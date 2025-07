As 8 principais ferramentas de IA para engenheiros de rede em 2025

Desde solucionar interrupções às 2 da manhã até resolver erros de configuração, sua função como engenheiro de rede exige um equilíbrio constante entre milhares de coisas.

Mas e se as ferramentas AIOps (inteligência artificial para operações de TI) pudessem aliviar sua carga de trabalho?

A IA pode automatizar tarefas tediosas, prever falhas antes que elas ocorram e auxiliar no gerenciamento de ameaças cibernéticas. A melhor parte? Você não precisa reformular seu sistema. As ferramentas de IA podem ser integradas ao software existente da empresa.

Neste guia, compilamos as melhores ferramentas de IA para engenheiros de rede otimizarem os serviços e o desempenho da rede, com suas vantagens, desvantagens, preços e avaliações reais de usuários. Vamos dar uma olhada!

Aqui está um resumo rápido das principais ferramentas de IA para profissionais de redes de TI:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp – Relatórios de incidentes, priorização de tarefas e automações com IA – Status de tarefas personalizados para fluxos de trabalho de rede – Documentos, quadros brancos e painéis para trabalho colaborativo – Suporte a vários LLMs (ChatGPT, Claude, Gemini) Equipes de TI e de rede de pequenas e grandes empresas que gerenciam projetos, fluxos de trabalho e documentação em um só lugar Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Juniper Mist AI – Copiloto de IA “Marvis” para análise de causa raiz – Otimização de Wi-Fi e SD-WAN – Operações de rede autônoma – Interface conversacional para diagnósticos Equipes de rede que utilizam hardware Juniper e precisam de redes sem fio e automação baseadas em IA Teste gratuito (limitado aos EUA); preços personalizados SolarWinds Network Performance Monitor – Análise de caminho de rede híbrida – Mapas visuais e painéis personalizados – Alertas de anomalias baseados em AIOps – Detecção de gargalos de desempenho em tempo real Equipes de TI de médio porte que gerenciam redes híbridas ou locais que precisam de visibilidade e alertas antecipados Preços personalizados Cisco DNA Center – Controle de acesso baseado em políticas com ISE – Detecção de ameaças impulsionada por IA e analisador 3D sem fio – Solução de problemas e monitoramento da integridade da rede em tempo real Grandes empresas que utilizam hardware Cisco e precisam de redes baseadas em intenção e mitigação proativa de ameaças Preços personalizados NetBrain – Mapeamento dinâmico da rede em tempo real/histórico – Observabilidade assistida por IA + correção automática de tickets – Verificações de conformidade + análise de impacto – Fluxos de trabalho de solução de problemas sem scripts Equipes de rede de médio a grande porte que gerenciam nuvem híbrida/SDN e precisam de visibilidade em tempo real Preços personalizados Arista CloudVision – Gerenciamento unificado em data centers, WAN e nuvem – Mecanismo AVA para análise preditiva e preparação para auditorias – Detecção de anomalias baseada em telemetria – Orquestração de políticas entre domínios Equipes empresariais que trabalham em ambientes híbridos e multicloud e precisam de observabilidade profunda e automação de conformidade Preços personalizados Auvik – Mapas de topologia em tempo real e alertas pré-configurados – Acesso remoto (terminal, túnel, navegador) – Backups automatizados e integração com ferramentas ITSM – Manutenção preditiva com recuperação rápida de configurações incorretas Equipes de TI de pequeno e médio porte que precisam de gerenciamento remoto e recuperação baseada em backup Preços personalizados ManageEngine OpManager – Mapeamento de camada 2, monitoramento de largura de banda, análise de WAN – Detecção de anomalias e autocorreção baseadas em IA – Mapas visuais do data center e suporte a IPSLA Equipes de TI que gerenciam diversos dispositivos de rede e servidores que precisam de detecção de falhas + monitoramento de desempenho Preços personalizados

Uma ferramenta de monitoramento de rede com IA pode detectar padrões de tráfego incomuns de um dispositivo mal configurado. Ela otimiza automaticamente o roteamento, resolvendo o problema em segundos.

Você deve escolher cuidadosamente um sistema de IA que se integre ao DevOps, gere insights preditivos e gerencie projetos de rede com eficiência.

Procure por:

Solução automatizada de problemas: Detecte, diagnostique e resolva problemas de rede sem intervenção humana

Análise preditiva: analise dados históricos para antecipar falhas ou desafios antes que eles ocorram e analise dados históricos para antecipar falhas ou desafios antes que eles ocorram e tomar melhores decisões

Detecção de anomalias: monitore continuamente o tráfego de rede para identificar atividades incomuns, como dispositivos mal configurados ou picos de uso inesperados

Segurança e conformidade: reconheça comportamentos suspeitos, como tentativas de acesso não autorizado, com a detecção de ameaças integrada

Otimização de rede: gerencie a largura de banda, priorize aplicativos críticos, reduza o congestionamento e sugira caminhos de roteamento ideais

Painéis fáceis de usar: receba alertas em tempo real, métricas de desempenho e recomendações práticas em uma interface clara e intuitiva

Fluxos de trabalho automatizados: simplifique tarefas rotineiras de gerenciamento de rede, como atualizações de configuração, aplicação de políticas e resposta a incidentes, economizando tempo e reduzindo erros humanos

👀 Você sabia? 51% dos profissionais enfrentaram uma perda financeira combinada de US$ 1 milhão devido a violações de dados. Aproveitar as ferramentas de segurança de rede com IA pode ajudar a reforçar a segurança dos dados!

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Ao configurar roteadores, switches, firewalls e redes sem fio, você precisa garantir que tudo funcione perfeitamente e com segurança.

A ferramenta de fluxo de trabalho de IA certa pode aumentar o desempenho, reforçar a segurança e manter o fluxo de dados sem interrupções. Confira esta lista para encontrar a melhor opção para suas necessidades!

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos de TI e rede)

Experimente o ClickUp Brain agora Crie guias de segurança de rede e debata ideias para implementar processos de rede seguros com a assistência da IA do ClickUp Brain

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe em sua interface alimentada por IA para obter a máxima eficiência no fluxo de trabalho. Ele também pode se adaptar às suas necessidades de gerenciamento de rede.

Os engenheiros de rede enfrentam desafios repetitivos de solução de problemas, resolução de incidentes e documentação. Mas, em vez de documentar manualmente os problemas de rede, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a gerar relatórios estruturados para tarefas de manutenção a partir de dados brutos com registros anteriores, padrões e um resumo.

Crie relatórios de incidentes estruturados, resuma-os e converta conclusões em itens de ação com o ClickUp Brain

O ClickUp AI também prioriza suas tarefas. Se um engenheiro receber várias tarefas, como uma alteração na configuração da VLAN e uma auditoria crítica de segurança da rede, o ClickUp AI recomenda qual tarefa deve ser realizada primeiro com base na gravidade e no impacto.

Para aliviar sua carga, a IA do ClickUp automatiza tarefas repetitivas, como atribuir e atualizar status para tarefas de manutenção de rede e agendar prazos para monitorar atualizações do sistema.

Com o ClickUp Automations, você pode atribuir tickets automaticamente com base no tipo de problema (por exemplo, “Configuração do firewall” vai para a equipe de segurança, “Instabilidade do BGP” para a equipe de rede principal). Você pode até mesmo configurar fluxos de trabalho completos que operam sem intervenção manual.

✅ Exemplo: quando uma nova tarefa do ClickUp é marcada como “Urgente” na prioridade + “Datacenter” no campo personalizado de localização, ela envia um ping para o engenheiro de plantão no Slack, adiciona a tarefa ao quadro de operações do datacenter e cria uma subtarefa vinculada para documentação.

Automatize tarefas de manutenção repetitivas e atribuição de tickets com o ClickUp Automations

O mais legal da IA do ClickUp é que você pode trabalhar com vários LLMs, como ChatGPT, Claude e Gemini, diretamente do seu espaço de trabalho. Com esse recurso, você pode aproveitar ao máximo a inteligência artificial e dizer adeus aos erros e limitações humanos. Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão

O ClickUp também pode ser integrado a ferramentas de monitoramento de terceiros para consolidar dados de rede nos painéis do ClickUp para análise e tomada de decisões em tempo real.

E quando se trata de colaborar entre engenharia, TI, segurança e fornecedores, você tem várias ferramentas para facilitar o gerenciamento de projetos de rede:

: mapeie topologias de rede ou diagramas de arquitetura de alto nível e converta nós diretamente em tarefas acionáveis Quadros brancos ClickUp: mapeie topologias de rede ou diagramas de arquitetura de alto nível e converta nós diretamente em tarefas acionáveis

Organize visualmente suas tarefas com o ClickUp

: Divida projetos maiores em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Discuta alterações de configuração ou etapas de solução de problemas diretamente na tarefa, com @menções, comentários atribuídos e anexos de arquivos para contextualização. Você pode definir Tarefas ClickUp: Divida projetos maiores em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Discuta alterações de configuração ou etapas de solução de problemas diretamente na tarefa, com @menções, comentários atribuídos e anexos de arquivos para contextualização. Você pode definir status de tarefas personalizados para definir estágios de tarefas, como “Monitoramento de rede”, “Problema identificado”, “Correção em andamento” e “Resolvido”. Isso garante que os fluxos de trabalho estejam alinhados com os requisitos exclusivos dos projetos de gerenciamento de rede

com permissões: mantenha procedimentos operacionais padrão (SOPs), documentação de endereços IP, protocolos de segurança, listas de verificação de conformidade e matrizes de escalonamento de fornecedores, etc., em documentos com controle de versão vinculados a tarefas ClickUp Docscom permissões: mantenha procedimentos operacionais padrão (SOPs), documentação de endereços IP, protocolos de segurança, listas de verificação de conformidade e matrizes de escalonamento de fornecedores, etc., em documentos com controle de versão vinculados a tarefas

Ao consolidar fluxos de trabalho em uma única plataforma, o ClickUp elimina sistemas fragmentados, permitindo que as equipes de TI se concentrem em otimizar o desempenho da rede.

Principais recursos do ClickUp

Gere automaticamente uma entrada detalhada no registro de alterações usando o ClickUp AI sempre que uma atualização de configuração de rede ou alteração de infraestrutura for feita e armazene-a diretamente em um ClickUp Doc centralizado para referência contínua e preparação para auditorias

Crie tarefas recorrentes no ClickUp para manutenção programada, como atualizações de firewall, verificações de backup e auditorias de segurança

Exiba alertas de segurança de rede e análises de tempo de inatividade em uma visualização centralizada com os painéis do ClickUp

Use o Slack, o Microsoft Teams ou alertas por e-mail para manter os engenheiros informados sobre problemas de rede em tempo real com mais de 1000 integrações do ClickUp

📮 ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa nunca tentaram usar IA para lidar com tarefas manuais, mas 23% dos que adotaram a IA afirmam que ela reduziu significativamente sua carga de trabalho. Esse contraste pode ser mais do que apenas uma lacuna tecnológica. Enquanto os primeiros usuários estão obtendo ganhos mensuráveis, a maioria pode estar subestimando o quanto a IA pode ser transformadora na redução da carga cognitiva e na recuperação de tempo. 🔥 O ClickUp Brain preenche essa lacuna integrando perfeitamente a IA ao seu fluxo de trabalho. Desde resumir tópicos e redigir conteúdos até dividir projetos complexos e gerar subtarefas, nossa IA pode fazer tudo. Não é necessário alternar entre ferramentas ou começar do zero. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem se sentir sobrecarregados devido ao amplo conjunto de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação da TrustRadius compartilha:

Com o ClickUp, podemos adicionar tarefas dependentes e atribuí-las a diferentes equipes. Isso facilita muito o trabalho de explicar uma tarefa do zero, pois todos os dados já estão disponíveis nessa tarefa específica.

Com o ClickUp, podemos adicionar tarefas dependentes e atribuí-las a diferentes equipes. Isso facilita muito o trabalho de explicar uma tarefa do zero, já que todos os dados já estão disponíveis nessa tarefa específica.

🧠 Curiosidade: O primeiro vírus de computador da história era conhecido como “the creeper”

2. Juniper Mist AI (Ideal para redes sem fio e automação baseadas em IA)

via Juniper Mist AI

O Marvis Virtual Network Assistant da Juniper Mist AI atua como um copiloto com IA para engenheiros de rede. Ele diagnostica problemas de rede, otimiza a infraestrutura de rede e reduz a intervenção humana na solução de problemas.

Isso também permite que os engenheiros de rede tenham uma visão completa da experiência do usuário, coletando e analisando dados dos pontos de acesso, switches, roteadores e firewalls da Juniper.

Principais recursos da IA da Juniper Mist

Garanta um desempenho superior de Wi-Fi, rede com fio e SD-WAN com o gerenciamento de recursos de rádio baseado em IA

Minimize as visitas ao local e o troubleshooting manual com automação impulsionada por IA

Habilite a correlação automatizada de eventos, a identificação precisa da causa raiz e a implementação de operações de rede autônoma

Obtenha insights detalhados e orientações práticas usando uma interface conversacional em linguagem natural

Limitações da IA da Juniper Mist

O acesso gratuito ao Juniper Mist e a avaliação de 90 dias do Wi-Fi Assurance estão limitados aos Estados Unidos

Preços da IA da Juniper Mist

Preços personalizados

Avaliações e análises da IA da Juniper Mist

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre a IA da Juniper Mist

Uma análise no Reddit destaca:

Eu trabalho em uma MSP e usamos Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus e Mist para vários clientes e soluções. O Mist é de longe o meu favorito devido à facilidade de configuração e suporte. Eles ainda têm um caminho a percorrer em termos de comutação e roteamento, mas estão fazendo um grande progresso.

Eu trabalho em uma MSP e usamos Cisco, Aruba Central, Meraki, Ruckus e Mist para vários clientes e soluções. O Mist é de longe o meu favorito devido à facilidade de configuração e suporte. Eles ainda têm muito a melhorar em termos de comutação e roteamento, mas estão fazendo um grande progresso.

3. SolarWinds Network Performance Monitor (ideal para fornecer visibilidade detalhada sobre a integridade e o tráfego da rede)

via SolarWinds Network Performance Monitor

Manter uma rede em dia, seja ela local, híbrida ou de vários fornecedores, não é tarefa fácil. O SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) simplifica o processo, oferecendo aos engenheiros visibilidade em tempo real das métricas de desempenho sem automação complexa. Em vez de se afogar em dados, você obtém insights claros e acionáveis para corrigir problemas antes que eles se agravem.

Principais recursos do SolarWinds Network Performance Monitor

Gere mapas visuais inteligentes de redes híbridas e locais para simplificar o monitoramento e o troubleshooting

Acompanhe e analise caminhos críticos da rede em tempo real para identificar gargalos e causas principais da degradação do desempenho

Use alertas baseados em anomalias e notificações orientadas por AIOps para responder a problemas antes que eles interrompam as operações

Crie painéis personalizados que destacam os principais indicadores de desempenho de rede mais relevantes para as necessidades da sua organização

Limitações do SolarWinds Network Performance Monitor

A interface do usuário e os recursos visuais são básicos

O produto e o desempenho podem parecer desatualizados

Você não pode usá-lo para monitorar sua VPN ou quem entra e sai da sua rede

Preços do SolarWinds Network Performance Monitor

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SolarWinds Network Performance Monitor

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o SolarWinds Network Performance Monitor

Um usuário do Capterra diz:

Ele oferece uma visão clara da nossa rede em tempo real, facilitando a identificação e a correção de problemas antes que causem grandes interrupções.

Ele oferece uma visão clara da nossa rede em tempo real, facilitando a identificação e a correção de problemas antes que causem grandes interrupções.

4. Cisco DNA Center (ideal para redes baseadas em intenção e mitigação proativa de ameaças)

via Cisco DNA Center

Por que perder tempo com o gerenciamento manual da rede? O Cisco Catalyst Center automatiza as configurações dos dispositivos, monitora a integridade da rede e reforça a segurança.

Com detecção de anomalias baseada em IA e insights de segurança detalhados, ele identifica ameaças antes que se transformem em desastres, proporcionando tranquilidade e mais tempo para você se concentrar no que é importante.

Principais recursos do Cisco DNA Center

Implemente controle de acesso e segmentação baseados em políticas com o Cisco Identity Services Engine (ISE) para restringir o acesso não autorizado à rede

Use algoritmos de aprendizado de máquina em tempo real para detectar, solucionar e corrigir problemas de rede antes que eles afetem os usuários

Suporte ao Wireless 3D Analyzer para mapear a cobertura Wi-Fi, detectar interferências e otimizar problemas de desempenho sem fio

Limitações do Cisco DNA Center

É compatível apenas com dispositivos de rede Cisco

A arquitetura e a interface do usuário podem ser complexas para alguns usuários

Pode enfrentar um problema com latência na correlação de dados

Preços do Cisco DNA Center

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Cisco DNA Center

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Cisco DNA Center

Diretamente de uma avaliação do G2:

O Cisco DNA Center é uma plataforma poderosa, mas pode ser complexa de aprender e usar. O custo também é um fator a ser considerado.

O Cisco DNA Center é uma plataforma poderosa, mas pode ser complexo de aprender e usar. O custo também é um fator a ser considerado.

📖 Leia também: Como implementar o gerenciamento de infraestrutura de TI

5. NetBrain (Ideal para visualização em tempo real de infraestruturas de rede complexas)

via NetBrain

Problemas de rede não devem pegá-lo de surpresa. Com o NetBrain, você pode prevenir problemas em vez de reagir a eles. Ele cria mapas de rede dinâmicos e em tempo real que eliminam suposições.

Esteja você trabalhando com ambientes de nuvem híbrida ou SDN, ele oferece visibilidade de ponta a ponta, para que você possa solucionar problemas rapidamente e se antecipar a eles.

Principais recursos do NetBrain

Gere mapas de rede em tempo real, históricos e de caminho ideal para visibilidade completa da nuvem híbrida e SDN

Detecte problemas transitórios, diagnostique automaticamente problemas e feche automaticamente tickets repetitivos com observabilidade assistida por IA

Execute avaliações contínuas em toda a rede para identificar riscos antes que eles interrompam as operações

Planeje, teste e execute mudanças com análise de impacto integrada para evitar configurações incorretas e riscos de segurança

Acione fluxos de trabalho automatizados para solucionar problemas, corrigir falhas e garantir a conformidade sem precisar de scripts manuais

Limitações do NetBrain

A ferramenta pode ficar lenta durante determinados processos

A implementação pode ser desafiadora

Pode ser caro para equipes pequenas e com orçamento limitado

Preços da NetBrain

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o NetBrain

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o NetBrain

Uma avaliação do G2 classifica a ferramenta de forma positiva:

Oferece mapeamento dinâmico, análise de caminho em tempo real e solução de problemas no nível do protocolo. Mapas/caminhos podem ser baixados no Vision para fins de documentação e auditoria. Todas as alterações na rede podem ser validadas pelo NetBrain antes da implementação real.

Oferece mapeamento dinâmico, análise de caminho em tempo real e solução de problemas no nível do protocolo. Mapas/caminhos podem ser baixados no Vision para documentação adicional e fins de auditoria. Todas as alterações na rede podem ser validadas pelo NetBrain antes das implementações reais.

6. Arista CloudVision (ideal para operações em ambientes híbridos e multicloud)

via Arista CloudVision

O Network Data Lake (NetDL™) da Arista CloudVision é como uma máquina do tempo para sua rede. Ele coleta, analisa e correlaciona dados de toda a rede, oferecendo insights históricos e em tempo real. Desde o diagnóstico das causas principais até o reforço da segurança, é uma ferramenta poderosa para engenheiros que precisam de visibilidade profunda.

Principais recursos do Arista CloudVision

Integre redes de data center, campus, WAN e nuvem em uma única plataforma de gerenciamento

Use técnicas de IA para identificar anomalias, otimizar configurações de dispositivos e mitigar riscos de segurança em redes híbridas e na nuvem

Orquestre e monitore políticas de microsegmentação em vários domínios de rede

Use o mecanismo Autonomous Virtual Assist (Arista AVA™) para analisar dados de telemetria, fornecendo análises preditivas e insights acionáveis

Mantenha visualizações em tempo real da conformidade dos dispositivos, receba alertas sobre vulnerabilidades e automatize processos de auditoria para garantir a adesão às normas e políticas de segurança

Limitações do Arista CloudVision

A ferramenta possui requisitos específicos de hardware e software para obter o máximo desempenho, o que acarreta custos adicionais de atualização do sistema

Preços do Arista CloudVision

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Arista CloudVision

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Arista CloudVision

Um revisor do Reddit compartilha:

Pudemos ver exatamente no segundo em que uma interface ruim falhava ou caía e exatamente no segundo em que ela voltava a funcionar, algo que poderia passar despercebido por um coletor SNMP normal.

Pudemos ver exatamente no segundo em que uma interface ruim falhava ou caía e exatamente no segundo em que voltava a funcionar, algo que poderia passar despercebido por um coletor SNMP normal.

7. Auvik (Ideal para gerenciamento remoto e recuperação rápida de configurações incorretas)

via Auvik

O backup automatizado de configuração e o rastreamento de dispositivos da Auvik garantem que as equipes de TI possam se recuperar de configurações incorretas e ameaças à segurança com o mínimo de tempo de inatividade.

Ele traz o gerenciamento de rede baseado em nuvem para o primeiro plano, oferecendo solução automatizada de problemas, otimização de rede e manutenção preditiva.

Principais recursos do Auvik

Visualize toda a automação da sua rede com mapas de topologia em tempo real que oferecem suporte à sincronização pontual

Use mais de 64 alertas pré-configurados e personalizáveis para detectar e resolver problemas antes que eles afetem os usuários

Conecte o Auvik aos seus sistemas de gerenciamento de TI preferidos para obter melhores fluxos de trabalho e operações

Acesse recursos de gerenciamento remoto, como terminal no aplicativo, navegador remoto e túnel remoto, para solucionar e resolver problemas

Limitações do Auvik

Modificar relatórios existentes e obter dados às vezes é tedioso

A instalação e a configuração são desafiadoras, mesmo nos níveis iniciais

Preços da Auvik

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Auvik

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre a Auvik

No G2, um usuário compartilha:

A Auvik oferece fácil implantação, gerenciamento e monitoramento consistente. Eles estão constantemente aprimorando a plataforma para aumentar a segurança, a usabilidade e a funcionalidade.

A Auvik oferece fácil implantação, gerenciamento e monitoramento consistente. Eles estão constantemente aprimorando a plataforma para aumentar a segurança, a usabilidade e a funcionalidade.

📖 Leia também: Como dominar o gerenciamento de incidentes de TI

8. ManageEngine OpManager (ideal para integrar desempenho, segurança e detecção de falhas)

via ManageEngine OpManager

Está lidando com serviços em nuvem, dispositivos de rede e desempenho de servidores? O ManageEngine OpManager mantém tudo sob controle. A detecção de falhas e a automação com IA reduzem o trabalho tedioso de solução de problemas, para que os engenheiros possam se concentrar em projetos mais importantes, em vez de apagar incêndios.

Principais recursos do ManageEngine OpManager

Obtenha visibilidade sobre a integridade, a disponibilidade e o desempenho de todos os dispositivos baseados em IP para operações tranquilas

Reduza o tempo de inatividade com detecção de anomalias, alertas inteligentes e fluxos de trabalho de correção automatizados, tudo com IA e aprendizado de máquina

Use mapas de camada 2, visualizações de topologia virtual e plantas baixas de data centers em 3D para entender as dependências da rede

Analise o uso da largura de banda, solucione possíveis vulnerabilidades e melhore a confiabilidade do link WAN com a tecnologia IPSLA da Cisco

Limitações do ManageEngine OpManager

As integrações de terceiros exigem configuração de rede adicional e suporte técnico

As atualizações podem causar problemas ocasionais com a estabilidade do software

Personalização profunda limitada sem scripts e sem opções de modelos

Preços do ManageEngine OpManager

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ManageEngine OpManager

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

👀 Você sabia? 70% dos consumidores percebem uma diferença clara entre as empresas que utilizam bem a IA e aquelas que não o fazem.

Melhore o gerenciamento e o monitoramento de rede com o ClickUp

Com as operações de rede se tornando cada vez mais complexas, os engenheiros de rede e profissionais de TI precisam de uma plataforma centralizada e alimentada por IA para gerenciar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e estruturar a documentação.

Várias ferramentas de IA e aprendizado de máquina ajudam na automação, segurança e otimização do desempenho da rede. Mas o ClickUp se destaca como a plataforma mais poderosa baseada em IA para gerenciamento de projetos de TI e rede.

Isso reduz a sobrecarga administrativa e oferece ferramentas que simplificam os fluxos de trabalho, promovem a colaboração e aumentam a produtividade geral.

Seja gerenciando a segurança da rede, supervisionando migrações para a nuvem ou garantindo o tempo de atividade do sistema, o ClickUp realiza o trabalho de forma mais rápida, inteligente e com menos erros humanos.

Experimente o ClickUp gratuitamente!