as 10 melhores alternativas ao Awork para gerenciamento de projetos em 2025

Sua equipe estava trabalhando muito bem com o Awork, até que deixou de funcionar. Talvez a interface esteja começando a parecer um pouco minimalista demais para as necessidades crescentes do seu projeto. Ou talvez as integrações não sejam suficientemente profundas. Ou talvez o controle de tempo pareça uma tarefa secundária, em vez de parte do jogo principal.

Seja qual for o motivo, você percebeu que o Awork pode não ser a solução definitiva que você imaginava.

É uma plataforma limpa e fácil de usar, com muito a oferecer, mas suas limitações começam a aparecer para equipes em crescimento ou projetos mais complexos. Se você está sentindo o peso, talvez seja hora de explorar ferramentas que oferecem um pouco mais de flexibilidade e maior produtividade da equipe.

Reunimos 10 alternativas poderosas ao Awork para ajudá-lo a gerenciar tarefas, colaborar facilmente e voltar a desfrutar do gerenciamento de projetos. Vamos lá!

Alternativas ao Awork em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das alternativas ao Awork e seus casos de uso:

Nome da ferramenta Caso de uso Ideal para Preços* ClickUp Plataforma completa para gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, documentos, metas e colaboração fácil Equipes que desejam personalização profunda e flexibilidade entre departamentos Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas monday. com Gerenciamento visual de projetos com quadros codificados por cores, automação, cronogramas e painéis Equipes de marketing, criativas, operacionais e multifuncionais que precisam de atualizações em tempo real Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Asana Gerenciamento de tarefas e fluxo de trabalho com visualizações de cronograma, metas e integrações entre ferramentas Equipes que gerenciam projetos entre departamentos e desejam clareza visual Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário/mês Notion Espaço de trabalho modular que combina documentos, wikis, bancos de dados e gerenciamento de tarefas leve Usuários individuais ou equipes que desejam combinar notas, sistemas e projetos em um só lugar Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Trabalho em equipe Gerenciamento de projetos personalizado para serviços ao cliente com controle de tempo, orçamento e faturamento integrados Agências, consultores e empresas de serviços que gerenciam vários clientes Planos pagos a partir de US$ 13,99/usuário/mês GanttPRO Ferramenta online de gráficos de Gantt com cronogramas, dependências, gerenciamento de carga de trabalho e planejamento de recursos Planejadores de projetos em setores como construção, engenharia e TI Os planos pagos começam em US$ 9/usuário/mês TeamGantt Ferramenta de gráfico de Gantt com recurso de arrastar e soltar, recursos colaborativos e agendamento visual Pequenas equipes que precisam de um planejamento visual leve para seus projetos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês Hive Plataforma de produtividade com visualizações de projetos, registro de tempo, mensagens em equipe e integrações Equipes dinâmicas ou híbridas que desejam gerenciamento de tarefas e comunicação em um único hub Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Paymo Ferramenta de projetos completa com controle de tempo, faturamento, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe Freelancers e pequenas empresas que precisam faturar clientes e controlar o tempo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5,9/usuário/mês Scoro Ferramenta abrangente de gerenciamento de trabalho com projetos, CRM, faturamento e relatórios em um único sistema Empresas de serviços profissionais que precisam de um software completo para operações comerciais Os planos pagos começam em US$ 23,90/usuário/mês

O que você deve procurar em uma alternativa ao Awork?

Ao escolher a alternativa certa e poderosa ao Awork, é essencial encontrar uma ferramenta que se adapte aos processos de gerenciamento de projetos, fluxo de trabalho exclusivo, objetivos e necessidades de crescimento da sua equipe.

Veja o que você precisa procurar:

Interface intuitiva: Um layout limpo e intuitivo que requer um mínimo de treinamento e garante uma integração mais rápida para sua equipe

Personalização: Um Um software de gerenciamento de projetos que se adapta às suas necessidades — campos personalizados, visualizações e fluxos de trabalho incluídos

Automação: Uma ferramenta que automatiza tarefas recorrentes, como atualizações de status ou atribuição de trabalho, para economizar tempo e reduzir o esforço manual

Integrações: Uma plataforma que se conecta perfeitamente às ferramentas que sua equipe já usa, como Slack, Google Workspace e Zoom

Colaboração: Uma ferramenta que simplifica a comunicação e o compartilhamento de arquivos com sistemas de chat integrados e fácil compartilhamento de arquivos

Escalabilidade: Uma solução que cresce com a sua organização e une silos, seja você uma equipe de cinco ou cinquenta pessoas

🧠 Curiosidade: 63% dos gerentes de projeto afirmam que a IA torna seu trabalho mais eficiente. Desde a automatização de atualizações até a identificação precoce de riscos, a IA está silenciosamente se tornando uma aliada confiável no gerenciamento de projetos, especialmente para equipes que lidam com muitas tarefas e trabalham rapidamente.

As 10 melhores alternativas ao Awork

Tudo bem, pegue seu café (ou qualquer bebida de sua preferência) para mergulhar fundo nas melhores alternativas ao Awork, que farão com que o caos nos projetos seja coisa do passado e os cumprimentos entre os membros da equipe sejam muito mais frequentes.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento simplificado de projetos e colaboração em equipe)

Gerencie todo o seu universo de projetos de forma mais rápida e inteligente com o ClickUp

Gerenciar vários projetos não deve parecer um jogo de Temple Run, porque não é.

ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, é a única plataforma que permite planejar, conversar, acompanhar o progresso, escrever e automatizar como um profissional, tudo em um único (e muito eficiente) ambiente digital. Então, não precisa mais correr pela sua vida, porque o macaco demoníaco da má gestão não está mais atrás de você.

💜 Tarefas ClickUp

Tudo começa com o ClickUp Tasks, o coração da plataforma. Crie tarefas, divida-as em subtarefas, atribua colegas de equipe, defina prazos e adicione prioridades.

Atribua, priorize e divida projetos complexos em ações gerenciáveis com o ClickUp Tasks

As visualizações personalizadas do ClickUp oferecem mais de 15 maneiras de ver seu trabalho exatamente como você gosta. De quadros Kanban a gráficos de Gantt, calendários e cronogramas, cada membro da equipe pode escolher sua própria visualização enquanto trabalha com a mesma fonte de verdade.

💜 ClickUp Chat

Agora, vamos falar sobre trabalho em equipe, porque alternar entre dez aplicativos para fazer uma única pergunta não é a solução.

Com o ClickUp Chat e o ClickUp Clips, você pode enviar mensagens para colegas de equipe ou participar de uma videochamada diretamente na plataforma. Existe algo mais fácil? Sim, existe.

Faça brainstorming, atualize e colabore sem alternar entre guias com o ClickUp Chat

💜 ClickUp Docs

Depois de definir o plano, você precisará de um lugar para armazenar todas as suas ideias brilhantes — e é aí que o ClickUp Docs se destaca.

Crie tudo, desde wikis a documentos estratégicos, e vincule-os diretamente às tarefas. Além disso, toda a sua equipe pode colaborar nos documentos em tempo real.

Escreva, compartilhe e vincule wikis de projetos, SOPs ou notas de reuniões sem esforço com o ClickUp Docs

Você também tem dificuldade com gerenciamento de tempo? Não precisa mais. Com o ClickUp Project Time Tracking, você pode registrar horas, usar cronômetros ou gerar relatórios de tempo. É totalmente integrado, então o acompanhamento nunca parece uma tarefa árdua.

Registre o trabalho com precisão para um melhor planejamento e faturamento dos clientes com o ClickUp Project Time Tracking

💜 ClickUp Brain

Agora, isso é tudo sobre como fazer as coisas. Mas e a criatividade? Você não tem, às vezes, um lampejo de inspiração e o perde cinco minutos depois? Conheça o ClickUp Brain, seu assistente de IA integrado. É o seu segundo cérebro (mas um que não esquece).

Crie ideias instantaneamente e conecte-as às suas tarefas, documentos ou metas para que nada seja esquecido. Ele aprimora sua redação, responde às suas perguntas sobre seu espaço de trabalho e também permite que você alterne entre LLMs.

Portanto, se você deseja se conectar a ferramentas de IA como ChatGPT, Gemini ou Claude, pode fazer isso dentro do ClickUp, sem precisar alternar entre abas.

Resuma bate-papos, notas de reuniões e até mesmo gere conteúdo alimentado por IA em segundos com o ClickUp Brain, alimentado por IA

E é aqui que as coisas ficam divertidas!

💜 ClickUp Automations

O ClickUp Automations vem com mais de 50 ações e gatilhos que ajudam você a configurar fluxos de trabalho, atribuir tarefas, alterar status e notificar colegas de equipe — basicamente, automatizar tudo o que você está cansado de fazer manualmente. É um recurso indispensável no gerenciamento de projetos de software moderno.

Deixe tarefas repetitivas, como atribuir ou atualizar status, serem executadas no piloto automático com o ClickUp Automations

Para dar sentido a todas essas partes móveis, os painéis do ClickUp reúnem tudo. Eles ajudam você a acompanhar o progresso, a carga de trabalho dos funcionários e várias outras métricas com apenas alguns cliques, tornando o gerenciamento da equipe muito mais fácil para você.

Monitore o progresso, os KPIs e as cargas de trabalho da equipe, tudo em uma visualização personalizável com os painéis do ClickUp

Com sua personalização mais profunda e documentos integrados, o ClickUp facilita a adaptação a fluxos de trabalho complexos mais do que o Awork. Ele também oferece suporte a automações e integrações mais avançadas, proporcionando às equipes mais flexibilidade pronta para uso.

Conclusão? ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos não apenas gerencia seus projetos, mas também aprimora o trabalho de toda a sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários terão uma ligeira curva de aprendizado devido a um conjunto de recursos avançados

O aplicativo móvel pode não ter todas as visualizações do aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação da Capterra diz:

No geral, porém, especialmente como usuário, estou muito satisfeito com o produto e ele funciona melhor do que todos os outros que já experimentamos, especialmente para os outros departamentos que não são de TI/Desenvolvimento, que tinham dificuldade em utilizar outras soluções anteriormente

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 5 profissionais passa mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou contexto adicional sobre suas tarefas. Isso representa quase 40% de uma semana inteira de trabalho desperdiçada em algo que deveria levar apenas alguns segundos! A Pesquisa Conectada do ClickUp unifica todo o seu trabalho — tarefas, documentos, e-mails e chats — para que você encontre exatamente o que precisa, quando precisa, sem precisar alternar entre ferramentas.

2. Monday.com (Melhor para gerenciamento visual de projetos)

Se sua equipe gosta de clareza codificada por cores e uma abordagem visual para o planejamento, Monday.com é a solução ideal.

Criado para organizar o caos e otimizar os fluxos de trabalho, oferece ferramentas visuais como gráficos de Gantt e painéis personalizáveis. É também uma alternativa ideal para usuários do Asana que desejam manter a estrutura e o estilo.

Monday.com: melhores recursos

Personalize fluxos de trabalho com elementos de arrastar e soltar para atender às suas necessidades específicas

Automatize o trabalho diário e obtenha insights instantâneos com a tomada de decisões baseada em IA

Colabore entre departamentos com o compartilhamento de arquivos e a atribuição de tarefas integrados

Visualize o progresso com gráficos de Gantt, quadros Kanban e painéis personalizáveis

Limitações do Monday.com

O plano gratuito permite apenas dois usuários por espaço de trabalho

A personalização avançada para fluxos de trabalho complexos pode parecer limitada

Preços do Monday.com

Gratuito para sempre

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Monday.com?

Uma avaliação no Reddit diz:

O preço pode ser caro se você tiver uma equipe grande, mas, sinceramente, vale a pena se você usar corretamente. Eles têm um plano gratuito, mas acho que os pagos são mais úteis se você quiser todos os recursos. Depende realmente do que você precisa e do seu orçamento.

3. Asana (ideal para gerenciamento de tarefas intuitivo e escalável)

via Asana

Se você deseja uma interface limpa e sem complicações e uma estrutura escalável, o Asana é uma opção. Várias visualizações de tarefas e automações poderosas ajudam equipes dinâmicas a se manterem alinhadas. Esteja você executando sprints de marketing ou lançando produtos, o Asana conecta silos e mantém tudo organizado, sem sobrecarga.

Ele foi desenvolvido para colaboração multifuncional e é facilmente escalável, desde iniciantes que trabalham sozinhos até equipes empresariais completas, com recursos que evoluem à medida que você cresce.

Melhores recursos do Asana

Visualize tarefas com as visualizações Lista, Linha do tempo, Calendário, Gantt ou Kanban

Divida projetos grandes em conquistas menores com tarefas, subtarefas e responsabilidades claras

Automatize atualizações e lembretes repetitivos para manter as coisas em movimento sem microgerenciamento

Mantenha o foco nos objetivos com painéis em tempo real e acompanhamento do progresso

Limitações do Asana

Curva de aprendizado íngreme para iniciantes

As tarefas só podem ter um responsável

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Starter : US$ 10,99/mês por usuário

Avançado : US$ 24,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um avaliador da Capterra diz:

O Asana é uma ótima opção para equipes que precisam de estrutura e visibilidade em seus fluxos de trabalho. É flexível o suficiente para diferentes tipos de projetos e nos ajudou a nos manter organizados, especialmente à medida que crescemos — mas esteja preparado para investir um pouco de tempo (e possivelmente dinheiro) para obter o máximo dele.

👀 Você sabia? O aumento do escopo pode prejudicar seu trabalho e custar dinheiro. Um projeto para digitalizar os arquivos de casos do FBI ficou tão inchado com recursos adicionados, mudanças de objetivos e liderança pouco clara que consumiu US$ 170 milhões e foi encerrado antes mesmo de ser lançado. Uma reinicialização completa, com um escopo muito mais restrito, salvou o projeto anos depois.

4. Notion (ideal para gerenciamento de conhecimento e fluxos de trabalho com inteligência artificial)

via Notion

Seu software de gerenciamento de projetos deve parecer uma extensão do seu cérebro, e o Notion tem esse objetivo. Ele reúne gerenciamento de tarefas, documentos, wikis, calendários e IA integrada em uma plataforma estética. O Notion oferece um espaço de trabalho flexível que se adapta a diferentes necessidades, o que o diferencia do rastreamento de tarefas centrado na equipe do Awork.

Com modelos personalizáveis, exemplos de gerenciamento de projetos e ferramentas de organização, é uma boa opção para quem prefere uma abordagem mais prática ao trabalho.

Melhores recursos do Notion

Use o Notion AI para debater ideias, resumir, escrever, traduzir e obter respostas em todo o seu espaço de trabalho

Configure espaços dedicados para as equipes colaborarem e se manterem organizadas

Personalize fluxos de trabalho com mais de 100 blocos de conteúdo, incluindo wikis e quadros de sprint

Acesse mais de 30.000 modelos, como rastreadores de projetos e modelos de CRM

Limitações do Notion

Não suporta fluxos de trabalho complexos

Criar modelos do Notion pode ser demorado

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um avaliador do G2 diz:

Uma das funcionalidades que mais gosto no Notion é a sua colaboração perfeita, a facilidade de edição e a possibilidade de publicar e partilhar com qualquer pessoa.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Notion

5. Teamwork (ideal para gerenciar projetos focados no cliente com transparência)

via Teamwork

Se sua equipe lida diariamente com prazos, orçamentos e expectativas dos clientes, o Teamwork é uma alternativa popular ao Awork.

Projetado para agências e equipes de serviços, combina planejamento de projetos, gerenciamento de documentos, controle de tempo, faturamento e colaboração com clientes. Ideal para cobrança por hora, ajuda a otimizar o trabalho e manter os clientes satisfeitos.

Melhores recursos para trabalho em equipe

Planeje recursos, gerencie cargas de trabalho e preveja a capacidade para evitar gargalos

Registre o tempo, acompanhe as despesas e envie faturas diretamente do painel do projeto

Defina marcos para pontos de verificação claros com o cliente e melhor responsabilização

Escolha entre as visualizações Kanban, Gantt, lista ou tabela para obter flexibilidade total

Limitações do trabalho em equipe

Plano gratuito limitado

A interface pode apresentar falhas ocasionais

Preços para trabalho em equipe

Gratuito

Entrega: US$ 13,99/mês por usuário

Grow: US$ 25,99/mês por usuário

Empresas

Escala: US$ 69,99/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

Uma avaliação no Reddit diz:

Eu uso o Teamwork e acho que é um ótimo lugar para a colaboração com os clientes. É muito útil poder mostrar cronogramas, atribuir tarefas aos clientes, enviar arquivos e mensagens, tudo em um só lugar. Eles também têm uma função chamada “provas” para compartilhar documentos que precisam do feedback do cliente...

👀 Você sabia? Antes da formalização do gerenciamento de projetos, a indústria da aviação usava listas de verificação para evitar erros catastróficos. Após um acidente em 1935 com um Boeing B-17 devido a uma etapa pré-voo que não foi realizada, as listas de verificação se tornaram a norma. Essa prática, em parte, inspirou as listas de tarefas modernas que usamos hoje em ferramentas de software, notas adesivas e brain dumps.

6. GanttPRO (ideal para planejamento visual de cronogramas com dependências complexas)

via GanttPRO

Se você gosta de cronogramas, barras codificadas por cores e ver seus projetos fluírem sem problemas, o GanttPRO pode ser a opção ideal para você.

Ele foi desenvolvido para equipes que gerenciam projetos multifásicos e com várias equipes (como construção, desenvolvimento de produtos ou planejamento de eventos) e oferece clareza com gráficos de Gantt do tipo arrastar e soltar.

Melhores recursos do GanttPRO

Gráficos de Gantt interativos para planejar, atribuir e vincular tarefas com uma representação visual clara

Várias visualizações — grade, quadro e portfólio — para atender a diferentes preferências de planejamento

Ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para equilibrar recursos e aumentar a produtividade de forma eficaz

Controle de tempo para insights precisos e melhores previsões de projetos

Limitações do GanttPRO

Não possui uma versão gratuita permanente

Equipes maiores podem ter dificuldades com o dimensionamento

Preços do GanttPRO

Núcleo: US$ 9/mês por usuário

Avançado: US$ 15/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o GanttPRO

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GanttPRO?

Uma avaliação da G2 diz

A interface é super intuitiva, mesmo para quem não é especialista em gerenciamento de projetos. Adoro a funcionalidade de arrastar e soltar para ajustar cronogramas e definir dependências de tarefas — é rápido e intuitivo.

7. TeamGantt (Ideal para gerenciamento de projetos simples e que economiza tempo)

via TeamGantt

Se você se preocupa com prazos e prefere arrastar barras em vez de digitar datas, o TeamGantt é a escolha certa para você.

Esta ferramenta de gerenciamento de projetos leve e descomplicada mantém tudo claro, com gráficos de Gantt do tipo arrastar e soltar. Criada para pequenas empresas ou equipes que vivem e respiram pelo cronograma, ela torna o gerenciamento de vários projetos (quase) divertido.

Principais recursos do TeamGantt

Ajuste datas, reordene tarefas e gerencie dependências usando gráficos de Gantt com recurso de arrastar e soltar

Alterne entre as visualizações de calendário, lista, Kanban e portfólio para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe

Acompanhe a carga de trabalho da equipe em tempo real para distribuir as tarefas de maneira uniforme

Compare cronogramas planejados com cronogramas reais usando relatórios de linha de base para identificar e resolver atrasos

Limitações do TeamGantt

Opções limitadas de personalização

O aplicativo móvel não é tão eficiente quanto o aplicativo web

Preços do TeamGantt

Gratuito: 1 projeto com 60 tarefas

Pro: US$ 59/mês por gerente

Tudo ilimitado: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TeamGantt

G2: 4,8/5 (mais de 890 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TeamGantt?

Uma avaliação da Capterra diz:

É um bom software que recomendo vivamente a todos os profissionais e líderes empresariais para a gestão de projetos. É apenas o calendário que é um pouco pequeno num telemóvel, mas num computador é perfeito.

8. Hive (ideal para colaboração com inteligência artificial e automação do fluxo de trabalho)

via Hive

O Hive tem como objetivo manter as coisas simples e unificadas. Em vez de alternar entre aplicativos, ele oferece suporte a equipes em crescimento que precisam de tudo em um só lugar: visualizações de projetos, ajuda com IA, controle de tempo e até mesmo chamadas pelo Zoom.

Seja para colaborar em projetos ou gerenciar prazos, ele foi projetado para tornar o trabalho em equipe mais integrado e muito menos estressante.

Principais recursos do Hive

Visualize tarefas com Kanban, Gantt, visualizações de calendário e muito mais

Otimize fluxos de trabalho, edite documentos e analise dados com o assistente de IA do Hive

Controle o tempo em cartões de ação e gere relatórios, além de integração com o QuickBooks para faturamento

Automatize tarefas com fluxos de trabalho personalizados ou pré-definidos em várias plataformas

Limitações do Hive

Recursos essenciais, como automação do fluxo de trabalho , são complementos pagos

Uma curva de aprendizado íngreme para usuários novos em ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Hive

Gratuito para sempre

Starter: US$ 7/mês por usuário

Equipes: US$ 18/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive?

Um avaliador da Capterra escreve:

Nossa equipe de marketing usou o Hive para organizar uma iniciativa especial com várias semanas de duração. Como somos uma empresa com funcionários espalhados por todo o país, precisávamos de uma maneira de fazer com que todos se sentissem como se estivessem trabalhando lado a lado na mesma sala o tempo todo.

9. Paymo (Melhor para controle de tempo e gerenciamento financeiro)

via Paymo

O diferencial do Paymo está na integração perfeita entre controle de tempo, gerenciamento de tarefas e faturamento, tudo em uma única plataforma. Como software de gerenciamento de tarefas, ele se destaca do Awork por atender especificamente freelancers, pequenas equipes e agências que precisam controlar horas faturáveis e gerar faturas.

O Paymo torna o gerenciamento de projetos e o faturamento eficientes, especialmente para empresas que utilizam tarifas por hora.

Principais recursos do Paymo

Controle o tempo com cronômetros, Pomodoro ou entradas em massa para um melhor faturamento

Gerencie tarefas com quadros Kanban, gráficos de Gantt e lembretes

Defina orçamentos, acompanhe despesas e gere faturas para PayPal ou Stripe

Equilibre as cargas de trabalho com gráficos de carga de recursos e calendários de disponibilidade

Limitações do Paymo

Opções limitadas de personalização avançada

Carece de recursos avançados para equipes maiores

Preços do Paymo

Gratuito para sempre

Starter: US$ 5,9/mês por usuário (após 3 meses, US$ 9,9)

Pequenos escritórios: US$ 10,9/mês por usuário (após 3 meses: US$ 15,9)

Negócios: US$ 16,9/mês por usuário (após 3 meses: US$ 23,9)

Avaliações e comentários sobre o Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 590 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 690 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paymo?

Uma avaliação da Capterra diz:

No geral, estou muito satisfeito. Gostaria que o Paymo oferecesse mais personalização e modelos mais robustos, ou um assistente de IA inteligente que analisasse meu uso e fizesse sugestões para me ajudar a economizar mais tempo.

📚 Leia também: Principais tendências em gerenciamento de projetos a serem observadas

10. Scoro (Ideal para um gerenciamento de projetos mais inteligente com controle financeiro)

via Scoro

O Scoro é como um gerente de projetos que adora planilhas, mas tem um talento especial para finanças e gerenciamento de clientes. É perfeito para consultorias e agências que precisam de mais do que apenas acompanhamento de tarefas.

Ao contrário do Awork, o Scoro integra o planejamento de projetos, o orçamento, o faturamento e o CRM, proporcionando uma visão mais clara do seu negócio. Quem não gostaria de ter uma ferramenta que mantém tudo em ordem?

Principais recursos do Scoro

Gerencie todas as etapas do projeto, desde o orçamento até o faturamento, com ferramentas integradas para todo o ciclo de vida

Equilibre a carga de trabalho da sua equipe com planejamento e reserva de recursos em tempo real

Acompanhe a rentabilidade com painéis financeiros e métricas detalhadas do projeto

Personalize painéis para destacar KPIs como horas faturáveis, orçamentos e tarefas atrasadas

Limitações do Scoro

Não possui um plano gratuito permanente

Personalização limitada em comparação com outras ferramentas

Preços do Scoro

Núcleo: US$ 23,90/mês por usuário

Crescimento: US$ 38,90/mês por usuário

Desempenho: US$ 59,90/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scoro?

Uma avaliação da Capterra diz:

É bom para iniciantes, mas à medida que uma agência cresce, essa não é a ferramenta certa para o gerenciamento diário

💡 Dica profissional: Antes de se comprometer, envolva sua equipe no período de avaliação e escolha a ferramenta que tornar sua equipe mais eficiente.

Faça a escolha certa com o ClickUp

Mudar de ferramenta de gerenciamento de projetos não é traição, é evolução. À medida que sua equipe cresce e as necessidades mudam, é fundamental encontrar uma ferramenta que acompanhe essa evolução.

Embora todas as alternativas ao Awork que explorámos ofereçam algo de valor, o ClickUp leva a palma. Oferece gestão de projetos, mas torna-a flexível, colaborativa e automatizada.

Esteja você lidando com cronogramas, equipes ou tarefas, o ClickUp oferece a magia completa que transforma o caos dos projetos em uma dança bem ensaiada. Então vá em frente! Saia do antigo e clique em algo melhor.

