Como fazer login no monday.com e corrigir problemas comuns

Sua lista de tarefas está pronta e você está pronto para mergulhar no dia, mas seu quadro do monday.com simplesmente não carrega.

Quando você finalmente consegue fazer login, ele não funciona. Uma mensagem de erro é exibida e, não importa quantas vezes você tente recarregar a página, ela congela ou o leva de volta para a tela de login.

Pode parecer algo menor, mas no início de um dia agitado, é muito importante.

Neste blog, exploraremos como fazer login em sua conta e corrigir os problemas mais comuns que você pode enfrentar. 🎯

Para que serve o monday.com?

Uma plataforma de gerenciamento de trabalho versátil e baseada na nuvem, o monday.com ajuda indivíduos e organizações a planejar, acompanhar e automatizar seu trabalho em diferentes funções de negócios.

Quando você está planejando projetos, atribuindo tarefas ou colaborando com sua equipe, o monday.com otimiza o trabalho com espaços de trabalho personalizáveis, painéis em tempo real e visualizações da carga de trabalho. Ele também oferece suporte à automação do fluxo de trabalho, comunicação da equipe e necessidades especializadas, como planejamento de conteúdo, coordenação de eventos e contratação.

🔎 Você sabia? Uma pesquisa realizada pela PwC revelou que quase 77% das empresas utilizam algum tipo de software de gerenciamento de projetos e que a adoção desse tipo de ferramenta está frequentemente associada a projetos de alto desempenho.

Como fazer login no monday.com

Acessar sua conta no monday.com geralmente é rápido e simples.

Veja como fazer login sem problemas. ⚒️

Método nº 1: fazer login pelo navegador da web

Passo 1: Acesse a página inicial

Para fazer login, acesse a página de login do monday.com e clique em Login no canto superior direito. Digite seu e-mail profissional e clique em Avançar.

via monday.com

Etapa 2: Digite sua senha

Se solicitado, digite a URL da sua conta (como yourteam.monday.com) e clique em Avançar. Digite sua senha.

✅ É a primeira vez que usa o monday.com? Se você recebeu um e-mail de convite, clique em Aceitar convite. Você será solicitado a inserir seu nome, criar uma senha e concordar com os termos antes de acessar seu espaço de trabalho.

Etapa 3: toque em Entrar

Digite sua senha e clique em Entrar. Você também pode entrar com sua conta do Google.

via monday.com

Já está conectado a várias contas? Você verá uma lista, basta escolher a que deseja.

via monday.com

😎 Curiosidade: Lançada originalmente como Dapulse em 2012, a empresa mudou sua marca para monday.com em 2017 para refletir melhor sua missão e evitar confusão.

Método nº 2: fazer login pelo aplicativo para desktop

Passo 1: Baixe o aplicativo

Baixe o aplicativo monday.com na App Store do Mac ou Windows. Inicie o aplicativo e você será direcionado para a tela de login.

via monday.com

Etapa 2: escolha seu método de login

Digite seu e-mail e siga as etapas habituais de login ou use o login com um clique pelo Google, Slack ou LinkedIn.

via monday.com

💡 Dica profissional: Prefere usar um gerenciador de senhas ou SSO? Escolha Usar login do navegador e você fará login através do seu navegador e receberá um código para colar no aplicativo. É um atalho seguro.

Etapa 3: Digite sua senha

Se o seu e-mail estiver conectado a várias contas, insira a URL exclusiva do seu espaço de trabalho. Caso contrário, insira sua senha e faça login.

via monday.com

Não consegue fazer login? Experimente estas dicas de solução de problemas

Se o login no monday.com não estiver funcionando como esperado, aqui estão os problemas mais comuns e exatamente o que fazer para voltar rapidamente:

1. Verifique novamente o URL da sua conta

Sua conta do monday.com tem um endereço da web exclusivo. Se você estiver preso na tela de login ou configurando a conta errada, talvez esteja usando o link errado.

✅ Experimente isso Procure em seu e-mail o convite original ou o e-mail de boas-vindas — ele geralmente inclui o URL correto da sua conta.

2. O perfil foi desativado

Você está vendo uma faixa vermelha que diz: “O usuário está inativo. Entre em contato com o administrador da sua conta?” Isso significa que seu perfil foi desativado, seja por um administrador ou devido a alterações na conta ou inatividade.

✅ Experimente isso Entre em contato diretamente com o administrador da sua conta. Somente administradores podem reativar seu perfil. Peça a eles para: 1. Vá para Admin > Usuários 2. Pesquise seu nome e e-mail 3. Clique no ícone de configurações ao lado do seu perfil 4. Selecione Reativar usuário

💡 Dica profissional: Se você não sabe quem é o seu administrador, verifique os e-mails de notificação anteriores do monday.com (como convites ou atualizações de projetos). Esses e-mails geralmente incluem o nome ou e-mail do administrador.

3. Problemas com autenticação de dois fatores (2FA)

A autenticação de dois fatores adiciona uma camada de segurança, exigindo não apenas sua senha, mas também uma segunda forma de verificação, como um código enviado para o seu telefone, tornando muito mais difícil para usuários não autorizados acessarem sua conta.

Se você alterou o número de telefone, excluiu o aplicativo autenticador ou não consegue acessar o código de verificação, ficará bloqueado.

✅ Experimente isto Entre em contato com o administrador do seu espaço de trabalho para obter ajuda. Peça a ele para: 1. Abra Admin > Usuários 2. Encontre seu nome na lista de usuários 3. Clique no menu de três pontos ao lado do seu nome 4. Selecione Redefinir autenticação de dois fatores. Após a redefinição, você será solicitado a configurar a 2FA novamente na próxima vez que fizer login. Certifique-se de salvar seus códigos de backup ou vincular o novo dispositivo com segurança

💡 Dica profissional: use um aplicativo autenticador como o Google Authenticator ou o Authy e habilite métodos de backup em sua conta para garantir acesso no futuro.

4. Verifique sua conexão com a Internet

Uma conexão de internet fraca ou instável pode impedir o carregamento ou o login no monday.com, especialmente no desktop ou no aplicativo móvel.

✅ Experimente isso Faça um teste rápido de velocidade e procure atingir pelo menos 5 Mbps para um funcionamento sem problemas

Mude para uma conexão Wi-Fi estável se estiver usando dados móveis

Reinicie seu roteador ou modem para atualizar a conexão

Desative sua VPN ou firewall (se houver), pois eles podem estar bloqueando o site

5. Problemas com o navegador

Problemas no navegador são um motivo comum para dificuldades de login. Versões desatualizadas, extensões hiperativas ou cache armazenado podem interferir no funcionamento do monday.com.

✅ Experimente isso Certifique-se de que seu navegador esteja atualizado; a ferramenta é compatível com Chrome, Firefox, Safari e Edge

Limpe o cache e os cookies do seu navegador, o que pode corrigir erros causados por dados salvos

Tente usar uma janela anônima/privada para desativar extensões como bloqueadores de anúncios ou bloqueadores de scripts

Mude para outro navegador e tente fazer login novamente

6. Problemas com o aplicativo móvel

Às vezes, os aplicativos móveis ou para desktop do monday.com apresentam falhas ou ficam fora de sincronia, mas geralmente são fáceis de corrigir.

✅ Experimente isto: Para telefone: Se você fez login na web ou no desktop, use o código QR nas configurações da sua conta para fazer login rapidamente no celular. Isso só funciona depois que sua conta estiver totalmente configurada novamente. Certifique-se de estar usando a versão mais recente do aplicativo e visite a loja de aplicativos do seu dispositivo para obter atualizações.

Se você fez login na web ou no desktop, use o código QR nas configurações da sua conta para fazer login rapidamente no celular

Isso só funcionará depois que sua conta estiver totalmente configurada novamente

Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente da aplicação e visite a loja de aplicações do seu dispositivo para obter atualizações.

Para desktop: Saia completamente do aplicativo e faça login novamente Desinstale e reinstale o aplicativo Reinicie o computador para redefinir quaisquer processos travados Tente fazer login a partir do navegador para isolar se o problema é específico do aplicativo

Saia completamente do aplicativo e faça login novamente

Desinstale e reinstale o aplicativo

Reinicie o computador para redefinir quaisquer processos travados

Tente fazer login a partir do seu navegador para isolar se o problema é específico do aplicativo Se você fez login na web ou no desktop, use o código QR nas configurações da sua conta para fazer login rapidamente no celular

Isso só funcionará depois que sua conta estiver totalmente configurada novamente

Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente da aplicação e visite a loja de aplicações do seu dispositivo para obter atualizações. Saia completamente do aplicativo e faça login novamente

Desinstale e reinstale o aplicativo

Reinicie o computador para redefinir quaisquer processos travados

Tente fazer login a partir do seu navegador para isolar se o problema é específico do aplicativo

login no monday.com para equipes

Como plataforma de gerenciamento de trabalho, o monday.com oferece ferramentas como espaços de trabalho compartilhados, SSO e controles de domínio para simplificar e proteger os logins da sua equipe.

Acessando espaços de trabalho compartilhados

No monday.com, os espaços de trabalho são os centros de projetos da sua equipe, como um para marketing, outro para desenvolvimento de produtos, etc. Cada espaço de trabalho contém quadros de tarefas, pastas e painéis para manter tudo organizado e focado.

Então, como você acessa um?

Etapa 1: navegue e participe de um espaço de trabalho

Para acessar um espaço de trabalho, basta se inscrever nele.

Por exemplo, se você faz parte das equipes de Marketing e Produto, inscreva-se em ambas para acessar seus quadros de tarefas. Depois de se inscrever, seus espaços de trabalho aparecerão em um menu suspenso à esquerda para facilitar a alternância entre eles.

via monday.com

Etapa 2: Entenda os tipos de espaços de trabalho

No monday.com, as equipes podem criar dois tipos de espaços de trabalho:

Espaços de trabalho abertos: Qualquer pessoa na conta pode participar e ver todos os painéis públicos (principais)

Espaços de trabalho fechados (apenas para empresas): Apenas os proprietários ou administradores do espaço de trabalho podem adicionar membros, o que é ótimo para projetos confidenciais

via monday.com

Etapa 3: Organize e personalize

Os administradores e proprietários de espaços de trabalho podem:

Mova quadros entre espaços de trabalho

Use pastas para agrupar quadros relacionados

Defina ícones e capas personalizados para distinguir visualmente os espaços de trabalho

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. Além disso, os agentes de IA do ClickUp podem até responder perguntas para você! Deixe que os agentes do Autopilot Answer no ClickUp respondam às perguntas no chat por você! 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Gerenciando funções administrativas

Os administradores mantêm tudo seguro, organizado e funcionando. Eles são os heróis nos bastidores de uma conta do monday.com.

Passo 1: Acesse a seção de administração

Clique na sua foto de perfil no canto superior direito e vá para Administração.

via monday.com

Os administradores têm controle total sobre a conta, incluindo:

Adicionar/remover usuários e atribuir funções (administrador, membro, visualizador, convidado)

Alterando o nome da conta, o logotipo e a URL

Gerenciando configurações de segurança e privacidade

Visualizando estatísticas de faturamento e uso

Assumindo o controle de painéis, automações e integrações

Excluindo usuários ou até mesmo a conta inteira (com cuidado!)

via monday.com

Habilitando o login seguro com SSO

Sua conta do monday.com oferece suporte ao login único para ajudar as equipes a fazerem login com segurança, sem senhas extras. Veja como você pode fazer isso:

Etapa 1: escolha seu tipo de SSO

Veja o que você pode escolher:

SAML SSO (Enterprise): Usado com provedores como Okta, Azure AD, etc.

Google SSO (Pro e Enterprise): Faça login através da conta do Google Workspace

Etapa 2: Configure seu SSO

Opção 1: SAML SSO

Aqui estão as etapas:

Admin > Segurança > SAML SSO Preencha o URL SAML SSO, o provedor de identidade e o certificado público Teste a conexão antes de ativar

Depois de ativado, você receberá e-mails de boas-vindas ou poderá fazer login pelo portal SSO da sua empresa.

Por exemplo, se sua empresa usa o Azure, a equipe de TI pode configurar o SAML SSO para que todos os funcionários façam login com suas contas da Microsoft.

via monday.com

Opção 2: SSO do Google

Aqui estão as etapas:

Acesse Administração > Segurança > Adicionar política de SSO Os usuários poderão fazer login instantaneamente com suas credenciais do Google

Este método é mais rápido de configurar do que o SAML e funciona bem para usuários do Google Workspace. É especialmente útil para freelancers ou consultores sem endereços de e-mail da empresa e permite oferecer suporte a vários métodos de login com orientações claras para o usuário.

via monday.com

Usando o login baseado em domínio para adesão automática (Enterprise)

Isso é ótimo para permitir que pessoas da sua organização se juntem à sua conta do monday.com sem precisar de um convite.

Veja como você pode fazer isso:

Acesse Admin > Segurança > Políticas de autenticação Clique nos três pontos e selecione Editar Adicione o domínio da sua empresa, por exemplo, @suaempresa.com, e clique em Salvar edições

via monday.com

Qualquer pessoa que se inscrever com esse domínio de e-mail pode se juntar à sua conta automaticamente. Por exemplo, novos funcionários com e-mails @acme.com podem simplesmente fazer login e ser adicionados à conta monday.com da empresa.

via monday.com

💡 Dica profissional: Se o SSO estiver ativado, o login baseado em domínio será desativado. Seu provedor de identidade assume o controle e determina quem pode acessar o quê.

Controlando o acesso de convidados por domínio

Trabalha com parceiros externos? Você pode controlar quais domínios de e-mail externos podem ser convidados como visitantes. Isso ajuda a controlar a colaboração entre equipes e impedir que informações confidenciais saiam do seu ecossistema.

Na seção Admin, em Aprovação de convidados para o domínio, você pode:

Defina quais domínios são permitidos, como @agency.com

Bloqueie domínios (opcional), como impedir que qualquer pessoa com @gmail.com seja adicionada

via monday.com

Limitações do monday.com

Embora a ferramenta mantenha seus fluxos de trabalho centralizados e seja adequada para uma variedade de casos de uso, aqui estão algumas limitações que podem fazer você considerar alternativas ao monday.com:

Recursos limitados no plano gratuito: Você tem direito a apenas dois usuários e perde recursos essenciais, como automações, integrações e visualizações avançadas

Limites de automação: mesmo nos planos pagos, você está limitado a um determinado número de ações de automação mensais. Atingiu o limite? Você terá que esperar ou pagar mais

Problemas de desempenho: quanto mais complexo for o seu espaço de trabalho, mais problemas de lentidão e desempenho você poderá enfrentar

Personalização limitada: É difícil aplicar campos obrigatórios ou definir regras de dados, o que pode levar a erros do usuário ou painéis desorganizados

Sem chat integrado: você precisará usar o Slack ou outra ferramenta externa para se comunicar em tempo real

Compartilhamento restrito com clientes: Você não pode compartilhar quadros livremente, a menos que tenha um plano de nível superior e, mesmo assim, há limites

Aqui estão outras plataformas de gerenciamento de projetos baseadas em IA para ajudá-lo a superar as limitações do monday.com.

ClickUp: uma alternativa unificada ao monday.com

Gerentes de projeto e líderes de equipe que utilizam várias ferramentas frequentemente se deparam com problemas de login, espaços de trabalho desconectados e fluxos de trabalho irregulares.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, se destaca como uma alternativa mais integrada e unificada.

Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Você não precisa de soluções alternativas ou aplicativos de terceiros para realizar suas tarefas.

Quer comparar o monday.com com o ClickUp?

Vamos começar onde a maior parte do trabalho começa: Gerenciamento de Tarefas ClickUp. 🗃️

O ClickUp oferece visualizações familiares, como listas, quadros, calendários e Gantt, mas com maior flexibilidade (pense em mais de 15 opções de visualização).

Organize todos os projetos sem esforço com a Hierarquia de Projetos do ClickUp, garantindo fácil acesso sempre que você precisar

As tarefas do ClickUp têm subtarefas aninhadas, listas de verificação, campos personalizados, dependências, automações e até documentos incorporados, tudo em um único cartão. Acompanhe entregas, bugs ou planos de ação usando status, tags e prioridades adaptados aos seus processos.

📌 Exemplo: Para uma tarefa de redesenho de site, você pode: Adicione subtarefas como redação, design e criação de Webflow

Use listas de verificação de tarefas para layout móvel, animações e controle de qualidade

Campos personalizados para o tipo de página e data de lançamento Definapara o tipo de página e data de lançamento

Vincule uma Dependência para que o desenvolvimento comece após o design

Automatize as notificações aos clientes quando a tarefa estiver pronta para revisão

Incorpore um documento ClickUp com o briefing criativo e os links do Figma com o briefing criativo e os links do Figma

Use Status personalizados como Em andamento, QA, Revisão, Concluído e marque com Bloqueado pelo cliente ou Alta prioridade Mapeie cada pequeno detalhe de suas tarefas usando a solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp ➡️ Precisa de uma ajuda inicial? Use modelos de gerenciamento de tarefas da biblioteca do ClickUp para criar fluxos de trabalho rapidamente.

Além disso, há os painéis do ClickUp, que reúnem tudo em um só lugar. 📊

Visualize e monitore relatórios de projetos em tempo real com os painéis do ClickUp

Ao contrário da visualização limitada do monday.com, os painéis do ClickUp são totalmente personalizáveis com mais de 50 cartões personalizados que podem extrair dados em tempo real do seu espaço de trabalho.

Precisa de um resumo em tempo real do sprint para sua equipe de desenvolvimento? Crie um painel com gráficos de burndown, tempo rastreado e métricas de velocidade. Está executando uma campanha para um cliente? Crie um painel com status de tarefas, itens vencidos, carga de trabalho da equipe e documentos incorporados, tudo atualizado em tempo real.

Você também pode compartilhar painéis externamente, tornando-os ideais para atualizações de clientes sem conceder acesso total ao espaço de trabalho.

📌 Exemplo: Você está gerenciando uma campanha de marketing para um cliente. Você cria um painel que mostra o acompanhamento e o progresso das tarefas, itens vencidos e a carga de trabalho da equipe, tudo atualizado em tempo real.

Depois que seus projetos estiverem mapeados e em andamento, a documentação se torna fundamental. É aí que o ClickUp Docs reúne tudo em uma única plataforma.

Um dos desafios mais complexos do monday.com é que ele depende de ferramentas de terceiros, como Google Docs ou Notion. O ClickUp Docs, por outro lado, é integrado diretamente ao seu espaço de trabalho.

Centralize todos os documentos, wikis e bases de conhecimento com o ClickUp Docs

Com o ClickUp Docs, você pode:

Crie e centralize documentos, wikis e bases de conhecimento

Elabore propostas, esboce campanhas e mantenha notas de reuniões

Incorpore tarefas, atribua listas de verificação, vincule a painéis e consulte outros documentos

Melhore a colaboração em tempo real com comentários, @menções e cursores ao vivo

Crie documentos visualmente atraentes com rich text, blocos de código e multimídia

Além disso, você pode acessar e gerenciar facilmente todos os seus documentos no Docs Hub, onde tudo é pesquisável, organizado e vinculado ao seu trabalho.

Para brainstorming e planejamento visual, o ClickUp Whiteboards oferece uma alternativa a ferramentas independentes como o Miro.

Visualize fluxos de trabalho, gere ideias com base em IA e transforme notas adesivas em tarefas instantaneamente com o ClickUp Whiteboards

Os quadros brancos são espaços de trabalho dinâmicos e práticos. Comece com uma tela em branco ou use os modelos do ClickUp para mapear processos, planos ou organogramas. Cada elemento — notas adesivas, formas e texto — pode ser transformado instantaneamente em tarefas.

📌 Exemplo: Digamos que sua equipe esboce uma estratégia de entrada no mercado em um quadro branco. Você esboça suas fases, atribui responsáveis usando avatares e converte marcos importantes em tarefas, tudo aparecendo instantaneamente em suas listas de projetos e painéis.

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado ao software de gerenciamento de tarefas, é sua ferramenta voltada para projetos que fica dentro do espaço de trabalho.

Automatize todo o seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para:

Escreva, resuma e gerencie o trabalho diretamente em tarefas, documentos, comentários e bate-papos

Resuma documentos longos, redija atualizações de projetos ou gere conteúdo

Automatize fluxos de trabalho descrevendo ações em linguagem simples

Pesquise na web para encontrar informações em tempo real

Permite que você acesse vários LLMs a partir de uma única interface

Crie ideias e gere imagens com base nas suas tarefas

O que diferencia o ClickUp Brain das ferramentas genéricas de IA é que ele:

Entenda seu espaço de trabalho e as tarefas, projetos, documentos e contexto da equipe relacionados

Revela bloqueadores, identifica trabalhos atrasados e gera resumos com base em dados em tempo real

Acessível de qualquer lugar no ClickUp: tarefas, documentos, painéis e comentários

Por fim, a comunicação é revitalizada com o chat integrado do ClickUp. Você pode criar canais de chat vinculados a espaços, pastas ou projetos específicos para manter as conversas relevantes.

Otimize a comunicação interna e externa com o ClickUp Chat

Se sua equipe de design estiver colaborando na atualização de um site.

💟 Bônus: O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que reúne todo o seu trabalho em um só lugar. Ele se conecta perfeitamente às suas tarefas, documentos, e-mails, planilhas e até mesmo aplicativos de terceiros, como Google Drive e Slack. Chega de alternar entre abas ou perder o controle de arquivos importantes — tudo o que você precisa está unificado e pode ser pesquisado em um único aplicativo de desktop fácil de usar. Com o Brain MAX, você pode se concentrar no seu trabalho, em vez de procurá-lo.

No chat integrado do ClickUp, sua equipe de design pode criar canais baseados em tópicos para compartilhar ideias, arquivos e converter mensagens instantaneamente em tarefas, sem perder o contexto. Perdeu alguma coisa? O ClickUp Brain resume as conversas do chat, destaca as principais decisões e sugere os próximos passos.

Precisa fazer uma ligação rápida? Use o SyncUps para reuniões de voz ou vídeo com resumos gerados por IA, para que nada seja perdido.

E é assim que suas tarefas, documentação e colaboração são potencializadas pela IA, em uma única plataforma! Experimente o primeiro Espaço de Trabalho com IA Convergente do mundo com o ClickUp!

Concluiu o diagnóstico de problemas? Experimente o ClickUp

Se você chegou até aqui, é provável que tenha resolvido seu problema de login no monday.com ou percebido quanto tempo leva para solucionar problemas básicos de acesso. Embora ofereça ferramentas sólidas, às vezes pequenos detalhes (como logins, permissões ou peculiaridades do espaço de trabalho) atrapalham a produtividade real.

É aí que entra o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

Com tudo, desde tarefas e documentos até painéis e bate-papo em uma plataforma lindamente conectada, a ferramenta facilita o gerenciamento do seu trabalho sem complicações. Pronto para fazer a mudança?

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

o monday.com oferece um plano gratuito com recursos limitados para até 2 usuários. Para recursos mais avançados e equipes maiores, estão disponíveis planos pagos.

o monday.com é um sistema operacional de trabalho (Work OS) projetado para gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, colaboração em equipe, automação de fluxo de trabalho e planejamento de recursos em vários setores.

A URL do monday.com geralmente tem o formato: nomedaseucont.monday.com. Se não tiver certeza, verifique seu e-mail de boas-vindas ou pergunte ao seu administrador. Você também pode usar o link “Esqueceu a URL?” na página de login para recuperá-la.