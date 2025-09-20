Modelos gratuitos de agenda de reuniões do Asana para realizar reuniões eficientes

As reuniões parecem ser um mal necessário para todas as equipes, sejam elas remotas ou híbridas. Mas e se elas não precisassem ser um buraco negro no calendário que consome toda a energia?

Acesse os modelos de agenda de reuniões do Asana. Seja para uma reunião semanal de sincronização da equipe, o início de um projeto ou uma conversa individual, esses modelos ajudam você a planejar com antecedência, designar responsáveis e acompanhar as ações a serem realizadas.

Chega de silêncios constrangedores, acompanhamentos esquecidos ou momentos do tipo “Sobre o que era essa reunião mesmo?”.

Nesta publicação, exploraremos modelos gratuitos de agenda de reuniões da Asana que realmente ajudam a realizar tarefas (e talvez até impressionem seu chefe enquanto você trabalha). Vamos tornar as reuniões produtivas novamente, um modelo de cada vez. 🤩 💪

O que é um modelo de agenda de reunião do Asana?

Um modelo de agenda de reunião do Asana é uma estrutura organizada que ajuda as equipes a planejar e conduzir reuniões de forma eficaz. Esses modelos incluem seções pré-definidas para data da reunião, objetivos, tópicos de discussão, alocação de tempo e itens de ação para ajudá-lo a se preparar para uma reunião.

Ótimas para quando você não quer começar do zero, essas agendas pré-criadas oferecem um caminho claro, ajudando você a planejar com antecedência, compartilhar o que está em pauta, facilitar a reunião em tempo real e converter decisões em tarefas.

O que torna um modelo de agenda de reunião do Asana bom?

Um bom modelo de agenda de reunião do Asana prepara o terreno para reuniões focadas, delineando objetivos, priorizando tópicos e atribuindo responsabilidades.

Veja o que você deve procurar. 💁

Define o objetivo e os resultados: Indica o que a reunião pretende alcançar, incluindo decisões a serem tomadas, itens de ação e problemas a serem resolvidos

Coleta sugestões com antecedência: convida os participantes a sugerir itens para a agenda e justificar sua relevância e, em seguida, prioriza as agendas por importância para abordar primeiro os itens críticos

Defina prazos para os tópicos e atribua responsabilidades: atribua intervalos de tempo realistas para manter o cronograma e identifique cada tópico com um facilitador

Utiliza linguagem clara e orientada para a ação: Mantém as discussões focadas na tomada de decisões e nos próximos passos

Permite espaço para discussão aberta ou perguntas: Incentiva o espaço para perguntas abertas ou contribuições sem perder de vista o objetivo ou o fluxo da reunião

Modelos gratuitos de agenda de reuniões do Asana

Abaixo está uma seleção com modelos gratuitos de agendas de reuniões do Asana, projetados para atender a vários estilos e necessidades de reuniões.

Cada modelo oferece uma base sólida para vários tipos de agendas de reunião, ajudando sua equipe a se manter alinhada e ter reuniões produtivas.

1. Modelo de agenda de reuniões do Asana

via Asana

O Modelo de Agenda de Reunião do Asana fornece uma estrutura reutilizável para planejar e realizar reuniões com clientes focadas, com tempo limitado e fáceis de acompanhar. A visualização do projeto em estilo de planilha apresenta tudo em um formato de lista, facilitando o mapeamento dos pontos de discussão, a atribuição de responsáveis e a alocação de tempo para cada tópico.

Este modelo ajuda as equipes a realizar reuniões focadas, com pontos de discussão e intervalos de tempo claramente definidos. É especialmente útil para sincronizações recorrentes que exigem consistência e gerenciamento de tempo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Padronize metas, funções e itens da agenda para que todos cheguem preparados

Priorize e filtre pontos de discussão facilmente usando a lista

Permita que os participantes adicionem itens à agenda com antecedência para compartilhar a responsabilidade

Vincule gravações ou transcrições do Zoom diretamente às tarefas da agenda para facilitar a consulta

📌 Ideal para: Líderes de equipe e gerentes de projeto que desejam manter as reuniões recorrentes focadas, dentro do cronograma e livres de tangentes desnecessárias.

💡 Dica profissional: Atribua funções para cada reunião: uma pessoa para orientar (facilitador), outra para controlar o tempo (cronometrista) e outra para tomar notas.

2. Modelo de reunião inicial do Asana

via Asana

A estrutura deste modelo de reunião inicial alinha sua equipe desde o primeiro dia, organizando os itens da agenda, definindo as funções da reunião e atribuindo tarefas administrativas.

Use a Visualização de Lista para organizar e atribuir seus pontos de discussão aos participantes em uma lista de verificação de preparação para a reunião. Em seguida, atribua prazos a cada tópico para garantir clareza. Com integrações e aplicativos integrados, como Zoom e Google Drive, você pode anexar apresentações, fazer anotações ao vivo e sincronizar gravações diretamente no Asana. É perfeito para lançar projetos com clareza e expectativas compartilhadas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina expectativas claras acompanhando decisões, questões em aberto e próximos passos

Incorpore arquivos e apresentações relevantes do projeto para acessibilidade durante a chamada

Atribua previamente as funções de apresentador ou anotador por meio de tarefas, para que todos cheguem cientes de suas responsabilidades

📌 Ideal para: Profissionais de marketing de produtos, gerentes de programas e equipes multifuncionais de lançamento que se preparam para se alinhar rapidamente e começar a trabalhar imediatamente.

💡 Bônus: torne todas as reuniões mais produtivas e sem interrupções com o poder do ClickUp Brain Max. Veja como: Agendamento sem esforço: com com o Talk to Text , você pode configurar instantaneamente reuniões em seus calendários e aplicativos conectados usando comandos de voz simples, sem precisar digitar

Anotações automatizadas: registre os principais pontos de discussão, itens de ação e decisões em tempo real, garantindo que nada seja esquecido.

Acompanhamento simplificado: use o Talk to Text para atribuir tarefas, enviar lembretes e compartilhar resumos de reuniões, mantendo todos alinhados e responsáveis

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo ClickUp Brain MAX é o superaplicativo de IA que realmente entende você porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Use o ClickUp Brain MAX para destacar itens de ação das reuniões

3. Modelo de reunião individual do Asana

via Asana

Reuniões individuais não estruturadas muitas vezes levam a atualizações perdidas, feedback vago e perda de tempo. Este modelo de reunião individual do Asana oferece às duas partes um espaço de trabalho compartilhado para se prepararem com antecedência, alinharem prioridades e acompanharem as ações a serem realizadas. Além disso, você pode até mesmo incorporar vídeos via Loom ou Vimeo para um contexto mais claro.

Use este modelo para orientar conversas individuais significativas com os membros da equipe. Ele oferece suporte à preparação compartilhada, ao acompanhamento de prioridades e ao acompanhamento do desenvolvimento a longo prazo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Mantenha um histórico das reuniões individuais anteriores para facilitar o contexto e a continuidade

Defina a frequência das reuniões recorrentes diretamente no modelo para garantir a consistência

Personalize facilmente para diferentes subordinados diretos ou funções, mantendo um formato consistente

📌 Ideal para: Gerentes de pessoas que buscam desenvolver a responsabilidade, documentar o crescimento e promover conversas significativas com seus subordinados diretos.

⚙️ Bônus: Não está encontrando o que precisa no modelo de agenda de reunião do Asana? Confira este vídeo sobre como escrever uma agenda de reunião que realmente mantenha as coisas organizadas e focadas em ações com o ClickUp.

4. Modelo de agenda de reunião QBR do Asana

via Asana

O Modelo de Agenda de Reunião QBR do Asana oferece uma estrutura pronta para coletar informações com antecedência usando formulários ou pesquisas conectados. Em seguida, elabore sua agenda com base no que é mais importante para o seu público.

Antes do início da reunião do projeto, tudo fica acessível: a agenda, os documentos de apoio e os horários definidos para cada palestrante. Durante a sessão, você pode usar o rastreamento de tarefas integrado para registrar itens de ação e perguntas em aberto em tempo real. Este modelo de QBR é ideal para avaliações de desempenho e alinhamento do sucesso do cliente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina um tempo para cada tópico para manter um ritmo claro e garantir que os palestrantes cumpram o cronograma

Tome medidas em relação a questões emergentes ou oportunidades de crescimento durante a reunião

Crie um plano de projeto que você pode adaptar a cada sessão, conforme suas métricas evoluem

📌 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente e partes interessadas executivas que precisam revisar o desempenho, compartilhar insights e realinhar a estratégia.

5. Modelo de brainstorming da equipe Asana

via Asana

Este Modelo de Brainstorming da Equipe Asana ajuda a capturar todas as ideias com contexto completo, organizando-as por tema e preparando-as para as próximas etapas. Você pode criar um quadro compartilhado onde os colaboradores podem adicionar suas ideias de forma assíncrona ou em tempo real durante as reuniões. Use tags para categorizar ideias, facilitando a identificação de tendências ou duplicatas rapidamente.

Com este modelo, reunir e organizar ideias é fácil, seja ao vivo ou de forma assíncrona. Para avançar com eficiência, tente agrupar ideias semelhantes e priorizar itens de ação.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Habilite contribuições assíncronas e em tempo real para que todos possam participar, independentemente da agenda

Organize ideias com tags e temas para identificar rapidamente padrões e evitar duplicatas

Anexe links, notas ou arquivos a cada ideia para preservar todo o contexto para acompanhamento

📌 Ideal para: Equipes criativas, profissionais de marketing e pessoal de produto que desejam sessões estruturadas de ideação em grupo.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas do Asana para organizar tarefas

6. Modelo de agenda de reunião do conselho da Asana

via Asana

As reuniões do conselho geralmente abordam tópicos complexos que envolvem várias partes interessadas. O Modelo de Agenda de Reunião do Conselho da Asana ajuda a estruturar e esclarecer conversas importantes, permitindo que você envie a agenda aos membros da equipe com antecedência.

Durante a reunião, os facilitadores podem fazer anotações diretamente no modelo, mantendo tudo organizado em cada seção da agenda.

Projetado para reuniões de liderança ou investidores, este modelo garante que os tópicos principais sejam abordados e os resultados documentados. Ele oferece suporte à distribuição da agenda, anotações e acompanhamentos estruturados.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Anexe apresentações, relatórios financeiros ou documentos jurídicos diretamente a cada tópico da agenda para facilitar o acesso

Acompanhe os resultados das votações ou as principais decisões por item para manter um registro de auditoria claro

Duplique e ajuste o modelo para reuniões trimestrais, com investidores ou consultivas sem precisar recriá-lo

📌 Ideal para: fundadores, CEOs e assistentes executivos que se preparam para reuniões importantes do conselho, nas quais clareza e cobertura são fundamentais.

💡 Dica profissional: Não conhece todos os atalhos úteis do Asana? Clique em Ctrl + / para acessá-los instantaneamente.

7. Modelo de agenda de conferência do Asana

via Asana

O Modelo de Agenda de Conferência do Asana permite que você planeje cada sessão, atribua tarefas com datas de início e prazo, use dependências para sinalizar sessões interligadas e acompanhe tudo com o controle de tempo integrado.

Com as visualizações de lista e quadro integradas, você pode alternar entre layouts no estilo planilha e quadros Kanban, dependendo de como prefere gerenciar cronogramas e logística. Configure campos personalizados para detalhes dos palestrantes, atribuições de salas e necessidades de AV.

Você pode planejar e gerenciar facilmente conferências ou eventos externos da empresa com este modelo. Ele mapeia as sessões, a logística e a coordenação dos palestrantes do início ao fim.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhe a disponibilidade dos palestrantes, o status da preparação e os materiais da sessão de maneira coesa

Crie um cronograma principal que inclua tempos de buffer, transições e intervalos para refeições

Atribua pontos de contato internos para as sessões, a fim de esclarecer quem está gerenciando o que nos bastidores

📌 Ideal para: Coordenadores de eventos, equipes de operações ou líderes de marketing que planejam eventos com várias trilhas ou cúpulas internas com partes móveis.

8. Modelo de ata de reunião do Asana

via Asana

Este Modelo de Ata de Reunião do Asana abrange todos os detalhes essenciais, incluindo o título da reunião, objetivo, data, participantes e logística. Ele permite que você acompanhe os itens da agenda da reunião à medida que são abordados e documente discussões, decisões e itens de ação atribuídos com prazos.

Além disso, ele oferece espaço para registrar as datas das próximas reuniões para um planejamento eficaz. Este modelo garante registros claros e organizados para apoiar o alinhamento e a responsabilidade após cada reunião.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Vincule documentos de apoio, como apresentações de slides ou resumos, diretamente a cada entrada da reunião

Agrupe registros de reuniões por equipe, projeto ou tipo de reunião usando tags ou seções

Mantenha um arquivo pesquisável de decisões e discussões entre equipes ou departamentos

📌 Ideal para: Coordenadores de projetos e membros da equipe de operações que desejam uma maneira simples de registrar atualizações, decisões e próximos passos.

Limitações do gerenciamento de projetos do Asana

Embora o Asana seja uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos, ele tem certas limitações que você pode enfrentar, fazendo com que considere alternativas ao Asana.

Vamos dar uma olhada em alguns deles. 👇

Complexidade para projetos grandes: Gerenciar projetos muito grandes ou complexos com milhares de tarefas pode tornar o Asana mais lento e dificultar a navegação

Relatórios avançados limitados: os recursos básicos de relatórios são insuficientes para equipes que precisam de análises detalhadas ou visualização de dados personalizável

Restrições de gerenciamento de dependências: Não possui ferramentas avançadas de agendamento, como reprogramação automática e análise de caminho crítico para cronogramas complexos

Preços para recursos premium: Funcionalidades importantes, como visualização da linha do tempo, automação personalizada e integrações avançadas, exigem planos pagos, limitando o acesso para equipes menores

Excesso de notificações: notificações frequentes podem sobrecarregar os usuários e bagunçar as caixas de entrada se não forem gerenciadas com cuidado

⚙️ Bônus: Frustrado com essas lacunas? Compare o ClickUp com o Asana e veja por que mais equipes estão mudando para obter maior flexibilidade e controle.

Modelos alternativos do Asana

Se você acha os modelos da Asana restritivos ou deseja mais flexibilidade e recursos avançados, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma alternativa poderosa.

Veja o que um usuário real tem a dizer:

Tenho reuniões quinzenais com minha supervisora e usamos o ClickUp para nossa agenda. Sinto-me mais no controle porque todos os meus eventos e solicitações de apresentação ficam aqui, junto com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

Tenho reuniões quinzenais com minha supervisora e usamos o ClickUp para nossa agenda. Sinto-me mais no controle porque todos os meus eventos e solicitações de apresentação ficam aqui, junto com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

Vamos dar uma olhada em alguns modelos gratuitos de agenda de reuniões que este software de gerenciamento de reuniões oferece. 🎯

1. Modelo de agenda do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture os pontos de discussão de forma clara com o modelo de agenda do ClickUp

O modelo de agenda do ClickUp oferece um layout do ClickUp Doc pronto para uso que organiza todos os detalhes de uma reunião. A tabela Detalhes da reunião permite que você planeje rapidamente sua estrutura: defina o tipo de reunião, defina o escopo e insira a data, hora e local.

Depois, há a seção Participantes, que funciona como um rastreador de presença leve. Combinado com o novo Calendário ClickUp, fica ainda melhor.

Você pode sincronizar instantaneamente todos os seus calendários, participar de chamadas do Zoom, Google Meet ou Teams e visualizar seu dia em formatos como diário, semanal ou mensal. Ele usa IA para notas de reunião e as envia diretamente para o Docs para referência.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Crie agendas estruturadas e com prazos definidos, com tags de prioridade integradas e atribuições de responsáveis

Divida os tópicos em subtarefas para esclarecer o escopo e reduzir o desvio da reunião

Anexe documentos ou apresentações diretamente aos itens de discussão para referência rápida

Use as listas de tarefas do ClickUp para marcar os tópicos concluídos durante a reunião

📌 Ideal para: Líderes de equipe e coordenadores de projeto que precisam de uma estrutura de reunião clara e com funções definidas em um documento de agenda personalizável.

📮 Insight do ClickUp: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a 8 ou mais reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O Notetaker com IA integrado do ClickUp pode ajudar a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões, enquanto o ClickUp Brain ajuda na criação automatizada de tarefas e na otimização de fluxos de trabalho, transformando horas de reuniões em insights acionáveis.

2. Modelo de reunião geral do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Realize atualizações impactantes em toda a empresa usando o modelo de reunião geral da ClickUp

O modelo de reunião geral do ClickUp funciona como um plano de projeto real, em que cada item da agenda é uma tarefa e cada atualização é rastreável. Assim, a preparação da reunião geral é colaborativa e rastreável.

É um modelo de lista estruturado em fases claras, como Planejamento, Logística e Promoção, cada uma com seu próprio cronograma, responsáveis e campos personalizados, como Estágio do evento e Departamento.

A maior vantagem? A visualização Etapa do evento agrupado transforma a preparação da sua reunião em um miniprojeto com prazos. Quer saber qual equipe é responsável por cada parte? Basta dar uma olhada no campo personalizado Departamento. Graças aos alertas visuais de prazo, você saberá se o RH, o Design ou o Marketing estão em dia e quem está atrasado.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Destaque as metas da empresa, métricas da equipe e reconhecimentos em uma visualização centralizada

Designe apresentadores e horários para manter as sessões focadas e inclusivas

Reutilize o layout para reuniões semanais, mensais ou trimestrais com todos os funcionários

📌 Ideal para: Executivos ou chefes de departamento que realizam sincronizações em toda a empresa com prazos apertados.

🎥 Assista: Aprenda como maximizar a produtividade das reuniões com o AI Notetaker do ClickUp:

3. Modelo de agenda de reunião externa do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize metas, logística e sessões externas com o modelo de agenda de reuniões externas do ClickUp

As reuniões fora do local de trabalho têm como objetivo estimular a estratégia, a conexão e a clareza. O modelo de agenda de reuniões fora do local de trabalho do ClickUp é um modelo baseado em tarefas que transforma seu planejamento fora do local de trabalho em um processo rastreável.

Ele oferece cinco campos personalizados exclusivos projetados para execução fora do local: Notetaker, Scribe, Facilitator, Notes Link e Timekeeper. Cada item da agenda recebe uma pessoa responsável, um local para documentação vinculada e uma marcação de tempo. Isso garante discussões estruturadas e documentação eficaz durante as sessões estratégicas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhe o status das confirmações de presença e as inscrições nas sessões para gerenciar a participação

Anexe quaisquer documentos de apoio, como itinerários, mapas ou apresentações de slides

Planeje sessões, atividades de formação de equipes e logística em um só lugar

📌 Ideal para: Planejadores de retiros ou facilitadores de estratégia que precisam de funções, cronograma e anotações, tudo reunido em uma lista de verificação pronta para uso fora do local de trabalho.

💡 Dica profissional: O ClickUp AI Notetaker captura automaticamente as discussões da reunião, itens de ação e decisões importantes em tempo real, para que você nunca perca detalhes importantes. Ao combiná-lo com modelos de agenda de reunião, você pode garantir que todas as reuniões sigam uma estrutura clara, mantenham os participantes focados e resultem em notas organizadas e acionáveis, fáceis de revisar e compartilhar. Registre notas precisas da reunião, transcrições e pontos de ação importantes com o ClickUp AI Notetaker

4. Modelo de reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize todas as discussões recorrentes e ad hoc no modelo de reuniões do ClickUp

O modelo de reuniões do ClickUp converte cada reunião em um fluxo de trabalho rastreável, em vez de uma conversa isolada. Ele vincula todas as partes do ciclo de vida da reunião, desde itens da agenda e atualizações em tempo real até responsabilidades e acompanhamento.

Para equipes de vendas em ritmo acelerado, este modelo de agenda de reunião de vendas facilita a alternância entre chamadas planejadas e sincronizações improvisadas. Ele se conecta perfeitamente ao ClickUp Meetings, o hub de reuniões que permite criar tarefas recorrentes para reuniões semanais da equipe.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Padronize a forma como as reuniões são conduzidas com uma estrutura reutilizável para diferentes equipes e funções

Acompanhe os pontos de discussão não resolvidos nas reuniões com seções dedicadas ao acompanhamento

Analise a eficácia das reuniões revisando o tempo gasto por item de ação e as tendências de conclusão nos painéis do ClickUp

📌 Ideal para: Equipes de vendas ou grupos operacionais que realizam reuniões rápidas e em formatos variados.

💡 Dica profissional: Use as automações do ClickUp para enviar um resumo ou lembrete. Por exemplo, quando uma tarefa na lista “Reuniões” for marcada como concluída, envie um comentário aos responsáveis: “Lembrete para verificar as tarefas de acompanhamento”

5. Modelo de lista de participantes da reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atribua funções e acompanhe os participantes de forma eficaz usando o modelo de lista de participantes da reunião do ClickUp

O modelo de lista de participantes da reunião do ClickUp funciona como seu centro de comando para check-ins recorrentes ou sincronizações de equipes maiores. Ele permite que você identifique instantaneamente detalhes como o Projeto, Facilitador, Anotador, Cronometrista e Data da reunião.

A seção integrada Tarefas se conecta diretamente aos seus fluxos de trabalho, para que você possa inserir itens de ação à medida que eles surgirem. Isso é especialmente útil quando você está gerenciando funções rotativas ou elaborando relatórios para o envolvimento da equipe. 🌼 Por que você vai adorar este modelo

Alterne automaticamente as funções da reunião usando menus suspensos para facilitar a delegação em sincronizações recorrentes

Veja o histórico de presença, participação e responsabilidades em um registro centralizado

Use códigos de cores para funções ou departamentos para visualizar a distribuição de funções rapidamente

📌 Ideal para: Líderes responsáveis por check-ins ou standups recorrentes, nos quais é fundamental acompanhar as funções dos participantes e os padrões de presença.

6. Modelo de lista de verificação para reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Cubra todos os detalhes críticos antes, durante e depois das reuniões com o modelo de lista de verificação de reuniões do ClickUp

O modelo de lista de verificação para reuniões do ClickUp oferece uma lista pronta para uso que você pode preencher em segundos durante cada reunião. Um recurso de destaque? Você pode adicionar subtarefas aninhadas à lista de verificação para dividir pontos de discussão importantes em microtarefas, atribuí-las e priorizá-las.

E se algo for urgente? Comentários e atualizações de status facilitam sinalizar o que precisa de atenção. Também permite uma análise detalhada dos pontos de discussão com subtarefas e atribuições de prioridade.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Adicione notas contextuais e links diretamente nos itens da lista de verificação para evitar referências dispersas

Personalize as seções da lista de verificação por tipo de reunião — standups, reuniões individuais, chamadas com clientes — para uso repetido

Aplique filtros para visualizar instantaneamente tarefas incompletas, atrasadas ou de alta prioridade discutidas durante as reuniões

📌 Ideal para: Equipes que lidam com sincronizações no meio da semana e atualizações recorrentes para agrupar subtarefas, atribuir vários proprietários e marcar itens da agenda.

7. Modelo de rastreador de reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os resultados e as tendências de engajamento usando o modelo ClickUp Meeting Tracker

O modelo ClickUp Meeting Tracker é sua ferramenta ideal para organizar todos os detalhes das reuniões. Criado como um modelo de visualização em lista, ele oferece uma maneira centralizada de organizar agendas, capturar notas e acompanhar follow-ups.

Os campos personalizados, incluindo Tipo de reunião, Local, Cronometrista, Anotador e Líder, garantem que as reuniões operacionais recorrentes e a integração de clientes sejam categorizadas adequadamente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro ou Calendário para monitorar as reuniões por cronograma, status ou categoria

Centralize todas as reuniões recorrentes em um único rastreador para reduzir a duplicação e a falta de comunicação

Duplique rapidamente entradas anteriores para manter a estrutura enquanto atualiza apenas os detalhes principais da sessão

📌 Ideal para: Gerentes de projeto ou equipes de operações que precisam de um registro centralizado de todas as reuniões, tipos, participantes e progresso em uma lista pesquisável.

📮 ClickUp Insight: O ClickUp descobriu que 27% dos entrevistados têm dificuldade com reuniões que carecem de acompanhamento, levando à perda de itens de ação, tarefas não resolvidas e, por fim, produtividade abaixo da média. Essa questão é agravada pela forma como as equipes acompanham seu trabalho. Nossa pesquisa sobre comunicação em equipe revela que quase 40% dos profissionais acompanham manualmente as ações a serem realizadas, um processo demorado e propenso a erros, enquanto 38% dependem de métodos inconsistentes que aumentam o risco de falhas de comunicação e prazos não cumpridos. O ClickUp elimina essa confusão de itens de ação! Converta instantaneamente as decisões da reunião em tarefas atribuídas — tudo na mesma plataforma onde o trabalho é realizado.

8. Modelo de reunião inicial do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe as partes interessadas desde o primeiro dia com o modelo de reunião inicial do projeto do ClickUp

O modelo de reunião inicial do projeto ClickUp é perfeito para alinhar as equipes sobre o que é mais importante: quem está fazendo o quê, quando e por quê. Ele vem com uma estrutura de reunião integrada, completa com campos personalizados como Gerente de projeto, Localização, Cronometrista, Participantes e Anotador, para que nada seja deixado de fora nas apresentações.

Integrado ao software de gerenciamento de tarefas, você pode transformar a sessão em uma lista de verificação prática com subtarefas aninhadas, atribuir itens instantaneamente usando vários responsáveis e adicionar tags de prioridade para manter todos alinhados.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Alinhe equipes instantaneamente com campos de funções pré-preenchidos e contexto do projeto incorporado ao modelo

Use tags de prioridade e dependências para identificar obstáculos no início do cronograma do projeto

Converta os pontos da agenda em tarefas e subtarefas durante a reunião para evitar atrasos no acompanhamento

📌 Ideal para: Líderes de projeto que desejam definir metas claras, atribuir responsabilidades e registrar as principais decisões iniciais.

9. Modelo de ata de reunião (MoM) do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre decisões, responsabilidades e momentos importantes usando o modelo de atas de reunião (MOM) do ClickUp

O modelo de ata de reunião (MoM) do ClickUp oferece uma estrutura prática para documentar tudo o que é importante. Use os campos personalizados incorporados ao modelo, como Data da reunião, Hora, Participantes, Tópicos da agenda e Itens de ação, para capturar o panorama geral à medida que avança.

Eles são estruturados para corresponder aos fluxos de trabalho reais das equipes, facilitando a manutenção da responsabilidade e da transparência, especialmente em reuniões de alto risco ou multifuncionais. Um recurso de destaque é a capacidade de rastrear a aprovação dos participantes usando campos de verificação, garantindo que as decisões sejam discutidas e reconhecidas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Registre as decisões finais junto com os responsáveis usando campos predefinidos

Agrupe os pontos da agenda por categoria de discussão para maior clareza após a reunião

Destaque itens não resolvidos e leve-os adiante com acompanhamentos automatizados

📌 Ideal para: Equipes que precisam de aprovação formal e registros auditáveis para registrar decisões importantes, participantes e ações.

💡 Dica profissional: experimente o método Lean Coffee: todos sugerem tópicos, votam nos mais importantes e discutem-nos em blocos de tempo determinados. Super democrático, super focado.

10. Modelo de notas de reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente insights, próximos passos e questões em aberto usando o modelo de notas de reunião do ClickUp

O modelo de notas de reunião do ClickUp foi projetado para equipes que precisam de um formato consistente para documentar rapidamente o que foi discutido, especialmente quando as reuniões são rápidas ou recorrentes. Ao contrário de um documento de notas genérico, este modelo de notas de reunião oferece seções ajustáveis que correspondem ao fluxo de diferentes tipos de reuniões, desde reuniões diárias até revisões com clientes.

O que destaca este modelo é o suporte a reuniões recorrentes. Você pode clonar notas anteriores, manter um formato consistente e criar um arquivo pesquisável de todas as reuniões anteriores.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Consulte facilmente conversas anteriores com o histórico de notas vinculadas, organizado por tipo de reunião

Prepare-se com eficiência duplicando estruturas de notas para tópicos de reunião consistentes e contínuos

Registre decisões rápidas ou pontos de discussão à medida que eles surgirem com as listas de tarefas

📌 Ideal para: Equipes que realizam reuniões frequentes ou chamadas com clientes para estruturar notas rapidamente.

11. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Resuma as discussões em registros acionáveis com o modelo de ata de reunião do ClickUp

O modelo de ata de reunião do ClickUp oferece páginas de instruções personalizadas para padronizar a tomada de notas em toda a equipe.

Ao contrário do modelo ClickUp MoM, que é mais estruturado para aprovações formais e acompanhamento de cronogramas de ação, este oferece um formato de documento flexível que você pode abrir, atualizar e compartilhar em tempo real. Pré-carregado com seções para Participantes, Itens da agenda, Pontos de discussão e Itens de ação, ele evita o incômodo de organizar notas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Capture contribuições ao vivo em um documento que você pode atualizar instantaneamente à medida que a reunião avança

Mantenha as agendas e discussões organizadas com seções prontas para uso e editáveis

Analise rapidamente as próximas etapas com chamadas de itens de ação leves colocadas abaixo de cada tópico

📌 Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um resumo da reunião pronto para compartilhar em formato Doc, que inclua os participantes, as decisões e os próximos passos com o mínimo de configuração.

💡 Dica profissional: Aqui estão alguns atalhos de teclado que você pode usar no ClickUp Doc: @mencione uma pessoa: @

@mencione uma tarefa: @@

@mencione um documento: @@@

Alinhar texto à esquerda: Cmd + Shift + L (Mac) e Ctrl + Shift + L (PC)

Alinhar texto ao centro: Cmd + Shift + E (Mac) e Ctrl + Shift + E (PC)

Alinhar texto à direita: Cmd + Shift + R (Mac) e Ctrl + Shift + R (PC)

Crie uma lista com marcadores: Cmd + Shift + 9 (Mac) e Ctrl + Shift + 9 (PC)

Crie uma lista de verificação: Cmd + Shift + 8 (Mac) e Ctrl + Shift + 8 (PC)

12. Modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Esclareça os pontos de contato e os ritmos de comunicação da equipe usando o modelo de comunicação da equipe e matriz de reuniões do ClickUp

O modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe ClickUp ajuda você a estruturar quem fala com quem, quando e por quê. É um modelo no estilo lista com visualizações pré-construídas, oferecendo uma visão 360° de quais conversas precisam acontecer e quando.

Você pode planejar sincronizações recorrentes, mapear pontos de contato de comunicação e acompanhar o progresso de cada discussão com status personalizados, como Em andamento, Concluído ou Cancelado. Isso facilita o agendamento, o acompanhamento e o gerenciamento de conversas entre equipes distribuídas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Mapeie as principais interações da equipe com uma visualização de matriz de comunicação pré-construída

Registre sincronizações e check-ins informais que geralmente passam despercebidos nos calendários

Sinalize lacunas nos ciclos de comunicação antes que elas afetem o alinhamento do projeto

Personalize as etiquetas de frequência para esclarecer quais conversas são pontuais ou recorrentes

📌 Ideal para: Equipes distribuídas que precisam de um plano de comunicação estratégico.

Torne as reuniões divertidas e práticas com os modelos do ClickUp

Os modelos de agenda de reuniões do Asana oferecem um ponto de partida estruturado, mas o ClickUp vai além. Ele combina planejamento de agenda, colaboração em tempo real, documentação e acompanhamento em um único espaço.

De reuniões individuais a revisões de sprint, cada modelo foi projetado para manter as conversas estruturadas, as tarefas documentadas e os acompanhamentos claros.

Tudo fica conectado: os modelos se vinculam diretamente a tarefas, documentos e calendários, para que nada se perca após a chamada. Com agendamento integrado por IA, calendários sincronizados e documentos editáveis, é fácil preparar, realizar e acompanhar reuniões sem mudar de contexto.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅