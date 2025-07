Modelos gratuitos de livros de receitas para organizar e partilhar os seus pratos favoritos

Cansado de rabiscar receitas em guardanapos ou vasculhar gavetas caóticas da cozinha em busca daquela receita de lasanha que ficou perfeita?

Digitar cada receita do zero pode ser exaustivo. Seja você um chef experiente ou apenas orgulhoso de seu segredo para fazer panquecas, os modelos gratuitos de livros de receitas podem ajudar a transformar seu caos culinário em uma coleção lindamente organizada.

Afinal, compartilhar suas receitas deve ser tão fácil quanto prepará-las, e definitivamente sem complicações de formatação.

Esses modelos facilitam salvar, classificar e até compartilhar seus pratos favoritos com amigos, familiares ou vizinhos que ainda estão devendo você um Tupperware.

Pronto para adicionar um pouco de ordem à sua cozinha? Vamos falar sobre modelos gratuitos que vão alegrar o seu autor de livros de receitas interior.

O que são modelos de livro de receitas?

Os modelos de livros de receitas são layouts pré-concebidos que transformam as suas receitas em algo claro, organizado e pronto a partilhar. Oferecem-lhe espaço para listar ingredientes, adicionar passos e incluir as suas próprias notas.

Além disso, são ferramentas bastante convenientes para uma gestão eficaz dos alimentos. Com a solução certa, você pode:

Estruture várias receitas passo a passo instantaneamente

Gerencie melhor o tempo e evite formatação e design repetitivos

Mantenha as instruções claras e repetíveis

Imprima ou compartilhe receitas que realmente parecem boas

Crie planos de almoço para equipes , horários de refeições personalizados ou coleções temáticas

Parece o sous-chef para escrever receitas, certo? Estas soluções funcionam melhor para cozinheiros domésticos, chefs, nutricionistas, professores ou blogueiros de culinária. Além disso, com uma cópia digital à mão, guardar as receitas clássicas da avó ou esboçar o seu primeiro livro de receitas torna-se fácil e impressionante.

🧠 Curiosidade: O primeiro livro de receitas conhecido data de 1700 a.C., gravado em quatro tabuinhas de argila na antiga Mesopotâmia! Os modelos são uma versão moderna do que começou há mais de 3.000 anos.

O que torna um modelo de livro de receitas bom?

Um modelo de livro de receitas bem elaborado deve ser tão intuitivo quanto seguir uma receita. Tenha em mente estas cinco características principais para garantir que seu modelo seja simples, flexível e fácil de usar:

Layouts com orientação visual: use modelos com designs simples, com títulos de seções, ícones ou ilustrações. Uma estrutura visual clara ajuda os leitores a ler, acompanhar e cozinhar com facilidade

Campos de dados selecionáveis : opte por modelos que oferecem menus suspensos e campos editáveis — para porções, medidas, tempos de preparação e muito mais — para manter as atualizações consistentes e rápidas

Seções personalizáveis : escolha layouts que permitem ajustar campos como ingredientes, etapas e notas, para que cada receita reflita seu estilo e variações

Ferramentas de acompanhamento integradas : opte por modelos que incluem funcionalidades como planeadores de refeições, calculadoras de custos ou listas de compras para apoiar a sua rotina culinária e o seu orçamento

Compatibilidade com vários formatos: escolha páginas que você pode exportar facilmente como : escolha páginas que você pode exportar facilmente como modelos de receitas para o Google Docs , PDFs ou até mesmo PNGs para editar, imprimir ou compartilhar suas criações em qualquer lugar

Os 20 melhores modelos de livro de receitas

Transformar suas receitas deliciosas em algo digno de ser compartilhado não significa que você precisa publicar um livro de receitas completo. Seja para colecionar as receitas favoritas da família, criar conteúdo para o seu blog ou preparar algo pronto para imprimir, o modelo de receita certo faz toda a diferença.

Aqui estão alguns modelos gratuitos para ajudá-lo a organizar, personalizar e exibir suas criações culinárias, sem precisar de um contrato para publicar um livro.

1. Modelo de livro de receitas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje refeições como um profissional e simplifique sua semana com o modelo de livro de receitas ClickUp

O planejamento está tirando a graça da sua jornada culinária? O modelo de livro de receitas do ClickUp pode se tornar rapidamente sua ferramenta preferida para organizar pratos. É especialmente ótimo para planos de refeições semanais e para atribuir pratos a uma pequena equipe com seu quadro de refeições no estilo Kanban.

Ele também vem com uma visualização de calendário para garantir que você esteja sempre preparado, até mesmo com o tempo de cozimento e os ingredientes. Além disso, o ClickUp possui uma ferramenta de documentação alimentada por IA chamada ClickUp Docs para equipes economizarem o tempo que gastariam digitando.

🌟 Veja por que você vai adorar

Envie rapidamente os detalhes das refeições com um formulário de registro fácil de usar

Gerencie receitas detalhadas no mesmo espaço com uma visualização integrada de documentos

Lide com as tarefas futuras de forma eficiente com status claros das refeições, como “ideias”, “para cozinhar” e “cancelado”

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos ou pequenas equipes de chefs que desejam visualizar o planejamento das refeições e melhorar a preparação dos pratos.

💡 Dica profissional: Planeje sua semana e seus pratos básicos com antecedência. Isso ajuda a economizar comprando em grandes quantidades. No entanto, esteja atento ao prazo de validade e opte por métodos naturais de conservação.

2. Modelo de receitas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Compre de forma mais inteligente e cozinhe consistentemente com o modelo de receitas do ClickUp

Precisa de uma caixa de receitas digital completa para nunca perder um passo? O modelo de receitas do ClickUp tem tudo o que você precisa. Inclua-o em qualquer plano de refeições, use listas de verificação integradas para fazer compras com facilidade e acompanhe tudo, desde a preparação até o prato final.

Adicione atualizações rápidas com a seção de comentários à medida que avança. Pode até combiná-lo com modelos de custos para controlar as refeições e os orçamentos.

🌟 Veja por que você vai adorar

Simplifique os processos de cozinhar e as compras para sua família ou pessoas a quem você representa com campos personalizados, como tamanho das porções e informações sobre fornecedores

Organize etapas e imagens com espaços dedicados para instruções e fotos

Acompanhe quanto tempo você está gastando com os recursos de controle de tempo com um clique

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos e preparadores de refeições que desejam um sistema confiável e reutilizável para gerenciar receitas e listas de compras.

3. Modelo de custo de receitas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se dentro do orçamento, organize sua cozinha e acerte na preparação dos pratos com o modelo de custo de receitas do ClickUp

O modelo de custo de receitas do ClickUp foi criado para chefs que gerenciam vários pratos e orçamentos apertados. A solução se destaca pelas visualizações personalizadas que mapeiam os ingredientes dos pratos, desde quantidades e unidades de medida até os custos dos itens.

Há também uma visualização em quadro para obter instantaneamente um resumo dos custos para chefs que estão preparando eventos de catering. Em resumo, ele foi configurado para minimizar o desperdício, otimizar o inventário e apoiar decisões de compra mais inteligentes.

🌟 Veja por que você vai adorar

Controle o estoque sem esforço com campos de ingredientes codificados por cores

Automatize o controle de custos com campos de fórmula integrados para calcular o custo por porção

Simplifique o gerenciamento de ingredientes em grande escala com opções de entrada em massa em menus suspensos

🔑 Ideal para: Chefs profissionais e operadores de restaurantes que precisam controlar os custos dos ingredientes. Também é perfeito para gerentes de catering no planejamento de estoque e otimização precisa do orçamento de eventos.

💡 Dica profissional: Quando os custos das receitas continuam aumentando, é melhor rever seus hábitos de consumo. Use aplicativos de monitoramento de hábitos para ajudar a controlar a vontade de fazer compras desnecessárias ou identificar padrões que aumentam suas despesas com compras de supermercado.

Não quer se dar ao trabalho de escrever tudo? Deixe que a IA crie cartões de receitas bonitinhos para você!

4. Modelo de custo de receitas para restaurantes da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Padronize os custos e gerencie as operações da cozinha com eficiência com o modelo de custos de receitas para restaurantes da ClickUp

Precisa de visibilidade total sobre o uso de ingredientes e os preços do menu? O modelo de custo de receitas para restaurantes da ClickUp foi criado para chefs e equipes de restaurantes que exigem precisão.

Os campos personalizados podem ajudar a mapear porções, fornecedores e requisitos por prato, tornando-o uma solução focada nos ingredientes. Isso o torna perfeito para controle de porções e negociações com fornecedores. Resumindo, este modelo padroniza fluxos de trabalho, reduz o desperdício e mantém você dentro do orçamento.

🌟 Veja por que você vai adorar

Otimize seus orçamentos e processos de pedidos com campos de fórmula, como rendimento da receita e estoque existente

Crie instruções de preparo para cada prato com dependências de tarefas conectadas

Envie lembretes por e-mail aos fornecedores para reabastecer rapidamente com automações rápidas baseadas no status dos ingredientes

🔑 Ideal para: Gerentes de restaurantes, chefs executivos e equipes de operações culinárias que precisam de detalhamento de custos, alinhamento de estoque e visibilidade dos fornecedores. Também é ótimo para automatizar despesas, para que possam se concentrar mais na culinária.

5. Modelo de planejamento de refeições ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe suas metas nutricionais, evite preparos de última hora e crie pratos diversificados com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Não quer que seus planos para o almoço sejam limitados pelo que tem na geladeira? O modelo de planejamento de refeições do ClickUp tira você dessa rotina e o coloca à frente.

A solução ajuda a planejar refeições para semanas e até meses com uma visualização em calendário. Você também pode usar o quadro Kanban para organizar seus pratos de acordo com sua dieta.

🌟 Veja por que você vai adorar

Adicione instruções e mantenha sua rotina na cozinha em dia com as opções de subtarefas integradas

Mapeie o que cada refeição faz ao seu corpo com campos de dados sobre carboidratos, calorias e gorduras

Planeje sua agenda de trabalho, tempo de preparação e tarefas em um piscar de olhos com a seção de resumo

🔑 Ideal para: Pessoas preocupadas com a saúde, que preparam as refeições com antecedência e famílias que desejam uma variedade de refeições sem perder de vista os objetivos nutricionais e as necessidades alimentares.

6. Modelo de planejamento de cardápio ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe seus pratos mais populares, simplifique a preparação e crie menus que combinam com os pontos fortes da sua equipe com o modelo de planejamento de cardápio do ClickUp

O modelo de planejamento de cardápio do ClickUp foi projetado para criar cardápios de restaurantes onde o tempo, a preparação e as funções da equipe ficam perfeitamente alinhados. Sua configuração de pastas estruturada e documentos de receitas centralizados simplificam a aquisição e a organização das refeições.

Os status personalizados dividem até mesmo as preparações mais complexas em etapas gerenciáveis, enquanto as visualizações detalhadas garantem a consistência em todos os turnos. Isso também ajuda os membros da equipe a obter as instruções, notas e responsabilidades exatas de que precisam, no momento certo.

🌟 Veja por que você vai adorar

Ajuste o que você apresenta como pratos do dia com uma revisão da disponibilidade dos ingredientes com um clique

Melhore a legibilidade do menu com arquivos separados e exportáveis para almoço, chá da tarde, jantar e muito mais

Atribua tarefas de preparação a chefs específicos e crie transições mais suaves com base na culinária, com atribuições de tarefas personalizáveis e filtros

🔑 Ideal para: Proprietários de restaurantes, chefs e gerentes de cozinha que precisam coordenar menus complexos, lidar com vários turnos e executar seus menus de forma consistente em toda a equipe.

7. Modelo de inventário de restaurante ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie o armazenamento de ingredientes, acompanhe os pontos de reabastecimento e otimize os custos de estoque com o modelo de inventário de restaurante do ClickUp

Quer ir além dos orçamentos e planos de refeições e alcançar a perfeição operacional? O modelo de inventário de restaurante ClickUp foi criado para chefs e gerentes que buscam a excelência no serviço e nos resultados financeiros.

Este modelo vem com cinco status de tarefas para atualizações em tempo real sobre cada ingrediente. Seu campo de localização de armazenamento ajuda até mesmo os novos membros da equipe a saber exatamente onde tudo fica. Além disso, as automações do ClickUp ajudam a acionar ações com base nos níveis de estoque atuais.

🌟 Veja por que você vai adorar

Evite a falta de estoque e pedidos em excesso com pontos de reabastecimento calculados em tempo real

Distribua e estime as quantidades de ingredientes com uma visualização semanal dedicada ao consumo

Gerencie orçamentos e negocie custos unitários com acompanhamento detalhado de custos e campos para fornecedores

🔑 Ideal para: Operadores de restaurantes, gerentes de estoque e equipes culinárias que precisam de controle total sobre os níveis de estoque, custos e logística de armazenamento.

Um avaliador verificado do G2 diz:

Estou usando o Clickup para garantir que não me esqueça de nada. Eu uso para manter um registro dos filmes que quero assistir, das receitas que quero cozinhar e dos livros que quero ler. Também uso para criar modelos de processos, garantindo que todas as etapas sejam seguidas ao concluir projetos complexos.

8. Modelo simples de livro de receitas da Template. Net

via Template. Net

Se você deseja um layout limpo e personalizável para começar a compilar suas receitas favoritas, o modelo de livro de receitas simples da Template.Net é um bom ponto de partida. Ele inclui espaços dedicados para imagens, para manter o visual atraente, e caixas de texto fáceis de seguir para todos os ingredientes e instruções envolvidos.

Além disso, é compatível com Microsoft Word, Apple Pages, Publisher e InDesign para edição e exportação flexíveis.

🌟 Veja por que você vai adorar

Combine seu estilo pessoal ou da sua marca com fontes, cores e layouts personalizáveis

Adicione um toque único a cada receita com espaços para notas pessoais ou dicas

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos, blogueiros de culinária, estudantes de culinária e chefs profissionais que procuram uma ferramenta de documentação de receitas fácil de usar e personalizável.

9. Modelo de livro de receitas para crianças da Template. Net

via Template. Net

O modelo de livro de receitas para crianças da Template.Net é uma maneira divertida e fácil de criar um livro de receitas que as crianças vão adorar. Com visuais coloridos, layouts editáveis e formatos passo a passo, ele simplifica a culinária para os jovens chefs, tornando a experiência educativa e emocionante.

Seja para lembranças de família ou projetos escolares, este modelo é a ferramenta perfeita para despertar a curiosidade culinária.

🌟 Veja por que você vai adorar

Melhore a legibilidade para as crianças com instruções simples passo a passo e bastante espaço em branco

Adicione habilidades culinárias, dicas de segurança, noções básicas de culinária e informações sobre alimentos em espaços dedicados

Aumente o apelo das receitas com fotos e ilustrações vibrantes usando um editor de arrastar e soltar

🔑 Ideal para: Pais, professores e líderes de programas juvenis que desejam criar livros de receitas envolventes e adequados para crianças, tornando a culinária divertida e educativa.

10. Modelo de livro de receitas familiares da Template. Net

via Template. Net

Quer transformar aqueles cartões de receitas escritos à mão e pratos familiares queridos em um lindo livro de receitas? O modelo de livro de receitas familiares da Template.Net ajuda você a criar uma coleção com aparência profissional que captura as tradições culinárias da sua família.

Além disso, você pode ajustar tudo, desde o design da capa até clipes de arte e bordas, tornando o livro de receitas verdadeiramente seu. Tudo o que resta é imprimi-lo e compartilhar o legado culinário da sua família!

🌟 Veja por que você vai adorar

Adicione fotos da família junto com as receitas para dar vida a histórias e memórias

Apresente suas receitas da maneira que desejar com várias opções de layout

Formate as seções de receitas por prato, ocasião ou membro da família com reordenação instantânea das páginas

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos e entusiastas da culinária que desejam preservar e compartilhar receitas familiares preciosas em um formato com design profissional.

11. Modelo profissional de livro de receitas da Template. Net

via Template. Net

O modelo de livro de receitas profissional da Template.Net ajuda você a organizar receitas em um layout limpo e profissional. Ele possui seções estruturadas para ingredientes, instruções, tempo de preparo e porções, tudo formatado para referência rápida.

O seu design elegante também melhora a legibilidade sem perder a aparência sofisticada. Em suma, o modelo é ótimo para mostrar as suas criações gourmet.

🌟 Veja por que você vai adorar

Registe todos os detalhes de cada receita com secções prontas a usar para ingredientes, passos de cozinha e porções

Destaque seus pratos de forma apetitosa com espaços reservados para fotos integrados

Atualize e personalize seu design online sem experiência em programação com o editor de arrastar e soltar

🔑 Ideal para: Blogueiros de culinária, chefs, instrutores culinários e cozinheiros domésticos que desejam criar coleções de receitas com aparência profissional

🧠 Curiosidade: Os livros físicos vendem mais do que os e-books, mesmo hoje em dia! Dito isso, as tendências estão mudando, então é inteligente criar seus livros de receitas tanto para impressão quanto para formatos digitais para se manter à frente.

12. Modelo de livro de receitas retrô da Template.net

via Template. net

Quer um toque do charme da metade do século XX na sua curadoria? O modelo Retro Cookbook da Template.Net combina perfeitamente nostalgia e usabilidade. Ele apresenta elementos de design inspirados no vintage, tipografia clássica e bordas ornamentais.

Com cartões de receitas pré-formatados, páginas rústicas e bordas para fotos, o modelo de livro de receitas é divertido e fácil de organizar.

🌟 Veja por que você vai adorar

Capture o calor dos livros de receitas tradicionais com esquemas de cores suaves, mas decorativos

Adicione um toque de charme moderno com animações com um clique

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos, blogueiros de culinária e pequenas empresas do ramo alimentício que desejam preservar receitas tradicionais e criar livros de receitas com uma estética vintage.

13. Modelo de livro de receitas para as festas de fim de ano da Template. Net

via Template. Net

O modelo de livro de receitas Holiday Cookbook da Template.Net é um livro de receitas totalmente editável, repleto de ilustrações com temas festivos. A solução também tem esquemas de cores festivas e seções de receitas categorizadas para manter o ânimo elevado.

Também estão disponíveis em cartões de receitas prontos a usar, caso pretenda enviá-los como cartões de felicitações sazonais. Além disso, há muito espaço para sugerir dicas de preparação e adicionar notas pessoais.

🌟 Veja por que você vai adorar

Mantenha suas criações seguras com uma página adicional sobre direitos autorais de publicação

Conecte-se com seus leitores de forma mais eficaz com uma mensagem com tema festivo no espaço do autor

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos, blogueiros de culinária e qualquer pessoa que esteja criando um livro de receitas com tema festivo para presentear ou publicar.

14. Modelo de livro de receitas caseiras da Template. Net

via Template. Net

Se você quer um livro de receitas para passar de geração em geração, o modelo The Homemade Cookbook Template da Template.Net tem um toque pessoal. A solução pré-projetada se destaca especialmente por seus tons terrosos, detalhes desenhados à mão e layouts intuitivos das receitas, que trazem calor e personalidade a cada página.

Embora seja aconchegante e pessoal, este livro de receitas mantém uma estrutura clara, facilitando a leitura e a personalização, ao mesmo tempo que combina valor sentimental com um design prático.

🌟 Veja por que você vai adorar

Facilite o acompanhamento com emojis de cozinha rápida e dicas visuais sobre os ingredientes

Atualize o visual sempre que quiser com um recurso de alteração de fundo que não afeta nenhum outro conteúdo

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos, famílias que compilam receitas tradicionais e qualquer pessoa que pretenda criar um livro de receitas caseiras profundamente pessoal, mas prático.

15. Modelo de livro de receitas personalizado da Template. Net

via Template. Net

Quer criar um livro de receitas verdadeiramente seu? O modelo de livro de receitas personalizado da Template.Net destaca-se pelo seu elevado nível de personalização, mantendo um tema leve e agradável.

Enquanto estiver na plataforma, você pode adicionar temas de marca, assinar todas as suas criações culinárias e incorporar uma ampla variedade de elementos de design. Além disso, é muito fácil alternar entre os formatos digital e impresso.

🌟 Veja por que você vai adorar

Personalize o design do livro de receitas com capas, bordas e clipes de arte para combinar com seu estilo de cozinhar

Oculte páginas de receitas selecionadas antes de compartilhar para manter o livro de receitas final relevante para o seu público com uma opção de camadas personalizadas

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos, blogueiros de culinária e qualquer pessoa que queira preservar e compartilhar receitas queridas em um formato personalizado e visualmente atraente.

16. Modelo de livro de receitas saudáveis da Template. Net

via Template. Net

O modelo de livro de receitas saudáveis da Template.Net é o modelo de menu perfeito para cafés e marcas de bem-estar focadas em aperfeiçoar a transição da comida rápida para uma alimentação saudável. Como muitas soluções, oferece uma mistura de imagens de pratos e instruções de preparo.

O modelo também se destaca pelos ícones de fundo pré-criados que definem e orientam o tema geral de alimentação saudável. Baixe-o como um modelo do Google Docs ou como um PDF que você pode enviar diretamente para o seu site.

🌟 Veja por que você vai adorar

Categorize as refeições com um layout que incorpora objetivos alimentares, como carboidratos, calorias e níveis de proteína

Destaque ingredientes nutritivos com ícones para superalimentos e substituições saudáveis

Oriente os leitores com dicas de culinária saudável e imagens simplificadas da preparação dos pratos

🔑 Ideal para: Cafés focados na saúde, marcas de fitness e blogueiros de culinária que selecionam coleções de refeições nutritivas.

17. Modelo de livro de receitas de restaurante da Template. Net

via Template. Net

Quer destacar as especialidades do seu chef? O modelo de livro de receitas de restaurante da Template.Net é uma ferramenta poderosa para criar uma marca orientada pelo sabor.

Ele dá às suas receitas um layout refinado e profissional, visualmente impressionante e fácil de seguir. É também uma excelente maneira de se estabelecer como uma autoridade de destaque na sua cozinha.

🌟 Veja por que você vai adorar

Apresente pratos exclusivos com layouts sofisticados projetados para causar impacto visual

Adicione notas do chef e histórias de origem para dar a cada receita uma narrativa única

Organize receitas por pratos ou menus degustação para refletir a estrutura do seu restaurante

🔑 Ideal para: Chefs profissionais, donos de restaurantes e marcas culinárias que desejam criar um livro de receitas ou publicar seu menu exclusivo.

18. Modelo de livro de receitas do PowerPoint da Microsoft

via Microsoft

O modelo de livro de receitas do PowerPoint da Microsoft foi especialmente concebido para impressionar. Disponível no formato .pptx, é perfeito para gerentes de restaurantes e chefs que desejam apresentar planos de refeições ou conceitos de menus às partes interessadas.

O layout de um prato por página torna-o especialmente útil para preparar equipes de cozinha antes de grandes eventos, como jantares de ensaio ou sessões de degustação. Precisa combiná-lo com apresentações internas da marca ou menus culinários? Este modelo integra-se perfeitamente e pode ser facilmente exportado para PDFs ou formatos de imagem para impressão e compartilhamento digital.

🌟 Veja por que você vai adorar

Converta slides em PDFs prontos para impressão ou imagens digitais com apenas alguns cliques, usando as opções de exportação do Microsoft Office

Crie uma narrativa envolvente para os espectadores com uma ampla variedade de animações de slides e texto integradas

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, chefs, gerentes de restaurantes e eventos que apresentam receitas em reuniões de equipe, propostas de catering ou apresentações de marca.

19. Modelo de capa de livro de receitas da Canva

via Canva

Você gosta de revistas? O modelo de capa de livro de receitas da Canva é ideal para você. O modelo visualmente rico abre com uma página inicial personalizável para o seu livreto e uma página adicional para apresentações do autor.

Todos os aspectos desta solução podem ser ajustados usando as ferramentas de edição do Canva, incluindo formas, imagens e até mesmo uma biblioteca de produtos criativos. Embora tenha sido projetada principalmente para a abertura de um livro, esta solução do Canva também permite adicionar páginas para criar um livro de receitas completo.

🌟 Veja por que você vai adorar

Adicione conteúdo multimídia dos seus arquivos ou de uma biblioteca de imagens criada por profissionais e layouts de capa

Combine o tom do seu conteúdo com sobreposições de texturas e ferramentas de edição de fundo com tecnologia de IA

Ajuste a largura da lombada e as dimensões da capa para se adequar às plataformas de autopublicação ou formatos de impressão padrão

🔑 Ideal para: Chefs domésticos, blogueiros de culinária, autores de livros de receitas ou editores independentes que desejam criar uma capa elegante e atraente para livros de receitas digitais ou impressos.

20. Modelo de livro de receitas da Freepik

via Freepik

O modelo de livro de receitas da Freepik tem um layout colorido e desenhado à mão, criado para destacar suas receitas. Ele tem uma única página para ingredientes, instruções e dicas de culinária, mantendo a simplicidade e a objetividade.

Além do formato de livro de receitas, o Freepik oferece ferramentas da plataforma como Upscale, Turn into Video e edição experimental para ajudar a transformar este livro de receitas exatamente no que você imagina.

🌟 Veja por que você vai adorar

Chame a atenção instantaneamente com a sua variedade de capas vibrantes e ilustradas

Obtenha controle total sobre os elementos de design com vários formatos de arquivo, incluindo arquivos vetoriais e JPGs básicos

Crie instantaneamente novos visuais para sua capa com a geração alternativa de imagens com IA

🔑 Ideal para: Cozinheiros amadores, aulas de culinária para crianças, blogueiros de culinária ou qualquer pessoa que queira criar um livro de receitas descontraído e fácil de seguir.

💡 Dica profissional: Não sabe o que cozinhar? Experimente usar um gerador de receitas com IA. É uma maneira surpreendentemente divertida e rápida de descobrir ideias novas e criativas para refeições e criar seu cardápio.

Documentação e planejamento perfeitos de receitas com o ClickUp

Uma coleção de receitas bem organizada pode transformar o ato de cozinhar de uma tarefa chata em pura alegria. Quando seus pratos favoritos estão bem organizados e fáceis de acessar, você passa menos tempo procurando e mais tempo criando — assim como seu público!

Exploramos modelos para todos os tipos de cozinha, mas os melhores vão além do texto e das imagens. Pense em gerenciamento de tarefas para a preparação, IA para brainstorming de sabores e visualizações de calendário para acompanhar o progresso.

O ClickUp oferece tudo isso e muito mais. Ele até documenta as etapas no momento em que você começa a criar e ajuda a automatizar a forma como você compartilha livros de receitas. Resumindo, é o companheiro de cozinha definitivo para cozinheiros domésticos e chefs profissionais.

Pronto para transformar ingredientes espalhados em um prato perfeito? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!