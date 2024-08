10 melhores ferramentas de raspagem da Web em 2024

Você já se perguntou como as empresas coletam grandes quantidades de dados para pesquisa de mercado, monitoramento de preços, análise de sentimentos e geração de leads?

A resposta é "web scraping". As ferramentas de raspagem da Web extraem dados de canais digitais e os transformam em informações fáceis de ler que podem ser analisadas e manipuladas. As empresas dependem dessas informações para direcionar mensagens relevantes a clientes potenciais e clientes.

Mas a raspagem na Web nem sempre é fácil. Os sites empregam cada vez mais medidas sofisticadas contra a raspagem para bloquear a extração de dados. É por isso que você precisa da ferramenta certa para o trabalho.

nota: Certifique-se de seguir as práticas recomendadas e de cumprir todas as leis locais que regem o uso de dados. Use a raspagem da Web pelos motivos certos e torne a Internet um lugar com menos spam para todos nós.**_

Elaboramos uma lista das 10 melhores ferramentas de raspagem da Web, cada uma com seus pontos fortes e fracos, para que você encontre a que melhor atenda às suas necessidades. 🚀

O que você deve procurar em uma ferramenta de raspagem da Web?

As melhores ferramentas de raspagem da Web devem ser capazes de se adaptar a um cenário digital em constante evolução. Mas antes de entrarmos na lista das 10 melhores, aqui estão alguns recursos importantes que você deve procurar:

Facilidade de uso

Raspagem sem código ou visual : As ferramentas que oferecem interfaces intuitivas para apontar e clicar para obter dados extraídos são mais adequadas para usuários iniciantes e não técnicos

: As ferramentas que oferecem interfaces intuitivas para apontar e clicar para obter dados extraídos são mais adequadas para usuários iniciantes e não técnicos Pouco código: Os usuários avançados, por outro lado, podem preferir estruturas que permitam a configuração flexível do raspador da Web e ofereçam personalização da API do raspador por meio de codificação

Versatilidade

Estático vs. dinâmico : A ferramenta deve ser capaz de lidar com sites criados com JavaScript ou AJAX, em que o conteúdo é carregado dinamicamente

: A ferramenta deve ser capaz de lidar com sites criados com JavaScript ou AJAX, em que o conteúdo é carregado dinamicamente Extração de estrutura de dados: Deve ser capaz de extrair dados em um formato Excel estruturado, como CSV, ou apenas HTML bruto

Escalabilidade e desempenho

Serviços em nuvem : As ferramentas de raspagem de dados baseadas na nuvem oferecem infraestrutura robusta e escalabilidade para projetos de grande escala

: As ferramentas de raspagem de dados baseadas na nuvem oferecem infraestrutura robusta e escalabilidade para projetos de grande escala Multi-threading ou simultaneidade: A ferramenta deve ser capaz de raspar várias páginas simultaneamente para acelerar a aquisição de dados

Processamento e armazenamento de dados

Extrair os dados corretos é apenas a metade da batalha. As ferramentas que oferecem recursos de limpeza, transformação e estruturação de dados são inestimáveis

As plataformas que oferecem armazenamento em nuvem permitem que você armazene on-line todos os dados de suas ferramentas de raspagem da Web. Isso permite que você acesse os dados remotamente e reduz os custos de armazenamento de dados

Outras considerações

Rotação de IP e suporte a proxy : Para evitar o bloqueio de sites, use ferramentas que ofereçam endereços IP rotativos

: Para evitar o bloqueio de sites, use ferramentas que ofereçam endereços IP rotativos Navegadores sem cabeça : Esses são navegadores da Web sem uma interface gráfica do usuário que permitem emular e automatizar interações de páginas da Web

: Esses são navegadores da Web sem uma interface gráfica do usuário que permitem emular e automatizar interações de páginas da Web Aprendizado de máquina e integração de IA :

Ferramentas que incorporam IA podem identificar automaticamente pontos de dados e refinar estratégias de raspagem

: Ferramentas que incorporam IA podem identificar automaticamente pontos de dados e refinar estratégias de raspagem Suporte : Um ótimo suporte ao cliente é crucial durante a integração, o treinamento do usuário e a manutenção contínua

: Um ótimo suporte ao cliente é crucial durante a integração, o treinamento do usuário e a manutenção contínua Integração de banco de dados: As ferramentas que oferecem integrações por meio de APIs ajudam os cientistas de dados a visualizar e criar modelos de dados com seus bancos de dados

Além dessas funcionalidades principais, recursos adicionais, como acesso à API, recursos de agendamento..,

visualização de dados

e as integrações com outras plataformas podem ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho.

As 10 melhores ferramentas de raspagem da Web para usar em 2024

Agora que já abordamos os requisitos básicos de uma ferramenta de raspagem da Web, vamos dar uma olhada nas 10 melhores ferramentas de raspagem da Web de 2024.

1. Import.io

via

Import.io

A falta de conhecimento de codificação não é um problema com essa ferramenta. A interface de apontar e clicar do Import.io permite que você extraia os dados de que precisa rapidamente. Basta informar o que deseja (preços de produtos, identificadores de mídia social etc.) e ele extrai as informações em um formato organizado e estruturado.

Como uma das melhores ferramentas de raspagem da Web, o Import.io se integra perfeitamente às ferramentas populares de business intelligence,

plataformas de análise de marketing

e sistemas de CRM. Isso torna seus dados extraídos facilmente acessíveis onde quer que sejam necessários.

Mas o Import.io faz mais do que apenas extrair dados. Ele pode acompanhar o progresso da extração, monitorar as taxas de sucesso e programar atualizações automáticas de dados.

Melhores recursos do Import.io

Identifique e capture informações com a funcionalidade amigável de apontar e clicar, sem a necessidade de escrever códigos complexos

Integrar plataformas analíticas e aplicativos de negócios populares por meio de sua API

Exporte seus dados em vários formatos, incluindo CSV, JSON e XML, para análise posterior em suas ferramentas preferidas

Agende extrações de dados por meio de uma simples chamada de API para manter seus dados constantemente atualizados com fluxos de trabalho automatizados

Limitações do Import.io:

Embora o Import.io seja excelente no tratamento de dados estruturados, sites altamente dinâmicos ou complexos que usam AJAX ou JavaScript podem exigir técnicas de raspagem mais avançadas

Os modelos de preços baseados no volume de dados e nos recursos podem se tornar caros para empresas com grandes necessidades de dados

Preços do Import.io

Inicial : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Standard : uS$ 599/mês

: uS$ 599/mês Avançado : $1099/mês

: $1099/mês Personalizado: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Import.io

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Mozenda

via

Mozenda

O Mozenda é uma ferramenta popular de raspagem da Web que facilita e agiliza a extração até mesmo de dados complexos de sites. Ele oferece uma interface amigável, uma ampla gama de recursos e recursos avançados de raspagem.

Ele permite que você crie recursos de raspagem localmente e, em seguida, execute os processos de raspagem na nuvem. Essa arquitetura permite o dimensionamento sob demanda e as integrações com seus aplicativos de análise e de negócios.

melhores recursos do #### Mozenda

Preencha formulários da Web e envie consultas automaticamente usando entradas estáticas ou dinâmicas com o recurso de automação da Web

Use recursos adicionais que permitem a recuperação de imagens, rastreamento de histórico, gerenciamento de tarefas, disseminação de dados, pré-preenchimento de campos de dados, extração de dados e atualizações em tempo real

Extraia dados de layouts complexos de páginas da Web, listagens e categorias aninhadas

Limitações do Mozenda

A opção de avaliação gratuita tem recursos limitados

Preços do Mozenda

Teste gratuito

Padrão : Preços personalizados

: Preços personalizados Corporativo : Preços personalizados

: Preços personalizados Empresa: Personalizado para preços

Mozenda ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. ScrapeHero

via

ScrapeHero

Esse raspador da Web acessível pode extrair dados de sites, criar APIs e analisar dados, o que o torna uma boa opção para empresas de todos os tamanhos.

O ScrapeHero também pode lidar com sites JavaScript complexos, códigos CAPTCHA e até mesmo listas negras de IP com seu software e uso de proxies.

O ScrapeHero é especialmente útil em projetos sensíveis ao tempo e que exigem muita análise. Os dados extraídos que ele reúne incluem marcas globais de vários setores e milhões de locais de PoI (Point of Interest).

Melhores recursos do ScrapeHero

Integrar dados de sites que não oferecem uma API e APIs com taxa limitada ou com dados limitados com APIs personalizadas em tempo real

Analisar os dados coletados usando raspadores da Web com IA personalizada por meio de soluções de aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (NLP)

Manter a qualidade e a consistência dos dados usando métodos de controle de qualidade manuais e automatizados que empregam IA e ML

Extraia sites dinâmicos e páginas da Web complexas baseadas em JavaScript e AJAX sem ser bloqueado por CAPTCHA e listas negras de IP

Limitações do ScrapeHero

Não há versão gratuita

Somente o plano premium empresarial tem recursos de suporte dedicados

Preços do ScrapeHero

**Sob demanda: $550+/por site por atualização

Negócio : uS$ 199+/por mês por site

: uS$ 199+/por mês por site Enterprise Basic : $1500+/mês

: $1500+/mês Enterprise Premium: mais de US$ 8000/mês

ScrapeHero ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

4. Robôs da Web

via

Robôs da Web

A Web Robots oferece serviços de raspagem da Web totalmente gerenciados. A ferramenta cria, executa e mantém robôs que rastreiam a Web, coletando dados para suas necessidades.

Os projetos com requisitos exclusivos de raspagem da Web se beneficiarão do ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oferecido como parte da plataforma SaaS da Web Robots. A plataforma é compatível com JavaScript e jQuery para que você possa criar seus robôs.

Além disso, uma extensão de navegador gratuita para Chrome e Edge permite a extração de dados diretamente em arquivos Excel ou CSV. Embora seja uma ferramenta gratuita, ela requer operação manual na página desejada. Essa opção é excelente para tarefas básicas, como controle de preços ou pesquisa universitária.

Melhores recursos do Web Robots

Analise os dados coletados com a integração do serviço de raspagem da Web com seus bancos de dados

Limitações do Web Robots

Somente os navegadores Chrome e Edge são compatíveis

preços do #### Web Robots

Extração única : uS$ 399/fonte

: uS$ 399/fonte Extração periódica de dados extração : uS$ 99/mês/fonte

: uS$ 99/mês/fonte Plano Empresarial : Preços personalizados

Web Robots avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

5. Extrator de conteúdo da Web

via

Extrator de conteúdo da Web

Graças à sua opção de compra única, essa ferramenta é ideal para empresas com necessidades limitadas de raspagem de dados. O Web Content Extractor também oferece vários níveis de planos de proxy econômicos para aqueles cujas necessidades de raspagem podem acionar a lista negra de IPs ou a limitação de taxa.

Esse software de raspagem da Web de fácil utilização permite que os usuários extraiam dados de qualquer site sem escrever uma única linha de código.

os melhores recursos do #### Web Content Extractor

Usar planos de proxy acessíveis e baseados no uso

Exporte dados para arquivos CSV, texto, HTML, XML, JSON, SQL, MySQL e Excel

Extraia dados de vários sites sem acionar medidas antirrastreamento, graças à rotação automática de proxy, que gira seu endereço IP para cada solicitação

Aproveite a extração rápida e eficiente de dados com o rastreador da Web multi-threaded

Experimente a configuração fácil com um assistente de fácil utilização para orientá-lo

limitações do #### Web Content Extractor

Adequado apenas para trabalhos simples de raspagem de dados

Preços do Web Content Extractor

Teste gratuito

Compra única: $70

Web Content Extractor avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

6. Apificar

via

Apificar

Procurando uma solução completa de raspagem de dados e automação? O Apify é uma plataforma de pilha completa para raspagem da Web, coleta de dados da Web e automação. Ela permite que você crie rastreadores da Web dimensionáveis, implemente-os e monitore suas tarefas de raspagem.

Tem seu código de raspador da Web? O Apify permite que você o implemente como um "ator", um microaplicativo sem servidor que é fácil de executar, compartilhar e integrar.

Você pode até mesmo armazenar seus dados extraídos na nuvem para torná-los acessíveis de qualquer lugar usando o Apify Storage.

Melhores recursos do Apify

Evite ser bloqueado ao extrair sites com o gerenciamento de proxy de um pool de data centers e proxies residenciais

Treine seus modelos de linguagem ampla (LLMs) com conteúdo de texto extraído com ferramentas de raspagem da Web

Faça uso de mais de 1.600 raspadores pré-construídos para projetos de raspagem da Web ou de automação disponíveis na Apify Store

Apoie o desenvolvimento com a biblioteca de raspagem da Web de código aberto da Apify, chamada Crawlee, ou com o Apify Python SDK

Limitações do Apify

A implantação pode ser um pouco desafiadora para usuários sem habilidades técnicas

Preços da Apify

**Gratuito

Inicial : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Escala : $499/mês

: $499/mês Business : $999/mês

: $999/mês Enterprise: Preços personalizados

Apify avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

7. Profissionais de raspagem

via

Profissionais de raspagem

Atuando no mercado de serviços de raspagem da Web há mais de 15 anos, a Scraping Pros oferece serviços robustos de raspagem e limpeza de dados. Após a conclusão do processo de raspagem, o serviço de limpeza pode pós-processar os dados, transformando dados brutos da Web em informações utilizáveis.

O Scraping Pros coloca a segurança e a conformidade dos dados em primeiro lugar. Ele protege ativamente seus dados e mantém a conformidade legal em todas as suas operações.

Os usuários experimentam qualidade de dados consistente, alta precisão, entrega pontual e garantia de desempenho, conforme descrito nos SLAs da ferramenta.

Os melhores recursos do Scraping Pro

Garanta a qualidade dos raspadores da Web em primeira mão com personalização ilimitada e amostras de dados gratuitas

Dimensione facilmente suas operações de raspagem da Web à medida que sua empresa cresce

Gerencie seu projeto com um gerente de conta dedicado

Limitações do Scraping Pros

Os planos de nível inferior suportam apenas os tipos de arquivos CSV e JSON

O preço pode se tornar caro para recursos adicionais

Preços do Scraping Pros

Essencial : A partir de US$ 450/mês

: A partir de US$ 450/mês Pro : A partir de US$ 1.000/mês

: A partir de US$ 1.000/mês Empresarial: Preços personalizados

Scraping Pros ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Preço

via

Preço

As ferramentas de raspagem de dados da Priceva são especializadas no rastreamento de preços da concorrência. Sua IA rastreia os concorrentes nos principais mercados, fornecendo insights em tempo real para sua empresa

otimização do site

necessidades.

A ferramenta permite que você

gerenciar os sites

de seus clientes, definindo alertas personalizados, analisando dados com facilidade e otimizando os preços em um painel de controle intuitivo e completo. Isso garante que você esteja em conformidade com a política de preços mínimos anunciados (MAP).

melhores recursos do #### Priceva

Monitore os preços usando os serviços de monitoramento de preços da Priceva

Utilize a ferramenta de reprecificação automática para definir fórmulas definidas pelo usuário

Colete dados adicionais, como promoções, estoque e custos de remessa

Veja os dados que você procura em um relance, com um painel de controle personalizável

Limitações do Priceva

Funciona apenas para monitoramento de preços. Não oferece outros serviços de raspagem da Web

Não oferece análise de canal, previsão ou planejamento de cenário

Preços do Priceva

Iniciante: Gratuito

Gratuito Negócios : $99/mês

: $99/mês Pro : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Enterprise: Preços personalizados

Priceva ratings and reviews

NA

9. NetNut

via

NetNut

O NetNut é um provedor de proxy que oferece ferramentas de raspagem para SERP e sites de mídia social. Ele obtém IPs diretamente de ISPs de todo o mundo, eliminando assim os principais gargalos no tratamento de tarefas de grande escala. Você pode usar a rotação de IP e trocar de servidor automaticamente para evitar listas negras baseadas em IP ou local.

Isso o ajuda a gerenciar várias atividades de raspagem, acessar dados relevantes para o local e garantir o anonimato em suas tarefas de raspagem da Web.

melhores recursos do #### NetNut

Escolha o melhor plano dentre a ampla gama de opções para várias categorias de serviços

Aproveite uma ampla gama de endereços IP e servidores em todo o mundo

Utilize a API de raspagem de SERP e as ferramentas de raspagem de mídia social com raspagem de dados ao vivo e sob demanda

Limitações do NetNut

Não há suporte SOCKS5 para configuração de local virtual

Os usuários relataram a falta de integração e treinamento adequados

Preços do NetNut

Inicial: $300/mês (plano de 20GB)

$300/mês (plano de 20GB) Avançado: $600/mês (plano de 50GB)

$600/mês (plano de 50GB) Produção : uS$ 800/mês (plano de 100 GB)

: uS$ 800/mês (plano de 100 GB) Semi - Pro : uS$ 1625/mês (plano de 250 GB)

- : uS$ 1625/mês (plano de 250 GB) Profissional : uS$ 2500/mês (plano de 500 GB)

: uS$ 2500/mês (plano de 500 GB) Master: $4000/mês (plano de 1TB)

Avaliações e resenhas do NetNut

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Dados brilhantes

via

Dados brilhantes

A Bright Data oferece proxies, serviços de dados da Web e uma variedade de IPs residenciais provenientes de redes P2P. IPs provenientes diretamente de ISPs do mundo todo também estão disponíveis para oferecer mais confiabilidade.

A ferramenta também oferece aos usuários conjuntos de dados pré-preenchidos onde

mapeamento do site

e o desbloqueio do site já foram feitos. Isso reduz significativamente os custos de coleta de dados.

Os melhores recursos da Bright Data

Conecte suas estruturas de automação, como Puppeteer, Playwright ou Selenium, ao navegador de raspagem da Bright Data para desbloqueio automatizado de sites

Crie raspadores da Web com base na infraestrutura de proxy de desbloqueio da Bright Data usando o Web Scraper IDE

Limitações da Bright Data

Usuários não técnicos relatam uma pequena curva de aprendizado

Uma das plataformas de raspagem da Web mais caras

Preços da Bright Data

Pague conforme o uso

Micro – Package : uS$ 10/mês

– : uS$ 10/mês Crescimento : uS$ 500/mês

: uS$ 500/mês Negócio : uS$1000/mês

: uS$1000/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Bright Data

G2 : 4.6/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 50 avaliações)

Gerencie dados da Web com o ClickUp

Embora as ferramentas de raspagem da Web sejam excelentes na extração de dados de sites,

plataformas de gerenciamento de projetos

como o ClickUp oferecem uma abordagem mais robusta e inteligente para o gerenciamento de dados.

ClickUp

oferece uma série de recursos com tecnologia de IA, como criação de tarefas, modelos de dados e recursos de visualização de dados. Combinados, esses recursos o ajudam a organizar e utilizar com eficiência os dados extraídos.

O gerenciamento de dados pode ser extremamente complexo e demorado. Mas com um sistema bem estruturado

plano de projeto

cortesia do ClickUp, não importa se você está criando um novo data center para armazenar dados ou expandindo um já existente, sua tarefa se torna mais fácil.

O modelo

Modelo de plano de projeto de data center do ClickUp

fornece uma estrutura estruturada para garantir que todas as tarefas sejam contabilizadas, que todas as partes interessadas estejam alinhadas com os cronogramas e objetivos e que seu projeto de dados seja executado dentro do prazo e do orçamento.

Esse modelo inclui status personalizados, campos personalizados, exibições personalizadas e vários

gerenciamento de projetos

recursos para ajudar as equipes de data center a acompanhar o progresso e gerenciar as complexidades de um projeto de migração de dados.

Ele também oferece recursos como controle de tempo, tags, avisos de dependência e e-mails.

Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

permite que você capture, organize e analise com eficiência as informações de várias fontes. Com esse modelo, as empresas podem obter insights valiosos sobre o comportamento e as preferências dos clientes e tomar decisões mais bem informadas.

O modelo ajuda a garantir a precisão dos dados, identifica tendências e exceções, reconhece padrões e correlações e apresenta os dados em um formato visual e atraente.

Não importa se você está executando análises para a tomada de decisões ou prevendo projeções de vendas,

Modelo de relatório de análise de dados do ClickUp

ajudará você a realizar o trabalho de forma rápida e eficaz.

O modelo também inclui recursos de gerenciamento de projetos, como gravação de tela, edição colaborativa, automação e IA, para fortalecer ainda mais o seu processo de análise.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie fluxos de trabalho usando uma vasta biblioteca de modelos

Integre o ClickUp com suas ferramentas de raspagem para acionar automaticamente fluxos de trabalho e trabalhos de raspagem

Gerencie e acompanhe as tarefas de raspagem usando Visualização de tabela do ClickUp

Criar bancos de dados de conteúdo usando modelos

Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado devido ao número de recursos e personalizações

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Revelando o poder das ferramentas de raspagem da Web

Seja você uma empresa que faz pesquisa de mercado, um pesquisador que analisa tendências ou um desenvolvedor que cria aplicativos orientados por dados, as ferramentas de raspagem da Web o ajudam a revelar insights ocultos para tomar decisões informadas, aprimorar estratégias de marketing e promover a centralização no cliente em sua organização.

O conjunto de produtos do ClickUp ajuda a maximizar o potencial da ferramenta de raspagem da Web escolhida, deixando suas equipes e seus clientes satisfeitos. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo!