuíveis. Isso elimina a confusão de vários e-mails ou arquivos espalhados.

Principais recursos do Drawboard Projects

Acompanhe tarefas e problemas diretamente nos desenhos, colocando marcadores, atribuindo tarefas e gerenciando o progresso a partir de uma lista central.

Mantenha um histórico completo de revisões e uma trilha de auditoria, mantendo as conversas e alterações vinculadas ao arquivo de desenho correspondente.

Simplifique o compartilhamento de documentos com partes interessadas externas, convidando visitantes com acesso limitado para visualizar e anotar documentos.

Limitações do Drawboard Projects

Pode exigir complementos para usuários que precisam se integrar diretamente com modelos BIM, tornando a coordenação 3D nativa menos integrada do que plataformas como o Autodesk Construction Cloud.

Preços do Drawboard Projects

Equipe: US$ 29/mês por usuário (até 25 usuários)

Crescimento: US$ 39/mês por usuário (até 150 usuários)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Drawboard Projects

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações disponíveis

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Drawboard Projects?

Um usuário do G2 diz:

Adoro a capacidade de interagir diretamente com os colegas de equipe no mesmo documento, quase em tempo real. Esse tipo de coordenação não é possível nem mesmo com algo como o Bluebeam Studio, que é rápido, mas não em tempo real e utilizável para reuniões enquanto elas acontecem.

Adoro a capacidade de interagir diretamente com os colegas de equipe no mesmo documento, quase em tempo real. Esse tipo de coordenação não é possível nem mesmo com algo como o Bluebeam Studio, que é rápido, mas não em tempo real e utilizável para reuniões enquanto elas acontecem.

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam ferramentas de IA para tarefas pessoais todos os dias, e 55% as utilizam várias vezes ao dia. E quanto à IA no trabalho? Com uma IA centralizada alimentando todos os aspectos do gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e colaboração, você pode economizar até mais de 3 horas por semana, que você gastaria procurando informações, assim como 60,2% dos usuários do ClickUp!

📖 Leia também: Modelos de documentação de processos no Word e ClickUp para otimizar suas operações

3. Fieldwire (ideal para gerenciamento de tarefas e coordenação de construção no local)

via FieldWire

Se você está no local de trabalho e precisa que tudo corra bem, o Fieldwire está ao seu lado. Ele foi feito para equipes de campo que desejam trabalhar com precisão, rapidez e menos caos. Você pode facilmente atribuir tarefas por localização, definir prazos e acompanhar o progresso em tempo real — para que nada seja esquecido.

Precisa visualizar ou marcar projetos? Você pode fazer isso diretamente do seu dispositivo, mesmo se estiver offline. Gerenciando listas de pendências ou inspeções? Isso também é simples. Com formulários personalizados e relatórios inteligentes, o Fieldwire ajuda você a se manter organizado e eficiente, otimizando seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Fieldwire

Mantenha um histórico completo e pesquisável dos desenhos, com todas as marcações e atualizações preservadas para a entrega final do projeto.

Simplifique a coordenação do local de trabalho vinculando tarefas, listas de pendências e inspeções diretamente aos locais do plano.

Defina prazos, atribua níveis de criticidade e visualize cronogramas de tarefas para alinhar as atividades de campo com os cronogramas do projeto.

Identifique, atribua, acompanhe e verifique itens da lista de pendências, desde a descoberta até a conclusão, diretamente nos locais do plano.

Gere relatórios automatizados e personalizados sobre o andamento do projeto, listas de verificação e listas de pendências para transferências sem complicações.

Limitações do Fieldwire

Os usuários têm manifestado preocupações quanto à capacidade limitada de adaptar formulários e relatórios a requisitos específicos de projetos , o que pode prejudicar a flexibilidade dos fluxos de trabalho.

Recursos avançados de marcação/edição limitados em comparação com o Bluebeam, pois ele foi projetado principalmente para execução em campo, em vez de revisão aprofundada de documentos ou levantamento.

Preços do Fieldwire

Básico: Gratuito

Plano Pro: US$ 54/mês por usuário

Plano Empresarial: US$ 79/mês por usuário

Plano Business Plus: US$ 104/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Fieldwire

G2: 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fieldwire?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu o uso principalmente para tirar fotos no local com base nos desenhos existentes ou nas fotos aéreas que envio. É muito fácil trabalhar nisso quando volto ao escritório e tento visualizar os locais nos meus desenhos. Gosto de poder criar um relatório de fotolog com muita facilidade. Não preciso processar muito se usar este aplicativo de forma eficiente no campo. Gosto de categorizá-los e adicionar categorias a cada uma das minhas tags, o que facilita muito o pós-processamento no escritório.

Eu o uso principalmente para tirar fotos no local com base nos desenhos existentes ou nas fotos aéreas que envio. É muito fácil trabalhar nisso quando volto ao escritório e tento visualizar os locais nos meus desenhos. Gosto de poder criar um relatório de fotolog com muita facilidade. Não preciso processar muito se usar este aplicativo de forma eficiente no campo. Gosto de categorizá-los e adicionar categorias a cada uma das minhas tags, o que facilita muito o pós-processamento no escritório.

4. Adobe Acrobat Pro (ideal para edição profissional de PDFs e gerenciamento seguro de documentos)

via Adobe Acrobat Pro

Precisa de uma ferramenta de PDF confiável que trabalhe tão duro quanto você? O Adobe Acrobat Pro DC é a solução. Ele permite que você edite facilmente textos, imagens e layouts diretamente no PDF, sem precisar procurar os arquivos originais. Ele também vem com ferramentas integradas de assinatura eletrônica, para que a coleta de aprovações seja rápida, segura e sem papel.

Esteja você no escritório ou no local da obra, as empresas de construção podem acessá-lo através da nuvem. A compatibilidade com dispositivos facilita a conexão e a colaboração com sua equipe. Portanto, ele é poderoso, integrado e desenvolvido para profissionais.

Para equipes de construção, o Acrobat Pro ajuda a gerenciar documentação não específica de desenhos, incluindo contratos, RFIs (em formato de documento), envios, manuais de segurança e formulários de RH.

Melhores recursos do Adobe Acrobat Pro

Acompanhe as alterações nos dados do projeto e mantenha um histórico das revisões do documento, garantindo transparência e responsabilidade ao longo do ciclo de vida do projeto.

Acesse e gerencie PDFs em vários dispositivos através do Adobe Document Cloud, garantindo uma colaboração perfeita e o compartilhamento de arquivos.

Anote plantas e documentos técnicos com precisão usando ferramentas personalizáveis para texto, formas e medições.

Colete assinaturas eletrônicas juridicamente válidas e acompanhe o status dos documentos em tempo real usando a funcionalidade integrada do Adobe Sign.

Reteja informações confidenciais ou sigilosas permanentemente dos documentos para garantir a segurança e a conformidade.

Limitações do Adobe Acrobat Pro

Manipulação de desenhos inferior em comparação com o Bluebeam; tem dificuldades com navegação eficiente, camadas e comparação de conjuntos de planos grandes e complexos específicos para fluxos de trabalho AEC.

A interface poderosa pode ser complicada para tarefas diárias, e o aplicativo em si é maior do que opções leves comparáveis.

Preços do Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro: US$ 19,99/mês

Adobe Acrobat Pro for Teams: US$ 23,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Adobe Acrobat Pro

G2: 4,5/5 (mais de 3.490 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Acrobat Pro?

Um revisor do G2 escreve:

O Adobe é uma ferramenta incrível que me permite criar documentos do zero, editar arquivos existentes e converter qualquer documento para o formato PDF. Além disso, a capacidade de enviar documentos para assinatura remota com segurança é um dos recursos que mais valorizo. É definitivamente uma solução abrangente e confiável para gerenciar todos os meus documentos com eficiência e segurança. Facilidade de implementação, atendimento ao cliente, 10/10*

O Adobe é uma ferramenta incrível que me permite criar documentos do zero, editar arquivos existentes e converter qualquer documento para o formato PDF. Além disso, a capacidade de enviar documentos para assinatura remota com segurança é um dos recursos que mais valorizo. É definitivamente uma solução abrangente e confiável para gerenciar todos os meus documentos com eficiência e segurança. Facilidade de implementação, atendimento ao cliente, 10/10*

🌟 Bônus: Aproveite o ClickUp BrainGPT, o assistente de IA para desktop, para pesquisar, resumir e organizar informações de todos os seus aplicativos de trabalho, arquivos de projeto e da web — instantaneamente e sem usar as mãos. Você pode: Resuma relatórios de construção extensos, registros de obra ou documentos de segurança em segundos.

Use o Talk to Text para registrar rapidamente atualizações do site, problemas ou listas de pendências por voz, mesmo quando estiver em movimento.

Pesquise instantaneamente detalhes de projetos, contratos ou desenhos no ClickUp, Google Drive, SharePoint e muito mais, sem precisar alternar entre aplicativos.

Crie tarefas ou marque páginas importantes diretamente do seu navegador para acompanhamento ou documentação.

Gere atualizações de projetos ou resumos de reuniões usando IA, economizando tempo em relatórios manuais.

5. PDF XChange Editor (ideal para marcação e edição de PDF leve e de alto desempenho)

via PDF XChange

O PDF XChange Editor é uma solução rápida e leve para PDF, criada para profissionais da construção e do design. Ele permite que você faça anotações em plantas, destaque revisões e adicione medidas precisas diretamente em seus documentos. Com ferramentas para calcular distâncias, áreas e perímetros, ele é perfeito para validações rápidas no local.

Este software de colaboração de documentos permite que você colabore em tempo real, mantendo todos em sintonia com controle de versão e marcações compartilhadas. Esteja você no escritório ou em campo, o PDF-XChange Editor torna os fluxos de trabalho em PDF mais precisos, rápidos e eficientes.

A principal diferença do PDF-XChange Editor é seu modelo de preços — ele usa uma estrutura de licença perpétua, o que significa que um único pagamento proporciona uma licença vitalícia, um contraste gritante com as assinaturas anuais exigidas por muitos concorrentes.

Melhores recursos do PDF XChange Editor

Adicione ações JavaScript aos documentos para melhorar a interatividade e a automação

Converta PDFs de e para vários formatos de arquivo e utilize o processamento em lote para combinar ou manipular vários documentos de uma só vez.

Acesse e salve documentos diretamente de serviços em nuvem como SharePoint, Dropbox, Google Drive e Microsoft Office 365.

Incorpore arquivos de áudio e vídeo em PDFs para maior interatividade

Limitações do PDF XChange Editor

Os usuários relataram que a versão gratuita adiciona automaticamente marcas d'água aos documentos editados, o que pode afetar a qualidade profissional dos resultados.

A colaboração é limitada a comentários e marcações assíncronas.

Preços do PDF XChange Editor

Licenças de usuário: A partir de US$ 62/ano

Pacote de licença corporativa: a partir de US$ 10.151/ano

Avaliações e comentários sobre o PDF XChange Editor

G2: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PDF XChange Editor?

Uma avaliação da Capterra diz:

É sempre fácil ler e editar arquivos neste software. Eu o uso para arquivos grandes que exigem impressão virtual. Posso confessar que já é a melhor ferramenta da minha lista. A ferramenta é fácil de usar, mesmo para iniciantes. As anotações são um ótimo recurso para mim. Acho o PDF-XChange muito adequado. Ele também é econômico.

É sempre fácil ler e editar arquivos neste software. Eu o uso para arquivos grandes que exigem impressão virtual. Posso confessar que já é a melhor ferramenta da minha lista. A ferramenta é fácil de usar, mesmo para iniciantes. As anotações são um ótimo recurso para mim. Acho o PDF-XChange muito adequado. Ele também é econômico.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA para redação de conteúdo

6. Foxit PDF Editor (ideal para edição de PDF acessível com colaboração na nuvem)

via Foxit

Cansado de ferramentas PDF pesadas que atrasam seu trabalho? O Foxit PDF Editor facilita o gerenciamento e a colaboração em documentos. Projetado para profissionais ocupados, ele permite editar textos, imagens e layouts diretamente, sem a necessidade de procurar os arquivos originais.

O que realmente o diferencia? Seu assistente de IA integrado. Você pode resumir documentos, melhorar a redação, traduzir conteúdo para mais de 30 idiomas e até mesmo fazer perguntas em inglês simples para obter insights rápidos.

Para equipes de construção, o Foxit oferece recursos robustos de anotação, comentários e revisão compartilhada, permitindo que as equipes marquem rapidamente planos, propostas e contratos.

Melhores recursos do Foxit PDF Editor

Acesse e colabore em documentos em tempo real em vários dispositivos com 20 GB a 150 GB de armazenamento em nuvem.

Automatize o fluxo de trabalho, como converter, mesclar ou compactar vários PDFs simultaneamente, aumentando a eficiência em projetos grandes.

Converta documentos digitalizados em PDFs editáveis e pesquisáveis usando o reconhecimento óptico de caracteres.

Utilize os recursos Smart Redact e AI Assistant para remover automaticamente dados confidenciais e resumir contratos ou relatórios longos.

Limitações do Foxit PDF Editor

O preço é relativamente alto, especialmente para pequenas empresas ou usuários individuais, considerando os recursos oferecidos.

Não possui ferramentas especializadas de levantamento de quantidades, como o Dynamic Fill do Bluebeam, nem cálculos avançados de medição necessários para fluxos de trabalho de estimativa detalhados.

Preços do Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor: US$ 10,99/mês (plano anual)

Foxit PDF Editor+: US$ 13,99/mês (plano anual)

Avaliações e comentários sobre o Foxit PDF Editor

G2: 4,6/5 (mais de 3.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Foxit PDF Editor?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu uso a versão baseada em nuvem do Foxit PDF Editor no meu computador para fins comerciais, e ele tem sido muito confiável. Ele facilita a edição e o preenchimento rápido de PDFs sem a necessidade de baixar software. A interface é simples e tudo funciona perfeitamente. É uma ótima opção para quem precisa de um editor de PDF confiável e baseado na web para o trabalho.

Eu uso a versão baseada em nuvem do Foxit PDF Editor no meu computador para fins comerciais, e ele tem sido muito confiável. Ele facilita a edição e o preenchimento rápido de PDFs sem a necessidade de baixar software. A interface é simples e tudo funciona perfeitamente. É uma ótima opção para quem precisa de um editor de PDF confiável e baseado na web para o trabalho.

📖 Leia também: Os melhores editores de PDF com IA para edição inteligente de documentos

7. Nitro PDF (ideal para criação, conversão e automação de PDFs de nível empresarial)

via Nitro PDF

O Nitro PDF é uma solução profissional de edição de PDF e assinatura eletrônica que permite editar textos, imagens e layouts rapidamente. Com o OCR, até mesmo documentos digitalizados se tornam pesquisáveis e editáveis, economizando tempo na inserção de dados.

As equipes podem exportar com precisão PDFs complexos de volta para formatos editáveis do Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), o que é inestimável quando os arquivos de design originais não estão disponíveis.

Você pode processar arquivos em lote, automatizar tarefas e mesclar documentos sem esforço. Além disso, com as ferramentas eSign integradas, as aprovações estão a apenas um clique de distância. O importante é velocidade, precisão e maior produtividade, tudo isso sem papel.

Melhores recursos do Nitro PDF

Gere PDFs instantaneamente a partir de mais de 300 formatos de arquivo, mantendo a consistência do layout e da formatação.

Remova permanentemente conteúdos confidenciais, como nomes, números ou informações confidenciais, de um documento.

Transforme documentos digitalizados em PDFs pesquisáveis e editáveis, reconhecendo o texto e o layout das imagens digitalizadas.

Automatize a criação de formulários PDF preenchíveis e a detecção de campos de assinatura usando ferramentas com tecnologia de IA.

Centralize o gerenciamento e a implantação de licenças por meio de uma única plataforma

Limitações do Nitro PDF

Alguns usuários consideram a interface menos intuitiva em comparação com outros editores de PDF, o que leva a uma curva de aprendizado mais íngreme.

De acordo com alguns relatos de usuários, o desempenho pode ficar lento ao lidar com desenhos de construção extremamente grandes ou complexos.

Preços do Nitro PDF

Nitro PDF Classic: $318,60/licença (cobrado uma vez)

Nitro PDF Standard: US$ 17,70/mês por usuário

Nitro PDF Plus: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Nitro PDF

G2: 4,3/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 560 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nitro PDF?

Um revisor do G2 diz:

Usamos o Nitro Pro em todo o nosso escritório para diversos fins. Desde revisar documentos contratuais e obter assinaturas, até marcar folhas de projetos civis, aprovar faturas e fazer anotações para referência. Impecável do início ao fim para todos esses fins.

Usamos o Nitro Pro em todo o nosso escritório para diversos fins. Desde revisar documentos contratuais e obter assinaturas, até marcar folhas de projetos civis, aprovar faturas e fazer anotações para referência. Impecável do início ao fim para todos esses fins.

8. Procore (ideal para projetos de construção e gestão financeira de espectro completo)

via Procore

O Procore é uma plataforma abrangente de gerenciamento de construção baseada em nuvem, projetada para unificar todos os aspectos de um projeto, desde a pré-construção até o encerramento.

Ele reúne equipes, fluxos de trabalho e dados em um só lugar. Desde o acompanhamento do orçamento em tempo real e a gestão de contratos até o controle das ordens de alteração, ele ajuda você a manter os custos sob controle.

Suas ferramentas de qualidade e segurança permitem padronizar inspeções e reduzir riscos, enquanto o gerenciamento de documentos garante que todos trabalhem com os arquivos mais recentes. Com o Procore, você não está apenas gerenciando projetos, mas construindo de forma mais inteligente, segura e lucrativa do início ao fim.

Enquanto o Bluebeam se destaca nas marcações em PDF, o Procore centraliza todo o ciclo de vida da construção.

Melhores recursos do Procore

Acompanhe custos e orçamentos em tempo real, integrando-se a sistemas contábeis para fornecer visibilidade financeira atualizada.

Unifique os dados e documentos do projeto em todo o ciclo de vida da construção, desde a licitação inicial até o encerramento do projeto.

Gerencie fluxos de trabalho complexos, incluindo RFIs, envios e ordens de alteração, com roteamento automatizado e trilhas de auditoria históricas.

Permita que as equipes de campo registrem problemas, realizem inspeções de segurança e capturem fotos do andamento diretamente por meio de aplicativos móveis robustos.

Visualize os dados do projeto geograficamente, permitindo que as equipes acompanhem o progresso e os problemas em um mapa interativo.

Limitações do Procore

O sistema pode gerar um número excessivo de notificações por e-mail, levando a uma possível sobrecarga de informações para os usuários.

Os altos custos iniciais e recorrentes podem ser restritivos, tornando-o caro, especialmente para pequenos empreiteiros ou empresas com orçamentos limitados.

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore

G2 : 4,6/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

Uma avaliação do G2 diz:

Concluí um curso sobre as ferramentas Pro Core no programa Pro Core Learning e como usá-las. Devo dizer que os vídeos são muito informativos, curtos e diretos ao ponto! O sistema é fácil de usar e vai literalmente livrar você daquele arquivo no seu escritório!

Concluí um curso sobre as ferramentas Pro Core no programa Pro Core Learning e como usá-las. Devo dizer que os vídeos são muito informativos, curtos e diretos ao ponto! O sistema é fácil de usar e vai literalmente livrar você daquele arquivo no seu escritório!

📖 Leia também: Principais alternativas ao Procore para gerenciamento de projetos de construção

9. Autodesk Construction Cloud (ideal para fluxos de trabalho BIM conectados)

via Autodesk Construction Cloud

Mantenha seus projetos de construção em dia e sem erros com o Autodesk Construction Cloud. Seu principal produto, o Autodesk Build, incorpora a antiga tecnologia PlanGrid.

Ele atua como um Ambiente Comum de Dados (CDE), integrando todos os aspectos do ciclo de vida do projeto de construção e conectando equipes e dados, desde o projeto até a construção. Colabore em modelos em tempo real, reduza erros de projeto e evite retrabalhos dispendiosos.

Com o gerenciamento de custos integrado, os gerentes de projeto podem acompanhar orçamentos, gerenciar contratos e prever despesas com confiança. Além disso, a detecção de conflitos ajuda a resolver problemas antes que eles cheguem ao local. É tudo o que você precisa para uma construção mais tranquila e inteligente.

Os melhores recursos do Autodesk Construction Cloud

Identifique e resolva conflitos antecipadamente com a detecção automatizada de conflitos e fluxos de trabalho de coordenação, reduzindo o retrabalho e os atrasos no campo.

Otimize os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos para RFIs, envios e ordens de alteração com roteamento automatizado e trilhas de auditoria históricas.

Realize levantamentos precisos em 2D e 3D diretamente a partir de modelos coordenados para produzir estimativas de custos e previsões de materiais mais precisas.

Compartilhe desenhos, RFIs, envios, listas de pendências e relatórios diários instantaneamente entre as equipes de campo e do escritório, melhorando a produtividade no local.

Limitações do Autodesk Construction Cloud

Alguns críticos mencionaram que o aplicativo pode ser lento ou apresentar atrasos, especialmente ao lidar com projetos grandes ou realizar tarefas que exigem muitos recursos.

As ferramentas de marcação, embora capazes, geralmente são menos avançadas para cálculos complexos de quantidades e edição de PDF em computadores.

Preços do Autodesk Construction Cloud

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Autodesk Construction Cloud?

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto é como ele reúne todas as partes interessadas e informações do projeto em uma única plataforma centralizada. Para a entrega de M&E, onde a coordenação é absolutamente crítica, ter acesso em tempo real aos modelos, desenhos, RFIs e dados de campo mais recentes é uma grande vantagem.

O que mais gosto é como ele reúne todas as partes interessadas e informações do projeto em uma única plataforma centralizada. Para a entrega de M&E, onde a coordenação é absolutamente crítica, ter acesso em tempo real aos modelos, desenhos, RFIs e dados de campo mais recentes é uma grande vantagem.

📖 Leia também: Software poderoso de comparação de documentos para equipes

10. Buildertrend (ideal para gerenciamento de construção e comunicação com o cliente)

via Buildertrend

O Buildertrend é a sua ferramenta para uma gestão de construção mais tranquila. Seja você um construtor ou reformador, ele mantém seus projetos organizados com recursos como agendamento, controle de tempo e registros diários.

Recursos importantes, como o Portal do Cliente , permitem que os proprietários acompanhem o andamento do projeto, aprovem seleções e alterações de pedidos e efetuem pagamentos.

Para a equipe de construção, o Buildertrend simplifica fluxos de trabalho financeiros complexos, incluindo licitações, orçamentos, custos de obras e faturamento, vinculando-os diretamente a atividades de campo, como registros diários e controle de tempo.

Além disso, suas ferramentas de vendas ajudam você a rastrear leads, enviar propostas e realizar campanhas por e-mail para se manter conectado com clientes potenciais e aumentar as conversões. Tudo é baseado na nuvem e fácil de acessar, então o Buildertrend ajuda sua equipe a se manter sincronizada.

Melhores recursos do Buildertrend

Ofereça aos subcontratados um portal dedicado para cronogramas de trabalho, listas de tarefas, compartilhamento de arquivos e mensagens.

Acesse relatórios financeiros e operacionais em tempo real para tomar decisões baseadas em dados que otimizam a lucratividade.

Solicite, receba e compare propostas de subcontratados e fornecedores dentro do Buildertrend para um melhor controle de preços.

Otimize as operações de campo usando o aplicativo móvel para registros diários, controle de ponto, compartilhamento de fotos e gerenciamento de listas de tarefas.

Limitações do Buildertrend

Alguns avaliadores mencionam ineficiências devido aos processos manuais de entrada de dados, especialmente ao configurar novos trabalhos, levando a uma possível duplicação de esforços.

O alto custo da assinatura muitas vezes torna difícil para empreiteiros muito pequenos ou aqueles com volumes anuais de construção mais baixos.

Preços do Buildertrend

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Buildertrend

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buildertrend?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro o fato de o Buildertrend ser um local único para tudo relacionado à construção. Ele oferece uma ótima maneira de fazer seleções, executar um calendário e visualizar todos os seus documentos. Ele também pode fazer pedidos de compra e alterações de pedidos.

Adoro o fato de o Buildertrend ser um local único para tudo relacionado à construção. Ele oferece uma ótima maneira de fazer seleções, executar um calendário e visualizar todos os seus documentos. Ele também pode fazer pedidos de compra e alterações de pedidos.

📖 Leia também: Principais concorrentes do Buildertrend para gerenciamento de projetos de construção

Gerencie projetos de construção com sucesso com o ClickUp

Embora o Bluebeam seja uma boa ferramenta para marcação de documentos e colaboração, ele não é a única opção, especialmente se você estiver procurando por maior flexibilidade, comunicação em tempo real e gerenciamento de projetos de ponta a ponta.

Se você precisa de gerenciamento avançado de tarefas, controle contínuo de documentos ou colaboração mais rápida em equipe, a alternativa certa ao Bluebeam pode melhorar significativamente o gerenciamento do fluxo de trabalho da sua construção.

O ClickUp oferece uma plataforma poderosa e completa, projetada para otimizar todas as fases dos seus projetos de construção, desde o planejamento e execução até a comunicação e entrega. Com modelos personalizáveis, colaboração em tempo real e automação integrada, o ClickUp se adapta às necessidades da sua equipe e ajuda você a ficar à frente de todos os prazos do projeto.

Pronto para mudar a forma como gerencia projetos de construção? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja a diferença.