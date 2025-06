Modelos gratuitos de relatórios de marketing digital para insights baseados em dados

Você entra na sala de conferências (ou entra na chamada do Zoom) com o coração batendo forte como se fosse um julgamento. O júri — seu chefe, o cliente ou, pior ainda, a equipe financeira — começa o interrogatório.

"Como foi o desempenho da campanha?" "Qual é o ROI?" "Por que a taxa de rejeição está disparando?"

Você se atrapalha em cinco painéis diferentes, murmurando sobre "atribuição multitoque" como um advogado de defesa apresentando provas de última hora. Mas, na verdade, seu caso está desmoronando sem um relatório sólido.

Felizmente, o trabalho não é um drama judicial. Os modelos certos de relatórios de marketing digital podem ajudá-lo a apresentar dados, responder a perguntas difíceis e desenvolver uma estratégia de marketing mais forte.

Não sabe por onde começar? Listamos tudo neste artigo. Vamos lá!

💡 Dica profissional: crie seu relatório para os amantes de dados e para os tomadores de decisão. Assim, seu chefe terá rapidamente o que precisa e os analistas não ficarão perguntando "Mas onde estão os dados?"

O que são modelos de relatórios de marketing digital?

Um modelo de relatório de marketing digital é uma estrutura pré-construída que ajuda as empresas a acompanhar e analisar campanhas de marketing, medir o tráfego do site e avaliar a eficácia dos esforços de publicidade paga.

Esses modelos consolidam dados de desempenho de várias plataformas de mídia social, Google Analytics, Google Ads e ferramentas de marketing por e-mail em um relatório fácil de ler.

Um bom modelo de relatório de marketing ajuda você a:

Acompanhe os indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Meça a taxa de conversão, a taxa de cliques e o engajamento nas redes sociais

Tome decisões baseadas em dados para refinar estratégias de promoção futuras

Economize tempo com relatórios automatizados

Eles também funcionam como modelos para definir metas, eliminando a necessidade de criar relatórios do zero, auxiliando suas decisões futuras de marketing e economizando um tempo valioso para sua equipe de marketing.

👀 Você sabia? Em 2024, 63% dos profissionais de marketing relataram sucesso com estratégias baseadas em dados.

O que torna um modelo de relatório de marketing digital bom

Os modelos são úteis, mas nem todos são adequados para você. Aqui estão os elementos que tornam um modelo de relatório realmente valioso:

Acompanhamento de métricas relevantes: O modelo deve se concentrar nos KPIs de marketing que se alinham aos seus objetivos de negócios e de marketing, como taxa de conversão, taxa de cliques e taxa de crescimento da receita, em vez de métricas superficiais

Clareza visual: deve incorporar ferramentas intuitivas de visualização de dados que transformam informações complexas em tabelas, gráficos e mapas de calor fáceis de entender, para compreensão imediata

Informações úteis: O modelo também deve incluir seções com informações úteis e recomendações para estratégias futuras

Facilidade de compreensão: deve ser facilmente compreensível, mesmo para quem não é especialista em dados

Personalização: é uma vantagem ter um modelo que se adapta às suas metas de marketing específicas e principais métricas

Um modelo eficaz de relatório de marketing digital vai além de simplesmente exibir números — ele conta uma história sobre seus esforços de marketing e fornece insights acionáveis que orientam a tomada de decisões.

👀 Você sabia? Apenas 53% das decisões de marketing são influenciadas por análises de marketing.

15 modelos de relatórios de marketing digital

Uma das razões pelas quais os profissionais de marketing têm dificuldade em usar dados para a tomada de decisões é a falta de familiaridade com softwares de análise de marketing e modelos de relatórios que simplificam o processo.

Mas mesmo quando as ferramentas existem, os dados geralmente ficam espalhados por plataformas isoladas: análises em um aplicativo, resumos de campanhas em outro, feedback da equipe enterrado em threads do Slack e painéis de desempenho em uma ferramenta de BI separada.

É aí que entra o ClickUp.

O ClickUp reúne todo o seu trabalho — e todos os seus dados — em um só lugar. Seja para acompanhar o desempenho de campanhas, gerenciar ativos criativos ou colaborar nos resultados de testes A/B, tudo fica em um espaço de trabalho unificado. Você pode criar painéis personalizados para visualizar métricas de desempenho junto com cronogramas de projetos, usar modelos de relatórios pré-criados para simplificar a análise e conectar seus dados diretamente aos seus fluxos de trabalho para que os insights realmente levem à ação.

Agora, vamos explorar alguns desses modelos que tornam os relatórios mais fáceis e práticos:

1. Modelo de relatório de marketing digital ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme o acompanhamento dos dados da sua campanha em insights claros e acionáveis com o modelo de relatório de marketing digital da ClickUp

Como profissionais de marketing, você gerencia várias campanhas, iniciativas e ideias ao mesmo tempo. Você precisa de relatórios que não demorem uma eternidade, que realmente informem algo e, sinceramente, que tenham uma boa aparência. É por isso que a biblioteca de modelos do ClickUp tem um relatório para cada necessidade de marketing.

Primeiro: o modelo de relatório de marketing digital da ClickUp. Ele pode se tornar rapidamente sua solução preferida para acompanhar o desempenho de campanhas em diferentes canais. Este modelo pronto para uso reúne dados de várias plataformas em um só lugar, fornecendo atualizações em tempo real para que você tenha insights claros sobre sua estratégia de marketing digital.

Use este modelo para:

Acompanhe todas as principais métricas, desde impressões até conversões, de uma só vez com visualizações personalizadas, como a visualização em lista, o gráfico de Gantt, a visualização de carga de trabalho e a visualização de calendário

Armazene e organize todos os seus dados em um banco de dados sem código

Receba atualizações em tempo real sobre KPIs com os painéis do ClickUp

Colabore ao vivo para criar relatórios de forma eficaz com o ClickUp Docs

📊 Ideal para: Equipes de marketing e profissionais que desejam uma maneira rápida, fácil e abrangente de acompanhar o desempenho de campanhas em vários canais digitais

2. Modelo de relatório de marketing ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie relatórios visualmente atraentes e prontos para as partes interessadas com o modelo de relatório de marketing do ClickUp

Lembre-se da última vez que prometeu ao seu chefe: "Entregarei o relatório de marketing o mais rápido possível!" E depois passou seis horas olhando para um documento em branco, sem saber por onde começar.

É por isso que existe o modelo de relatório de marketing da ClickUp. Ele ajuda você a acompanhar os gastos com publicidade, medir a eficácia das campanhas, analisar o feedback dos clientes e tudo mais, para que você possa ter uma visão geral — e os detalhes mais específicos — sem quebrar a cabeça.

Use-o como modelo de relatório do Facebook Ads, modelo de relatório do Google Ads ou até mesmo como modelo de relatório de marketing por e-mail — ele é versátil o suficiente para todos os casos de uso.

Veja como este modelo pode ajudar:

3. Modelo de relatório analítico ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme dados brutos em estratégias claras e acionáveis com o modelo de relatório analítico do ClickUp

O modelo de relatório analítico da ClickUp é bastante simples. Ele transforma números brutos em insights acionáveis, ajuda você a visualizar conjuntos de dados complexos, acompanhar KPIs e identificar tendências.

Agora, a pergunta certa seria: "Em que difere dos modelos de relatórios que discutimos anteriormente?" Bem, este modelo é especializado em análises de dados complexos. Além disso, não se limita ao marketing, podendo ser utilizado para qualquer tipo de relatório analítico.

Veja o que você pode fazer com ele:

Visualize dados complexos com gráficos simples, mas sofisticados, diretamente no ClickUp Docs

Use a Visualização em tabela no ClickUp para criar seu próprio relatório de análise semelhante a uma planilha; classifique e filtre dados facilmente para obter insights

Acompanhe e visualize os principais pontos de dados e métricas em um só lugar com os painéis do ClickUp

📊 Ideal para: Analistas de dados e profissionais de marketing que precisam analisar dados de forma rápida e eficiente e apresentar insights claros e acionáveis sem precisar alternar entre várias ferramentas

🎥 Curioso para criar um painel de projetos de marketing no ClickUp? Nós explicamos tudo para você neste vídeo explicativo prático!

4. Modelo de análise de mídias sociais da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe, analise e otimize o desempenho das suas redes sociais com o modelo de análise de redes sociais da ClickUp

Já postou algo que achou que seria um sucesso, mas não teve nenhuma reação? O marketing nas redes sociais pode fazer você se sentir como se estivesse coçando a cabeça para descobrir por que sua melhor piada não funcionou em uma festa.

O modelo de análise de mídias sociais da ClickUp ajuda você a entender por que seu conteúdo está ou não conectando com seu público. Ele elimina as suposições do acompanhamento de suas métricas e permite que você realize uma auditoria completa das mídias sociais. Agora, você pode finalmente se concentrar no que realmente importa: expandir sua marca e aumentar o engajamento.

Veja como isso pode ajudar você:

Obtenha insights detalhados sobre o desempenho das suas redes sociais com a Visualização analítica

Compare o desempenho entre plataformas usando campos personalizados para categorizar todas as suas principais métricas

Fique por dentro das tendências com a Visualização do Painel Resumo para obter uma visão geral do seu sucesso

Transforme dados em ação com o ClickUp Milestones para definir metas claras e acompanhar o progresso

📊 Ideal para: Gerentes de mídias sociais e equipes de marketing que desejam acompanhar, analisar e otimizar com eficiência sua presença nas mídias sociais

🎥 Veja como a Hwke Media, cliente da ClickUp, usa a ClickUp para acompanhar o que é importante e realizar as tarefas para seus próprios clientes:

5. Modelo de acompanhamento e análise de campanhas da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Assuma o controle do desempenho e dos orçamentos das suas campanhas com o modelo de acompanhamento e análise de campanhas da ClickUp

O modelo de acompanhamento e análise de campanhas da ClickUp ajuda você a monitorar os gastos com campanhas e acompanhar o desempenho, para que você nunca precise se perguntar para onde foi o seu investimento em publicidade. Desde o gerenciamento de custos até a otimização de conversões, este modelo oferece insights em tempo real.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o desempenho de várias campanhas ao mesmo tempo em um único espaço de trabalho

Mantenha-se dentro do orçamento com os campos personalizados do Money para acompanhar os gastos com publicidade, CPC, CPM e ROI em qualquer moeda

Calcule automaticamente métricas financeiras importantes, como CTR, CPA e orçamento restante, usando campos de fórmula

Planeje com mais inteligência com a Visualização da linha do tempo para agendas de campanhas e a Visualização do quadro para gerenciar campanhas em andamento

📊 Ideal para: Profissionais de marketing que desejam maximizar o ROI das campanhas sem esgotar o orçamento

6. Modelo de relatório de campanha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie relatórios atraentes e perspicazes de forma colaborativa com o modelo de relatório de campanha do ClickUp

O gerenciamento de campanhas de marketing não deve parecer uma prova de matemática. O modelo de relatório de campanha do ClickUp ajuda você a contar a história da sua campanha, em vez de apenas jogar números em uma página.

Ele foi projetado para comunicar insights a profissionais de marketing, executivos e partes interessadas que não são especialistas em dados, facilitando a destaque de conquistas, lições e próximos passos.

Veja como você pode usá-lo:

Compile dados facilmente em um único relatório usando visualizações personalizadas, como tabelas e listas

Visualize os KPIs de reconhecimento da marca com campos personalizados para manter o controle das suas campanhas

Defina metas de desempenho claras com subtarefas aninhadas e vários responsáveis

Melhore a colaboração em tempo real usando reações aos comentários

Compartilhe insights sem esforço usando o recurso E-mail no ClickUp para manter as partes interessadas informadas

📊 Ideal para: Equipes de marketing que desejam criar relatórios de campanha claros, concisos e perspicazes

7. Modelo de relatório de análise de dados ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Documente sua metodologia e crie relatórios de análise claros, confiáveis e reproduzíveis com o modelo de relatório de análise de dados do ClickUp

O modelo de relatório de análise de dados da ClickUp tem como objetivo compreender o "porquê" por trás dos dados. E, em seguida, garantir que todas as etapas da análise sejam registradas para as partes interessadas, pesquisadores ou clientes.

Ele ajuda você a organizar suas descobertas em um relatório claro e estruturado, com foco em documentar todo o processo de análise, não apenas os resultados. Este modelo foi projetado para oferecer transparência e credibilidade, tornando-o perfeito para projetos que exigem uma análise detalhada da metodologia.

Use este modelo para:

Estruture sua análise de dados com seções claras para Resumo Executivo, Objetivos, Escopo e Metodologia

Organize conjuntos de dados complexos usando a Visualização em tabela, facilitando o acompanhamento e a referência das descobertas

Atribua tarefas com base em insights com tarefas e metas, transformando a análise em etapas práticas a serem seguidas

Colabore em tempo real com comentários e menções, para que as principais partes interessadas permaneçam informadas

📊 Ideal para: Analistas, pesquisadores e equipes orientadas por dados que precisam de um registro abrangente e estruturado de seu processo de análise

8. Modelo de conclusões de análise de dados da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Apresente conclusões claras e acionáveis e impulsione resultados estratégicos com o modelo de conclusões de análise de dados da ClickUp

A análise de dados se concentra em processar números, mas o que também importa é o que esses números significam. O modelo de resultados de análise de dados da ClickUp é totalmente voltado para os resultados.

Em vez de documentar cada etapa, ele captura insights importantes, organiza descobertas e apresenta recomendações claras que ajudam você a tomar decisões perspicazes.

Veja como você pode usá-lo:

Capture e organize informações de várias fontes para obter uma visão completa dos seus dados

Analise dados com rapidez e precisão usando a Visualização do Quadro para visualização

Acompanhe o progresso e os principais prazos definindo e monitorando os marcos do ClickUp

Escreva relatórios resumidos concisos com o ClickUp Brain , o assistente de IA nativo do ClickUp

Navegue pelo seu espaço de trabalho e encontre o que você precisa em segundos com a Pesquisa Conectada e o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp

📊 Ideal para: Equipes que desejam transformar dados brutos em ações perspicazes

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

9. Modelo de métricas de mídia social da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe métricas detalhadas para comprovar o impacto das suas redes sociais com o modelo de métricas de redes sociais da ClickUp

Quando se trata de mídias sociais, os números não mentem — então, por que não eliminar as suposições e acompanhar seu desempenho com o modelo de métricas de mídias sociais do ClickUp?

Seja seu objetivo monitorar o engajamento, acompanhar o crescimento do número de seguidores ou analisar o desempenho das publicações, este modelo oferece insights detalhados e baseados em dados para otimizar sua estratégia de mídia social. Combine-o com ferramentas de growth hacking e você será capaz de identificar e aproveitar oportunidades de conteúdo viral para sua marca.

Use este modelo para:

Acompanhe as principais métricas com 10 campos personalizados diferentes, incluindo seguidores, visitas ao perfil e taxa de amplificação

Visualize dados em várias plataformas com a Visualização de tabela de métricas

Gere relatórios em segundos com a Visualização do Formulário de Relatório de Métricas

Crie modelos de calendário de conteúdo atualizados e compartilhe-os com sua equipe para obter feedback instantâneo

📊 Ideal para: Gerentes de mídias sociais e equipes de marketing que precisam de acompanhamento preciso em várias plataformas

10. Modelo de relatório trimestral da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Consolide o desempenho trimestral, defina metas e alinhe sua equipe com o modelo de relatório trimestral da ClickUp

É o final do trimestre e, de repente, todos estão correndo para reunir números, acompanhar o desempenho e entender uma dúzia de planilhas. Isso lhe dá uma sensação de déjà vu?

O modelo de relatório trimestral da ClickUp ajuda você a evitar a correria de última hora e acompanhar facilmente o progresso da sua equipe nos últimos três meses. Este modelo mantém tudo estruturado, organizado e fácil de entender, para que você possa se concentrar em aproveitar os insights, em vez de gerenciar planilhas.

Veja como usá-lo:

Acompanhe o desempenho em todos os departamentos com visualizações dedicadas para Finanças, RH e Marketing

Visualize métricas importantes com campos personalizados, como dados médios e trimestrais

Monitore o andamento do relatório usando os status personalizados "Aberto" e "Concluído"

Obtenha uma visão geral do desempenho geral com a Visualização resumida

📊 Ideal para: Proprietários e gerentes de empresas que buscam uma ferramenta estruturada para analisar métricas de desempenho e resumir resultados trimestrais

11. Modelo de relatório de SEO da ClickUp

Obter modelo gratuito Acompanhe, visualize e melhore suas classificações de SEO com o modelo de relatório de SEO da ClickUp

Os relatórios de SEO são essenciais, mas filtrar dados, capturas de tela e gráficos intermináveis pode ser um pesadelo. O modelo de relatório de SEO do ClickUp ajuda você a acompanhar classificações, tráfego e métricas importantes sem se afogar em guias e planilhas.

Seja para atualizar clientes, fazer apresentações para as partes interessadas ou apenas acompanhar o desempenho do seu site, este modelo mantém tudo em um só lugar, organizado, automatizado e fácil de implementar.

Veja como isso pode ajudar você:

Crie relatórios claros e abrangentes para clientes ou equipes internas

Acompanhe métricas importantes com campos personalizados, como as 5 principais palavras-chave, tráfego do site e leads gerados

Visualize o progresso ao longo do tempo com a Visualização do Relatório Trimestral, identificando tendências e áreas a serem melhoradas

Monitore o progresso das tarefas e subtarefas para criar e melhorar sua estratégia de SEO com os gráficos de Gantt do ClickUp

📊 Ideal para: Especialistas em SEO que procuram uma ferramenta estruturada para acompanhar o desempenho do site e otimizar as classificações nos motores de busca

12. Modelo de relatório do ClickUp Rank Tracker

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe palavras-chave alvo e monitore resultados de pesquisa facilmente com o modelo de relatório ClickUp Rank Tracker

O modelo de relatório ClickUp Rank Tracker é a sua solução completa para monitorar classificações de palavras-chave. Ele facilita a visualização de tendências, a identificação de oportunidades e o mantém sua estratégia de SEO no caminho certo.

Ele é totalmente focado em acompanhar as classificações de palavras-chave ao longo do tempo, oferecendo uma visão geral em tempo real da sua posição em relação aos concorrentes. Em vez de analisar métricas de SEO intermináveis, este modelo ajuda você a se concentrar no desempenho da SERP e fazer ajustes baseados em dados rapidamente.

Veja o que você pode fazer com ele:

Acompanhe o movimento das palavras-chave, as taxas de conversão e as taxas de melhoria, tudo em um só lugar

Acesse o status por canal, análises gerais e visualizações de campanhas para eliminar a desorganização dos dados

Acabe com a confusão com status personalizados, como Concluído, Para revisão e Em andamento, para facilitar o acompanhamento

📊 Ideal para: Profissionais de SEO que procuram modelos de relatórios de rastreamento de classificação que acompanhem de forma eficiente o desempenho das palavras-chave e realizem análises da concorrência

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain como uma ferramenta de marketing de IA com qualquer modelo do ClickUp para aprimorar seus relatórios de marketing, otimizar fluxos de trabalho e desenvolver estratégias de marketing digital mais inteligentes. Aperfeiçoe ideias e designs para seus ativos de marketing usando o ClickUp Brain

13. Modelo de relatório de progresso do projeto ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique a comunicação e mantenha projetos de marketing críticos em dia com o modelo de relatório de progresso do projeto ClickUp

O que é pior do que um projeto atrasado? Não saber que ele está atrasado. É aí que entra o modelo de relatório de progresso do projeto ClickUp.

Este modelo pronto para uso e fácil de usar torna incrivelmente fácil acompanhar os marcos do projeto e medir o desempenho. Ele mantém todos informados, desde os membros da equipe até as partes interessadas, sem e-mails intermináveis ou pânico de última hora.

Vamos ver o que você pode fazer com este modelo:

Acompanhe marcos e KPIs de marketing em tempo real usando campos personalizados para obter insights rápidos

Fique à frente dos obstáculos com visualizações personalizadas, como Gantt, Carga de trabalho e Calendário

Mantenha as equipes alinhadas com o gerenciamento de tarefas integrado, incluindo subtarefas, responsáveis e prioridades

Compartilhe atualizações instantaneamente usando o Docs e o e-mail no ClickUp

📊 Ideal para: Gerentes e equipes que desejam simplificar a comunicação, manter as partes interessadas informadas e garantir o gerenciamento eficiente de projetos de marketing

14. Modelo de relatório mensal de status dos negócios da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Monitore seu progresso mensal e obtenha insights acionáveis com o modelo de relatório mensal de status dos negócios da ClickUp

Desde acompanhar o crescimento da receita até monitorar a produtividade da equipe, o modelo de relatório mensal de status dos negócios da ClickUp garante que você tome decisões informadas, e não apenas suposições fundamentadas.

Este modelo ajuda você a:

Visualize as principais métricas instantaneamente usando painéis com gráficos e tabelas em tempo real

Acompanhe as tendências de desempenho com campos personalizados adaptados às necessidades da sua empresa.

Configure notificações automáticas para ficar por dentro do progresso

Colabore em tempo real com relatórios compartilhados criados e editados no ClickUp Docs

📊 Ideal para: Proprietários e gerentes de empresas que precisam de um modelo de relatório de marketing mensal para refinar suas estratégias de aquisição de clientes e a direção geral de seus negócios

Nosso projeto tem muitas tarefas. Antes de usar o ClickUp, usávamos o Google Sheets, mas ele tinha muitos problemas. Se eu tivesse mais de dois projetos, precisava criar um arquivo para cada equipe. Além disso, levava muito tempo para criar um modelo do Google Sheets do zero. Quando mudei para o ClickUp, esses problemas foram resolvidos.

Nosso projeto tem muitas tarefas. Antes de usar o ClickUp, usávamos o Google Sheets, mas ele tinha muitos problemas. Se eu tivesse mais de dois projetos, precisava criar um arquivo para cada equipe. Além disso, levava muito tempo para criar um modelo do Google Sheets do zero. Quando mudei para o ClickUp, esses problemas foram resolvidos.

15. Modelo do Google Analytics 4 Looker Studio da Porter

via Porter

Você já ficou olhando para o painel do Google Analytics 4, temendo uma dor de cabeça iminente e esperando que os números se explicassem por si mesmos? Não precisa mais fazer isso.

O modelo Google Analytics 4 Looker Studio da Porter transforma dados brutos em relatórios claros e fáceis de entender.

Chega de clicar incessantemente entre guias ou se afogar em gráficos. Com painéis pré-criados, você obterá os insights de que precisa em um piscar de olhos.

Veja por que este modelo funciona:

Tenha uma visão completa com dados históricos de todos os tempos

Personalize gráficos com 100% de flexibilidade e opções de marca branca

Automatize o processo de geração de relatórios com alertas por e-mail programados e opções fáceis de compartilhamento

Filtre os dados por campanha, público e fonte de tráfego

📊 Ideal para: Equipes e agências de marketing que precisam visualizar de forma rápida e profissional os dados do Google Analytics 4 para tomar decisões informadas e gerar relatórios para os clientes

🧠 Curiosidade: O Google Analytics quase não existiu. Em 2005, o Google adquiriu a Urchin, uma empresa de análise da web, e a transformou no Google Analytics que conhecemos hoje. Sem essa mudança, os profissionais de marketing ainda estariam lutando com ferramentas de relatórios de dados desajeitadas.

Transforme o caos do marketing em métricas que importam com o ClickUp!

Se você precisa de um modelo de relatório de análise da web ou de um modelo de relatório de marketing de conteúdo, esses relatórios orientam decisões mais inteligentes e estratégias mais sólidas. Eles são o seu roteiro para obter maiores ganhos em marketing digital. Mas quem tem tempo para criá-los do zero?

O ClickUp para equipes de marketing faz isso por você! Gere relatórios instantaneamente, automatize a coleta de dados e colabore sem esforço, tudo isso enquanto mantém seu fluxo de trabalho tão tranquilo quanto sua campanha de melhor desempenho.

Por que se preocupar com planilhas quando o ClickUp pode fazer o trabalho pesado? Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp!