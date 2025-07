Modelos gratuitos de relatórios sobre funcionários para RH e gerentes

Vamos ser sinceros: lidar com problemas de comportamento ou desempenho no local de trabalho nunca é o ponto alto do dia de ninguém. Mas, para profissionais de RH, gerentes e líderes de equipe, é uma parte necessária para manter um local de trabalho produtivo.

Um formulário de advertência bem estruturado facilita esse processo. Ele garante a documentação consistente das informações do funcionário, detalhes do incidente, advertências anteriores e respostas, protegendo tanto a organização quanto o funcionário envolvido.

Este guia oferece modelos gratuitos e personalizáveis para ajudá-lo a documentar profissionalmente questões como baixo desempenho, comportamento antiético e advertências a funcionários. Continue lendo!

🔎 Você sabia? Existe um método popular (e às vezes controverso) chamado “sanduíche de feedback”. Ele consiste em amenizar críticas construtivas entre duas camadas de feedback positivo. É como uma maneira saborosa, mas às vezes complicada, de dar notícias! 🥪➡️

O que são modelos de relatórios sobre funcionários?

Um modelo de relatório de funcionário é um formulário pronto que ajuda você a registrar detalhes do incidente, informações do funcionário e problemas específicos de desempenho ou comportamento inadequado.

Esses modelos tornam o processo disciplinar mais tranquilo, consistente e legalmente correto. Eles são estruturados para se alinharem ao manual do funcionário, incluem espaço para comentários dos funcionários e servem como um registro formal para referência futura.

Assim, ao utilizar um modelo de relatório de funcionário, você pode:

Economize tempo e evite suposições

Crie formulários de ação disciplinar consistentes

Garanta a conformidade legal com as leis trabalhistas relevantes

Documente advertências anteriores e advertências verbais

Mantenha a confidencialidade e o profissionalismo

Digamos que um funcionário chega repetidamente atrasado. Você emite uma advertência verbal, mas nada muda. Usar uma advertência por escrito por meio de um formulário de advertência ao funcionário ajuda a documentar oficialmente o comportamento, descrever o comportamento esperado e definir um caminho claro para a melhoria do desempenho.

15 Melhores modelos de relatórios de funcionários para usar no trabalho

Aqui estão os melhores modelos gratuitos para ajudá-lo a documentar o desempenho, o comportamento e os detalhes de incidentes dos funcionários em um formato claro e estruturado:

1. Modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Potencialize o crescimento da sua equipe com feedback estruturado e prático usando o modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp

O Modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp ajuda você a monitorar o desempenho dos funcionários, acompanhar o progresso ao longo do tempo e facilitar conversas significativas sobre melhorias.

Com campos personalizáveis e visualizações estruturadas, este modelo de política da empresa garante que os problemas de desempenho sejam documentados de forma profissional antes de serem encaminhados para um relatório formal. Ele ajuda os profissionais de RH e gerentes a alinhar o feedback com as políticas da empresa, acompanhar o progresso dos funcionários e evitar surpresas durante as discussões sobre medidas disciplinares.

Veja por que você vai gostar:

Monitore o progresso dos funcionários ao longo do tempo para identificar padrões de baixo desempenho antecipadamente

Documente o feedback do gerente de acordo com o manual do funcionário e as expectativas do cargo

Permita que os funcionários preencham autoavaliações, incentivando a comunicação aberta e a responsabilidade

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e gerentes de qualquer setor que desejam um formulário de avaliação de funcionários fácil de usar para otimizar avaliações, aumentar o engajamento e promover uma cultura de crescimento.

2. Modelo de avaliação trimestral de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso, dê feedback e identifique problemas de desempenho antes que seja necessária uma ação formal com o modelo de avaliação trimestral de desempenho da ClickUp

O Modelo de Avaliação Trimestral de Desempenho da ClickUp oferece um sistema estruturado e repetível para avaliar o progresso dos funcionários a cada trimestre.

Esteja você acompanhando o baixo desempenho ou as metas dos funcionários, ou preparando o terreno antes de redigir um relatório sobre um funcionário, este modelo ajuda você a resolver problemas antecipadamente, manter a documentação e apoiar a melhoria.

Com acompanhamento de metas, coleta de feedback e planejamento de ações, tudo em um único espaço de trabalho, essa ferramenta permite monitorar as ações dos funcionários, identificar lacunas e alinhar o desempenho com as expectativas do cargo.

Veja por que você vai gostar:

Use dados em tempo real para identificar problemas de desempenho antes que se transformem em advertências por escrito

Gerencie documentos e contribuições de colegas de maneira consistente e organizada para os registros dos funcionários

Defina metas e etapas que ajudem os funcionários a atender às expectativas do trabalho e corrigir comportamentos inadequados

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e gerentes de departamento que precisam documentar e avaliar o desempenho dos funcionários de forma sistemática.

3. Modelo de feedback de funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Impulsione o crescimento e a confiança por meio de feedback consistente e significativo dos funcionários e acompanhamento com o modelo de feedback de funcionários do ClickUp

O Modelo de Feedback de Funcionários da ClickUp ajuda a reunir, organizar e agir com base em informações valiosas da equipe.

Isso permite que você simplifique seu processo de feedback, seja realizando check-ins trimestrais, administrando pesquisas anônimas ou realizando verificações regulares da saúde da equipe. Isso ajuda a cultivar uma cultura de abertura e crescimento contínuo no local de trabalho.

O formulário de avaliação de funcionários também facilita a coleta de feedback significativo dos funcionários e sua transformação em medidas práticas. É uma abordagem inteligente e estruturada para fortalecer a comunicação, elevar o moral e fazer com que todos os funcionários se sintam ouvidos e valorizados.

Veja por que você vai gostar:

Reúna informações valiosas de forma consistente, criando ciclos de feedback repetíveis que incentivam a participação dos funcionários

Melhore a comunicação entre gerentes e funcionários criando um espaço seguro para conversas abertas e bidirecionais

Transforme feedback em ação, atribuindo etapas de acompanhamento e acompanhando a responsabilidade para promover a melhoria contínua

🔑 Ideal para: gerentes de RH, líderes de equipe e chefes de departamento em equipes remotas, híbridas ou em expansão que buscam melhorar o engajamento e a retenção de funcionários.

4. Modelo de formulário de feedback da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colete, analise e aja com base no feedback dos clientes — tudo em um só lugar, sem esforço, com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O Modelo de Formulário de Feedback da ClickUp ajuda a coletar insights honestos e acionáveis de clientes, usuários e parceiros.

Seja para obter feedback sobre um novo recurso ou sobre a experiência do atendimento ao cliente, este modelo permite que você faça as perguntas certas e registre as respostas em um formato estruturado e fácil de analisar.

Com este modelo, você transformará respostas brutas em dados significativos que orientam melhorias no produto, aumentam a satisfação do cliente e constroem relacionamentos mais sólidos.

Veja por que você vai gostar:

Crie pesquisas direcionadas para coletar feedback relevante que esteja alinhado com seus objetivos de negócios e a jornada do cliente

Simplifique a coleta de dados para que as respostas cheguem organizadas e prontas para análise, sem trabalho extra para você

Armazene e organize o feedback recebido usando a Visualização de feedback

Tome decisões mais inteligentes, apoiando mudanças em produtos, serviços ou estratégias com feedback real dos clientes

🔑 Ideal para: Equipes de produto, gerentes de sucesso do cliente e proprietários de empresas que desejam usar o feedback dos clientes para orientar melhorias e elevar a experiência do usuário.

5. Modelo de formulário de avaliação de funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie o desempenho e promova o crescimento com o modelo de formulário de avaliação de funcionários da ClickUp

O Modelo de Formulário de Avaliação de Funcionários da ClickUp ajuda você a simplificar e padronizar a avaliação de desempenho dos seus funcionários.

Seja para realizar avaliações regulares ou preparar promoções, este modelo garante que suas avaliações sejam consistentes, perspicazes e alinhadas com os objetivos da empresa.

Este modelo de formulário de avaliação de funcionários pode ser usado para coletar feedback, identificar pontos fortes e áreas a serem melhoradas e monitorar tendências de desempenho ao longo do tempo. É uma ferramenta prática e poderosa para promover a justiça, a transparência e o desenvolvimento dos funcionários.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o desempenho dos funcionários ao longo do tempo, registrando avaliações regularmente para monitorar o progresso e a consistência

Crie formulários de avaliação personalizados para cada funcionário com a Visualização do formulário de avaliação

Obtenha contribuições construtivas da sua equipe coletando feedback de colegas ou gerentes para enriquecer as avaliações de desempenho

Identifique áreas a serem desenvolvidas analisando feedbacks para identificar lacunas de habilidades ou necessidades de treinamento

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e gerentes de departamento que precisam conduzir avaliações de desempenho justas e estruturadas com acompanhamento consistente.

6. Modelo de relatório de incidente de funcionário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre, acompanhe e resolva incidentes no local de trabalho com o modelo de relatório de incidentes de funcionários do ClickUp

O Modelo de Relatório de Incidente de Funcionário da ClickUp ajuda a documentar incidentes no local de trabalho de forma rápida, precisa e consistente. Também é útil para gerenciar uma equipe em crescimento ou garantir a conformidade com os recursos humanos.

Este modelo oferece um sistema centralizado para registrar incidentes, compartilhar atualizações e tomar medidas corretivas, tudo sem perder tempo.

Ao simplificar seu processo de notificação de incidentes, você aumenta a transparência, melhora a segurança no local de trabalho e constrói confiança. Você também responde a incidentes com mais rapidez, identifica tendências e protege sua equipe e sua organização contra riscos evitáveis.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe todos os incidentes do início ao fim para nunca perder detalhes importantes em e-mails ou documentos espalhados

Documente evidências e declarações de forma eficiente para criar um relatório completo, preciso e com registro de data e hora

Simplifique a comunicação com os funcionários e os fluxos de trabalho de resolução para que todos saibam o que está acontecendo e o que fazer a seguir

🔑 Ideal para: equipes de RH, responsáveis pela segurança, gerentes de conformidade e líderes operacionais em diversos setores onde a documentação clara e a resposta rápida a incidentes são essenciais.

💡 Dica profissional: Quer saber como elaborar políticas de RH eficazes? Aqui estão algumas dicas que você pode seguir: Seja claro e conciso para evitar mal-entendidos 💬

Alinhe as políticas com os valores da sua empresa e os requisitos legais 📚

Torne-os fáceis de acessar e entender para todos os funcionários 🧩

Revise e atualize regularmente para manter a relevância e a conformidade 🔄

7. Modelo de reunião individual entre funcionário e gerente da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todas as reuniões individuais alinhadas com as metas, o crescimento e as políticas da empresa com o modelo ClickUp Employee & Manager 1-on-1

O Modelo ClickUp para reuniões individuais entre funcionários e gerentes ajuda você a transformar check-ins de rotina em conversas estruturadas e orientadas para objetivos. Seja para abordar o desempenho, revisar advertências verbais anteriores ou alinhar metas futuras, este modelo traz ordem e clareza às suas reuniões individuais.

Não se trata apenas de acompanhar relatórios de funcionários ou gerenciar ações disciplinares, mas de criar um registro escrito das expectativas mútuas, do progresso e da responsabilidade.

Com o ClickUp, você garante que todas as reuniões tenham um objetivo e contribuam de forma significativa para o crescimento profissional e o cumprimento das políticas da empresa.

Veja por que você vai gostar:

Crie agendas individuais estruturadas para garantir reuniões consistentes e produtivas entre funcionários e gerentes

Acompanhe e dê seguimento a preocupações com o desempenho ou problemas comportamentais após advertências verbais ou escritas anteriores

Resolva disputas com funcionários de maneira eficaz, mantendo um histórico de reuniões transparente e acessível

🔑 Ideal para: equipes de RH, gerentes de departamento, líderes de equipe e supervisores que buscam um envolvimento estruturado dos funcionários e uma comunicação clara.

8. Modelo de relatório de atividades dos funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as tarefas diárias, resolva problemas rapidamente e apoie os relatórios com o modelo de relatório de atividades dos funcionários do ClickUp

O Modelo de Relatório de Atividade do Funcionário da ClickUp ajuda a registrar as atividades diárias dos funcionários, oferecendo uma maneira clara e estruturada de avaliar o desempenho, destacar conquistas e apoiar a melhoria contínua.

Se você deseja otimizar seu processo disciplinar ou quer um registro escrito do trabalho diário, este modelo ajuda você a se manter organizado, alinhado com as políticas da empresa e focado no crescimento da sua equipe.

Veja por que você vai gostar:

Apoie o processo disciplinar mantendo um documento escrito com tarefas, comportamentos e ética no trabalho para ser consultado em futuras avaliações ou advertências por escrito aos funcionários

Mantenha a transparência com os funcionários, definindo claramente as expectativas e metas no início de cada dia

Reduza as disputas entre funcionários mantendo um documento formal que registre as ações e questões diárias, útil para qualquer formulário de ação disciplinar ou reunião de avaliação de funcionários

🔑 Ideal para: Gerentes, equipes de RH e líderes de equipe que desejam monitorar o desempenho diário, aplicar as políticas da empresa e reduzir comportamentos não profissionais.

9. Manual do funcionário, políticas e modelo de procedimentos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um processo disciplinar consistente e um manual de políticas com o modelo de Manual do Funcionário, Políticas e Procedimentos da ClickUp

O Modelo de Manual do Funcionário, Políticas e Procedimentos da ClickUp ajuda a definir expectativas, minimizar mal-entendidos e documentar todas as políticas essenciais do local de trabalho.

Seja você uma startup em crescimento ou uma empresa estabelecida, o modelo de documentos permite criar um documento formal que define o tom do profissionalismo, garante a conformidade legal e apoia claramente seu processo disciplinar.

O formulário de advertência ao funcionário também oferece uma abordagem estruturada para gerenciar o comportamento dos funcionários, evitar violações repetidas das políticas e manter um registro escrito consistente no arquivo pessoal de cada funcionário.

Veja por que você vai gostar:

Crie e gerencie políticas da empresa para fornecer aos funcionários uma referência clara e consistente sobre expectativas, conduta e procedimentos

Documente relatórios de funcionários para acompanhar comportamentos não profissionais e escalar problemas de advertências verbais para advertências por escrito de maneira eficaz

Padronize o processo disciplinar com um sistema confiável para emitir avisos aos funcionários e relatórios adicionais quando necessário

🔑 Ideal para: gerentes de RH, proprietários de pequenas empresas, equipes jurídicas e líderes operacionais que desejam gerenciar relatórios de funcionários, aplicar políticas da empresa e lidar com disputas entre funcionários de maneira consistente.

10. Modelo de plano de melhoria de desempenho (PIP) da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva metas de desempenho estruturadas e reduza disputas com o modelo de plano de melhoria de desempenho (PIP) da ClickUp

O Modelo de Plano de Melhoria de Desempenho (PIP) da ClickUp é ótimo para orientar funcionários com baixo desempenho rumo ao sucesso. Ele ajuda você a traçar um caminho claro para a melhoria, delineando expectativas, referências de desempenho, estratégias de apoio e prazos em um documento colaborativo e rastreável.

Se você está lidando com violações repetidas de políticas, advertências verbais anteriores ou sinais precoces de comportamento não profissional, este modelo fornece um documento formal para acompanhar o progresso, responsabilizar os indivíduos e minimizar mal-entendidos durante o processo disciplinar.

É a ponte entre o feedback e ações mensuráveis.

Veja por que você vai gostar:

Esclareça as expectativas em relação às políticas da empresa e aos padrões de desempenho

Documente todas as etapas, criando um registro escrito que proteja tanto o funcionário quanto o empregador

Inclua supervisores e RH para promover a responsabilidade e o apoio em todas as fases do processo disciplinar

🔑 Ideal para: gerentes de RH, líderes de equipe e chefes de departamento em qualquer setor onde relatórios sobre funcionários e disciplina progressiva fazem parte da gestão contínua do desempenho.

💡 Dica profissional: Como você responde a uma advertência no trabalho? Aqui estão algumas estratégias inteligentes a serem consideradas: Mantenha a calma e analise a avaliação cuidadosamente 🔍

Tenha uma conversa respeitosa com seu gerente 🗣️

Documente sua versão da história de maneira profissional 📄

Concentre-se em fazer melhorias e definir metas claras 🎯

11. Modelo de integração de funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ofereça uma integração tranquila e alinhada às políticas com o modelo de integração de funcionários do ClickUp

O Modelo de integração de funcionários do ClickUp ajuda você a oferecer uma experiência de integração consistente, eficiente e envolvente para cada novo contratado — sem mais documentos espalhados, etapas esquecidas ou acompanhamentos perdidos.

Este modelo garante o sucesso de cada novo funcionário, agendando reuniões iniciais, documentando o progresso da integração e descrevendo as políticas da empresa. Ele simplifica o fluxo de trabalho do RH e estabelece uma base sólida para o sucesso a longo prazo.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma jornada de integração estruturada que defina claramente as expectativas, os prazos e as responsabilidades dos novos funcionários

Atribua tarefas de integração com facilidade para que todos os membros da equipe saibam o que fazer e quando fazer

Veja um cronograma de tarefas e prazos a serem seguidos com o Calendário de integração

Crie um registro por escrito das atividades de integração, ótimo para referência futura ou relatórios de funcionários

🔑 Ideal para: gerentes de RH, líderes de equipe e startups em crescimento que buscam otimizar a integração, reduzir disputas entre funcionários e manter-se organizados com registros escritos de ações disciplinares ou adesão a políticas.

12. Modelo de formulário de advertência por escrito para funcionários em PDF da AIHR

via AIHR

O Modelo de Formulário de Relatório de Funcionário em PDF da AIHR ajuda você a documentar ações disciplinares de funcionários de maneira clara e profissional. Ele oferece uma maneira estruturada de registrar incidentes, violações e expectativas de melhoria em um só lugar.

Este documento formal protege legalmente a sua empresa e incentiva a responsabilidade e a aplicação consistente das políticas da empresa. É ótimo para qualquer gerente que deseja otimizar as avaliações dos funcionários, resolver disputas entre funcionários e manter um registro escrito sólido no arquivo pessoal do funcionário.

Veja por que você vai gostar:

Documente o comportamento dos funcionários, indicando claramente o incidente, a violação das regras e as consequências

Acompanhe as medidas disciplinares desde a primeira advertência até a advertência final por escrito e garanta ações progressivas

Crie um registro escrito para usar em avaliações de desempenho, disputas futuras ou relatórios adicionais

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e supervisores que lidam com comportamentos não profissionais ou violações repetidas das políticas.

13. Modelo de formulário de advertência para funcionários em PDF da Betterteam

via Betterteam

O Modelo de Formulário de Relatório de Funcionário em PDF da Betterteam ajuda você a abordar formalmente a má conduta no local de trabalho e definir claramente as expectativas para o futuro.

Quer você esteja lidando com problemas de assiduidade, violações de políticas ou baixo desempenho, este formulário de advertência garante que a notificação ao funcionário seja detalhada, consistente e juridicamente válida.

Projetado para proteger a empresa e o funcionário, este formulário de advertência ajuda a documentar cada incidente, definir consequências e criar um plano de melhoria.

Isso permite reduzir mal-entendidos, lidar com disputas entre funcionários e manter um registro escrito claro no arquivo pessoal do funcionário.

Veja por que você vai gostar:

Aborde as preocupações de forma clara, documentando condutas inadequadas específicas, como absenteísmo ou violações das regras de segurança

Apoie processos justos de RH usando-o como um documento formal durante uma reunião privada para uma advertência verbal ou por escrito

Proteja sua empresa legalmente, garantindo que você tenha documentação consistente caso o funcionário não melhore ou conteste a advertência

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, gerentes de operações e líderes de equipe que precisam lidar com má conduta, acompanhar o comportamento dos funcionários ou iniciar processos disciplinares.

14. Modelo de relatório disciplinar de funcionários do Google Docs da AvaHR

via avaHR

O Modelo de Relatório Disciplinar de Funcionários do Google Docs da AvaHR ajuda a documentar condutas inadequadas e gerenciar ações disciplinares. Ele garante relatórios consistentes, ao mesmo tempo em que oferece aos funcionários e gerentes um espaço estruturado para descrever incidentes, violações e resoluções. É especialmente útil ao lidar com questões delicadas no local de trabalho, como conduta inadequada, problemas de assiduidade ou violações de políticas.

Este formulário de relatório fornece uma estrutura clara para documentar relatórios de funcionários e medidas corretivas, promovendo a responsabilidade e incentivando práticas de RH justas e legais.

Veja por que você vai gostar:

Documente claramente as condutas inadequadas registrando todos os detalhes essenciais do incidente para garantir que haja uma referência confiável

Registe declarações de testemunhas para fornecer provas de apoio e reduzir o preconceito durante reuniões privadas ou avaliações de RH

Descreva as medidas disciplinares tomadas, como coaching ou advertência por escrito, para ajudar a acompanhar quantas advertências um funcionário recebeu

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, líderes de equipe e gerentes em áreas onde violações de políticas, problemas de assiduidade e má conduta dos funcionários devem ser tratados de forma rápida e justa.

15. Modelos e exemplos de advertências por escrito para funcionários da HiBob

via HiBob

Os Modelos e exemplos de advertências por escrito para funcionários da HiBob ajudam você a documentar problemas de desempenho ou conduta, descrever melhorias necessárias e comunicar possíveis consequências de maneira compatível e respeitosa.

Quer você esteja lidando com problemas recorrentes de assiduidade ou questões comportamentais graves, este formulário de advertência para funcionários garante que sua documentação seja completa e justa.

Ao usar este modelo, você cria um registro sólido de relatórios de funcionários, dando aos membros da sua equipe uma chance clara de melhorar antes que outras medidas sejam tomadas.

Veja por que você vai gostar:

Descreve claramente o problema, a violação da política e as melhorias esperadas

Comunica consequências e possíveis próximos passos, incluindo demissão

Faça referência a advertências anteriores e esforços para resolver o problema em particular

🔑 Ideal para: equipes de RH, gerentes de linha e supervisores que precisam de uma abordagem consistente para lidar com advertências por escrito aos funcionários e resolver problemas comportamentais ou de desempenho contínuos.

O que torna um modelo de relatório de funcionário bom?

Um modelo de relatório de funcionário cuidadosamente elaborado pode evitar falhas de comunicação, dores de cabeça para o RH e problemas legais. Ele traz clareza, consistência e conformidade ao seu processo disciplinar.

Aqui estão os principais recursos que um modelo ideal de relatório de funcionário deve incluir:

Seção de informações do funcionário : o formulário de advertência ao funcionário deve conter detalhes importantes, como cargo, departamento e supervisor, para contextualizar a advertência

Descrição clara do incidente : deve documentar o que aconteceu, incluindo a hora, a data e as ações do funcionário, para total transparência

Violação das políticas da empresa : O modelo de formulário de advertência deve fazer referência à seção específica do manual do funcionário que foi violada

Tipo de advertência emitida : deve esclarecer se esta é a primeira advertência ou uma advertência final por escrito para acompanhar advertências anteriores

Impacto nas expectativas de trabalho : O formulário de advertência ao funcionário deve explicar como o comportamento ou o baixo desempenho do funcionário afeta a produtividade ou a cultura da equipe

Seção de resposta do funcionário : deve haver espaço para comentários ou contestações do funcionário, a fim de promover uma comunicação aberta

Plano de ação corretiva : o formulário de advertência ao funcionário deve descrever as próximas etapas e as expectativas para a melhoria do desempenho, a fim de evitar novas medidas disciplinares

Reconhecimento e assinaturas: deve haver espaço para as assinaturas do funcionário e do supervisor para confirmar a reunião e a discussão

Gerencie condutas inadequadas e melhore a responsabilidade com o ClickUp!

Gerenciar a má conduta dos funcionários e acompanhar as ações disciplinares pode parecer uma tarefa interminável. Mas ignorar a documentação? Esse é um risco que você não pode correr. Documentar com eficiência as advertências aos funcionários, os problemas de desempenho e os avisos garante que sua equipe permaneça responsável, que as políticas sejam cumpridas e que disputas futuras sejam evitadas.

Esses modelos de formulários de advertência para funcionários prontos para uso facilitam a documentação de problemas de forma clara e consistente.

Além disso, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda profissionais de RH e gerentes a otimizar a disciplina dos funcionários com acompanhamento de tarefas, formulários personalizados, comentários e documentos privados para registros confidenciais.

A melhor parte? O ClickUp oferece mais de 100 modelos personalizáveis para apoiar seus fluxos de trabalho de RH.