Análise do Wrike 2024 (recursos, preços, prós e contras)

Se você lida com qualquer aspecto do gerenciamento de projetos, provavelmente já ouviu falar do Wrike.

O Wrike é uma das plataformas mais populares de gerenciamento de projetos e colaboração de equipes. Ele oferece uma ampla gama de recursos úteis que podem facilitar sua vida.

Mas será que ele é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos que você pode adicionar ao seu cinto de utilidades? Nem de longe.

O Wrike não é a ferramenta mais fácil de usar (especialmente em dispositivos móveis), tem recursos limitados de gerenciamento de tarefas e foi criticado por alguns usuários por problemas de desempenho.

Mas ele também tem seus pontos fortes? Sem dúvida. Por exemplo, se você gosta de analisar números e adora pontos de dados úteis, o Wrike fará de você um gerente de projetos feliz.

Nesta análise do Wrike, vamos nos aprofundar no que é bom e no que não é tão bom no Wrike e como ele se compara ao ClickUp.

O que é o Wrike?

via Wrike O Wrike é um gerenciamento de projetos software que ajuda a organizar projetos, colaborar com a equipe e acompanhar o progresso do trabalho.

Embora qualquer pessoa possa usar esse software, as equipes empresariais podem tirar o máximo proveito dessa ferramenta. O Wrike oferece recursos avançados, como gráficos de Gantt e relatórios avançados e detalhados, o que o torna um dos favoritos entre as grandes organizações.

Então, o que exatamente o Wrike pode fazer pelas equipes de gerenciamento de projetos?

Principais recursos do Wrike

1. Visualização em três painéis

A visualização em três painéis do Wrike garante que todas as suas atividades de gerenciamento de tarefas sejam facilmente acessíveis em uma única visualização.

Veja como ela funciona:

O painel esquerdo permite acesso rápido aos seus projetos, equipes e finanças, simplificando o gerenciamento de recursos

O painel do meio é usado para criar novas tarefas, definir datas de vencimento e atribuí-las aos membros da equipe com eficiência

O painel direito exibe todas as suas tarefas de uma só vez, proporcionando uma visão consolidada do seu fluxo de trabalho e um melhor gerenciamento de subtarefas

Se você faz parte da equipe de marketing, o Wrike permitirá que você gerencie rapidamente as tarefas da campanha, acompanhe os orçamentos e monitore os prazos sem mudar de tela.

2. Formulários de solicitação personalizados

Deseja selecionar seus formulários de envio para necessidades específicas? O Wrike oferece um construtor de formulários que permite que você crie formulários responsivos usando lógica condicional.

O que torna o Wrike único é o seguinte: sempre que os formulários de solicitação são enviados, o Wrike pode atribuir automaticamente tarefas ou projetos, preencher itens de tarefas com informações do formulário e arquivar formulários para um ou vários usuários.

Por exemplo, as equipes de suporte ao cliente podem usar o Wrike para automatizar a atribuição e o acompanhamento de tíquetes de suporte, o que pode ajudar a acelerar os tempos de resolução.

3. Visualização de dados

O Wrike oferece visibilidade de 360 graus do projeto com seus diversos recursos de visualização.

O aplicativo de gerenciamento de projetos oferece análises e percepções detalhadas por meio de gráficos e infográficos - todos atualizados a cada 15 minutos. As equipes podem acessar métricas de desempenho, atualizações de status do projeto e dados de conclusão de tarefas a qualquer momento.

O Wrike oferece suporte a tags e pastas, permitindo que você classifique os dados por projeto, tarefa e outras métricas

Por exemplo, as equipes de gerenciamento de produtos podem categorizar histórias de usuários, sprints e backlogs, facilitando o gerenciamento e o acesso aos dados do projeto, o gerenciamento de recursos e o compartilhamento do progresso com as partes interessadas.

5. Acompanhe o progresso com a ferramenta de gerenciamento de tarefas

Deseja acompanhar o status de cada atividade? O recurso de gerenciamento de tarefas do Wrike permite que as equipes dividam os projetos em tarefas menores e façam exatamente isso.

As equipes de marketing e criação, por exemplo, podem usar esse software de gerenciamento de projetos para monitorar o progresso dos ativos da campanha e garantir a entrega no prazo.

Naturalmente, como uma das principais ferramentas de gerenciamento de projetos, o Wrike oferece recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e fornece uma visão geral clara das cargas de trabalho, ajudando os gerentes de projetos a alocar recursos de forma eficaz e a cumprir prazos.

Preços do Wrike

Plano gratuito

Equipe: US$ 9,80/usuário por mês

US$ 9,80/usuário por mês Empresarial: US$ 24,80/usuário por mês

US$ 24,80/usuário por mês Enterprise: Disponível mediante solicitação

Disponível mediante solicitação Pinnacle: Disponível mediante solicitação

Prós de usar o Wrike

Aqui estão algumas coisas que os usuários elogiam durante sua experiência com o Wrike:

1. Recursos de grande porte para um melhor gerenciamento de projetos

O Wrike não é apenas para equipes pequenas; ele foi criado para empresas que lidam com projetos complexos

Desde gráficos de Gantt que ajudam a visualizar todo o seu projeto até uma ferramenta para revisar e dar feedback sobre arquivos, o Wrike tem tudo o que você precisa para todas as situações.

Além disso, ele permite que você crie fluxos de trabalho personalizados para combinar com o estilo da sua equipe.

2. Ajuda a manter o controle da sua equipe

Quer saber para onde está indo o tempo de todos?

O Wrike oferece um temporizador integrado que ajuda a monitorar o tempo que as tarefas levam. Isso é um divisor de águas para identificar gargalos nas equipes e descobrir onde concentrar os esforços da sua equipe.

3. Estatísticas inteligentes que levam a decisões mais inteligentes

A análise do Wrike lhe dá uma visão clara dos seus projetos. Você pode ver quais tarefas estão demorando muito, quem tem o melhor desempenho e até mesmo se há algum conflito de agendamento.

Pontos de dor comuns enfrentados pelos usuários do Wrike

No entanto, nem tudo é bom no Wrike.

Como todo software no mercado, ele tem seu quinhão de desvantagens que podem causar problemas para as equipes.

Aqui está uma lista de pontos problemáticos comuns enfrentados pelos usuários do Wrike:

Cons Issue Curva de aprendizado acentuada A interface complexa e o processo de integração dificultam a entrada de novos usuários, especialmente para aqueles sem experiência prévia em gerenciamento de projetos Experiência móvel limitada O aplicativo móvel do Wrike carece de recursos essenciais, prejudicando a produtividade em movimento Caro para equipes pequenas O preço do Wrike é caro em comparação com outros aplicativos de gerenciamento de projetos, com o plano de equipe a partir de US$ 9,80 por usuário por mês e o plano empresarial do Wrike a partir de US$ 11,50 por usuário por mês. Além disso, os assentos devem ser comprados em conjuntos de cinco Gerenciamento inadequado de tarefas: a falta de priorização de tarefas, a dificuldade de alterar o status das tarefas e a incapacidade de converter comentários em tarefas ativas limitam a eficiência Ferramentas de colaboração deficientes Embora o Wrike Integrate se conecte a vários aplicativos, a ausência de uma função de bate-papo integrada e as notificações atrasadas das integrações prejudicam a comunicação Desafios de interface: interface de usuário confusa, opções de personalização limitadas e filtros padrão imutáveis afetam a experiência do usuário Problemas de desempenho: baixos tempos de carregamento e uploads de arquivos podem prejudicar a produtividade Atendimento ao cliente do Wrike Embora a maioria das análises do G2 indique que o Wrike oferece um suporte satisfatório ao cliente, alguns relatam que ele é lento e desdenhoso.

Avaliações do Wrike no Reddit

Uma das principais reclamações dos usuários do Wrike parece ser o aplicativo móvel. Os Redditors têm queixas semelhantes.

A transição de uma equipe para o Wrike ocorreu sem problemas, e eles consideraram bastante úteis os recursos avançados do Wrike, como gerenciamento de carga de trabalho, alocação de recursos e relatórios personalizados.

No entanto, foi aí que os problemas começaram: A curva de aprendizado era íngreme, a interface parecia desorganizada e levou tempo para que todos se familiarizassem com a ferramenta.

Minha equipe recentemente fez a transição para o Wrike para gerenciamento de projetos. Ficamos impressionados com seus recursos avançados - gerenciamento de carga de trabalho, alocação de recursos, relatórios personalizados - que pareciam perfeitos para nossos projetos complexos. Mas aqui está o problema: Curva de aprendizado: A configuração inicial e a adoção do usuário foram difíceis. A interface parecia confusa, e demorou um pouco para que todos entendessem os recursos. Sobrecarga de personalização: Acabamos gastando muito tempo personalizando fluxos de trabalho e painéis para atender às nossas necessidades. Gostaria que houvesse mais modelos pré-criados para agências de design. Desconfortos do aplicativo para desktop: O aplicativo para desktop parecia desajeitado em comparação com a versão da Web. Alguns recursos pareciam estar com bugs às vezes. Não entenda mal, o Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de projetos rica em recursos. Mas para o tamanho e o fluxo de trabalho da nossa equipe, a curva de aprendizado e as exigências de personalização foram um pouco exageradas. Atualmente, estamos explorando algumas alternativas que oferecem um melhor equilíbrio entre potência e facilidade de uso. Alguém pode recomendar algo um pouco menos complexo, mas não tão simples quanto os quadros do Trello? Eletrônico-Tart3381 Apesar de seu rico conjunto de recursos, a equipe achou a complexidade esmagadora e estava em busca de um software de gerenciamento de projetos mais fácil de usar.

Está na hora de procurar uma ferramenta de gerenciamento de projetos melhor? Sim, e você tem uma tonelada de Alternativas ao Wrike para escolher, inclusive o ClickUp.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Wrike

Uma ferramenta ideal de gerenciamento de projetos lhe dará recursos de colaboração, fluxos de trabalho simplificados e, o mais importante, visibilidade clara do progresso do gerenciamento de projetos. Ao contrário do Wrike, o ClickUp preenche todos esses requisitos (e mais algumas). ClickUp' Mais de 15 visualizações juntamente com status de tarefas personalizadas e automação, são incrivelmente úteis para visualizar e gerenciar seus fluxos de trabalho melhor.

O ClickUp também tem um comentários de atribuição úteis que pode ser usada para estabelecer um ciclo de feedback entre diferentes departamentos e equipes. Isso melhora a comunicação entre as equipes e evita qualquer margem para erros.

Benefícios de usar o ClickUp para gerenciamento de projetos

#

O ClickUp Spaces ajuda você a organizar

O ClickUp ajuda você a organizar tudo com o ClickUp Spaces personalizável

O que torna o ClickUp o melhor software de gerenciamento de projetos é sua estrutura intuitiva, que consiste em espaços de trabalho, pastas, listas, tarefas em andamento, subtarefas e listas de verificação.

As equipes podem dividir projetos complicados em componentes gerenciáveis graças à interface fácil do ClickUp. Isso contrasta totalmente com a interface difícil de navegar do Wrike.

Recursos como Espaços ClickUp tornam o gerenciamento de projetos muito mais simples.

Por exemplo, as equipes de marketing podem usar o Spaces para separar suas campanhas, enquanto as equipes de desenvolvimento podem ter seus próprios Spaces separados para o desenvolvimento de produtos. Isso garante que todos saibam exatamente onde encontrar as informações e tarefas relevantes.

O ClickUp Docs e o ClickUp Brain são ótimos para conteúdo alimentado por IA

Transforme ideias em ação com o Docs e o Brain do ClickUp Cérebro do ClickUp está integrado ao Documentos do ClickUp para melhorar o gerenciamento de documentos e a colaboração.

Em palavras simples: se você costuma sofrer de bloqueio de escrita, a edição assistida por IA sugere melhorias e ajuda a melhorar a qualidade do conteúdo. Além disso, os recursos de colaboração em tempo real permitem que vários usuários trabalhem no mesmo documento simultaneamente.

Assim, alguém do departamento de marketing pode atualizar rapidamente a equipe de produtos sobre uma nova versão, garantindo que todas as informações relevantes sejam compartilhadas com rapidez e precisão.

ClickUp Tasks para gerenciar tarefas

Gerencie qualquer projeto com tarefas flexíveis no ClickUp

A maioria dos projetos bem-sucedidos é gerenciada dividindo os resultados em pequenas tarefas. Agora, com o Wrike ou mesmo com uma simples planilha, gerenciar essas tarefas de ponta a ponta pode ser uma grande dor de cabeça. Além disso, sempre há a possibilidade de as coisas escaparem, sem que haja alguém a quem realmente atribuir a responsabilidade. Tarefas do ClickUp muda tudo isso. Ele permite que você configure status de tarefas personalizadas e campos relacionados, priorize tarefas atribuídas, vincule-se a tarefas dependentes e visualize seu trabalho com listas

Além disso, os práticos comandos de barra fornecem ações rápidas para gerenciar tarefas com eficiência, como atribuir tarefas, definir datas de vencimento e alterar os status das tarefas. Essa abordagem simplificada reduz o tempo gasto em tarefas administrativas, o que, em última análise, libera muito tempo para a equipe.

Automações que realmente economizam tempo

Automatize seu trabalho com as mais de 100 automações do ClickUp

Dizer que todo mundo odeia trabalho repetitivo seria um eufemismo.

Estamos no século 21 - se Automações do ClickUp permite automatizar tarefas manuais repetitivas, por que você não deveria aproveitar isso?

Automatizadas Gráficos de Gantt por exemplo, fornecem atualizações em tempo real, aprovações de tarefas e ajustes, garantindo que os cronogramas do projeto sejam sempre mantidos.

Da mesma forma, as dependências automatizadas de tarefas mantêm o gerenciamento de projetos no caminho certo, ajustando dinamicamente os cronogramas com base no progresso das tarefas.

O resultado? Você tem controle total sobre seus projetos. Sem repetições, apenas progresso.

Integrações fáceis

O ClickUp é moldado para se adaptar às necessidades específicas de qualquer organização com Integrações do ClickUp a maior prova são suas integrações personalizadas por meio do acesso à API.

Ele também se integra facilmente a vários aplicativos de terceiros, como Google Drive, Slack e Zoom.

ClickUp Views para uma visão geral de seu progresso

Personalize as mais de 15 visualizações do ClickUp de acordo com seu estilo de trabalho

Embora o ClickUp não use exatamente o termo "360 graus" como o Wrike, o ClickUp Views certamente oferece várias visualizações para atender a diferentes estilos de trabalho necessidades do projeto .

Veja como:

The Board View é ideal para aqueles que preferem aMétodo Kanbanpermitindo que os usuários arrastem e soltem tarefas em diferentes estágios do fluxo de trabalho

é ideal para aqueles que preferem aMétodo Kanbanpermitindo que os usuários arrastem e soltem tarefas em diferentes estágios do fluxo de trabalho O List View é perfeito para os adeptos da metodologia GTD (Getting Things Done), listando as tarefas sequencialmente para rastrear facilmente as tarefas e para a conclusão do projeto

é perfeito para os adeptos da metodologia GTD (Getting Things Done), listando as tarefas sequencialmente para rastrear facilmente as tarefas e para a conclusão do projeto O Box View oferece uma visão geral de alto nível da distribuição da carga de trabalho, facilitando o monitoramento das atribuições e do progresso da equipe

oferece uma visão geral de alto nível da distribuição da carga de trabalho, facilitando o monitoramento das atribuições e do progresso da equipe O Calendar View oferece opções abrangentes de agendamento, com visualizações para dias, períodos de quatro dias, semanas e meses, permitindo planejamento e agendamento detalhados

oferece opções abrangentes de agendamento, com visualizações para dias, períodos de quatro dias, semanas e meses, permitindo planejamento e agendamento detalhados O Me Mode oferece uma visão personalizada das tarefas atribuídas e do gerenciamento de projetos, ajudando as pessoas a se concentrarem em suas responsabilidades e a gerenciarem a carga de trabalho com eficiência

ClickUp Goals para atingir metas

ClickUp Goals acelera o sucesso com rastreamento automatizado e metas claras

Enquanto a organização como um todo trabalha para atingir os mesmos objetivos, Metas do ClickUp cuida das metas menores e mensuráveis, como melhorar o engajamento nas mídias sociais em uma determinada porcentagem.

Esse recurso permite que você acompanhe as tarefas e as categorize, garantindo que seu metas de gerenciamento de projetos sejam sempre atingidas.

As opções de personalização para metas incluem intervalos de números, opções verdadeiro/falso, rastreamento de moeda e modelos de lista de tarefas proporcionando flexibilidade para alcançar objetivos diferentes dentro do projeto.

ClickUp Dashboards para obter visualizações de dados fáceis de compartilhar

Personalize sua visão do trabalho com os versáteis dashboards do ClickUp

Os funcionários e a liderança em 2024 gostam muito de recursos visuais e, felizmente, o ClickUp também. Dashboards do ClickUp são altamente personalizáveis. Ele tem recursos e widgets úteis, como gráficos personalizados, indicadores de status, níveis de prioridade e aplicativos de terceiros incorporados.

Gosta de gráficos? O ClickUp oferece várias opções, como gráficos de velocidade, gráficos de burndown, gráficos de burnup e gráficos de fluxo cumulativo. Todos eles compartilham percepções detalhadas sobre progresso do projeto e ajudar as equipes a se manterem no caminho certo e a cumprirem seus prazos.

Estimativas precisas de tempo com o Project Time Tracking

Rastreamento de tempo sem esforço para obter insights e se concentrar no que importa com o ClickUp Recursos de controle de tempo no ClickUp ajudam as equipes a manter registros detalhados do tempo gasto nas tarefas. Esse controle de tempo ajuda no gerenciamento de recursos e garante que os projetos permaneçam dentro do orçamento e do cronograma.

Colaboração perfeita com o Chat View e o ClickUp Clips

Embora estejamos discutindo a colaboração em equipe como um ponto separado, ela é onipresente em toda a plataforma de gerenciamento de projetos. A ferramenta **bate-papo incorporado Recurso, gravação de tela via **Clipes do ClickUp , e quadros brancos - todos garantem uma comunicação eficiente e em tempo real para a equipe.

Converse em tempo real com seu trabalho usando a visualização de bate-papo do ClickUp

Modelos para todas as ocasiões

Começar a documentação de um projeto do zero pode ser complicado. É por isso que 800.000 equipes usam a extensa coleção de modelos prontos para uso e totalmente personalizáveis do ClickUp para atingir suas metas todos os dias.

Cada modelo vem com várias visualizações, como Docs, Forms e Lists, para acomodar diferentes estilos de trabalho

Status como Fechado, Personalizado, Concluído e Aberto ajudam a acompanhar o progresso. Os campos personalizados permitem respostas para OKRs, detalhes do departamento, patrocinadores executivos, principais participantes, fases do projeto e métricas de sucesso

Isso é o que torna o ClickUp o melhor software de gerenciamento de projetos: Modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp fornecem uma abordagem estruturada para garantir que todos os aspectos do projeto e do plano de negócios sejam cobertos.

Os Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp oferece um espaço estruturado para organizar seu trabalho em fases. As exibições flexíveis de Lista e Documento do modelo facilitam o acompanhamento do progresso e a visualização das tarefas. Os status personalizados das tarefas ajudam a identificar as tarefas que estão em andamento, abertas ou concluídas.

Faça mais combinando esse modelo com o ClickApps, que oferece recursos como controle de tempo, prioridades, tags, campos personalizados, avisos de dependência, vários responsáveis e sincronização de e-mail.

Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Mesmo que você seja novo no gerenciamento de projetos, este modelo pode ajudá-lo:

Visualizar e monitorar os recursos do seu projeto

Atribuir, gerenciar e priorizar tarefas com diferentes visualizações de fluxo de trabalho

Colaborar perfeitamente com as partes interessadas e a sua equipe

Preço do ClickUp

Vamos falar sobre o aperto no bolso - o fator decisivo final.

É amplamente conhecido que a plataforma Wrike é cara. Bem, o ClickUp é o oposto.

Para começar, ele tem uma opção de conta gratuita. Honestamente, o plano gratuito é um ótimo ponto de partida para equipes menores. Os demais planos são de grande valor:

Gratuito para sempre, usuários ilimitados

Plano ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Plano comercial : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Plano empresarial : Preços disponíveis mediante solicitação

: Preços disponíveis mediante solicitação ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por usuário por mês

Projetos gerenciam a si mesmos no ClickUp

Fizemos uma grande pesquisa para escrever esta análise do Wrike, e aqui está o veredicto: O Wrike é uma excelente solução de gerenciamento de projetos para equipes maiores, mas sua curva de aprendizado e seu preço caro não valem o incômodo para equipes de pequeno e médio porte.

O ClickUp é muito mais fácil de colaborar, oferece ótimos recursos de gerenciamento de tarefas, é muito fácil de usar, tem um desempenho previsivelmente bom, é dimensionado de acordo com a sua equipe, e não esgota o seu orçamento de tecnologia.

Quer você tenha uma equipe pequena ou em crescimento, o ClickUp pode ajudá-lo a colocar o gerenciamento de projetos em dia. Tudo o que você precisa fazer para começar é criar uma conta gratuita no ClickUp .