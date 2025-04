Modelos gratuitos de Airtable para gerenciamento de projetos

Se você já se sentiu sobrecarregado pelo caos de um projeto, com certeza não está sozinho. Desde o gerenciamento de cronogramas e comunicação até o tratamento de problemas inesperados, há muito o que fazer.

Felizmente, os modelos de gerenciamento de projetos podem trazer ordem ao caos.

Essas estruturas prontas para uso permitem que você comece com o pé direito e, com o modelo certo, você pode cobrir tudo desde o início do projeto até a entrega

O Airtable é uma escolha popular por sua versatilidade e facilidade de uso.

Para ajudá-lo a encontrar a melhor opção, compilamos uma lista dos seis principais modelos do Airtable. Também exploraremos modelos alternativos que podem atender melhor às suas necessidades.

O que são modelos do Airtable?

Os modelos do Airtable são espaços de trabalho pré-construídos projetados para simplificar o gerenciamento de projetos. Eles organizam as informações e estruturam os fluxos de trabalho com tabelas, campos e visualizações predefinidos.

Esses modelos armazenam dados em formato de planilha e são poderosos Alternativas ao Google Sheets . Elas são específicas para cada tarefa, ajudando as equipes a atender com eficiência às necessidades exclusivas do projeto.

Aqui estão as principais finalidades dos modelos do Airtable para sua empresa:

Eliminar o incômodo de criar rastreadores personalizados para cada projeto

Padronizar fluxos de trabalho para consistência entre equipes e tarefas

entre equipes e tarefas Aumentar a transparência mapeando cada tarefa e ponto de dados

mapeando cada tarefa e ponto de dados Gerencie informações com uma planilha rica em recursos ouBanco de dados do Excel ## O que faz um bom modelo de Airtable?

O objetivo de um modelo do Airtable é aumentar a eficiência e a produtividade do projeto. Com isso em mente, aqui estão os elementos que você deve ter em cada modelo:

Opções de personalização: Certifique-se de que a estrutura seja facilmente adaptável e personalizável para atender aos diversos requisitos do projeto

Certifique-se de que a estrutura seja facilmente adaptável e personalizável para atender aos diversos requisitos do projeto Design orientado para a finalidade: Escolha um modelo Airtable com layout e funções projetados para o caso de uso pretendido. Evite a sobrecarga de informações com a estrutura pré-projetada correta

Escolha um modelo Airtable com layout e funções projetados para o caso de uso pretendido. Evite a sobrecarga de informações com a estrutura pré-projetada correta Recursos de automação: Além da estrutura pré-construída que economiza tempo, procure modelos com recursos automatizados incorporados, como notificações ou lógica condicional, para reduzir ainda mais o esforço manual

Além da estrutura pré-construída que economiza tempo, procure modelos com recursos automatizados incorporados, como notificações ou lógica condicional, para reduzir ainda mais o esforço manual Visualização de dados: Selecione modelos com ferramentas de visualização relevantes, como relatórios, gráficos e painéis, para obter insights claros e acessíveis de seus dados

6 Modelos do Airtable para gerenciar projetos

1. Modelo de rastreamento de inventário

via Tabela de ar O site da Airtable Modelo de controle de estoque é uma solução sólida para otimizar materiais e ativos. Esse modelo ajuda a simplificar o gerenciamento de inventário de produtos com os principais campos de dados de inventário, como ID do produto, local e preço.

Ele também permite que você mapeie toda a cadeia de suprimentos em subplanilhas claras

O modelo visualiza o estoque, o status do pedido e as imagens do produto para que você possa agir em caso de escassez futura e fazer apresentações de vendas, sabendo que os produtos estão prontos.

Ideal para: Gerentes de lojas e equipes da cadeia de suprimentos que desejam acompanhar as mercadorias físicas. É excelente para empresas que desejam manter um estoque saudável e um resultado final positivo.

2. Gerenciamento de contratos comerciais

via Tabela de ar Se quiser gerenciar seus contratos de forma eficaz, escolha a solução da Airtable Modelo de gerenciamento de contratos comerciais .

A estrutura de fácil utilização apresenta rótulos claros, campos predefinidos e lembretes automatizados. Esses recursos ajudam a manter o controle dos próximos prazos e renovações em um ambiente dinâmico.

O Airtable oferece essa solução nas visualizações Kanban e Lista para alinhar as tarefas com as equipes responsáveis. Isso permite uma ação imediata e um gerenciamento suave do ciclo de vida do contrato.

Ideal para: Equipes de gerenciamento que buscam impulsionar os resultados e ficar à frente dos detalhes do contrato. Também é ideal para empresas que desejam construir relacionamentos mais sólidos com seus fornecedores e clientes.

3. Modelo de gerenciamento de ativos de marca

via Tabela de ar O Modelo de gerenciamento de ativos de marca é uma solução projetada para ajudar a criar e manter ativos de marca. Ele apresenta subplanilhas dedicadas para armazenar guias de estilo, logotipos e mensagens de produtos.

O modelo inclui uma função de pesquisa para recuperação fácil de dados. Ele reúne todos esses elementos para proporcionar consistência e tonalidade mais uniformes.

Esse é um ótimo modelo Airtable para quem deseja aumentar a imagem da marca de forma eficaz.

Ideal para: Empresas que realizam campanhas regulares de branding e atualizações de produtos. Também é perfeito para projetos com alta colaboração entre agências ou parceiros e que precisam de acesso rápido aos ativos de marca.

4. Modelo simples de controle de candidatos

via Tabela de ar Deseja ajustar o rastreamento de candidatos? O Modelo simples de rastreamento de candidatos é uma ótima opção. Ele ajuda a organizar candidatos, etapas e detalhes em um layout claro e acessível.

O modelo serve como um programação de projetos com uma seção para armazenar detalhes de candidatos e entrevistas. A solução apresenta campos personalizados, como "Decisão necessária", que solicita ação e uma opção para anexar currículos de candidatos.

O Simple Applicant Tracking Template categoriza candidaturas, entrevistas e acompanhamentos para um recrutamento de alto nível

Ideal para: Empresas e equipes de RH que desejam aprimorar o gerenciamento das etapas de entrevista de seus candidatos e colaborar com os gerentes de contratação.

5. Modelo de rastreamento de campanha de marketing

via Tabela de ar O site da Airtable Modelo de rastreamento de campanha de marketing é uma ótima solução de rastreamento completa para todas as suas campanhas de marketing. Ele tem uma visualização de linha do tempo para acompanhar o progresso e rótulos claros para identificar como executar uma tarefa.

O modelo é fácil de personalizar e usa integrações de terceiros de plataformas como Google Ads, ferramentas de SEO e CRMs. Na verdade, o Airtable permite que você colabore sem problemas e aprimore o alinhamento para obter a melhor campanha.

Ele também permite mapear as metas, o status, a plataforma pretendida e os recursos criativos da campanha. Em essência, é tudo o que você precisa para conduzir leads, conscientização e reputação

Ideal para: Equipes de marketing e indivíduos que desejam visualizar o impacto da campanha e o desempenho do produto em todos os canais de comunicação.

Limitações do uso do Airtable

O Airtable é um bom começo para o gerenciamento de projetos, mas tem algumas desvantagens. Aqui estão quatro limitações do Airtable que você deve lembrar ao escolher seu modelo:

Modelos de preços caros: Os planos pagos são caros, especialmente para equipes grandes. Os custos aumentarão com o número de equipes e projetos. Há muitossoftwares de banco de dados gratuitos que oferecem recursos avançados sem uma atualização paga

Os planos pagos são caros, especialmente para equipes grandes. Os custos aumentarão com o número de equipes e projetos. Há muitossoftwares de banco de dados gratuitos que oferecem recursos avançados sem uma atualização paga Restrições de entrada de dados: Os espaços de trabalho têm limitações quanto ao número de entradas, o que dificulta o manuseio de dados em grande escala. Até mesmo os planos de nível Enterprise têm um limite de 500.000 entradas

Os espaços de trabalho têm limitações quanto ao número de entradas, o que dificulta o manuseio de dados em grande escala. Até mesmo os planos de nível Enterprise têm um limite de 500.000 entradas Compartilhamento básico: As configurações de permissão são básicas nos modelos de airtable, limitadas ao nível da tabela ou da base. Sem campos ou registros específicos, as equipes não têm controle profundo sobre a edição de dados

As configurações de permissão são básicas nos modelos de airtable, limitadas ao nível da tabela ou da base. Sem campos ou registros específicos, as equipes não têm controle profundo sobre a edição de dados Espaços de trabalho isolados: Os espaços de trabalho são isolados, impedindo a vinculação ou o compartilhamento de bases entre diferentes espaços de trabalho. Isso não é adequado para o gerenciamento de dados e projetos multifuncionais ou abrangentes

Dica profissional: O Airtable é frequentemente considerado para o gerenciamento de bancos de dados, portanto, aqui está uma lista de software de banco de dados de clientes para garantir que você tome uma decisão informada.

Alternativa aos modelos Airtable

Os modelos do Airtable são conhecidos por seu apelo visual e casos de uso detalhados. No entanto, suas limitações revelam que eles não são as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos em termos de personalização e conjuntos de recursos.

Para o gerenciamento de projetos, o ClickUp é definitivamente uma opção melhor, pois a plataforma é excelente em colaboração e gerenciamento de tarefas.

Feature Airtable ClickUp ➖ Gerenciamento de projetos orientado por banco de dados ✅ 🏆 Gerenciamento de projetos que vai além dos bancos de dados Interface do usuário ✅ Interface intuitiva, simples e semelhante a uma planilha ✅ Interface intuitiva, rica em recursos e navegável Curva de aprendizado ✅ 🏆 Curta devido aos seus recursos básicos. Fácil de aprender, mas sem recursos dedicados ✅ Ligeiramente mais longa por causa de seus recursos abrangentes. Vem com material de aprendizagem e orientação Personalização ➖ Limita-se a visualizações, campos e tabelas flexíveis ✅ 🏆 Personalização extensiva, desde campos de dados até automação e fluxo de trabalho Gerenciamento de tarefas ✅ Gerenciamento básico de tarefas, como atribuição de tarefas e definição de datas de vencimento ✅ 🏆 Gerenciamento eficiente de tarefas, incluindo subtarefas, dependências, gráficos de Gantt e gerenciamento de carga de trabalho Colaboração em tempo real em registros e campos ✅ 🏆 A colaboração em tempo real se estende a dados, visualizações, bate-papo no aplicativo, comentários e até mesmo comentários atribuídos Automação ✅ Abrange notificações, lembretes e fluxos de trabalho básicos ✅ 🏆 A poderosa automação abrange fluxos de trabalho complexos, lógica condicional e integrações nativas com mais de 1.000 aplicativos Visualização de dados ✅ Gráficos e painéis básicos para visualização de dados ✅ 🏆 Diversas opções de visualização, incluindo painéis personalizados, gráficos e recursos de relatório Planos gratuitos estão disponíveis com recursos limitados. Os planos pagos tendem a ser bastante caros ✅ 🏆 Plano gratuito disponível com mais recursos e opções pagas acessíveis

Agora, vamos explorar alguns modelos do ClickUp que são ideais para projetos profissionais e pessoais.

1. Modelo de CRM de vendas do ClickUp

Gerencie leads e aumente a satisfação do cliente com o modelo de CRM de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de CRM de vendas do ClickUp aumenta a satisfação do cliente e o gerenciamento de leads. Acompanhe as vendas com 20 status, como "Não qualificado", para esclarecer o tipo de lead e os esforços necessários.

As visualizações personalizadas ajudam o CRM e a equipe de vendas a se manterem organizados e concentrados. Recursos como a Visualização de Resumo fornecem uma visão geral de todo o processo de vendas e dos resultados.

O modelo se integra a vários gerenciamento de projetos de vendas ferramentas para cobrir todo o seu pipeline de vendas. Ele simplifica a criação e a delegação de tarefas e facilita atividades como o acompanhamento de feedbacks e revisões de projetos.

Ideal para: Equipes de vendas e empresas que buscam melhorar o gerenciamento de leads, aumentar a satisfação do cliente e otimizar o pipeline de vendas com uma solução de CRM organizada.

Leia mais: Confira os principais Modelos de CRM se estiver procurando alternativas dedicadas a melhorar o desempenho de sua função de CRM.

2. Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

Se você precisa monitorar a concorrência no mercado, o Modelo de rastreamento de concorrência do ClickUp é para você. Identifique os participantes regulares e as novas startups com a revisão de data de lançamento pré-projetada.

Você obtém campos de dados para registrar rapidamente categorias de produtos, preços, classificações e recursos principais.

Ao mapear páginas de produtos e slogans, você pode acompanhar os temas de marketing dos concorrentes. Esse modelo é essencial para os negócios se você estiver procurando manter ou criar uma vantagem competitiva

Ideal para: Equipes de marketing e empresas que buscam monitorar a concorrência no mercado, analisar as estratégias dos concorrentes e manter uma vantagem competitiva por meio de um acompanhamento organizado.

3. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Seja analisando a estratégia do produto ou comparando suas opções, a Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp é a solução de que você precisa.

Ele mapeia todos os detalhes com rótulos claros e codificados por cores, garantindo visualizações impressionantes do roteiro do produto. As ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas garantem lançamentos rápidos de recursos, enquanto as visualizações personalizadas identificam recursos de alto valor.

Com edição colaborativa e planejamento de capacidade, esse modelo alinha os esforços da equipe e otimiza os recursos. O ClickUp oferece recursos avançados de automação, dependências e gravação de tela para aprimorar o acompanhamento dos recursos do produto.

Essa estrutura é uma excelente opção para o planejamento de eventos, especialmente o lançamento de um produto ou a liberação de recursos.

Ideal para: Equipes de produtos e gerentes de projetos que buscam visualizar com eficácia os recursos do produto, agilizar as liberações de recursos e aprimorar a colaboração durante as discussões de estratégia do produto.

4. Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Registre e acompanhe todos os detalhes dos funcionários para gerenciar recursos e capacidades com o ClickUp Employee Directory Template

O modelo Modelo de diretório de funcionários do ClickUp é uma joia de RH criada para organizar o gerenciamento de funcionários. Seu layout simples e atraente oferece uma visão clara da sua força de trabalho.

A estrutura tem diferentes status para as informações precisas de cada indivíduo, como localização, bônus, aniversários e até mesmo o status atual do emprego.

Ideal para organizações de pequeno e grande porte, o modelo se integra bem com soluções de RH e CRM. Recursos como visualizações de carga de trabalho e quadro evitam a falta de pessoal e planejam o absenteísmo.

Além de ser um modelo de diretório é um excelente modelo de integração de funcionários. Quando implementado com antecedência, ele proporciona uma experiência clara e estruturada para os novos funcionários.

Ideal para: Equipes de RH e organizações de todos os tamanhos que desejam simplificar o gerenciamento de funcionários, aprimorar os processos de integração e manter um diretório de funcionários organizado.

5. Modelo de relatório de vendas semanais do ClickUp

Relatório semanal de vendas

Quer impressionar a gerência executiva e economizar tempo com relatórios de rotina? Escolha o Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp .

As várias exibições dessa estrutura permitem que você apresente dados de forma eficaz para diferentes partes interessadas. Acompanhe as principais métricas, como chamadas frias, produtos vendidos e desvio de metas, para medir instantaneamente seu impacto semanal.

Você precisa de apoio gerencial ou quer mostrar suas realizações? Este modelo é perfeito para ambos e é fácil de entender. Ele mapeia o desempenho do produto, monitora seu tempo e analisa as interações.

Essa é a solução perfeita para visualizar o comportamento do cliente, a eficiência e as áreas a serem melhoradas.

Ideal para: Profissionais e equipes de vendas que desejam relatar métricas semanais com eficiência, mostrar conquistas e obter apoio da gerência com apresentações de dados claras e impactantes.

6. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp é a atualização ideal do Airtable. Com uma interface de planilha, essa estrutura garante flexibilidade e recursos em um formato familiar.

O modelo de planilha mapeia seus projetos em fases e visualiza o progresso com uma codificação clara por cores. O ClickUp oferece visualizações personalizadas como "Deliverables" (Entregáveis), "Issues" (Problemas) e "Project Gantt" (Gantt de Projeto) para entender gargalos, cronogramas e metas.

O modelo tem um guia de introdução e ajuda a mapear processos internos, como fluxos de trabalho de aprovação. Precisa de uma visualização exclusiva para sua empresa? Você pode personalizar instantaneamente a sua própria visualização.

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que buscam uma ferramenta flexível e fácil de usar para visualizar as fases do projeto, acompanhar o progresso e personalizar os fluxos de trabalho sem problemas.

7. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de vendas ClickUp é ideal para manter o controle de suas conversões de vendas.

A estrutura útil inclui diversos status personalizados pré-projetados para visualizar o progresso da tarefa. Os status "Goal Met" e "Ongoing" são ótimos exemplos que ajudam as equipes de vendas a avaliar as próximas etapas.

Campos personalizados, como custos de envio e metas de lucro, mantêm sua equipe focada nas metas comerciais. Além disso, o layout vibrante facilita a identificação de insights.

Visualizações exclusivas, incluindo a visualização "Volume de vendas por mês", ajudam a acompanhar as tendências de vendas. O modelo permite personalizações rápidas para rastrear métricas como taxas de conversão e visualizar o valor do tempo de vida do cliente.

Ideal para: Equipes de vendas e empresas que desejam acompanhar efetivamente as conversões de vendas, avaliar o progresso e visualizar as principais métricas para uma melhor tomada de decisão.

8. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

O modelo Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp é a solução definitiva de produtividade e eficiência de tarefas. Com um simples campo de dados de "tipo de atividade", você pode segmentar metas pessoais e profissionais.

O modelo inclui uma visualização de registro de atividades para dividir as tarefas com base no dia. A visualização da carga de trabalho garante que você não sobrecarregue a si mesmo ou aos membros da sua equipe ao atribuir tarefas.

Suas datas claras de início e de vencimento ajudam a visualizar o progresso e a calcular o tempo gasto . Recursos como o botão de comentários, o nível de prioridade e a estimativa de esforço farão com que você realize as tarefas na velocidade da luz.

Ideal para: Profissionais e equipes que desejam aumentar a produtividade, gerenciar tarefas com eficiência e manter uma carga de trabalho equilibrada, controlando o tempo com eficácia.

9. Modelo de controle de hábitos pessoais do ClickUp

Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp é o que você precisa para formar novos hábitos com convicção e consistência. Afinal de contas, um hábito se forma em 21 dias, mas é fácil perder o controle sem orientação.

Alcance suas aspirações pessoais e profissionais com suas aplicações, como a melhoria do estilo de vida, o desenvolvimento de habilidades ou até mesmo o combate à procrastinação.

Esse modelo de tarefa combina com qualquer projeto existente com apenas um clique. Ele inclui subtarefas para mapear a data e caixas de seleção para ajudar a marcar o progresso.

Visualize seu progresso na tarefa principal e nas subtarefas como uma barra de progresso envolvente. Essa estrutura do ClickUp será suficiente se você quiser que o controle de hábitos seja motivador e intuitivo.

Ideal para: Indivíduos que buscam desenvolver e manter novos hábitos de forma eficaz, enquanto acompanham o progresso de forma motivadora e intuitiva.

10. Modelo de plano orçamentário pessoal do ClickUp

Modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp

Quer administrar melhor seu dinheiro? O Modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp é a ferramenta perfeita para acabar com a ansiedade financeira. Seus oito campos de dados mantêm os insights livres de confusão, sendo que o campo de categoria facilita a identificação de receitas e despesas.

Quer um plano de ação? O recurso de IA integrado, Cérebro ClickUp ajuda você a criar vários. Dessa forma, você executa todos os seus experimentos e ideias para otimizar seu orçamento de forma criativa.

O modelo tem uma visualização resumida para uma visão geral clara da saúde financeira e ainda compara o plano com o real e os desvios em tempo real.

O ClickUp o ajuda a planejar sua vida pessoal e profissional finanças do projeto da maneira que você deseja.

Ideal para: Indivíduos e profissionais que buscam uma abordagem organizada para gerenciar as finanças pessoais, reduzir a ansiedade financeira e otimizar as estratégias orçamentárias.

Crie bancos de dados poderosos para organizar seu trabalho

Se quiser fazer um upgrade da interface do Airtable, o ClickUp também tem uma ferramenta de planilha dedicada.

crie tabelas, vincule tarefas e visualize insights instantaneamente com o ClickUp Table Vie_w

ClickUp Visualização da tabela é uma ferramenta de flexibilidade e integração em uma interface familiar. Pense nela como a sua ferramenta de planilha eletrônica de uso geral, sobrecarregada com recursos de gerenciamento de projetos.

Ela mantém informações estruturadas e acessíveis com filtragem instantânea, agrupamento e gerenciamento de colunas. A ferramenta também permite o compartilhamento de links públicos, acesso à edição em tempo real e exportação de dados por meio de criptografia de dados segura.

Dessa forma, a colaboração e a apresentação não se limitam às partes interessadas internas do projeto.

O ClickUp não para por aí. O Table View também tem acesso a mais de 30 ferramentas e mais de 1000 integrações, o que facilita o gerenciamento de vários projetos e grandes conjuntos.

Alcance a excelência no gerenciamento de projetos com o ClickUp

O gerenciamento de projetos é uma arte de habilidades sociais e uma ciência orientada por dados, e a ferramenta certa é essencial para a excelência do projeto. Os modelos prontos para uso economizam tempo, reduzem o esforço manual, obtêm instantaneamente insights e facilitam melhores planos de ação.

Embora os modelos do Airtable sejam um bom ponto de partida, eles têm desvantagens, incluindo personalização limitada, manipulação de dados e compartilhamento incrivelmente restritivo.

Então, por que se contentar com menos quando o ClickUp oferece um gerenciamento de projetos excepcional? Conforme demonstrado em todos os modelos deste guia, a plataforma é uma ferramenta adaptável, abrangente e rica em recursos que oferece mais do que apenas gerenciamento e visualização de tarefas.

Ela também apresenta análise perspicaz e automação avançada - tudo o que você precisa para obter excelência no gerenciamento de projetos. Registre-se com o ClickUp hoje mesmo!