10 modelos eficazes de gerenciamento de projetos Jira para o sucesso em 2025

O gerenciamento de projetos é a espinha dorsal de equipes de sucesso, especialmente em desenvolvimento de software, TI e ambientes ágeis. Mas, de alguma forma, uma atualização perdida ou uma questão negligenciada pode prejudicar todo o seu fluxo de trabalho.

Com uma previsão de quase 88 milhões de funções de gerenciamento de projetos necessárias em todo o mundo, as ferramentas que usamos para gerenciar projetos são mais importantes do que nunca. O Jira continua sendo a escolha certa para acompanhar problemas e gerenciar fluxos de trabalho ágeis, mas o verdadeiro poder está em como você o usa.

O modelo certo de gerenciamento de projetos do Jira pode otimizar a colaboração, melhorar a visibilidade e ajudar sua equipe a permanecer alinhada. Neste artigo, exploraremos os melhores modelos que você pode usar.

Também apresentaremos os modelos do ClickUp para que você possa comparar o ClickUp com o Jira em tempo real e escolher o melhor para o seu caso de uso.

O que torna um modelo de gerenciamento de projetos do Jira bom?

Um modelo de gerenciamento de projetos Jira robusto ajuda as equipes a começarem rapidamente com fluxos de trabalho prontos, tipos de problemas e status personalizados para Agile ou Scrum. Campos e telas personalizados capturam apenas os dados corretos, mantendo as coisas simples e focadas.

Modelos eficazes também se conectam facilmente às suas ferramentas existentes. Com integrações perfeitas do Jira, você pode importar commits de código, tickets de suporte e lançamentos, mantendo todos atualizados sem precisar alternar entre vários aplicativos.

Assim, ao usar um modelo de gerenciamento de projetos do Jira, você pode:

Inicie novos projetos com tipos de problemas, fluxos de trabalho e permissões pré-configurados

Mantenha o planejamento de sprints e a organização do backlog consistentes em toda a equipe

Automatize transições, notificações e relatórios para reduzir o trabalho manual

Integre repositórios de código, pipelines de DevOps e ferramentas de chat para obter atualizações em tempo real

Ajuste campos, telas ou status sem precisar recriar tudo do zero

Escolher o modelo certo é fundamental para economizar tempo e reduzir erros. Além disso, se o Jira não atender a todas as suas necessidades, há muitas alternativas sólidas para explorar.

10 modelos do Jira para equipes ágeis

O software Jira se destaca quando combinado com modelos personalizáveis que se adaptam ao fluxo de trabalho da sua equipe e aumentam a visibilidade. O modelo certo de gerenciamento de projetos do Jira elimina as suposições, ajudando você a acompanhar facilmente o progresso e gerenciar tarefas.

Seja você um gerente de projetos, Scrum Master ou desenvolvedor, esses modelos podem manter sua equipe alinhada e seus projetos em andamento.

1. Modelo de gerenciamento de projetos

via Jira

O Modelo de gerenciamento de projetos do Jira oferece um quadro pronto para uso que acompanha tarefas, prazos e recursos, sem necessidade de configuração manual. Com tipos de problemas, fluxos de trabalho e permissões pré-configurados, você pode iniciar sprints imediatamente.

Automações integradas lidam com atualizações de prioridade, atribuem tarefas aos membros da equipe e destacam itens vencidos, garantindo que nada seja esquecido.

Ele também permite consolidar atualizações de progresso dos desenvolvedores e das partes interessadas em um relatório claro do status do projeto.

🎯 Ideal para: gerentes de projeto e equipes de desenvolvimento de software que precisam de um modelo de gerenciamento de projetos Jira pronto para otimizar o planejamento e o acompanhamento.

👀 Você sabia? Um estudo mostra que 26,5% dos projetos de TI são responsáveis pela maior parte dos custos excessivos, com cada um custando mais do que o dobro das estimativas originais.

2. Modelo Scrum

via Jira

Criado para equipes Scrum, o Modelo Jira Scrum estrutura o backlog grooming, o planejamento de sprints e as reuniões stand-ups. Com um quadro de sprints pré-criado, você arrasta os problemas para os sprints, estima os pontos da história e monitora seu gráfico de burndown sem configuração extra.

Alertas automatizados mantêm os desenvolvedores e os Scrum Masters alinhados sobre o progresso e os impedimentos do sprint. Você também pode usá-lo para documentar requisitos, casos de teste e decisões com a documentação integrada do projeto.

🎯 Ideal para: Scrum masters e equipes de desenvolvimento de software que dependem de cerimônias Scrum e precisam de um modelo Jira Scrum pronto para uso.

📮 ClickUp Insight: 15% dos trabalhadores temem que a automação possa ameaçar partes do seu trabalho, mas 45% afirmam que ela os libertaria para se concentrarem em tarefas de maior valor. A narrativa está mudando — a automação não está substituindo funções, mas sim remodelando-as para causar um impacto maior. Por exemplo, em um lançamento de produto, os agentes de IA do ClickUp podem automatizar atribuições de tarefas e lembretes de prazos, além de fornecer atualizações de status em tempo real para que as equipes possam parar de buscar atualizações e se concentrar na estratégia. É assim que os gerentes de projeto se tornam líderes de projeto! 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp, o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

3. Modelo de acompanhamento de projetos

via Jira

Esqueça as planilhas e as conversas no Slack — o Modelo de acompanhamento de projetos do Jira oferece um painel para acompanhar tarefas, cronogramas e bloqueios no contexto.

Com tipos de problemas e prioridades integrados, você pode identificar o que está atrasado (e quem está sobrecarregado) antes que as coisas deem errado.

🎯 Ideal para: gerentes de projeto e equipes de software que precisam de uma única fonte de informações para monitorar o andamento das tarefas, identificar gargalos e gerenciar prioridades.

4. Modelo de roteiro do projeto

via Jira

Lançamento no quarto trimestre? Contratação no segundo trimestre? O Modelo de Roteiro do Projeto Jira mapeia marcos importantes, dependências e partes móveis em um cronograma compartilhado, para que todos vejam como sua parte se conecta ao panorama geral, sem necessidade de pesquisas ou reuniões de status.

🎯 Ideal para: gerentes de produto, gerentes de projeto e equipes de desenvolvimento de software que precisam de um roteiro estratégico e visual para orientar o planejamento e a execução de longo prazo.

👀 Você sabia? Quase 60% dos gerentes de projeto lidam com dois a cinco projetos simultaneamente, enquanto 15% supervisionam mais de dez projetos ao mesmo tempo. Se o gerenciamento do seu projeto não for bem planejado, o resultado será um desastre.

5. Modelo de planejamento de alto nível

via Jira

Há muitas partes móveis em muitas equipes? O Modelo de planejamento de nível superior do Jira adiciona uma camada de iniciativa acima das épicas, oferecendo uma visão geral do trabalho que abrange vários projetos.

Conecte esforços relacionados, acompanhe o progresso entre departamentos e identifique o que está parado, tudo em um plano dinâmico.

À medida que as equipes atualizam as questões no Jira, o panorama geral é atualizado automaticamente, para que a liderança tenha informações em tempo real sem precisar pedir atualizações a cinco pessoas.

🎯 Ideal para: gerentes de programa, PMOs e equipes empresariais que precisam de uma visão centralizada para alinhar estratégias, acompanhar dependências e garantir que as iniciativas agreguem valor aos negócios.

6. Modelo de cronograma de projeto

via Jira

O Modelo de cronograma de projeto do Jira ajuda você a manter o controle ao gerenciar prazos sobrepostos e prioridades em constante mudança. As tarefas e marcos aparecem em uma visualização de cronograma, com campos pré-preenchidos para datas de início, datas de término e responsáveis.

Tudo é reunido em um cronograma no estilo Gantt que você pode ajustar conforme os planos evoluem. Alertas integrados lembram os membros da equipe sobre as próximas tarefas, para que tudo continue em andamento sem correria de última hora.

🎯 Ideal para: gerentes de projeto, equipes ágeis e líderes de desenvolvimento de software que precisam de uma ferramenta precisa e orientada por cronogramas para planejar, ajustar e comunicar os cronogramas dos projetos.

🧠 Curiosidade: O gráfico de Gantt, hoje onipresente no acompanhamento de cronogramas de projetos, foi criado por Henry Gantt por volta de 1910–1915 e usado pela primeira vez pelos Estados Unidos por insistência do general de artilharia William Crozier durante a Primeira Guerra Mundial.

7. Modelo de controle de processos

via Jira

Cansado de reinventar a roda a cada projeto? O Modelo de Controle de Processos do Jira otimiza seus fluxos de trabalho, centralizando o planejamento de tarefas, a priorização e o gerenciamento do pipeline em um só lugar.

Com quadros Kanban integrados, cronogramas no estilo Gantt, fluxos de trabalho personalizáveis e automações sem código, ele ajuda equipes — de RH a TI — a gerenciar processos recorrentes com eficiência.

Esteja você lidando com aprovações de documentos, implementações de políticas ou revisões criativas, este modelo garante consistência e reduz a sobrecarga manual.

🎯 Ideal para: equipes dos departamentos de RH, TI, finanças e criativo que desejam padronizar fluxos de trabalho recorrentes, simplificar aprovações e manter os processos funcionando perfeitamente.

8. Modelo de acompanhamento de tarefas

via Jira

O Modelo de acompanhamento de tarefas do Jira transforma o Jira no centro de comando do seu projeto, onde tarefas e obstáculos aparecem em tempo real.

Ao capturar todos os detalhes — campos personalizados, anexos, prioridades —, ele garante que todos estejam em sintonia e que o progresso do projeto permaneça visível.

Pense nisso como uma bússola para o seu projeto, guiando sua equipe pela selva de tarefas sem perder o rumo.

🎯 Ideal para: equipes ágeis, gerentes de projeto e equipes de gerenciamento de atendimento ao cliente que precisam de uma maneira simples de acompanhar as tarefas diárias e evitar atrasos.

9. Modelo de quadro de projetos

via Jira

O Modelo de Quadro de Projetos do Jira oferece à sua equipe uma maneira clara e visual de acompanhar o trabalho, com colunas como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Todos podem ver rapidamente o andamento das coisas, facilitando a identificação de gargalos e a mudança de prioridades em tempo real.

Cronogramas, painéis e relatórios integrados ajudam você a alocar recursos de maneira inteligente e manter o projeto em andamento sem problemas. Esse tipo de consistência reduz erros e mantém toda a equipe sincronizada.

🎯 Ideal para: gerentes de projeto e equipes de desenvolvimento de software que precisam de alta visibilidade do fluxo de tarefas, dependências e integridade geral do projeto.

10. Modelo de relatório de projeto

via Jira

O Modelo de Relatório de Projeto Jira oferece um formato pronto para você fornecer atualizações claras e confiáveis com as quais as partes interessadas podem contar.

Com seções para status do projeto, cronogramas, painéis e relatórios detalhados, ele ajuda você a reunir resumos executivos, metas e riscos em um panorama conciso e fácil de entender.

Isso significa menos suposições e mais responsabilidade em toda a linha.

🎯 Ideal para: gerentes de projeto, PMOs e partes interessadas que precisam de relatórios consistentes e baseados em dados para informar decisões e manter os projetos alinhados.

Limitações do Jira

Embora o Jira seja poderoso para rastreamento de problemas e fluxos de trabalho ágeis, ele tem algumas limitações importantes que podem afetar o gerenciamento de projetos mais amplo:

Configuração complexa: configurações extensas e fluxos de trabalho personalizados podem sobrecarregar as equipes e se tornar difíceis de manter

Gerenciamento de recursos e capacidade: sem recursos integrados para alocar a capacidade da equipe, acompanhar a disponibilidade ou agregar pontos de história em relação à carga de trabalho, limitando o planejamento eficaz

Gerenciamento de portfólio e orçamento: Não possui ferramentas nativas para supervisionar vários projetos estrategicamente e não oferece suporte ao acompanhamento de orçamento ou custos, obrigando o uso de ferramentas externas

Lacunas de visualização: não oferece uma visualização abrangente do cronograma ou do roteiro pronta para uso, dificultando a visualização do escopo geral do projeto e das fases do plano

Agregação de dados e relatórios: resumir métricas no nível do projeto geralmente requer plug-ins, e os relatórios integrados podem parecer rígidos

Limitações de colaboração: as ferramentas de comunicação são limitadas, obrigando as equipes a usar aplicativos separados

Desafios de dependência: configurações personalizadas podem criar dependências indesejadas que afetam os fluxos de trabalho

Modelos alternativos do Jira

Se a rigidez do Jira está impedindo você de avançar, o ClickUp é um software de gerenciamento de projetos sólido que vale a pena considerar. É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos dar uma olhada em alguns modelos de gerenciamento de projetos que se destacam na ClickUp:

1. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize tarefas, fases e marcos em um único espaço de trabalho com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

O Modelo de Gerenciamento de Projetos ClickUp oferece um espaço de trabalho claro e centralizado para o seu plano de projeto. Divida as iniciativas em fases: “Planejamento”, “Em andamento” e “Concluído” para ver o status em tempo real.

Com cinco visualizações integradas (Lista, Quadro, Gantt, Linha do tempo, Calendário), você pode alternar entre os detalhes da tarefa e os planos gerais instantaneamente. O ClickUp Docs integrado mantém os requisitos e as notas contextualizados, e o ClickUp Automations aciona lembretes ou reatribui tarefas vencidas para evitar gargalos.

Este modelo permite que você:

Defina as fases do projeto com campos personalizados pré-configurados para prioridade, data de vencimento e responsável

Atribua tarefas e monitore status em tempo real em várias visualizações

Vincule requisitos e notas de reuniões por meio do ClickUp Docs integrado para obter clareza contextual

Automatize lembretes de tarefas, atualizações de status e check-ins recorrentes para otimizar os fluxos de trabalho

Visualize dependências e cronogramas com as visualizações Gantt ou Timeline para identificar riscos na programação

🎯 Ideal para: gerentes de projeto e equipes de desenvolvimento de software que precisam de uma ferramenta de gerenciamento de projetos adaptável para organizar fases, acompanhar dependências e manter a transparência entre as partes interessadas.

2. Modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e acompanhe projetos complexos com status, campos e visualizações personalizáveis usando o modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp

O planejamento geral fica mais simples com o Modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp. Ele permite definir metas trimestrais ou anuais, marcá-las com KPIs e, em seguida, conectar todas as peças móveis a essas metas.

Seja para gerenciar uma pequena iniciativa ou um lançamento em toda a empresa, este modelo ajuda você a manter tudo visível e dentro do prazo, sem a dor de cabeça habitual de configurações complicadas. É como ter uma visão panorâmica do ciclo de vida do seu projeto.

Use este modelo para:

Divida os projetos em fases com status personalizados, como A fazer, Em andamento e Implantado

Capture informações vitais usando cinco campos personalizados (Estágio de cópia, Aprovador, Equipe do projeto, Conclusão, Estágio de design)

Acompanhe todos os resultados em um só lugar com a Visualização da lista de resultados

Crie um cronograma detalhado com datas de início e término para cada tarefa na Visualização de cronograma

Defina os resultados esperados como tarefas e monitore o progresso com uma visualização em quadro no estilo Kanban

🎯 Ideal para: gerentes de projeto e equipes que precisam de uma maneira simplificada de planejar, visualizar e acompanhar todas as fases de projetos complexos.

3. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize tarefas, marcos e dependências em um cronograma dinâmico com o modelo de quadro branco de cronograma de projetos do ClickUp

Criar um cronograma de projeto do zero pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando os prazos se aproximam e as tarefas mudam.

O Modelo de Quadro Branco de Cronograma de Projetos do ClickUp simplifica isso exibindo todas as tarefas e marcos em um único quadro branco interativo.

Você terá uma visualização fácil de entender que ajuda a acompanhar o progresso, identificar gargalos antes que eles atrapalhem seu cronograma e comunicar atualizações com clareza às partes interessadas. Ajuste durações e dependências rapidamente para manter seu projeto no caminho certo.

Use este modelo para:

Atribua tarefas e defina prazos para uma responsabilização clara

Marque marcos importantes no seu cronograma para destacar eventos críticos e prazos

Visualize todo o seu projeto em um quadro branco para identificar atrasos e riscos

Ajuste a duração das tarefas e as dependências em tempo real para manter os cronogramas precisos

Automatize revisões recorrentes para garantir que sua programação permaneça alinhada com as metas

🎯 Ideal para: gerentes de projeto e equipes ágeis que precisam de uma maneira fácil de criar, acompanhar e ajustar cronogramas de projetos.

4. ClickUp Project Manager – Modelo de declaração de intenções

Obtenha um modelo gratuito Defina metas, objetivos e responsabilidades da equipe com o Gerenciador de Projetos ClickUp — Modelo de Declaração de Objetivos

A Declaração de Objetivos de um projeto funciona como um plano, garantindo que as partes interessadas compreendam as metas, os objetivos e as funções desde o primeiro dia. O ClickUp Project Manager – Modelo de Declaração de Objetivos reúne tudo isso em um único documento, permitindo que você descreva o nome do projeto, os cronogramas e os resultados esperados sem precisar recriar tudo do zero.

Status personalizados e campos personalizados ajudam você a acompanhar o progresso de cada objetivo, enquanto as visualizações integradas — Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário — mantêm tudo organizado.

Com este modelo, você pode:

Defina claramente as metas, os objetivos e o escopo do projeto para alinhar a equipe de maneira unificada

Defina funções e responsabilidades para que todos saibam quais são suas entregas

Defina cronogramas e marcos para monitorar o progresso e manter a responsabilidade

Colabore em tempo real com reações a comentários, automações e insights de IA

🎯 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e PMOs que precisam de uma ferramenta concisa e padronizada para comunicar a visão do projeto, atribuir funções e acompanhar metas com eficácia.

5. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje tarefas, marcos e riscos em um único cronograma com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

O Modelo de Cronograma de Gerenciamento de Projetos ClickUp cria um cronograma claro para cada tarefa, garantindo que os prazos sejam cumpridos e os recursos sejam alocados de forma eficaz.

Esteja você gerenciando a implementação de um serviço financeiro ou um projeto de gerenciamento de serviços em geral, este modelo mantém todos alinhados e dentro do prazo.

Use este modelo para:

Defina metas, prazos e resultados em uma lista estruturada para uma supervisão clara

Defina status personalizados (Concluído, Atrasado, Em andamento, Em espera, A fazer) para monitorar o andamento das tarefas

Acompanhe métricas como colaboradores, líderes, nível de problemas, taxa de progresso e fase do projeto usando campos personalizados

Identifique e gerencie os riscos do projeto com a Visualização de Problemas de Risco e acompanhe o status das tarefas com a Visualização do Quadro de Status

Visualize os cronogramas dos projetos com as visualizações Gantt e Timeline

Automatize notificações para prazos próximos e revisões de cronogramas recorrentes para evitar atrasos

🎯 Ideal para: gerentes de projeto e líderes de equipe que precisam de um cronograma robusto para gerenciar prazos em qualquer modelo de projeto.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de cronograma de projetos no Excel e ClickUp

6. Modelo de carta de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina o objetivo, o escopo e as funções das partes interessadas em um documento central com o modelo de carta de projeto do ClickUp

Um modelo de carta de projeto ajuda qualquer gerente de projeto a se manter organizado e no caminho certo desde o início. E o Modelo de Carta de Projeto ClickUp fornece uma visão geral concisa dos objetivos do projeto e garante que as partes interessadas e os membros da equipe permaneçam alinhados com as metas.

Isso garante que as tarefas sejam delegadas e acompanhadas de forma eficaz, permitindo uma comunicação e colaboração mais transparentes por meio de um ClickUp Doc centralizado.

Este modelo permite que você:

Forneça uma visão geral concisa das metas e objetivos do projeto para obter clareza imediata

Alinhe os membros da equipe e as partes interessadas em relação às funções, entregas e critérios de sucesso

Delegue e acompanhe tarefas por meio de status personalizados para garantir a responsabilidade

Centralize documentos, notas e recursos do projeto para uma colaboração perfeita

Defina marcos e monitore o progresso usando as visualizações integradas do Gantt e do Calendário

🎯 Ideal para: gerentes de projetos e PMOs que precisam de um documento estruturado e colaborativo para iniciar projetos com escopo claro e alinhamento das partes interessadas.

📚 Leia também: Como organizar seu trabalho com um calendário de gerenciamento de projetos

7. Modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize visualmente as tarefas em blocos de tempo com o modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Um cronograma claro mantém sua equipe focada e garante que todas as tarefas recebam a atenção necessária. O Modelo de bloqueio de cronograma do ClickUp ajuda você a planejar seu dia ou semana em um espaço de trabalho central — definindo prioridades, identificando dependências e organizando tarefas em blocos de tempo fáceis de gerenciar.

Status e campos personalizados simplificam o acompanhamento do progresso e da disponibilidade, evitando excessos na programação e garantindo que todos saibam quem está trabalhando em quê e quando.

Use este modelo para:

Planeje cronogramas rapidamente, atribuindo tarefas a blocos de tempo específicos

Entenda as dependências e a sequência das tarefas para evitar conflitos

Organize blocos de tarefas por categoria, localização ou prioridade para maior clareza

Crie uma representação visual de como você gasta seu tempo para aumentar a produtividade

Evite excessos na programação e deixe espaço para pausas e mudanças imprevistas

🎯 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e profissionais ocupados que precisam de um sistema confiável para priorizar tarefas e manter uma programação diária equilibrada.

📚 Leia também: Como criar um cronograma mestre para gerenciamento de projetos

8. Modelo de relatório executivo de status do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente o progresso do projeto em alto nível, insights sobre o orçamento e riscos com o modelo de relatório de status de gerenciamento de projetos do ClickUp

Manter as partes interessadas informadas e sinalizar riscos antecipadamente é fundamental para permanecer no caminho certo. O Modelo de Relatório de Status do Projeto Executivo do ClickUp facilita o compartilhamento de atualizações rápidas, destaca obstáculos antes que se tornem problemas maiores e identifica áreas que precisam ser melhoradas.

Você também obtém visibilidade clara dos orçamentos e cronogramas, tudo em um só lugar. Centralizar o essencial ajuda as equipes a permanecerem alinhadas e focadas nas metas que realmente importam.

Use este modelo para:

Crie atualizações concisas que mantêm as partes interessadas informadas sobre o andamento do projeto

Obtenha informações antecipadas sobre riscos e desafios por meio de métricas em tempo real

Identifique áreas para melhoria de processos para otimizar fluxos de trabalho

Ofereça visibilidade transparente do orçamento e do cronograma geral do projeto

Agregue status de tarefas (Concluída, Em andamento, Próxima, Interrompida) para obter visões gerais rápidas

🎯 Ideal para: Executivos seniores, PMOs e patrocinadores de projetos que precisam de um relatório de status simplificado e baseado em dados para manter o controle e o alinhamento entre as iniciativas.

9. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp Agile Scrum

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso do sprint com status personalizados, quadros Kanban visuais e visualizações de cronograma usando o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp Agile Scrum

O Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp Agile Scrum acelera seus ciclos de desenvolvimento de software, simplificando a priorização de tarefas e o acompanhamento de sprints.

Os quadros Kanban visuais e as visualizações de cronograma aumentam a colaboração e a transparência, garantindo que cada sprint agregue valor. As automações lidam com atualizações de rotina, permitindo que as equipes se concentrem na codificação.

Este modelo ajuda você a entregar mais rápido e com menos erros, centralizando o planejamento de sprints e as métricas de progresso.

Use este modelo para:

Defina e acompanhe sprints usando status integrados, como Aberto, Em revisão e Pronto para implantação

Gerencie tarefas com campos personalizados para visualizar prioridades e tipos de itens

Otimize os fluxos de trabalho com as visualizações Lista, Quadro, Processo e Tabela

Use cronogramas e quadros Kanban para monitorar o progresso do sprint e identificar gargalos

Automatize atualizações e notificações de tarefas para minimizar o rastreamento manual

🎯 Ideal para: Scrum masters, equipes ágeis e equipes de desenvolvimento de software que buscam uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos para otimizar o planejamento e a execução de sprints.

🧠 Curiosidade: A estrutura Scrum usada no desenvolvimento de software moderno foi inspirada no artigo de Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka publicado na Harvard Business Review em 1986, intitulado “The New New Product Development Game” (O novo jogo do desenvolvimento de novos produtos), que comparou equipes ágeis a um scrum de rúgbi movendo a bola em conjunto.

10. Modelo de rastreador de reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize agendas, notas e itens de ação em um painel com o modelo de acompanhamento de reuniões de gerenciamento de projetos do ClickUp

O acompanhamento de reuniões é mais eficaz quando você tem um único espaço organizado para agendas, decisões e acompanhamentos.

O Modelo de Rastreador de Reuniões do ClickUp cria esse centro de controle, registrando tudo em tempo real.

Dessa forma, todos os participantes entendem imediatamente suas responsabilidades e as ações necessárias são registradas de maneira confiável, mantendo todos informados e os projetos em andamento, sem esquecimentos.

Este modelo permite que você:

Prepare agendas detalhadas e liste os itens da agenda com antecedência

Acompanhe itens de ação e atribua tarefas de acompanhamento após cada reunião

Registre notas de reuniões, participantes e decisões em um registro centralizado

Visualize reuniões nas visualizações Quadro, Reuniões ou Calendário para referência rápida

Automatize lembretes e dependências de tarefas para garantir um acompanhamento oportuno

🎯 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e equipes multifuncionais que realizam reuniões recorrentes e precisam de uma maneira confiável de documentar decisões e itens de ação.

Escolha o ClickUp: a melhor alternativa aos modelos de gerenciamento de projetos do Jira

Um modelo de gerenciamento de projetos Jira bem elaborado pode trazer estrutura para sprints, solicitações de serviço e projetos complexos, ajudando as equipes a se manterem alinhadas e acompanharem o progresso com menos esforço manual. Do planejamento do sprint ao relatório para as partes interessadas, a configuração adequada oferece visibilidade e colaboração.

Mas o Jira não é isento de limitações. Sua configuração complexa, falta de planejamento de recursos integrado e dependência de plug-ins para geração de relatórios podem atrasar as equipes, especialmente fora da área de engenharia.

O ClickUp, por outro lado, oferece modelos flexíveis, painéis intuitivos e ferramentas nativas para controle de tempo, metas e gerenciamento de carga de trabalho. Ele foi projetado para toda a equipe, não apenas para desenvolvedores.

Procurando uma maneira mais inteligente de gerenciar o trabalho? Experimente o ClickUp hoje mesmo e otimize todo o fluxo de trabalho do seu projeto.