mais de 15 melhores GPTs para codificação para acelerar o desenvolvimento e a depuração

Já sentiu que está codificando em câmera lenta, depurando com uma lupa do tamanho de um prato de jantar? Olhando para linhas de código, imaginando onde foi parar aquele ponto-e-vírgula. É como jogar “Onde está Wally?”, mas com frustração.

O processo de codificação pode ser divertido, mas também pode se tornar uma montanha-russa: em um minuto, você é um gênio e, no outro, questiona todas as suas escolhas de vida. Felizmente, os assistentes de codificação com IA estão aqui para ajudar.

Esses GPTs podem gerar código, corrigir bugs, otimizar o desempenho e explicar erros confusos. Eles não têm como objetivo substituir programadores humanos, mas sim aumentar nossas habilidades e nos libertar de tarefas tediosas.

Esta publicação do blogue irá analisar os melhores GPTs para codificação e ver como podem transformar eficientemente o seu fluxo de trabalho!

O que são GPTs?

GPTs (Generative Pre-trained Transformers) são modelos de linguagem alimentados por IA projetados para compreender e gerar texto semelhante ao humano. Com os recursos de processamento de linguagem natural (NLP) dos GPTs de codificação, os desenvolvedores podem interagir com o código usando comandos simples e coloquiais. Os melhores GPTs de codificação personalizados podem gerar, depurar e otimizar código, simplificando o desenvolvimento e aumentando a eficiência.

Tipos de GPTs

Aqui estão os tipos mais comuns de GPTs:

GPTs de uso geral: execute tarefas que vão desde a escrita e codificação até o brainstorming

GPTs específicos para codificação: auxiliam na depuração, geração e auxiliam na depuração, geração e documentação de código (Code Copilot, por exemplo)

GPTs específicos do setor: fornecem insights para áreas específicas, como jurídica, médica ou financeira

GPTs personalizados: resolva necessidades comerciais específicas ou simplifique a codificação para iniciantes (por exemplo, um GPT analisador de tickets de suporte)

Benefícios dos GPTs

Existem várias vantagens em usar GPTs. Aqui estão algumas delas:

Codificação e depuração mais rápidas: gere trechos de código, corrija bugs e otimize o desempenho sem esforço. Os desenvolvedores que usam o GitHub Copilot concluíram tarefas de codificação 55,8% mais rápido em comparação com um grupo de controle em um experimento controlado. gere trechos de código, corrija bugs e otimize o desempenho sem esforço. Os desenvolvedores que usam o GitHub Copilot concluíram tarefas de codificaçãoem comparação com um grupo de controle em um experimento controlado.

Melhor colaboração: melhore o trabalho em equipe com documentação e insights gerados por IA

Maior produtividade: automatize tarefas repetitivas, liberando tempo para a resolução criativa de problemas

Aprendizagem e assistência: obtenha explicações, práticas recomendadas e orientações sobre conceitos de codificação

👀 Você sabia? Um estudo da McKinsey relata que os desenvolvedores podem concluir tarefas até duas vezes mais rápido usando IA generativa.

O que você deve procurar em GPTs para codificação?

Se você deseja um assistente de IA que ajude (em vez de apenas jogar trechos aleatórios de código para você), veja o que procurar:

Suporte a idiomas: escolha modelos que funcionam com as linguagens de programação que você usa, seja Python, JavaScript ou SQL

Geração e qualidade do código: opte por modelos que geram código limpo, eficiente e bem estruturado, não apenas trechos genéricos

Depuração e correção de erros: use modelos que ajudam a identificar e corrigir bugs rapidamente, economizando horas de solução de problemas

Explicações e documentação: opte por GPTs que decompõem códigos complexos, adicionam comentários e explicam as melhores práticas de forma clara

Integração com ferramentas: procure compatibilidade com seus IDEs, GitHub ou pipelines de CI/CD favoritos para garantir fluxos de trabalho contínuos

Personalização e aprendizado: prefira modelos que se adaptem aos seus hábitos de codificação e melhorem suas sugestões ao longo do tempo

Segurança e conformidade: garanta que o GPT siga práticas de codificação seguras e ofereça suporte aos seus requisitos de conformidade

Os melhores GPTs para codificação em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Geração de trechos de código, documentação de código com IA, integração com GitHub/GitLab, painéis em tempo real, modelos ágeis Desde desenvolvedores independentes até equipes empresariais que gerenciam codificação de IA e fluxos de trabalho de projetos Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Copiloto de código Sugestões de código em tempo real, depuração, geração de documentação, suporte a vários idiomas Desenvolvedores que utilizam programação em pares e integração VS Code/GitHub Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Python GPT Geração de código Python, depuração inteligente, análise de dados, sugestões de aprendizado de máquina Desenvolvedores Python focados em automação, desenvolvimento web e ML Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Pergunte ao Código Explore repositórios GitHub por meio de bate-papo, tire dúvidas sobre estruturas de código complexas e analise a qualidade Desenvolvedores revisando ou integrando novas bases de código Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Vue.js GPT Estrutura de componentes Vue, suporte à depuração, integração de bibliotecas (Vuex, Axios) Desenvolvedores front-end criando aplicativos Vue.js Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Grimoire Programação baseada em prompts, conversão de UI para código, troca de modelos de IA (GPT-4, Claude, Gemini) Desenvolvedores iniciantes e avançados aprendendo conceitos por meio de projetos Requer ChatGPT Plus (US$ 20/mês); Grimoire Pro: preço personalizado Assistente de IA Crew Gratuito e de código aberto Equipes técnicas simulando agentes de IA colaborativos Os desenvolvedores web precisam de prototipagem e explicações rápidas AutoExpert Dev Geração de código concisa para Python/Django, salva estados de sessão, atualizações de API Desenvolvedores Python automatizando tarefas repetitivas Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT GPT para DevOps Scripts de CI/CD, análise de logs/erros, suporte a Docker/K8s, conformidade com PEP8 Engenheiros de DevOps automatizando fluxos de trabalho de implantação Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Flutter GPT Geração de widgets Flutter, correção de bugs, dicas de otimização Dart Desenvolvedores móveis que criam aplicativos no Flutter Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Gerador de comentários de código Gera automaticamente comentários explicativos no código, modo iniciante/especialista, suporte a vários idiomas Desenvolvedores documentando código para colaboração ou transferências Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Assistente de código Gera/refatora HTML, CSS, JS; ajuda na arquitetura de microsserviços Otimização de desempenho do Python, suporte a bibliotecas (NumPy, Flask) e ajuda com scripts Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Bug Hunter GPT Identifica vulnerabilidades de código, sugere correções e oferece suporte a fluxos de trabalho de recompensa por bugs Pesquisadores de segurança e desenvolvedores avançados Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT HTML Mentor Feedback HTML em tempo real, verificações de acessibilidade, sugestões de formatação Iniciantes e desenvolvedores front-end que desejam melhorar a estrutura HTML Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Mentor JavaScript Depuração JS, tratamento de erros, caminhos de aprendizagem com sugestões personalizadas Desenvolvedores JS iniciantes e intermediários Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Ruby Mentor Sugestões de código, depuração, integração com Rails, orientação baseada em projetos Desenvolvedores Ruby criando aplicativos back-end escaláveis Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT SQL Mentor Otimização de consultas, correção de sintaxe, prática prática de SQL Iniciantes e analistas que desejam melhorar sua fluência em SQL Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Mentor Python Layouts responsivos com Bootstrap, otimização de classes e correspondência de temas Desenvolvedores aprimorando a automação do fluxo de trabalho em Python Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Mentor Java Depuração, conceitos de OOP, otimização de código, suporte para Spring/Hibernate Desenvolvedores Java que criam aplicativos web e empresariais Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Mentor PHP Orientação para código PHP limpo, práticas de segurança, uso de MySQL/PDO Desenvolvedores back-end que trabalham com PHP e scripts de servidor Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Material Tailwind GPT Componentes de interface do usuário personalizados com Tailwind + Material Design, responsividade móvel Desenvolvedores front-end projetando componentes de interface do usuário limpos Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Bootstrap Buddy Layouts responsivos com Bootstrap, otimização de classes, correspondência de temas Desenvolvedores web que usam Bootstrap para design rápido de páginas Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT Code Guru Revisões de código, otimização de funções, geração de testes unitários, análise de tempo de execução Desenvolvedores que buscam feedback sobre desempenho e garantia de qualidade do código Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Os melhores GPTs para codificação

Escolher um modelo GPT personalizado para suas necessidades de codificação não é apenas escolher a opção mais avançada. Trata-se de selecionar os GPTs certos para gerar código, corrigir erros, otimizar o desempenho e explicar lógicas complexas.

Confira estes GPTs que podem ajudar você a aprimorar suas habilidades de desenvolvimento:

1. Code Copilot (ideal para programação em pares com IA e sugestões de código em tempo real)

via Code Copilot

Uma ferramenta de codificação deve oferecer recursos específicos que ajudem a acelerar seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. O Code Copilot sugere códigos em tempo real, ajuda a depurar erros e até gera documentação para que você não precise fazer isso.

Principais recursos do Code Copilot

Programe em várias linguagens, como Python, JavaScript e TypeScript

Detecte e corrija bugs instantaneamente com a depuração baseada em IA

Integre com VS Code, JetBrains e GitHub Codespaces

Limitações do Code Copilot

Pode ser necessário ajustar as sugestões para que correspondam ao seu estilo de codificação

Pode ser desafiador integrar no início

Preços do Code Copilot

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do Code Copilot

4. 1/5 [mais de 28.000 avaliações]

📮ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso de IA que mais lhes interessam. Por exemplo, trabalhadores sem conhecimentos técnicos podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão as respostas. Como aplicativo completo para o trabalho, a IA do ClickUp se destaca nisso. Ela sabe em que projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código com facilidade.

2. Python GPT (ideal para escrever, depurar e otimizar código Python)

via Python GPT

Se você trabalha com programação em Python, o Python GPT está aqui para tornar a codificação mais fácil, rápida e eficiente. Ele é especializado na criação de código Python eficiente e de alta qualidade. Combina um interpretador de código e ferramentas de análise de dados em uma única interface.

Melhores recursos do Python GPT

Gere código Python rapidamente para automação, desenvolvimento web e muito mais

Corrija erros e otimize a qualidade do código com sugestões inteligentes de depuração

Ajude na análise de dados e no aprendizado de máquina, sugerindo algoritmos eficientes

Pesquise na web por consultas complexas que precisam de informações adicionais do usuário

Limitações do Python GPT

O código Python gerado por IA pode incluir sintaxe desatualizada ou funções obsoletas, especialmente em estruturas em evolução

Preços do Python GPT

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Classificações e avaliações do Python GPT

4. 1/5 (mais de 600 avaliações)

3. Ask The Code (Ideal para compreender e solucionar problemas em trechos de código complexos)

via Ask The Code

Ask The Code é um prático plugin do ChatGPT que ajuda os desenvolvedores a explorar repositórios GitHub com facilidade. Ele conecta o ChatGPT à sua base de código, permitindo que você faça perguntas e receba insights instantâneos diretamente no chat.

Principais recursos do Ask The Code

Conecte o ChatGPT a qualquer repositório GitHub público para explorar e entender bases de código sem sair da interface do chat

Fique por dentro rapidamente consultando o repositório para obter insights sobre a estrutura e a funcionalidade do código

Garanta revisões de qualidade de código acionáveis solicitando ao ChatGPT que destaque possíveis problemas ou sugira melhorias no repositório

Limitações do Ask The Code

Necessidade de suporte mais amplo à plataforma, como adicionar uma extensão Edge para otimizar a acessibilidade e a facilidade de uso

Preços do Ask The Code

Acessível através de uma conta ChatGPT gratuita

Avaliações e comentários do Ask The Code

4. 1/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Vue.js GPT (ideal para criar e depurar aplicativos Vue.js)

O Vue.js GPT é um assistente de IA inteligente criado para tornar o desenvolvimento do Vue.js mais fácil e rápido. Ele ajuda os desenvolvedores web a escrever código limpo, corrigir bugs e integrar bibliotecas de terceiros, tudo em tempo real. Adicionar o Vue.js GPT ao seu fluxo de trabalho pode ajudar a aumentar sua produtividade como desenvolvedor, reduzir o tempo de desenvolvimento e manter um código escalável e de alta qualidade.

Melhores recursos do Vue.js GPT

Crie rapidamente componentes e modelos Vue.js

Analise trechos de código para identificar e corrigir erros

Ofereça recomendações sobre arquitetura de aplicativos, gerenciamento de estado e estruturação de componentes

Guias que incorporam bibliotecas como Vuetify, Axios ou Vuex em projetos Vue

Limitações do Vue.js GPT

Carece de experiência no mundo real, limitando os insights práticos sobre problemas complexos de engenharia de software

Preços do Vue.js GPT

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários sobre Vue.js GPT

4. 2/5 (mais de 100 avaliações)

5. Grimoire (ideal para dominar conceitos avançados de programação e práticas recomendadas)

via Grimoire

O Grimoire é um assistente de codificação com inteligência artificial projetado para organizar o processo de desenvolvimento para programadores novatos e experientes. Inclui mais de 70 projetos pré-construídos para ajudar os usuários a aprender os fundamentos da codificação ou criar sites rapidamente. Com uma assinatura do ChatGPT Plus, você também pode usar teclas de atalho como K para o menu cmd, P para Projetos e R para README.

Principais recursos do Grimoire

Gere código de forma eficiente com programação baseada em prompts

Converta modelos de interface do usuário ou wireframes em código HTML, CSS e JavaScript para desenvolvimento web

Integre com vários modelos de IA, como GPT-4, Claude Opus e Google Gemini

Limitações do Grimoire

O “prompt-gramming” (comandos baseados em scripts) e as teclas de atalho do Grimoire exigem uma curva de aprendizado para serem usados de forma eficaz

Preços do Grimoire

Requer uma assinatura do ChatGPT Plus para desbloquear recursos avançados ChatGPT Plus: US$ 20/mês ChatGPT Pro: US$ 200/mês

ChatGPT Plus: US$ 20/mês

ChatGPT Pro: US$ 200/mês

ChatGPT Plus: US$ 20/mês

ChatGPT Pro: US$ 200/mês

Grimoire Pro: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Grimoire

4. 4/5 (mais de 25.000 avaliações)

👀 Você sabia? Um chatbot de atendimento ao cliente da Chevrolet foi manipulado para concordar com todas as solicitações, levando-o a oferecer um novo Chevrolet Tahoe por um dólar, tornando a oferta legalmente vinculativa. Esse incidente demonstrou a necessidade de salvaguardas adequadas nos sistemas de IA.

6. Crew AI Assistant (ideal para desenvolvimento de software e colaboração em equipe)

via CrewAI Assistant

CrewAI é uma estrutura Python que ajuda você a orquestrar agentes de IA autônomos e com papéis definidos que podem colaborar em tarefas complexas.

Pense nisso desta forma: em vez de solicitar que um único LLM faça tudo, você cria uma “equipe” de agentes especializados, cada um com sua personalidade, experiência e responsabilidades, assim como uma equipe do mundo real.

Principais recursos do Crew AI Assistant

Atribua funções e metas específicas a cada agente de IA, garantindo uma abordagem estruturada e eficiente para a resolução de problemas

Facilite a tomada de decisões naturais e a delegação dinâmica de tarefas entre agentes

Implemente o CrewAI em várias infraestruturas, incluindo serviços em nuvem, ambientes auto-hospedados ou configurações locais

Use ferramentas para ações como pesquisar na web (SerperDevTool), ler documentos (PDFSearchTool, etc.) e integrações de API personalizadas. O CrewAI oferece suporte a: seu próprio conjunto de ferramentas (crewai_tools), ferramentas LangChain e ferramentas LlamaIndex

Limitações do Crew AI Assistant

O uso do CrewAI requer habilidades de programação em Python e conhecimentos básicos de IA para codificação , o que o torna desafiador para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do Crew AI Assistant

Gratuito e de código aberto

Avaliações e comentários do Crew AI Assistant

4. 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Crew AI Assistant

Um usuário do Reddit compara várias estruturas e afirma:

Se você deseja começar rapidamente, o CrewAI é provavelmente o mais fácil. Ótima documentação, muitos exemplos e uma comunidade sólida.

Se você deseja começar rapidamente, o CrewAI é provavelmente o mais fácil. Ótima documentação, muitos exemplos e uma comunidade sólida.

👀 Você sabia? O CrewAI chamou bastante atenção, com mais de 27.000 estrelas no GitHub e adoção por 40% das empresas da Fortune 500 em mais de 60 países.

7. AutoExpert Dev (ideal para automatizar tarefas repetitivas de codificação e melhorar a eficiência)

via AutoExpert Dev

Se você deseja melhorar sua experiência de codificação com Python e frameworks Django, o AutoExpert (Developer Edition) pode ser a escolha ideal. Essa ferramenta se integra aos recursos de análise avançada de dados do ChatGPT e oferece uma variedade de recursos para organizar o processo de desenvolvimento.

Principais recursos do AutoExpert Dev

Gere trechos de código concisos e eficientes

Acesse comandos personalizados para salvar e recuperar estados de sessão

Garanta acesso a informações atualizadas sobre APIs e bibliotecas

Limitações do AutoExpert Dev

Seu suporte para outras linguagens de programação e estruturas pode ser menos abrangente

Preços do AutoExpert Dev

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do AutoExpert Dev

4. 2/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. DevOps GPT (ideal para gerenciar pipelines de CI/CD, infraestrutura e implantações em nuvem)

via DevOps GPT

DevOps GPT refere-se a um conjunto de ferramentas e modelos baseados em IA projetados para otimizar e automatizar vários aspectos dos fluxos de trabalho de DevOps.

Ele oferece código seguro e pronto para produção para Docker, Kubernetes, Linux, CI/CD e pilhas de monitoramento. Ele escreve scripts limpos, documentados e testados, especialmente em Python com conformidade PEP8.

A melhor parte? Ele faz as perguntas certas para personalizar soluções para o seu ambiente. Se você precisa de conteinerização, automação ou ferramentas nativas da nuvem, este GPT está ao seu lado.

Principais recursos do DevOps GPT

Obtenha trechos de código precisos e prontos para produção, adaptados às necessidades específicas

Automatize tarefas rotineiras, como testes, compilações, varreduras e implantações, para liberar tempo para iniciativas mais estratégicas

Analise logs e erros para fornecer insights e sugerir soluções de código

Limitações do DevOps GPT

Ele se baseia em dados de treinamento anteriores, o que pode resultar em informações desatualizadas ou menos confiáveis

Preços do DevOps GPT

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Classificações e avaliações do DevOps GPT

4. 2/5 (mais de 200 avaliações)

9. Flutter GPT da Whitebox (ideal para desenvolver e solucionar problemas em aplicativos Flutter)

via Flutter GPT da Whitebox

Desenvolvido especificamente para a estrutura Flutter e a linguagem Dart, o Flutter GPT da Whitebox oferece consultoria especializada, geração de código, assistência na depuração e sugestões de otimização.

Se sua abordagem atual não é a ideal, este GPT irá propor padrões ou ferramentas melhores (por exemplo, ValueNotifier em vez de setState ou CustomPaint em vez de empilhar contêineres), ajudando você a escrever um código Flutter mais limpo e escalável.

Principais recursos do Flutter GPT da Whitebox

Crie widgets, classes e funções Flutter em segundos, economizando tempo de desenvolvimento

Depure código com eficiência com sugestões de solução de problemas e correção de erros baseadas em IA

Automatize tarefas repetitivas de codificação e concentre-se em criar aplicativos excelentes com mais rapidez

Limitações do Flutter GPT da Whitebox

Requer conexão com a Internet, limitando a funcionalidade offline

Preços do Flutter GPT da Whitebox

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários sobre o Flutter GPT da Whitebox

4. 1/5 (mais de 80 avaliações)

🧠 Curiosidade: A primeira programadora de computadores do mundo não era uma gênia da IA, mas sim Ada Lovelace. Ela escreveu o primeiro algoritmo para o Motor Analítico de Charles Babbage, moldando o futuro da computação antes mesmo da existência dos computadores.

via Code Comment Gen

Imagine o seguinte: você está mergulhado em um projeto, criando uma função complexa. Pode ser uma lógica que filtra dados do usuário ou um algoritmo complicado que classifica uma lista. Você escreveu o código, ele funciona, mas é um quebra-cabeça para quem tentar lê-lo mais tarde. É aí que entra o Code Comment Gen.

Ele lê seu código como um desenvolvedor faria: com cuidado, contextualizando e com clareza em mente.

Ele identifica o que é essencial, o que é confuso e o que precisa ser documentado. Seja uma função que está fazendo coisas demais ou um loop com lógica pouco clara, o Code Comment Gen adiciona comentários precisos e profissionais que explicam o porquê, não apenas o quê.

Torne a lógica complexa mais fácil de entender para você e sua equipe

Alterne entre o Modo Iniciante, no qual o GPT percorre seu código linha por linha, explicando cada etapa, e o Modo Especialista, no qual ele comenta apenas a lógica principal ou partes menos óbvias para manter o código limpo

Ajuste o tom e o nível de detalhes nos comentários para atender às necessidades do seu projeto

Gere comentários para diferentes linguagens de programação

Limita o controle sobre o estilo e o conteúdo dos comentários gerados

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

11. Code Wizard (ideal para escrever, refatorar e otimizar código em várias linguagens)

via Code Wizard

O Code Wizard é uma ferramenta alimentada por IA projetada para ajudar desenvolvedores web a escrever e compreender código com mais eficiência.

Isso ajuda você a arquitetar microsserviços, APIs e infraestrutura nativa da nuvem. Ao mesmo tempo, permite otimizar o desempenho usando perfilagem, refatoração e truques específicos da linguagem.

Principais recursos do Code Wizard

Crie trechos de código personalizados para o seu projeto em segundos

Divida segmentos de código difíceis em explicações claras e compreensíveis

Gere código HTML, CSS e JavaScript com base nas descrições do projeto

Limitações do Code Wizard

Dificuldades com requisitos complexos e altamente personalizados, que exigem supervisão humana para casos de uso avançados

Preços do Code Wizard

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do Code Wizard

4. 0/5 (mais de 100 avaliações)

12. Bug Hunter GPT (ideal para detectar e corrigir bugs em sua base de código)

via Bug Hunter GPT

Quem não quer um companheiro incansável e alimentado por IA para caçar bugs? O Bug Hunter GPT é um assistente alimentado por IA feito sob medida para caçadores de bugs e profissionais de segurança cibernética.

Principais recursos do Bug Hunter GPT

Obtenha insights ilimitados sobre segurança cibernética para fornecer orientações detalhadas sobre identificação de vulnerabilidades

Otimize a análise de ameaças, auxiliando na avaliação de riscos potenciais à segurança e estratégias de mitigação

Use análises detalhadas de código para identificar pontos fracos e sugerir áreas para melhorias por meio do verificador de habilidades de codificação

Limitações do Bug Hunter GPT

Pode permitir o desenvolvimento de códigos maliciosos ou exploits, exigindo uso responsável

Preços do Bug Hunter GPT

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do Bug Hunter GPT

4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

13. HTML Mentor (ideal para aprender e melhorar a estrutura HTML e as melhores práticas)

via HTML Mentor

Quer aprimorar suas habilidades em HTML? O HTML Mentor, um assistente com tecnologia de IA, fornece feedback em tempo real sobre seu código HTML, garantindo que ele esteja limpo, eficiente e siga as melhores práticas.

Melhores recursos do HTML Mentor

Corrija erros comuns antes que se tornem problemas

Obtenha sugestões para formatar e organizar seu código para facilitar a manutenção

Garanta que seu HTML seja inclusivo e atenda aos padrões de acessibilidade da web

Limitações do HTML Mentor

Os novos usuários consideram a configuração inicial e a compreensão da plataforma desafiadoras

Preços do HTML Mentor

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do HTML Mentor

Avaliações insuficientes

14. JavaScript Mentor (ideal para dominar conceitos de JavaScript e depurar scripts)

via JavaScript Mentor

Sente que o JavaScript está a brincar consigo, como quando “null == undefined”, mas “null !== undefined” também? O JavaScript Mentor está aqui para salvar o seu dia. Como assistente de codificação alimentado por IA, foi concebido para ajudar os programadores de software a melhorar as suas competências em JavaScript.

Principais recursos do JavaScript Mentor

Acesse assistência em tempo real para obter feedback instantâneo e soluções para desafios de codificação em JavaScript

Identifique erros rapidamente e obtenha sugestões baseadas em IA para resolvê-los

Aproveite o suporte de aprendizagem personalizado para obter recomendações sob medida com base no seu nível de conhecimento e experiência

Limitações do JavaScript Mentor

As revisões de código orientadas por IA são úteis, mas exigem algum conhecimento para aplicar o feedback de maneira eficaz

Preços do JavaScript Mentor

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do JavaScript Mentor

Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? O ChatGPT pode entender e gerar textos em mais de 95 idiomas! Devido ao extenso treinamento com dados, ele é mais preciso em inglês, mas ainda assim consegue manter conversas em muitos outros idiomas, embora alguns possam ser menos precisos.

15. Ruby Mentor (ideal para escrever e solucionar problemas em aplicativos Ruby)

via Ruby Mentor

O Ruby Mentor é um assistente alimentado por IA projetado para ajudar desenvolvedores de software a melhorar suas habilidades em Ruby e Ruby on Rails.

Ele fornece sugestões inteligentes e assistência na depuração, além de se adaptar às necessidades específicas do seu projeto. O Ruby Mentor também pode interpretar documentação e executar tarefas com base nas suas instruções, atuando como um assistente virtual de codificação.

Principais recursos do Ruby Mentor

Obtenha feedback instantâneo sobre sintaxe Ruby, práticas recomendadas e depuração

Participe de tutoriais e exercícios de codificação que se adaptam ao seu nível de habilidade

Aprenda a criar aplicativos web escaláveis com insights de especialistas

Limitações do Ruby Mentor

O aplicativo pode ser potencialmente complicado para iniciantes

Preços do Ruby Mentor

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do Ruby Mentor

Avaliações insuficientes

16. SQL Mentor (ideal para criar, otimizar e depurar consultas SQL)

via SQL Mentor

Você já sentiu que os erros de SQL falam uma linguagem secreta que você não foi convidado a aprender? Conheça o SQL Mentor, uma ferramenta que o orienta pelo mundo às vezes confuso do SQL, ajudando você a escrever consultas melhores, entender conceitos de banco de dados e evitar aqueles erros que dão dor de cabeça.

Melhores recursos do SQL Mentor

Identifique e corrija erros SQL com a solução de problemas baseada em IA

Siga os padrões do setor para estruturas de banco de dados limpas e fáceis de manter

Trabalhe em exercícios práticos para consolidar seus conhecimentos em SQL

Limitações do SQL Mentor

Disponibilidade limitada de mentoria gratuita

Preços do SQL Mentor

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do SQL Mentor

Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: A IA Watson da IBM criou um trailer de filme de terror para “Morgan” analisando centenas de filmes de terror. A IA selecionou os momentos mais tensos, sons assustadores e imagens perturbadoras para criar um trailer arrepiante, provando que até as máquinas sabem como nos causar pesadelos!

17. Python Mentor (ideal para aprender e melhorar suas habilidades de codificação em Python)

via Python Mentor

Já sentiu que seu código Python está te prejudicando? Você escreve um loop perfeitamente lógico e o Python responde: “SyntaxError: indentação inesperada... você está mesmo tentando?” Se isso soa familiar, talvez você precise urgentemente de um mentor em Python!

O Python Mentor oferece dicas de codificação em tempo real, assistência na depuração, otimizações de desempenho e práticas recomendadas para escrever código Python limpo e eficiente.

Principais recursos do Python Mentor

Melhore a velocidade de execução com dicas especializadas de otimização de código

Aprenda a usar bibliotecas essenciais como Pandas, NumPy e Flask

Descubra como organizar fluxos de trabalho usando scripts Python

Limitações do Python Mentor

A ampla gama de recursos e informações pode ser um pouco assustadora para quem está começando com Python

Preços do Python Mentor

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do Python Mentor

Avaliações insuficientes

18. Java Mentor (ideal para escrever, depurar e otimizar aplicativos Java)

via Java Mentor

Você está olhando para um rastreamento de pilha que parece hieróglifos antigos? Se sim, o Java Mentor é a solução!

O Java Mentor é o seu guia com inteligência artificial para dominar Java. Desde os fundamentos da programação orientada a objetos até frameworks avançados como Spring e Hibernate, este mentor ajuda você a escrever código Java limpo, eficiente e sem erros.

Melhores recursos do Java Mentor

Receba sugestões em tempo real para um código mais limpo e poderoso, com tecnologia de aprendizado de máquina

Aprenda conceitos básicos como OOP, estruturas de dados e tratamento de erros de exceção

Traduza comentários em linguagem simples em código funcional

Limitações do Java Mentor

Revisões completas de código exigem tempo e esforço consideráveis, tanto dos mentores quanto dos mentorados

Preços do Java Mentor

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do Java Mentor

Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: em vez de apenas colar um erro em um GPT de codificação personalizado, certifique-se de perguntar “Explique por que esse erro está ocorrendo e como corrigi-lo” para obter uma resposta mais útil e detalhada.

19. PHP Mentor (ideal para desenvolvimento PHP e solução de problemas em scripts do lado do servidor)

via PHP Mentor

O PHP Mentor é o seu guia com inteligência artificial para dominar o PHP, seja para criar sites dinâmicos, trabalhar com bancos de dados ou otimizar o desempenho do back-end. Ele ajuda você a escrever códigos mais limpos e eficientes, evitando armadilhas comuns.

Melhores recursos do PHP Mentor

Aprenda conceitos básicos como sintaxe, matrizes, funções e programação orientada a objetos

Obtenha as melhores práticas para prevenir injeção de SQL, XSS e outras vulnerabilidades

Aprenda a interagir com o MySQL e outras bases de dados usando PDO e MySQLi

Limitações do PHP Mentor

Feedback extenso sobre envios de códigos grandes pode parecer opressivo se não for bem estruturado

Preços do PHP Mentor

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do PHP Mentor

Avaliações insuficientes

20. Material Tailwind GPT (ideal para projetar componentes de interface do usuário elegantes com Material Tailwind)

via Material Tailwind GPT

Você já passou horas ajustando classes Tailwind, apenas para acabar com um design que parece suspeitosamente semelhante ao seu primeiro rascunho? O Material Tailwind GPT, seu assistente de design com inteligência artificial, torna a criação de interfaces de usuário bonitas e responsivas mais fácil do que nunca.

É especializado em ajudar desenvolvedores a criar componentes de interface do usuário usando a biblioteca @material-tailwind/html, que combina classes utilitárias TailwindCSS com a estética do Material Design. Sejam botões, formulários, barras de navegação ou seções mais complexas, ele adapta cada solução às necessidades do seu projeto.

Principais recursos do Material Tailwind GPT

Aproveite os trechos de código HTML com exemplos breves de implementação para começar mais rápido

Personalize cores, espaçamento e tipografia sem esforço com configurações inteligentes do Tailwind

Garanta que sua interface do usuário tenha uma ótima aparência em todos os tamanhos de tela com sugestões de componentes otimizados para dispositivos móveis

Limitações do Material Tailwind GPT

A documentação limitada pode tornar isso desafiador

Preços do Material Tailwind GPT

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários sobre o Material Tailwind GPT

3. 7/5 (mais de 20 avaliações)

21. Bootstrap Buddy (ideal para criar sites responsivos com Bootstrap)

via Bootstrap Buddy GPT

Você gastou muito tempo lutando com classes Bootstrap apenas para acabar com um design que ainda parece estranho? O Bootstrap Buddy, seu amigo com inteligência artificial que oferece sugestões de código inteligentes, componentes pré-construídos e personalização em tempo real, torna mais fácil criar sites elegantes e responsivos sem quebrar a cabeça com código.

Principais recursos do Bootstrap Buddy

Obtenha sugestões baseadas em IA para grades, botões, formulários e barras de navegação

Ajuste estilos, cores e layouts sem esforço para combinar com a identidade visual do seu projeto

Escreva código Bootstrap mais limpo e fácil de manter com uso otimizado de classes

Limitações do Bootstrap Buddy

Componentes pré-projetados podem exigir codificação manual para personalização completa

Preços do Bootstrap Buddy

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Avaliações e comentários do Bootstrap Buddy

4. 1/5 (mais de 60 avaliações)

22. Code Guru (ideal para revisões automatizadas de código, otimização de funções e geração de testes unitários)

via Code Guru

O Code Guru é uma ferramenta alimentada por IA projetada para ajudar os desenvolvedores a melhorar a qualidade e a eficiência do seu código. Ele oferece revisões detalhadas do código, funções otimizadas e testes de unidade abrangentes, fornecendo orientações claras para garantir que o código seja eficiente, bem documentado e siga as melhores práticas.

Principais recursos do Code Guru

Receba análises detalhadas do seu código para identificar possíveis problemas e áreas que precisam ser melhoradas

Gere testes unitários completos para garantir a confiabilidade do código e facilitar a manutenção

Identifique gargalos de desempenho em sua aplicação analisando o comportamento em tempo de execução

Limitações do Code Guru

Sugestões de funções otimizadas podem exigir ajustes manuais para necessidades específicas do projeto

Preços do Code Guru

Acessível com uma conta gratuita do ChatGPT

Classificações e avaliações do Code Guru

4. 1/5 (mais de 10.000 avaliações)

Existem muitas ferramentas de codificação de IA, mas sejamos realistas: sem um bom lugar para acompanhar tudo, você vai acabar com uma bagunça de códigos. É por isso que você precisa de uma ferramenta como o ClickUp para manter seus projetos de codificação com IA organizados e funcionando perfeitamente.

ClickUp (ideal para gerar trechos de código e gerenciar projetos de software)

O ClickUp não serve apenas para organizar tarefas — é um aplicativo completo para o trabalho, para desenvolvedores e equipes de software que usam IA para codificação e gerenciamento de projetos de software.

Aqui estão alguns recursos projetados especificamente para eles.

🧠 ClickUp Brain para codificação e documentação de código com inteligência artificial

O ClickUp Brain traz assistência de IA em tempo real diretamente para o seu espaço de trabalho, potencializando a forma como os desenvolvedores planejam, escrevem, documentam e colaboram no código.

Esteja você escrevendo uma especificação de recurso ou resumindo um relatório de bug, ele faz o trabalho pesado da documentação de codificação para evitar anotações manuais.

Automatize a redação de documentação técnica com o ClickUp Brain

Você pode usá-lo para:

Gerando documentação a partir de comentários de tarefas

Criação de resumos de reuniões de desenvolvimento ou discussões de RP

Escreva automaticamente descrições de tickets a partir das notas do desenvolvedor

Além disso, o ClickUp Brain também pode ajudar com o código real ao:

Gerando trechos de código diretamente

Revisão e explicação de blocos de código

Resolva problemas fazendo perguntas em linguagem simples

Obtenha assistência em codificação em qualquer linguagem de codificação com o ClickUp Brain

Ele oferece suporte a várias linguagens de programação e ajuda os desenvolvedores a trabalhar mais rápido sem precisar alternar entre ferramentas. Pense nisso como um assistente de codificação integrado ao seu espaço de gerenciamento de projetos.

Gere trechos de código em segundos com o ClickUp Brain

Além disso, o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain pode pesquisar em todo o seu espaço de trabalho e fornecer respostas extraídas de wikis, tarefas e documentos — como um ChatGPT para o cérebro da sua empresa. Assim, em vez de enviar mensagens para colegas de equipe ou vasculhar threads, basta perguntar.

“Qual é o endpoint para nossa API de login do usuário?”

“Mostre-me a decisão mais recente sobre a migração do React.”

“Qual sprint inclui a atualização do cache?”

Recupere informações do seu espaço de trabalho mais rapidamente perguntando ao ClickUp Brain

💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs para armazenar suas diretrizes de codificação, referências de API e decisões de arquitetura — e deixe o ClickUp Brain mantê-las instantaneamente acessíveis. Precisa consultar como funciona a autenticação por token ou onde fica um arquivo de configuração? Basta perguntar ao ClickUp Brain, e ele irá buscar a resposta diretamente dos seus documentos — sem precisar procurar e sem perder o contexto.

🤝 Integrações do ClickUp com GitHub e GitLab para visibilidade em tempo real

Combine seus projetos e códigos facilmente com as integrações do ClickUp com GitHub e GitLab

Os repositórios de código GitHub são uma mina de ouro para desenvolvedores, oferecendo projetos de código aberto, ferramentas de colaboração e assistência de codificação baseada em IA. Sincronize commits, ramificações e pull requests diretamente nas tarefas com as integrações do ClickUp.

Com as atividades do GitHub/GitLab (como commits e PRs) vinculadas às tarefas, você pode consultá-las pelo ClickUp Brain ao resumir alterações de código, escrever documentação ou responder a perguntas sobre um recurso.

Depois que uma solicitação pull é vinculada, você pode usar o ClickUp Brain para gerar automaticamente tarefas de acompanhamento, casos de teste ou documentação.

🔑 Informação importante: Ao sincronizar seu trabalho de desenvolvimento com o ClickUp, você fornece ao ClickUp Brain dados mais relevantes para análise, tornando as respostas da IA mais precisas e úteis.

🧑🏻‍💻 Formatação de blocos de código

O ClickUp oferece suporte à edição de texto rico com blocos de código no estilo markdown, perfeito para compartilhar trechos, scripts ou arquivos de configuração diretamente em tarefas, comentários e documentos. Basta envolver seu código com três crase (“`).

Compartilhe trechos do seu código facilmente dentro das suas tarefas ou no ClickUp Docs

Por que isso é útil, você pergunta? Porque:

Mantém as conversas técnicas claras e legíveis

Mantém a indentação e a formatação para facilitar a cópia e colagem

Funciona muito bem com o ClickUp Brain, para que ele possa explicar ou otimizar seu código com todo o contexto

Gere blocos de código com o ClickUp Brain

📊 Painéis ClickUp para uma visão geral do desempenho em tempo real

Melhore o desempenho com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem às equipes de engenharia um centro de controle em tempo real para seus projetos. Use cartões personalizados para acompanhar sprints ativos, solicitações de pull abertas, filas de bugs ou status de tarefas por engenheiro, tudo em uma única visualização.

Os relatórios de controle de tempo mostram exatamente quanto tempo levam os recursos ou correções, ajudando a estimar o trabalho de desenvolvimento futuro com mais precisão

Gráficos de carga de trabalho visualizam a capacidade da equipe para que você possa evitar sobrecarregar os principais colaboradores

Gráficos de burndown e velocidade são perfeitos para equipes ágeis, ajudando você a monitorar a saúde do sprint e identificar desvios de escopo antecipadamente

Os relatórios de desempenho da equipe revelam bloqueios, tarefas paralisadas ou trabalhos atrasados antes que eles prejudiquem a entrega

Esteja você liderando uma pequena equipe de desenvolvimento ou expandindo para vários pods, os painéis do ClickUp ajudam você a se antecipar aos riscos de entrega e a enviar seus produtos com mais rapidez e confiança.

⚙️ Gerenciamento ágil e Scrum de projetos

Gerencie projetos de desenvolvimento com eficiência do início ao fim com o ClickUp para equipes de software

Gerencie sprints, acompanhe backlogs e planeje lançamentos de software com o ClickUp para equipes de software.

Comece rapidamente com modelos de desenvolvimento de software prontos para uso, projetados para organizar tudo, desde o planejamento de sprints até o rastreamento de bugs, mantendo sua equipe organizada e eficiente.

Por exemplo, o modelo de desenvolvimento de software ClickUp equipa as equipes de produto, design, engenharia, controle de qualidade e desenvolvimento com todos os recursos essenciais para iniciar sua jornada com o ClickUp!

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software em um só lugar com o ClickUp — desde o backlog até o lançamento

Acompanhe bugs, recursos, sprints e lançamentos com status de tarefas prontos para uso, visualizações ágeis e campos personalizados adaptados para fluxos de trabalho de engenharia.

Seja você um desenvolvedor solo ou gerente de uma equipe multifuncional, este modelo mantém o código, a colaboração e a entrega alinhados, para que você possa entregar mais rápido e com menos surpresas.

Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca da Lulu Press, compartilhou sua experiência com o ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Codifique mais rápido e gerencie projetos de software melhor com o ClickUp

Analisamos vários mentores de IA, caçadores de bugs e especialistas em interface do usuário. Você ainda está escrevendo comentários manualmente e depurando apenas com o “console.log”? Você está codificando com uma tábua de pedra e um cinzel. E sejamos realistas: quem tem tempo para isso?

De acordo com programadores experientes, usar GPTs para programação é como dar aos seus superpoderes de programação uma dose quádrupla de café expresso. Mesmo com todos esses GPTs incríveis, você ainda precisa de um lugar para gerenciar seus projetos, colaborar com sua equipe e acompanhar suas ideias brilhantes.

É aí que entra o ClickUp! Com assistência de codificação alimentada por IA, integrações Git, fluxos de trabalho ágeis e ferramentas de relatórios, é a plataforma completa definitiva para desenvolvedores.

Abrace o futuro da codificação e do desenvolvimento de software. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!