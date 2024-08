Gerenciamento de projetos Redmine (recursos, limitações e 7 alternativas)

Para que uma equipe de projeto trabalhe com eficiência, você precisará de muitos lanches, café forte e um bom ferramenta de gerenciamento de projetos como o Redmine.

Ela o ajuda a gerenciar vários projetos, planejar marcos em gráficos de Gantt, rastrear problemas e muito mais.

mas será que o Gerenciamento de projetos Redmine é realmente o melhor caminho a seguir?

ou você deveria procurar uma alternativa ao Redmine? ⛏️

Bem, prepare-se, pois estamos aqui para ajudá-lo.

Neste artigo, discutiremos o Redmine, seus principais recursos, limitações e sugeriremos as seis principais alternativas ao Redmine .

Pronto para o Redmine? Vamos lá. 👷

O que é o Redmine?

o Redmine é um software de gerenciamento de projetos de código aberto desenvolvido usando a estrutura Ruby on Rails, uma biblioteca de programas e códigos fácil de usar.

Recursos como controle de problemas e gráficos de Gantt fazem dele um ótimo aplicativo para gerenciar projetos de desenvolvimento de software.

há algum entusiasta ágil em casa?

Boas notícias!

Embora o Redmine não tenha nenhum ágil profissionaljgerenciamento de ect ele permite que você use plug-ins compatíveis com os recursos scrum e kanban técnicas.

Algo é melhor do que nada, certo? 🤷

Mas o que faz do Redmine gerenciamento de projetos um sucesso tão grande?

5 Principais recursos do gerenciamento de projetos Redmine

Aqui estão os cinco principais recursos que dão ao Redmine o direito de se gabar:

1. Rastreamento de problemas

Em sua essência, o Redmine é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e ferramenta de controle de problemas .

Ela permite que as equipes de desenvolvimento de software lidem com os problemas de forma sistemática.

Com a flexibilidade do Redmine rastreamento de problemas você pode:

Criar novos problemas

Adicionar detalhes, como bug, defeito ou recurso

Adicionar status de problemas

E colocá-los em um fluxo de trabalho

Dessa forma, você pode acompanhar todos os problemas e vê-los passar de novo para resolvido em pouco tempo. 😎

2. Wikis

Os wikis são uma solução de documentação que ajuda você a organizar tudo. Você pode colaborar com sua equipe para anotar planos de projetos, notas de reuniões, requisitos do cliente etc. em wikis.

No Redmine, você pode criar páginas wiki subpáginas e até mesmo estabelecer uma relação pai/filho entre as páginas.

Você também pode:

Editar o conteúdo de um wiki

Tornar-se um observador da página wiki e ser notificado das atualizações da página por e-mail

Renomear ou realocar os wikis do projeto

Bloquear uma página wiki

Exibir o histórico de alterações do wiki

Ah, e você sempre pode excluí-lo.

Quase como se..

3. Campos personalizados

**Os campos personalizados tornam sua ferramenta de gerenciamento de projetos o mais personalizada possível.

Esse recurso permite adicionar informações extras a diferentes tipos de dados do Redmine, como problemas, projetos, usuários etc.

Com os campos personalizados, você pode adicionar:

Caixas de seleção

Datas

URLs

Números positivos ou negativos

Listas suspensas e muito mais

Crie seu próprio aplicativo! 💃

4. Funções e permissões

Quando todos estão cientes de seu papel no projeto, quase não há espaço para erros e falhas de comunicação.

É por isso que o Redmine permite que você rotule os membros da sua equipe como:

Gerente

Não membro

Relator

Desenvolvedor

Anônimo (reservado para aquele que está sempre em silêncio nas reuniões de equipe 😷)

Essas funções não apenas esclarecem as responsabilidades, mas também acrescentam segurança, pois cada função tem permissões específicas que você pode definir com base em suas necessidades.

5. Gráfico de Gantt e calendário

Ao gerenciar vários projetos, as coisas podem dar errado muito rapidamente. 😱

Afinal, você está fazendo malabarismos com o gerenciamento de recursos, participando de reuniões, distribuindo tarefas não em um, mas em vários projetos. Phew!

A boa notícia é que você não precisa adquirir habilidades de malabarismo no nível de um bobo da corte.

Em vez disso, você pode planejar e acompanhar projetos com o gráfico de Gantt e o calendário do Redmine.

Com o gráfico de Gantt, você pode visualizar o progresso do seu projeto e o desempenho da sua equipe.

Afinal de contas, mais clareza visual = maior produtividade.

Além disso, o calendário do Redmine o mantém atualizado sobre as datas de início e término de todas as tarefas.

Dessa forma, você não bagunça sua agenda, perde prazos ou se esquece de reuniões.

O Redmine tem todo o potencial para ser sua carona para o sucesso.

Mas ele ainda o impedirá de algumas maneiras.

5 Limitações do Redmine (com soluções)

O Redmine não é perfeito.

Ele tem sua própria cota de problemas importantes, e nós estudamos todos eles. 🔍

1. Não há controle automático de tempo

O Redmine oferece suporte à funcionalidade de controle de tempo. Mas é a rota manual.

Você precisa adicionar entradas de tempo para projetos ou problemas manualmente.

_Realmente, Redmine? Em 2021?

Se os bots 🤖 podem realizar cirurgias, certamente uma ferramenta de gerenciamento de projetos pode lidar com o controle de tempo por si só!

Aqui está uma ideia: abandone o controle manual e automatize o processo com o ClickUp .

O ClickUp é um dos maiores mais bem avaliadas do mundo ferramenta de produtividade preferida por vários equipes grandes e pequenas em todo o mundo . Ele pode fazer tudo o que o Redmine pode e muito mais, o que o torna a última alternativa ao Redmine.

permite monitorar a duração das tarefas automaticamente enquanto você se concentra na conclusão da tarefa.

Precisa mudar para uma nova tarefa ? Vá direto para ela e comece a monitorar o tempo.

Controle de tempo no ClickUp

A melhor parte é que se trata de um temporizador global.

_O que é isso?

O cronômetro global permite que você inicie o cronômetro em um computador e o interrompa em outro. Basta verificar se você está conectado. E se as pessoas se perguntarem como você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, diga a elas..

Mas você já usa outro aplicativo de controle de tempo _?

Ei, nós não julgamos.

Em vez disso, trazemos a você Integrações .

Controle o tempo no ClickUp com Médico do tempo , Hora de sempre , Colheita etc. Mas com o ClickUp em mãos, apostamos que você não precisará deles. 😎

2. Não é visualmente atraente

Se a estética fosse uma aula, o Redmine a ignorou o ano todo.

Seu site parece desatualizado. E não de uma forma "retrô", como nos jogos de fliperama 👾, mas de uma forma que o levará de volta à época em que os computadores pesavam tanto quanto os pesos de academia

Solução ClickUp: design moderno

O ClickUp, por outro lado, foi criado pensando nas pessoas, e não nos robôs.

Ele tem um design moderno e limpo, com muitas cores roxas.

quem não gosta de roxo, não é mesmo? 💜

Mas isso não significa que você precisa ficar preso ao roxo todos os dias.

Está se sentindo azul? Ou vermelho? Ou verde? Apenas alterar o tema e melhore seu humor!

Configurações personalizáveis do tema no ClickUp

Mas a beleza do ClickUp não acaba aqui.

Se você gosta de trabalhar até tarde da noite, também temos um modo escuro!

3. A visualização do calendário não é flexível

O Redmine tem um recurso de calendário.

No entanto, ele ainda tem um longo caminho a percorrer.

Seu calendário atual tem uma visão geral de um projeto como uma visualização mensal.

e quanto a uma visualização por dia? Ou uma visualização semanal?

Infelizmente, isso não é possível.

Solução ClickUp: flexível Visualização do calendário O Calendar View do ClickUp é muito mais flexível do que o Redmine. Aqui, você pode escolher o intervalo de tempo que deseja visualizar.

Obtenha detalhes granulares enquanto visualiza as tarefas:

Um dia : visualize as tarefas de um dia inteiro

: visualize as tarefas de um dia inteiro 4 dias : visualizar um período contínuo de quatro dias

: visualizar um período contínuo de quatro dias Semana : visualize uma semana inteira de tarefas e mova-as entre os dias para reagendar ou organizar

: visualize uma semana inteira de tarefas e mova-as entre os dias para reagendar ou organizar Mês : veja uma visão geral de um mês inteiro

: veja uma visão geral de um mês inteiro Semana de trabalho (aplicativo móvel): visualizar somente de segunda a sexta-feira

visualizar somente de segunda a sexta-feira Schedule (aplicativo móvel): visualizar um layout contínuo de vários dias

Acesse o ClickUp Calendar View de praticamente qualquer lugar download os aplicativos ClickUp em todos os seus dispositivos e nunca mais perca uma data ou tarefa importante!

Visualização do calendário no ClickUp

Visualização do calendário no aplicativo móvel ClickUp

_Você usa o Google Calendar?

Ótimo. Integre-o ao ClickUp para obter um poderoso sincronização bidirecional .

Uma atualização de tarefa no ClickUp será refletida no Google Calendar, e uma atualização de evento no Google Calendar será refletida no ClickUp, automaticamente.

Asseguramos que o Redmine não pode fazer isso sem ajuda externa!

Além disso, o ClickUp tem mais visualizações a oferecer além de um calendário:

Visualização de Gantt : planejar, programar e acompanhar projetos

Visualização de caixa : saiba quem está trabalhando em quê, o que já foi feito e gerencie a carga de trabalho

Visualização de tabela : veja suas tarefas em formato de planilha

E mais

4. Sem suporte off-line

Redmine + sem conexão com a Internet = 😓😨😠

Uma combinação de pesadelo, como pizza e ketchup.

_É um pecado culinário

De qualquer forma, a questão é que seu trabalho será interrompido com o Redmine se não houver internet.

Solução ClickUp: Modo off-line _Como você se mantém produtivo sem a Internet?

Com o ClickUp, você pode trabalhar sem conexão com a Internet, tudo graças ao Modo off-line do ClickUp.

Crie Lembretes e Tarefas off-line, e o ClickUp os sincronizará automaticamente assim que sentir o cheiro de uma conexão com a Internet.

Trabalhando no modo off-line no ClickUp

5. A maioria das funcionalidades requer plug-ins

O Redmine tem vários recursos, mas muitos dos básicos dependem de plugins.

deseja criar um plug-in? painel de controle do projeto pesquisar um plug-in do Redmine.

definir automações ou empregar o kanban?

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos sem esses recursos... simplesmente não parece adequada.

Nem perder tempo procurando plug-ins.

Solução ClickUp nº 1: Painéis de controle O ClickUp não precisa de plug-ins, complementos ou integrações para criar um Dashboard.

Tudo o que ele precisa é de três cliques do mouse:

Clique no ícone Dashboards . Você o encontrará em sua barra lateral

. Você o encontrará em sua barra lateral Clique em + para adicionar um novo Dashboard

para adicionar um novo Dashboard Clique em + Adicionar Widget para extrair seus dados E pronto, seu Dashboard estará pronto. 🎉

Criação de um Dashboard personalizado no ClickUp

Agora, você pode personalizar seu Dashboard usando vários widgets para:

Não consegue encontrar o que está procurando? Não se preocupe. Tente Widgets personalizados .

Você pode trazer quaisquer dados para seus Dashboards e visualizá-los na forma de:

Gráfico de barras

Gráfico de linhas

Cálculos

Gráfico de pizza, etc.

Visualização das tarefas do Sprint por status em um gráfico de pizza (widget personalizado) no painel do ClickUp

Solução ClickUp nº 2: Automações Novamente, não são necessários plug-ins. Nem é necessário codificar. 🤗

Use Automações do ClickUp para economizar tempo e esforço. E, o mais importante, nunca repita uma tarefa de rotina! Deixe que nós façamos o trabalho.

Você só precisa definir três coisas:

Acionador : o que deve acontecer para iniciar uma automação

Condição : o que deve ser verdadeiro para continuar a automação

Ação : o que acontecerá como resultado do acionador e da condição

Depois de definir os três campos, as Automações podem fazer sua mágica. ✨

Configuração de automação no ClickUp

Solução ClickUp nº 3: Visualização da placa Crie o mais fácil

quadro Kanban Sempre com nossa visão de quadro.

Personalize-o para se adequar ao seu fluxo de trabalho com Status personalizados . Crie status como "to-do", "done", "in-progress", "under-review"... você decide.

Não se esqueça de mover suas tarefas de to-do para done com a facilidade da funcionalidade de arrastar e soltar.

Visualização de tarefas no modo de exibição de quadro do ClickUp

Se quiser que seu projeto seja bem-sucedido, é melhor não afogar equipes com uma carga de trabalho excessiva .

_Mas como saber se você está se afogando ou navegando tranquilamente?

Com o Limites de trabalho em andamento ClickApp !

Ative-o na visualização do quadro, e o ClickUp indicará automaticamente quando você exceder o limite de tarefas em um status específico.

Diga sim à produtividade e não às horas extras de trabalho.

_Este é o fim?

O ClickUp tem muito mais a oferecer. Aqui está uma rápida olhada em algumas de suas incríveis recursos :

Agora, embora o ClickUp seja a melhor alternativa ao Redmine, você pode estar curioso para saber o que mais está disponível no mercado, talvez até mesmo adquirir alguns Alternativas ao ClickUp . Vamos dar uma olhada..

6 Outras alternativas ao Redmine

Não se deixe abater pelas falhas do Redmine. Há várias alternativas ao Redmine que podem funcionar para você.

1. OpenProject

O primeiro da lista de alternativas do Redmine é o OpenProject, uma ferramenta de código aberto.

Essa ferramenta baseada na Web software gratuito de gerenciamento de projetos é ótimo para colaboração em equipe e planejamento de projetos, graças ao gráfico de Gantt, agile e quadros scrum . E ele também tem um plano gratuito.

_Um pacote completo?

Não.

O plano da comunidade pode ser gratuito, mas não dá acesso a quadros ágeis ou campos personalizados de projetos. E se quiser fazer um upgrade, não há solução para uma equipe com menos de cinco membros.

Acho que eles estão "abertos" para ajudar, mas com condições.

principais recursos do #### OpenProject

Gantt gráfico para planejamento de projetos e programação

Controle de bugs para desenvolvimento de software

Orçamento de projetos para estimar despesas

Controle de tempo para monitorar as horas de trabalho

Gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe

Um produto roteiro para mapear o desenvolvimento

Preços do OpenProject

O OpenProject tem um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 4,58/usuário por mês.

2. Trello

Amo o Kanban? Então o Trello pode ser sua alma gêmea. ❤️

O aplicativo é um quadro kanban digital que você pode usar para gerenciar vários projetos, criar tarefas e organizá-las.

Tudo está muito bem até você descobrir O Trello não é realmente uma solução completa .

Para começar, ele depende um pouco demais dos power-ups para trazer recursos adicionais como gráficos de Gantt e anotações para os cartões do Trello. Além disso, o plano gratuito permite apenas um power-up ativo por vez.

_O que isso significa?

Se você quiser acessar os gráficos de Gantt e as anotações simultaneamente, isso não será possível. Você terá que desativar um para usar o outro ou fazer upgrade para os planos pagos para obter um limite maior de ativação. 🤦

Não tem certeza sobre o Trello? Explore estes_ sete alternativas incríveis do Trello .

Principais recursos do Trello

Quadros e cartões do Trello para gerenciamento de tarefas

Visualização de painel para visualizar datas de vencimento, progresso, etc.

Aplicativos móveis para dispositivos Android e iOS

Atribuição de tarefas a membros

Integrado automação * Power-ups e integrações de terceiros

Preços do Trello

O Trello tem um plano gratuito e planos pagos que começam em US$ 10/usuário por mês.

3. Wrike

o Wrike é outra alternativa do Redmine excelente para gerenciamento de trabalho controle de progresso e colaboração em equipe . Ele tem tudo o que você precisa para um gerenciamento de projetos eficaz em uma única plataforma.

No entanto, o Wrike não tem mapa mental funcionalidade. E vários recursos básicos, como painéis de controle, gráficos de Gantt e calendários não fazem parte do plano gratuito.

Além disso, o plano pago começa em US$ 9,8/usuário por mês. O que custará mais caro quando você perceber que precisa dos complementos (pagos) do Wrike para torná-lo uma solução completa.

é um plano gratuito limitado ou simplesmente caro. 💸_

Aposto que você não está mais gostando do Wrike. Dê uma olhada nestes_ principais alternativas ao Wrike em vez disso.

Principais recursos do Wrike

API do Wrike para integrações

Controle de tempo e despesas

Gerenciamento de recursos

Painéis e widgets personalizados

Revisão para um trabalho sem erros

Gerenciamento de portfólio

Preços do Wrike

O Wrike tem um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 9,8/usuário por mês.

O Jira é uma ferramenta popular de desenvolvimento de software e rastreamento de bugs, uma ferramenta de equipe ágil favorito. Você pode usar essa ferramenta para criar fluxos de trabalho personalizados que aumentam a produtividade e a transparência.

A boa notícia é que o Jira tem soluções para equipes que não são de software, como RH, marketing, jurídico, finanças e muito mais.

Mas o que ele não tem?

Uma solução integrada linha do tempo e recurso de comunicação.

Procurando uma alternativa ao Jira? Dê uma olhada nestas_ melhores alternativas ao Jira .

Principais recursos do Jira

Fluxos de trabalho personalizados

Quadros Scrum e Kanban para todas as equipes ágeis

Acesso anônimo para visualizar e criar problemas sem fazer login

Relatórios ágeis

Rastreamento de problemas

Bitbucket para gerenciamento de código Git

Preços do Jira

O Jira oferece um plano gratuito e planos pagos que começam em US$ 7/usuário por mês.

5. Acampamento básico

**O Basecamp é uma solução de comunicação de equipe e gerenciamento de projetos.

Ele realmente se destaca por seus recursos de comunicação integrados, como bate-papo em grupo, quadros de mensagens e cronogramas de equipe.

Mas antes de montar o acampamento 🏕 com o Basecamp, aqui está o que você precisa saber:

Ele não tem painel de controle

Tem recursos limitados de acompanhamento de projetos

Não é possível definir prioridades de tarefas

Tem uma taxa fixa de US$ 99/mês

Você não apenas perderá vários recursos básicos, mas também terá de desembolsar US$ 99 todos os meses. O preço é o mesmo, mesmo que você tenha apenas um ou dois usuários, pois o preço é fixo.

Está saindo pela porta para encontrar uma ferramenta melhor? Experimente qualquer uma destas_ principais alternativas ao Basecamp .

Principais recursos do Basecamp

Fogueiras para bate-papos em grupo em tempo real

Gráfico de colina para acompanhar o progresso do projeto

Relatórios sobre responsáveis e tarefas

Uploads fáceis de arrastar e soltar

Check-in automático com sua equipe

Listas de tarefas

Preços do Basecamp

O Basecamp vem com um plano gratuito e um plano pago que custa US$ 99/mês.

Saiba como usar basecamp para gerenciamento de projetos .

6. Quadro de distribuição

O Kanboard é outra alternativa gratuita e de código aberto ao Redmine.

Não há prêmios para quem adivinhar que se trata de um software de gerenciamento de projetos baseado em kanban

Essa plataforma é um software simples de quadro de tarefas visual que exibe seu trabalho em um quadro e oferece uma visão geral clara do seu projeto.

mas ele é ideal para o gerenciamento de projetos?

Nós dizemos que não.

Para começar, você está preso em um mundo kanban. Você pode adorá-lo, mas ele não se aplica a todas as equipes ou membros.

Além disso, ele não tem aplicativos móveis. Em um mundo em que as pessoas fazem tudo em seus telefones, o Kanboard quer fazer uma limpeza digital. isso é ousado, Kanboard

Principais recursos do Kanboard

Automação do fluxo de trabalho

Limite de trabalho em andamento

Suporte a vários plug-ins

Pode ser executado com o docker

Solução auto-hospedada

Tarefas e subtarefas

Preços do Kanboard

O Kanboard é uma solução de software livre.

Stop Mining for Redmine Alternatives

O gerenciamento de projetos Redmine tem sua parcela de prós e desafios, como a maioria dos softwares.

Mas o equilíbrio muda quando você percebe que a ferramenta depende de toneladas de plug-ins.

O objetivo de escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos é encontrar uma solução completa... como o ClickUp!

É um software de gerenciamento de projetos poderoso e líder que pode ser sua referência para tudo.

Seja para controle de tempo , monitoramento do progresso , atribuição de tarefas , gerenciamento de recursos ... as possibilidades são infinitas com o ClickUp.

_Pronto para gerenciar projetos e muito mais em uma única plataforma?

Então obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e transforme-o em sua solução de gerenciamento de projetos!