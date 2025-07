Principais alternativas ao Workvivo para o engajamento dos funcionários em 2025

Você escolheu o Workvivo pensando que seria sua plataforma completa de experiência do funcionário. Mas agora parece mais um quadro de avisos digital do que um verdadeiro centro de engajamento.

Soa familiar? Não é culpa sua.

Muitas equipes superam suas plataformas de comunicação e começam a desejar algo mais simples, inteligente e agradável de usar.

Talvez você precise de uma ferramenta mais intuitiva, mais social ou mais fácil de usar ao colaborar com seus funcionários remotos. Se o Workvivo parece confuso em vez de simples, você merece algo melhor.

A boa notícia? Existem alternativas poderosas ao Workvivo que facilitam tudo para você em uma única plataforma. E sim, fizemos toda a pesquisa para que você não precise fazer isso.

Por que escolher alternativas ao Workvivo?

O Workvivo ajudou muitas organizações a criar um espaço digital para impulsionar o engajamento dos funcionários. Mas o que funcionava há um ano pode agora parecer desajeitado, limitado ou desconectado da forma como o seu pessoal trabalha e se comunica.

👀 Você sabia? A porcentagem global de funcionários engajados caiu para 21%, com os gerentes apresentando a maior queda.

Você deve optar por uma alternativa ao Workvivo se deseja:

Recursos avançados de engajamento: Algumas plataformas oferecem melhores recursos de engajamento dos funcionários e recursos analíticos robustos para ajudar você a entender e motivar sua força de trabalho

Integrações mais fáceis: As alternativas podem oferecer uma integração mais fácil com seu As alternativas podem oferecer uma integração mais fácil com seu software de comunicação interna , ferramentas de terceiros e aplicativos externos já existentes

Interface intuitiva: Uma interface mais intuitiva e fácil de usar pode aumentar a adoção e facilitar o uso diário para todos os funcionários, incluindo os que trabalham remotamente

Personalização flexível: Outras plataformas oferecem mais opções de personalização, permitindo que você adapte a comunicação às suas necessidades específicas

Melhor suporte móvel: as alternativas podem oferecer suporte superior para dispositivos móveis, facilitando o envolvimento dos funcionários da linha de frente e dos que trabalham remotamente

💡 Dica profissional: antes de mudar de ferramenta, converse com sua equipe e identifique os problemas que você está resolvendo. Isso ajuda a filtrar o ruído e escolher os principais recursos que se alinham às estratégias de RH e às preferências dos funcionários.

Alternativas ao Workvivo em resumo

Não tem tempo suficiente para analisar cada ferramenta individualmente? Aqui está uma rápida visão geral de todas as alternativas ao Workvivo e seus casos de uso:

Nome da ferramenta Caso de uso Ideal para Preços ClickUp Plataforma completa para gerenciamento de trabalho e colaboração em equipe Equipes que procuram um espaço de trabalho flexível e conectado para gerenciar o trabalho, a comunicação e o engajamento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Microsoft Teams Colaboração em equipe com foco em vídeo dentro do ecossistema Microsoft Equipes que já utilizam o Microsoft 365 e procuram chamadas de vídeo, mensagens e compartilhamento de arquivos integrados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4/mês por usuário Workplace da Meta Engajamento dos funcionários inspirado nas redes sociais Equipes digitais que desejam uma plataforma de comunicação informal, semelhante às redes sociais, para todos os funcionários Planos pagos a partir de US$ 4/mês por usuário Slack Trabalho em equipe e colaboração em ritmo acelerado por meio de mensagens instantâneas Profissionais que priorizam a comunicação em tempo real, com foco em canais, mensagens instantâneas e integrações inteligentes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8,75/mês por usuário Microsoft Viva Engage Comunidades de funcionários dentro do ecossistema Microsoft 365 Empresas com Microsoft 365, focadas na construção de comunidades e no envolvimento dos funcionários Planos pagos a partir de US$ 2/mês por usuário Connecteam Gerencie equipes sem mesa com uma abordagem que prioriza os dispositivos móveis Equipes de linha de frente e remotas que procuram uma plataforma simples de comunicação e gerenciamento de tarefas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 35/mês Jostle Comunicação e reconhecimento dos funcionários orientados pela cultura Empresas que buscam melhorar a conexão, o reconhecimento e a cultura interna dos funcionários com uma plataforma fácil de usar Preços personalizados Staffbase Comunicação omnicanal com os funcionários Empresas com equipes distribuídas e globais que buscam uma plataforma centralizada para comunicação entre canais Preços personalizados Sociabble Comunicação multicanal e distribuição de conteúdo Forças de trabalho grandes ou que não trabalham em escritórios e desejam distribuir conteúdo por vários pontos de contato Preços personalizados LumApps Comunicação personalizada com tecnologia de IA Empresas que desejam uma intranet flexível e centralizada com conteúdo e comunicação orientados por IA Preços personalizados Blink Engajamento dos funcionários com foco na linha de frente Funcionários da linha de frente, sem mesa, que precisam de acesso offline e ferramentas de comunicação em tempo real Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4,50/mês por usuário Simpplr Experiência unificada dos funcionários impulsionada por IA Empresas que desejam uma plataforma de engajamento que centralize a comunicação e o compartilhamento de conhecimento com personalização Preços personalizados Primeiro Comunicação automatizada e orientada por IA com os funcionários Empresas que buscam automatizar e personalizar a comunicação da força de trabalho em escala com tomada de decisões baseada em dados Preços personalizados

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

🧠 Curiosidade! Uma comunicação mais detalhada no local de trabalho faz com que os funcionários se sintam quase cinco vezes mais produtivos!

As melhores alternativas ao Workvivo para utilizar

Nem todos os softwares de engajamento de funcionários são iguais, e isso é bom. Dependendo do tamanho, estilo e configuração da sua equipe, a ferramenta certa pode ser muito diferente.

Vamos encontrar a melhor opção para você.

1. ClickUp (plataforma completa para gerenciamento de trabalho e colaboração em equipe)

Experimente o poder do chat integrado com inteligência artificial. Responda a perguntas repetitivas, automatize relatórios diários e semanais, classifique e atribua mensagens e muito mais com o ClickUp Autopilot Agents

Se você está cansado de buscar dicas de produtividade que nunca funcionam, o ClickUp é a atualização que sua equipe merece.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, redefine o gerenciamento de projetos, tornando a comunicação, a colaboração e o engajamento dos funcionários fáceis e, ousamos dizer, realmente divertidos!

Vamos começar com o ClickUp Chat, o centro nervoso das conversas em tempo real. Seja para debater ideias com uma equipe de projeto, compartilhar atualizações com seu departamento ou publicar anúncios para toda a empresa, o Chat mantém tudo organizado em um só lugar.

Crie canais de chat para qualquer assunto, equipe ou iniciativa e mantenha todos informados sem precisar vasculhar e-mails ou alternar entre ferramentas. Bônus! Você pode atribuir tarefas diretamente nos chats. Não precisa mais aumentar sua lista de afazeres!

Simplifique a comunicação, aumente o engajamento e gerencie todo o trabalho da sua equipe em um espaço de trabalho conectado com o ClickUp

Agora que você está conversando de forma inteligente, transforme essas conversas em ação com o ClickUp Tasks. Atribua tarefas, defina prioridades, anexe documentos e acompanhe o progresso, tudo em um espaço de trabalho elegante e personalizável.

Com mais de 15 visualizações, como listas, quadros Kanban, calendários e cronogramas, o ClickUp se adapta ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário.

Cansado da clássica desculpa “Opa, não vi sua mensagem”? @menções em tarefas, documentos e até mesmo quadros brancos facilitam o envio de feedback, perguntas ou marcação de colegas de equipe diretamente no local onde o trabalho está sendo realizado.

Aperfeiçoe sua redação, resuma conversas, obtenha informações em tempo real sobre o espaço de trabalho e transcreva suas reuniões com o ClickUp Brain

Precisa de um cérebro extra na equipe? Conheça o ClickUp Brain, seu colega de equipe com inteligência artificial.

Ele resume documentos e conversas, redige respostas, recupera políticas e até responde a perguntas específicas do local de trabalho.

Ele até transcreve suas reuniões de voz e vídeo para que você nunca perca nada. É perfeito para integração, equipes remotas ou qualquer pessoa que valorize seu tempo (ou seja, todos). Com o ClickUp Brain, você não precisa de 10 aplicativos diferentes para atingir seus objetivos de colaboração.

Quando se trata de documentação, o ClickUp Knowledge Management é o seu hub interno sempre atualizado.

Armazene políticas de RH, SOPs, guias de integração e muito mais em um espaço colaborativo e pesquisável. Funciona como uma intranet social viva, criada para crescer com sua equipe e sua base de conhecimento.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain diretamente no ClickUp Docs para redigir documentos personalizados instantaneamente e colaborar com sua equipe para coletar feedback em tempo real.

Encontre, armazene, compartilhe e atualize o conhecimento da empresa de forma colaborativa com o ClickUp Knowledge Management

E quando você precisar obter feedback sólido de sua equipe? O ClickUp Forms facilita isso. Realize pesquisas rápidas, colete feedback anônimo, elogie trabalhos excelentes ou apenas verifique o humor com enquetes rápidas.

Você pode até automatizar acompanhamentos, alertar gerentes e transformar respostas em tarefas. Isso significa que você não está apenas ouvindo, mas agindo no que é importante.

Capture o feedback dos funcionários, realize pesquisas rápidas, colete ideias e acompanhe o sentimento da equipe com os formulários do ClickUp

Portanto, se você deseja ir além da comunicação unilateral e realmente trabalhar em equipe, este é o lugar certo.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem enfrentar uma ligeira curva de aprendizado

O aplicativo móvel pode ter visualizações limitadas em comparação com o aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Krijn E., Diretor Criativo da Flying Kiwi, afirma:

... já experimentamos muitas ferramentas diferentes para gerenciamento de projetos e comunicação interna, mas o ClickUp é o que finalmente atende a todos os requisitos. É inteligente, inovador e incrivelmente bem organizado. Seja para gerenciar tarefas, acompanhar o progresso ou manter a equipe sincronizada, o ClickUp faz tudo isso com perfeição...

... já experimentamos muitas ferramentas diferentes para gerenciamento de projetos e comunicação interna, mas o ClickUp é o que finalmente atende a todos os requisitos. É inteligente, inovador e incrivelmente bem organizado. Seja para gerenciar tarefas, acompanhar o progresso ou manter a equipe sincronizada, o ClickUp faz tudo isso com perfeição...

2. Microsoft Teams (ideal para colaboração em equipe com foco em vídeo)

através do Microsoft Teams

Se sua equipe já vive no ecossistema Microsoft, o Microsoft Teams é uma opção natural. Ele une comunicação, colaboração e engajamento.

De videochamadas em HD a mensagens em tempo real e compartilhamento de documentos, o Teams oferece um espaço de trabalho centralizado com ferramentas eficazes de colaboração remota. Além disso, o Microsoft 365 e ferramentas de engajamento de funcionários, como o Viva Engage, facilitam a colaboração.

Principais recursos do Microsoft Teams

Organize conversas por canais para equipes, departamentos ou projetos

Realize videochamadas, compartilhe telas e grave reuniões para facilitar a colaboração remota

Colabore em arquivos do Word, Excel ou PowerPoint sem sair do aplicativo

Use o Teams Phone para chamadas e comunicações de voz inteligentes e unificadas

Limitações do Microsoft Teams

Vem com uma curva de aprendizado íngreme

A interface pode apresentar erros ocasionalmente

Preços do Microsoft Teams

Gratuito para sempre

Microsoft 365 Personal: R$ 9,99/mês

Microsoft 365 Family: US$ 12,99/mês

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

Microsoft 365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 15.900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Uma avaliação da Capterra diz:

Há uma curva de aprendizado quando você começa a usar o Microsoft Teams. Leva algum tempo para se acostumar com a interface, pois ela tem muitos recursos reunidos em uma única plataforma.

Há uma curva de aprendizado quando você começa a usar o Microsoft Teams. Leva algum tempo para se acostumar com a interface, pois ela tem muitos recursos reunidos em uma única plataforma.

3. Slack (Ideal para trabalho em equipe e colaboração em ritmo acelerado)

via Slack

O Slack é adequado para equipes que dependem de mensagens instantâneas, colaboração em tempo real e integrações inteligentes. Ele reúne pessoas, projetos e fluxos de trabalho em um espaço central projetado para oferecer eficiência e agilidade.

Ele oferece canais de comunicação organizados, colaboração fácil por meio do Slack Connect e integrações com mais de 2.600 aplicativos. Isso ajuda sua equipe a agir rapidamente e permanecer alinhada, sem a confusão dos e-mails.

Melhores recursos do Slack

Organize conversas com canais para equipes, projetos ou tópicos

Participe de reuniões, compartilhe clipes ou envie mensagens instantâneas para colaborar em tempo real

Pesquise todas as mensagens e arquivos com a pesquisa baseada em IA do Slack

Automatize tarefas repetitivas com o Workflow Builder e a IA do Slack

Limitações do Slack

Pode ser caro para organizações maiores

A versão gratuita limita o histórico de mensagens e arquivos a 90 dias

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 15/mês por usuário

Enterprise Grid: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 34.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Uma avaliação no Reddit diz:

Eu uso o Slack para clientes e acho eficaz. O ambiente informal ajuda, e os recursos do projeto mantêm tudo organizado. É ótimo para gerenciar tarefas em qualquer lugar.

Eu uso o Slack para clientes e acho eficaz. O ambiente informal ajuda, e os recursos do projeto mantêm tudo organizado. É ótimo para gerenciar tarefas em qualquer lugar.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Entre no ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos, para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

4. Microsoft Viva Engage (ideal para comunidades de funcionários centradas no Microsoft 365)

através do Microsoft Viva Engage

Inicialmente conhecido como Yammer, o Microsoft Viva Engage é a aposta da Microsoft em uma rede social moderna de nível empresarial, projetada para reunir os funcionários, independentemente de onde trabalhem.

Ajuda você a construir uma comunidade, conectar a liderança com os funcionários e promover uma comunicação centralizada. Integra-se diretamente com ferramentas do Microsoft 365, como Microsoft Teams, SharePoint e Outlook, facilitando o envolvimento no fluxo de trabalho diário da sua equipe.

Principais recursos do Microsoft Viva Engage

Crie comunidades baseadas em interesses para interações informais e compartilhamento de conhecimento

Conecte funcionários e lideranças por meio do Leadership Corner e eventos ao vivo

Compartilhe conhecimentos e atualizações usando Storylines, Campanhas e Respostas no Viva

Use o Microsoft Copilot para conteúdo gerado por IA e iniciadores de conversas

Limitações do Microsoft Viva Engage

Opções limitadas de personalização avançada

Requer licenciamento adicional para recursos premium, como Copilot e Analytics

Preços do Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: US$ 2/mês por usuário

Microsoft Viva Workplace Analytics e Feedback dos Funcionários: US$ 6/mês por usuário

Microsoft Viva Suite: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Viva Engage

G2: Avaliações não disponíveis

Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Viva Engage?

Uma avaliação da Capterra diz:

Tenho uma assinatura corporativa do Microsoft 365, e o Viva se integra muito bem a muitos dos seus componentes, portanto, posso facilmente aproveitar o trabalho feito originalmente para uma finalidade e aplicá-lo facilmente a necessidades futuras.

Tenho uma assinatura corporativa do Microsoft 365, e o Viva se integra muito bem a muitos dos seus componentes, portanto, posso facilmente aproveitar o trabalho feito originalmente para uma finalidade e aplicá-lo facilmente a necessidades futuras.

5. Connecteam (Ideal para gerenciar equipes sem mesa)

via Connecteam

A Connecteam é uma plataforma mobile-first criada para empresas com funcionários da linha de frente, sem mesa ou remotos que precisam de uma ferramenta simples para comunicação, gerenciamento de tarefas e engajamento.

É especialmente eficaz para empresas que desejam substituir e-mails, planilhas e vários aplicativos por uma plataforma unificada. Seja para compartilhar atualizações, controlar o tempo ou coletar feedback, o Connecteam ajuda você a manter a gestão da sua equipe em sincronia.

Melhores recursos do Connecteam

Crie agendas de funcionários, atualizações da empresa, anúncios e eventos, tudo em um único centro de comunicação

Use o chat seguro para mensagens instantâneas pessoais, em grupo ou em toda a empresa

Digitalize as operações diárias com listas de verificação, formulários e ferramentas de relatórios em tempo real

Use o rastreamento GPS e simplifique o pagamento de salários com ferramentas integradas

Limitações do Connecteam

Recursos limitados no plano gratuito

Vem com uma curva de aprendizado inicial

Preços do Connecteam

Plano para pequenas empresas: Gratuito para sempre para até 10 usuários

Básico: US$ 35/mês

Avançado: US$ 59/mês

Especialista: US$ 119/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Connecteam

G2: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

Uma avaliação da Capterra diz:

No geral, tive uma ótima experiência com o Connecteam. Ele trouxe estrutura e clareza às nossas operações diárias e tornou a comunicação da equipe mais fluida do que nunca. Desde o controle de tempo até tarefas e atualizações, tudo agora está em um só lugar. Isso realmente nos ajudou a nos manter organizados e conectados, especialmente durante turnos movimentados.

No geral, tive uma ótima experiência com o Connecteam. Ele trouxe estrutura e clareza às nossas operações diárias e tornou a comunicação da equipe mais fluida do que nunca. Desde o controle de tempo até tarefas e atualizações, tudo agora está em um só lugar. Isso realmente nos ajudou a nos manter organizados e conectados, especialmente durante turnos movimentados.

6. Jostle (Ideal para comunicação com funcionários orientada para a cultura)

via Jostle

Se você está procurando uma plataforma mais simples e visualmente atraente que reúna equipes remotas, internas e de linha de frente em um único espaço digital, o Jostle pode ser a solução ideal para você. Ele se concentra em facilitar a comunicação interna e o reconhecimento dos funcionários.

Ajuda todos a se sentirem informados, conectados e valorizados, independentemente de onde trabalham. Com uma interface semelhante à das redes sociais e sem taxas de configuração, o Jostle ajuda as equipes a se alinharem rapidamente, sem sobrecarregar a tecnologia.

Principais recursos do Jostle

Compartilhe notícias, atualizações e eventos com anúncios direcionados para manter todos informados

Use o JostleTV para transmitir atualizações importantes para salas de descanso e chão de fábrica

Reconheça conquistas e comemore marcos com mensagens de agradecimento aos funcionários e eventos

Organize recursos e políticas em uma biblioteca pesquisável para facilitar o acesso

Supere as limitações

O recurso de pesquisa pode ser inconsistente

Opções limitadas de personalização avançada

Preços da Jostle

Versão gratuita disponível

Preços personalizados para recursos adicionais

Avaliações e comentários da Jostle

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jostle?

Uma avaliação da G2 diz:

A única coisa negativa que consigo pensar é mais uma questão pessoal: a inconsistência dos resultados da pesquisa. Em alguns casos, é necessário clicar em “ ” (Pesquisar), enquanto noutros é necessário clicar no ícone da lupa e, noutros ainda, os resultados da pesquisa rápida começam a aparecer à medida que se digita.

A única coisa negativa que consigo pensar é mais uma questão pessoal: a inconsistência dos resultados da pesquisa. Em alguns casos, é necessário clicar em “ ” (Pesquisar), enquanto noutros é necessário clicar no ícone da lupa e, noutros ainda, os resultados da pesquisa rápida começam a aparecer à medida que se digita.

7. Staffbase (Melhor para comunicação omnicanal com funcionários)

via Staffbase

O Staffbase é adequado para equipes globais que precisam de uma comunicação consistente e de alto impacto em vários canais. Ele centraliza tudo, desde atualizações da intranet e notificações móveis até campanhas por e-mail e sinalização digital, em uma única plataforma de comunicação.

Sua abordagem voltada para dispositivos móveis e integrações com o Microsoft 365 tornam-no especialmente útil para manter os funcionários da linha de frente e remotos conectados e informados.

Principais recursos do Staffbase

Envie comunicações por meio de aplicativo móvel, e-mail, SMS, intranet e sinalização digital, tudo em uma única plataforma

Personalize a comunicação para equipes globais com suporte multilíngue e editores locais

Planeje, execute e avalie campanhas usando calendários editoriais

Analise o impacto do engajamento e da comunicação com análises abrangentes da força de trabalho e mapas de calor

Limitações do Staffbase

Pode ser muito caro para equipes menores

Carece de alguns recursos avançados disponíveis nos concorrentes

Preços da Staffbase

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Staffbase

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Staffbase?

Uma avaliação da G2 diz:

Um dos seus maiores pontos fortes é a interface intuitiva. Mesmo os membros da equipe que não são muito experientes em tecnologia podem aprender rapidamente a usá-la sem muito treinamento. O design da plataforma é intuitivo, facilitando a criação e o envio de e-mails.

Um dos seus maiores pontos fortes é a interface intuitiva. Mesmo os membros da equipe que não são muito experientes em tecnologia podem aprender rapidamente a usá-la sem muito treinamento. O design da plataforma é intuitivo, facilitando a criação e o envio de e-mails.

8. Sociabble (Ideal para comunicação multicanal e distribuição de conteúdo)

via Sociabble

O Sociabble ajuda você a simplificar as comunicações internas, centralizando a criação de conteúdo e ampliando-o em todos os pontos de contato dos funcionários.

Ao contrário das plataformas que se concentram fortemente no engajamento no estilo intranet, o Sociabble combina redes sociais com o engajamento dos funcionários. Isso o torna adequado para forças de trabalho grandes, distribuídas ou que não trabalham em escritórios.

Principais recursos do Sociabble

Publique uma vez e distribua conteúdo pela web, dispositivos móveis, boletins informativos, Teams, SharePoint e plataformas de mídia social como o LinkedIn

Automatize fluxos de trabalho e entrega de conteúdo com Zapier, APIs e Power Automate

Segmente públicos e personalize mensagens em diferentes regiões, departamentos ou funções

Limitações do Sociabble

Vem com uma curva de aprendizado

Opções limitadas de personalização

Preços do Sociabble

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sociabble

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sociabble?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no Sociabble é sua integração perfeita com plataformas de mídia social, tornando incrivelmente fácil compartilhar conteúdo com apenas um clique. A interface amigável e as ferramentas de gerenciamento eficientes simplificam o processo de curadoria e distribuição de conteúdo, economizando tempo e aumentando o engajamento. É uma virada de jogo para quem quer aprimorar sua estratégia de mídia social.

O que mais gosto no Sociabble é sua integração perfeita com plataformas de mídia social, tornando incrivelmente fácil compartilhar conteúdo com apenas um clique. A interface amigável e as ferramentas de gerenciamento eficientes simplificam o processo de curadoria e distribuição de conteúdo, economizando tempo e aumentando o engajamento. É uma virada de jogo para quem quer aprimorar sua estratégia de mídia social.

9. LumApps (ideal para comunicação personalizada com inteligência artificial)

via LumApps

O LumApps é mais uma plataforma flexível projetada para simplificar a comunicação interna e unificar as experiências dos funcionários em toda a organização. Atuando como um hub central, ele permite acessar notícias da empresa, concluir tarefas e conectar-se com colegas a partir de uma interface única e fácil de usar.

Principais recursos do LumApps

Centralize a comunicação, os recursos e os aplicativos de negócios em um único hub para funcionários

Entregue conteúdo e anúncios personalizados e orientados por IA para públicos-alvo específicos

Permita o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e o microaprendizado com recursos sociais e de intranet da empresa

Integre com ferramentas como Google Workspace e Microsoft 365 para um fluxo de trabalho conectado

Limitações do LumApps

A interface pode ser lenta em alguns casos

Os iniciantes podem enfrentar uma curva de aprendizado inicial

Preços do LumApps

Preços personalizados

Avaliações e comentários da LumApps

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LumApps?

Uma avaliação da G2 diz:

O LumApps é muito fácil de usar. Depois de receber o treinamento, você navegará com facilidade para integrar seu conteúdo. Ele permite combinar todos os tipos de conteúdo em todos os níveis da empresa. A condicionalidade e os widgets gerados por IA são provavelmente alguns dos melhores recursos disponíveis.

O LumApps é muito fácil de usar. Depois de receber o treinamento, você navegará com facilidade para integrar seu conteúdo. Ele permite combinar todos os tipos de conteúdo em todos os níveis da empresa. A condicionalidade e os widgets gerados por IA são provavelmente alguns dos melhores recursos disponíveis.

10. Blink (ideal para engajamento focado na linha de frente)

via Blink

Você passa os dias gerenciando turnos e horários dos funcionários? O Blink pode facilitar isso. É uma plataforma de experiência do funcionário voltada para dispositivos móveis, criada para organizações com equipes de linha de frente e sem mesa.

Projetado para funcionar perfeitamente mesmo em ambientes com baixa conectividade, o Blink consolida comunicação, reconhecimento, pesquisas e ferramentas essenciais em um único aplicativo intuitivo. Ele mantém os funcionários distribuídos informados e capacitados.

Principais recursos do Blink

Ofereça comunicação bidirecional em tempo real por meio do Feed de notícias, Stories e chat seguro

Aproveite o acesso offline e as configurações “não perturbe”

Realize enquetes e use ferramentas de pesquisa de pulso dos funcionários diretamente no aplicativo para coletar feedback e aumentar as taxas de resposta

Centralize o acesso a horários, holerites, políticas e ferramentas essenciais no Hub

Limitações do Blink

Pode não ser a melhor escolha para equipes que trabalham em escritórios

Opções de personalização limitadas em comparação com os concorrentes

Preços do Blink

Negócios: US$ 4,50/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários rápidos

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Blink?

Uma avaliação da G2 diz:

O Blink permitiu transformar as comunicações internas, especialmente para os funcionários da linha de frente, que tinham dificuldade em acessar informações importantes rapidamente e se sentir conectados ao resto da empresa. A comunicação em uma empresa com várias unidades é um desafio, mas o Blink permitiu superar isso de uma forma fácil de usar, divertida e envolvente. Recomendo fortemente para quem quer melhorar a comunicação dentro da sua empresa...

O Blink permitiu transformar as comunicações internas, especialmente para os funcionários da linha de frente, que tinham dificuldade em acessar informações importantes rapidamente e se sentir conectados ao resto da empresa. A comunicação em uma empresa com várias unidades é um desafio, mas o Blink permitiu superar isso de uma forma fácil de usar, divertida e envolvente. Recomendo fortemente para quem quer melhorar a comunicação dentro da sua empresa...

11. Simpplr (Ideal para uma experiência unificada dos funcionários impulsionada por IA)

via Simpplr

O Simpplr é uma plataforma moderna de experiência do funcionário que centraliza a comunicação, o compartilhamento de conhecimento e o engajamento em um hub inteligente e simplificado. É especialmente atraente para organizações que buscam personalização, conformidade e produtividade em vez de interação no estilo social.

Ele se integra facilmente às estruturas de gestão de desempenho existentes, fornecendo uma plataforma para comunicação, alinhamento de metas e compartilhamento de feedback.

Melhores recursos do Simpplr

Centralize a comunicação, os recursos e a colaboração em um hub digital unificado

Use o assistente de IA para obter respostas instantâneas, suporte automatizado e automação do fluxo de trabalho

Faça análises de sentimentos e ouça os funcionários com pesquisas e painéis integrados

Crie e envie boletins informativos visualmente atraentes com métricas de engajamento dos funcionários que podem ser colocadas em prática

Limitações do Simpplr

Recursos limitados de gerenciamento do conhecimento

Vem com uma curva de aprendizado para iniciantes

Preços do Simpplr

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Simpplr

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simpplr?

Uma avaliação da Capterra diz:

Ótima experiência no geral — equipe de implementação muito prestativa e excelente produto final. Como era de se esperar, o processo de implementação foi um pouco complicado (especialmente porque nunca tínhamos usado uma intranet antes), mas todos os recursos relacionados ao engajamento e ao conteúdo a ser adicionado, entre outros, foram muito úteis.

Ótima experiência no geral — equipe de implementação muito prestativa e excelente produto final. Como era de se esperar, o processo de implementação foi um pouco complicado (especialmente porque nunca tínhamos usado uma intranet antes), mas todos os recursos relacionados ao engajamento e ao conteúdo a ser adicionado, entre outros, foram muito úteis.

12. Firstup (Melhor para comunicação automatizada com funcionários)

via Firstup

O Firstup é um software de portal para funcionários baseado em IA, criado para automatizar, personalizar e otimizar a comunicação da força de trabalho em grande escala. Em vez de depender de portais estáticos ou processos manuais, o Firstup usa IA para orquestrar jornadas de comunicação personalizadas em dispositivos móveis, e-mail e intranet.

Sua força reside na automação, segmentação inteligente e tomada de decisões baseadas em dados, tornando-o uma opção poderosa para empresas com uma força de trabalho grande, distribuída ou na linha de frente.

Principais recursos

Orquestre jornadas adaptativas dos funcionários usando IA e dados de comportamento em tempo real

Crie fluxos de comunicação complexos com facilidade usando um construtor visual sem código

Use a IA generativa do Creator Studio para criar e gerenciar campanhas com eficiência

Conecte-se ao HRIS e aos sistemas empresariais para uma segmentação precisa do público e automação

Limitações do Firstup

Menos recursos avançados em comparação com outras opções

Recursos limitados de gerenciamento do conhecimento

Preços iniciais

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Firstup

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Firstup?

Uma avaliação da G2 diz:

Como parte de uma equipe pequena, é fundamental fornecer comunicações oportunas, precisas e envolventes aos nossos associados. O Firstup facilita muito a criação de conteúdo significativo de maneira eficiente. Também adoro os recursos de comunicação bidirecional! Podemos ouvir nossos funcionários da linha de frente, receber feedback e criar uma cultura acolhedora e inclusiva para todos!

Como parte de uma equipe pequena, é fundamental fornecer comunicações oportunas, precisas e envolventes aos nossos associados. O Firstup facilita muito a criação de conteúdo significativo de maneira eficiente. Também adoro os recursos de comunicação bidirecional! Podemos ouvir nossos funcionários da linha de frente, receber feedback e criar uma cultura acolhedora e inclusiva para todos!

