Opções de modelos de e-mail de vendas gratuitos para aumentar as conversões

Mesmo com uma pesquisa minuciosa e um profundo conhecimento dos pontos fracos dos clientes, não é fácil obter uma resposta aos seus e-mails de vendas. E isso é compreensível. Afinal, os clientes recebem dezenas de e-mails por dia. Portanto, você precisa de um e-mail bem elaborado e adaptado às necessidades dos seus clientes para chamar a atenção deles.

É aí que entram os modelos de e-mail de vendas. Eles oferecem uma estrutura sólida para garantir clareza e engajamento, enquanto você pode personalizar a mensagem principal. Usar o modelo de e-mail de vendas certo economiza tempo, mantém a consistência na sua comunicação e melhora as taxas de resposta.

Vamos explorar os melhores modelos de e-mail de vendas gratuitos disponíveis atualmente para dar às suas campanhas de vendas o impulso de que elas precisam. ⚡

O que são modelos de e-mail de vendas?

Os modelos de e-mail de vendas são formatos de e-mail pré-escritos que envolvem clientes potenciais, nutrem leads e fecham negócios com eficiência. Eles fornecem uma estrutura organizada para o gerenciamento de e-mails, garantindo consistência e permitindo a personalização.

Seguindo uma abordagem testada, os modelos de e-mail de vendas ajudam você a economizar tempo, manter a voz da marca e melhorar as taxas de resposta.

Um modelo de e-mail de vendas bem estruturado inclui os seguintes elementos essenciais:

Assunto do e-mail : 47% dos e-mails são abertos ou descartados com base no assunto. Um assunto atraente e conciso para chamar a atenção e incentivar o destinatário a abrir o e-mail ✅

Saudações personalizadas : dirija-se ao destinatário pelo nome para criar uma sensação de conexão pessoal com cordialidade ✅

Gancho inicial : uma frase de abertura forte que desperta o interesse, destaca um ponto fraco ou faz referência a um e-mail ou interação anterior ✅

Proposta de valor : uma explicação clara e concisa de algumas características principais de um produto ou serviço relevante para as necessidades do destinatário, a fim de agregar valor imediato ao e-mail ✅

Prova social: quando os clientes veem avaliações de outros clientes, sentem-se mais confiantes em relação aos seus produtos ou serviços. O e-mail deve incluir alguns depoimentos de clientes existentes ✅

Call-to-Action (CTA) : Uma chamada à ação clara e prática, como agendar uma ligação rápida ou um chat rápido, inscrever-se para uma demonstração ou responder a um e-mail para dar continuidade à conversa ✅

Frase de encerramento : Um encerramento educado e profissional com arquivos relevantes, deixando a porta aberta para mais comunicação ✅

Assinatura: Detalhes de contato, nome da empresa e outras informações necessárias ✅

Casos de uso e exemplos de modelos de e-mail de vendas

Gerenciar comunicações de vendas costuma ser demorado, mas com as ferramentas certas, isso não precisa ser assim.

O ClickUp , o aplicativo para o trabalho do dia a dia, mantém todo o seu fluxo de trabalho de vendas organizado. Seu assistente de trabalho com inteligência artificial, o ClickUp Brain, ajuda você a criar e-mails de vendas de alto impacto sem esforço.

Seja para entrar em contato com clientes potenciais, fazer acompanhamento ou fechar negócios, o ClickUp Brain gera modelos de e-mail persuasivos e personalizados em segundos, economizando seu tempo e mantendo o engajamento alto.

Aqui estão oito casos de uso poderosos e dicas do ClickUp Brain para ajudá-lo a criar os e-mails de vendas perfeitos para cada cenário.

1. E-mail de abordagem fria

É difícil envolver clientes potenciais que nunca interagiram com a sua empresa! Isso envolve entrar em contato com clientes em potencial que não estão familiarizados com a sua marca. Para quebrar o gelo com um e-mail frio, você precisa capturar a atenção rapidamente, estabelecer credibilidade e oferecer valor imediato, tudo isso em apenas algumas frases.

via ClickUp Brain

Exemplo 2: modelo gerado a partir do ClickUp Brain Assunto: Desbloqueie [benefício específico] para sua empresa com [nome da sua empresa] Olá, [primeiro nome do destinatário], espero que este e-mail o encontre bem! Meu nome é [seu nome], [sua função] na [nome da sua empresa]. Somos especializados em [descreva brevemente a experiência da sua empresa ou os produtos/serviços oferecidos], ajudando empresas como [nome da empresa do destinatário] a alcançar [benefício ou objetivo específico]. Percebi que [observação personalizada sobre a empresa, o setor ou os desafios que ela pode enfrentar]. Com [nome da sua empresa], ajudamos empresas como [mencione um cliente ou setor de destaque] a [resultado ou conquista específica]. Veja como podemos ajudar você: 1. [Benefício ou recurso principal nº 1] 2. [Benefício ou recurso principal nº 2] 3. [Benefício ou recurso principal nº 3] Você estaria aberto a uma rápida ligação de 15 minutos para explorar como podemos ajudar [Nome da empresa do destinatário] a alcançar [meta específica ou resolver um desafio]? Fique à vontade para agendar um horário que seja conveniente para você usando este link: [Insira o link para agendamento]. Alternativamente, informe-me sua disponibilidade e terei prazer em acomodá-lo. Aguardo seu contato! Atenciosamente, [Seu nome completo][Sua cargo][Nome da sua empresa]

💡 Dica rápida: Existem várias maneiras de aumentar a eficácia dos e-mails usando IA para escrever e-mails de vendas. O ClickUp Brain, por exemplo, ajuda você a: Automatize e-mails rotineiros aprendendo seu estilo de redação

Analise e-mails para encontrar erros ortográficos, de pontuação ou estrutura

Obtenha linhas de assunto envolventes, pois a IA nativa analisa e-mails de alto desempenho para gerar uma linha de assunto

Segmente sua lista de conteúdo e personalize seus e-mails com detalhes específicos Crie e-mails de vendas contextuais com o ClickUp Brain

Manter um lead envolvido após uma conversa ou reunião inicial é essencial. Uma boa primeira impressão é apenas o começo. Um e-mail de acompanhamento bem planejado mantém o ritmo e aumenta as chances de conversão.

Veja como o ClickUp Brain pode ajudar:

via ClickUp Brain

Exemplo 2: Modelo gerado a partir do ClickUp Brain Assunto: Acompanhamento: Desbloqueie [benefício específico] para [nome da empresa do destinatário] Olá, [nome do destinatário], Espero que esteja tudo bem! Estou dando seguimento à nossa conversa recente sobre como [Nome da sua empresa] pode ajudar [Nome da empresa do destinatário] a alcançar [objetivo ou benefício específico]. Em resumo, somos especializados em [repita brevemente sua proposta de valor] e acredito que podemos causar um impacto real com [benefício ou solução específica]. Para oferecer um valor adicional, aqui está um [recurso, estudo de caso ou insight] que destaca como ajudamos empresas como [mencione o cliente ou o setor] a alcançar [resultado específico]: [Insira o link ou o anexo]. Gostaria muito de continuar nossa conversa e explorar como podemos adaptar nossa solução às suas necessidades. Você estaria disponível para uma rápida ligação esta semana? Você pode agendar um horário aqui: [Insira o link para agendamento]. Estamos ansiosos para ouvir você! Atenciosamente, [Seu nome completo] [Sua cargo] [Nome da sua empresa]

3. E-mail de reengajamento

É comum nas vendas que seus leads deixem de responder. Em vez de permitir que eles desapareçam, um e-mail de reengajamento cuidadosamente redigido reacende o entusiasmo deles pelo seu produto ou serviço.

Veja como o ClickUp Brain pode ajudar:

via ClickUp Brain

Exemplo 2: Modelo gerado a partir do ClickUp Brain Assunto: Vamos nos reconectar: novidades empolgantes da [nome da sua empresa] Olá, [nome do destinatário], Espero que este e-mail o encontre bem! Faz algum tempo que não nos falamos e gostaria de entrar em contato para lembrá-lo de como [nome da sua empresa] pode ajudar [nome da empresa do destinatário] a alcançar [objetivo ou benefício específico]. Desde a última vez que falamos, introduzimos algumas novidades interessantes que acredito que podem ser revolucionárias para a sua equipe: [Nova oferta/funcionalidade n.º 1 e suas vantagens]

[Nova oferta/recursos nº 2 e seus benefícios]

[Nova oferta/recursos nº 3 e seus benefícios] Essas atualizações foram criadas para facilitar para empresas como a sua [valor ou resultado específico]. Gostaria muito de entrar em contato novamente e compartilhar como esses novos recursos podem ajudar [nome da empresa do destinatário] a atingir [meta específica]. Você está disponível para uma ligação rápida? Você pode agendar um horário aqui: [inserir link para agendamento] ou me informar sua disponibilidade, e terei prazer em atendê-lo. Estamos ansiosos para conversar com você! Atenciosamente, [Seu nome completo] [Sua função] [Nome da sua empresa]

4. Convite para demonstração do produto

Ver é acreditar. Por isso, como profissional de vendas, você quer que seu cliente veja seu produto em ação o mais rápido possível! Um e-mail de convite para demonstração bem elaborado ajuda os clientes em potencial a compreender o valor do seu produto e os aproxima da decisão de compra e da integração

Veja como o ClickUp Brain pode ajudar:

Exemplo nº 2: modelo gerado a partir do ClickUp Brain Assunto: Veja a [Nome da empresa] em ação — participe da nossa demonstração ao vivo! Olá, [nome do destinatário], Você está pronto para transformar a maneira como sua equipe trabalha? Junte-se a nós para uma demonstração ao vivo do [Nome da empresa], a plataforma de produtividade completa que ajuda as equipes a otimizar fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e fazer mais em menos tempo. Em apenas 30 minutos, você descobrirá como a [Nome da empresa] pode: [Nova oferta/funcionalidade n.º 1 e suas vantagens]

[Nova oferta/recursos nº 2 e seus benefícios]

[Nova oferta/recursos nº 3 e seus benefícios] [Reserve já a sua vaga](Insira o link da demonstração) Não pode comparecer? Não há problema! Registre-se mesmo assim e enviaremos a gravação sob demanda para você assistir quando for conveniente. Esperamos vê-lo lá! Atenciosamente, [Seu nome completo] [Sua função] [Nome da sua empresa]

🧠 Curiosidade: Os recursos mais procurados e valorizados em softwares de gerenciamento de projetos são compartilhamento de arquivos, controle de tempo, integração com e-mail e gerenciamento de orçamento. Tenha tudo isso e muito mais com o ClickUp, o único aplicativo com inteligência artificial que você vai precisar para trabalhar!

5. E-mail de proposta ou orçamento

Enviar uma proposta de preços profissional a clientes potenciais é uma parte essencial da jornada do cliente. Um e-mail de proposta deve ser mais do que apenas números; deve reforçar o valor da sua oferta e facilitar a decisão do potencial cliente.

Veja como o ClickUp Brain pode ajudar:

via ClickUp Brain

Exemplo 2: Modelo gerado a partir do ClickUp Brain Assunto: Proposta para [Nome da empresa do destinatário] — Vamos começar Olá, [nome do destinatário], Agradecemos por considerar a [nome da sua empresa] como parceira para ajudar [objetivo ou desafio específico]. Em anexo, segue a proposta personalizada para a [nome da empresa do destinatário], descrevendo como podemos oferecer [benefício ou solução específica]. Aqui está um breve resumo do que está incluído: Benefício principal nº 1 : [Breve explicação]

Benefício principal nº 2 : [Breve explicação]

Benefício principal nº 3: [Breve explicação] Detalhes de preços: [Mencione brevemente os preços ou consulte a proposta em anexo para obter todos os detalhes]. O próximo passo é simples: vamos agendar uma ligação rápida para analisar a proposta e esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter. Você pode reservar um horário que seja conveniente aqui: [Insira o link para agendamento]. Estamos ansiosos para ajudar [nome da empresa do destinatário] a alcançar [meta específica]! Atenciosamente, [Seu nome completo] [Sua função] [Nome da sua empresa]

6. E-mail de fechamento do negócio

Na fase final, um e-mail de encerramento bem elaborado pelo representante de vendas aborda as preocupações remanescentes, cria urgência e leva o negócio à linha de chegada.

Veja como o ClickUp Brain pode ajudar:

via ClickUp Brain

Exemplo 2: Modelo gerado a partir do ClickUp Brain Assunto: Vamos começar — Desbloqueie [benefício específico] hoje mesmo Olá, [nome do destinatário], Gostaria de aproveitar este momento para agradecer por considerar a [nome da sua empresa] como parceira para ajudar a [nome da empresa do destinatário] a alcançar [objetivo específico]. Entendemos que decidir requer uma reflexão cuidadosa, por isso quero abordar suas preocupações. Veja por que [Nome da sua empresa] é a escolha certa: Resultados comprovados : ajudamos empresas como [Nome do cliente] a alcançar [resultado específico].

Soluções personalizadas : Nossa plataforma foi projetada para se adaptar às suas necessidades específicas.

Suporte dedicado: Nossa equipe estará com você em cada etapa do processo para garantir o sucesso. Avançar hoje o deixará mais perto de [benefício ou resultado específico]. Não vamos perder a oportunidade de [valor ou resultado específico]. Adoraria ajudá-lo a dar o próximo passo. Entre em contato se tiver alguma dúvida final ou sinta-se à vontade para agendar uma ligação rápida aqui: [Inserir link para agendamento]. Estamos ansiosos para trabalhar com você! Atenciosamente, [Seu nome completo] [Sua função] [Nome da sua empresa]

5 opções de modelos de e-mail de vendas

Enquanto o ClickUp Brain gera modelos de e-mail instantâneos com inteligência artificial, esboços de posts de blog e conteúdo personalizado para suas necessidades exclusivas de vendas, os modelos de e-mail de vendas prontos para uso do ClickUp oferecem uma estrutura organizada e pronta para uso para divulgação, acompanhamento e conversões sem complicações.

1. Modelo de e-mail de acompanhamento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Automatize as comunicações com os clientes, acompanhe os follow-ups e defina lembretes com o modelo de e-mail de follow-up do ClickUp

Acompanhar manualmente várias conversas ao mesmo tempo ou procurar e-mails é desafiador e leva a erros. O modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp oferece uma maneira eficaz de manter tudo organizado e preservar o relacionamento com os clientes.

Com opções integradas de agendamento e personalização, você pode enviar lembretes, reforçar pontos importantes e gentilmente incentivar os clientes em potencial a tomar uma decisão, tudo isso mantendo um tom cordial e autêntico.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o status, a prioridade e outros detalhes sobre o e-mail de acompanhamento para não perder nenhuma oportunidade

Crie listas de verificação para acompanhar as diferentes fases do envio de um e-mail de acompanhamento com o ClickUp Docs

Agende e-mails com antecedência para manter a consistência na comunicação

Automatize os acompanhamentos para garantir um envolvimento oportuno sem esforço manual

Ideal para: Profissionais de vendas, gerentes de contas, representantes de desenvolvimento de negócios e qualquer pessoa que precise de e-mails de acompanhamento estruturados.

2. Modelo de marketing por e-mail ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje campanhas, envie mensagens direcionadas e acompanhe o sucesso com o modelo de marketing por e-mail do ClickUp

O modelo de marketing por e-mail da ClickUp oferece uma estrutura pronta para usar para criar, programar e acompanhar e-mails de marketing com facilidade. Esse modelo garante que todos os e-mails causem impacto, desde lançamentos de produtos até promoções exclusivas.

Esteja você criando boletins informativos, mensagens promocionais ou sequências de nutrição, este modelo garante que seus e-mails cheguem às pessoas certas no momento certo.

Veja por que você vai gostar:

Otimize os e-mails com seções de testes A/B para melhorias baseadas em dados

Visualize o desempenho da campanha com o acompanhamento analítico integrado

Acompanhe a campanha, bem como o alcance dos e-mails e o público-alvo com a lista da campanha

Determine o progresso com listas de campanhas codificadas por cores usando o calendário de conteúdo, que mostra as campanhas planejadas para o mês

Ideal para: Equipes de vendas, profissionais de marketing digital, marcas de comércio eletrônico, agências e estrategistas de conteúdo que desejam maximizar o engajamento por e-mail para criar, programar e enviar e-mails promocionais.

💡 Dica profissional: Quer saber como melhorar suas campanhas por e-mail? Use modelos de campanha por gotejamento para enviar informações relevantes no momento certo. Veja como esses modelos podem ajudar: Forneça informações relevantes durante as diferentes fases da jornada do cliente ✅️

Mantenha uma comunicação oportuna e consistente ✅️

Obtenha insights baseados em dados para impulsionar seus esforços de marketing ✅️

Garanta uma comunicação personalizada e direcionada ✅️

3. Modelo de campanha por e-mail ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje campanhas por e-mail, acompanhe o engajamento e analise o desempenho com o modelo de campanha por e-mail do ClickUp

Configurar uma campanha por e-mail dentro do processo de vendas requer um plano organizado e um método eficiente para acompanhar o desempenho. O modelo de campanha por e-mail do ClickUp ajuda você a mapear e gerenciar campanhas por e-mail em várias etapas com uma abordagem estruturada e orientada para objetivos.

Projetado para equipes que precisam de uma colaboração perfeita, este modelo ajuda você a planejar, redigir e programar campanhas de e-mail em um fluxo de trabalho organizado. Ao otimizar o processo de criação de e-mails, você pode garantir a consistência dos seus e-mails e economizar tempo e dinheiro.

Por que você vai gostar:

Adicione subtarefas e listas de verificação para gerenciar e-mails personalizados e acompanhar o status de cada e-mail

Centralize o conteúdo, as aprovações e o agendamento de e-mails colaborando com as equipes

Acompanhe as métricas de engajamento para refinar as mensagens e otimizar os resultados

Integre-os facilmente com ferramentas de automação de marketing para uma execução simplificada

Ideal para: Equipes de marketing, estrategistas de conteúdo e empresas que estão lançando campanhas de e-mail direcionadas.

Veja o que Philip Storry, administrador de sistemas sênior da SYZYGY, disse sobre o uso do ClickUp:

Nossas equipes utilizaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também utilizamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também utilizamos a integração de e-mail e os recursos da API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

Nossas equipes utilizaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também utilizamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também utilizamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

4. Modelo de campanha de marketing por e-mail ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize mensagens, crie fluxos de trabalho e acompanhe o desempenho com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Realizar uma campanha de marketing por e-mail bem-sucedida significa equilibrar estratégia, timing e conteúdo atraente para construir uma conexão mútua — e é exatamente isso que o modelo de campanha de marketing por e-mail da ClickUp ajuda você a fazer.

Este modelo garante que todos os e-mails da sua campanha estejam alinhados com seus objetivos e KPIs de marketing por e-mail, voz da marca e jornada do cliente. Como resultado, você mantém a consistência em todas as suas estratégias de gerenciamento de campanhas por e-mail.

Por que você vai gostar:

Defina metas para cada e-mail para garantir o alinhamento com os objetivos de negócios

Analise informações de desempenho para ajustar a estratégia em tempo real

Defina claramente as regras de fluxo de trabalho para cada campanha para garantir a consistência e evitar confusão

Crie um processo completo e eficaz de gerenciamento de feedback para e-mails usando a tarefa de campanha por e-mail

Ideal para: Profissionais de marketing que desejam criar campanhas direcionadas e acompanhar os resultados.

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

5. Modelo de automação de e-mail ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o processo de automação de e-mails com o modelo de automação de e-mails do ClickUp

A automação de e-mails não se resume à eficiência, mas sim à entrega da mensagem certa no momento certo, sem intervenção manual. O modelo de automação de e-mails do ClickUp ajuda você a criar fluxos de trabalho de e-mail inteligentes e baseados em gatilhos que mantêm seu público envolvido e economizam tempo.

Além disso, este modelo permite-lhe enviar comunicações personalizadas e oportunas em grande escala, quer esteja a configurar sequências de nutrição de leads, e-mails de boas-vindas ou lembretes de carrinhos abandonados.

Confira este vídeo sobre como usar as automações no ClickUp:

Veja por que você vai gostar:

Monitore o desempenho da automação para otimizar a eficácia do fluxo de trabalho com o ClickUp Automations

Defina gatilhos automáticos para enviar os e-mails certos na fase certa, com base em ações específicas, como inscrições ou compras

Organize tarefas para garantir que nenhuma etapa ou oportunidade seja perdida

Configure e-mails recorrentes para que seus clientes recebam atualizações regulares

Ideal para: Equipes de marketing que desejam automatizar e-mails de vendas com base em determinados gatilhos.

O que torna um modelo de e-mail de vendas bom?

Agora que você viu alguns ótimos exemplos de modelos de e-mails de vendas, como escolher o mais adequado?

Aqui está o que você deve procurar em um modelo de e-mail de vendas:

Formato estruturado : opte por um modelo de e-mail de vendas bem estruturado, com um fluxo lógico para garantir que a mensagem seja fácil de ler. Isso garante que seus clientes possam entender rapidamente os pontos principais sem esforço

Fácil personalização : selecione um bom modelo de e-mail de vendas, seja um modelo de e-mail de apresentação de vendas ou um modelo de acompanhamento que permita fácil personalização. Ele deve ter espaços reservados para nomes da sua lista de contatos, detalhes da empresa e pontos específicos relevantes para o destinatário, a fim de garantir um toque pessoal

Layout otimizado para dispositivos móveis : escolha um modelo de e-mail de vendas otimizado para telas pequenas, já que : escolha um modelo de e-mail de vendas otimizado para telas pequenas, já que 81% dos usuários preferem abrir e-mails em seus celulares

Relevância para o objetivo e o público : escolha modelos para escrever e-mails de vendas alinhados com seu objetivo específico, seja gerar leads, marcar uma reunião ou promover uma oferta. Eles também devem ser adaptados às necessidades da empresa ou do público-alvo do seu cliente potencial

Rastreamento fácil: priorize um modelo de e-mail frio que ofereça recursos de rastreamento, como taxas de abertura, taxas de cliques e respostas. Isso permitirá que suas equipes de vendas meçam a eficácia, refinem as mensagens e façam o acompanhamento dos clientes potenciais engajados no momento certo

Integração perfeita: garanta que o modelo de e-mail de vendas se integre perfeitamente às ferramentas que você está usando. Desde esforços de automação até ferramentas de gerenciamento de terceiros, o modelo deve funcionar perfeitamente

💡 Dica profissional: use ferramentas de divulgação por e-mail para construir relacionamentos sólidos com os clientes.

Aqui está um resumo rápido sobre como enviar e-mails melhores e mais eficazes:

Otimize suas campanhas de e-mail de vendas com o ClickUp

Os modelos de e-mail de vendas são uma ótima maneira de melhorar as taxas de resposta e se comunicar com os clientes. Com o modelo de e-mail frio certo para vendas, você otimiza de forma eficaz a campanha de e-mail de vendas para obter melhores resultados.

O ClickUp oferece uma plataforma completa para garantir que seus esforços de e-mail de vendas estejam alinhados com seus objetivos. Seja para criar campanhas ou fazer o acompanhamento de seus clientes, o ClickUp oferece uma estrutura organizada para planejar, organizar e acompanhar seus e-mails.

Com recursos como ClickUp Docs, ClickUp Brain e modelos personalizáveis de e-mails de vendas frias, o ClickUp ajudará a otimizar o fluxo de trabalho e monitorar o sucesso da campanha.

