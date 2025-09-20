Modelos gratuitos de roteiro do Asana para planejar projetos e atingir marcos

Cansado de ver seus novos planos de projeto saírem dos trilhos? 😩

Se sua equipe está constantemente se esforçando para alinhar tarefas, cumprir prazos ou simplesmente descobrir o que fazer a seguir, provavelmente está faltando um elemento fundamental: um roteiro claro e pronto para uso.

Mas sejamos honestos... criar um do zero no Asana pode parecer como reinventar a roda todas as vezes 🔁

E encontrar o modelo certo que realmente se adapta ao seu fluxo de trabalho? Ainda mais difícil.

Foi exatamente por isso que criamos este guia. Ele é o seu ponto único para modelos gratuitos de roteiros do Asana que ajudarão você a otimizar o planejamento, atingir marcos e manter sua equipe avançando. ✅

O que são modelos de roteiro do Asana?

Os modelos de roteiro do Asana são ferramentas de planejamento pré-construídas que ajudam você a organizar e visualizar cronogramas, metas e marcos importantes do projeto. Eles mostram o que precisa ser feito, quando e por quem. Você pode mapear os próximos lançamentos de recursos do produto, planos de marketing, atualizações de recursos e qualquer coisa que precise de uma direção clara. 🎯

Esses modelos geralmente incluem:

Seções para metas e resultados de alto nível

Linhas do tempo ou visualizações no estilo Gantt para acompanhar prazos

Listas de tarefas atribuídas aos membros da equipe

Marcadores de marcos para acompanhar o progresso ao longo do caminho

Eles tornam o planejamento mais rápido, claro e colaborativo.

🧠 Curiosidade: a agora popular metodologia T-Plan de início rápido para roadmaps surgiu em Cambridge no final da década de 1990. Ela tornou os roadmaps acessíveis para pequenas e médias empresas

O que torna um modelo de roteiro do Asana bom?

Um bom modelo de roteiro do Asana deve ser fácil de seguir, flexível e ajudar sua equipe a permanecer alinhada do início ao fim. Aqui estão alguns elementos importantes a serem considerados 👇

Seção de definição de metas conectada à execução: Ajuda você a definir seus objetivos e dividi-los em tarefas viáveis

Visualização em linha do tempo ou estilo Gantt para uma visão geral clara: Visualiza todo o seu projeto em um só lugar, mostrando as dependências das tarefas e as fases principais

Marcadores de marcos para comemorar o progresso: adiciona pontos de verificação ao longo do projeto para que as equipes possam acompanhar as conquistas e fazer ajustes conforme necessário

Atribuições de tarefas com responsáveis claros: Garanta que todos saibam exatamente quais são suas responsabilidades, sem sobreposições ou tarefas esquecidas

Atualizações de status e rótulos de prioridade: permitem acompanhar o que é urgente, bloqueado, concluído e o status de cada recurso rapidamente

Espaço integrado para colaboração em equipe: mantém discussões, arquivos e notas conectados, para que a comunicação permaneça contextualizada

Campos personalizados e tags para personalização: Permite adaptar o modelo ao seu fluxo de trabalho com rótulos como fase, prioridade ou departamento

Painéis de acompanhamento do progresso: fornecem um resumo visual do andamento das coisas para sua equipe, bem como para as partes interessadas internas e externas

Compatível com dispositivos móveis e fácil de atualizar em qualquer lugar: Mantém seu roteiro acessível onde quer que o trabalho aconteça, seja no computador ou no celular

Modelos gratuitos de roteiro do Asana

O Asana oferece uma coleção sólida de modelos de roteiros gratuitos que economizam seu tempo e ajudam sua equipe a se manter alinhada. Vamos explorar os melhores:

1. Modelo de roteiro de produto

através do Asana

O Modelo de Roteiro de Produto do Asana ajuda as equipes de produto a planejar e visualizar lançamentos de recursos, atualizações e metas de longo prazo em uma única visualização centralizada. Ele conecta as tarefas diárias com os objetivos gerais, facilitando o alinhamento das equipes multifuncionais e o avanço dos projetos.

Você pode organizar iniciativas por prioridade, definir cronogramas com dependências e vincular tarefas a metas de produtos. Também é possível personalizar visualizações (como Lista, Quadro ou Linha do tempo) com base no estilo de trabalho da sua equipe.

Principais recursos:

Planeje lançamentos de recursos ao longo de meses ou trimestres, ajuste cronogramas e identifique sobreposições ou atrasos

Classifique e filtre seu backlog por prioridade (alta, média, baixa) e acompanhe o que está em andamento, em revisão ou concluído

Conecte recursos a metas de produtos ou negócios dentro do Asana para que sua equipe veja como o trabalho diário se alinha à estratégia

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes multifuncionais que planejam lançamentos, coordenam com desenvolvimento, design e marketing e acompanham recursos ao longo do ciclo de vida do produto

2. Modelo de roteiro do programa

O Modelo de Roteiro do Programa da Asana foi projetado para gerenciar programas de grande escala com vários projetos em execução paralela. Ele oferece às equipes um espaço unificado para alinhar metas, acompanhar o progresso e gerenciar entregas entre departamentos ou unidades de negócios.

Este modelo é ideal quando você está acompanhando vários fluxos de trabalho, como OKRs trimestrais, iniciativas multifuncionais ou lançamentos em toda a empresa. Você pode estruturar cada programa por equipe ou objetivo, designar responsáveis e acompanhar o progresso usando marcos. As visualizações de linha do tempo e lista ajudam a monitorar o progresso tanto de uma perspectiva de alto nível quanto de nível de tarefa, dando à liderança uma visão geral clara e mantendo as equipes sincronizadas no terreno.

Principais recursos:

Use marcos para marcar datas importantes, como revisões, lançamentos ou transferências internas em todo o programa

Atribua responsabilidades claras, atualize o status em tempo real e priorize fluxos que precisam de atenção imediata

Otimize as revisões semanais da liderança ou as verificações das partes interessadas com widgets de relatórios personalizáveis

✅ Ideal para: Gerentes de programa, líderes de operações ou chefes de departamento que lidam com vários projetos sob uma única iniciativa estratégica, com necessidade de clareza no nível da equipe e supervisão executiva

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

3. Modelo de cronograma do projeto

através do Asana

O Modelo de Cronograma do Projeto ajuda você a planejar e acompanhar seu projeto do início ao fim, de forma visual.

Ele vem com uma visualização de linha do tempo no estilo Gantt, para que você possa mapear cada tarefa, definir dependências e alterar cronogramas com a facilidade do recurso arrastar e soltar. O layout é limpo e cronológico, o que ajuda sua equipe a entender o que precisa ser feito e quando, e como os atrasos podem afetar as etapas futuras. Você pode atribuir tarefas, definir prazos e usar marcos para marcar as fases principais do projeto.

Principais recursos:

Configure relações de tarefas “isso antes daquilo” para evitar atrasos e tornar as transferências mais tranquilas

Agrupe tarefas em fases claras, como planejamento, execução e entrega, para acompanhar cada parte da jornada

Destaque pontos de verificação críticos, como revisões internas, lançamentos ou aprovações finais, diretamente na linha do tempo

✅ Ideal para: Equipes que executam projetos detalhados e com prazos sensíveis que exigem um fluxo visual claro, como campanhas de marketing, trabalho com clientes ou ciclos de produtos

💡 Dica profissional: trate seu roteiro como um “documento vivo”, atualize cronogramas e prioridades com frequência para refletir as mudanças nas exigências externas e internas.

4. Modelo de cronograma de projeto

através do Asana

O Modelo de Cronograma de Projeto da Asana oferece uma maneira simples e estruturada de planejar tarefas, definir prazos e manter sua equipe responsável durante todo o ciclo de vida do projeto. É perfeito para equipes que desejam uma divisão clara das entregas sem a complexidade ou o tecnicismo de um gráfico de Gantt.

O modelo divide seu projeto em fases programadas, como planejamento, execução e entrega. Também é fácil duplicá-lo para projetos ou fluxos de trabalho recorrentes.

Principais recursos:

Atribua uma data de vencimento e um responsável para cada tarefa, ajudando as equipes a se manterem responsáveis e evitar gargalos

Escolha a visualização que melhor se adapta ao seu estilo, diminua o zoom com a linha do tempo ou planeje sua semana na visualização do calendário

Adicione detalhes extras à sua programação, como horas estimadas ou progresso atual, para um melhor acompanhamento

✅ Ideal para: Gerentes de projeto que desejam uma estrutura clara, com foco em prazos, para se manterem organizados e entregar vários projetos com eficiência, especialmente quando os cronogramas se repetem entre clientes ou campanhas

⚡ Arquivo de modelos: Os prazos estão se aproximando? Experimente os modelos de projeto com gráfico de Gantt, que transformam cronogramas em planos visuais simples que mantêm todas as tarefas e marcos em dia

5. Modelo de planejamento estratégico

através do Asana

O Modelo de Planejamento Estratégico ajuda você a conectar metas de negócios de longo prazo com a execução diária. Ele foi criado para equipes técnicas e comerciais que desejam ir além do gerenciamento de tarefas e começar a alinhar projetos com resultados maiores.

Este modelo oferece espaço para definir sua missão, visão, objetivos principais e resultados mensuráveis. A partir daí, você pode dividi-los em iniciativas viáveis, designar responsáveis e definir cronogramas. É ideal para planejamento trimestral ou anual, especialmente quando vários departamentos precisam colaborar para atingir objetivos comuns.

Principais recursos:

Converta metas em iniciativas e iniciativas em listas de tarefas reais com responsáveis e prazos

Conecte cada tarefa a uma meta e avalie o progresso por meio de atualizações de status, campos personalizados ou painéis

Garanta que as diferentes equipes saibam como seus esforços contribuem para o panorama geral com visualizações e cronogramas compartilhados

✅ Ideal para: Equipes de liderança, chefes de departamento ou estrategistas de negócios que alinham metas trimestrais ou anuais com a execução de equipes multifuncionais

📚 Leia também: Como criar um roteiro de engenharia para uma execução produtiva

6. Modelo de lançamento de produto

através do Asana

O Modelo de Lançamento de Produto é a sua melhor opção para planejar, coordenar e acompanhar tudo o que está envolvido em um lançamento bem-sucedido. Desde a preparação inicial até a análise pós-lançamento, ele ajuda as equipes a se manterem alinhadas e monitorarem suas iniciativas de produto em todas as etapas.

Ele inclui seções para tarefas pré-lançamento (revisões de controle de qualidade e das partes interessadas), entregas no dia do lançamento (anúncios ou sinalizadores de recursos) e ações pós-lançamento (feedback do cliente e acompanhamento do desempenho). As funções e os cronogramas são claramente definidos, para que as equipes de marketing, produto, suporte e engenharia possam trabalhar em sincronia. Você também pode configurar dependências para evitar bloqueios antes que eles aconteçam.

Principais recursos:

Atribua tarefas a diferentes equipes, como controle de qualidade, marketing, produto ou suporte, para que as responsabilidades fiquem bem claras

Visualize seu roteiro de lançamento com tarefas de arrastar e soltar ou mude para quadros no estilo Kanban para planejar sprints

Adicione revisões internas, etapas de aprovação e colete feedback diretamente em seu fluxo de trabalho

✅ Ideal para: Equipes de produto, marketing e suporte que lançam novos recursos ou produtos que exigem coordenação rigorosa e execução por várias equipes

💡 Dica profissional: usando a integração do Asana com o GitHub, você pode sincronizar automaticamente as atualizações de status das solicitações de pull do GitHub com o seu roadmap de produtos do Asana. Isso facilita o acompanhamento do progresso das solicitações de pull, o alinhamento das tarefas com as metas do projeto e a otimização dos fluxos de trabalho conectados entre as equipes técnicas e comerciais.

Limitações do gerenciamento de projetos do Asana

Embora o Asana seja ótimo para organizar tarefas e planejar projetos, ele não é isento de falhas. Com base em avaliações de usuários de plataformas como G2 e Capterra, aqui estão algumas limitações comuns relatadas pelas equipes:

O suporte a tarefas recorrentes é limitado: Configurar fluxos de trabalho recorrentes flexíveis pode ser complicado e restritivo para equipes dinâmicas

Restrição de atribuição única: cada tarefa pode ter apenas um responsável, o que torna mais difícil gerenciar responsabilidades compartilhadas

O gerenciamento de modelos é complicado: os modelos devem ser criados e editados por projeto, sem uma maneira centralizada de gerenciá-los

Notificações e sobrecarga: Os usuários relatam estar sobrecarregados por e-mails e notificações no aplicativo, o que leva à distração e à desorganização

Permissões do espaço de trabalho e restrições de segurança: equipes maiores consideram os controles de acesso do Asana muito rígidos, especialmente quando dados confidenciais precisam ser compartimentados

Complexidade da interface para usuários avançados: Embora intuitiva no início, usuários avançados relatam que a interface se torna confusa e menos intuitiva à medida que a complexidade aumenta

Modelos alternativos do Asana

À medida que as equipes crescem e os projetos se tornam mais complexos, muitos começam a sentir as limitações do Asana, sejam elas modelos rígidos, regras de atribuição única ou recursos pagos. É aí que entram os modelos alternativos do Asana.

O ClickUp oferece muitas opções poderosas. Como o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, a plataforma (e seus modelos) combina suas tarefas, documentos, cronogramas, metas e painéis, alimentando-os com IA sensível ao contexto. Com mais de 100 modelos personalizáveis (incluindo roteiros!), ele oferece a flexibilidade que muitas vezes falta ao Asana, para que sua equipe possa planejar de forma mais inteligente e escalar mais rapidamente.

Aqui estão os melhores modelos do ClickUp que servem como alternativas perfeitas aos modelos do Asana 👇

1. Modelo de roteiro simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe atualizações semanais e planos de lançamento em um modelo simples de roteiro ClickUp no estilo documento

O modelo de roteiro simples do ClickUp é uma ferramenta de planejamento simples, no estilo de um documento, que se adapta ao seu projeto. Criado dentro do ClickUp Doc, ele oferece seções predefinidas que ajudam você a delinear metas, fases e tarefas sem a necessidade de uma configuração complexa. Você pode vinculá-lo às suas tarefas, metas ou cronogramas e até mesmo compartilhá-lo com sua equipe para total transparência.

Por que você vai gostar deste modelo:

Defina expectativas claras sobre cronogramas, progresso, riscos e dependências para manter todos alinhados

Incorpore imagens, vídeos, links e atribua comentários diretamente no documento para manter tudo em um só lugar

Use controles flexíveis de formatação e permissão para manter o conteúdo adaptável sem comprometer a segurança

Defina marcos em seu roteiro para marcar prazos ou conquistas importantes e, em seguida, crie tarefas em torno deles para mostrar o caminho até a conclusão

✅ Ideal para: Equipes que desejam um roteiro no estilo documento com fácil personalização e acompanhamento visual para projetos pequenos ou em evolução

2. Modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas trimestrais, acompanhe iniciativas e incorpore visualizações personalizadas para obter um melhor contexto com o modelo de roteiro trimestral do ClickUp

O modelo de roteiro trimestral do ClickUp ajuda as equipes a se manterem focadas em metas de alta prioridade ao longo de um período de três meses. É perfeito para alinhar a execução de curto prazo com a estratégia de longo prazo, garantindo que as tarefas, prazos e entregas sejam estruturados e fáceis de acompanhar.

Por que você vai gostar deste modelo:

✅ Ideal para: Equipes de produto, estratégia e operações que trabalham em sprints trimestrais ou gerenciam OKRs que exigem acompanhamento regular e mudanças rápidas

💡 Você sabia? O conceito de roteiros se estendeu além do hardware em 2008, quando a Apple lançou o roteiro do iPhone SDK, abrindo o ecossistema da App Store.

3. Modelo de quadro branco de roteiro do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie visualmente as tarefas da equipe e planeje as fases do projeto ao longo dos meses usando o modelo de quadro branco do roteiro do ClickUp

O modelo de quadro branco de roteiro do ClickUp é ideal para equipes que se destacam no planejamento visual e colaborativo. Ele oferece uma tela digital flexível para debater ideias, mapear cronogramas, atribuir responsáveis e organizar tarefas usando notas adesivas, formas e conectores.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe fases como Planejado, Em andamento ou Concluído para cada item do roteiro

Adicione dados contextuais, como prioridade, tipo de recurso ou proprietário da equipe, a cada tarefa para obter melhor visibilidade

Faça um brainstorming sobre recursos do produto, planejamento de lançamentos ou marcos estratégicos no ClickUp Docs

Organize tarefas, agrupe por cronograma, codifique por cores conforme necessário e conecte itens relacionados com linhas ou formas

✅ Ideal para: Gerentes de produto, equipes de desenvolvimento e designers de UX que dependem da colaboração visual para planejar, lançar ou iterar produtos

Quer simplificar o planejamento de projetos visualmente? Assista a este tutorial rápido sobre como usar os quadros brancos do ClickUp para debater ideias, atribuir tarefas e traçar cronogramas.

4. Roteiro de negócios ClickUp com modelo de linha do tempo

Obtenha um modelo gratuito Visualize as metas de negócios em todos os departamentos e acompanhe os cronogramas por categoria usando o modelo de roteiro de negócios com cronograma do ClickUp

O modelo ClickUp Business Roadmap with Timeline foi criado para ajudar as equipes de liderança e estratégia a criar uma visão clara e de longo prazo das metas de negócios e iniciativas-chave. Com as visualizações Timeline, Gantt e List incluídas, você pode criar fluxos de trabalho interativos e conectados para visualizar planos de alto nível, enquanto ainda gerencia a execução diária com eficiência.

Campos personalizados integrados, como menus suspensos, números e fórmulas, permitem que você capture os dados certos no formato certo, enquanto barras de progresso e dependências ajudam você a ficar à frente dos obstáculos. Você pode atribuir tarefas, definir o escopo ou o esforço necessário e seu impacto, e atualizar planos com apenas alguns cliques.

Por que você vai gostar deste modelo:

Divida as metas em marcos ou iniciativas e registre-as como tarefas rastreáveis no ClickUp

Agrupe tarefas por trimestre ou objetivo estratégico, facilitando o foco no que é mais importante

Use o controle de tempo integrado, tags, alertas de dependência e notificações por e-mail para gerenciar a execução de forma eficaz

Mapeie prazos e cronogramas na visualização Todas as iniciativas por trimestre e monitore facilmente o fluxo de tarefas por categoria na visualização Cronograma por categoria de negócios

✅ Ideal para: Líderes empresariais, fundadores de startups e gerentes de projeto que desejam um roteiro estratégico e escalável para gerenciar iniciativas de negócios ao longo de trimestres ou anos

5. Modelo de roteiro estratégico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as metas de negócios de longo prazo, alinhe as prioridades da equipe e gerencie o progresso com o modelo de roteiro estratégico do ClickUp

O modelo de roteiro estratégico do ClickUp foi criado para equipes que desejam mapear suas iniciativas estratégicas e alinhá-las com um objetivo mais amplo da empresa. Seja para gerenciar operações, definir OKRs trimestrais ou coordenar entre departamentos, este modelo oferece uma estrutura visual clara para priorizar trabalhos de alto impacto.

Por que você vai gostar deste modelo:

Veja todas as iniciativas estratégicas organizadas por departamento na Exibição da lista de iniciativas e o progresso de cada iniciativa na Exibição do quadro de progresso

Veja e reprograme dependências e ajuste cronogramas quando for necessário mais tempo, usando a Visualização Gantt

Acompanhe até oito atributos críticos por iniciativa (por exemplo, Duração, Impacto, Progresso, Facilidade de implementação) para tomar decisões baseadas em dados

Use os campos personalizados para categorizar o impacto, a facilidade de implementação, o progresso esperado e os prazos de cada iniciativa para pontuação/priorização

✅ Ideal para: Equipes de estratégia e líderes de projeto que buscam alinhar tarefas táticas com objetivos comerciais mais amplos e uma visão de longo prazo

6. Modelo de roteiro de experiência do usuário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize as metas de UX nas linhas do tempo Agora, Próximo e Futuro com o modelo de roteiro de UX do ClickUp

Ao contrário dos roteiros tradicionais que seguem cronogramas rígidos, o modelo de roteiro UX da ClickUp usa o modelo “Agora, Próximo, Futuro”, ajudando as equipes a categorizar o trabalho por urgência, em vez de uma cronologia estritamente definida.

Criado com base nos quadros brancos do ClickUp, este roteiro visual inclui seções para objetivos, segmentos de usuários-alvo, responsabilidades da equipe, temas, subtemas e níveis de confiança. Ele funciona como um documento dinâmico que evolui com as contribuições das partes interessadas e as mudanças nas prioridades. As equipes podem usar esse formato para colaborar, explorar ideias visualmente, avaliar a viabilidade e adaptar seu roteiro à medida que novos insights surgem.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize o progresso do produto ao longo do tempo, garantindo que as partes interessadas possam ver seu estado atual e trajetória futura

Adicione sua área de foco principal na parte superior do roteiro, clique na forma para digitar seu texto e use o botão Carregar para adicionar imagens de apoio

Reúna insights, como feedback dos usuários, personas e pontos fracos, e transforme-os em tarefas acionáveis com um clique, diretamente da tela

✅ Ideal para: designers de UX, equipes de produto e pesquisadores de usuários que desejam organizar o trabalho de design visualmente e alinhar os esforços de experiência do usuário com a estratégia de negócios

💡 Você sabia? O formato de roteiro Agora-Próximo-Mais tarde foi popularizado por Janna Bastow e agora é usado por equipes ágeis em dezenas de setores, de SaaS a hardware. “Agora” representa a semana ou sprint atual, “Próximo” o próximo mês e “Mais tarde” os trimestres futuros.

7. Modelo de roteiro de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as prioridades, o esforço e a responsabilidade da equipe em todas as etapas do projeto usando o modelo de roteiro de projeto do ClickUp

O modelo de roteiro de projeto do ClickUp ajuda os gerentes de projeto a planejar, acompanhar e gerenciar com eficiência vários aspectos de um projeto em um só lugar. Com status de tarefas personalizados, campos personalizados e atualizações automáticas, este modelo de roteiro de projeto facilita a adaptação à medida que seu projeto evolui.

Por que você vai gostar deste modelo:

Descreva as principais fases do projeto, marcos e resultados com listas predefinidas para cada trimestre

Alterne para as visualizações Gantt ou Calendário para entender as dependências e os próximos prazos

Use a Visualização da carga de trabalho para garantir que ninguém fique sobrecarregado e que a capacidade da equipe seja bem utilizada

Use a exibição Quadro Kanban para mover tarefas de pendentes para concluídas visualmente e a exibição Lista para acompanhar todos os detalhes rapidamente

✅ Ideal para: Gerentes de produto, equipes de marketing e quaisquer equipes que desejam otimizar a comunicação e o acompanhamento em projetos complexos

⚡ Arquivo de modelos: Quer acelerar seus projetos? Os modelos de roteiro de projetos são ideais para visualizar fases, atribuir tarefas e acompanhar marcos do início ao fim

8. Modelo de quadro branco para roteiro de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, teste e acompanhe os resultados entre equipes e etapas em uma linha do tempo visual usando o modelo de quadro branco do roteiro do projeto ClickUp

Com blocos visuais fáceis de entender e atribuições de tarefas flexíveis, o modelo de quadro branco do roteiro do projeto ClickUp é especialmente útil para projetos com várias equipes ou departamentos multifuncionais.

Este modelo aprimora a visualização do roteiro, permitindo que as equipes atribuam responsáveis, acompanhem dependências e ajustem cronogramas conforme necessário. O formato visual é particularmente eficaz para o gerenciamento ágil de projetos, oferecendo suporte a atualizações e alterações em tempo real para ajudar sua equipe de produto a permanecer alinhada à medida que o projeto avança.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize projetos em fases ou marcos claros para melhorar a estrutura e o acompanhamento

Colabore em tempo real em um quadro branco digital, deixando comentários e reações a itens importantes

Converta elementos de brainstorming do quadro branco em Tarefas ClickUp com prazos, responsáveis, prioridades, etc.

Use campos personalizados para marcar tarefas por categoria, prioridade ou fase e status personalizados para monitorar o progresso

✅ Ideal para: Equipes que gerenciam projetos complexos e interdepartamentais que exigem colaboração visual e ajustes em tempo real

9. Modelo de roteiro de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as ideias de produtos desde a concepção até o lançamento com este modelo de roteiro de produtos do ClickUp

O modelo de roteiro de produto do ClickUp ajuda a otimizar todo o ciclo de vida do desenvolvimento do produto, desde a geração da ideia inicial até o lançamento final. Esse modelo versátil permite visualizar cada etapa da jornada do seu produto, alinhando equipes e projetos com metas estratégicas.

Ao incluir campos personalizados pré-construídos para atributos como impacto, confiança e esforço, este modelo gratuito de roteiro de produto garante que todas as tarefas sejam bem definidas e alinhadas com a estratégia geral do produto.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use visualizações como Roteiro Trimestral ou Processo para ver cronogramas, etapas e fluxo de trabalho visualmente

Atualize status, modifique cronogramas nas visualizações Gantt ou Lista e acompanhe o progresso semanal usando a visualização Acompanhamento semanal da execução

Priorize recursos com base no impacto nos negócios ou nos usuários com o Backlog mestre do produto + Matriz de esforço de impacto

Comunique atualizações interna ou externamente e mantenha as equipes e as partes interessadas alinhadas usando o documento Notas de lançamento

✅ Ideal para: Gerentes de produto, gerentes de projeto e proprietários de produto que precisam de uma plataforma centralizada para gerenciar os ciclos de vida do desenvolvimento de produtos e comunicar o progresso às partes interessadas

10. Modelo de roteiro de SEO do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e monitore todas as tarefas de SEO, desde auditorias até a implementação, usando o modelo de roteiro de SEO do ClickUp

O modelo de roteiro de SEO do ClickUp ajuda os profissionais de marketing e as equipes de SEO a se manterem alinhados com seus objetivos de SEO, simplificando o processo de acompanhamento das tarefas de SEO. Atuando como uma extensão focada de um roteiro de marketing mais amplo, ele permite que você organize e gerencie as principais atividades de SEO, como pesquisa de palavras-chave, criação de conteúdo, construção de links e otimização de SEO na página.

Com campos predefinidos para acompanhar tarefas, um gráfico de Gantt integrado para mapear seu cronograma de SEO e status personalizáveis para monitorar o progresso, este modelo oferece uma estrutura clara e organizada para gerenciar metas de SEO.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use a Visualização do Roteiro de SEO para definir tarefas estratégicas em uma linha do tempo ou sequência

Alterne para a visualização da lista de tarefas de SEO para gerenciar e priorizar ações individuais

Acompanhe as atribuições dos responsáveis e as taxas de conclusão por meio dos Campos personalizados

Acompanhe o progresso através dos painéis do ClickUp e ajuste sua estratégia com base nos dados

Veja como você pode configurar um painel personalizado no ClickUp:

✅ Ideal para: profissionais de marketing digital, especialistas em SEO e empresas de comércio eletrônico focadas em aumentar o tráfego orgânico e atingir metas de SEO, além de usar insights para medir o sucesso

💡 Dica profissional: Deixe o ClickUp Brain eliminar as suposições do planejamento de SEO. Ele cria esboços, sugere palavras-chave, gera títulos de blog e meta descrições otimizados para SEO e identifica lacunas em sua estratégia de SEO. Use o ClickUp Brain para debater estratégias de conteúdo, grupos de palavras-chave, ideias para publicações e até mesmo rascunhos completos O ClickUp Brain também pode analisar seu roteiro e destacar iniciativas de alto impacto, ganhos rápidos e gargalos, para que você possa se concentrar no que realmente faz a diferença em sua estratégia de SEO.

11. Modelo de documento de roteiro visual ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva os detalhes do projeto, atribua funções à equipe e documente cronogramas de forma clara com o modelo de documento de roteiro visual do ClickUp

O modelo de documento de roteiro visual do ClickUp é uma ferramenta poderosa para centralizar e documentar metas específicas de campanhas e projetos, ao mesmo tempo em que define marcos claros. Com campos designados para perfis de equipe, resumos de projetos e objetivos, esse modelo facilita a coordenação de tarefas, o monitoramento do progresso e a comunicação de expectativas com sua equipe.

A versatilidade do modelo se estende a recursos como marcos codificados por cores e acompanhamento trimestral do roteiro. Além disso, você pode avaliar rapidamente o progresso de cada departamento, atribuindo cores exclusivas aos objetivos de cada equipe e acompanhando as conquistas em tempo real.

Por que você vai gostar deste modelo:

Liste as principais metas e objetivos do seu projeto no ClickUp Docs para fornecer uma direção e um propósito claros desde o início

Adicione suas tarefas ou eventos na sequência em que ocorrerão e crie um layout visual para ajudar todos a compreenderem o fluxo do projeto rapidamente

Destaque pontos-chave do projeto, como lançamentos, revisões ou portas de decisão, e transforme essas entradas do roteiro em tarefas

✅ Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de campanha e equipes de marketing que desejam centralizar as metas do projeto e monitorar o progresso de forma eficaz

12. Modelo de roteiro NFT do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje lançamentos de NFT, acompanhe tarefas de construção de comunidade e mapeie cada marco do projeto com o modelo de roteiro NFT do ClickUp

O modelo de roteiro NFT do ClickUp é a sua estrutura ideal para estruturar e visualizar a estratégia do seu projeto NFT. Ele ajuda você a delinear sua visão de longo prazo, atribuir metas claras e alinhar equipes multifuncionais. Com seções integradas para definir prioridades e dividir o projeto em fases fáceis de compreender, ele garante que todos estejam em sintonia: criativos, desenvolvedores, profissionais de marketing e principais partes interessadas.

Você pode dividir seu roteiro em cinco fases estruturadas, desde o lançamento da coleção e a construção da comunidade até a exploração de experiências virtuais no metaverso e o planejamento de lançamentos de última geração.

Por que você vai gostar deste modelo:

Identifique as principais fases do projeto e use a visualização Lista de tarefas por fases para estruturar as tarefas de acordo com elas

Adicione clareza usando Campos personalizados para atributos como Equipe NFT (grupo responsável) e Fase (por exemplo, planejamento, implantação)

Obtenha uma visão geral clara do cronograma com a exibição Cronograma do projeto e alterne para a exibição Roteiro NFT Gantt para acompanhar as dependências

Defina revisões recorrentes com as Tarefas Recorrentes do ClickUp para atualizar cronogramas e ajustar estratégias à medida que seu projeto evolui

✅ Ideal para: criadores de NFT, equipes Web3, gerentes de comunidade e profissionais de marketing que planejam iniciativas NFT em várias fases ou estratégias de engajamento no metaverso

📚 Leia também: Melhores ferramentas de software para gerenciamento de produtos

13. Modelo de quadro branco para roteiro de desenvolvimento de produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize todas as etapas de desenvolvimento do produto usando o modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp

O modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp é uma ferramenta visual criada para gerenciar todas as etapas do desenvolvimento de produtos, desde a concepção até o lançamento. Ele combina o acompanhamento flexível de tarefas com um quadro branco interativo, permitindo que você divida o processo em fases claras e acionáveis. Comece inserindo as tarefas na Exibição de lista e, em seguida, alterne para a Exibição de quadro branco para mapear cronogramas, dependências e responsáveis usando notas adesivas e conectores.

Por que você vai gostar deste modelo:

Arraste e solte tarefas, agrupe-as e organize-as de acordo com a fase ou cronograma

Use recursos como comentários, reações e subtarefas para discutir, atribuir ou dividir tarefas

Adicione rótulos de prioridade e indicadores de status codificados por cores para melhorar a visualização das tarefas

✅ Ideal para: Gerentes de produto, equipes de desenvolvimento e designers de UX que desejam um espaço colaborativo para planejar, visualizar e gerenciar cada etapa do processo de desenvolvimento de produtos

14. Modelo de roteiro tecnológico ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize o trabalho, acompanhe os custos e categorize projetos de tecnologia por impacto-esforço usando o modelo de roteiro tecnológico do ClickUp

O modelo de roteiro tecnológico do ClickUp ajuda as equipes de TI e desenvolvimento a organizar e supervisionar todas as fases das iniciativas tecnológicas. Do planejamento estratégico à alocação de recursos e implementação final, este modelo oferece um formato visual estruturado para gerenciar projetos tecnológicos complexos. Seu design de arrastar e soltar oferece suporte ao planejamento trimestral do roteiro, matrizes de impacto-esforço e acompanhamento de tarefas codificadas por cores para identificar prioridades e gargalos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie e monitore tarefas e responsabilidades ativas na Visualização do Painel do Projeto

Use as automações baseadas em gatilhos do ClickUp para enviar lembretes/notificações, ajustar cronogramas, publicar atualizações, criar tarefas/listas de verificação automaticamente e muito mais

Forneça uma visão geral personalizada para a liderança com a Visualização do roteiro para gerentes e alterne para a Visualização dos gerentes de projeto para um acompanhamento mais focado e no nível de execução

✅ Ideal para: estrategistas de TI, gerentes de projeto e líderes de tecnologia que buscam otimizar o acompanhamento de iniciativas, o planejamento de recursos e a execução trimestral

15. Modelo de roteiro de TI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje atualizações de infraestrutura, mapeie dependências e programe iniciativas de TI com o modelo de roteiro de TI do ClickUp

O modelo de roteiro de TI do ClickUp ajuda você a alinhar todas as iniciativas de TI de longo prazo com os objetivos mais amplos da sua organização. Projetado para planejamento plurianual, esse modelo ajuda a priorizar os principais projetos de TI, como atualizações de ERP, migração para a nuvem e melhorias na segurança cibernética. Ele permite que as equipes definam uma direção estratégica, façam um orçamento eficaz e melhorem a coordenação entre os departamentos.

Com várias opções de visualização, ele oferece clareza e eficiência em todas as etapas. Você pode monitorar as cargas de trabalho por meio da Visualização da largura de banda da equipe, acompanhar as tarefas com gráficos de Gantt e agrupar as tarefas por fases na Visualização do quadro.

Por que você vai gostar deste modelo:

Organize projetos por Status (Em andamento, Fora do prazo ou Em risco) e adicione etiquetas coloridas para atributos como categoria, impacto, esforço e equipe designada na guia Sala de projetos

Veja as tarefas do projeto, subtarefas e a duração de cada uma na guia Itinerário do projeto , onde você também pode classificar as tarefas por prioridade, data de vencimento, estimativa de tempo, etc.

Alterne para a visualização Cronograma do projeto para ver todas as tarefas, codificadas por cores e agrupadas por categoria, em uma linha do tempo para uma melhor visualização do progresso.

✅ Ideal para: departamentos de TI, gerentes de projeto e planejadores estratégicos que buscam um roteiro estruturado e de longo prazo para gerenciar operações complexas de TI com eficiência

16. Modelo de roteiro ágil para equipes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso do sprint, priorize tarefas por impacto e alinhe metas estratégicas com o modelo de roteiro ágil para equipes do ClickUp

O modelo de roteiro para equipes ágeis do ClickUp foi criado para ajudar as equipes ágeis a se manterem flexíveis, transparentes e alinhadas com as metas de sprint e as mudanças de prioridades. Com cronogramas visuais em tempo real, as equipes podem monitorar o progresso, ajustar planos e comunicar a estratégia com clareza, especialmente à medida que as percepções do mercado de produtos evoluem. Este modelo permite que você divida o desenvolvimento em sprints gerenciáveis e atualize o progresso com base no feedback ao vivo do seu backlog de produtos.

Ele vem equipado com várias visualizações, como Plano de Produto, Quadro de Sprint e Roteiro Ágil de Produto Gantt, para que você possa gerenciar sprints e acompanhar subtarefas visualmente.

Por que você vai gostar deste modelo:

Adicione contexto às tarefas com campos personalizados , como impacto, objetivo estratégico, importância estratégica, duração (dias), esforço estimado e muito mais

Use uma visualização de backlog combinada com uma matriz de impacto x esforço para organizar as ideias e solicitações recebidas antes de transferi-las para o roteiro

Elabore estratégias ágeis de roteiro ou metas de sprint no ClickUp Docs, colabore em tempo real e armazene notas de lançamento ou retrospectivas

✅ Ideal para: Scrum masters, gerentes de produto ágeis e equipes de SaaS que planejam sprints, se adaptam às mudanças do mercado e lançam atualizações frequentes de recursos

17. Modelo de roteiro com visualização Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso do roteiro em todas as etapas com um quadro visual de arrastar e soltar usando o modelo de roteiro ClickUp Kanban View

O modelo de roteiro ClickUp Kanban View ajuda as equipes a se adaptarem rapidamente às mudanças de prioridades, mantendo a visibilidade do trabalho em andamento. Você pode criar cartões para marcos específicos, atualizar responsáveis e categorizar prioridades com status e campos personalizados, tornando todo o fluxo de trabalho de desenvolvimento ou marketing intuitivo e rastreável.

*a visualização da linha do tempo ajuda a monitorar prazos, enquanto os gráficos de Gantt e a integração do roteiro oferecem uma perspectiva geral para o planejamento estratégico. Essa visibilidade dupla garante a responsabilidade, alinha as contribuições da equipe com os objetivos de longo prazo e minimiza o risco de desvios no projeto.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize seu roteiro junto com tarefas, cronogramas, responsáveis, progresso e status em um quadro Kanban do tipo arrastar e soltar

Use a Exibição de pendências para obter uma lista abrangente de tarefas pendentes e a Exibição do quadro de prioridades para se concentrar no que é mais urgente

Adicione Dependências de tarefas para gerenciar e visualizar o trabalho sequencial de forma eficaz

✅ Ideal para: Equipes de desenvolvimento de produtos e marketing que gerenciam metas de longo prazo com prazos em evolução e necessidade de gerenciamento de tarefas flexível e visual

Planeje melhores roteiros e trabalhe de forma mais inteligente com o ClickUp

Os modelos de roteiro do Asana são ótimos para começar, graças aos seus recursos e aplicativos integrados. Mas se você estiver procurando mais maneiras de personalizar visualizações, conectar tarefas entre equipes ou automatizar etapas rotineiras, o ClickUp pode ser uma opção mais adequada.

O ClickUp oferece modelos que funcionam perfeitamente assim que são instalados, mas também lhe dão a liberdade de criar fluxos de trabalho à sua maneira. Você tem gráficos de Gantt, quadros Kanban, planejamento de sprints, documentos, cronogramas, o que for mais adequado para sua equipe.

Além disso, os recursos de IA e automação do ClickUp ajudam você a ficar à frente dos prazos sem precisar microgerenciar cada etapa.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e crie um roteiro que cresça com você.