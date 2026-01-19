Análise do Airtable para gerenciamento de projetos 2026 (recursos, prós, contras, preços)

O Airtable é uma ferramenta de banco de dados relacional que se posiciona entre o Google Sheets, softwares de banco de dados e plataformas modernas de gerenciamento de projetos. E não requer uma sobrecarga de processos pesada.

No entanto, ao analisar as avaliações dos clientes, você percebe várias questões e limitações, especialmente se estiver considerando a ferramenta como uma solução de gerenciamento de projetos.

Para começar, fluxos de trabalho que parecem simples na interface do usuário exigirão configuração técnica no back-end.

Além disso, configurar uma base bem estruturada e fácil de manter é difícil. A análise do G2 explica:

Se você não definir convenções desde o início (nomear campos, projetar relações, organizar automações), a base pode ficar confusa e mais difícil de gerenciar.

Se você não definir convenções desde o início (nomear campos, projetar relações, organizar automações), a base pode ficar confusa e mais difícil de gerenciar.

Esta análise examina em que aspectos o Airtable funciona bem — e em que casos outras ferramentas de gerenciamento de projetos ou alternativas ao Airtable com recursos avançados podem ser mais adequadas.

O que é o Airtable?

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Alimentado por um banco de dados relacional, o Airtable permite que as empresas dimensionem seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos mais críticos.

Você pode usar essa ferramenta de gerenciamento de projetos para alinhar as metas de toda a empresa, permitindo que você vá além do gerenciamento de tarefas e conduza o gerenciamento estratégico do portfólio de projetos.

Com a IA integrada, você pode implementar previsões inteligentes para identificar e eliminar riscos do projeto, gerar planos de projeto e manter as partes interessadas alinhadas com atualizações automatizadas do projeto.

A característica que mais se destaca é que ele se adapta à sua melhor forma de trabalhar. Você tem várias visualizações à disposição, incluindo quadros Kanban, gráficos de Gantt, visualização de linha do tempo e muito mais.

O Airtable também permite organizar e visualizar dados de maneiras flexíveis usando bases, compostas por tabelas, registros e campos que suportam conteúdo avançado, como anexos, menus suspensos, caixas de seleção e muito mais.

O designer de interface transforma dados brutos em aplicativos personalizados com formulários, botões e lógica condicional para criar painéis de projeto.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de planilhas no Excel e no ClickUp

Principais recursos do Airtable

Aqui estão os principais recursos do Airtable que oferecem suporte a um gerenciamento de projetos flexível e orientado por dados. 👇

Tabelas flexíveis e estrutura de banco de dados

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A base é o coração do Airtable. Pense nela como um espaço de trabalho para cada projeto ou função. Você cria uma ou mais tabelas dentro da sua conta do Airtable.

Cada tabela é composta por:

Registros (linhas): Cada linha representa um item que você está acompanhando (uma tarefa, um produto a ser entregue, uma campanha, um fornecedor, uma solicitação de cliente, etc.)

Campos (colunas): Cada coluna representa um tipo específico de informação sobre aquele item

Como a estrutura do Airtable é relacional, você pode vincular registros entre tabelas para projetos complexos.

💡 Dica profissional: Uma das novidades recentes do Airtable é o Omni, um assistente de IA voltado para a criação de aplicativos conversacionais e a interação com dados. via Airtable Com o Omni, você pode fazer o seguinte usando comandos em linguagem natural: Trabalhe dentro das permissões do Airtable, mantendo o acesso aos dados controlado

Crie tabelas, interfaces e automações por chat

Faça perguntas e obtenha insights a partir de seus dados básicos

Crie ou atualize registros sem precisar mexer em fórmulas ou scripts

📌 Exemplo: Vincule clientes a projetos, tarefas a marcos ou ativos a campanhas. Em seguida, reúna as informações relacionadas em resumos, rollups ou visualizações filtradas. Como resultado, você obtém um sistema de dados interconectado, em vez de listas isoladas. Esse recurso é especialmente útil quando as relações são importantes no gerenciamento de projetos, como tarefas vinculadas a datas, responsáveis e status.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais chances de usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu conjunto de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Mas que tal usar apenas uma plataforma?* Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, chat e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho impulsionados por IA. O ClickUp funciona para qualquer equipe, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Várias visualizações (Grade, Kanban, Calendário, Linha do tempo, Galeria)

Você pode usar diferentes visualizações para visualizar as mesmas tarefas e registros de várias maneiras.

Por exemplo, use as visualizações Kanban para acompanhar o status, as visualizações de Calendário para prazos e as visualizações de Linha do tempo ou Gantt para entender a sequência e as dependências das tarefas.

Como todas as visualizações compartilham os mesmos dados subjacentes, as atualizações feitas em uma visualização são refletidas instantaneamente em todas as outras.

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Além disso, você pode criar quantas visualizações forem necessárias para uma única tabela e personalizá-las para funções ou fluxos de trabalho específicos. As visualizações filtradas podem mostrar:

Tarefas atribuídas a uma pessoa específica

Registros em um determinado status ou estágio

Trabalho relevante para um departamento específico ou fase do projeto

Com permissões por nível de visualização, os usuários podem interagir apenas com as visualizações às quais têm acesso autorizado. Eles não precisam acessar ou modificar o banco de dados completo.

Procurando maneiras melhores de se manter organizado no trabalho? Este vídeo traz dicas úteis 👇

💡 Dica profissional: Em vez de conceder acesso total à base a todos, use as interfaces do Airtable para compartilhar visualizações específicas para cada função com colegas de equipe ou partes interessadas externas. via Airtable

Recursos de IA do Airtable

O Airtable AI adiciona assistência de IA integrada diretamente em suas bases para ajudar as equipes a trabalharem mais rápido com os dados. Veja como isso ajuda você a trabalhar mais rápido:

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Resuma e extraia insights de textos longos, registros ou visualizações para identificar padrões ou pontos-chave

Crie conteúdo ou rascunhos, como descrições, resumos, notas ou outros textos, em segundos

Categorize e identifique dados automaticamente, transformando texto bruto em campos que você pode usar em fluxos de trabalho

Organize o trabalho em andamento sugerindo associações, tags ou até mesmo as pessoas/equipes certas para as próximas etapas

⚡ Arquivo de modelos: Modelos de gerenciamento de projetos gratuitos e personalizáveis

Agentes de IA

Além da IA no estilo chat e da criação de aplicativos, o Airtable lançou os Agentes de IA, que funcionam dentro dos seus aplicativos do Airtable e realizam ações em seu nome.

São agentes autônomos, o que significa que não precisam de suas instruções. Eles funcionam automaticamente com base em alterações nos seus dados ou nas regras que você definir.

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Os recursos dos Agentes de IA incluem:

Analisar dados, gerar conteúdo, realizar pesquisas e extrair insights de milhares de registros simultaneamente

Revisão de documentos, pesquisa na web e síntese de insights a partir de textos e dados estruturados

Atualizar campos, categorizar registros, preencher informações ausentes e responder a novas entradas à medida que os dados mudam

👀 Você sabia? 52% dos executivos afirmam que suas organizações estão usando ativamente agentes de IA, e mais de 39% relatam que suas empresas lançaram mais de 10 agentes.

Fluxos de trabalho automatizados

As automações do Airtable são construídas em torno de um poderoso modelo de gatilho e ação sem código, que permite automatizar tarefas repetitivas e fluxos de trabalho em todas as suas bases sem escrever scripts ou código. Você define um gatilho (um evento que ocorre) e uma ou mais ações (o que acontece a seguir), e o Airtable cuida do resto.

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Depois de configurar uma automação, o Airtable pode lidar com tarefas como:

Atualizar o status de um registro quando o prazo for atingido

Envio de notificações para o Slack, Teams ou e-mail quando as tarefas são atualizadas

Criação automática de novos registros com base em eventos específicos

Gerar documentos ou atualizar tabelas relacionadas sem etapas manuais

Quando combinados com IA, os fluxos de trabalho de automação do Airtable podem ir além de simples gatilhos de tarefas.

O Airtable também oferece suporte a lógica condicional e tarefas repetitivas. Isso significa que você pode configurar automações para serem executadas com base em gatilhos específicos ou para realizar a mesma ação em uma lista de registros.

Painéis do Airtable

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Crie seus próprios relatórios com a interface do painel de controle sem código do Airtable. Use esses painéis para agrupar ou classificar seus dados.

O Airtable também oferece extensões prontas para uso para criar painéis com tabelas, gráficos e outras métricas, de acordo com as necessidades de relatórios da sua equipe.

Modelos pré-criados para gerenciamento de projetos

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No Airtable, você tem uma biblioteca de modelos prontos para uso que também são personalizáveis. Eles incluem modelos do Airtable para gerenciamento de projetos, marketing, gerenciamento de produtos e muito mais.

O Airtable também oferece suporte a modelos de registros que permitem aos usuários predefinir estruturas de registros usadas com frequência dentro de uma base do Airtable. Eles ajudam você a criar registros consistentes (como formatos padrão de tarefas ou eventos repetíveis) com um clique.

Preços do Airtable

O Airtable oferece vários planos de preços, incluindo:

Plano gratuito do Airtable

Plano Team: US$ 24 por usuário/mês

Plano Empresarial: US$ 54 por usuário/mês

Escala empresarial: Preços personalizados

Airtable AI: Incluído nos planos por meio de créditos mensais de IA

Prós de usar o Airtable

Para gerentes de projeto, a maior vantagem do Airtable é sua adaptabilidade — você pode criar uma interface personalizada e conectá-la ao seu ecossistema mais amplo sem precisar de grandes personalizações ou incorrer em dívida técnica. Ele parece intuitivo para quem está acostumado a trabalhar com planilhas.

O gerenciamento de chaves corporativas e a prevenção contra perda de dados estão disponíveis no plano Enterprise.

Resumindo os prós do Airtable com uma análise do G2:

O que mais gosto no Airtable é como ele combina a familiaridade das planilhas com o poder de um banco de dados completo. Ele me permite organizar informações complexas de uma maneira que continua sendo muito intuitiva. Também aprecio muito a flexibilidade, e a possibilidade de personalizar campos, criar diferentes visualizações e configurar automações facilita a adaptação do sistema a qualquer fluxo de trabalho que eu esteja gerenciando. Os recursos de colaboração também são uma grande vantagem, pois todos podem ver as atualizações em tempo real sem criar confusão. No geral, ele economiza tempo, mantém tudo organizado e torna meus processos muito mais ágeis.

O que mais gosto no Airtable é como ele combina a familiaridade das planilhas com o poder de um banco de dados completo. Ele me permite organizar informações complexas de uma maneira que continua sendo muito intuitiva. Também aprecio muito a flexibilidade, e a possibilidade de personalizar campos, criar diferentes visualizações e configurar automações facilita a adaptação do sistema a qualquer fluxo de trabalho que eu esteja gerenciando. Os recursos de colaboração também são uma grande vantagem, pois todos podem ver as atualizações em tempo real sem criar confusão. No geral, ele economiza tempo, mantém tudo organizado e torna meus processos muito mais ágeis.

Problemas comuns enfrentados pelos usuários do Airtable

Embora o Airtable seja amplamente apreciado por sua flexibilidade, usuários de longa data frequentemente apontam alguns desafios recorrentes, como:

Curva de aprendizado íngreme e interface de usuário complexa que dificultam a integração

Integrações limitadas com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Recursos limitados de fórmulas e análise avançada em comparação com o Excel

Rastreamento de alterações pouco claro e visibilidade do histórico de edições

Suporte inconsistente, especialmente para questões relacionadas a cobranças

Experiência móvel pouco intuitiva em comparação com a versão para desktop

Sem ambiente de teste ou staging, o que torna as alterações arriscadas em bases ativas

Avaliações do Airtable no Reddit

Veja o que usuários reais estão dizendo sobre o Airtable em diferentes plataformas.

No r/Airtable, um usuário explica que o Airtable oferece compartilhamento flexível e econômico por meio de usuários com acesso somente leitura e visualizações públicas:

Os usuários com acesso somente para leitura são gratuitos. Assim, você pode conceder acesso bastante amplo a um login. Você também pode compartilhar visualizações da base e páginas da interface publicamente. Essas também seriam somente para leitura e usariam apenas uma URL. Isso limita o acesso apenas a dados específicos.

Os usuários com acesso somente para leitura são gratuitos. Assim, você pode conceder acesso bastante amplo a um login. Você também pode compartilhar visualizações da base e páginas da interface publicamente. Essas também seriam somente para leitura e usariam apenas uma URL. Isso limita o acesso apenas a dados específicos.

Um usuário do G2 está frustrado com as limitações ao gerenciar grandes quantidades de dados (embora o Airtable seja um software de banco de dados).

Uma coisa que não gosto no Airtable é que, à medida que sua base cresce, ele às vezes pode ficar lento ou um pouco confuso. Gerenciar grandes quantidades de dados ou várias tabelas vinculadas pode exigir uma organização extra. Além disso, alguns recursos, como limites avançados de automação e opções de interface, são restritos, a menos que você esteja em um plano premium.

Uma coisa que não gosto no Airtable é que, à medida que sua base cresce, ele às vezes pode ficar lento ou um pouco confuso. Gerenciar grandes quantidades de dados ou várias tabelas vinculadas pode exigir uma organização extra. Além disso, alguns recursos, como limites avançados de automação e opções de interface, são restritos, a menos que você esteja em um plano premium.

Um usuário do r/Airtable também destaca os desafios recorrentes de usar o Airtable em grande escala:

Quando se trata de preços por usuário, geralmente começo analisando exatamente quem precisa de acesso de edição e quem pode ser um visualizador “somente para comentários”, mas quando você chega a 10–20 editores, ainda parece que está pagando a mais só por existir. Alguns dos meus clientes chegaram a pedir para criar um front-end personalizado em Next.js, mas descobriram que a API REST do Airtable é complicada para paginar, limitar a taxa de solicitações e fica gerando erros 401 em consultas complexas. Abandonamos essa ideia rapidamente.

Quando se trata de preços por usuário, geralmente começo analisando exatamente quem precisa de acesso de edição e quem pode ser um visualizador “somente para comentários”, mas quando você chega a 10–20 editores, ainda parece que está pagando a mais só por existir. Alguns dos meus clientes chegaram a pedir para criar um front-end personalizado em Next.js, mas descobriram que a API REST do Airtable é complicada para paginar, limitar a taxa de solicitações e fica gerando erros 401 em consultas complexas. Abandonamos essa ideia rapidamente.

📚 Leia mais: Os melhores softwares de gerenciamento de tarefas para experimentar

Alternativas ao Airtable: softwares de gerenciamento de projetos a serem considerados

Para equipes que precisam de modelagem de dados flexível, o Airtable funciona bem. No entanto, as limitações começam a aparecer quando os projetos vão além de fluxos de trabalho simples.

É aqui que o ClickUp se destaca como alternativa ao Airtable.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo que combina gerenciamento de projetos, colaboração, automações e sua pilha de tecnologias em uma única plataforma unificada.

Veja o que um usuário do ClickUp disse no G2 sobre os recursos de gerenciamento de projetos:

O melhor do ClickUp é sua incrível flexibilidade e personalização. Você pode realmente adaptá-lo para se adequar a qualquer fluxo de trabalho ou estilo de gerenciamento de projetos. A capacidade de criar visualizações, painéis e campos personalizados é incrível. Também adoro a ampla gama de recursos que ele oferece, desde gerenciamento de tarefas e controle de tempo até colaboração em documentos e definição de metas. É realmente um espaço de trabalho completo.

O melhor do ClickUp é sua incrível flexibilidade e personalização. Você pode realmente adaptá-lo para se adequar a qualquer fluxo de trabalho ou estilo de gerenciamento de projetos. A capacidade de criar visualizações, painéis e campos personalizados é incrível. Também adoro a ampla gama de recursos que ele oferece, desde gerenciamento de tarefas e controle de tempo até colaboração em documentos e definição de metas. É realmente um espaço de trabalho completo.

Comparação rápida entre o Airtable e o ClickUp

Antes de explorarmos os recursos do ClickUp em detalhes, veja aqui as principais diferenças entre o Airtable e o ClickUp.

Aspecto Airtable ClickUp Ideal para Modelagem de dados flexível, ferramentas internas, fluxos de trabalho leves Execução de projetos de ponta a ponta, colaboração entre equipes, operações escaláveis Curva de aprendizagem Complexo para usuários sem conhecimentos técnicos devido ao design básico e à lógica de campos Moderado, com estruturas guiadas e integração mais rápida Tarefas e responsabilidades Os registros devem ser criados e mantidos como tarefas Tarefas nativas com responsáveis, prioridades, status e dependências Visualizações Grade, Kanban, Calendário, Linha do tempo, Galeria Tabela, Kanban, Calendário, Gantt, Linha do tempo, Carga de trabalho e muito mais IA contextual IA integrada nas bases para resumos e interação com dados IA contextual em todo o espaço de trabalho, abrangendo tarefas, documentos e ferramentas Automações de fluxo de trabalho Fluxos de trabalho de ação-gatilho restritos a bases Automações de fluxo de trabalho entre projetos e centradas em tarefas Colaboração em tempo real Comentários e opiniões compartilhadas; depende de ferramentas de chat externas Chat integrado, comentários, documentos, clipes e sincronização assíncrona Experiência móvel Funcional, mas limitado para fluxos de trabalho complexos Uma experiência móvel mais completa e focada nas tarefas Integrações Ecossistema de integração sólido; funciona bem com Zapier/Integromat/Make Integrações abrangentes, além de sincronização bidirecional nativa com calendários, Slack, GitHub, etc.

Visualização em tabela do ClickUp

Trabalhe em tarefas com uma visualização em tabela no estilo de planilhas, que você já conhece

A Visualização em Tabela do ClickUp é onde os usuários do Airtable geralmente se sentem mais à vontade.

Ele oferece um layout familiar no estilo de planilha, em que cada tarefa é uma linha e cada campo personalizado é uma coluna.

Essas linhas não são apenas registros. São tarefas totalmente funcionais conectadas a responsáveis, dependências, comentários, documentos, metas e automações.

Na Visualização em Tabela, você pode:

Mostrar ou ocultar campos personalizados, como prioridade, status, tags ou orçamento

Edite dados de tarefas diretamente na tela, como em uma planilha

Passe o mouse para visualizar as descrições das tarefas sem abrir novas páginas

Exiba subtarefas de forma independente ou aninhadas sob tarefas principais

Obtenha descrições de tarefas e itens de ação baseados em IA na Visualização de Tabela

Mais importante ainda, os campos personalizados são nativos das tarefas, não objetos separados do banco de dados. Você não precisa gerenciar IDs de registros, restrições rígidas de tipo de campo ou lógica de back-end apenas para manter seus dados utilizáveis.

⭐ Bônus: Use os campos de IA para padronizar as informações das tarefas, eliminar a entrada repetitiva de dados e aumentar a produtividade geral. Eles oferecem um resumo conciso das suas tarefas. Use os campos de IA do ClickUp para resumir ou traduzir tarefas, receber atualizações de progresso, criar itens de ação e muito mais

ClickUp BrainGPT

O ClickUp BrainGPT é um assistente de IA contextual que preenche a lacuna entre os resultados da IA e o contexto do mundo real.

O BrainGPT opera diretamente dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp, com acesso a tarefas, documentos, comentários, cronogramas, metas e permissões. Como resultado, ele pode ajudar a resumir tarefas e documentos, gerar itens de ação e explicar o status do projeto.

Ele pode fornecer respostas contextualizadas para perguntas como: “O que está bloqueado?”, “O que está atrasado?” ou “O que mudou esta semana?” — tudo com base em dados em tempo real do espaço de trabalho.

Obtenha respostas contextuais do seu Workspace com o BrainGPT

Pesquisa empresarial em todo o seu trabalho (e além)

Um dos pontos fortes do BrainGPT é a Pesquisa Corporativa.

Pesquise no ClickUp, na web ou em arquivos de seus aplicativos conectados, como GitHub, Google Drive, SharePoint e muitos outros, usando o BrainGPT

Pesquise em tarefas, documentos, comentários, anexos e ferramentas conectadas usando linguagem natural. Em vez de vasculhar pastas ou visualizações, os usuários podem fazer perguntas e obter respostas que refletem como o trabalho está realmente estruturado.

Isso se torna especialmente valioso em grandes escalas, onde as informações estão espalhadas por projetos, equipes e ferramentas.

Acesso a vários modelos de IA

O ClickUp BrainGPT também oferece acesso a vários modelos externos de IA na mesma interface. Você não precisa trocar de ferramenta nem gerenciar assinaturas separadas para experimentar os resultados de diferentes modelos.

📌 Exemplo: ChatGPT para tarefas operacionais do dia a dia. Claude para análises e sínteses extensas. Gemini para tarefas com grande volume de informações e referências cruzadas.

Use o recurso "Talk to Text" para registrar ideias sem interromper o fluxo

O recurso "Talk to Text" do ClickUp amplia o BrainGPT para além dos comandos digitados. Diga suas ideias, anotações de reuniões ou atualizações de tarefas e converta-as instantaneamente em texto estruturado, tarefas ou documentos. O BrainGPT pode então refinar, resumir ou transformar essas informações em próximas etapas práticas.

Transforme sua voz em ação usando o Talk-to-Text no ClickUp

Super Agents: seus colegas de equipe de IA

Os Super Agents do ClickUp são assistentes de IA autônomos e ambientais que observam as mudanças em seu espaço de trabalho e agem em nome dos usuários com base em regras, padrões de dados e contexto.

Enquanto o BrainGPT se destaca por responder perguntas e gerar insights, os Super Agents entram em ação quando as condições são atendidas.

Por exemplo, um Super Agente pode:

Identifique tarefas atrasadas e reatribua-as ou notifique os responsáveis de forma proativa

Acompanhe o andamento do projeto e gere relatórios de status

Acionar tarefas de acompanhamento quando as dependências forem concluídas

Sintetize retrospectivas de sprints e identifique insights sobre riscos

Acelere seus fluxos de trabalho com o Super Agents

⭐ Bônus: Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agents.

🚀 Vantagem do ClickUp: Os painéis do ClickUp reúnem tudo em um único centro de comando em tempo real. Os painéis permitem que as equipes visualizem o estado do projeto em relação a tarefas, cronogramas, cargas de trabalho, metas e riscos — sem precisar importar dados para ferramentas de BI externas ou planilhas. Os AI Cards nos painéis analisam dados do espaço de trabalho em tempo real e apresentam insights automaticamente. Eles podem resumir o progresso, destacar obstáculos, sinalizar riscos e delinear os próximos passos.

Veja aqui como usar essa combinação 👇

📚 Leia também: Estratégias de otimização de fluxo de trabalho para suas equipes

Automações do ClickUp

As automações sem código do ClickUp foram projetadas para equipes que estão fazendo a transição de transferências manuais para sistemas operacionais repetíveis.

Algumas das funcionalidades de automação incluem:

Sequências de múltiplas ações (um único gatilho pode gerar vários resultados)

Lógica condicional (caminhos if/else)

Atrasos e automações programadas

Ações de integração com ferramentas externas por meio de integrações nativas

Configure as automações do ClickUp para manter seu fluxo de trabalho sincronizado sempre que novos dados forem recebidos

Isso facilita a automação de tarefas repetitivas, como atualizar o status das tarefas, designar responsáveis, escalar trabalhos bloqueados ou acionar ações de acompanhamento quando os prazos se aproximam.

O ClickUp Automations também oferece suporte a exemplos mais avançados de automação de fluxos de trabalho que vão além de simples atualizações de tarefas.

📌 Exemplo: As equipes podem distribuir automaticamente o trabalho com base na prioridade ou nos valores dos campos personalizados, acionar tarefas dependentes quando marcos forem concluídos ou manter equipes multifuncionais alinhadas à medida que os dados mudam entre os projetos.

✏️ Observação: Embora o Airtable ofereça fluxos de trabalho de gatilho e ação dentro das bases, o mecanismo de automação do ClickUp abrange tarefas, projetos, cronogramas, metas e colaboração em equipe de maneiras que parecem nativas, em vez de adaptadas posteriormente.

Colaboração em tempo real com o ClickUp Chat

55% dos profissionais do conhecimento afirmam que é difícil localizar informações, e 50% já trabalharam, sem saber, em algo que outra equipe já estava cuidando.

O ClickUp Chat traz a comunicação da equipe diretamente para o espaço de trabalho do seu projeto, para que as discussões permaneçam ligadas ao trabalho em si.

Reúna conversas e trabalho em um só lugar usando o ClickUp Chat

Veja como você pode usar o ClickUp Chat para colaboração em tempo real:

Organize conversas usando canais baseados em projetos, equipes ou tópicos

Converse em particular por meio de mensagens diretas para discussões rápidas ou confidenciais

Mantenha as conversas organizadas com tópicos e respostas encadeadas

Use @menções para notificar pessoas específicas ou equipes inteiras

Crie tarefas diretamente a partir de mensagens de chat, transformando discussões em ação

Hospede atualizações assíncronas de áudio ou vídeo com o ClickUp SyncUps , sem precisar agendar reuniões

✏️ Observação: O Airtable depende fortemente de ferramentas externas, como o Slack ou o e-mail, para comunicação em tempo real. Existem comentários, mas eles estão vinculados a registros individuais e não funcionam como uma camada de colaboração ao vivo. O ClickUp Chat mantém as discussões e entregas em um único lugar.

Modelos pré-criados do ClickUp

Assim como no Airtable, o ClickUp oferece modelos pré-criados para você inserir seus dados.

Por exemplo, o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece um espaço de trabalho completo onde você pode planejar o projeto, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso até a entrega.

Baixe um modelo gratuito Gerencie fluxos de trabalho grandes, complexos e multifuncionais do início ao fim com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Adicione detalhes importantes como Fase do Projeto, Métricas de Sucesso, Departamento e muito mais usando os Campos Personalizados do ClickUp, e acompanhe as tarefas usando Status Personalizados, como Em Risco, Bloqueado, etc.

As automações pré-configuradas ajudam a avançar tarefas pelas etapas, publicar comentários e marcar os membros relevantes da equipe.

Aqui estão alguns outros modelos que você pode usar imediatamente:

💡Dica profissional: Reúna todas as suas ferramentas em um único fluxo de trabalho com as integrações do ClickUp Com as integrações do ClickUp, você não precisa alternar entre vários aplicativos para realizar seu trabalho. O ClickUp se conecta às ferramentas que sua equipe já usa, como Slack, Google Workspace, GitHub, e-mail, HubSpot, Calendly e Office 365, para que tudo permaneça vinculado às suas tarefas e projetos. Conecte suas ferramentas por meio da API aberta do ClickUp ou incorpore qualquer aplicativo web diretamente no ClickUp com o Embed View Com as integrações, você pode: Aciona atualizações e notificações automaticamente usando as automações do ClickUp

Transforme mensagens do Slack em tarefas e receba atualizações sobre elas diretamente nos seus canais

Anexe e pesquise arquivos do Google Drive, sincronize eventos do Google Agenda e verifique o Gmail sem sair do ClickUp

Vincule commits, branches e pull requests do GitHub a tarefas para obter visibilidade total do trabalho de desenvolvimento

Preços do ClickUp

Com o ClickUp, você encontrará planos gratuitos e pagos que se adaptam a todos os orçamentos:

Você deve escolher o Airtable ou o ClickUp para gerenciamento de projetos?

Quando o gerenciamento de projetos envolve a estruturação de dados, o Airtable funciona bem. Se você precisa de tabelas flexíveis, aplicativos personalizados ou ferramentas internas, a abordagem de banco de dados é suficiente.

No entanto, à medida que os fluxos de trabalho se tornam mais complexos — com dependências, propriedade, automação e colaboração entre equipes —, você precisará começar a explorar alternativas ao Airtable. Atividades simples como manter bases organizadas, evitar duplicatas e dimensionar permissões no Airtable geralmente exigem supervisão técnica.

Conheça o ClickUp, a plataforma de gerenciamento de projetos contextual baseada em IA.

Ele reduz o trabalho de configuração, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade por meio de várias visualizações, campos personalizados, automações e IA contextual. Em vez de apenas gerenciar dados como o Airtable, o ClickUp oferece um espaço de trabalho unificado que reúne todos os seus dados, processos e pessoas.

Pronto para experimentar? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp. ✅