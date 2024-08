10 modelos de diretórios gratuitos para manter-se organizado

Os modelos de diretório podem salvar a vida de diretores e executivos ocupados. Não importa se você precisa de um modelo para ajudá-lo a organizar documentos, imagens, links, pessoas, empresas ou qualquer outra coisa, nós temos o que você precisa!

Neste artigo, mostraremos 10 modelos de diretório para que você tenha uma ideia de como eles podem ser usados e para ajudá-lo a selecionar o melhor para suas necessidades.

O que é um modelo de diretório?

Um modelo de diretório é um documento ou site predefinido que pode ser usado para criar um diretório de pessoas, empresas, documentos, mídia e muito mais. Normalmente, eles incluem campos para o nome, informações de contato e outros dados relevantes sobre cada entrada.

Embora os diretórios geralmente não incluam automações e rastreamento de tarefas, eles podem ser uma boa opção para a criação de diretórios Alternativas de CRM para gerentes e outros funcionários que buscam soluções simples. Em muitos casos, você também pode integrar seus diretórios a um software de CRM ou de gerenciamento de projetos.

Os modelos de diretório podem ser criados para atender a uma variedade de necessidades, como:

Diretórios de documentos

Diretórios de fotos

Diretórios de funcionários

Diretórios de membros

Diretórios de fornecedores

Diretórios de setores

Diretórios de eventos

Diretórios de produtos

Diretórios de sites

Benefícios de um modelo de diretório

Modelos de diretório economizar tempo e esforço ao fornecer um documento pré-formatado ou um software que você pode personalizar para atender às suas necessidades. Eles também podem ajudar a garantir que os diretórios que você criar sejam consistentes e fáceis de usar.

Aqui estão alguns dos benefícios de usar um modelo de diretório:

Economizar tempo e esforço fornecendo um documento ou site pré-formatado que pode ser personalizado para atender às suas necessidades

Manter todos na mesma página com documentos sempre atualizados e em dia

Garantir a consistência para que os registros sejam bem organizados e possam ser acessados rapidamente

Aumente a precisão dos seus registros fornecendo um formato padrão para inserir e armazenar dados

Simplifique a acessibilidade aos seus documentos e mídias internos, garantindo que as atualizações e os documentos mais recentes sejam fornecidos a todos

Permita-se a opção de expandir à medida que sua empresa cresce, adicionando, editando ou alterando campos e recursos ao longo do tempo

Reduzir o risco de perda de dados

Se você deseja criar diretórios para a sua organização, os modelos são uma maneira excelente e fácil de garantir que você os crie de forma mais eficiente e precisa, para que possa recuperá-los e ajustá-los ao longo do tempo.

10 modelos de diretório para se manter organizado em 2024

Aqui estão 10 modelos de diretório gratuitos que podem ajudá-lo a manter a organização e a produtividade em 2024.

1. Modelo de diretório ClickUp

Modelo de diretório do ClickUp

O modelo Modelo de diretório do ClickUp é uma lista pré-formatada que o ajuda a organizar os documentos da sua equipe por informações do funcionário.

O modelo é mais adequado para empresas de todos os tamanhos que precisam manter o controle dos documentos dos funcionários. Também é uma boa opção para pessoas que desejam criar um diretório pessoal de seus documentos.

Ele inclui status, exibições e campos personalizáveis que permitem que você faça coisas como:

Manter o controle de documentos importantes

Salvar informações críticas e visualizar dados

Acessar facilmente as informações em um diretório organizado

Acompanhar o tempo, as tags, as dependências e os e-mails

Adicione, atualize e revise documentos

Rastreie tarefas com ferramentas de gerenciamento de projetos

O modelo de diretório do ClickUp é adequado para empresas de todos os tamanhos que precisam criar um diretório organizado de documentos.

Se precisar de mais funções para armazenar tipos adicionais de dados, como páginas de destino, você também pode considerar a criação de um diretório para seus dados usando um modelo de banco de dados . Faça o download deste modelo

2. Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

O modelo Modelo de diretório de funcionários do ClickUp é uma lista pré-fabricada que o ajuda a criar um local central para todas as informações dos funcionários.

Esse modelo de diretório de funcionários é mais adequado para empresas de todos os tamanhos que precisam rastrear as informações dos funcionários. Também é uma boa opção para pessoas que desejam criar um diretório pessoal de seus funcionários.

Procurando uma ótima solução para levar seus recursos humanos um passo adiante? Modelo de Recursos Humanos do ClickUp pode ajudá-lo a criar um sistema personalizado para sua equipe de RH. Ele facilita muito o gerenciamento do recrutamento, do desenvolvimento de talentos, do gerenciamento de funcionários e da integração. Faça o download deste modelo

3. Modelo de diretório de fotos ClickUp

Modelo de diretório de fotos do ClickUp

Modelo de diretório de fotos do ClickUp é um quadro branco pré-fabricado que ajuda a organizar e gerenciar as fotos da sua equipe. Ele inclui status, campos e exibições para ajudá-lo a rastrear, categorizar e visualizar as fotos da sua equipe.

O modelo também inclui os seguintes benefícios:

Organize facilmente as fotos em categorias e pastas

Encontre instantaneamente uma foto pesquisando por palavras-chave e tags

Mantenha o controle de quem carregou cada foto e quando

Melhore o acompanhamento da equipe com reações a comentários, vários responsáveis e importância

O modelo de diretório de fotos é mais adequado para empresas e departamentos de todos os tamanhos que precisam controlar as fotos de suas equipes. Faça o download deste modelo

4. Modelo de diretório comercial ClickUp

Modelo de diretório comercial do ClickUp

Quando for necessário criar uma lista de fornecedores, um diretório de parceiros ou qualquer outro tipo de diretório de contatos, Modelo de diretório comercial do ClickUp ajuda você a simplificar e organizar o processo.

O modelo inclui campos para acompanhar as informações de contato, como endereços de e-mail e números de telefone. Além disso, você obtém exibições que facilitam a localização de contatos por nome, empresa, setor ou local.

O modelo de diretório de empresas ajuda a criar um banco de dados que lhe permite:

Armazenar e revisar facilmente as informações de contato em um local centralizado

Melhorar a comunicação com fornecedores e parceiros, fornecendo acesso rápido e fácil aos detalhes de contato

Facilitar o desenvolvimento de novos negócios, fornecendo um repositório central para clientes e parceiros em potencial

Nesse sentido, você também pode considerar a utilização de um software de organograma ou planilha Excel de organograma .

Se você estiver procurando a planilha perfeita para o modelo de lista de fornecedores se você deseja criar uma lista de fornecedores, um diretório de clientes ou uma lista de contatos internos, o modelo de diretório de empresas da ClickUp é uma excelente opção! Faça o download deste modelo

5. Modelo de diretório de membros ClickUp com fotos

Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos

Você já desejou que fosse mais fácil criar um diretório interativo de fotos de membros? Agora é possível! Com o Diretório de membros do ClickUp com modelo de fotos com o ClickUp, você não precisa de nenhum conhecimento técnico para criar um diretório de associação bonito e organizado.

Os campos personalizados oferecem sete opções de atributos, incluindo nomes, números de telefone, e-mails, contatos de emergência e endereços

Diferentes visualizações do ClickUp permitem localizar e classificar pessoas por tipo de associação, formulário de associação, processo de associação, data de início da associação e outras informações importantes

O uso desse modelo o ajudará a criar um diretório de membros que oferece tudo o que você precisa: excelente visibilidade, colaboração aprimorada, melhores recursos de rede e acesso rápido à identificação do membro e às informações de contato.

Se você precisa manter o controle dos membros, o modelo ClickUp Membership Directory with Photos é o que você estava procurando! Faça o download deste modelo

6. Modelo de lista de contatos da empresa ClickUp

Modelo de lista de contatos da empresa ClickUp

Se precisar criar uma lista de contatos comerciais, o modelo Modelo de lista de contatos da empresa do ClickUp está aqui para ajudá-lo a fazer isso direito.

Esse modelo é uma lista pré-fabricada que ajuda a manter seus contatos em um só lugar.

Ele inclui campos personalizados para rastrear informações de contato, como nome, endereço de e-mail, número de telefone e cargo. Além disso, você tem visualizações personalizadas (como por departamento, status de emprego ou datas de início) que o ajudam a localizar os contatos mais rapidamente.

Simplifique o processo de adicionar novos contatos à sua lista com o modelo de lista de contatos da empresa.

Esse é um excelente modelo para pessoas que desejam manter o controle de colegas pessoais ou da empresa, seja para você mesmo, uma pequena empresa ou uma organização de nível empresarial. Faça o download deste modelo

7. Modelo de perfis de funcionários do ClickUp

Modelo de perfis de funcionários do ClickUp

Mantenha as informações do perfil do funcionário organizadas e fáceis de acessar com o Modelo de perfis de funcionários do ClickUp .

Esse modelo ajuda a controlar as informações de contato, os cargos e outras informações relevantes de seus funcionários.

Você pode visualizar perfis por departamento, calendário ou tarefa e personalizar qualquer um dos sete campos.

Esse modelo de perfis de funcionários da ClickUp torna o armazenamento, a edição e o acesso às informações de perfil de seus funcionários um processo rápido e fácil! Faça o download deste modelo

8. Planilha de diretório de funcionários do Excel por Spreadsheet.com

Um diretório de funcionários é usado para armazenar informações sobre a equipe em um único local para acesso compartilhado em toda a organização

O diretório Planilha de diretório de funcionários do Excel por Spreadsheet.com é um modelo de planilha que rastreia e gerencia dados de funcionários, como nomes, cargos, informações de contato, habilidades, projetos atuais e muito mais.

O modelo é fácil de usar e modificar, portanto, você pode adaptá-lo às suas necessidades específicas. Faça o download deste modelo

9. Modelo de formulário de lista de contatos e diretório de funcionários do Word por Template.net

Confira a lista de modelos de diretório de escritório da Template.net

Se estiver procurando uma alternativa muito simples para os diretórios on-line, talvez goste do Modelo de formulário de lista de contatos e diretório de funcionários do Word da Template.net .

Este modelo está disponível nos formatos MS Word, Google Docs e Apple Pages.

A planilha permite que você coloque seu nome e informações de contato em um cabeçalho na parte superior da página. Em seguida, basta inserir as seguintes informações nos campos da planilha:

Nome do funcionário

Número de identificação

Cargo

Departamento

Número de telefone

Endereço de e-mail

Endereço residencial

Se quiser evitar diretórios on-line e baseados na nuvem, o download do Template.net Word Employee Office Directory e a criação de um modelo de formulário de lista de contatos podem ser a melhor opção. Faça o download deste modelo

10. Modelo de diretório de funcionários do Airtable

Um diretório compartilhado de todos os funcionários da sua empresa. Mantenha o controle de suas funções, datas de início, aniversários, alergias alimentares e muito mais

O diretório Modelo de diretório de funcionários do Airtable é uma planilha pré-criada que ajuda a manter as informações de contato dos funcionários, os cargos e outras informações relevantes em uma área central.

O Airtable Employee Directory Template fornece os seguintes campos personalizados para ajudá-lo a armazenar as informações dos funcionários.

Ele também inclui exibições personalizadas para ajudá-lo a encontrar facilmente as informações de que precisa, como por departamento, status ou data de contratação de novos funcionários. Você pode até mesmo usar o formulário interno fornecido para coletar informações sobre os novos funcionários, como experiência anterior.

Se você deseja encontrar rapidamente uma maneira de acompanhar as informações relevantes de seus funcionários, o modelo de diretório de funcionários do Airtable é uma ótima opção. Ele é fácil de usar e personalizar e pode ajudá-lo a melhorar a comunicação, a colaboração e a eficiência em seu local de trabalho. Faça o download deste modelo

Escolhendo o melhor modelo de diretório para 2024

Abordamos 10 modelos de diretório gratuitos que você pode usar para manter o controle de contatos, clientes e todos os funcionários da sua empresa.

Seja você um gerente, proprietário de empresa ou diretor de RH, considere esta sua lista de compras para os melhores modelos de diretório em 2024!

Se estiver procurando armazenar informações de funcionários, membros, colegas ou praticamente qualquer outra pessoa ou finalidade comercial, você provavelmente encontrará exatamente os recursos que procura em um desses dez modelos.

Todos os modelos listados neste artigo são gratuitos para uso e download, portanto, experimente-os para ver qual é o mais adequado às suas necessidades.

Para complementar seus modelos de diretório, considere adicionar modelos de fichas técnicas , modelos de organogramas ou Alternativas de CRM para sua casa do leme.

Deseja levar sua empresa para o próximo nível? Experimente o ClickUp hoje mesmo! Temos mais de 1.000 modelos, semelhantes aos mencionados acima, que podem ajudá-lo a criar qualquer tipo de formulário ou documento que você possa imaginar.

Inscreva-se para uma avaliação gratuita hoje mesmo e veja como o ClickUp pode ajudá-lo a fazer mais!