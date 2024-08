15 hacks inteligentes do Salesforce para simplificar os processos de gerenciamento de negócios

A Salesforce usa IA e outras tecnologias transformadoras para otimizar os fluxos de trabalho e aumente a produtividade de suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

A plataforma auxilia os profissionais de marketing na elaboração de campanhas personalizadas e na determinação dos horários ideais de postagem. E para as equipes de vendas, ela oferece gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) que os ajudam a rastrear leads e gerenciar seus pipelines de vendas.

No entanto, para tirar o máximo proveito do Salesforce, você precisa se aprofundar em seus recursos e implementar algumas dicas e práticas recomendadas testadas e comprovadas.

Para isso, compartilharemos 15 hacks definitivos do Salesforce para levar seu jogo de gerenciamento de negócios a um novo patamar e desbloquear uma produtividade sem precedentes.

Automatize e simplifique os processos com 15 hacks especializados do Salesforce

Reunimos 15 hacks especializados do Salesforce para ajudá-lo a desbloquear todo o potencial da plataforma e se tornar um verdadeiro superusuário, independentemente do tamanho e do setor de sua empresa. ✨

1. Hack de fonte de leads

Para gerar leads e aumentar a visibilidade da marca, as equipes de marketing geralmente adotam estratégias de comunicação de marketing envolvendo vários canais de marketing. No entanto, é essencial entender as capacidades de geração de leads de cada canal para que você possa otimizar seus esforços de marketing e alocar recursos adequadamente.

O Salesforce oferece a solução definitiva para rastrear e gerenciar leads -o recurso Lead Source. Seja por meio de SEO, indicações de mídia social ou boca a boca, a plataforma fornecerá insights detalhados sobre como e onde os leads descobrem seus produtos ou serviços. 🔍

Identificar a origem dos clientes potenciais permite maximizar seus esforços de marketing, dobrando os canais mais produtivos. Você também pode desenvolver estratégias de campanha de remarketing projetadas para canais que possam estar gerando menos leads do que o esperado.

2. Hack de rastreamento de conversão de leads

O tempo de conversão de leads refere-se ao tempo necessário para converter leads em clientes. Essas informações fornecem a cada representante de vendas insights sobre tendências no comportamento do cliente, como horários de pico de compra, que são essenciais para uma previsão de vendas precisa. 🔮

O Salesforce é um poderoso ferramenta para rastrear clientes e leads. Ela ajuda os representantes de vendas a rastrear os dados de conversão de leads, permitindo que eles identifiquem com precisão os tempos de pico de conversão. Com essas informações, as equipes de vendas podem refinar efetivamente suas estratégias e alocar recursos para capitalizar as oportunidades ideais de conversão.

3. Hack do painel

Para as equipes de vendas e marketing, manter-se no topo dos dados relacionados ao cliente e indicadores-chave de desempenho de vendas (KPIs) é essencial para impulsionar o crescimento e atingir as metas de vendas. No passado, as equipes tinham que lidar com planilhas e relatórios de tendências históricas para obter insights sobre os dados de vendas, o que era complicado e afetava a eficiência geral.

Felizmente, os painéis do Salesforce facilitam o rastreamento de métricas vitais, fornecendo uma rápida visão geral desempenho do pipeline , tendências de vendas e oportunidades de conversão de leads por meio de tabelas e gráficos intuitivos. 📊

O recurso de filtro da plataforma aumenta ainda mais a visibilidade, permitindo que os usuários se concentrem nos dados mais relevantes e tomem decisões informadas com confiança.

4. Hack da Web para o lead

As equipes de marketing geralmente aproveitam o poder dos canais on-line, como sites ou páginas de destino, para gerar leads. Um dos principais métodos para fazer isso é integrar formulários da Web em páginas de destino ou sites. 🕸️

Os formulários da Web são portas de geração de leads que coletam informações vitais dos visitantes, incluindo detalhes de contato, dados demográficos e preferências de produtos. Esses dados geralmente servem como base para as estratégias de relacionamento com o cliente das equipes de vendas e marketing.

Criar e implantar esses formulários da Web é fácil. Com apenas alguns cliques, os usuários do Salesforce podem criar formulários para coletar informações relevantes dos visitantes e incorporá-los em seus sites.

Os dados dos formulários da Web serão enviados diretamente para o Salesforce CRM, facilitando a qualificação dos leads do Salesforce e a rápida transferência deles para os representantes de vendas para acompanhamento.

5. Hack de automação

Ao automatizar o trabalho repetitivo e tedioso, como a criação de tarefas e o envio de notificações, as empresas podem liberar um tempo valioso para atividades mais estratégicas, como prospectar leads ou cultivar relacionamentos com clientes. 🐣

O Salesforce funciona como uma ferramenta robusta de automação de vendas e marketing. Em particular, o Process Builder do Salesforce permite que você configure gatilhos na plataforma para automaticamente:

Atualizar registros

Enviar notificações quando um lead demonstra interesse

Criar tarefas de acompanhamento para a equipe de vendas com base em ações específicas tomadas por clientes ou leads

6. Hacks de integração do LinkedIn Sales Navigator

Uma excelente maneira de aprimorar as habilidades de prospecção de leads do Salesforce é integrá-lo ao LinkedIn Sales Navigator.

O Sales Navigator é uma plataforma que oferece filtros de pesquisa avançados e algoritmos para identificar clientes potenciais em seus contatos-alvo, identificar suas preferências e interesses e recomendar leads.

Conectar o Salesforce ao LinkedIn Sales Navigator permite que você acesse as informações de seus leads no LinkedIn sem sair do Salesforce. Com insights sobre os perfis de leads, você pode criar estratégias de alcance personalizadas com base nos interesses deles.

Você também pode utilizar a plataforma de mensagens InMail do LinkedIn para interagir com seus leads no Salesforce.

7. Hack de edição em linha

As equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente ocasionalmente se deparam com discrepâncias nos detalhes da conta ou do contato ao criar documentos como formulários de vendas ou relatórios de despesas comerciais .

Qualquer tentativa de corrigir esses erros costumava envolver a abertura de uma página de edição separada e a busca manual da seção com a discrepância. Esse processo era complicado e demorado, pois os membros da equipe muitas vezes precisavam alternar entre várias páginas para fazer apenas algumas pequenas correções.

O Salesforce resolveu esse problema introduzindo um recurso chamado edição em linha. Uma vez ativado, os usuários podem simplesmente clicar no campo da página de registros do Salesforce que precisa ser atualizado, fazer as modificações necessárias e salvar as alterações - tudo isso sem sair da visualização do registro.

8. Hack de extensão do Chrome

A integração do Salesforce com o Google Chrome oferece visibilidade em tempo real de leads, contas e oportunidades de melhor conversão, tudo a partir da conveniência de seu navegador.

Por exemplo, a extensão Salesforce Inspector permite análise e edição aprofundadas de registros. Enquanto isso, o Salesforce Navigator for Lightning apresenta uma poderosa barra de pesquisa que permite pesquisar registros e arquivos armazenados em suas contas do Salesforce diretamente do navegador Chrome.

9. Hack de criação de relatórios

As equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente compilam regularmente Relatórios de KPI detalhando métricas essenciais, como receita de vendas, eficácia da campanha e índices de satisfação do cliente.

Esses relatórios de tendências são uma referência crucial, fornecendo insights sobre o progresso da equipe em relação à conversão de leads e metas de vendas . Eles também identificam oportunidades de crescimento, destacando áreas para melhoria de campanhas e processos de vendas.

O criador de relatórios fácil de usar do Salesforce simplifica o processo de geração de relatórios. Com seu CRM fornecendo acesso a informações de clientes e leads em tempo real, você pode aplicar filtros facilmente para selecionar métricas relevantes para inclusão.

Além disso, as opções de visualização da plataforma - tabelas, gráficos e quadros - facilitam a interpretação dos dados, permitindo que a equipe de vendas perceba o desempenho dos leads e os padrões de comportamento dos clientes. 📈

Depois de gerar relatórios de tendências históricas com tabelas e gráficos relevantes, os líderes de equipe podem aproveitar o hub colaborativo do Salesforce, o Salesforce Chatter, para compartilhar os documentos com os membros da equipe.

10. Hack de integração

Além do LinkedIn Sales Navigator e do Google Chrome, o Salesforce se conecta a vários outros aplicativos para centralizar e otimizar seu trabalho. Uma integração que não vale nada é ClickUp uma plataforma de produtividade tudo-em-um, conhecida por seus projetos e gerenciamento de tarefas recursos de gerenciamento de tarefas, definição de metas e colaboração. Integração do Salesforce com o ClickUp envolve o uso de um parceiro de serviço de integração (ISP) como o Zapier. Uma vez vinculada, essa integração aprimora os recursos de ambas as plataformas, mantendo suas funcionalidades distintas.

Você pode sincronizar perfeitamente os dados entre o ClickUp e o Salesforce para eliminar silos de informações e troca de contexto . Sempre que o Salesforce identifica oportunidades que exigem ação de acompanhamento, o ClickUp gera automaticamente as tarefas correspondentes. ✅

Essas tarefas podem ser codificadas por cores com base na prioridade e atribuídas a diferentes membros da equipe com prazos apropriados. Posteriormente, o progresso de cada tarefa pode ser monitorado no ClickUp até a conclusão.

Integre o Salesforce com o ClickUp para sincronizar dados e criar tarefas automaticamente

11. Hack de pesquisa global

Ocasionalmente, as organizações precisam localizar registros específicos ou detalhes de contas para atender às preocupações dos clientes ou acompanhar os leads. Antes de soluções de software como o Salesforce, esse era um processo exigente que envolvia a análise manual de vários registros para encontrar uma única conta.

O Salesforce enfrenta esse desafio de frente com um poderoso recurso de pesquisa global. Depois de inserir consultas de pesquisa, como solicitar detalhes de contas do Salesforce para leads em uma região específica, o recurso de pesquisa global o ajudará a rastrear dados do seu sistema CRM.

Essa ferramenta inteligente recupera instantaneamente dados críticos, incluindo contas, leads e oportunidades, garantindo que os usuários tenham as informações de que precisam na ponta dos dedos. 🌐

12. Hack de e-mail alimentado por IA

Além de utilizar formulários da Web em páginas de destino, as equipes de marketing empregam campanhas de marketing por e-mail para gerar leads. Por outro lado, as equipes de vendas dependem de campanhas de e-mail para acompanhar os leads qualificados e fechar negócios, enquanto o atendimento ao cliente usa e-mails para resolver problemas comuns dos clientes.

A Salesforce introduziu o Einstein AI, um recurso inovador, para revolucionar o o gerenciamento da comunicação com o cliente .

A IA do Einstein auxilia as equipes na elaboração de modelos de e-mail, linhas de assunto e cabeçalhos, otimizando o conteúdo para repercutir nos destinatários. Ele também personaliza os horários de envio para garantir que os destinatários recebam alertas de e-mail quando estiverem mais propensos a se envolver. ⏲️

13. Hack de aplicativos móveis

O aplicativo Salesforce permite que você se mantenha informado e proativo com notificações em tempo real sobre oportunidades de leads e atualizações entregues diretamente em seu dispositivo móvel. 📲

Além disso, a funcionalidade off-line do aplicativo permite que os usuários continuem trabalhando no CRM sem uma conexão com a Internet. As alterações feitas off-line são automaticamente sincronizadas e salvas quando a conexão com a Internet é restabelecida, garantindo a precisão dos dados e a continuidade do trabalho.

14. Hack de segmentação de leads baseado em IA

O sucesso das campanhas de marketing geralmente depende da segmentação de leads com maior probabilidade de engajamento e conversão. No entanto, identificar esses clientes em potencial pode parecer como encontrar uma agulha em um palheiro. 🪡

A nuvem de marketing da Salesforce oferece uma solução com recursos de segmentação de leads baseados em IA. Essa ferramenta analisa o comportamento, as interações e os dados demográficos para categorizar os leads em segmentos distintos com base em características compartilhadas. Consequentemente, isso ajuda os profissionais de marketing a adaptarem suas campanhas para que repercutam em cada segmento, aumentando a possibilidade de conversão de leads.

15. Hack de desduplicação de dados

Registros duplicados representam um desafio significativo para a integridade dos dados, pois distorcem métricas vitais como taxas de conversão, produtividade de vendas e desempenho de leads. Eles podem levar a insights imprecisos, estratégias equivocadas e representantes de vendas e clientes frustrados.

O Salesforce aborda a questão dos dados duplicados com seu recurso de regras de duplicação e o componente Duplicatas em potencial.

O recurso de regras de duplicação evita a redundância de dados, impedindo que os usuários insiram dados duplicados em primeiro lugar. Se detectar semelhanças entre novas entradas e dados existentes, ele alerta automaticamente o usuário, solicitando que ele revise os registros antes de prosseguir.

Enquanto isso, o componente Potential Duplicates identifica registros duplicados e permite que os usuários mesclem automaticamente essas entradas no sistema CRM.

Limitações do Salesforce

Embora seja um poderoso ferramenta de capacitação de vendas embora o Salesforce seja uma solução de CRM líder e com recursos exclusivos, ele tem limitações. Embora os hacks discutidos anteriormente melhorem sua experiência com o Salesforce, é fundamental reconhecer os desafios que você pode enfrentar ao usar a plataforma.

Aqui estão alguns problemas recorrentes que os usuários do Salesforce destacaram ao longo dos anos:

1. Curva de aprendizado

Os amplos recursos do Salesforce podem ser uma faca de dois gumes. Novos usuários, especialmente aqueles com experiência limitada no uso de sistemas de CRM muitas vezes têm dificuldades para navegar na interface da plataforma.

2. Estrutura de preços

Uma reclamação comum entre os usuários do Salesforce é o alto custo das taxas de licenciamento e as despesas adicionais associadas ao acesso a recursos avançados. Esses as taxas representam uma barreira significativa para startups e pequenas empresas, o que pode impedi-las de usar a plataforma. 💰

3. Tempo de carregamento

Uma limitação notável relatada por alguns usuários é o tendência da plataforma a ser lenta o que pode prejudicar consideravelmente a eficiência e a produtividade do fluxo de trabalho.

ClickUp: Uma ferramenta alternativa de CRM e gerenciamento de projetos de vendas

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e vendas ferramenta de gerenciamento de negócios ideal para agências de marketing e equipes de vendas de todos os tamanhos. Seus recursos de gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real e automação o tornam perfeito para a gestão de equipes de vendas Alternativa ao Salesforce .

Nesta seção, exploraremos as ferramentas e os recursos do ClickUp em detalhes e mostraremos como utilizar a plataforma para otimizar suas operações de marketing, vendas e CRM.

1. CRM do ClickUp

Se você está procurando uma solução para ajudá-lo a implementar seu sistema de estratégias de relacionamento com o cliente à perfeição, ClickUp CRM vai atender a todas as suas necessidades!

A plataforma funciona como um repositório central de todas as informações de seus leads e clientes e permite que você as gerencie com 10+ visualizações personalizadas, como Lista, Tabela e Quadro.

Acompanhe seu pipeline e as interações com os clientes com exibições personalizadas no ClickUp CRM

A equipe do ClickUp As funcionalidades de CRM são ideais para serviços e negócios baseados em produtos. Veja, por exemplo, a função Formulários personalizados que permite aos usuários criar formulários da Web que podem ser usados para coletar dados vitais de clientes e leads e integrá-los sem esforço ao CRM da empresa.

Além disso, Painéis do ClickUp funcionam como o centro de controle de todas as suas operações de vendas e CRM. Eles permitem que você visualize e analise seus dados de vendas e de clientes com mais de 50 gráficos de pizza, linha e barra e relatórios personalizados.

Monitore seu desempenho de vendas, a receita gerada, a atividade do pipeline e muito mais com relatórios e painéis personalizados no ClickUp CRM

2. Automações do ClickUp Automações do ClickUp aumenta a produtividade e agiliza os fluxos de trabalho, permitindo que você coloque tarefas rotineiras, repetitivas e manuais no piloto automático!

Para utilizar esse recurso, especifique um acionador e insira a ação que você deseja que o ClickUp execute quando for acionado._ Por exemplo, um acionador pode ser um lead interagindo com o formulário da Web em sua página de destino, enquanto a ação pode ser o ClickUp enviando automaticamente um e-mail para apresentá-lo ao seu produto.

Se você tiver pouca experiência com a automação de tarefas, o ClickUp está à sua disposição! Ele oferece 100+ automações pré-construídas para atribuir tarefas automaticamente, enviar lembretes de prazos e atualizar os status das tarefas com base na prioridade.

Crie automações personalizadas que são acionadas com base em acionadores e condições de sua escolha no ClickUp

3. Modelos do ClickUp

Ofertas do ClickUp mais de 1.000 modelos predefinidos para vendas, marketing, finanças, gerenciamento de projetos e praticamente qualquer outro caso de uso comercial!

Recomendamos o Modelo de CRM do ClickUp se você quiser evitar a criação de um sistema de CRM do zero. O modelo o equipa com todas as ferramentas necessárias para gerenciar seu pipeline de vendas, qualificar leads e criar relacionamentos duradouros com os clientes. Use seu Campos personalizados para visualizar e organizar dados de clientes e Status personalizados para acompanhar o progresso de seus negócios e relacionamentos.

Gerencie clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM do ClickUp na visualização de lista

O ClickUp também tem modelos para ajudar os gerentes de vendas e suas equipes a criar documentos vitais como planos de vendas e relatórios de vendas em um instante. 📃

Por exemplo, o Modelo de plano de vendas do ClickUp permite que as equipes de vendas definam metas, cronogramas e estratégias para atingir os objetivos.

Além disso, o Modelo de relatório de vendas do ClickUp facilita a documentação de métricas críticas e indicadores de desempenho, permitindo que os usuários visualizem as tendências de comportamento do cliente por meio de gráficos.

Use o modelo de relatório de vendas do ClickUp para acompanhar o desempenho e o progresso das vendas

4. Integrações do ClickUp

Embora o ClickUp seja inerentemente poderoso, você pode aprimorar ainda mais sua funcionalidade aproveitando seus amplos recursos de integração. Com As integrações do ClickUp no ClickUp, os usuários podem se conectar com mais de 1.000 ferramentas, incluindo plataformas de CRM como a HubSpot, diretamente ou por meio de aplicativos de integração de terceiros, como o Zapier.

A integração com os aplicativos que você usa todos os dias facilita a sincronização de dados e permite que você centralize seu trabalho no ClickUp. Por exemplo, vinculando o ClickUp ao Google Drive permite que você pesquise, crie e anexe relatórios e outros documentos ao Drive da empresa, sem sair do ClickUp!

Eleve o gerenciamento de negócios com o ClickUp: A melhor alternativa ao Salesforce

O Salesforce é um poderoso aliado no gerenciamento de negócios, oferecendo recursos para otimizar as operações de vendas, marketing e atendimento ao cliente. No entanto, o sucesso no Salesforce é uma jornada contínua. Atualizações regulares, hacks do Salesforce e aprendizado contínuo são vitais para aproveitar todo o seu potencial.

Você também pode simplificar e automatizar suas operações de vendas, marketing e negócios com o ClickUp, a melhor alternativa ao Salesforce.⚡

De um sistema de CRM robusto e recursos avançados de automação a recursos avançados de gerenciamento de tarefas e opções de integração perfeita, o ClickUp tem tudo o que você precisa para impulsionar o sucesso e alcançar o crescimento sustentável dos negócios. Assim, registre-se no ClickUp hoje mesmo; é grátis!